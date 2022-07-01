Пока вы там зависаете на Ali с дешёвым долларом, напоминаем о новых смартфонах за 20 тысяч в России

Пока вы там зависаете на Ali с дешёвым долларом, напоминаем о новых смартфонах за 20 тысяч в РоссииЭкзотический и не идеальный, но интересный TCL 30 Plus
С дуба падали листья ясеня
Ничего себе. Вот, например, посмотрим внимательно на «двадцатитысячные смартфоны». За эти деньги по актуальному курсу Aliexpress ($1 = 57 рублей) можно взять почти флагманский OnePlus Ace (он же OnePlus 10R) с быстрым процессором Dimensity 8100, AMOLED-экраном 120 Гц, 8 ГБ оперативки, накопителем 128 ГБ, скоростной зарядкой 150 Вт и основной камерой 50 Мп с оптической стабилизацией. Без шуток, против этого российской рознице нечего противопоставить, и даже избавлованный гаджетами я рассказывал, что это один из смартфонов, которые с удовольствием купил бы сам себе при необходимости.
А теперь спустимся из Поднебесной на родную землю и прикинем, что сейчас предлагают в отечественных сетевых магазинах за те же 20 000 рублей? В поисковой выдаче найдется что-то типа Xiaomi Redmi Note 11, HUAWEI nova Y70, Samsung Galaxy A13 или Galaxy A23, если повезет со скидкой.
В идеальном мире уже несколько дней назад (относительно даты публикации) надо было ломануться на Алик и со всех сил закупаться там гаджетами, комплектующими и прочей электроникой по курсу чуть больше 55 рублей за доллар.
Но чёт в реальном мире с этим что-то не складывается. Я, обзорщик, целую неделю подряд «промыл мозги» друзьям и родственникам, агитируя их покупать дешёвые гаджеты, пока есть возможность.
И, знаете что? Мало кто поддался на уговоры. Будто я впаривал им что-то ради личной выгоды...
У некоторых нет нужной суммы на руках, кому-то просто это все не вовремя, а еще есть те, которым стремно делать там крупные покупки.
Что-то вообще интернет-покупок из Китая боится, как таксистов-«бомбил» без лицензии и приложений. Ну, например, свою маму я примерно никогда не уговорил бы отдать какому-то продавцу с Aliexpress сумму, равную стоимости даже недорогого смартфона. А вдруг мошенники? А если не дойдет? А может сода в посылке окажется? Сода, конечно, и в хозяйстве полезная, да и, в отличие от этих ваших смартфонов, практически вечный аксессуар на любой кухне… но все-таки за нее двадцать тысяч — это как-то дорого и в целом обидно.
Халява рано или поздно закончится
Мы ведь не знаем, почему на самом деле Aliexpress снизил курс доллара? Почему-то до сих пор китайцы удерживали этот курс радикально выше того, что выписывает ЦБ РФ, и не парились абсолютно по этому поводу. Им позвонили из правительства и сказали: «Ай-яй-яй, сверхприбыли генерируете вместо нормального курса»? Или это временная уступка, пока длится распродажа?
Ну и дело не только в Алиэкспрессе — пока россияне в покупке смартфонов, компьютеров, наушников и зарубежной одежды ощущают себя снова богатыми, как в 2007 году, государство пропорционально беднеет. Существенную часть доходов страна получает от экспорта, а значит, вырученные иностранные валюты превращаются во все более скромные суммы национальной. В общем, курсовая щедрость долгой не будет: правительство постарается найти способ откатить укрепившийся рубль.
И на потёкший в страну параллельный импорт тоже надежд никаких. Уже понятно, что ритейлеры для этих поставок решили наплевать на курсы валют и цены в закупке. Вместо этого они взяли за основу старые ценники при долларе за 70+ и сверху накинули расходы на более сложную, медленную и дорогую логистику. В зависимости от наглости продавца должно выходить где-то от 5 до 50 процентов накрутки к «доспецоперационной» российской цене.
Короче, я бы не рассчитывал, что iPhone 13 по 49 тысяч рублей (даже б/у) будет на витрине ещё сколько-нибудь долго, а китайские смартфоны моментально подорожают, как только вернётся курс с 65-70 рублями за доллар. И вот сейчас можете отправляться за OnePlus Ace, кроме шуток, но мы, обзорщики, на всякий случай будем выпускать обзоры того, что есть в российских официальных магазинах прямо сейчас. И будем выбирать из того, что там есть, лучшее. Чтобы, когда на Али станет не дёшево и вы там все взвоете, были готовые варианты для покупки в местной рознице.
20 тысяч в официальной рознице РФ — это «не деньги»
Очень обидно, но таки да. Я ещё помню, когда по такой цене продавался вполне универсальный Xiaomi Redmi Note 8 Pro, у которого на 2019 г. и аккумулятор, и процессор, и камера (тогда 64 Мп были шиком) были абсолютно точно как у смартфонов среднего класса, вообще без скидок и компромиссов. Прошло три года. И что, вы таки думаете, что технический прогресс, дорогой рубль и всё такое... думаете, стало лучше?
Ха-ха, нет — теперь за 20 тысяч продаётся Redmi Note 11, у которого, что особенно позорно, камеры хуже модели трёхлетней давности. AMOLED-дисплей вместо IPS — приятно, но в какой-то мере дело вкуса. Прирост мощности процессора — на чайной ложечке. Даже скорость зарядки оказалась «уткой» — Redmi Note 8 Pro, если подключить к нему не стандартные 18 Вт Quick Charge 3.0, а более мощный зарядник PD, зарядится с 0% до 39% за полчаса. Redmi Note 11 — до 31%. Хотя формально первый поддерживает только 18 Вт, а второй — 33 Вт.
Блин, какое же долгое у меня вступление... Короче, после дефицита полупроводников и виляния хвостом китайцами в адрес США и их санкций, с тихой приостановкой поставок (или громкой, если вы Honor и Huawei) мобильники до 20 тысяч в сетевых магазинах РФ будут компромиссными. И нужно не ныть, а, если уж покупаете именно у официалов в России, выбирать среди таких смартфонов тот, у которого набор качеств (дисплей, звук, автономность, мощность процессора, камеры) подходит вам лучше.
Когда зашёл на Яндекс.Маркет после Алиэкспресса
Вот, например, моей маме я бы не стал покупать китайский Realme, у которого после перепрошивки на глобальную версию Сбербанк.Онлайны и Mir Pay будут жаловаться на то, что версия ПО нестандартная и, мол, мы не хотим работать на смартфоне со странными прошивками. Да и выкорчевывать рекламу из MIUI как-то тоже не горю желанием. Тем более, что эта реклама имеет свойство появляться в новых местах после обновления до новых версий оболочки и Android.
И, хоть вы тут фанаты максимальных мощностей, что-то наподобие TCL 30 Plus я бы и присматривал для неё. Хотя это не «бабушкофон», может вам тоже понравится, когда сейчас расскажу о нём подробнее.
И вот, мы переходим к TCL 30 Plus
Комплект поставки обычный по меркам недорогих смартфонов. Вполне презентабельного вида коробка, кабель Type-С, адаптер питания, прозрачный силиконовый чехольчик для надежности (хорошо, что он есть, кстати, это вам не iPhone 8, на который чехлы на каждом углу продают). Наушников нет, но, как по мне, без них только лучше — почти любые покупные наушники будут лучше тех, которые обычно клали в комплект к бюджетным телефонам.
Выглядит достойно. Мне нравится
Понравится вам внешка TCL 30 Plus или нет? Ну, зависит от ваших ожиданий от недорогого смартфона 2022 года. Спереди ничего выдающегося: достаточно тонкие рамки, небольшой (однако все-таки заметный) «подбородок» и свойственный уже только бюджетному сегменту каплевидный вырез под фронтальную камеру в центре верхней границы экрана.
Зато смартфон очень неплохо смотрится, если развернуть его спинкой. На выбор два цвета: нарядный светло-голубой и самый востребованный в недорогом сегменте черный. Удобно, что доступна и традиционная, и выделяющаяся расцветка. Плоская задняя панель матовая, с едва заметной песочной текстурой. Отпечатки не собирает, заметными царапинами покрывается неохотно. Зато глянцевая рамка по периметру легко пачкается и недвусмысленно намекает на резонное использование комплектного чехла. Впрочем, спасибо, что не сделали наоборот. С гладкой и блестящей задней панелью ужиться было бы куда труднее. Кстати, сканер отпечатков сбоку, встроен в кнопку включения. В работе не быстрый и не медленный, а так — нормальный.
Модуль тройной камеры (но если честно — одинарной) расположен в левом углу и выполнен на прозрачной стеклянной подложке. Смотрится симпатично. Вообще, именно за счёт этого нагромождения камер смартфон выглядит дороже, чем он на самом деле есть. Так что уже за это дизайнерам плюс.
Очень большой экран
Размер дисплея составляет 6.7 дюйма, что делает TCL 30 Plus одним из самых крупных смартфонов среди конкурентов. А значит, комфортных в плане потребления контента или использования людьми с плохим зрением. Соотношения полезной площади к общей лицевой равняется примерно 87.6%. Тип матрицы — AMOLED, разрешение 1080 x 2400 точек или 393 ppi. Пропорции по нынешним временам классические, 20:9. Частота обновления только стандартная — 60 Гц, но если бы там было 90 Гц, вы бы не заметили разницы всё равно.
|TCL 30 Plus
|Максимальный уровень яркости
|450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.87
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В официальных характеристиках TCL обещает нам до 650 нит яркости экрана при автоматической регулировке и пиковую до 900 нит, если активировать режим использования под лучами солнца. Но в реальности (и при ручном выборе яркости) даже близко до таких значений не добраться, хотя даже то, что есть, вполне в пределах нормы.
|Смартфон
|Максимальная яркость дисплея в ручном режиме
|TCL 30+
|450 кд/м2
|Xiaomi Poco M4 Pro 4G
|460 кд/м2
|Samsung Galaxy A32
|390 кд/м2
|Realme 8i
|440 кд/м2
|Realme 9 Pro+
|430 кд/м2
|Oppo Reno7 Lite 5G
|450 кд/м2
Ну а в авто-яркости будет ещё круче, только это уже вопрос индивидуальный, как решат датчики в зависимости от яркости солнца, оставшегося заряда аккумулятора, нагрева процессора и т.д.
В общем, если не забивать голову сравнениям и гонкой за недостижимым идеалом, можно сказать, что в TCL 30 Plus установлен качественный по меркам недорогой модели экран. Яркость в порядке, отклонение палитры приемлемое, гамма и цветовая температура в норме. К тому же, в настройках можно кое-что поменять по своему вкусу, например, выбрать палитру sRGB или P3, изменить гамму и температуру.
Поддержка Always on display (часы и уведомления на чёрном фоне заблокированного экрана) имеются, при желании можно активировать постоянное или по расписанию отображение часов, даты, графических заставок и прочей полезной информации на выключенном экране. Забегая вперед, с учетом автономности смартфона можно не скупиться на использование подобных энергозатратных функций.
За производительностью — не сюда
Как бы помягче сказать... Процессор здесь — «на сдачу» от экрана, камеры, стереодинамиков и корпуса. Вот эти все MediaTek Helio G20 и G30 серии — железо для довольно дешёвых смартфонов наподобие Xiaomi Redmi 10A, Realme C21 (не путайте с C21Y). Никто не спорит, что, в общем-то, MediaTek в последние годы наглеет не хуже Qualcomm и просит за свои процессоры непомерно много денег, но другие производители (Motorola, Realme и т.д.) уже начали договариваться с Unisoc, которые, (T600 и прочие T-серии) весьма хороши и обходятся дешевле этих ваших Snapdragon 662, Helio G80/G85/G88 и др. Здесь, в случае с TCL, чёт не сложилось и процессор вообще «впритык», для уровня «лишь бы не зависал намертво, а быстрым ему быть не обязательно».
Конечно, наша таблица с производительностью, где напиханы смартфоны от 10 до 100 тысяч рублей (причём в категории «от 30 тысяч рублей» смартфонов в этой таблице большинство) выглядит разгромом и жутью, но по факту все остальные смартфоны за 20 тысяч рублей в оф.магазинах в России будут либо с Snapdragon 662/680, либо c Helio G80/85/88, либо с Unisoc T610. Вот с ними и сравнивайте. А всё остальное — исключительно для вашего понимания, где смартфон из теста стоит в абсолюте всего смартфоностроения 2022 года.
Если говорить о синтетике, допустим AnTuTu, проигрыш одноклассникам получается около двух раз. Возню с оболочкой и приложения TCL 30 Plus тянет нормально, но с играми основной расчет на покупателя, интересующегося нетребовательными казуалками для транспорта. И в принципе, такой подход вполне имеет право на существование, в конце концов, при покупке смартфона не все планируют сливать бабки в мобильной Diablo или часами напролет гриндить в Genshin Impact.
Зато работает долго
А если все-таки наплевать на качество графики и количество кадров в секунду, с TCL 30 Plus запросто можно засесть играть часами напролет. Чип хоть и не впечатляет техпроцессом, зато все-таки экономичный. Плюс AMOLED свою роль играет. Емкость аккумулятора составляет 5010 мАч, мощность адаптера — 18 Вт. Такая зарядка когда-то называлась «быстрой», теперь при доступных мощностях почти в десять раз больше — уже не особо впечатляет. Впрочем, от нуля до ста смартфон заряжается за приемлемые 1:50. Могло быть и лучше, конечно. Хотя мы не пробовали подключать к нему зарядное устройство мощнее стандартного, кто знает...
У старшего поколения, кто не проживает все свою жизнь через экран смартфона, TCL запросто будет держаться пару дней без подзарядки. А при хардкорном использовании молодежью — без труда будет тянуть вдали от розетки до позднего вечера.
Про качество съемки в бюджетном смартфоне
Под маркетинговым прозвищем «Тройная AI камера» фактически скрывается одинарная на 50 Мп с двумя вспомогательными заглушками по 2 Мп для макросъемки и отделения объекта от фона в портретном режиме. Не буду в очередной раз страдать перед читателями насчет околонулевой пользы дополнительных сенсоров и бессмысленной переплаты за них в составе смартфона. Лучше сосредоточусь на главной камере. Разрешение составляет 50 Мп однако в основном режиме съемки происходит объединение информации с соседних пикселей, поэтому фото получается в четыре раза меньше. Впрочем, как всегда есть возможность принудительно активировать съемку с полным разрешением.
Фокусное расстояние составляет 28 мм, диафрагма f/1.9, сенсор 1/2.76 дюйма, а размер пикселя — 0.64µm. Автофокус фазовый, оптической стабилизации традиционно для этого класса нет. А вот отсутствие ультраширокоугольной камеры немного удивляет. От неё хоть и не ждешь ничего хорошего даже в дорогих смартфонах, но все равно как-то обидно. В смартфонах того же ценового сегмента ультраширик чаще всего присутствует.
Раньше в бюджетниках было так, что на фото без боли не взглянешь. А теперь даже после значительно более дорогих смартфонов все кажется не совсем уж и плохо. По крайней мере, если не наглеть с разглядывать фотографии на смартфоне, а не экране компьютера и тем более — телевизора. Днем в любую погоду снимки получаются нормального качества, даже с претензией на детализацию и точную цветопередачу. При желании можно включить режим AI — и тогда именуемые «искусственным интеллектом» алгоритмы накрутят поярче цвета. Но лично я предпочитаю обходиться без этого, фоторедакторы и собственное чувство вкуса никто пока не отменял.
А вот в сумерках и в ночное время камера TCL 30 Plus пасует перед сложностями. Продвинутого уровня съемки с разной экспозицией и последующей алгоритмической обработки кадров тут нет, поэтому при недостаточном освещении владелец смартфона встретит все типичные для бюджетников недостатки: зернистость, желтизну, падение детализации в тенях, смазавшиеся движения. В общем, чисто технически кадр сделать можно, но скорее для личного пользования, чем хвастовства на публику.
Фронталка нормальная. 13 Мп, светосила оптики 2.3. Ничего особенного про нее не скажешь, плохого тоже не получится. Обычная камера, в самый раз, чтобы иногда показать кому-то лицо или поучаствовать в видеосвязи.
Что еще полезно знать про TCL 30 Plus
Динамики стерео, это нечасто встречается в доступных смартфонах, есть разъем для проводных наушников. Версия Bluetooth 5.0. Что необычно (и плохо) Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 Гц, то есть поддерживаются стандарты 802.11 b/g/n без ac. Есть NFC, так что в России получится платить бесконтактно через MirPay и подобные системы. Физического гироскопического сенсора нет (только виртуальный), зато хотя бы компас на месте, сейчас и этот датчик бывает что не докладывают. Слот для SIM-карт двойной и отдельно microSD емкостью до 1 ТБ.
TCL 30 Plus работает под управлением актуальной операционной системы Android 12, производитель также обещает обновление до 13 версии, однако можно только гадать, как быстро станет доступен апдейт после ее релиза. Фирменная оболочка — TCL UI 4.0. Привычной ее точно не назовешь, однако в целом удобная. С ней производитель старается угодить всем сразу: вроде бы из коробки вполне удобно пользоваться, но если покопаться — появляется солидное количество настроек и опций для кастомизации пользовательского опыта.
Выводы и пара конкурентов
На этот смартфон можно смотреть под двумя углами:
- Если вы фанатик из форума 4PDA, который меряет крутизну мобильников только мощностью процессора, для вас TCL 30 Plus — это Xiaomi Redmi 10C, только тюнингованный хорошим AMOLED-дисплеем и с хорошим (а не как у Xiaomi) качеством съёмки на камеру
- Если вы смотрите на смартфоны в общем, то по дисплею это смартфон такой же, как Redmi Note 11/Realme 9/9Pro, по автономности значительно лучше них (повторюсь, это один из самых лучших по автономности смартфонов с 5000 мАч_, камера тоже, хоть и аппаратно не отличается, но как минимум не хуже, а иногда чуть лучше.
Как я уже сказал в начале, если же хочется получить подходящий для игр и более молодежный аппарат — смотреть лучше в сторону Redmi Note 11. Процессор Snapdragon 680 значительно быстрее (особенно в играх), экран тоже AMOLED, но еще и 90 Гц, а в комплекте камер есть ультраширик. Но если душа требует «не Китай», тогда есть смысл искать на скидках Samsung Galaxy A23. Внутри тоже Snapdragon 680, правда емкость накопителя всего 64 ГБ, фронталка проще и экран IPS 90 Гц вместо AMOLED.
|TCL 30 Plus
|Xiaomi Redmi Note 11
|Samsung Galaxy A23
|Операционная система
|Android 12 + TCL UI 4.0
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 12 + One UI 4.1
|Экран
|6.7'', 1080 x 2400 пикс., 20:9, AMOLED 60 Гц, 393 ppi
|6.43'', 1080 x 2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409ppi
|6,6'', 1080х2408 пикс., 20:9, PLS (IPS), 400 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G37 (12 нм)
|Snapdragon 680 (6 нм)
|Snapdragon 680 (6 нм)
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная 50 Мп f/1,9 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,3
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,4
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 OIS + 5 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5010 мАч / 18 Вт
|5000 мАч / 33 Вт
|5000 мАч / 25 Вт
|Размеры
|164.5 x 75.2 x 7.7 мм
|159.9 x 73.9 x 8.1 мм
|164.5 x 76.9 x 8.4 мм
|Масса
|184 г
|179 г
|195 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|20 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
- Дизайн и материалы
- Размер и качество экрана
- Автономность
- Стереодинамики
- Слабый процессор
- Нет Wi-Fi 5 ГГц
- Нет гироскопа
- Нет ультраширика