Пока вы там зависаете на Ali с дешёвым долларом, напоминаем о новых смартфонах за 20 тысяч в России

В идеальном мире уже несколько дней назад (относительно даты публикации) надо было ломануться на Алик и со всех сил закупаться там гаджетами, комплектующими и прочей электроникой по курсу чуть больше 55 рублей за доллар.

Но чёт в реальном мире с этим что-то не складывается. Я, обзорщик, целую неделю подряд «промыл мозги» друзьям и родственникам, агитируя их покупать дешёвые гаджеты, пока есть возможность.

И, знаете что? Мало кто поддался на уговоры. Будто я впаривал им что-то ради личной выгоды...

У некоторых нет нужной суммы на руках, кому-то просто это все не вовремя, а еще есть те, которым стремно делать там крупные покупки.

Что-то вообще интернет-покупок из Китая боится, как таксистов-«бомбил» без лицензии и приложений. Ну, например, свою маму я примерно никогда не уговорил бы отдать какому-то продавцу с Aliexpress сумму, равную стоимости даже недорогого смартфона. А вдруг мошенники? А если не дойдет? А может сода в посылке окажется? Сода, конечно, и в хозяйстве полезная, да и, в отличие от этих ваших смартфонов, практически вечный аксессуар на любой кухне… но все-таки за нее двадцать тысяч — это как-то дорого и в целом обидно.

Халява рано или поздно закончится

Мы ведь не знаем, почему на самом деле Aliexpress снизил курс доллара? Почему-то до сих пор китайцы удерживали этот курс радикально выше того, что выписывает ЦБ РФ, и не парились абсолютно по этому поводу. Им позвонили из правительства и сказали: «Ай-яй-яй, сверхприбыли генерируете вместо нормального курса»? Или это временная уступка, пока длится распродажа?

Ну и дело не только в Алиэкспрессе — пока россияне в покупке смартфонов, компьютеров, наушников и зарубежной одежды ощущают себя снова богатыми, как в 2007 году, государство пропорционально беднеет. Существенную часть доходов страна получает от экспорта, а значит, вырученные иностранные валюты превращаются во все более скромные суммы национальной. В общем, курсовая щедрость долгой не будет: правительство постарается найти способ откатить укрепившийся рубль.

И на потёкший в страну параллельный импорт тоже надежд никаких. Уже понятно, что ритейлеры для этих поставок решили наплевать на курсы валют и цены в закупке. Вместо этого они взяли за основу старые ценники при долларе за 70+ и сверху накинули расходы на более сложную, медленную и дорогую логистику. В зависимости от наглости продавца должно выходить где-то от 5 до 50 процентов накрутки к «доспецоперационной» российской цене.