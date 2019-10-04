В чём китайские смартфоны по-прежнему хуже аналогов от Apple и Samsung
Чтобы заранее ответить на вашу ругань в комментариях (которая, я уверен, обязательно появится), скажу, что почти для каждого пункта ниже найдутся исключения. Но, как правило, чуть ли не в единственном числе, а китайских смартфонов, которые опровергали сразу бы все претензии ниже по тексту, нет. То есть, эти исключения именно что подтверждают правило.
Съёмка видео
Да-да, кто о чём, а я снова о видеосъёмке. К сожалению, хотя китайцы и делают невероятные успехи в области фотосъёмки (со времён Huawei P9, если искать истоки, и с P20 Pro, если считать точкой отсчёта этап, когда китайское сравнялось с iPhone и Samsung), видео остаётся почти без внимания. В последнем поколении Huawei/Honor стало лучше, чем было (а было вообще ужас-ужас), но всё ещё далеко до тройки Apple/Samsung/LG. Ближе всего к “идеалу” - Xiaomi, но и там заметна разница невооружённым глазом.
Причём, одна из постоянных проблем видеосъёмки у китайцев - кривая работа стабилизации. Даже если в камере есть приличный стабилизатор, то для видео он почему-то не используется, либо работает настолько плохо, что видео "плавает", либо подёргивается.
Ну а 4K - это вообще страх и боль. В большинстве случаев съёмка в таком разрешении приводит к вырвиглазному перенасыщению цветов, а в качестве дополнительной опции - постоянное подёргивание картинки. Зато в спецификациях можно написать “съёмка видео до 4K” - красиво же смотрится!
Исключение: Huawei Mate 30 Pro с отдельной камерой для съёмки видео. Но по некоторым дисциплинам (4K 30 fps со стабилизацией, 1080p 60 fps со стабилизацией) Samsung, к примеру, всё ещё впереди.
Качество звука и стереодинамики
Конечно, в век Bluetooth-наушников качество звукового чипа самого смартфона уже не имеет большого значения, но некоторые покупатели до сих пор предпочитают слушать музыку через провод, даже подключая этот провод к USB-C или Lightning, а не к традиционному 3,5-мм (который сегодня всё реже встретишь).
Так вот. Почти всегда китайцы не заботятся о качественных ЦАП. При этом, всё равно не забывая на презентациях рассказывать о каком-то невероятном звуке, который на деле равен обычному звуку + эквалайзеру (примитивному). Флагманы Samsung, Apple, Sony и LG с ЦАП всё же звучат лучше.
Исключение: ZTE Axon 7. Старый и давно снятый с производства смартфон, зато с самым качественным звуком, который только бывал в китайских мобильниках. Среди новых - Vivo NEX 3 с чипом Asahi Kasei AK4377 звучит более-менее прилично
А ещё печально, что "китайцы" избавляются от стереодинамиков. Точнее, "избавляются" - это громко сказано. Стереодинамики были в, будем считать, уже ушедших старых флагманах Meizu (15th и прочие) и уже тоже малораспространённых в продаже Huawei P20 Pro. Среди разумных по цене стареющих флагманов стереодинамики есть только у Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, при этом в новых флагманских Хуавеях динамик для громкой связи уже один, а в Xiaomi по любой цене такой роскоши вообще нет со времён Xiaomi Mi 6 (2017 г.). И во флагманских смартфонах Lenovo нет, и в Vivo, и в условно-китайских Motorola ("дочь" Lenovo), и Nokia ("внебрачная дочь" Foxconn).
Исключения: OnePlus 7/7T и ZTE Axon 10 Pro - китайские флагманы 2019 модельного года со стереодинамиками. Таких сегодня уже почти не осталось.
Водозащита
Знаете, когда у старых производителей смартфонов появилась водозащита класса IP68? В 2013 году - это был Sony Xperia Z1. А в 2018 году водозащита появилась в корейских LG и Samsung стоимостью 20-23 тысяч рублей.
Знаете, когда водозащита появилась в "элитных китайцах"? В 2018 году, в Huawei P20 Pro. Причём это была водозащита класса IP67 (более щадящая по условиям тестирования), а IP68 завернули только в Mate 20 Pro в конце 2018 года за 77 тысяч рублей минимум. И это ещё хоть какой-то вариант, потому что у всяких ZTE, Xiaomi, Oppo и Honor по сей день руки растут не из того места, чтобы делать водозащищенные смартфоны.
В общем, с водозащитой в целом получается забавная ситуация. С одной стороны - крупные бренды (даже Apple!) стабильно “комплектуют” ей свои продукты. С другой - о ней никто не говорит и она как бы даже никого не волнует.
То есть, может показаться - что раз так, то для покупателей она и не имеет значения. Но что если, на самом деле, сделать корпус по IP68 и не стоит почти ничего, но китайцы всё равно не делают?
Исключение: Huawei P20 Pro (если найдёте). За 33-35 тысяч - самый доступный китайский смартфон с водозащитой, если не берём в расчёт всякий подвальный хлам от малоизвестных брендов
Яркость экрана
В целом, экраны у всех китайцев сегодня приличные. Яркость достаточная, к цветопередаче, чаще всего, не придерёшься, но всё-таки…
Новейший Samsung Galaxy Note 10+ может обеспечить пиковую яркость до 800 кд/м2! Как и iPhone 11 Pro, например. То есть, даже если вы в самолёте будете вынуждены открыть шторку когда туда со всей силы светит солнце, или пользоваться смартфоном на пляже, вы сможете нормально разглядеть картинки и прочесть текст. Мелочь уровня "после дождичка в четверг", которая не всегда пригождается, но она есть. А у китайцев - вот тебе 630 кд/м2 в Xiaomi Mi Mix 3, вот тебе 605 кд/м2 у Huawei P30 Pro, да и хватит. У старых моделей даже этого не было: например, в 2015 году флагманский Huawei Mate 8 выдавал 470 кд/м2 яркости и в ручном, и в авто-режиме, тогда как Samsung Galaxy Note 5 выжимал в ручном 440 кд/м2, а в авто - 630 кд/м2. Да что там Самсунг, когда сделанная на отцепись перед смертью виндофонов Nokia Lumia 950 XL демонстрировала с экрана 710 кд/м2!
Кроме того, разрешение выше Full-HD у китайцев тоже редко встречается. Понятно, что когда у тех же LG в QHD-смартфонах батарейка садится за пол-дня - это не дело. Но есть ведь модели, где и сверх-высокое разрешение имеется, и автономность не хуже конкурентов.
Исключение: Huawei Mate 20 Pro. Чёткий дисплей Quad HD+ и не рекордные, но неплохие 660 кд/м2 в режиме авто-яркости. К сожалению, новые P30 Pro и Mate 30 Pro в плане чёткости картинки уже деградировали.
Распространённость NFC
Почему в самых бюджетных моделях Samsung и Sony (Galaxy J4+ или Xperia L2 за 10 тысяч рублей) модуль NFC есть, а в Xiaomi и Meizu - нет? Да, сейчас китайцы потихоньку исправляются - вот, например, в свежем и недорогом Motorola G7 Power уже присутствует NFC, как и в недорогом ZTE Blade V10 Vita, но только в максимальной версии с 3/64 Гбайт и так себе процессором Unisoc на борту.
Но всё равно NFC в китайских смартфонах сегодня чаще отсутствует, чем присутствует. А вот у Samsung/LG и Sony этот модуль ставят в модели очень давно - В каком-нибудь соневском старье 2015 года за 4500 рублей NFC есть. А когда мы его увидим в Xiaomi Redmi 8A, будущем Redmi 9A или каком-нибудь ещё китайском бюджетнике с приличными характеристиками?
Вы, конечно, сейчас зайдёте на Яндекс Маркет, расставите галочки напишете в комментариях, что вот же, Honor 8A за 7500 рублей в серой рознице, и за 9 тысяч в официальной, с NFC.
И будете правы. Только вот это уходящие с конвейера модели (Honor 8A вышел в марте, в каждые полгода Huawei обновляет свои бюджетники), тогда как новые Huawei выйдут без сервисов Google (Mate 30 Pro был первой ласточкой). Причём сам Huawei против того, чтобы у вас работал Google Play и оплата со смартфона (Google Pay). Это означает, что до тех пор, пока Huawei не договорится с российскими банками о том, чтобы их карты можно было использовать в Huawei Pay (это такой Google Pay, но от Huawei), дешёвые Хуавеи с NFC из списка смартфонов с возможностью платить на кассах можем вычёркивать. И как знать, будет ли работать Google Pay на уже выпущенных смартфонах Huawei с полноценным Android после очередного обновления Google-сервисов на всех "не забаненных" смартфонах.
Исключение: ZTE Blade V9 Vita 3/32. Недорогой (от 7 тысяч рублей), более-менее современный китайский смартфон с NFC и без проблем с Google-сервисами
Дизайн
К сожалению, законодателями дизайна китайские смартфоны никогда не были. Даже как-то жаль. Можете назвать хотя бы один китайский смартфон за пару лет, у которого бы украли дизайн Samsung, LG, Sony или Apple?
Пока из общей толпы однообразных внешне китайфонов выделяются, разве что, Huawei Mate 20 Pro с их "электропечкой" из камер на задней панели. Вот взять сейчас этот совершенно жуткий модуль камер у новых айфонов - выглядит настолько нелепо, насколько вообще возможно. Но почти не сомневаюсь, что китайцы скопируют - просто чтобы быть визуально похожими.
Все дизайнерские эксперименты китайцев заканчиваются так себе и нынче ограничиваются, в-основном, аляповатыми задниками с “3D-текстурой”. С другой стороны, посмотрите на Samsung и Sony - красиво, оригинально, без стремления сделать просто “как все” (хотя Galaxy Note 10, справедливости ради, всё же "слизал" расположение камер у Huawei P30, а то и у iPhone X, если заглянуть дальше в историю).
Исключение: Oppo Reno (не похож на Samsung, Apple и т.д., а его дизайн уже украла Xiaomi для Redmi Note 8) и Huawei Mate 20 Pro (оригинальное расположение камер на задней панели, которое будут вынуждены перенимать конкуренты). И по-настоящему самобытные по дизайну Meizu 15/Meizu 16, но это уже классика, а в новом Meizu 16XS дизайн уже пролюбили.