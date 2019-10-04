В чём китайские смартфоны по-прежнему хуже аналогов от Apple и Samsung

Чтобы заранее ответить на вашу ругань в комментариях (которая, я уверен, обязательно появится), скажу, что почти для каждого пункта ниже найдутся исключения. Но, как правило, чуть ли не в единственном числе, а китайских смартфонов, которые опровергали сразу бы все претензии ниже по тексту, нет. То есть, эти исключения именно что подтверждают правило.

Съёмка видео

Да-да, кто о чём, а я снова о видеосъёмке. К сожалению, хотя китайцы и делают невероятные успехи в области фотосъёмки (со времён Huawei P9, если искать истоки, и с P20 Pro, если считать точкой отсчёта этап, когда китайское сравнялось с iPhone и Samsung), видео остаётся почти без внимания. В последнем поколении Huawei/Honor стало лучше, чем было (а было вообще ужас-ужас), но всё ещё далеко до тройки Apple/Samsung/LG. Ближе всего к “идеалу” - Xiaomi, но и там заметна разница невооружённым глазом.