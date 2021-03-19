Мы показываем вам бюджетный Xiaomi, в котором всё «как положено», а вы находите отговорку, чтобы его не покупать
Если вы до сих пор негодуете по поводу наименований смартфонов внутри Xiaomi и Redmi, то будет правильным внести немного ясности. Redmi Note 9T — это такая “прощальная” версия бюджетной линейки Redmi Note 9 (потому что уже Note 10 начали производить), и создана она на базе “обычного Redmi Note 9 5G”, который с ноября 2020 года продают всем охочим до скоростного интернета китайцам. Но вот перед нами версия не для Китая, а глобальная, и... это необычный смартфон, который ни поругать, ни похвалить в полную силу не получается. Просто ощущаешь, что “молодой человек, это не для вас мобильник произведён”. И я попытаюсь объяснить, откуда появляется такое ощущение.
Внешний вид
Давно я не видел смартфон, который можно без опаски носить в чем мать родила. И тут какую причину для покупки чехла не возьми, все без толку. Корпус не скользит в руке, мелкие царапины из-за пористой текстуры пластика тоже не должны быть заметны. Так что за материалы корпуса сразу плюс. Максимум практичности.
Если так получилось, что ваши взгляды на использование техники не позволяют носить смартфон без чехла, то я настоятельно рекомендую использовать настолько тонкий чехол, насколько это возможно, чтобы не прибавить комплектной пластиковой накладкой пару-тройку лишних миллиметров по бокам. Redmi Note 9T и без того получился довольно широким устройством.
Что касается фронтальной поверхности смартфона, то за нее инженерам мое почтение. Хорошим решением выглядит конструкция типа “сэндвич”. Между стеклом и корпусом есть черная матовая пластиковая рамка, которая обрамляет само стекло. В теории, именно она, при падении смартфона на угол, должна сохранить целостность экрана. И в нее же умудрились встроить разговорный динамик. Кстати, о нем.
Как человек, который довольно долго использовал последние смартфоны от Sony, я был приятно удивлен нормально реализованной сетке динамика. Тут она не собирает пыль и выглядит незаметно. В том же Sony Xperia 1 Mark II, тканевая сеточка утоплена в отдельное пространство между рамкой и стеклом. Стоит ли рассказывать, что в этом углублении происходит после пары часов в кармане? Адъ и Израиль, если коротко.
И немного про камеру. Странная форма, которую я, хоть убей, не понимаю. Нет желания делать кальку на кучу бюджетных нокий и уже снятый с производства Huawei Mate 30 Pro? Так нарисуйте действительно необычное расположение камер! Но нет, получаем круг с отсеченными частями в стиле Poco X3. Наверное, это неплохо с точки зрения узнаваемости сяомофонов, но вживую выглядит на любителя. Хотя на конструкцию не влияет, поэтому от дальнейшей критики я, пожалуй, воздержусь.
Сканер отпечатков и скорость разблокировки
Так вышло, что в бюджетных смартфонах не произошло революции со способами идентификации владельца. Хотя еще пару лет назад можно было встретить вполне удачную реализацию подэкранного сканера отпечатков даже в бюджетных смартфонах. И работали они быстро, и сами смартфоны не становились от этого дороже.
Но вот на дворе 2021 год, и теперь подэкранный сканер — удел флагманов и приближенных к дорогому сегменту смартфонов. Остальным приходится довольствоваться сканером сбоку или вообще сзади. В нашем случае, сканер оказался сбоку. Он быстрый, но хотелось бы видеть чуть больше инноваций, когда покупаешь смартфон за двадцать тысяч рублей.
Несмотря на скорость разблокировки и точность срабатывания, к реализации сканера у меня есть претензии. По площади датчик оптимален, но болтается он только так. И эта болезнь присуща не только герою обзора. У Nokia 8.3, которую в России на старте продаж отдавали аж за 50 тысяч рублей, ситуация обстояла примерно таким же образом, если не хуже.
Дисплей
Даже несмотря на то, что IPS сейчас не в почете у производителей смартфонов, Xiaomi не сдается и продолжает выпускать часть устройств с экранами такого типа. И не только в бюджетном сегменте. Mi 10T Pro, который мы обозревали не так давно, тоже снабжен IPS-экраном.
Да, подэкранный сканер сюда не встроишь (IPS-дисплеи плохо для этого приспособлены, в отличие от OLED), зато можно порадовать тех покупателей, что сторонятся OLED-дисплеев из-за широтно-импульсной модуляции. Неправильная настройка частоты мерцания в таких дисплеях дает лишнюю нагрузку на глаза, а тут этого нет и в помине, потому что IPS-экран подсвечивается постоянно, в отличие от раздельно светящихся пикселей в OLED.
|Redmi Note 9T 5G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|410/1,09
|Контрастность (больше = лучше)
|1250:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,83
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,15
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
К калибровке у меня почти не возникло вопросов за время тестирования. Да, даже к охвату sRGB, который на смартфонах Xiaomi зачастую оказывается выкручен до предела. А тут все в пределах нормы даже с контрастностью. Черный цвет выглядит черным, он не инвертируется в серый при наклоне. Остальные цвета за этим тоже не были замечены. Хотя придраться есть к чему. Яркости в 400 нит на солнце не всегда хватает, а цветовая температура могла бы быть и поменьше — белые цвета выглядят уж слишком синими. В режиме авто-яркости Note 9T способен выдать 470 нит, но делать он будет это изредка, и только под супер-ярким солнцем. Впрочем, дисплей стандартного Redmi Note 9 ещё более тусклый, так что могло быть и хуже.
Оболочка
Как сферическая оболочка в вакууме, MIUI 12 очень и очень хороша — никаких ассоциаций с чистой операционкой, куча своих фишек и настроек. Но есть одна проблема — оболочка требовательная. Надо же как-то отрисовывать все это буйство анимаций. И вот эта задача герою обзора дается иногда через силу. Настолько через силу, что при перелистывании рабочего стола и вызове недавних приложений, анимации начинают воспроизводиться с задержками и лагами.
А теперь добавьте к этому рекламу при установке приложений и предложения что-нибудь скачать. Да, прямо в папках на рабочем столе. Спасибо хотя бы за то, что все это “выпиливается” в пару кликов при помощи прямых рук и компьютера. Но осадочек-то остается. Так что если соберетесь покупать смартфон в подарок человеку, который не разбирается во всем этом, настройте смартфон заранее. И вам плюс в карму, и человек не будет ругаться на вылезающую там и тут рекламу.
Производительность и автономность
Redmi Note 9T 5G работает на неоднозначном чипе MediaTek Dimensity 800U. Казалось бы, восемь ядер (2 ядра Cortex-A76 на 2,4 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2 ГГц), есть и довольно быстрая UFS-память версии 2.2. В теории, чип может соперничать и с предшественником в виде Mediatek Dimenity 720, и с заокеанским конкурентом в лице Snapdragon 730/732G. То есть для игр уровня PUBG подходит, хоть и с некоторыми ограничениями по частоте кадров на максимальных настройках.
Если вы читали наши обзоры смартфонов до этого, то должны были заметить, что при проверке производительности мы используем три теста: Geekbench 5, AnTuTu 8 и 3D Mark Sling Shot Extreme. И если первый “прогнал” смартфон без проблем, то с двумя другими бенчмарками возникли трудности. Redmi Note 9T 5G просто отказался запускать их без видимых на то причин. Ох уж эти прошивки в тестовых смартфонах (которые обзорщикам ещё и менять запрещают).
В однопоточном режиме смартфон немного шустрее, нежели Snapdragon 732G, но незначительно проигрывает при использовании сразу всех ядер. И вроде бы хороший результат, но работа системы дается чипу нелегко. Может, у нас какая-то не такая версия, как у остальных обзорщиков?
В конце прошлого года мы тестировали Motorola Moto G9 Plus, который был укомплектован чипом слабее — Qualcomm Snapdragon 730G. Так вот с ним никаких проблем не было: нагрев еле заметный, анимации прорисовывались адекватно, без фризов и задержек. И, да, судя по своему опыту, бюджетные Сяоми на Qualcomm ведут себя не так, как на процессорах от MediaTek.
Но в целом, жаловаться не на что — более крутые по быстродействию смартфоны обойдутся эдак в 30 тысяч рублей и более.
При этом с автономностью у MediaTek Dimensity 800U все в полном порядке. В режиме ожидания, смартфон, кажется, может проработать чуть ли не вечность. С обычными режимами использования все тоже в полном порядке. За это спасибо переходу на 7 нм технический процесс и аккумулятору ёмкостью 5000 мАч. Кстати, на зарядном устройстве не поскупились: в коробке лежит блок питания аж на 22,5 Вт! Galaxy S21 Ultrа, например, максимально поддерживает 25 Вт.
Камера
“Ого, целых три камеры!”. И ведь так подумает довольно большое количество потенциальных покупателей. Но не всё так просто.
Xiaomi решила оснастить смартфон стандартным модулем на 48 Мп (Samsung S5KGM1) и парой модулей на 2 Мп в довесок, чтобы смартфон выглядел дороже. Не совсем понятно, работают ли они на самом деле или это просто муляж, но, по задумке производителя, они должны измерять глубину и помогать при макросъемке. Никаких широкоугольных или телеобъективов — только хардкорная бутафория. Но не будем о грустном.
Днем смартфон выдает уверенно приличные снимки. Смотрите сами. Тут и с детализацией все в полном порядке, и искусственно “дорисованных” алгоритмами участков кадра нет. Ну а если вы все-таки будете использовать все эти “улучшайзеры”, то только сделаете свой снимок чуть качественнее. В коем-то веки китайские алгоритмы перестали ломать снимки кривым HDR и прочими технологиями: тут нет белых ореолов вокруг объектов!
Правда, ночью камере уже не так просто дается фотосъемка. Лезет цветной шум, падает детализация. Можно, конечно, переключить камеру в ночной режим и установить смартфон на штатив, но давайте на чистоту. Никто же не будет в здравом уме носить с собой штатив ради пары ночных снимков? Вот именно поэтому с Redmi Note 9T лучше избегать плохих условий освещения. Зато с фронтальной камерой все в полном порядке.
MediaTek Dimensity 800U аппаратно не позволяет записывать видео в 4K/60 fps, так что придется довольствоваться только 30 кадрами в секунду. Как и положено любому недорогому смартфону, стабилизация здесь работает только при использовании разрешения Full HD (30 к/c).
Конкуренты
Поддержка смартфоном сетей пятого поколения делает свое дело. Во-первых, сейчас технология 5G — исключительно маркетинговая уловка в реалиях российского рынка. Зачем переплачивать за нее, когда можно купить 4G-смартфон, который будет быстрее и дешевле, чем герой обзора? Во-вторых, жизненный цикл устройства закончится раньше, чем наступит эпоха повсеместного распространения 5G на отечественных просторах. Тестовые точки развертывания сетей нового поколения в Москве не в счет.
|Redmi Note 9T 5G
|Motorola Moto G9 Plus
|Poco X3 NFC
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6.53", 1080 x 2340, 395 ppi, IPS
|6.81", 2400х1080, 386 ppi, LTPS IPS, HDR10
|6.3", 1080 x 2400, 395 ppi, IPS, 120 гц, HDR10
|Процессор
|MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 нм, 2 ядра 2,4 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2,0 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 730G (8 нм, 2 ядра 2.2 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver
|Qualcomm Snapdragon 732G (8 нм, 2 ядра 2.3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver
|Графика
|Mali-G57 MC3
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гб
|128 Гбайт + microSD
|64 Гб + microSD (совмещенный слот)
|Связь
|Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|LTE, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, NFC, GALILEO
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFС
|Камеры
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм Макро: 2 Mп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4 Фронтальная: 13 Мп, f/2.3, 29 мм
|Основная: 64 Mп, f/1.8 Дополнительная сверхшироугольная: 8 Mп, f/2.2 Макро: 2 Mп, f/2.2 Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.2 Фронтальная: 16 Мп, f/2.0
|Основная: 64 Мп, f/1.9 Дополнительная сверхширокоугольная: 13 Mп, f/2.2 Макро: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4 Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч, быстрая зарядка 30В
|5160 мАч, быстрая зарядка 33В
|Размеры
|161,2x77,3x9,1 мм
|170x78,1x9,7 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|Масса
|199 г
|223 г
|215 г
|Цена
|23 тысячи рублей
|18 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
Motorola Moto G9 Plus
По адекватной цене в 18000-19000 рублей вы получаете весьма и весьма шустрое устройство на почти что “голой” операционке с неплохим набором интегрированных в систему местных функций для более тонкой настройки смартфона. Да, с полным отсутствием навязанных приложений. А еще за эти деньги вы получаете более крутую 64-Мп камеру, до которой герою обзора (как и аналогичным по цене самсунгам и хуавеям), увы, очень далеко.
Poco X3
При меньшей цене, конкурент от другого суббренда Xiaomi предлагает и дисплей с частотой обновлений 120 Гц, и более экономичный чип Qualcomm — Snapdragon 732G. Да, не настолько разогнанный, как Dimensity 800U в Redmi Note 9T, но на стороне Snapdragon более стабильная работа под нагрузкой и способность раскрывать потенциал основной тыльной камеры лучше, чем это делают чипы MediaTek. И по автономности, как это ни смешно, Poco X3 NFC с его 120 Гц-дисплеем лучше, чем Redmi Note 9T с 60 Гц.
Итого
С одной стороны, Redmi Note 9T — идеально выполненная “работа над ошибками” и бюджетная модель, в которой совместили всё лучшее от Redmi Note 9 (NFC, нормальная яркость дисплея, “разумные” габариты), Redmi Note 9S (быстрый и экономичный процессор на современных технормах), и добавили немного на десерт (стереодинамики, 5G, не скользкий и не маркий, но качественный корпус). Примерно на такой пафосной ноте и стоит провожать “просто Redmi Note 9” (не Note 9 Pro) на покой перед выходом Redmi Note 10. Классно же?
Да, но цены за этот смартфон ломят неадекватные. То ли Xiaomi пытается “поднять деньжат” на почве дефицита процессоров, и ещё много месяцев будет продавать смартфоны с наценкой, то ли дешёвый MediaTek после добавления 5G вдруг начал стоить больше, чем более сбалансированный Qualcomm... Но факт остаётся фактом — Redmi Note 9T неадекватно дорог и на Aliexpress (17.5 тысяч рублей за 4/64 ГБ), и в российской официальной рознице (20.5 тысяч рублей за 4/64 ГБ). Если отбросить 5G, окажется, что смартфон такого же уровня (Redmi Note 9S 4/64) стоит 14.5-15 тысяч. А за 20 тысяч рублей сама же Xiaomi продаёт смартфоны, которые и выносливее, и с более качественной камерой.
Для всех, кому в смартфоне важнее актуальные уже сегодня технологии, а не 5G “на вырост”, старые-добрые Redmi Note 8 Pro 6/128, Redmi Note 9 Pro 6/128, Poco X3 NFC 6/128, Realme 6 (4/128 и 8/128), и даже новые добрые Redmi Note 10 4/64 Samsung Galaxy A32 4/64 (если найдёте дешевле 20 тысяч) окажутся более подходящей покупкой.
- Хорошая автономность
- Поддержка формата RAW в стоковой камере
- Вместо стекла — практичный пластик
- Быстрый
- Когда-нибудь пригодится 5G
- Слишком дорогой, как для своих характеристик
- Две бутафорские камеры на задней панели