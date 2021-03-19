Мы показываем вам бюджетный Xiaomi, в котором всё «как положено», а вы находите отговорку, чтобы его не покупать

Если вы до сих пор негодуете по поводу наименований смартфонов внутри Xiaomi и Redmi, то будет правильным внести немного ясности. Redmi Note 9T — это такая “прощальная” версия бюджетной линейки Redmi Note 9 (потому что уже Note 10 начали производить), и создана она на базе “обычного Redmi Note 9 5G”, который с ноября 2020 года продают всем охочим до скоростного интернета китайцам. Но вот перед нами версия не для Китая, а глобальная, и... это необычный смартфон, который ни поругать, ни похвалить в полную силу не получается. Просто ощущаешь, что “молодой человек, это не для вас мобильник произведён”. И я попытаюсь объяснить, откуда появляется такое ощущение.

Внешний вид

Давно я не видел смартфон, который можно без опаски носить в чем мать родила. И тут какую причину для покупки чехла не возьми, все без толку. Корпус не скользит в руке, мелкие царапины из-за пористой текстуры пластика тоже не должны быть заметны. Так что за материалы корпуса сразу плюс. Максимум практичности.