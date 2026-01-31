Лучший сверхлёгкий 14” ноутбук из недорогих

А вот китайцы из «новых брендов» предлагают сверхлёгкие ноуты дешевле — вон, Инфиниксы всякие, Tecno тоже подключились. И это только те, которые на слуху. А у нас вот на тесте… Ninkear, да. Многие до сих пор об этом бренде не в курсе, потому что за пределами обзорщиков и «компутерщиков», закупающихся на Ozon Global/WB/Ali, бренд не супер-раскручен.

Но вроде бы у этого Ninkear характеристики в порядке, даже подозрительно в порядке, в пересчёте на цену. Я бы сказал, что по сочетанию «яркость дисплея + мощность процессора + размер аккумулятора + чтобы 1.0 кг» ниже цены сейчас вроде бы и… нет?

Соответственно, закрадывается подозрение, что «что-то с ним не так, наверное?», которое надо бы проверить. Забегая наперёд, могу сказать — на удивление, в целом всё в порядке, можно брать. Но это не значит, что вы за 46-50 тысяч рублей получаете такой же ноутбук, как у Asus/MSI/Lenovo за 150 тысяч. В основном у обзорщиков об этом даже в обзорах Ninkear S14 очень мутно и вскользь упоминается, поэтому в своём обзоре поговорю о том, на чём сэкономили, критично ли это, чем грозит и какие есть альтернативы, более подробно.