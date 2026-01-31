Лучший сверхлёгкий 14” ноутбук из недорогих

Лучший сверхлёгкий 14” ноутбук из недорогихNinkear S14: сэкономили на второстепенном, зато на главном — не сэкономили
Это только кажется, что «200 грамм туда, 200 сюда» или «да пусть и 300 грамм лишних будет — это ж в рюкзаке ощущается слабее даже, чем 0.5 л бутылка с газировкой!». Так-то оно так, но это в теории. А на практике ноутбуки с 0.8 – 1.0 кг — это уровень веса категории «носишь и не замечаешь особо, что ноутбук в рюкзаке вообще есть», а вот 1.3 или, тем более, 1.4 – 1.5 кг — это уже ситуация, когда периодически сами для себя будете придумывать отмазки «да вроде особой необходимости тащить ноут с собой на этот раз нет — пусть дома полежит, со смартфоном поеду и хватит». Я точно знаю, потому что часто разъезжаю по делам с ноутбуками и по «нерезиновой», и в командировках.
Вы, скорей всего, слышали про всякие LG Gram, топовые сверхлёгкие Asus ZenBook, Huawei MateBook X Pro и Lenovo ThinkPad X1 Carbon, но… вы цены их видели? Что-то из этого класса вам влетит примерно в 140+ тысяч рублей, не меньше.
А вот китайцы из «новых брендов» предлагают сверхлёгкие ноуты дешевле — вон, Инфиниксы всякие, Tecno тоже подключились. И это только те, которые на слуху. А у нас вот на тесте… Ninkear, да. Многие до сих пор об этом бренде не в курсе, потому что за пределами обзорщиков и «компутерщиков», закупающихся на Ozon Global/WB/Ali, бренд не супер-раскручен.
Но вроде бы у этого Ninkear характеристики в порядке, даже подозрительно в порядке, в пересчёте на цену. Я бы сказал, что по сочетанию «яркость дисплея + мощность процессора + размер аккумулятора + чтобы 1.0 кг» ниже цены сейчас вроде бы и… нет?
Соответственно, закрадывается подозрение, что «что-то с ним не так, наверное?», которое надо бы проверить. Забегая наперёд, могу сказать — на удивление, в целом всё в порядке, можно брать. Но это не значит, что вы за 46-50 тысяч рублей получаете такой же ноутбук, как у Asus/MSI/Lenovo за 150 тысяч. В основном у обзорщиков об этом даже в обзорах Ninkear S14 очень мутно и вскользь упоминается, поэтому в своём обзоре поговорю о том, на чём сэкономили, критично ли это, чем грозит и какие есть альтернативы, более подробно.
Характеристики
|Ноутбук
|Ninkear S14
|Дисплей
|14”, 2240x1400, 60 Гц, IPS
|Веб-камера
|2 Мп (1080p)
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7535HS, 6 ядер/12 потоков (Zen 3+, 6 нм)
|Встроенная графика
|AMD Radeon 660M (1900 Гц)
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR5-3200 (6400 MT/s), распаяна на матплате
|Накопитель
|1 ТБ PCIe (Faspeed LB1 SCRW25060901A0241)
|Порты и разъёмы
|2x USB-C 3.2 Gen2
|1x USB 3.0
|1x USB 2.0
|1x HDMI 1.4
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 (Realtek 8851BE)
|Аккумулятор
|60 Вт*ч (AEC527581-3S1P-N)
|Габариты
|312x222x10 мм
|Масса
|1.0 кг
|Цена в российской сетевой рознице
|продаётся только на маркетплейсах
|Цена на маркетплейсах
|45-50 тысяч рублей
Корпус и разъёмы
Тут есть вещи, которые мне нравятся; есть, которые очень нравятся, а есть — уровня «ну ладно, сойдёт, по такой цене это было ожидаемо».
Из того, что нравится:
- Крышку можно раскрыть на 180 градусов. То есть до уровня «ноутбук — одна плоская доска». Вот прям до предела раскрывать вам мало когда понадобится, но раскрытие шире стандартных принятых пределов в дешёвых ноутбуков — это плюс. Если вы студент (или работяга) и едете в машине, сидите с полусогнутыми ногами и вам нужно в пути с ноута что-то подправить.
- Есть полноразмерный USB Type-A (один, но есть) и полноразмерный HDMI. В ноутбуках обычных габаритов это норма, в сверхлёгких бывают случаи, когда «вот вам три Type-C — крутитесь как хотите!» (я и крутился в случае с Huawei MateBook X в своё время, кстати). Для одной флешки с полноразмерным разъёмом, либо принтера какого-нибудь — самое то. А мышки так-то можно по Bluetooth подключать, флешки уже бывают двухсторонними с USB-C – USB-A по разные стороны. Но HDMI нужен полноразмерный, один полноразмерный USB тоже нужен, и тут это есть.
- USB-портов суммарно четыре (три USB-C + один USB-A). Причём три из них — быстрые (на левой грани USB-C 3.2 Gen 2, полноразмерный USB-A справа — 3.0, чего тоже хватает даже для внешних SSD зачастую). Только один USB-C справа медленный — 2.0.
-
Причём, если раскошелитесь на USB-хабы, то через оба USB-C слева можно мониторы по DisplayPort 1.4 переключать. Итого, включая HDMI, к этому мини-ноутбуку можно прилепить три монитора (!). Не особо нужно, но удивляет, что это в целом есть.
-
Сканер отпечатков пальцев в тачпаде… ну, нормальный. Работает лучше, чем, скажем, даже в дорогих ноутбуках 2018-2020 гг. (в старых Huawei Matebook или в Asus Vivobook времён Ryzen 5000 сканеры были откровенно так себе и не с первого раза срабатывали). Но и не люкс — бывают сканеры быстрее или срабатывающие уже при запуске (тут к сканеру палец нужно прикладывать только после загрузки приветственного экрана винды).
-
Охлаждение выведено длииинной перфорацией на дне, ну и на задней панели между дисплеем. Процессор не горячий, ноутбуку этого хватает — в руку ничего не дует, колени дно ноутбука вам «жарить» не будет.
-
Супер-легко разбирается для апгрейда. Даже винтики обычные крестовые! А не Torx эти yблюдские, которые размочаливаются после нескольких разборок/сборок даже в дорогих ноутбуках.
-
«Проверку на MacBook» (открыть крышку одной рукой, чтобы ноутбук не подпрыгнул) проходит — петли крышки не слишком тугие и не слишком разболтанные, в самый раз.
-
Веб-камера со шторкой. Можно открыть, можно закрыть и точно знать, что даже если случайно подключитесь к видеосозвону со включенной камерой, никто вас в семейных трусах из коллег не увидит.
Из того, что «сойдёт»
- Крышка металлическая, остальной корпус пластиковый. Металл вроде нормальный, пластик — не «дышит» и не прогибается, но это просто дешёвый пластик, как в каких-то дешёвых Lenovo IdeaPad или новой пластиковой модели Honor MagicBook X16, например Зато лёгенький.
Из того, что так себе
Веб-камера так себе по качеству. Ну и ещё недовольство читайте в следующем параграфе — о клавиатуре.
Клавиатура и тачпад
Тачпад ещё куда ни шло — нормально работает, как у любого другого ноутбука до 50 тысяч рублей. И уж точно получше, чем у младших игровых ноутбуков, например.
А вот клавиатура, хоть и напоминает с виду какие-нибудь… не знаю, HP Pavilion? Но прям тактильно дешёвая. Нет, основание у неё не прогибается, клавиши срабатывают, подсветка работает и более-нормальная по интенсивности, просто… ну, вы печатали когда-нибудь на дешёвой компьютерной клавиатуре? Это вот чуть «люфтящие» мягкие клавиши с не особо чётким срабатыванием и ощущение, что ну вот сэкономили на ней явно.
Работать можно, бегло печатать получится нормально (клавиши нормального размера и на своих местах), просто при быстрой печати постоянно отмечаешь, что нажатия «дешманские» и постоянно мерещится, что «долго такая хлипкая клавиатура не проживёт». Хотя пользовался я подобной клавиатурой в старом Dell Inspiron году эдак в 2013 — прожила долго. А вот в Xiaomi Mi Notebook Air 13.3” образца 2017 года — разваливалась, хрустела и «западала» постоянно. Тут наперёд не угадаешь.
Но то, что в том же Infinix Inbook Air Pro+, хуавеях-хонорах и даже в некоторых Tecno клавиатуры поприятнее — факт.
Дисплей
«Вкрации» впечатления следующие: если вы не успели зажраться OLED-дисплеями — будете довольны. Яркость нормальная (не прям крутая, но 320 нит — это выше средних 300 нит «по больнице»), экран матовейший, вы (и всё остальное за вами) в нём никогда ни при каких условиях не отражаетесь. И цветопередача практически идеальная — цвета правильные, не перенасыщенные, морды лица в видеороликах без паразитных желтоватых или синеватых оттенков, загляденье!
|Максимальный уровень яркости
|320 нит
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.25
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
Минусы — это 60 Гц (да, бывает уже бодрее, хотя для работы и игр на «какой-нибудь» графике и 60 Гц хватает). Ну и углы обзора и контрастность не «оледовская», конечно. Нормальный не раздражающий хорошо настроенный недорогой IPS-дисплей, даже углы обзора неплохие. Я вот недавно покупал китайскую версию HONOR MagicBook X16 2024 на Ryzen 5 (пожилому родственнику под «танки») — вот там углы обзора, несмотря на IPS, вcpaтенькие — приходится наклон крышки поправлять, чтобы изображение темнее не становилось. Тут такого нет. В общем, норм в целом, хотя после OLED-ноутбуков будет казаться, что «бедновато». Но объективно все показатели в порядке.
Производительность и автономность
Среди ноутбучных процессоров AMD серии Ryzen 7000 есть «настоящие Ryzen 7000» и «переименованные старые процессоры под именем Ryzen 7000». У «настоящих» Ryzen 7000 (архитектура Zen 4) индексы заканчиваются на 40 и 45 (например, Ryzen 5 7540U, Ryzen 5 8640HS и др.).
У нас в Ninkear S14 индекс процессора оканчивается на 35, а это значит что? Правильно — что процессор этот поколения Zen 3+, то есть переименованная старая модель. В данном случае — это Ryzen 5 6600HS. А Ryzen 5 6600HS — это уже вдоль и поперёк изученный в бюджетных ноутбуках Ryzen 5 5600H, только в комплектации с более мощной встроенной графикой Radeon 660M вместо совсем «овощной» и никудышней RX Vega 7, как у оригинального 5600H. А ещё с поддержкой оперативки DDR5 вместо DDR4, SSD PCIe 4.0 (у старого процессора была поддержка только 3.0) И более современным 6 нм техпроцессом вместо 7 нм у Ryzen 5 5600H.
И блин, я не особый фанат процессоров поколения Zen 3/Zen 3+ сегодня — всё-таки это процессоры 2020/2021 года, пять лет с тех пор прошло, КПД ядер у Intel 12/13/14 поколения (не говоря об Ultra, хотя там тоже полно переименованного старья) и у «настоящих» Ryzen 7540U/7640HS/8640HS повыше.
Но, вот именно в таком 1.0 кг ноутбуке этот процессор — то, что доктор прописал:
- Супер-холодный и уравновешенный. Даже если в игры рубиться, температура держится на уровне 68 градусов.
-
Вообще-то на Radeon 660M можно рубиться в игры, прикиньте! На супер-лёгком ноуте! Обычно в ноутбуках 1.0 процессорам выделяют 15 Вт TDP (потому что ноут сверхлёгкий, аккумулятор маленький, корпус сверхтонкий — если позволить процессору греться больше, он будет троттлить и «обcepаться»), но тут процессор маслает вплоть до 35 Вт (6 ядер + встройка) и прекрасно себя чувствует. Потому что Ryzen 5 Zen 4 (5000) и раньше не были супер-горячими, а с переводом на 6 нм вообще как нельзя лучше подходят для компактных ноутов.
-
Энергопотребление при этом вполне умеренное, даже в играх ноут (1.0 кг, не забывайте) держится 1 ч 42 мин, а в видео и в офисных работах от 7 до 9 часов на яркости под 80% от максимальной работает без труда.
- Встроенная графика Radeon 660M — это, по сути, аналог ноутбучной NVIDIA GeForce GTX 1050, только не прожорливая и под крышкой процессора, а не отдельно распаянная и отдельно охлаждаемая/жрущая. Я не буду сейчас заливать про «вполне себе игровая!», но в Civilization 7, Counter-Strike 2, Doom Eternal, GTA 5 вы сможете поиграть в 1920x1080 при 60 кадрах в секунду. Где-то на низких, где-то на средних, но сможете.
© Примерно так Radeon 660M в ноутбуках тянет игры. Это очень дешёвая игровая встройка, но всё-таки чуть-чуть игровая
Ну и 660M поддерживает видеокодек av1, чтобы у вас не «лагало» видео из YouTube/VK Видео в 4K в высоком качестве (у старых Radeon с RX Vega такое случалось).
И это «маленький шаг для всего человечества», но в «анорексичных ноутбуках» такой игровой производительности практически никто больше не предлагает! Разве что в дорогущих моделях на Core Ultra.
Хотя… есть ещё Tecno Megabook T14FA Air, по характеристикам будто клон этого Ninkear (но в деталях другой немного — дисплейная матрица другая, но обзоров на AMD-модификацию на него нет — есть только на интеловский вариант у ребят из Mobile-Review, а в случае с Tecno AMD-версия запросто может быть другой и по дисплею, и по вайфаю, и (точно будет другой) по оперативной памяти, и по SSD... так что выводы о нём можно делать только теоретические, по табличке характеристик.
Тонкие ноутбуки на Intel 12/13 поколений (Core i5-1334U, Core i7-1355U, с одной стороны, современнее. С другой — они медленнее, потому что в них 10 ядер зажимают в рамках 15 Вт и толку от такой реализации — как от собаки с 8 ногами: «бегать» быстрее не сможет. Разве что встроенная графика Intel при конвертировании видео (из H.265 в H.264, из av1 в H.264 и т.д.) нехило так ускоряет процесс, в отличие от AMDшной. Но это единственный плюс.
А «старые Райзены» типа 7535HS с «полуигровой встройкой» 660M в компактных ноутах — просто кайф. Не думал, что это скажу, но вот да — под этот сценарий идеально подходят. Да и работать на таких процессорах приятнее, чем на «дофига-ядерных» Интелах, у которых каждое из этих ядер из-за удушенного до 15 Вт процессора работает МЕДЛЕННО. Про игры я вообще молчу — Infinix Inbook Air Pro+ «тормозил» до уровня слайдшоу во всех играх, кроме Counter-Strike 1.6 и Civilization 4, разве что.
Оперативка в Ninkear S14 неплохая — да, это не супер-форсированная DDR5, но даже для игр её хватает (это вам не DDR4-3200, тут каналов вдвое больше и пропускная способность приличная).
А вот SSD — да, дешманский. Безбуферный дешёвый PCIe 3.0 на QLC-памяти, даже несмотря на то, что процессор поддерживает и 4.0. Раньше я бы сказал «но это не важно, проапгрейдитесь на что-то приличное типа MSI Spatium M480 Pro, Adata Legend 960 или хотя бы Netac NV7000t, но сейчас… с такими ценами не надо этого делать.
Короче, SSD — «сойдёт». Он как комплектные шины на Ладе Весте, Hyundai Solaris и Kia Rio — есть шины, с которыми эти машины, даже при их бюджетных характеристиках, будут лучше проходить повороты и лучше тормозить, но стоит ли ставить дорогущие шины на бюджетные автомобили — вопрос открытый. Вот и с ноутами до 50 тысяч вопрос аналогичный.
Wi-Fi — тоже дешманский, увы. Даром, что модуль Wi-Fi 6, но антенны дешёвые и их мало (для быстрого соединения Wi-Fi антенн в корпусе/рамке дисплея должно быть МНОГО), поэтому тут даже в прямой видимости от самого крутого роутера ноутбук выжимает «до 600/600 Мбит/с теоретической максимальной скорости скачивания/загрузки», что на практике выливается в 430 Мбит/с на скачивание и 250 Мбит/с на отдачу максимум.
С другой стороны, большинству людей и этого хватит — многие с интернет-тарифами вне городов-миллионников даже не поймут, чего это тут в статье москвич выпендривается и говорит, что «могло быть быстрее».
Конкуренты
|Ноутбук
|Ninkear S14
|Infinix Inbook Air Pro+ XL434
|Maibenben P455
|Tecno Megabook T14FA Air
|Дисплей
|14”, 2240x1400, 60 Гц, IPS, матовый (BOE NV140DRM-N67)
|14”, 2880x1800, OLED, 120 Гц, глянцевый (EDO SH — EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A)
|14”, 1920x1080, 60 Гц, матовый
|14”, 1920x1200, 60 Гц, матовый (CSOT SNE007QS7-1)
|Веб-камера
|2 Мп (1080p), со шторкой
|2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), без шторки
|1 Мп (720p), без шторки
|2 Мп (1080p), со шторкой
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7535HS, 6 ядер/12 потоков, 3.3 – 4.55 ГГц, Zen 3+, 6 нм, 35 Вт
|Intel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, Alder Lake, 10 нм, 15 Вт
|AMD Ryzen 5 5560U (6 ядер, 12 потоков, 2.3 – 4 ГГц, Zen 3, 7 нм, 15 Вт
|AMD Ryzen 5 7535HS, 6 ядер/12 потоков, 3.3 – 4.55 ГГц, Zen 3+, 6 нм, 35 Вт
|Intel Core i7-1335U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
|Встроенная графика
|AMD Radeon 660M (1900 Гц)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (1250 МГц)
|AMD Radeon RX Vega 6 (1600 МГц)
|AMD Radeon 660M (1900 Гц)
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR5-3200 (6400 MT/s), распаяна на матплате
|16/32 ГБ LPDDR4x-4266 (4266 MT/s), распаяна на матплате
|8 ГБ DDR4, 3200 МГц (3200 MT/s), занят один слот SO-DIMM из двух
|16 ГБ LPDDR5-3200 (6400 MT/s), распаяна на матплате
|Накопитель
|1x 1 ТБ M.2 SSD NVMe PCIe 3.0 (Faspeed LB1 SCRW25060901A0241)
|1x 512/1024 ГБ M.2 SSD PCIe 3.0, M.2 2280 (Foresee XP1000)
|1x 256 ГБ M.2 SSD PCIe 3.0
|1x 1 ТБ M.2 SSD NVMe PCIe
|Порты и разъёмы
|2x USB-C 3.2 Gen2
|2x USB-С 3.2 Gen1 x2
|1x USB-C 3.2 Gen2
|2x USB-C 3.2 Gen2
|1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
|1x USB 3.1 Type-A
|2x USB 3.2 Gen2 Type-A
|1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
|1x USB 2.0 Type-C
|1x USB 2.0 Type-A
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Windows 11 Домашняя
|Windows 11 Pro
|Windows 11 Домашняя
|Сеть
|Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 (Realtek 8851BE)
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 (MediaTek MT7921K)
|Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4
|1x Ethernet RJ-45 1 Гбит/с
|Аккумулятор
|60 Вт*ч (AEC527581-3S1P-N)
|57 Вт*ч
|46.7 Вт*ч
|55 Вт*ч
|Габариты
|312x222x16 мм
|315x225x15.3 мм
|320x214x16.8 мм
|311x216x16
|Масса
|1.0 кг
|1.0 кг
|1.1 кг
|1.0 кг
|Цена в российской сетевой рознице
|продаётся только на маркетплейсах
|60 тысяч рублей (Core i5)
|47 тысяч рублей
|56 тысяч рублей
|89 тысяч рублей (Core i7)
|Цена на маркетплейсах
|45-50 тысяч рублей
|нет в наличии
|нет в наличии
|нет в наличии
Infinix Inbook Air Pro+ XL434
Я подробно обозревал этот ноутбук здесь, а потом ещё какое-то время его использовал, так что мне есть что рассказать о нём в подробностях. В сравнении с Ninkear S14 этот Инфиниксобук:
- Независимо от того, Core i5 16/512 ГБ или Core i7 32/1024 ГБ вы купите — медленноват. Не, видео крутит вплоть до 4K 60 кадров в секунду в любых форматах без притормаживаний, в Telegram переписка не «лагает», в Word файлы сохраняются быстро. Но запускаешь Chrome — и ждёшь, будто ты на Core i5-2500K его запускаешь, а не на современном ноуте. Открываешь сайт — и ноутбук с 7-10 секунд кряхтит, пока прогрузит его (и это не из-за чебурнета нынешнего, а просто 15-ваттному 10-ядерному процессору его яйца, то есть ядра танцевать мешают — лучше бы их тут было 6 шт. и на 35 Вт, как у ноутах на AMD). Такой себе получается «современный нетбук» по скорости работы. Только не по нетбучной совсем цене, как видите. Для игр вообще не пригоден, если это не CS 1.6 и подобное старьё — встроенную графику задушили в самые «щи», да она и архитектурно тут так себе, и на DDR4 не могла бы быть хорошей в любом случае.
-
OLED есть OLED, даже если это дешёвенький и не очень способный к HDR OLED из ноута Infinix. Качество изображения — загляденье просто после IPS, всё выглядит дорого-богато, да и с 120 Гц обновляется бодро. Поэтому несмотря на объективно менее мощный процессор, субъективно вроде бы ноутбук «двигается бодрячком», хотя это не так. Поверхность экрана матовая, как всегда у оледов, но читабельность за счёт «бесконечной» контрастности всё равно получше, чем у матового IPS с 320 нит.
-
Звук тоже получше, чем у Ninkear. Без басов или чего-то эдакого, но
твёрдогромко и чётко, что для тонкого маленького ноутбука — плюс.
-
Корпус цельнометаллический (то есть в районе клавиатуры тоже металлический; у Ninkear металлическая только крышка), клавиатура более упругая и более «дорогая» на ощупь.
-
Нет сканера отпечатков, зато есть FaceID (!). То есть винда опознаёт вас сканированием лица, как ваш смартфон на Android/iOS. И неплохо опознаёт, кайф вообще!
-
Wi-Fi такой же дешманский, как у Ninkear, даже немного хуже (320 Мбит/с на приём и 200 Мбит/с на отдачу выжимает максимум).
-
Разъёмов на один Type-C меньше, HDMI древний — либо 2560x1440 до 75 Гц на внешнем мониторе, либо 3840x2160… 30 Гц! Срамота!
-
Комплектный SSD такой же дешманский PCIe 3.0 QLC безбуферник.
- Автономность хуже — если Ninkear S14 продержится минимум 7 часов, а иногда 8 или даже 9, то Infinix Inbook Air Pro+ в равномерной нагрузке в видео или офисных задачах (на тёмной теме_ держится часов… в основном 6. Иногда 6.5 часов, но иногда и 5.5 часов. Как и на любом OLED, чем чаще на экране будут мелькать светлые тона (ну, не знаю, белая таблица в Excel или какое-то видео с яркими красками), тем быстрее будет выжираться заряд. И наоборот: если читать белые буквы на чёрном фоне, то ноут и под 7 часов протянет. Но не больше. И на IPS у Ninkear такой зависимости от того «сколько на экране светлых и сколько тёмных тонов» нет — независимо от типа картинки на экране автономность будет одинаковой.
Итого получается «везде металлический» с приятной клавиатурой и сканированием лица + классным дисплеем + медлительным процессором + так себе автономностью сверхлёгкий 1.0 кг ноутбук. С одной стороны, любим мы глазами и ушами (и пальцами, если это работа за ноутом), поэтому язык не поворачивается назвать его хламом — выглядит, показывает и ощущается приятно, видео и фотки смотреть на нём супер-приятно. С другой — «подлагивает», а автономности — «выехать по-быстрому вопросики порешать — и к розетке», а не «на весь 8-часовой рабочий день без подзарядки».
Maibenben P455
Супер-лёгкий ноутбук с возможностью апгрейдить оперативку и даже с возможностью воткнуть проводной интернет! Но на этом его плюсы заканчиваются: аккумулятор меньше, процессор слабее (встроенная графика и вовсе гoвно — игры не тянет почти никак, в видео av1 1440p и 2160p будет «тужиться» и усиленно жрать заряд из-за отсутствия аппаратного ускорения av1). А заряда тут и так впритык — места под ОЗУ и RJ-45 выделили, пришлось взамен менее ёмкий аккумулятор вмещать.
Я тут не ради троллинга Maibenben этот вариант влепил, просто 1.0 кг ноутбуков до 80 тысяч рублей почти не найдёшь в продаже. И вот Maibenben P455 мелькает в наличии часто, но я бы его, скорей всего, не покупал: ноутбук для разъездов с посредственной автономностью — да нaфиг это вообще было создано и кому это нужно?
Tecno Megabook T14FA Air
Фааа! Ватафа, кхе-кхе. Извините.
По характеристикам этот Tecno выглядит однояйцевым близнецом с Ninkear S14 из нашего обзора: такой же вес, такой же процессор/встройка/оперативка (но это ладно), такой же по яркости и цветопередаче (но ниже по разрешению) дисплей, такая же цена.
Разъёмов меньше на один USB-C (да и фиг с ним, этот лишний USB-C у Ninkear всё равно медленный — 2.0), аккумулятор тоже менее ёмкий примерно на 10%. В версии этого ноутбука на Intel у Tecno более быстрая оперативка (LPDDR5-8380) и более быстрый SSD (тоже безбуферник QLC, но PCIe 4.0 против 3.0 у Ninkear).
Но это версия с Intel, в AMDшной версии запросто может быть всё не так. Я не удивлюсь даже, если там накопители и ОЗУ один в один как у Ninkear, потому что и Ninkear, и Tecno ноутбуки самостоятельно не производят, а колесят по китайским фабрикам и закупают готовые варианты «под ключ», наклеивая свой шильдик.
Ну и клавиатура чуть поприятнее «нинкировской», это да.
Короче, по уровню нагрева, быстродействия в играх и шуму — пока ноль информации, нужно смотреть отзывы на форуме 4PDA или где-то на маркетплейсах адекватных людей в отзывах искать.
Но если вы прям боитесь как огня бренда Ninkear и хотели бы компактный долгоиграющий (ну, будет работать 6 часов 45 минут вместо 7 часов 30 минут у Ninkear) вменяемый по цене ноутбук, пригодный даже отчасти для «лёгких» игр — да, доплачиваете Ninkear +11 тысяч рублей и получаете примерно то же самое, но в сетевых магазинах РФ (DNS, Ситилинк и т.д.), чо бы и нет.
Выводы
Очень хороший ноутбук, я думал, намного хуже всё это будет. Да, «люфтящая» мягкая невнятная клавиатура, стрёмная по качеству веб-камера, пластиковое основание корпуса, дешёвенький звук. Но работает быстро (даже в играх что-то могёт!), работает долго, все разъёмы на месте, экран очень качественный по цветопередаче и неплохой по яркости, крышку можно отрегулировать вообще в любых пределах как душе угодно.
Очень лёгенький, заменить SSD или обновить термопасту легко (в тонких 1.0 кг ноутбуках это далеко не везде так). Тихий в работе, не перегревается.
Бренд, конечно, пока без особой долгосрочной репутации, запчасти в случае поломки тоже чёрт знает, где искать. Хотя аккумулятор AEC527581-3S1P-N подходит от каких-то там Mechrevo…
Но в целом, ломаться тут особо нечего, а запас автономности такой, что замена аккумулятора понадобится очень-очень нескоро.
Так что да, как ни странно, себе в разъезды или ребёнку для учёбы я бы такой ноутбук брал — не MacBook явно, но тут вопрос философский: MacBook Air 13 M2 за 66 тысяч рублей будет лучше по дисплею/корпусу/звуку/автономности, но будет с 256 ГБ вместо 1024 ГБ на SSD (распаянном, это ж Apple) и игры тянуть не будет вообще. А так — проверенный вариант, если вас устраивает MacOS.
Но за свои 45-50 тысяч рублей Ninkear S14 норм. С учётом того, что что-то альтернативное и получше по такой же или близкой цене порекомендовать сложно (но вы пишите в комментарии, если есть предложения), я бы его рекомендовал как вариант «наименее отягощающего, если таскать с собой везде» равномерно развитого ноута.
- Быстрый (даже игры тянет, редкость для 1.0 кг ноутбуков)
- Качественный матовый дисплей с неплохой яркостью
- Долго работает от аккумулятора
- Тихий, не склонный к перегреву
- Есть полноразмерный USB и полноразмерный HDMI
- Разумная цена
- Клавиатура мягкая, чуть люфтящая, дешёвая
- Дисплей всего лишь 60 Гц
- Комплектный SSD терпимый, но бывает за эти деньги и быстрее
- Металлическая только крышка, сам корпус пластиковый