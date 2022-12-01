Абрамсы против Армат: чьи пушки круче

Абрамсы против Армат: чьи пушки кручеСравниваем огневые возможности новейших танков
Чья огневая мощь больше, какие снаряды есть в арсенале. И немного о других возможностях сокращать популяцию себе подобных.
Почему мы сравниваем именно Т-14 и Абрамс? Потому что можем.
«Арматы» не существует, что толку её сравнивать? Танк Т-14 Армата существует в стадии предсерийных образцов. Такие машины проходят долгую и глубокую обкатку в войсках и, при возможности, в боевых условиях — на основании этого серийные машины проходят доработку, а военные, конструкторы и промышленность ищут компромиссы.
Так или иначе, а будущее российского танкостроения за этой машиной (или тем или иным её развитием) — ведь когда-нибудь всё происходящее сегодня закончится, и наивно полагать, что танки перестанут строить, модернизировать и вообще разрабатывать. Т-14 — это танк 4-го поколения и очевидно, что советским платформам так или иначе придётся уступать насиженное место, спорить можно только о скорости этого процесса.
Т-14 Армата
Vitaly V. Kuzmin
- Почему не сравниваем с новым Абрамсом X? На момент создания первой статьи тот был только анонсирован, и сейчас есть только общая размытая информация о его возможностях, особенно защитных, так как они наиболее секретны в танках вообще (а прошлая статья была посвящена именно защите). В вопросе вооружения мы его затронем.
- Армата же нигде не воюет?! Новые Абрамсы тоже нигде не воюют (и мы надеемся, что не будут в обозримом будущем). Да, американских танков больше, потому как версии SEP 3 и SEP 4 (или М1А2С и М1А2D) — это глубокие модернизации М1А2. То есть это освоенный промышленностью танк, некоторые машины переделывают из старых после капитального ремонта, ясен-красен, что их намного больше.
На момент создания первой статьи Т-14, как-никак, существовал уже шесть лет (пусть и малой серией), а самый современный тогда Абрамс М1А2С только начал поступать в серьёзных количествах. M1A2 SEP V4 тоже вроде бы начал поставляться в войска, поэтому в новой статье нам придётся так или иначе упоминать три различных Абрамса, которые станут основой танкового парка США на ближайшие лет 20-30.
Abrams M1A2C или SEP 3 — наиболее массовый из всех современных Абрамсов
Leonardo DRS
Наш сайт посвящён технике, и мы пишем о технике, и сравниваем технику. Поэтому не надо пердежа, что пока танк нигде не воевал, он ничего не стоит… бла, бла, бла. Пишем про технику, xpeна вы со своей политикой лезете сюда? И сейчас не 1930-е годы, когда это была принципиально новая техника (много экспериментировали и да, создавали невесть что в том числе). Сегодня танк — не принципиально новая техника, опыт использования их очень богат, и прежде чем туда ставят новую финтифлю, об этом долго и трезво думают и инженеры, и военные.
Фух, а теперь поехали:
Основное орудие
Сразу порекомендуем прочитать (ну, раз уж зашли) нашу статью о корейском танке К2, где мы достаточно подробно говорим о 4-м поколении танков и о том, как меняется их роль на поле боя (не радикально, но меняется).
Итак, задачами совершенствования огневой мощи 4-го поколения являются:
Значительное увеличение дальности поражения объектов основным орудием, до 8-10 км
Интеграция барражирующих боеприпасов, позволяющих работать на 20-40 км
Расширение спектра вспомогательного вооружения и его мощи
Интеграция управляемых боеприпасов и боеприпасов с программируемым подрывом
Пушки для Т-14
2А82 — пушка "Арматы" на испытаниях
Алексей Хлопотов
Начнем с Армат. Они получили новую пушку 2А82 в прежнем калибре 125 мм, которую в базе отличают от прежних 2А46 улучшенные характеристики долговечности (вроде ничего сверхъестественного — легирование/хромирование канала ствола и оптимизация толщины). Другое заметное отличие — увеличенный объем зарядной каморы. Это позволяет использовать более длинные подкалиберные боеприпасы с увеличенной пробиваемостью.
Сама пушка длиннее и составляет 56 калибров (это значит, что калибр 125 мм умножаем на 56 = получаем 7 метров). 2А46 имела 48 калибров и уступала натовским стандартам в 55 калибров.
Что это даёт? За счёт того, что снаряд находится в канале ствола чуть дольше, он получает больший разгон и чуть лучше держит заданный стволом курс — всё просто.
БОПС — бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Имеет форму подобную стреле из вольфрама или обедненного урана, за счёт сильного разгона в канале ствола отличается огромной пробивной силой.
Благодаря этому дальность выстрела удалось повысить до 7 000 метров, а скорость, энергия и точность возросли на 15-20% (ну, если верить официальной информации). На этом, в общем, всё — кроме новых БОПС, номенклатура боеприпасов остаётся прежней, как и на танках Т-72/90. С ракетным вооружением тоже ничего радикально нового не случилось — просто модернизированный комплекс «Рефлекс-М» (если вы не знали, то гладкий ствол позволяет танкам пускать управляемые ракеты).
Пуск ракеты танком: видео вертикальное, но есть разные ракурсы
Куда больше разговоров о потенциальной серии Т-14 с 152 мм орудием 2А83. Это позволяет танку использовать номенклатуру боеприпасов гаубиц Мста, где есть корректируемые боеприпасы для точного поражения как бронетехники, так и укреплений с живой силой.
А кроме того, это ещё и возможность интегрировать сделать частью танка ПТРК Корнет, ракета которого как раз имеет калибр 152 мм, и имеет значительно превосходящие бронебойные характеристики в сравнении с традиционными танковыми управляемыми ракетами. А дальше — больше: в номенклатуру ракет для Корнета входят в том числе и зенитные 9М133ФМ-3.
Ракетами от Рефлекса тоже можно сбивать воздушные цели (зависшие вертолёты), но «корнетовская» имеет дальность до 10 км (в 2 раза выше), а главное — её боевая часть адаптирована именно к борьбе с воздушными целями. Таким образом танк с орудием 2А83 может быть и элементом ПВО малого радиуса.
Испытания 152 мм пушки 2А83 на лафетах
Но не забывайте, что одна из основных задач танка — это стрельба осколочно-фугасными боеприпасами по скоплениям укрытой живой силы: подготовленным или импровизированным укрытиям, огневым точкам. Тут в дело вступает объем боекомплекта: он у 125 мм орудия Т-14 — 45 выстрелов, а у 152 мм почти в два раза меньше (хотя есть потенциал увеличения). Преимущества большего боекомплекта позволит атаковать больше целей, для которых большая мощь 152 мм будет избыточна.
Таким образом, в тактическом звене Т-14 могут быть танки разных калибров: как обычных, так и увеличенных, а танки с пушкой (пушкой-гаубицей скорее) 2А83 могут выполнять функцию близкой к САУ, быть таким промежуточным звеном. Но вот эффективность такого решения как раз может показать только практика.
Пушки Абрамса
Начнем с более простых М1А2 SEP 3 и 4 — там классическое для «абрамов» с 1990-х годов орудие М256А2, лицензионная копия немецкой Rh 120 в 55 калибров длинной. Это орудие прошло долгий путь, прежде чем улучшилось до уровня советского 2А46, и американские традиционные боеприпасы способны поражать танки Т-72Б или Т-90А с комплексами динамической защиты Контакт-5.
Rh120 L55 в разрезе с БОПС внутри
Что касается прочих целей, их возможности также эквивалентны, не будем тут подробно распинаться. В новых танках США интересно совсем другое, а именно боеприпасы с программируемым подрывом, которых не существует не только для Т-90, но и для Т-14. Самое главное новшество огневых возможностей для М1А2С — это выстрелы ХМ1147 программы Advanced Multi-Purpose.
Уже многократно писали, что такой боеприпас заменит сразу четыре выстрела в номенклатуре танка — два кумулятивных (обычный и с неконтактным взрывателем, их чаще используют по легкобронированной и небронированной технике), шрапнельный (или как говорят американцы «канистровый») и бетонобойный.
С остальными более-менее понятно. Ну, скажем, программируемый подрыв точно над головами пехотинцев в укрытии — для этого достаточно поражающих элементов оболочки, так как это очень точный подрыв. А вот бетонобойный интереснее — он способен не просто прошибать толстый армированный бетон, но и взрывается таким образом, чтобы оставлять широкую брешь: штурмовая группа может закидать помещение гранатами, а потом пролезть в помещение самостоятельно.
Возможности ХМ1147 наглядно
Для борьбы с более защищёнными Т-90М или Т-14 его возможности пока под вопросом, тем более, возможностей стандартных БОПСов М829 в около 800 мм брони уже маловаты против новейших танков. О пробиваемости новой модификации M829A4 AKE (Advanced Kinetic Energ — повышеной кинетической энергии) почти нет информации. Заявлено, что она способна бороться с новейшими российскими танками, но это пока только слова.
А ещё ХМ1147 можно использовать как элемент защиты — программируемый подрыв на встречном курсе ракет ПТРК Корнет, о подлёте и курсе которых сообщит система активной защиты Абрамса.
Разумеется, потенциальная дуэль сопровождается множеством аспектов и ситуаций, поэтому говорить о неспособности противостоять пушечным вооружением в сражении с Т-14 рановато. Тут многое зависит от систем разведки, наведения и ситуационной осведомлённости: не надо забывать, что все танки, что мы разбираем — элементы сетецентрической войны. Подробнее компьютеризации танков коснёмся в третьей статье, где сравним системы управления огнем (СУО) и прочие компоненты.
Выстрел в прыжке
Abrams X получил, в свою очередь, новую пушку М360, которая отличается не только баллистическими характеристиками, но технологичностью — композитный материал гораздо легче и лучше переносит температурные газодиномические нагрузки, отчего долговечнее.
К возможностям добавлены боеприпасы с опцией навесного огня до 12 км, возможно, по типу корейских К2, а может и другие – пока не известно. Ещё у Абрамса есть ракетное вооружение с опцией верхней атаки «в крышу» от которого пассивная защита даже в Т-14 не поможет, только возможности тепловой маскировки и эффективность КАЗ (комплексов активной защиты с встречными противоракетами).
Прочие огневые возможности
Пушка — не единственное оружие танка: есть ещё пулемёты в калибрах 12,7 мм и 7,62 мм. Унылый 7,62 не стоит внимания, а вот стволы потяжелее важны. И в Т-14 и в Абрамсах у них есть дистанционное управление. Американские танки могут оснащаться вторым пулемётом 12,7 мм с антиснайперским комплексом прямо над стволом, который также может работать и по расчетам ПТРК.
Модуль с пулемётом и АФАР-радаром для поиска воздушных целей
Vitaly V. Kuzmin
Если прежде пулемёты 12,7 рассматривали как зенитные, то позднее они стали огневым комплексом, которым решали вопросы поражения не укрытой живой силы, небронированной техники на малых дистанциях и как элемент защиты от гранатомётчиков (за счёт тепловизора).
Тут особого разброса нет. Стоит отметить, что новейший Абрамс Х имеет уже 30 мм автопушку с программируемыми боеприпасами, которая возвращает зенитные возможности. Но вот вертолёты и штурмовики не в приоритете — конструкцию городили для обнаружения и отстрела БПЛА, которые уже намертво вписали себя во все военные доктрины. Это и элемент противодействия разведчикам, и подлетающим дронам-камикадзе.
Только всё это не значит, что перспективные Абрамсы не нуждаются в прикрытии ПВО — едва ли доступная высота такой пушки превышает 2 500 метров, чего в ряде случаев будет недостаточно для работы по ударно-разведывательным БПЛА типа турецких Байрактар ТВ-2 и российских Орионов-Иноходцев. Тем не менее, на Т-14 даже ничего похожего не реализовано.
Модуль М914 с 30 мм автопушкой
В целом «Армата» скорее решила прошлые проблемы дополнительных вооружений. Да, пулемёты Корд получили радары для работы по движущимся воздушным целям, но это подразумевает вертолёты и низколетящие штурмовики, систем противодействия БПЛА в Т-14 нет. Впрочем, классические модули для пулемётов 12,7 мм для Абрамсов М1А2С и M1A2D Protector RWS не могут похвастаться никаким радаром, то есть остаются средством против наземных целей и зависших вертолётов.
Но и тут мало что может помешать в будущие Абрамсы, например, М1А2 SEP 5, интегрировать модуль от Abrams X.
Давайте ещё отдельно поговорим про Abrams M1A2 SEP 4, он же М1А2D, который умеет работать с собственными БПЛА. Указывают, что это и разведывательные дроны, и дроны-камикадзе. У командира есть доступ ко всей разведывательной информации взводных, ротных, батальонных и бригадных развед-дронов, чтобы наводить свои барражирующие боеприпасы типа Switchblade на дистанциях в 20 и 40 км (в зависимости от модификации).
А это совершенно новые возможности — угрожаемые танку объекты можно нейтрализовать до вхождения в зону их поражения. Это могут быть и танки врага, и бронетехника с пусковыми противотанковых ракет, и расчеты ПТРК — как маневрирующие, так и стационарные. Разумеется, эта возможность есть и у Abrams X.
Switchblade должен войти в арсенал танков Абрамс последних поколений
Т-14 своими дронами не комплектуется, за исключением БПЛА Птеродактиль, запускаемого… на проводе, не далее 100 метров от танка. Это элемент доразведки и целеуказания, из преимуществ у него только неограниченное питание из энергосистемы Т-14. Низкая высота и дальность не позволят его использовать даже как разведывательный дрон — полагаться можно только на развед-дроны танковых подразделений.
По итогам, кто лучший?
Если по защитным характеристикам российская платформа имеет преимущества (пусть и незначительные), то вот боевые возможности скорее следует признать уступающими.
Из всей простыни мы можем судить, что самое слабое место Арматы — отсутствие программируемых боеприпасов, то есть поражать из неё различные цели будет сложнее и не так эффективно. То есть, ничего более продвинутого тех же боеприпасов для Т-72 и Т-90 у нового Т-14 нет. Информация про создание новой номенклатуры боеприпасов для пушек 2А83 периодически мелькает, но ничего кроме заявлений найти не удалось.
ЗБМ-48 Свинец-1 — основной боеприпас из обедненного урана для российских танков
Fofanov.armor.kiev.ua
Есть у Арматы, впрочем, некоторое преимущество в противостоянии танкам — БОПС улучшенной баллистики, но, в отличие от американцев, нет широкой линейки боеприпасов из обедненного урана, который по совокупности характеристик превосходит более традиционный вольфрам. Причем превосходит и по бронебойным характеристикам, а особенно по заброневому действию — тяжелее увечья вражеского экипажа, больше шансов детонации боекомплекта и пожара двигателя.
К тому же американцы тщательно замалчивают характеристики своих новых БОПСов, наподобие М829А4. При этом в войне один-на-один Т-14 пока имеет некоторое преимущество над классическими Абрамсами, где экипаж в башне. Противодействие новым Абрамс Х — вопрос будущих статей, когда о новом американском танке будет больше конкретной, а не маркетинговой, информации в общем доступе.
Не менее критично и отставание российского танка в вопросах БПЛА. Т-14 пока не располагает собственными дронами даже на уровне разведки, не говоря о барражирующих боеприпасах. Полагаться приходится только на общие средства тактического формирования.
Отчасти проблему отсутствия программируемых снарядов 125 мм решает 152 мм пушка, которая может использовать номенклатуру снарядов от гаубиц Мста, где такие боеприпасы уже есть. Но ограниченный боекомплект мешает этому, как и отсутствие там своих БОПС.
Вариант Т-14 с 152 мм пушкой
oruzhie.info
Также в возможностях ПВО Т-14 располагает средствами противодействия только армейской авиации, которая постепенно уступает место ударным БПЛА. Для противостояния БПЛА практически ничего нет, поэтому танк более зависим от взаимодействия с сухопутными ПВО. Правда, в сравнении с американцами он пока уступает только Abrams X — более старые танки США тоже слабы в этом вопросе.
В сухом остатке: огневые возможности Т-14 уступают пока даже самому слабому в подборке М1А2С, расклад сил тут может поменять только появление собственных боеприпасов нового поколения.