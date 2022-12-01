Абрамсы против Армат: чьи пушки круче

Наш сайт посвящён технике, и мы пишем о технике, и сравниваем технику. Поэтому не надо пердежа, что пока танк нигде не воевал, он ничего не стоит… бла, бла, бла. Пишем про технику, xpeна вы со своей политикой лезете сюда? И сейчас не 1930-е годы, когда это была принципиально новая техника (много экспериментировали и да, создавали невесть что в том числе). Сегодня танк — не принципиально новая техника, опыт использования их очень богат, и прежде чем туда ставят новую финтифлю, об этом долго и трезво думают и инженеры, и военные.

Фух, а теперь поехали:

Основное орудие

Сразу порекомендуем прочитать (ну, раз уж зашли) нашу статью о корейском танке К2, где мы достаточно подробно говорим о 4-м поколении танков и о том, как меняется их роль на поле боя (не радикально, но меняется).

Итак, задачами совершенствования огневой мощи 4-го поколения являются:

Значительное увеличение дальности поражения объектов основным орудием, до 8-10 км

Интеграция барражирующих боеприпасов , позволяющих работать на 20-40 км

Расширение спектра вспомогательного вооружения и его мощи

Интеграция управляемых боеприпасов и боеприпасов с программируемым подрывом

Пушки для Т-14