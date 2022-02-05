Сможет ли Украина устроить партизанскую резню армии России, как у вьетнамцев с США

Да-да, снова Украина в статьях о военных технологиях и тактика. Что поделать — во-первых, это бесконечный источник новостей по теме, во-вторых, вам ведь не интересны статьи об историческом оружии, беспилотниках, бомбардировщиках, броневиках и артиллерии. А вот по украинскому военному конфликту каждый первый Васян — эксперт, и обязательно прибегает почитать-покомментировать. Поэтому нытиков с «что, больше тем не осталось?» на этой позитивной ноте забаним, а пока перейдём к сути.

Президент Зеленский затеял военную реформу, цель которой увеличить армию на 100 тысяч человек в 2025 году. С сегодняшних 261 тысяч она должна увеличиться до 361 тысячи. При этом надо понимать, что по меркам Европы украинская армия и без того чрезмерна раздута. Сейчас она даже больше армии Франции и занимает 19-ю строчку рейтинга по численности. Германия и Великобритания, например, на 25-м и 26-м.

Зачем это, как это поможет ситуации, имеет ли смысл — сегодня будем разбираться.