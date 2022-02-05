Сможет ли Украина устроить партизанскую резню армии России, как у вьетнамцев с США

Сможет ли Украина устроить партизанскую резню армии России, как у вьетнамцев с СШАДля чего увеличивать численность и без того большой армии
Да-да, снова Украина в статьях о военных технологиях и тактика. Что поделать — во-первых, это бесконечный источник новостей по теме, во-вторых, вам ведь не интересны статьи об историческом оружии, беспилотниках, бомбардировщиках, броневиках и артиллерии. А вот по украинскому военному конфликту каждый первый Васян — эксперт, и обязательно прибегает почитать-покомментировать. Поэтому нытиков с «что, больше тем не осталось?» на этой позитивной ноте забаним, а пока перейдём к сути.
Президент Зеленский затеял военную реформу, цель которой увеличить армию на 100 тысяч человек в 2025 году. С сегодняшних 261 тысяч она должна увеличиться до 361 тысячи. При этом надо понимать, что по меркам Европы украинская армия и без того чрезмерна раздута. Сейчас она даже больше армии Франции и занимает 19-ю строчку рейтинга по численности. Германия и Великобритания, например, на 25-м и 26-м.
Зачем это, как это поможет ситуации, имеет ли смысл — сегодня будем разбираться.
Численность — это важно?
Как говорил тов. Сталин, (или не говорил, ему много чего приписывают) — «количество — это тоже качество». То есть радикальное превосходство или нескончаемый живой ресурс могут компенсировать плохое оснащение, никудышную организацию и управление, слабую подготовку.
Пока пополнение противника проходит курс подготовки в 8 недель, мы отправляем в бой людей с двумя неделями подготовки. Да, они недостаточно квалифицированы для реального боя, но вот они уже в эшелонах едут на передовую. Пока ваши тренируются совершать марши и стрелять, наши идут в атаку. Понятненько?
Но времена изменились, мы живём в эпоху войн 6-го поколения, вот-вот перейдём в эпоху войн 7-го поколения (это у нас, а на Западе насчитывают всего три, и четвёртое поколение в перспективе). Численность уже не играет вообще никакой роли. На первое место вышли новые формы — так называемые прокси войны, гибридные войны.
Для этих задач нужны высоко мотивированные и настолько же квалифицированные люди, оснащённые всеми современными средствами войны.
Разгром армии Саддама Хусейна в 2003 году (пятой по численности в мире на тот момент), которую создали и вооружили по советскому образцу стоил американцам меньше потерь, чем они закладывали при планировании операции. Победа в операции «Шок и трепет» обошлась в 149 убитых солдат, а последующая полупартизанская и террористическая война довела цифру до 4500! Только бои за город Фаллуджа с 2-3 тысячами боевиков стоили коалиции больше сотни солдат.
Слабым местом «настоящей» и огромной армии Ирака стала её собственная численность и зависимость от сложной логистики, дорог, мостов, баз обеспечения. Высокоточное оружие наносило удары по этим коммуникациям, скоплениям войск и техники приводя её в небоеспособность. Иными словами, она не то чтобы разбита, но уже не может воевать так, как «положено». Потери техники и людей не такие уж большие по итогам от общих цифр, но поражение — факт, поэтому толку от того, что остаётся, нет. Ну и ещё дело ведь наяву, а не в этих ваших Ред Алертах, поэтому учитывайте падение боевого духа, доверия командованию, а порой и панику, когда сдаваться идут целыми корпусами.
Силу высокоточного оружия мы наглядно увидели в Ираке в 2003-м и в Карабахе в 2020-м, то есть в столкновении двух организованных армий.
Казалось бы, вот тебе и выводы — закупай беспилотники, начинай строить Байрактары по лицензии у себя, закупай современные артиллерийские системы, выпускай, пусть не в большом количестве, но современные танки и боевые машины. Что толку от 100 000 новых солдат, если у тебя уже не хватает даже БМП-1, чтобы их вооружить?
Что даст увеличение армии?
Объективно — ничего. Полностью контрактная армия — это невероятно дорого, на сдачу с её содержания вообще не получится обновлять военную технику. Поэтому активный набор потенциальных «смертников» попахивает обыкновенным популизмом, что за годы правления Зеленского даже стало нормой, но есть вероятность, что задумка у Украины другая.
А дело в том, что Украина и не собирается строить современную армию, на что указывает ряд признаков.
1) Тяжёлого оружия Украине не дадут, что уже очевидно. ПТРК, бронежилеты, медикаменты, связь — вот и всё. Но никаких ракетных комплексов, мощных радиолокационных станций и систем противовоздушной обороны. Касками типа FAST русских не закидаешь.
2) Поставленное оружие лёгкое и носит именно оборонительный формат. Джавелины, Стингеры, NLAW, да и собственные Стугны — основное, что обсуждает медиа-пространство. Согласитесь, этого мало на фоне того, какое оружие придёт на Украину, если военный конфликт с Россией начнётся в полной мере. Да, имеющимися средствами украинцы российскую армию покусают, но это не всерьёз. Потому что Россия будет вести войну не только, и не столько танками.
3) Практически гибель одного из крупнейших военных предприятий ХКБ Морозова и завода имени Малышева. Где конструкторский и производственный комплекс расположен? В Харькове, правильно.
4) Численность взамен технологического паритета или превосходства.
А на что Украина может рассчитывать?
Все политические обтекаемые речи показывают, что за Украину никто из заграницы всерьёз не вступится и не вышлет контингентов. Тяжёлого оружия не дадут... и это наталкивает на мысли, что украинское руководство действует не так уж безрассудно.
Рассчитывать на победу наивно, но ведь украинцев устроила бы и «ничья», Россию ничья не устроит точно. Поэтому какой смысл вкладывать в армию, которую оснастить равноправно с армией потенциального противника невозможно? Нужно выбирать иную стратегию.
Харьков при атаке со стороны России будет сдан в течении нескольких часов, а значит оставлять там значительный кусок военно-промышленного комплекса нерентабельно. Вот и незачем возится с танковым заводом — на нём сейчас выпускали лишь БМ Оплот, причём на выпуск одной машины уходило 7-8 месяцев, надежды на это предприятие у Украины нет.
Где вы сегодня можете наблюдать наибольшее количество видео, когда танки подбивают из ПТРК? В основном, в Сирии (реже Йемен), где по турецким танкам или по танкам сирийской армии курды и исламские боевики работают чем-то типа Фаготов или TOW. ПТРК стал основным оружием в ассиметричных конфликтах, где превратился в средство сдерживания более сильной и оснащённой стороны.
Ну и, наконец, тотальная милитаризация населения. Базовые навыки владения оружием и НВП. Увеличение воинских формирований формата «территориальная оборона». Украина не сможет победить за счёт общевойсковых средств и серьёзных оборонительных операций. А вот сдать противнику значительную часть территории и затянуть его в войну с полупартизанскими формированиями, на манер войны во Вьетнаме — это шанс в долгосрочной перспективе справиться с главной угрозой Украине на сегодня. Ведь тогда воевать придётся годы, а не «одним парашютно-десантным полком за два часа» … ну, вы поняли.
Что может помешать?
Ну очевидно, не всё так уж хорошо складывается в эту систему. У Украины нет очень многих важных факторов, которые войны ассиметричного формата характеризуют.
• Ландшафт и климат Украины никак не смутят противника. Особенность локальных конфликтов — всегда сложности с акклиматизацией и адаптации к новым условиям. Взаимодействие с очень отличной от своей культурой населения в зоне боевых действий. Для американцев климат, ландшафт и население Вьетнама, мягко говоря, были непривычными, как и уловки вьетнамцев в партизанской войне. А вот российской армии к украинским реалиям приспосабливаться, фактически, не придётся.
• Почти нет благоприятных условий для партизанской войны — а для неё нужны в большом количестве горы и леса, которых на востоке Украины почти нет. Поэтому партизанам будет толком некуда деваться.
• Украина — страна с индустриальной экономикой. Для Афганистана, где США могли контролировать хоть 95% страны, а безопасно себя чувствовать не могли нигде, территориальные потери были не страшны — аграрная экономика же. А вот экономика Украины держится на важных объектах в разных областях страны. Стоит потерять ряд промышленных объектов и источников ресурсов, как последует экономический крах, и тут недолго до гуманитарной катастрофы.
Поэтому всё же подобная реформа вооружённых сил вызывает вопросы и плохо просчитывается логически. Хотя, возможно это политическое метание бисера и вообще не заслуживает внимания?