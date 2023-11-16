Есть ли у ХАМАС оружие для достойного отпора Израилю

Есть ли у ХАМАС оружие для достойного отпора ИзраилюИнвентаризируем вдумчиво
Сможет ли ХАМАС эффективно обороняться или даже нападать в текущем конфликте? Есть ли толк от их ракет, и чем палестинцы планируют встретить израильские танки?
Израильская операция в Секторе Газа продолжается уже более двух недель в своей сухопутной фазе. Говорить пока что-то внятное и конкретное о её ходе сложно из-за отсутствия конкретных данных — Газа практически отрезана от внешнего мира по всем каналам связи.
Всё, что выходит наружу, следует расценивать как скорее элементы пропаганды с обеих сторон — пафосные нательные видеокамеры боевиков ХАМАС с отдельными тактическими успехами (или удачами) и обтекаемые бессодержательные заявления израильских официальных лиц. О форматах, в которых вероятно протекает операция, читайте в нашем предыдущем материале:
Сегодня поговорим о вооружении боевого крыла ХАМАС: сколько оно может дать шансов боевикам, какие у него сильные стороны, какие инновации и как это выглядит в формате современной войны.
Тяжёлые вооружения
- Ракеты «Кассам» уже стали своеобразным мемом. На самом деле, несмотря на дикую архаичность конструкции ракеты, у неё есть ряд модификаций, а кроме неё у палестинцев есть ещё более мощные ракеты «Аяш-250», где 250 — это дальность стрельбы, то есть ракеты оперативно-тактического класса, как эти ваши ATACMS.
Про Кассамы сказано уже много, но повторимся — это кустарные ракеты, которые делают буквально из водопроводных труб. Их длина составляет около 70 см, а диаметр варьируется в зависимости от поколений: наиболее употребляемые — 17 сантиметровые.
Двигатель ракеты с 2001 года (первого использования) изменился — вместо одного сопла теперь используют сразу семь маленьких, что даёт большую устойчивость в полёте и шансы попасть хоть куда-то. Второе — в производстве такие сопла можно сверлить дрелью и не нужны сложные токарные работы.
Простейший двигатель использует в качестве топлива смесь сахара и нитрата калия (дешёвое и распространенное удобрение). Боеголовка имеет более туманное происхождение: по ситуации это может быть контрабандный тротил, или местные вариации всё с теми же удобрениями. Ранние экземпляры летали не далее 6 км, более современные достают до 17 км.
Масса боевой части составляет от 5 до 15-20 кг в современных исполнениях. В целом же по эффективности их можно сравнивать с ракетами для советских РСЗО времён Второй мировой (Катюши — БМ-13 или БМ-8-48), которые Кассамы совсем недавно начали таки превосходить по дальности и мощи.
Хамасовцы ранее почти не использовали установок, а запускали ракеты прямо с элементарных одиночных направляющих — рамы из строительных балок типа уголок, швеллер и т.д. Ракеты не имеют вообще никаких элементов управления и навигации, отчего часто теряют управление и летят даже не в ту сторону, куда их запускали.
Не имеет смысла говорить ни о КВО (круговое вероятное отклонение) ни об эллипсе рассеивания. Огромный процент пусков просто аварийный — ракеты не сходят, детонируют на месте, прилетают по своей же территории. А с учётом устройства двигателя Кассамы правильнее было бы классифицировать как реактивные снаряды, а не ракеты.
- Аяш-250 — совсем другой коленкор, и в отличие от Кассам тут больше есть о чём спросить, нежели рассказать. В первую очередь эксперты сомневаются в том, что это ракета палестинского происхождения, и что она имеет такую высокую для кустарного производства дальность, ведь при отсутствии управления на таких дистанциях вообще нет смысла даже её наводить. А ведь палестинцы умудряются ими бить довольно точно — например, аэропорт Рамон под Тель-Авивом, а с 2021 года обстреливали и сам город, а также города Нетивот и Бер-Шева.
Наиболее убедительной выглядит версия, что это иранская ракета/реактивный снаряд «Зельзал-2», которая использовала баллистические траектории (наводилась перед пуском и никак не управлялась в полёте), но очень далеко летала — около 200 км. Затем иранцы разработали более совершенные системы с инерциальным наведением и спутниковой навигацией, а прежние ракеты сбагрили Хезболле и, видимо, от них они попали к ХАМАС, где её и переименовали в Аяш-250.
Согласно другой версии это сильно модифицированные ракеты от систем типа РСЗО Ураган, судя по их габаритам — около 5 метров в длину. Однако масса Аяша по оценкам 1500-2000 кг при боевой массе в 250-500 кг, в то время как Ураган использует реактивные снаряды с массой не более 270 кг и боевой частью в 100-150 кг.
В итоге можно считать это каким-то очень замысловатым гибридом, но такое оружие — самое опасное и разрушительное для Израиля из всего арсенала ХАМАС. Пик их использования пришёлся как раз на события 7 октября и после, но их задействовали не настолько часто, как Кассамы — это говорит нам о том, что скорее всего таких ракет мало и они пополняются не так легко, как кустарные, а значит — наверняка привозные.
Палестинцы против танков
Главная ударная сила ЦАХАЛ — это танки Меркава. Мы посвящали им статью и подробнее можете ознакомиться тут:
Всего их 4 поколения: 1-е уже не используется, 2-е используется ограничено или, как говорят, во второй линии (и учебных частях). 3-е поколение составляет костяк танкового парка, а 4-е, самое совершенное и дорогое, постепенно поступает в войска — именно эти танки вероятнее всего воюют на «просторах» Сектора Газа.
- Очевидно, что ХАМАС не мог не принимать это в расчет и готовился дать какой-то ответ. В первую очередь им стали, разумеется, ПТРК — компактные переносные комплексы с управляемыми ракетами. В различных источниках часто пишут о комплексах российского происхождения — Корнет. Но, скорее всего именно Корнетов у ХАМАС нет (или очень немного) а есть вариации советских систем (ПТРК Фагот, Конкурс, Метис или тот же Корнет) иранского происхождения.
Оригинальный Корнет пробивает 1100-1300 мм гомогенной брони. Танки, конечно, столько брони не имеют — их броня сложная и многосоставная (композитная), но общая бронестойкость оценивается в эквиваленте гомогенной (то есть однородной) брони. Попадание такой ракеты даже в лобовую часть могут выдержать только самые современные танки НАТО, которых насчитывается от нескольких десятков до пары сотен (у США).
Иранские аналоги скорее имеют гораздо меньшие возможности — едва ли там стоит ожидать пробиваемость выше 700-800 мм (как у большинства китайских или иранских ПТРК на базе советских систем). Израильтяне модернизировали свои машины по большей части в сегменте управления, навигации и элементов тактической осведомлённости.
Бронирование очень сложно наращивать дальше, особенно в боковых и задней проекции, поэтому израильтяне впервые применили на танках КАЗ — комплекс активной защиты Trophy. Это микро-ПВО танка, которое выпускает навстречу противотанковым ракетам свою микро-ракету для поражения на подлёте к машине.
Только вот Trophy не супернадёжная система, и хорошо она работает разве что при атаках с больших дистанций, потому что ей требуется время на реакцию. Скорость ракет из ПТРК варьируется около 250-280 м/с, при атаке с пары-тройки сотен метров КАЗ может и не сработать как надо. В условиях боёв в городской застройки основные тактические дистанции, как правило, очень небольшие, в сравнении с боями, например, на Украине.
- Другое противотанковое оружие палестинцев, о котором много говорят — «Аль-Ясин», которое в некоторых источниках почему-то называют ПТРК. В действительности это ни что иное, как тандемная реактивная граната к РПГ (противотанковому гранатомёту). РПГ — не ПТРК, он стреляет реактивным снарядом, который никак не управляется в полёте и попадание зависит от снайперских качеств гранатомётчика.
Внешне Аль-Ясин до боли напоминает обычный тандемный выстрел к РПГ-7 (или его нелицензированной копии) ПГ-7ВР. В отличие от стандартного кумулятивного выстрела к РПГ-7, который хорошо узнаётся по «ромбовидному» силуэту (ПГ-7В), тандемный выстрел как бы сдвоенный, основному заряду предшествует уменьшенный спереди.
Такая конструкция предназначена для борьбы с танками с динамической (или реактивной) бронёй — навесом из контейнеров с взрывчаткой или дополнительных навесных блоков защиты. Обычный выстрел к РПГ-7 пробивает 400-500 мм гомогенной брони, а тандемный 600-700. Для борьбы с современными танками они малопригодны и являются скорее оружием «последнего шанса.
Пробить лобовую броню даже не самой современной Меркавы они не смогут. Но другие проекции танка значительно слабее лобовой и могут поддаться даже самым простым выстрелам к РПГ-7. В условиях большой застройки зайти к танку сбоку намного легче, чем в сражениях на открытой местности. Можно быть уверенным, что ХАМАС будет использовать тактики заманивания танков в «огневые мешки» бойцов с РПГ как основные в борьбе с ними.
В годы Иракской войны американские и британские танки получали множественные попадания из РПГ-7 и других более совершенных систем (например, РПГ-29 Вампир), но к полному уничтожению или длительному выведению танка из боевой эксплуатации это не приводило. Тем не менее, в коротком отрезке времени танк может быть повреждён и наступательных потенциал противника ослаблен, а его боевой дух подорван.
Реактивная граната Аль-Ясин является или контрабандными выстрелами ПГ-7ВР, или ещё вероятнее их иранскими или китайскими копиями.
Дроны
Куда без них. Эти штучки оказали самое большое влияние на портрет войны последние 20 лет и, конечно, здесь без них никак не обойдётся.
Хамас располагает некоторым количеством дронов-камикадзе самолётного типа «Зуари». Неизвестны их основные ТТХ (скорость, дальность и время автономного полёта) — надо полагать они значительно скромнее, чем у большинства более серийных аналогов более развитых стран.
Создать сам по себе беспилотник в кустарных условиях можно, но вот оснастить его компонентной базой на порядок сложнее — нужны камеры, приёмо-передающие устройства для управления и связи (желательно защищённой), навигация. Вероятнее всего палестинские дроны могут быть начинены гражданскими электронными компонентами — так уже давно выкручивается подсанкционный Иран.
Боевые возможности тоже под вопросом — наверняка они могут успешно атаковать транспорты, артиллерийские системы, лёгкую бронетехнику, радары и пусковые ПВО, склады и штабы. Израильские ПВО слишком долго развивались заточенными на борьбу с лёгкими ракетами (Железный купол), а обнаружение и поражение БПЛА — это уже сфера ракетно-пушечных систем ближнего радиуса с радарами в миллиметровом диапазоне.
Так как Израиль слишком сильно полагался на свои хоть и замечательные, но далеко не универсальные системы, ближний радиус прикрытия ПВО представлен весьма простыми и немногочисленными системами.
Наверняка «Зуари» — большая головная боль израильских военных сейчас и они едва ли готовы противостоять такой угрозе. Конечная эффективность применения зависит от количества таких дронов, а конфликт на Украине показал, что такое оружие требуется тысячами единиц — едва ли палестинские производственные мощности потянут такое.
На вооружении ЦАХАЛ не много именно пушечных систем ПВО с хорошими радарами — по открытым источникам это 20-мм зенитная самоходная установка M163 в количестве 30 единиц, а также несколько не самых современных систем с ракетами теплового наведения и переносные комплексы (ПЗРК). Вот и представьте, в какой боевой нагрузке приходится работать зенитчикам именно таких систем.
Квадрокоптеры
Грузовые квадро и октокоптеры ещё в Сирии стали весьма грозным (хоть и не серьёзным на первый взгляд) оружием. На Украине тактика их применения стала очень массовой и сильно повлияла на развитие.
У ХАМАС были и есть союзники, которые активно применяли коптеры в Сирии (та же Хезболла) и могли дать как сами «птички» так и обучить операторов и передать богатый опыт. Если дроны очень малозаметная и трудная цель, то коптеры почти невидимы, они могут кружить над скоплениями войск противника безнаказанно.
Грузоподъёмность коптеров очень небольшая, но поднять в воздух связку гранат, а то и целый кумулятивный заряд они способны. Всё это можно сбрасывать на танки, самоходки, скопления живой силы и прочее. Как правило бронетехника (даже танки) имеет слабую и простую защиту в верхней проекции и её можно пробить даже небольшим зарядом.
На кадрах с израильской техникой мы видим пресловутые козырьки из металлических решёток, которые впервые широко применяла армия России, потенциально для защиты от противотанковых ракет с верхним режимом атаки (в первую очередь Джавелины). Это не оказалось успешным, но идея претерпела перерождение как защита от коптеров.
Однако израильтяне прикрывают только башни, а метнуть боеприпас с коптера можно очень точно — в моторное отделение или грузовое (на танках Меркава), где часто перевозят дополнительный боекомплект. От такого оружия не помогут ни ПВО, ни КАЗ, поэтому потери от коптеров сейчас самые болезненные и большие в сравнении даже с ПТРК и РПГ. Пока ни одна армия мира не располагает надёжными средствами противодействия таким коптерам и развитие противодронных модулей — одна из важнейших задач развития и модернизации в танкостроении.
Всего на сегодняшний день от разных типов вооружения Израиль потерял около 140 единиц различной техники.
ПВО ХАМАС
Противовоздушная оборона представлена у ХАМАС разновидностями ПЗРК прошлых поколений: на разных кадрах мы видели комплексы Стрела-2 с тепловым наведением (которые могли передать союзники) и собственные палестинские Mutabar-1 с ручным наведением по оптико-электронной системе слежения.
Это старые системы с очень небольшой дальностью и высотой. Они практически бесполезны для борьбы с самолётами и дронами, но теоретически могут быть опасны для вертолётов. Однако потерь пилотируемой авиации Израиль пока не понёс.
Итог
В арсенале ХАМАС, с одной стороны, мы видим достаточное количество вооружений для эффективной борьбы с ЦАХАЛ, но ничего, что могло бы дать превосходство или надолго задержать израильтян. В то же время есть чем наносить существенные и болезненные потери.
На разных видео в соцсетях мы видим массу успешных атак ХАМАС на технику и скопления солдат. Израиль пока «не пуган» новейшими военными открытиями и явно учится на своих ошибках, неся неоправданные потери. В то время как по опыту конфликта на Украине действия ЦАХАЛ во многих аспектах выглядят неадекватно наивными или откровенно неуместными.
Тем не менее вооружения ХАМАС страдают от архаичности и кустарности, что в конечном итоге не даст таких успехов, которые могли бы быть в теории. Рассчитывать на что-либо, кроме вовлечение в конфликт других участников и его затягивание с давлением на западные страны, палестинцы не могут.