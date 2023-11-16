Есть ли у ХАМАС оружие для достойного отпора Израилю

Наиболее убедительной выглядит версия, что это иранская ракета/реактивный снаряд «Зельзал-2», которая использовала баллистические траектории (наводилась перед пуском и никак не управлялась в полёте), но очень далеко летала — около 200 км. Затем иранцы разработали более совершенные системы с инерциальным наведением и спутниковой навигацией, а прежние ракеты сбагрили Хезболле и, видимо, от них они попали к ХАМАС, где её и переименовали в Аяш-250.

Согласно другой версии это сильно модифицированные ракеты от систем типа РСЗО Ураган, судя по их габаритам — около 5 метров в длину. Однако масса Аяша по оценкам 1500-2000 кг при боевой массе в 250-500 кг, в то время как Ураган использует реактивные снаряды с массой не более 270 кг и боевой частью в 100-150 кг.

В итоге можно считать это каким-то очень замысловатым гибридом, но такое оружие — самое опасное и разрушительное для Израиля из всего арсенала ХАМАС. Пик их использования пришёлся как раз на события 7 октября и после, но их задействовали не настолько часто, как Кассамы — это говорит нам о том, что скорее всего таких ракет мало и они пополняются не так легко, как кустарные, а значит — наверняка привозные.

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