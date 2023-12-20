Не любите готовить? Выход есть!Как устроены доставки ежедневного питания в России
Доставкой еды сегодня можно удивить разве что попаданца из прошлого. Стандартные роллы и пиццу делают буквально в каждом дворе, да и не только их. Почти во всех ресторанах есть функция доставки какой хочешь кухни — на любой вкус и кошелёк (иногда ещё и круглосуточно). Такой сервис очень выручает в самых разных случаях: когда резко приходят званые и не очень гости, просто лень готовить, или просто хочется чего-то необычного, а выходить из дома ну совсем не хочется.
Но всё это не про повседневное питание. Конечно, можно есть бургеры и суши каждый день, но рано или поздно вы сдадитесь, организм потребует, выражаясь маминым языком, «нормальной домашней еды». И что же делать, если стоять у плиты вообще нет времени или просто не в удовольствие? Спокойно, всё давно уже придумали — доставка на дом со всеми приёмами пищи и еженедельным меню.
Как всё работает и кому оно надо
Принцип следующий: вы выбираете на сайте программу питания, которая больше всего подходит именно вам (с меню можно подробно ознакомиться, цены, само собой отличаются). Если у вас аллергия или просто бесит какой-то продукт/блюдо, то обычно предусмотрен конструктор, всё можно настроить под себя. Оплачиваете и каждый день с утра или вечером курьер привозит вам упакованные все приемы пищи.
Не надо переживать даже о перекусах, вопрос с питанием закрыт полностью, а у вас появляется больше времени, чтобы подумать о высоком или позависать в соц.сетях. Тратить умственные способности на «чё бы сегодня поесть?» больше не придётся. Упаковано все также удобно, можно спокойно брать с собой на работу и не ходить на душные ланчи с коллегами.
Не стоит сразу вещать ярлыки, что это всё придумали только для лентяев (но и для них в том числе). Помимо процесса готовки кучу времени отнимает и трудности поиска подходящего состава еды.
Уже каждый второй насмотрелся видосов о том, как важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а ещё желательно следить за витаминами и микроэлементами. Полдня у вас уйдёт только на чтение составов, гораздо приятнее, если технолог на заводе подумал за вас и сбалансировал меню.
Не забываем и про категории вечно худеющих, спортсменов и остальных, кому нужно считать калории. Больше всего бесят в диетах вечные подсчёты, чего ты и сколько съел, а так ли взвесил еду и уложился ли в свою норму. Часто это становится как раз причиной срывов с последующим забиванием на попытки сбросить/набрать вес.
Нафиг оно надо, думать уставшим после работы, что правильного приготовить на ужин и носиться по магазину у дома в поисках авокадо и рукколы? Подсчитанные калории одна из основных причин, почему люди выбирают такой тип доставки.
Компании стараются работать на собственном производстве, ну или на контрактном. Помимо поваров имеются и диетологи, нутрициологи,
тарологи и фитнесы тренеры.
Пытаться подсчитать и доказать, что питание на доставках дороже — глупо. Очевидно, что это дороже! Но уже не одно десятилетие нам вещают, что главный ресурс это время, а за освободившееся время нужно платить.
Покупая подписку на такие сервисы, вы больше не только не готовите и не думаете, что приготовить, но и не ходите по магазинам и не моете посуду. В совокупности получается довольно приличное количество часов, которое можно потратить как раз на работу, чтобы оплачивать доставки!
Предложения на российском рынке
Не забываем, всё, что касается сервиса и доставок в России самое лучшее. Можно быть каких угодно политических взглядов, но с этим фактом спорить нельзя! Поэтому и очевидно, что подобных сервисов с ежедневной доставкой не просто много, а чрезвычайно много. Выбор огромен, хоть каждую неделю тестируйте и меняйте. Завлекают и качеством, и ценами, и разнообразием блюд, хотя по сути принцип работы у всех плюс минус одинаковый.
Grow Food
Сервис родом из Питера, а не Москвы, что уже немного удивительно. Создатели говорят, что идея такого бизнеса появилась именно из-за личной инициативы. Они поняли на своём примере, как тяжко бывает одновременно зарабатывать деньги, заниматься спортом и ещё делать себе мозг с правильным питанием. Вот и стали первопроходцами, которые решили изменить формат доставки с привычных пицца/роллы по выходным.
Начали работу в 2015, себя позиционируют буквально как «тот самый бизнес в гараже» (нет, не пугайтесь, кухни у них там не было). Но уже в течение следующих лет рекой полились немалые инвестиции в размере нескольких миллионов долларов. Да так, что к 2019 году хватило на создание собственного завода под Петербургом, и прописку юридического адреса на Кипре, всё как мы любим.
Была и попытка выйти в регионы, но не слишком удачная, не все у нас в стране
окончательно офигели и разленились, готовы переплачивать за готовую еду каждый день. Специализируется компания на спортивном и диетическом питании.
Как и положено крупному бизнесу, их не устроило, что какая-то часть клиентов отваливается в ввиду неподходящей стоимости, поэтому была создана и вторая доставка «Приём». Цены ниже, как и разнообразие, без перекусов, только завтрак обед и ужин. Привозят не каждый день, а раз в три дня. Дёшево и сердито. У Grow food в день рацион выходит около 1000 рублей, а у их «дочки» чуть больше трёх соток.
Performance Group
Это уже целая империя доставки. Тоже начали свой путь в 2015, да и идея похожа — не было удобной доставки еды, которая сможет помочь соблюдать диету. Сначала был создан одноимённый Performance Food с претензией на премиум качество. Создатели добавили много инновационных для того времени функций по типу конструктора меню и удобных условий доставки.
Начиналось всё с аренды кухни, об огромном производстве речи даже и не шло, но выстрелить получилось, и бизнес окупился относительно быстро, а там к делу Сбер и Mail подключились.
Далее основатель Артур Зелёный решил не сбавлять обороты и расширил свой бизнес. Был создан новый сервис Level Kitchen в сотрудничестве с Денисом Гусевым. Акцент был сделан именно на спортивное питание, а также появилась и бесплатная доставка за МКАД. Ну а где замкадье, там и выход в регионы, география доставки значительно расширилась.
Затем решили придумать ещё что-нибудь такое-эдакое, питание, но уже не только для замороченных по калориям спортсменов. Есть же сегмент, который хочет питаться просто вкусно и разнообразно, без всех этих ЗОЖ но также не готовить и не намывать тарелки. Для них и сделали ещё один сервис — My food. Упор на необычные блюда и заигрывание с гурманами. Вдобавок в 2019 они выкупили Easy Meal.
ВкусМил
Доставка от небезызвестных Вкусвилл. Появление у них еженедельного рациона было предсказуемым и ожидаемым, учитывая, что компания и так уже давно изготавливала и продавала готовые блюда в магазинах, причём достаточно успешно. Как всегда упор делают на качество и «чистый» состав, но вот в скандалах с кишечной палочкой в продукции засветиться успели.
Удобный вариант для тех, кто и так постоянно гоняет в магазин за их готовой едой (и вообще фанат продукции), проще сразу оформить подписку. Конструктора меню нет, так что если вы не любите или не едите что-то конкретное — ваши проблемы. Но зато сервис готов предложить вам аналогичные варианты на замену.
В 2023 году сделали отдельное приложение для доставки. Всего на выбор 5 вариантов рационов с разным набором калорийности в каждом, среди них есть и вариант «семейный» — для двоих (пропаганда семьи из 2 человек, опять по лезвию ножа ходят).
Just Food
История создания напоминает появление такси drivee, когда из частной инициативы получился огромный проект. Несколько друзей (Никита Касатов, Ярослав Качанов и Сергей Королёв) были не вполне довольны существующими доставками, поэтому создали чатик в мессенджере, наняли повара, чтобы было выгоднее и так вскладчину делегировали свою готовку.
Сарафанное радио сработало на 10/10, стали подтягиваться знакомые и желающих вписаться в проект увеличилось. Волей не волей, а пришлось задуматься о бизнесе. Выкатили сайт и лого, закупили упаковку. Вопрос с промышленной кухней решили просто и гениально: готовка в ресторанах бизнес-центров вечером, когда никто не пользуется помещением в вечернее время.
Инвесторы как обычно не прошли мимо успешного стартапа, начались вложения, масштабы увеличились. Сегодня сервис стал достаточно популярным, акцент делается: на разнообразие, на жарки без масла и с минимум соли, для самых дотошных! 4 варианта рациона, можно также менять калорийность и выбирать доставку только по будням или ещё по выходным, а если вам конкретно приглянулось какое-то блюдо, то его можно заказать просто так, без подписки.
YamDiet
Про худеющих и спортсменов никто не забыл, почти все доставки делают на это упор. А как же особое питание, аллергики или вегатарианцы? Пфф, ну и для них, конечно же, есть варианты, если вы живёте в Москве в 2023 году. YamDiet запустились аж в 2014, когда конкуренты ещё даже не разработали свои бизнес-планы. Больше ориентировались именно на здоровую и правильную пищу взамен фастфуда.
За 9 лет успели исправить многие моменты и отточить сервис: доставка не только с утра, но и вечерняя, а ещё есть бесконтактная. Курьер ночью доставляет вам еду и оставляет ее в термосумке, рай для интровертов и вечно занятых.
Заверяют о невероятном качестве продуктов, коровки чуть ли не с альпийских лугов, овощи без гадостей, буквально от создателей «наши курочки самые счастливые и несут золотые яйца».
Меню разнообразнее всех, что мы видели у других сервисов. Продуманна куча вариантов: и похудение, и спорт, и подешевле, и лечебный стол номер какой-то там, и для вегетарианцев, и для тех кто не ест глютен или лактозу, и для фанатов кето-диеты. Даже добавили чит милы (запланированное нарушение диеты), чтобы не срываться (и не тратиться на них в магазине, а тратиться в доставке). Стоимость, правда, не самая дешёвая, даже вариант с пометкой «недорого» выходит минимум 1200 в день.
Подводные камни
Первое, что может насторожить, при выборе питания на доставках — качество. Разумеется, все производители сладко льют нам в уши, что у них самые лучшие ингредиенты, строгий контроль, отборнейшие продукты и самые лучшие условия на производстве!
Мы очень хотим в это верить, только нет-нет, а в новостях всплывают скандалы, что в очередной раз у кого-то из них нашли кишечную палочку и прочие неприятные и опасные гадости. Чем масштабнее производство, тем легче забить на контроль и работать на количество, а не качество. И просто представьте, как выглядит ваша домашняя кухня и промышленная, и если вы эстет до мозга костей, то аппетита это вам поубавит.
Второй, может не самый очевидный факт — количество отходов, и в частности пластика. Можно много рассуждать о том, что зелёные наглеют и очень сильно преувеличивают масштабы бедствия, но тут трудно спорить. Используя подобные сервисы, каждый в разы увеличивает количество используемого пластика. Несколько ежедневных приёмов пищи, упакованных в контейнеры, наносят больше вреда окружающей среде, чем готовка с упакованными продуктами.
Владельцы доставок пытаются в вялотекущем режиме как-то решить этот вопрос, или делают вид. Некоторые сервисы рассказывают, как и где можно сдать использованную тару, кто-то предлагает даже самим её забирать. Но отправить на переработку не равно просто выкинуть. Контейнеры надо помыть и подготовить. Будут ли люди, которые специально выбрали такие сервисы, чтобы сэкономить своё время, заниматься этим? Что-то нам подсказывает, что очень вряд ли.
Мы рассказали только про пять сервисов подобных доставок, но на российском рынке их намного больше, выбор есть буквально на любой вкус. Кстати, если вы не фанат всяких фрикасе под соусами и безлактозных сырников, то есть варианты и с классическими борщами и котлетами. Выбор огромен, а сервис отточен до мелочей.
Можно сделать вывод, что россиянам (преимущественно, конечно, столичным) такие доставки зашли. Когда-то идеи, выросшие на коленке, смогли стать успешными стартапами и заполучить инвесторов. Исполнение и техническая часть безусловно на высоте, а вот вопросы к качеству, местами очень серьезные вопросы, остаются. Возможно, больший контроль государства над этой сферы повысил бы количество довольных клиентов? А может стал бы ещё одним рычагом давления?