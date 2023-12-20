Не любите готовить? Выход есть!

Just Food

История создания напоминает появление такси drivee, когда из частной инициативы получился огромный проект. Несколько друзей (Никита Касатов, Ярослав Качанов и Сергей Королёв) были не вполне довольны существующими доставками, поэтому создали чатик в мессенджере, наняли повара, чтобы было выгоднее и так вскладчину делегировали свою готовку.

Сарафанное радио сработало на 10/10, стали подтягиваться знакомые и желающих вписаться в проект увеличилось. Волей не волей, а пришлось задуматься о бизнесе. Выкатили сайт и лого, закупили упаковку. Вопрос с промышленной кухней решили просто и гениально: готовка в ресторанах бизнес-центров вечером, когда никто не пользуется помещением в вечернее время.

Инвесторы как обычно не прошли мимо успешного стартапа, начались вложения, масштабы увеличились. Сегодня сервис стал достаточно популярным, акцент делается: на разнообразие, на жарки без масла и с минимум соли, для самых дотошных! 4 варианта рациона, можно также менять калорийность и выбирать доставку только по будням или ещё по выходным, а если вам конкретно приглянулось какое-то блюдо, то его можно заказать просто так, без подписки.

YamDiet

Про худеющих и спортсменов никто не забыл, почти все доставки делают на это упор. А как же особое питание , аллергики или вегатарианцы? Пфф, ну и для них, конечно же, есть варианты, если вы живёте в Москве в 2023 году. YamDiet запустились аж в 2014, когда конкуренты ещё даже не разработали свои бизнес-планы. Больше ориентировались именно на здоровую и правильную пищу взамен фастфуда.

За 9 лет успели исправить многие моменты и отточить сервис: доставка не только с утра, но и вечерняя, а ещё есть бесконтактная. Курьер ночью доставляет вам еду и оставляет ее в термосумке, рай для интровертов и вечно занятых.

Заверяют о невероятном качестве продуктов, коровки чуть ли не с альпийских лугов, овощи без гадостей, буквально от создателей «наши курочки самые счастливые и несут золотые яйца».

Меню разнообразнее всех, что мы видели у других сервисов. Продуманна куча вариантов: и похудение, и спорт, и подешевле, и лечебный стол номер какой-то там, и для вегетарианцев, и для тех кто не ест глютен или лактозу, и для фанатов кето-диеты. Даже добавили чит милы (запланированное нарушение диеты), чтобы не срываться (и не тратиться на них в магазине, а тратиться в доставке). Стоимость, правда, не самая дешёвая, даже вариант с пометкой «недорого» выходит минимум 1200 в день.