Тошно сидеть взаперти? Тогда от карантина в начале 2000-х вы бы вообще взвыли

И когда я говорю “всю эту сферу”, я имею ввиду не только самих курьеров, склады, логистику, я имею ввиду и IT-составляющую. То есть, должен быть сайт, а лучше — приложение для смартфона, чтобы легко и удобно выбрать, что нужно. В идеале — там же расплатиться с помощью какого-нибудь Google Pay. А ведь такие платёжные инструменты тоже появились буквально совсем недавно! И в начале двухтысячных даже мобильники, которые бы поддерживала Java-приложения, были не у всех (у школьников-то были, а вот старшее поколение ходило с Nokia 3310 и др.). И Wi-Fi не было, а интернет стоил бешеных денег, поэтому многие предпочитали в WAP (который стоил в разы дороже GPRS, не поддерживаемого дешёвыми смартфонами) лишний раз не заходить.

И если продукты — это не такая уж проблема, можно и в соседний магазин пешком сходить (это и сейчас можно, только не забудьте надеть маску и перчатки), то как быть с доставкой лекарств? Сегодня это работает, хотя и тоже не идеально. А 20 лет назад никто о таком даже не думал.

“Удалённый офис” практически не работал

Допустим, на самоизоляции вам повезло не потерять работу, потому что вы офисный сотрудник. Думаете, на этом серьёзные проблемы закончились? Ничего подобного!

Например, коллективные видеозвонки сегодня — будничная вещь. Но лет 20 назад это было совсем не так. Даже первая версия Skype появилась лишь в 2003 году, чего уж говорить о нормальных инструментах. С видеосвязью на телефонах было всё плохо: формально первый телефон с селфи-камерой появился уже в 1999 году, это был Kyocera VP-210 Visual Phone и он мог передавать картинку со скоростью примерно 2 кадра в секунду (как паршивая gif-анимация. Кстати, стандарт для современных камер: 30-60 к/с, простейшие веб-камеры работают с 15 к/с — и такая плавность уже считается недостаточной). Тем не менее, в России видеосвязь на уровне GSM так и не заработала — мы просто миновали этот период и перешли сразу к видеозвонкам через интернет.