Тошно сидеть взаперти? Тогда от карантина в начале 2000-х вы бы вообще взвыли
Нельзя ничего доставить на дом
Прежде всего, магазины (в том числе, а то и особенно продовольственные) оказались бы просто не готовы доставлять продукты на дом. Вспомните, когда появились первые такие сервисы в России? Всё-таки, сейчас, карантин пришёлся на время, когда курьерские службы максимально налажены и работают уже несколько лет. Те же Яндекс.Еда и Delivery Club — не такие уж старые сервисы. И даже сейчас случаются различные неприятности: кому-то что-то не довезли, в некоторых магазинах доставку приходится ждать неделю, а то и больше, но страшно подумать, что было бы в начале 2000-х. Всю эту сферу пришлось бы создавать почти с нуля в считанные дни.
И когда я говорю “всю эту сферу”, я имею ввиду не только самих курьеров, склады, логистику, я имею ввиду и IT-составляющую. То есть, должен быть сайт, а лучше — приложение для смартфона, чтобы легко и удобно выбрать, что нужно. В идеале — там же расплатиться с помощью какого-нибудь Google Pay. А ведь такие платёжные инструменты тоже появились буквально совсем недавно! И в начале двухтысячных даже мобильники, которые бы поддерживала Java-приложения, были не у всех (у школьников-то были, а вот старшее поколение ходило с Nokia 3310 и др.). И Wi-Fi не было, а интернет стоил бешеных денег, поэтому многие предпочитали в WAP (который стоил в разы дороже GPRS, не поддерживаемого дешёвыми смартфонами) лишний раз не заходить.
И если продукты — это не такая уж проблема, можно и в соседний магазин пешком сходить (это и сейчас можно, только не забудьте надеть маску и перчатки), то как быть с доставкой лекарств? Сегодня это работает, хотя и тоже не идеально. А 20 лет назад никто о таком даже не думал.
“Удалённый офис” практически не работал
Допустим, на самоизоляции вам повезло не потерять работу, потому что вы офисный сотрудник. Думаете, на этом серьёзные проблемы закончились? Ничего подобного!
Например, коллективные видеозвонки сегодня — будничная вещь. Но лет 20 назад это было совсем не так. Даже первая версия Skype появилась лишь в 2003 году, чего уж говорить о нормальных инструментах. С видеосвязью на телефонах было всё плохо: формально первый телефон с селфи-камерой появился уже в 1999 году, это был Kyocera VP-210 Visual Phone и он мог передавать картинку со скоростью примерно 2 кадра в секунду (как паршивая gif-анимация. Кстати, стандарт для современных камер: 30-60 к/с, простейшие веб-камеры работают с 15 к/с — и такая плавность уже считается недостаточной). Тем не менее, в России видеосвязь на уровне GSM так и не заработала — мы просто миновали этот период и перешли сразу к видеозвонкам через интернет.
Вообще, в то время пользоваться интернетом на смартфоне (или, скорее, бешено дорогих КПК) было практически невозможно — не было ни соответствующей по скорости связи, ни приложений, ни банально таких экранов, на которых можно было бы что-то нормально разглядеть.
Но хорошо, допустим, подключили мы в далёком 2000 году ноутбук к интернету и хотим обмениваться рабочими материалами с коллегами. Первые зачатки того, что позже превратилось в Google Docs, появились лишь в 2006 году. Документы в 2000 году приходилось рассылать друг другу через почту, а уж о совместном их редактировании никто тогда и не думал.
Чтобы иметь возможность редактировать вместе документы хотя бы не одновременно, а по очереди, приходилось использовать что-то вроде Lotus Notes. Но если вы когда-нибудь работали с этим сервисом, то должны понимать, что он не из тех, которыми можно начать пользоваться вот прям сейчас, в срочном порядке (скинули тебе инвайт ссылкой, ты зарегистрировался через любого Open ID-провайдера, и мгновенно начал работу — так можно сейчас, но не 20 лет назад). Lotus Notes требовал тонкой настройки и долгого обучения самих пользователей. В общем, так себе альтернатива. Опять же — если работодатель заранее не позаботился о настройке Lotus Notes, то к удалённой работе в условиях пандемии вы, скорее всего, оказались бы не готовы.
И да, Яндекс.Диска не было (он появился только в 2012 году), как и его аналога от Google. Через ICQ файлы передавались не всегда и не всем (между QIP и официальными клиентами ICQ передача либо не работала, либо работала со сбоями), к e-mail сообщениям крупные файлы (картинки в нормальном качестве, например) прикрепить было нельзя из-за ограничений на объём сообщений в бесплатных сервисах.
Никаких онлайн-такси
Итак, у вас на карантине возникли проблемы с Lotus Notes и их не удалось решить по сеансу связи RAdmin (разработан в 1999 году). Вы решаете ехать в офис, но вам нужно максимально исключить контакты с другими людьми, поэтому вы хотите заказать такси. Как вы бы поступили в этом случае в 2000 году? Онлайн-служб заказа такси нет. Всяких этих агрегаторов, где можно ещё и выгодную цену посмотреть, тоже нет — цена формировалась бы не на экране приложения, а по факту приезда и хотелок каждого отдельного таксиста.
В 2000 году у вас два способа — нагуглить (хотя в 2000 Google был ещё не таким уж популярным поисковиком в России, поэтому, скорее всего, вы бы воспользовались Rambler или Aport) службу такси, и позвонить в неё. Или выйти на улицу и ловить такси. А, да! И вам пришлось бы расплачиваться наличными! Что, кстати, поднимает ещё один вопрос — а откуда вы бы их взяли?
Лично я начал получать зарплату на карту где-то в 2003 году, однако в то время эти деньги, с карты, ещё надо было снимать, потому что карты вообще мало кто принимал. В любом случае, вам пришлось бы ехать ещё куда-то за деньгами — или в тот же офис, в бухгалтерию, или к ближайшему банкомату. И просто чтобы расплатиться с таксистом, купить килограмм гречки или лекарства.
Кстати, в то время я и за интернет платил обычными бумажными деньгами или покупал карту оплаты в магазине. В общем, по любому малейшему поводу надо было постоянно куда-то ходить и постоянно контактировать с чем-то, что вот только что держал другой человек, а кто-то на это (наверняка!) кашлял или чихал буквально минуту назад.
Бешено дорогая сотовая связь с оплатой по пластиковым карточкам за доллары
Забыли уже, наверное? Если вы думаете, что платить за звонки в России почти сразу можно было через терминалы Qiwi и прочие CyberPlat, напомню вам, что в те времена нужно было ногами отправляться в магазин (можно даже продуктовый) и за наличные покупать карты пополнения в у.е., то есть долларах. При этом о пополнении без комиссии речь не шла — продавцы всегда добавляли к номиналу ваучера свою маржу. После покупки вы должны были прийти домой, стереть код на карте монеткой и ввести USSD-запрос.
Связь была в долларах, поэтому в случае падения курса рубля вы «огребали» с подорожанием связи не когда-нибудь потом, с изменением тарифов и отправлением их в архив оператором, а моментально.
Бог с ним, что не было нормального интернета на
смартфонах кнопочных телефонах, не было Wi-Fi и прочих чатиков со смешными картинками — просто поболтать уже было недешёвым удовольствием. В долларах — порядка $30 в месяц, только и зарплаты тогда по стране были порядка $115-150 в месяц. То есть телефон использовался только для связи в крайнем случае или «я пришёл, стою у входа в торговый центр, а ты где?». И не дольше.
А тарифы сотовой связи были на редкость подлыми и включали в себя «сроки действия». Пополнили вы счёт на телефоне, разговариваете мало и экономите деньги на тарифе без абонплаты? А операторы наплевать — берёт и блокирует вас спустя месяц, если не пополните счёт аналогичным (положенным по тарифу) ваучером на N у.е. Блокирует, даже если у вас полно денег на счету, потому что вы обязаны «продлевать срок действия» связи.
В общем, в большинстве случаев было проще созвониться по домашнему проводному телефону. Жаль, что далеко не у всех он был в наличии в квартирах. А уж поговорить на самоизоляции с родственниками «по межгороду» было непозволительной роскошью. Это сегодня мы пресытились видеосвязью из любого угла настолько, что брезгуем лишний раз принять видеозвонок по WhatsApp от общительных родственников из Барнаула, но в начале двухтысячных даже недолгие звонки по междугородней или международной проводной связи были в радость и целым событием.
С развлечениями тоже проблема
Онлайн-кинотеатры? Музыкальные онлайн-сервисы? Их нет. С торрентами, кстати, тоже были проблемы — протокол BitTorrent запустили лишь в 2001 году. В 2000 же люди просто качали фильмы и музыку друг у друга (или в локальных сетях провайдера, если такие были) или покупали в магазине. Даже p2p-сети вроде KaZaA и DC++ появились в 2001. Но друг ко другу ходить нельзя! И в кино ходить нельзя — в конце-концов, кинотеатры закрыты.
Купить игры в интернете? Фиг вам — Steam запущен лишь в 2003 году (причём, изначально он был создан только для распространения игр самой Valve), Xbox Live — в 2002, но консоли Xbox Original всё равно в России почти ни у кого не было. Хочешь поиграть — топай или в магазин, или к другу. Но нельзя! Карантин же. Да и магазины не работают. То есть, сейчас бизнес хоть и страдает, но кто сумел наладить доставку — он хоть что-то может продавать. 20 лет назад не получилось бы и это.
Пиратить тоже было не очень сподручно — в те времена жёсткие диски и SSD ещё не пришли к состоянию, когда свободного места намного больше, чем вам нужно для фильмов, музыки и игр. Приходилось выбирать и чем-то жертвовать. «Нарезать болванки», собирая коллекцию на период самоизоляции из всего, что есть интересного у друзей, было можно. Но CD тогда стоили не то, чтобы уж совсем копейки, а пишущий DVD-привод был на компьютерах только у состоятельных господ.
Но хуже всего — никаких шансов сориентироваться на местности вдали от дома
Сегодня, если вы застряли где-то в другой стране (или даже просто отдалённом регионе), и решили срочно вернуться домой, вы можете хотя бы легко и дёшево (а иногда просто бесплатно — был бы заряд в телефоне) связаться с родственниками, которые вам также легко могут выслать денег и помочь с коммуникациями — найти телефон/адрес посольства, например (хотя, сегодня вы и сами это легко можете сделать).
20 лет назад на один лишь роуминг могло уйти целое состояние. Сегодня, приезжая в другую страну, мы легко пользуемся даже интернетом — не такой уж он дорогой стал. Раньше — даже если ваш телефон и поддерживал интернет, толку от него в такой ситуации всё равно почти не было (развлекательные WAP-странички вряд ли вам помогли бы вернуться домой, полноценные сайты кнопочные звонилки не «тянули» в принципе, да и мало было этих сайтов), а денег это стоило… Просто жуть.
Более того! Расписание поездов, автобусов — только на “бумаге”. Перевод денег — Western Union. Покупка билетов — только в кассе. Карты — ну покупай атлас или топай за туристическим справочником. В телефон карты в то время было вообще никак не закачать, а если бы вы с этим и справились — толку? Для многих программ навигации вашего населённого пункта (как и многих других на земном шаре) попросту не существовало, не говоря уже об актуальных адресах остановок транспорта или учреждений.
GPS появился в мобильниках хоть и в 2000 году, но это был Benefon ESC. Помните такой? Вот и я нет — нагуглил специально для этой статьи. Даже году в 2005 я пользовался КПК на Windows Mobile 5 и внешними GPS-приёмниками, подключавшимися по Bluetooth (потом купил со встроенным, за кучу денег, целую зарплату отдал, зато там был “даже” Wi-Fi!).
В общем… Хорошего в текущей ситуации мало, конечно. Но было бы гораздо хуже, если бы всё это случилось в 2000 году, не забывайте об этом. Давайте ценить то, что имеем, и здоровья всем нам!