Т-64: почему СССР «заживо похоронил» свой самый технологичный танк

Т-64: почему СССР «заживо похоронил» свой самый технологичный танкГонки советских конструкторских бюро по созданию убертанка
Он должен был разбить танковые армады НАТО, но в итоге стал страшным сном для советских танкистов.
Фото: topwar.ru
Из всей большой тройки советских ОБТ (основных боевых танков) у Т-64 самая противоречивая судьба. Если Т-72 получил статус «дёшево и сердито», а Т-80 «хорошо, но дорого», то Т-64 стал машиной с репутацией «ни рыба, ни мясо». Заслуженно ли его критиковали и что это за танк на самом деле — сегодня будем разбираться.
Т-80 мы уже посвящали статью, статьи про танки почему-то вызывают у публики синдром «да как вы, твари, смеете посягать на святое?!» даже тогда, когда оценки вполне аргументированные. А вот когда спорить приходится о других типах техники, то люди почему-то общаются между собой уже конструктивно и без истерик.
У нас в России, конечно же, каждый третий гражданин является дипломированным экспертом танкостроения и эксплуатации боевых машин с рождения. Поэтому предупреждаем, что в статье отображена не истина в последней инстанции, а мнение и оценка автора — если вам что-то показалось неверно истолкованным, или вы нашли ошибку, то просто укажите на неё, а не превращайте комментарии в базарные разборки. Ну а теперь переходим к сути:
Т-64 как средний танк
Объект 430 — этап на пути к Т-64
vitalykuzmin.net
Развитие советских танков в 60-е подстегнула натовская пушка L7, в разных исполнениях появившаяся на большинстве современных танках блока. Это последнее орудие нарезной эпохи танковых пушек (не считая британский, Челленджер, об этом самом неудачном танке НАТО читайте здесь) и оно довольно быстро изменило баланс с советскими Т-54/55, которые стали уязвимы, особенно против новых американских танков М60.
Нижнетагильский завод в то время стал уже вполне самостоятельным и выдал свой ответ в лице танка Т-62 Карцева: вы таки будете смеяться, но про него у нас тоже есть статья. Т-62 решил вопрос противостояния НАТО благодаря новой пушке 115 мм с гладким стволом (и подкалиберным оперенным боеприпасом высокой пробивной силы). Только вот этот танк был плоть от плоти потомком Т-54/55, то есть радикально улучшить бронирование в нём уже было невозможно.
Поэтому советское Минобороны выдало техзадание на создание принципиально нового среднего танка, который сможет показать радикально новые возможности — прежде всего, в защищённости машины. На рубеже 50-60-х годов у танков появилось очень много врагов — бронебойные снаряды новых типов, РПГ с кумулятивной частью и вот-вот зарождающиеся на тот момент ПТРК (противотанковые ракетные комплексы).
Т-62 — последний танк-отголосок доктрины Второй мировой
wikimedia.org
Концептуально новую машину создавал А.А. Морозов в передовом на то время конструкторском бюро в Харькове. Тот самый Морозов, который модернизировал Т-34 до Т-34-85, а позже создал Т-44 и Т-54. Под его руководством родился на свет «Объект 432», основанный во многом из элементов машин прошлых поколений.
Но были и серьёзные новшества:
были увеличены рациональные углы наклона броневых панелей корпуса
применена новая многослойная броня наподобие «сэндвича» (бронесталь-стеклопластик-бронесталь) и другие улучшения, которые намного увеличили устойчивость к огню бронебойных и кумулятивных боеприпасов, почти не меняя массу машины
"Сэндвичи" ВЛД польских Т-72, такой принцип позволяет использовать сплавы высокой закалки или иные материалы усиления брони из материалов, которые не могут быть одновременно элементом корпуса
vpk.name
- значительно пересмотрена ходовая часть. Вместо пяти опорных катков — шесть меньшего диаметра, с гидравлической амортизацией на 1,2 и 6 каток. Добавлены поддерживающие катки сверху, как ранее это было на тяжёлых танках типа КВ и ИС-2/3.
Новая ходовая намного улучшила плавность хода и всё это делало боевую работу на ходу эффективнее. Вкупе с новой гусеницей решили и задачу обнаружения противником на дальних дистанциях — теперь ходовая намного меньше пылила.
Другим заметным новшеством стал двигатель 5ТД, принципиально новый в сравнении с традиционными танковыми движками на базе В-2 (впервые установленном на БТ-7М и Т-34). 5ТД заимствовал решения из немецкого авиационного двигателя Jumo-205 от Юнкерс, после форсирования в 5ТДФ выдавал 700 л. с. при моторесурсе в 300 часов — против В-55В на Т-62, который выдавал всего лишь 580 лошадей.
Это оппозитный двигатель, где поршни работают в сторону друг к другу, за счёт чего движок стал компактнее. В Т-64 5ТДФ установили вплотную к бортовым коробкам передач, что сократило «посредников» при передачи крутящего момента и потерю мощности. Удельную мощность довели до 19 лошадей на тонну, а это был серьёзный скачок для разгона, скорости и проходимости в сравнении с Т-62 — примерно на 20%.
Огневые возможности мало отличались от Т-62. В целом, проект был признан неудачным — это была во многом гибридная машина, показавшая, что на элементах платформы Т-54 принципиально нового танка не создать.
Действительно новым танком стало развитие Объекта 432 до Объекта 434, который в серийном исполнении превратился в Т-64А.
Т-64А — первый советский ОБТ (ОТ)
Начать следует с того, что в танках того времени пришлось значительно наращивать бронирование. А это уже критично сказывается на массе, так как «съедает» мощность двигателя и снижает ходовые качества. И тут на помощь пришло такое нововведение, как... автомат заряжания. Они уже были на французских AMX-13, но в СССР смогли создать образец, способный заряжать пушку одновременно с её наведением.
Механизм заряжания Т-64
btvt.info
Таким образом автомат заряжания не только экономил пространство башни, но и намного увеличил скорострельность — до 8-10 выстрелов в минуту. А за счёт того, что заряжающий теперь в танке был не нужен, танк получилось сделать компактнее и сэкономить массу при увеличении толщины брони.
Несмотря на то, что такой механизм часто называют «автоматом», в отечественных материалах полностью «автоматом заряжания» считают установку в Т-72, а для Т-64А (и Т-80) принят термин «механизм заряжания» из-за ряда различий. Но в целом нормально называть это автоматом заряжания, чтобы обозначить тип подачи боеприпасов.
Т-64А нарастил бронирование борта в сравнении с Т-64, для защиты ходовой появились поворотные щиты. Лоб корпуса — 205 мм многослойной комбинированной брони под 68˚, башня — 330 мм в общем, с алюминиевыми вставками в 150 мм.
Обзор командирского Т-64А
Устал от слова «радикальный», но иначе не скажешь — радикально увеличились огневые возможности за счёт гладкоствольной пушки Д-81 или 2А46, в поздних модификациях такая до сих пор стоит на вооружении современных российских Т-90. Новый калибр 125 мм позволил использовать осколочно-фугасные снаряды высокого могущества.
Если прежняя 115 мм пушка была скорее «дуэльной», то новая — универсальной, не теряя качеств и в борьбе с танками противника. Уже в базовой комплектации у неё были вертикальный стабилизатор, стереоскопический прицел-дальномер и прибор ночного видения. Малоизвестной и особой фишкой была возможность вести огонь без разгерметизации танка, что пригодилось бы в ядерной войне.
Ранее убранный зенитный пулемёт вернули уже для защиты от появившихся ударных вертолётов, и он впервые был дистанционный — ни Т-72 позже, ни даже убертанк Т-80 проблемы этой решить не могли, командирам в таких танках приходилось вылезать для работы с 12.7 мм НСВТ, подставляясь под огонь.
Ходовая Т-64
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В итоге новая машина получила смешанные характеристики — подвижность и скорость среднего, а защиту и огневую мощь тяжёлого танка. Несмотря на то, что натовская классификация считала «основными» и Т-54, Т-64А стал новым классом в глазах советских военных, именно с него начинается 1-е поколение основных танков, или ОБТ в международном обозначении.
Революционеры и консерваторы
На момент начала 1970-х Т-64 стал действительно самым грозным танком в мире. Главный натовский танк М60 превосходил в своей модернизации М60А3 начала 70-х стабилизацией и СУО, включавшей лазерный дальномер и тепловизор — это повысило точность огня на предельных дистанциях и дало возможность вести бой в любое время суток и в любых погодных условиях.
Зато по подвижности и защищённости советские машины были намного лучше. Но на начало 1970-х у Т-64 появился конкурент внутри страны — нижнетагильский Т-72. Не рассказать об этом танке в статье про Т-64 невозможно — он во многом определил его судьбу.
Т-72 Урал — основной конкураент Т-64. На фото — корма шестьдесятчетвёрки, хорошо видны различия катков
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Сверхсовременные улучшения в Т-64 не всем военным пришлись по вкусу. Танк никак не подходил под роль «мобилизационного», в первую очередь из-за сложного двигателя и мудрёной ходовой.
Амортизаторы катков на долгих маршах быстро приходили в негодность и танкисты столкнулись с массовыми поломками. Маленькие катки с внутренней амортизацией разрабатывались под старое техзадание конца 1950-х, где предполагался «средний» танк с массой в пределах 36-38 тонн.
Сэкономив габариты рядом революционных новшеств, конструкторы просичтались с эксплуатационными характеристиками машины. Помимо частых поломок ходовой, проблемой был срыв гусениц на марше. Танкистам оставалось только материться про себя и терпеть, ведь у харьковской машины было серьёзное лобби и отзывать её на доработку никто не собирался.
Другой важной проблемой стал двигатель 5ТДФ. Да, он был очень мощным и очень компактным («чемодан» на жаргоне танкистов) в сравнении с V-образным В-2 и его потомками, но при этом был очень сложен в обслуживании за счёт своей нестандартности. Призывники-ремонтники, столкнувшись с В-55 или В-46, ковырялись в привычном для них дизеле, а вот 5ТДФ был для них неведомой инопланетной фигнёй, которую приходилось осваивать в армии с нуля.
Гул двигателя ни с чем не спутаешь. Настолько же характерен для Т-64 и сильный лязг гусениц — Т-72 и, тем более, Т-80, не настолько шумные
Двигатель требовал качественное масло и кушал его как не в себя, при этом всё равно страдал перегревом, особенно на жаре. Это всё аукнулось невысоким моторесурсом. На разработку этого дизеля, сил и финансов потрачено едва ли не больше чем на ГТД для Т-80. Двигатель-диссидент не любил ни советское топливо, ни советские ГСМ, ни советских призывников мехводов и ремонтников — неопытный танкист мог запросто «сжечь» его при запуске.
Когда на базе дизеля В-2 появились модификации с мощностью свыше 700 лошадей, но несравненно большим ресурсом — консерваторы ехидно улыбались.
Нижнетагильцы, вопреки давлению номенклатуры, продолжали развивать свои идеи, которые родились при проектах модернизации Т-62 и танка на его замену. Из них появился Т-72 Урал. Ходовая получила крупные катки с простой гидроамортизацией, выдерживающей требуемые военными нагрузки, не страдающие быстрым перегревом.
Т-72 предлагал массивные катки и, в целом, больший запас ходовой на увеличение массы
vpk.name
Новый танк потянул на 41 тонну при чуть лучшей защищённости, но самое главное — подвеска Т-64 не была рассчитана на танк массой свыше 38-39 тонн. То есть был крайне низкий запас по модернизации. При этом Т-72 было ещё и другое устройство автоматической системы заряжания, более надёжное и оптимальное, хотя оно и уступало в количестве зарядов (22 против 28 на Т-64).
Ну и, наконец, двигатель В-46, который давал более тяжёлой машине равную удельную мощность, при этом лишь незначительно увеличил высоту и «съел» клиренс. Зато был удобнее для оперативного ремонта, не требовал постоянной отладки и излишне бережного обращения. Терпел он и мехводов-троечников. В общем, военные нарадоваться не могли.
Наконец, моблизационные возможности — 5ТДФ умели собирать только в Харькове, внедрение в производство на других предприятиях было сложным… а что, если с началом Третьей мировой Харьков разбомбят? Кто будет строить новые Т-64? А с Т-72 всё в порядке – Нижний Тагил находится далеко от границ, а на производство двигателя легко перенастроить множество предприятий.
ВСУ выжимает соки из своих Т-64. Украина — основной эксплуататор этой платформы сегодня
Частая потребность ремонта и снабжения запчастями ограничивали возможности службы Т-64 далеко от «дома», то есть Харькова.
Короче, Т-72 окончательно и бесповоротно застопорил для себя место основного танка не только по характеристикам на бумаге, но и по количеству в войсках.
Т-64Б или «харьковчане не сдаются»
Железо — это важно, но танк не только эксплуатируется, но ещё и воюет, а Т-64 в бою оставался грозной машиной. В 1976 году началась серьёзная модернизация всего танкового парка за счёт перехода на новое поколение аппаратуры. Т-64 получил свой ПТРК Кобра и мог пускать противотанковую ракету с кумулятивной БЧ на запредельные для бронебойных снарядов дистанции.
Добавили систему управления огнём 1А33 с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Появилась система "Туча" с отстрелом дымовых гранат для тепловой маскировки и защиты от облучения лазером противника (при наведении на танк орудия или ПТУР). Прокачали и опорные катки, но в целом с ходовой сделать уже ничего было невозможно без перепроектирования всего танка.
Стрельба из Т-64БВ
Боевые возможности возросли на 60% и оставляли позади не только Т-64А, но и современные на тот момент Т-72. В итоге это и предопределило судьбу Т-64 — ему пророчили роль «немецкого» танка для группы войск в Германии. Именно эта машина предполагалась для встречи с танками НАТО. Т-72 шли во второй линии и они должны были омыть гусеницы в Ла-Манше, когда всё закончится (при теоретической победе СССР, конечно).
Т-64 оставался глубоко секретной машиной, его передислокация не обходилась без КГБшников. Когда данные о них всё же были слиты шпионам НАТО, командование блока мрачно офигело от боевых возможностей нового советского танка: по оценкам многих, начнись война и вторжение этих машин — остановить их на тот момент было бы нечем.
Под влиянием данных о Т-64 в НАТО резко взбодрились и начали ускоренными темпами разрабатывать собственный новый танк и формировать техзадание, что открыло путь к появлению танков 3-го поколения.
М60 — лучший танк НАТО до появления М1 Абрамс
mavink.com
Т-64 к закату СССР
С появлением и развитием Т-80, который в итоге превзошёл боевые возможности Т-64Б, а также Т-72, боевые возможности которого так же после модернизаций мало отличались, смысл возиться со стареющей платформой Т-64 постепенно сходил на нет.
Мало того, что машина получилась «локальной», она оставалось очень муторной в обслуживании. Т-80У с прорывными боевыми возможностями поставил окончательную точку в судьбе Т-64. Но у харьковчан оставался козырь в лице двигателя 6ТД, ведь газотурбинный двигатель «восьмидесяток» обходился очень дорого и был слишком прожорливым.
Т-80УД
military.autodailyz.com
Только вот В-84 удалось расточить лишь до 840 лошадей, а военным были нужны 1100, или как в Т-80У — 1250 л.с. 6ТД мог выдать 1000 лошадей в дизельном исполнении, при этом доведя ресурс до 1000 часов. Тогда Харьков решили сделать базой для дизельного варианта Т-80 – Т-80УД. Примерно в это же время распался СССР, а Т-80УД станет базой для разработки танка Оплот…
но это уже совсем другая история.
meme-arsenal.com