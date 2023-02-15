Т-64: почему СССР «заживо похоронил» свой самый технологичный танк

Это оппозитный двигатель, где поршни работают в сторону друг к другу, за счёт чего движок стал компактнее. В Т-64 5ТДФ установили вплотную к бортовым коробкам передач, что сократило «посредников» при передачи крутящего момента и потерю мощности. Удельную мощность довели до 19 лошадей на тонну, а это был серьёзный скачок для разгона, скорости и проходимости в сравнении с Т-62 — примерно на 20%.

Огневые возможности мало отличались от Т-62. В целом, проект был признан неудачным — это была во многом гибридная машина, показавшая, что на элементах платформы Т-54 принципиально нового танка не создать.

Действительно новым танком стало развитие Объекта 432 до Объекта 434, который в серийном исполнении превратился в Т-64А.

Т-64А — первый советский ОБТ (ОТ)

Начать следует с того, что в танках того времени пришлось значительно наращивать бронирование. А это уже критично сказывается на массе, так как «съедает» мощность двигателя и снижает ходовые качества. И тут на помощь пришло такое нововведение, как... автомат заряжания. Они уже были на французских AMX-13, но в СССР смогли создать образец, способный заряжать пушку одновременно с её наведением.