Правда ли, что танки в современной войне больше не нужны?

В сухом остатке — менее квалифицированный военный специалист с дешёвым оружием, почти безнаказанно (но об этом позже) способен наносить совокупно тяжелейший урон дорогущим танкам. Такой урон, который будет многократно превышать стоимость расходников. И, как это ни цинично звучит, превышать стоимость такого бойца самого, как профессионала.

Вторая проблема — БПЛА. Причём речь идёт не об ударных, у которых есть и противотанковое вооружение, а о разведывательных, чей КПД в итоге выше.

Почему? Потому что с их помощью артиллерия может очень точно работать на большую глубину, находить танковые колонны и расстреливать их. Ещё несколько десятилетий назад гаубичная артиллерия не рассматривалась как высокоточное оружие, тем более с возможностью работать по наземной технике точечно.

Положа руку на сердце, танки никогда не были неуязвимым оружием, но тем не менее противостояние им сегодня гораздо эффективнее, чем в прошлом, когда потери артиллеристов в противотанковых расчётах были сопоставимы с пехотными. Вдобавок экономический фактор — современные танки всё более и более дорогое и сложное оружие, циклы производств очень длинные, а на постройку одного типа танков работает сразу несколько отраслей.