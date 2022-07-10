Правда ли, что танки в современной войне больше не нужны?Какое место танк занимает в войнах сегодня
Еще после Карабахской войны в милитари сообществе разразились срачи всех экспертных уровней на тему «Эпоха танков закончилась». Многочисленные видео того, как Байрактары жгут сорокапятитонные махины, довольно доходчиво объясняют… не-не-не, лучше уж находиться в пехоте. А ещё лучше, конечно, не попадать на войну вообще, но мы сегодня обсуждаем не пацифизм, а более интригующий вопрос — танки ещё торт, или уже не торт.
Вообще, тема совсем не нова, ей уже лет 50 минимум. Во время войны Судного дня 1973 года огромные потери и израильтян, и арабов в танках от ракетного вооружения уже тогда натолкнули на мыслишки.
Танки — оружие очень дорогое, за ними стоит гигантская цепочка из десятков конструкторских бюро и заводов по производству самих коробок, силовых, ходовой, прицельных комплексов, динамической защиты. Наконец, сам экипаж, который нужно готовить не менее полугода, или трехмесячным интенсивом, чтобы можно было потом с чистой совестью отправить их в бой.
А его там за считанные секунды может сжечь вчерашний счетовод колхоза «Путь Пророка» Вахид, причём сделать это простой в управлении ракетой после обучения, дай бог, за неделю. И, в отличие от танков, средствам их уничтожения ещё есть куда развиваться.
Тем более, сегодня в войне активно используются Джавелины и Спайки, а, например, американцы в последнем Абрамсе тупо нарастили лоб башни, чтоб держал попадание Корнета. Но достаточно увеличить эффективность Корнетов на 10-15% и экипаж танков Абрамс снова не сможет чувствовать себя спокойно. А ведь программа модернизации новейшего Абрамса M1A2 SEP 3 стоила миллиарды грязных зелёных бумажек только в разработке. А уж в производстве и модернизации — даже больше.
Применение ПТРК Спайк на тренинге
Короче, переходим к сути:
Аргументы — танки не нужны
Тут в основном всё сводится к двум составляющим — беспилотники и Джавелины (да и ПТРК 3-го поколения в целом). Возможности современных противотанковых средств позволяют уничтожать танки достаточно легко.
Сегодня не нужно бросаться под него со связкой гранат — операторы на удачной позиции довольно буднично жгут танк благодаря тепловому (III поколение) или лазерному (II+ поколение) наведению. Причём вероятность поразить машину на практических дистанциях очень высокая — 70-80% пусков, а ПТРК типа Джавеллин или Спайк дают свыше 90%.
При этом подготовка расчёта занимает в среднем порядка 2 месяцев, а экипажа танка — около полугода. Стоимость ракеты Джавеллин (а она самая дорогая), в зависимости от модификации, варьируется от $150 до $250 тыс., а самые дешёвые современные танки, такие как Т-90М, в экспорте стоят $4,5 млн., поздние выпуски Абрамс сильно перевалили за $7 млн., а французские Леклерки стоят уже все $12 млн.
Minnesota National Guard
В сухом остатке — менее квалифицированный военный специалист с дешёвым оружием, почти безнаказанно (но об этом позже) способен наносить совокупно тяжелейший урон дорогущим танкам. Такой урон, который будет многократно превышать стоимость расходников. И, как это ни цинично звучит, превышать стоимость такого бойца самого, как профессионала.
Вторая проблема — БПЛА. Причём речь идёт не об ударных, у которых есть и противотанковое вооружение, а о разведывательных, чей КПД в итоге выше.
Почему? Потому что с их помощью артиллерия может очень точно работать на большую глубину, находить танковые колонны и расстреливать их. Ещё несколько десятилетий назад гаубичная артиллерия не рассматривалась как высокоточное оружие, тем более с возможностью работать по наземной технике точечно.
Положа руку на сердце, танки никогда не были неуязвимым оружием, но тем не менее противостояние им сегодня гораздо эффективнее, чем в прошлом, когда потери артиллеристов в противотанковых расчётах были сопоставимы с пехотными. Вдобавок экономический фактор — современные танки всё более и более дорогое и сложное оружие, циклы производств очень длинные, а на постройку одного типа танков работает сразу несколько отраслей.
колёсный танк на базе БТР Страйкер
Экономический фактор не последний в войне — более дешёвое оружие с коротким циклом производства всегда вытеснит дорогостоящие долгострои в отдалённой перспективе, что особенно заметно в затянувшихся конфликтах. И если страна теряет много танков в локальных конфликтах, она не захочет рвать свой бюджет и штамповать их в огромных количествах для масштабной войны.
Условно, если вы теряете танков на миллиард долларов, они должны нанести противнику ущерб, намного превышающий один миллиарда долларов урона. В противном случае — это оружие не эффективно, а вы постепенно будете вынуждены отказаться от него.
Конкретно это уже происходит в армии Бельгии, которая отказалась от тяжёлых гусеничных машин. А армия Великобритании уже на полпути к этому — всерьёз обсуждают отказ от ОБТ (основной боевой танк, то есть любой современный) в пользу разнообразных современных БМП, БТР и новых классов лёгкой бронетехники.
Массы современных танков вдобавок растут в габаритах, а это усложняет их не тактическую мобильность, ведь танки перебрасывают к локации военных действий не своим ходом, а чаще всего железной дорогой и реже — авиацией. Это дорого и хлопотно. Сами танки невероятно прожорливы к горючему, а это попахивает проблемами с доставкой топлива — достаточно отрезать от неё танковое подразделение, и можно его и не уничтожать, потому что танкисты скоро бросят свою технику.
Аргументы за танки
Сферические рассуждения в вакууме — хорошо, но настоящие войны гораздо сложнее. У танков в армии остаются и сторонники, хотя, как правило, они из танкистов. Что же заставляет танк оставаться актуальным вооружением, или, как любят говорить сами танкисты — незаменимым?
Танк уязвим противотанковым средствам, но на поле боя находятся не только они. Конкретно танк боится противотанковых ракет и БОПС (подкалиберные оперенные снаряды высокой пробивной силы, которые чаще всего используются танковыми же пушками). А вот стрелкового оружия, автопушек, гранатомётов, осколочных поражений танк не боится.
Танк остаётся мобильным средством с большой собственной огневой мощью благодаря пушкам калибров 105, 120 и 125 мм. Они дополняются ракетами и пулемётами калибров 12.7 и 7.62 мм. Колёсные альтернативы с таким вооружением не столь устойчивы к огню автопушек и гранатомётам.
Действия пехоты при поддержке танков (Израиль)
- Танк — мощное психологическое средство. Да, это делает его и главной мишенью, но в остальном — подрывает дух противника (если речь не о каких-то матёрых вояках) и сильно воодушевляет собственную пехоту.
Но самое главное — то, что защита современного танка не только пассивная.
Сегодня от воздействия ракет с кумулятивной (пробивной) боевой частью могут использоваться как прокаченные варианты динамической защиты (характерные «кубики» с взрывчаткой, которые формируют контр-взрыв при попадании и нивелируют воздействие на основную броню). То есть блок не просто висит на броне, а способен быть отстрелянным в сторону угрожаемого объекта. Например, динамическая защита российского танка Т-14 «Малахит».
Более надёжный (и уже проверенный боевыми условиями) метод — активная защита системами типа Trophy от израильской Rafael. Это такое микро-ПВО танка, способное вычислить угрожаемую танку цель в виде ракеты и отработать её на подлёте собственной ракетой. Современные системы такого профиля способны дать защиту от любого ПТРК, будь то Корнет, будь то Джавелин.
Перспективные комплексы активной защиты будут создавать с возможностью отражать и БОПС. Сейчас их гораздо труднее перехватить — очень уж быстрые.
Комплексы активной защиты способны продлить танкам жизнь как на поле боя, так и в системе средств вооружённой борьбы. Таким образом, танк остаётся важнейшим элементом в наземных операциях.
Ну и не забывайте, что мультиспектральный камуфляж, теплоизоляционное покрытие и системы охлаждения выхлопа значительно снижают видимость танков в ИК-диапазоне и сделают тепловизоры не такими эффективными как сегодня. А это очень усложнит использование как ПТРК с тепловым каналом, так и обнаружение, да и корректировку артиллерии с дронов.
А на самом деле
У обеих позиции есть весомые аргументы:
Действия Т-72 в Сирии (ANNA news)
У сторонников теории «танки всё» позиция рушится об аргумент, что танк пока действительно нечем заменить на поле боя. Колёсные танки, как правило на базе БТР, остаются оснащением частей быстрого развертывания, и полностью заменить толстокожих гусеничных чудовищ не могут из-за большой уязвимости — они пока скорее оружие глубоких рейдов, чем прорыва.
Сторонники танков излишне полагаются на современные системы активной защиты, забывая, что те очень удорожают себестоимость танков, уязвимы к средствам РЭБ, а многие разработки до сих пор сырые и работают тяп-ляп. Средства тепловой маскировки дешевле, но повышают живучесть они не радикально. Танки остаются тяжёлым бременем при логистике и обслуживании, поэтому с нынешними темпами ведения войны они всё же понемногу превращаются в обузу.
Американцы, кстати, нашли выход в легких танках класса MPF, о которых мы уже писали
Танк в массе 30+ тонн остаётся хорошо защищённым от автопушек и гранатомётов, при этом пассивное противостояние сугубо противотанковому оружию в нём не предусмотрено, что экономит массу и позволяет использовать менее прожорливые двигатели. В перспективе MPF буду оснащать и активной бронёй, что может сделать их не только альтернативой перетяжелённым Абрамсам и плохо защищённым пушечным Страйкерам, но и заменить собой обоих.
Несмотря на то, что российские танки заметно легче натовских, это не отменяет вышеуказанных проблем. Тем более, современные модификации Т-90М вплотную приблизились к 50 тоннам, а Т-14 Армата за 50 тонн перевалил сразу. Они по-прежнему нуждаются в железных дорогах, ремонтно-эвакуационных базах и ежедневных вереницах топливозаправщиков. Так что, армию РФ эта проблема касается тоже.
А что думаете о перспективах танков вы?