Сколько стоят хорошие 4K-телевизоры без переплаты за «престижные» буквы бренда на корпусе

Рынок телевизоров последнее время стал очень напоминать смартфонный. Вспоминайте, когда-то были расслабленные и уверенные в своей непоколебимости гранды, потом пришла Apple и показала, как надо делать нормальные удобные смартфоны для людей с пальцами, а не стилусами. Потом ярко ворвалась Xiaomi и объяснила, что за приличный смартфон не обязательно нужно выложить кучу денег — бывает «топ за свои деньги». Наконец, одной из последних звезд оказалась Realme с подходом, что «топ за свои деньги» бывает по-другому.

Как обстановочка?

С телевизорами очень похоже. Производители со стажем типа Philips, Grundig и Toshiba превратились в бренды (читай, осталось одно название) и стали принадлежать китайцам так же, как Nokia, Alcatel, Motorola. Продукты Sony, LG и Samsung стоят неприлично дорого. При диагонали 55 дюймов за нормальный ТВ придется отдать им тысяч 70-80, за хороший — больше сотки. Зато на рынке домашних экранов стали появляться новые герои: не первый год активно демпингует Xiaomi, есть всякие непонятные марки доступного китайского смарт-тв и даже «типа российские» бренды. Ну, реально же, как в смартфонах? Даже имена зачастую те же.