Сколько стоят хорошие 4K-телевизоры без переплаты за «престижные» буквы бренда на корпусе

Сколько стоят хорошие 4K-телевизоры без переплаты за «престижные» буквы бренда на корпусеВзяли новый KIVI 55U740, как типичный пример
Рынок телевизоров последнее время стал очень напоминать смартфонный. Вспоминайте, когда-то были расслабленные и уверенные в своей непоколебимости гранды, потом пришла Apple и показала, как надо делать нормальные удобные смартфоны для людей с пальцами, а не стилусами. Потом ярко ворвалась Xiaomi и объяснила, что за приличный смартфон не обязательно нужно выложить кучу денег — бывает «топ за свои деньги». Наконец, одной из последних звезд оказалась Realme с подходом, что «топ за свои деньги» бывает по-другому.
Как обстановочка?
С телевизорами очень похоже. Производители со стажем типа Philips, Grundig и Toshiba превратились в бренды (читай, осталось одно название) и стали принадлежать китайцам так же, как Nokia, Alcatel, Motorola. Продукты Sony, LG и Samsung стоят неприлично дорого. При диагонали 55 дюймов за нормальный ТВ придется отдать им тысяч 70-80, за хороший — больше сотки. Зато на рынке домашних экранов стали появляться новые герои: не первый год активно демпингует Xiaomi, есть всякие непонятные марки доступного китайского смарт-тв и даже «типа российские» бренды. Ну, реально же, как в смартфонах? Даже имена зачастую те же.
Считаю, сейчас самой интересной для массового и в меру экономного покупателя является категория «околосяоми». То есть продукты приличных брендов, с нормальным представлением о качественном продукте и с желанием повоевать с топами рынка в среднем ценовом сегменте. Например, в этом году мощно усилилась компания KIVI. Раньше они поставляли на рынок бюджетники неплохого качества, но под конец 2021 выкатили линейку уверенного среднего класса. А в дизайне — с заявкой на премиум. Я успел протестировать их модель KIVI 55U740 и могу смело рекомендовать к покупке, если хочется взять экран 55 дюймов и 4K по цене меньше 45 000 рублей.
А что такое KIVI?
Согласен, марка не слишком известная. Однако существует с 2016 года, корнями уходит в Украину, зарегистрирована в Венгрии и по-факту может считаться мировым брендом. У меня есть ощущение, что KIVI долго не была на слуху, потому что решила взять время на раскачку и набить руку в самых доступных моделях, чтобы к этому году предложить покупателям более убедительные телевизоры в ценовом сегменте повыше. Realme на старте тоже мало кто воспринимал всерьез, а за последнюю пару лет они начали возглавлять хит-парады рекомендаций смартфонов. Также и в телевизорах. Пугаться малознакомых имен не стоит, лучше повнимательней посмотреть на их предложение.
Топовый дизайн
KIVI 55U740 продается в черном и белом цвете. Уже неплохая заявочка, учитывая, что одинаковые темные модели порядком надоели и не в каждый интерьер гармонично вписываются. Первое, что обращает внимание — безрамочный экран. От края дисплея до края корпуса всего 2,6 мм по бокам и сверху. Нижняя часть, как обычно, немного толще, но в целом выглядит все это очень круто. Более того, защитное стекло экрана не упирается в рамку, а доходит прямо до самого края корпуса, что добавляет эстетики. Качество сборки в целом отличное, на уровне премиальных брендов. Продукт не выглядит дешевым.
KIVI 55U740 можно ставить на поверхность или подвешивать на крепление VESA. При стоячем размещении используются две лаконичные ножки по краям корпуса, прикручиваются они болтами с помощью шестигранника. Если что, он в комплекте. Искать трофеи от когда-то собранной мебели из IKEA не придется. На плоскости стоит уверенно. Так что при наличии домашних животных у него нет высокого риска перевернуться от кошачьего толчка.
Порты находятся сзади и разделены на две группы: влево смотрят мини-джек, CI, USB и HDMI; вниз направлены три HDMI, два USB, оптический выход, Ethernet, разъем для антенны и питание. Вне зависимости от выбранного способа расположить телевизор, все порты легко доступны и подключение не вызывает проблем.
Экран хорошего качества
KIVI 55U740 получил HVA-матрицу с разрешением 3840 × 2160 и зонной светодиодной подсветкой. Заявлена поддержка широкого динамического диапазона на аппаратном уровне, хотя реальное отображение яркости и контрастности на экрана немного не дотягивают до «настоящего» HDR10. Например, статичная яркость составляет почти 500 кд/м2, контрастность около 4000:1. Гамма около идеальной, баланс белого с заметным уклоном в холодные тона (но можно поиграть с настройками), а цветовой охват максимально близок к эталонному 100% sRGB.
В базовых настройках дисплея можно переключаться между режимами. Например, «Стандартный», «Насыщенный», и «Кино». Однако радикальных изменений в цветопередаче при этом не происходит. Если в смартфонах аналогичная опция позволяет «скакать» между sRGB и DCI-P3, то в этом телевизоре база остается неизменной и меняется лишь незначительное восприятие картинки в зависимости от типа контента. По моим ощущениям, яркость и контрастность у KIVI 55U740 отличные. Цветопередача тоже. Если быть не искушенным дорогущими моделями потребителем, картинка на экране выглядит впечатляюще. В частности, большой плюс добавляет равномерная зональная подсветка экрана, вместо популярных в этом ценовом сегменте диодов по краям.
Реально удобный пульт
Дизайн пульта управления кажется мне… забавным? Не знаю, то ли из-за белого цвета, то ли из-за округлых форм он напоминает какого-то пиксаровского мультяшку. Цвет белый, то есть за пультом придется следить и периодически его чистить, а не делать вид, что «на черном не очень видно». Цифрового блока нет, но сильных хлопот в использовании это не доставляет. Управление удобное, есть быстрый доступ к сервисам, а главное — функция указателя, как в пультах LG. При ее активации на экране появляется курсор, а управлением им осуществляется перемещением пульта в пространстве. Внутри установлен датчик гироскоп. Это существенно повышает удобство работы с интерфейсом операционной системы.
А еще приличный звук
Лично я привык не полагаться на звук динамиков телевизора и предпочитаю саундбары. Сам пользуюсь новым Sonos Beam второго поколения и советую его людям в поисках продуктов среднего класса, в более доступном сегменте — рекомендую комплект JBL Cinema SB190. Но инженеры KIVI решили сделать так, чтобы людям, которые не готовы тратиться на акустику, не пришлось приунывать. Пара 12 ваттных динамиков разработана в сотрудничестве с JVC (о чем есть упоминание на корпусе) и этот тандем здорово потрудился над качественным звучанием. Даже для просторной комнаты получается отличный запас громкости, хорошо проработаны басы (хотя и не идеальные при выкрученном на максимум звуке), есть претензия на объемное звучание. В общем, в плане встроенной акустики KIVI 55U740 демонстрирует таланты лучше многих на рынке.
И порядок с софтом
Прямо сейчас KIVI 55U740 работает под управлением Android 9. Однако производитель гарантирует следующий мажорный апдейт операционной системы, так что телевизор выглядит так, будто имеет приличный запас на будущее. В случае с Android TV вообще как-то проще, чем с фирменными операционками производителей, которые ох как не всегда получают апдейты. Из-за вопросов совместимости софта умные телевизоры с годами начинают глупеть. Иногда — быстрее, чем позволяют рамки приличия. А нам, как покупателям, очень не нравится искусственная стимуляция к покупке нового телевизора из-за программного обеспечения. Жизненный цикл этих продуктов все-таки совсем не должен напоминать смартфонный. Девятая версия Android TV до сих пор чувствует себя вполне уверенно, а после выхода новой телевизору смело можно будет добавить еще несколько лет актуальности.
Кстати, Android в KIVI 55U740 не «чистый», есть бонус от производителя под названием KIVI Media. Это заточенный под русскоязычного пользователя хаб с телеканалами, бесплатным и платными фильмами от OKKO и Megogo, а также раздел спортивных видео тренировок с инструкторами. Молодой, а может, даже совсем юный покупатель запросто скажет свое «фу» по этому поводу. Дескать, я весь из себя продвинутый и смотрю только Netflix, а вы мне тут предустановки свои подсовываете. Еще и с рекомендациями. Но покупает телевизоры не только молодежь и не только для модных стримингов, поэтому я считаю, что у KIVI топовое предложение по сервисам «из коробки».
Допустим, куплю я этот телевизор маме в качестве подарка. Она запросто может начать им пользоваться без моей помощи: эфирные каналы есть сразу, бесплатный контент в предустановленных сервисах можно смотреть без обязательной регистрации. Значит, мне не придется тратить время на объяснения, а ей — разбираться с инструкциями и пытаться сообразить что к чему. Лично мне нравится, когда производитель заботится сразу обо всех категориях покупателей: и молодые пользователи Netflix с YouTube одной кнопкой с пульта могут запустить, и покупателям в возрасте легко и быстро получится найти себе подходящий контент.
Еще, кстати, стоит отметить наличие игрового сервиса в KIVI Media: встроенные игры Android TV, облачный сервис онлайн-гейминга AirConsole и облачный сервис Boosteroid по подписке для «потокового вещания» тяжелых игр. К телевизору по Bluetooth можно подключать геймпады разных производителей. Ну, и конечно всевозможные игры и приложения доступны в магазине Play Market для телевизоров.
В общем, можно брать
Мне KIVI 55U740 показался отличным вложением 45 000 рублей. Точнее, он стоит чуть меньше, а на сдачу можно сразу купить фильмов, которые вы давно планировали посмотреть на большом и хорошем экране. Меня порадовал безрамочный дизайн и отличное качество сборки, удобный пульт управления с виртуальным курсором, хорошая производительность системы и весьма приличный звук. В преимущества еще можно добавить удобный сервис KIVI Media, с которым старт использования телевизора будет простым и комфортным для любых категорий пользователей. В совокупности KIVI теперь уверенно занимает нишу в среднем классе и ценовой категории чуть ниже среднего. Советовать к покупке можно новейшие продукты 2021, если телевизор нужен прямо сейчас, либо следить за новостями бренда, если замена домашнего экрана в планах значится под грифом «когда-то потом».