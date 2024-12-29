65” телевизор с OLED-дисплеем LG и Google TV без переплаты за шильдик LG

Как понять, много ли у Android-телевизора оперативки или мало? Ну, если вы разбираетесь в оперативке Android-смартфонов, то чтобы пересчитать на смартфонные мерки, умножайте ОЗУ телевизора на 3 (не, я не шучу):

Телевизоры с 1.5 ГБ оперативной памяти — это примерно как смартфоны с 4 ГБ памяти. Ну то есть с 4 ГБ ОЗУ выходят смартфоны до 10 тысяч рублей. Это что-то между «бабкафоном» и «купил ребёнку, чтобы оно как-то звонило и сообщения в WhatsApp принимало). Пользоваться можно, но грустно, а ещё оно иногда подвисает по мелочи.

Телевизоры с 2 ГБ памяти — это как смартфоны с 6 ГБ ОЗУ. Не прям роскошь, но пользоваться можно и хватает почти для всего, если вы не упоротый фанат, устанавливающий все мыслимые и немыслимые приложения по принципу «потом когда-нибудь рано или поздно пригодятся».

Телевизоры с 3 ГБ памяти — это как смартфоны с 8 ГБ памяти. Ну очень вольготное существование, зачем вам ещё больше?

Телевизоры с 4 ГБ памяти — вы король вообще всего. Это как смартфоны с 12 или даже 16 ГБ ОЗУ, то есть топ из топа. Вообще, такой объём ОЗУ в основном на Android-приставках встречается, в сами телевизоры производителей жаба душит столько памяти распаивать.

У Tuvio 3 ГБ ОЗУ. Очень солидно, хватает и для простых приложений, и фильмы с торрентов 60-гиговые в 4K на лету смотреть, и в целом система прыгает между меню молниеносно.

Но это полдела — тут ведь ещё медиатековский процессор MT9615 (такой же установлен в TCL C825, например), который, внимание, не на ядрах Cortex-A53, как «мусорные» модели телевизоров. И не на ядрах Cortex-A55, как «средний класс» теликов, а сразу на Cortex-A73. Кортексы серии A50 — это «экономичные ядра», серии A70 — «мощные ядра». Переводя на смартфонный язык — это как смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 — есть ещё, конечно, Gen 3 и Snapdragon 8 Elite, но язык не поворачивается назвать такое «железо» медленным.

И 32 ГБ постоянной памяти. Даже если валять дурака и установить вообще все хоть сколько-нибудь полезные приложения, работающие на Google TV, у вас ещё останется полно памяти. Ну, я не знаю, куда её ещё девать? Игры устанавливать, что ли? В общем, запас производительности огромнейший по всем фронтам, давно мы не щупали настолько мощных и быстрых теликов.

Экран

Вроде бы вам и не нужно объяснять, что такое OLED и чем он хорош — смартфоны-то у вас почти у всех тоже на AMOLED-дисплеях небось? Хотя не знаю, может нас читают деды нищие, проведём соответствующий опрос в конце текста.

Так вот, о чём это я — OLED крут тем, что в нём черный цвет выглядит полностью чёрным (в IPS и VA дисплей подсвечивает фоновая подсветка, как лампы подсвечивают сцену театра, в OLED светится каждый отдельный пиксель, как светят отдельные лампочки в гирлянде. Чёрный цвет — отключенный пиксель, не излучающий никакого света).

Ну и за счёт таких свойств и развитости тонкой настройки пикселей в современных OLED цветопередача, насыщенность, контрастность и остальные характеристики кладут на лопатки остальные типы матриц. Да, есть ещё перспективный mini-LED, но это другая технология, которая пытается догнать и имитировать по свойствам более удачную. Условно говоря, как вегетерианская колбаса, в которой и так, и сяк меняют состав, чтобы она была по вкусу похожа на мясную, но в полной мере это так и не получается. Поэтому все самые крутые по качеству изображения телевизоры в «высшей лиге» — это всегда OLED, а mini-LED, даже очень хорошо приготовленные — «на подтанцовках».