65” телевизор с OLED-дисплеем LG и Google TV без переплаты за шильдик LG

65” телевизор с OLED-дисплеем LG и Google TV без переплаты за шильдик LGТелевизор от Яндекса без системы Яндекс.ТВ — Tuvio TO65UFGCV5
Не, понятное дело, что флагманские OLED-телевизоры Samsung и LG по-прежнему стоят как б/ушный автомобиль, но корейцы предпочтут ритуально самоубить свой бизнес и закрыть подразделение ТВ, чем снизить цены (как LG, которые перестали выпускать смартфоны вместо того, чтобы удешевить их до уровня китайских конкурентов). Но в общем и в целом тенденция сохраняется — сейчас можно умудриться купить 65” OLED 4K телик даже за 52 тысячи рублей. Там, правда, и динамики дешманские будут, и процессор никакой, и брака много, но всё равно рядом по качеству картинки (если матрица без брака и целая) IPS и VA-конкуренты не стояли.
Яндекс со своим дочерним брендом Tuvio размениваться на совсем уж дешёвые OLED-телики с качеством уровня «российская рулетка» не хочет (для этого есть другие производители. Ну, вы знаете, какие — видели их при сортировке «по цене — от меньшей к большей»), поэтому его первый OLED-телик сделан по другому принципу — повторить то, что есть в младших моделях OLED-телевизоров Samsung/LG/Sony, но по более адекватной цене. Но обещать — не значит жениться. Про Яндекс.Телефон тоже много чего обещали, а получилось как получилось…
Так что мы взяли такой телик на тест и проверили, всё ли с ним ок.
Характеристики
|Телевизор
|Tuvio TO65UFGCV5
|Тип дисплея
|65 дюймов, 4К, OLED, 16:9, 120 Гц
|Яркость
|500 нит
|Контрастность
|1500000:1
|Стандарты HDR
|HDR10
|Процессор
|MediaTek MT9615 (mt5889), 4 ядра Cortex-A73, 1,3 ГГц
|Память
|3 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ
|Звук
|4 динамика, 60 Вт
|Интерфейсы
|Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, HDMI x 4, слот CI/CI+, Bluetooth, Chromecast, Miracast, Wi-Fi 5
|ОС
|Google TV
|Стандарт VESA
|300×300 мм
|Габариты с подставкой
|1449 х 883 х 309 мм
|Габариты без подставки
|1449 х 826 х 58 мм
|Вес
|26.2 кг
|Цена на момент публикации
|126 тысяч рублей
Кто такие Tuvio, и при чём тут Яндекс
Tuvio — это СТМ-бренд (Собственная Торговая Марка) Яндекс Фабрики. И вы сейчас такие «Чо, ещё одна? Так были же телевизоры Яндекса уже, зачем снова имя менять?». Да, но отдельная она именно потому, что отличается от предыдущих:
- Есть Яндекс ТВ Станции. Станциями их называют не только потому, что маркетологам Яндекса хочется почувствовать себя важными (хотя и поэтому тоже), а потому, что это не совсем телевизор — у этих моделей нет антенного разъёма, нет возможности принимать аналоговый сигнал или нынешний российский цифровой DVB-T2. Хотя при этом система Smart TV есть, разъёмы HDMI есть, по всем остальным признакам это телик. Но тут как с пивом и пивным напитком — «пивной напиток» не обязательно означает «господи, это ссанина, не имеющая к пиву никакого отношения!», потому что речь не о качестве. Речь просто о законе, согласно которому пиво — это по рецептам «как деды выпивали!», а бельгийский kriek или пшеничный Kronenbourg, в составе которого кориандр и цитрус — уже не пиво. Вот так и ТВ Станция — не телевизор, хотя по диагонали и Smart TV — «ну телик же!».
И ещё один важный нюанс: Яндекс ТВ Станция — это всегда
телевизор станция на системе Яндекса. В данном случае — YaOS (Яндекс.ТВ + функции умной колонки с Алисой).
- И есть Tuvio — это когда перевыпускается уже существующая на рынке техника под новым шильдиком и продаётся на маркетплейсах — Яндекс Маркете и т.д. Ну, вот как DEXP и Ardor Gaming у DNS, Digma и Starwind у Ситилинка, Hartens у Ozon и т.д., ну, вы поняли. для российского рынка. Такой подход используют все СТМ. В случае с Tuvio TO65UFGCV5 — это телевизор от достаточно известного в Китае крупного производителя электроники Changhong (второй по величине в Китае, кстати. Просто под своим именем вне Китая ничего не продаёт, поэтому вы и не в курсе о нём — это вам не на Сяоми алиэкспрессовские попсовые наяривать). Кстати, не только Tuvio использует технику этой компании, но и другие российские производители, например, Hyundai, телевизор которой недавно был у нас на обзоре.
Дизайн и разъёмы
С одной стороны, все телевизоры выглядят в 2024-2025 гг. одинаково. С другой — среди них OLED-телевизоры выглядят всё-таки чуточку лучше. Потому что в них не экономят на качестве материалов.
И не только из-за щедрости — это, можно сказать, конструктивная особенность: OLED-экраны очень тонкие, плюс им не нужен дополнительный слой со светодиодами, поэтому телевизор можно сделать супертонким. А чтобы он не крякнул при такой толщине, корпус делают металлическим. В итоге, например, у этого здоровенного OLED-телика в верхней части толщина корпуса составляет всего 4 мм (возьмите линейку и офигейте, как это мало для телевизора, каким бы современным он ни был) — смотрится очень эффектно, особенно если вы, например, живёте в частном доме и у вас большая гостиная, в которой телевизор стоит посреди комнаты. В нижней части тыльной стороны есть пластиковый кожух (это единственное, что здесь из пластика), в котором расположились «мозги» телевизора, динамики, интерфейсы и отверстия для подставки и настенного крепления.
Из-за обилия металла вес телевизора превышает 26 кг, а это, к слову, вес уже 75-дюймовых телевизоров. Поэтому в одиночку устанавливать такой телевизор даже не пытайтесь — точно что-то сломаете или не удержите.
Отдельно хочется отметить дизайн подставки. Она выполнена в форм-факторе мононоги. Хотя я всегда был сторонником боковых ножек (так, на мой субъективный взгляд, телевизор смотрится симпатичнее на тумбе), но здесь такая подставка выглядит вполне себе норм, потому что она трапецевидная и смотрится футуристичненько. В магазине с этой мононогой телик смотрелся бы чем-то более дорогим с виду, чем модели с ножками по бокам.
На тыльной стороне расположились порты: Ethernet - RJ-45, два USB Type-A, четыре HDMI и слот CI/CI+. Причём два из четырех порта HDMI стандарта HDMI 2.1, а значит поддерживают вывод 4К изображения при частоте кадров 120 Гц — к телевизору можно одновременно подключить и игровую консоль, и ПК для игр без необходимости переключения кабелей.
Единственное, что огорчило «с порога» — это пульт. У него спорный дизайн (более узкий в середине, более широкий по краям, как длинная сжатая губка для посуды), он слишком лёгкий, пластик дешёвый. Выглядит, как дешёвые чехлы на сиденьях дорогого BMW. А ещё сложилось ощущение, что после выключения телевизора пульт как будто тоже уходит в режим сна и просыпается тяжело, как я с похмелья — чтобы снова включить телевизор, на пульте приходится нажимать кнопку питания НЕСКОЛЬКО раз. Но потом телик включается и всё уже работает нормально.
Процессор и скорость работы
С одной стороны, перед нами телевизор за 120+ тысяч рублей — ещё бы он, блин, был маломощным.
С другой — тут основной бюджет в любом случае ушёл на здоровенный 65-дюймовый рулон 120-герцового OLED, поэтому можно было бы ожидать и «железо» на сдачу. Вон, продают же LG свой OLED55G4RLA с 16 ГБ постоянной памяти и 2.5 ГБ оперативной. Два с половиной гигабайта ОЗУ, Карл! Не 2 ГБ, не 3 ГБ, а 2.5 ГБ! То есть сидел маркетолог, крутил характеристики и такой «ну нет, мы не будем закупать 3 ГБ оперативки, вот 2.5 ГБ будет в самый раз!».
На Android-телевизорах такого клоунства мало, и всё же OLEDный Tuvio впечатляет: во-первых, тут 3 ГБ оперативной памяти, а это очень много.
Как понять, много ли у Android-телевизора оперативки или мало? Ну, если вы разбираетесь в оперативке Android-смартфонов, то чтобы пересчитать на смартфонные мерки, умножайте ОЗУ телевизора на 3 (не, я не шучу):
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Телевизоры с 1.5 ГБ оперативной памяти — это примерно как смартфоны с 4 ГБ памяти. Ну то есть с 4 ГБ ОЗУ выходят смартфоны до 10 тысяч рублей. Это что-то между «бабкафоном» и «купил ребёнку, чтобы оно как-то звонило и сообщения в WhatsApp принимало). Пользоваться можно, но грустно, а ещё оно иногда подвисает по мелочи.
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Телевизоры с 2 ГБ памяти — это как смартфоны с 6 ГБ ОЗУ. Не прям роскошь, но пользоваться можно и хватает почти для всего, если вы не упоротый фанат, устанавливающий все мыслимые и немыслимые приложения по принципу «потом когда-нибудь рано или поздно пригодятся».
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Телевизоры с 3 ГБ памяти — это как смартфоны с 8 ГБ памяти. Ну очень вольготное существование, зачем вам ещё больше?
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Телевизоры с 4 ГБ памяти — вы король вообще всего. Это как смартфоны с 12 или даже 16 ГБ ОЗУ, то есть топ из топа. Вообще, такой объём ОЗУ в основном на Android-приставках встречается, в сами телевизоры производителей жаба душит столько памяти распаивать.
У Tuvio 3 ГБ ОЗУ. Очень солидно, хватает и для простых приложений, и фильмы с торрентов 60-гиговые в 4K на лету смотреть, и в целом система прыгает между меню молниеносно.
Но это полдела — тут ведь ещё медиатековский процессор MT9615 (такой же установлен в TCL C825, например), который, внимание, не на ядрах Cortex-A53, как «мусорные» модели телевизоров. И не на ядрах Cortex-A55, как «средний класс» теликов, а сразу на Cortex-A73. Кортексы серии A50 — это «экономичные ядра», серии A70 — «мощные ядра». Переводя на смартфонный язык — это как смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 — есть ещё, конечно, Gen 3 и Snapdragon 8 Elite, но язык не поворачивается назвать такое «железо» медленным.
И 32 ГБ постоянной памяти. Даже если валять дурака и установить вообще все хоть сколько-нибудь полезные приложения, работающие на Google TV, у вас ещё останется полно памяти. Ну, я не знаю, куда её ещё девать? Игры устанавливать, что ли? В общем, запас производительности огромнейший по всем фронтам, давно мы не щупали настолько мощных и быстрых теликов.
Экран
Вроде бы вам и не нужно объяснять, что такое OLED и чем он хорош — смартфоны-то у вас почти у всех тоже на AMOLED-дисплеях небось? Хотя не знаю, может нас читают деды нищие, проведём соответствующий опрос в конце текста.
Так вот, о чём это я — OLED крут тем, что в нём черный цвет выглядит полностью чёрным (в IPS и VA дисплей подсвечивает фоновая подсветка, как лампы подсвечивают сцену театра, в OLED светится каждый отдельный пиксель, как светят отдельные лампочки в гирлянде. Чёрный цвет — отключенный пиксель, не излучающий никакого света).
Ну и за счёт таких свойств и развитости тонкой настройки пикселей в современных OLED цветопередача, насыщенность, контрастность и остальные характеристики кладут на лопатки остальные типы матриц. Да, есть ещё перспективный mini-LED, но это другая технология, которая пытается догнать и имитировать по свойствам более удачную. Условно говоря, как вегетерианская колбаса, в которой и так, и сяк меняют состав, чтобы она была по вкусу похожа на мясную, но в полной мере это так и не получается. Поэтому все самые крутые по качеству изображения телевизоры в «высшей лиге» — это всегда OLED, а mini-LED, даже очень хорошо приготовленные — «на подтанцовках».
Tuvio TO65UFGCV5 получил 65-дюймовую OLED-матрицу LG. Яндекс, по старой доброй традиции производителей теликов, мутный и конкретный индекс матрицы называть не хочет, но я предполагаю, что поскольку максимальный уровень яркости здесь не превышает 500 нит, то тут используется экран от телевизоров LG серии A или B — это младшие модели OLED-телевизоров LG, которые лишены флагманских дорогостоящих технологий, например, MLA-OLED (в этих OLED дисплеях используется слой микроскопических линз для увеличения максимальной яркости экрана).
Но даже бюджетный OLED-дисплей LG — это очень хороший OLED-дисплей. В принципе LG вообще не выпускает плохих OLED матриц (все плохие матрицы в теликах LG — это в основном случаи, когда телик бюджетный и на базе IPS/VA, а матрица закуплена за три копейки у непонятных китайцев, а от LG там только имя — ну, примерно как в мышках Acer или в проданных туркам немецких брендах телевизоров Grundig или Telefunken).
С одной стороны, «эйчдиар-задроты» возмутятся, что тут всего 500 нит яркости — якобы этого мало. Да, когда это VA с контрастностью 5000:1 или 6000:1, мало. А в случае с контрастностью OLED… ну, не знаю, я на нехватку яркости не жалуюсь. Более того, я снизил уровень подсветки до 70%, потому что стандартные 100% яркости фигачат уж очень жестоко, как для моих глаз очкарика.
При этом у Tuvio TO65UFGCV5 сразу заметно, когда запускается HDR-видео — повышается динамический диапазон, яркие объекты становятся ярче, а темные — темнее, благодаря этому картинка выглядит… полнее. Ну, будто SDR был наброском фломастерами, а HDR — это когда уже нейросеть дорисовала эскиз до реалистичного изображения. Пафосно звучит, конечно, но я пытаюсь объяснить, что хорошая HDR-картинка — это не «да то же самое, приблизительно», а гораздо более богатое и сочное изображение. «То же самое» оно только в том случае, если на вашем телике дешманский дисплей, где разницы и правда нет. Но судить про HDR с таких теликах — это, извините ребята, такое же гoвноедство, как судить о lossless-музыке с дешёвых наушников из AliExpress. Уж поверьте мне, обзорщику, который перещупал этих теликов немало, успел зажраться, но именно за счёт этого и научился улавливать разницу.
Что по размеру? Ну, диагональ 65 дюймов, на мой взгляд, это минимальная база для гостиной в 2024-2025 годах. Вот чтобы было достаточно, чтобы было «досыта», чтобы не проснулась со временем мысль «А может и надо было тогда раскошелиться и взять чуть более крупный?..», когда 55” вам приестся и захочется большего. Берите сразу 65”, чтобы сразу закрыть вопрос, потому что если вы купите 65”, у вас никогда не закрадётся в голову мысль, что надо было взять телевизор поменьше, я вам гарантирую.
Ещё одна особенность Tuvio TO65UFGCV5 — поддержка частоты обновления кадров 120 Гц. А значит этот телевизор можно советовать ПК-боярам с флагманскими видеокартами — можно подключить компьютер к ТВ и играть на большом экране, раскинувшись на диване. Владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X его тоже можно советовать, но они не заметят профита в 120 Гц, поскольку эти консоли уже не тянут современные «графонистые» игры с частотой кадров выше 60 к/с.
Ахаха, как же консольщиков унижают… Ладно, мы отвлеклись.
Само собой, у телика есть поддержка технологии компенсации кадров MEMC, что делает картинку более плавной во время просмотра фильмов или сериалов, в которых оператор занимается панорамированием сцены — без MEMC картинка будет дёрганой из-за разницы в частоте кадров, ведь большинство фильмов сняты при 24 к/с, а с MEMC — плавной, потому что процессор дорисует недостающие кадры. Однако у MEMC есть хейтеры, некоторые говорят, что из-за этой технологии у фильмов появляется «эффект мыльной оперы» — всё слишком тягучее, и теряется магия кино. Но лично я MEMC люблю и никогда не отключаю.
Однако не бывает идеальных экранов, у всех всегда есть какой-нибудь минус. В случае с OLED-экранами — это риск выгорания пикселей. Такое может случиться в том случае, если в течение долгого времени на экране отображается статичная картинка на высокой яркости, например, логотипы телеканалов. Поэтому я никогда не советую использовать OLED-телевизоры в качестве «картинной галереи». Ладно если это какая-то анимация движущаяся (многие люди неиронично ставят на телики картинку горящего камина и оставляют телик маслать в таком режиме часы подряд), а вот статичную фотку на максимальной яркости ставить точно не надо. Но этим и мало кто занимается.
Но риск выгорания в современных телевизорах всё-таки не особо большой. У Tuvio TO65UFGCV5, как у 90% современных OLED-телевизоров/мониторов, есть защита от выгорания. Первая функция — это сдвиг пикселей: во время работы экрана картинка раз в несколько минут сдвигается на несколько пикселей в разные стороны, это позволяет облегчить пикселям жизнь и не дать им отображать статичный контент в течение долгого времени. Вторая и третья функции — очистка пикселей. Есть быстрая очистка, которая происходит за несколько секунд, а есть полная, которая занимает несколько минут, а после неё телевизор выключается. Я предпочитаю проводить полную очистку раз в несколько дней — лишним точно не будет.
А ещё, как заявляют производители, средний срок службы OLED-матриц — 30 000 часов. Это примерно 10 лет, если смотреть телевизор по 6-8 часов в день. Так что в теории проблем возникнуть не должно. Но риск выгорания всё же есть, и наш долг — об этом предупредить. Если вы не можете прожить и дня без включения статичной картинки цветочков/котиков/гор на высокой яркости телика фоном, либо смотрите телеканалы, где в углу постоянно зафигачен логотип телеканала — OLED-телевизор лучше не покупайте.
В целом, экран у этого Tuvio-телика очень-очень приятный —HDR «как положено», идеальный чёрный цвет, как такое можно не любить?
Звук
В Tuvio TO65UFGCV5 установлена акустическая система из четырёх динамиков общей мощностью 60 Вт. Тут, как и с мощностью процессора, случился неожиданно большой запас. Обычно в телевизорах среднего класса ставят динамики мощностью в пределах 30 Вт.
Звук тут неплохой, особенно если немного поковыряться в настройках и докрутить его под себя. Есть даже басы. Но… тут, конечно, уже в голову приходят мысли в стиле «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором».
В том плане, что ну это всё равно не уровень отдельных прямоугольных колонок + сабвуфера. Но и не уровень «безбасовых хрипелок-свистелок» из бюджетных телевизоров. А что-то нормальное, но не брутальное.
И если в телевизоре совсем дешёвый звук, ты такой думаешь «Ну и ладно, я купил, будем считать, экран, Google TV и процессор, а за колонки не переплачивал. Зато дёшево!». А тут ты вроде и оплатил неплохие колонки (вы же не думаете, что колонки выше среднего тут появились с барского плеча бесплатно) в телевизоре, но это просто хорошие колонки, но не шедевральные. И либо оставлять их такими, и будет «просто хороший телевизор с офигительным дисплеем и нормальным звуком», либо делать «офигительный телик с офигительным звуком», но тогда вы подключите внешние колонки, а те, что в корпусе… использоваться не будут. Лучшее — враг хорошего.
Но для непритязательных пользователей встроенной акустики будет достаточно.
Конкуренты
LG OLED65B4
«Лыжа» предлагает примерно похожие характеристики. Тут схожая матрица и 120 Гц, правда чуть выше яркость — в пике достигает 700 нит, благодаря чему HDR-контент будет смотреться интереснее, чем на Tuvio. Но есть и минусы. Во-первых, это
кастрированная закрытая операционка WebOS, на которую нельзя поставить сторонние приложения. Во-вторых, это цена — около 180 000 рублей в РРЦ без акций.
Так-то он неплох, просто если вы сторонник крутить телик на максимальной яркости, то разницы в качестве дисплея не заметите, зато переплатите 50 тысяч рублей за то, чтобы получить унылую операционную систему вместо свободного к установке любых приложений (и ускорению деградировавших серверов YouTube, кстати) нормального Android TV (ныне переименованного в Google TV).
Hyundai H-LED65OBU7700
Пожалуй, главный конкурент Tuvio TO65UFGCV5, потому что они играют в одном ценовом диапазоне.
Hyundai H-LED65OBU7700 можно найти на акциях в официальных магазинах за 120 000 рублей, а недавно на WB его отдавали и вовсе за 100К.
Но в техническом плане это довольно компромиссный телик. Во-первых, тут нет поддержки 120 Гц в 4К, а только в FullHD. Во-вторых, процессор дешманский и не особо быстрый — на ядрах Cortex-A53. Хорошо хоть 2 ГБ оперативной памяти. В общем, ворочаться это будет… на четыре с минусом. Не кранты, но и не быстро, а просто терпимо.
Поэтому если выбирать между двумя этими телевизорами и при этом есть плюс-минус лишних 20 000 рублей, я бы, пожалуй, затянул пояса и доплатил за Tuvio.
Выводы
Хороший вариант, чтобы запрыгнуть в технологию OLED-теликов и не плеваться, как покупатели упомянутого в начале статьи оледного BBK за 52 тыщи (вот можете почитать отзывы и мрачно поофигевать). Тут всё выполнено по уму, нет абсолютно ничего, что было бы сделано плохо или по-дешмански — всё как минимум или среднего уровня, или выше среднего. По мощности процессора и количеству памяти так вообще «жир».
Если вам нужно понятнее, то уровень выше по качеству «сразу всего» — это уже LG C4 или G4, но это уже не 127, а тысяч 200 минимум, даже если это Ozon и магазин «ИП Жопин» с непонятной гарантией. А если DNS, например, то тысяч 270-300 рублей. Да, я сам в шоке.
Tuvio TO65UFGCV5 — это эксклюзив Яндекс Маркета, продаётся он только там. Гарантия тоже от Маркета, но тут будет всё чётко — это как на Озоне что-то покупать у продавца Ozon Россия, обмана точно не будет.
В общем, если вам нужен именно OLED, именно 65” и именно на Android TV/Google TV (чтобы не докупать ТВ-приставку, потому что это как-то тупо — купить дорогостоящий телик и не пользоваться встроенным Smart TV), найти альтернативы на конец декабря 2024 г. и январь 2025 г. практически нереально.
Но, опять же, если это уже не первый ваш OLED телик и вам хочется «повышения градуса крутизны», то в сравнении с предыдущим OLED-телевизором Samsung или LG 2020-2022 годов выпуска вы какого-то прироста в этой модели не заметите. И в таком случае лучше покупайте модели на технологии MLA-OLED в LG G4, если позволяет бюджет.
- Очень качественный OLED-дисплей производства LG
- Мощнейший процессор, очень много памяти для приложений
- Google TV (он же Android TV), а не «недо-системы» с дефицитом приложений
- Хороший звук
- Классная отработка HDR
- Дешёвый пульт, включающий телевизор только со второго нажатия кнопки включения (хотя после этого работает нормально)
- Жаль, что в линейке OLED-теликов Tuvio нет диагонали 75”. Или 77”, как у LG B4 (для владельцев загородных домов или тех, кто максимально зажрался, но переплачивать за корейский бренд не хочет)