65" Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED: яркий дисплей и Алиса с управлением голосом без пульта

Минусы? 8 ГБ встроенной памяти. Да, приложения для просмотра фильмов и прослушивания музыки влезут, конечно, но уж очень «на тоненького», по меркам 2026 года такой объём памяти в телевизоре — срамота, минимум 16 ГБ нужно, не говоря уже 32 ГБ у конкурентов.

Но если «то же самое, только чтобы ещё и 16 ГБ встроенной памяти, то это уже TCL 65P7K за 55 тысяч рублей минимум. А за 55 тысяч 16 ГБ памяти и 20 Вт динамики как-то уже не очень смотрятся, потому что за 60 тысяч есть Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65” с 32 ГБ и 30 Вт… Короче, провалитесь в традиционное «вот можно ещё чуть-чуть добавить и взять телик классом выше!». Добавить или нет — вопрос открытый, вы сами должны представлять себе, много ли вам нужно приложений, либо не очень. Я бы, правда, с 8 ГБ памяти телевизоров избегал — это как со смартфоном с 64 ГБ памяти — намучаетесь. Но аскетам и так будет норм, а телевизор с таким же экраном, как в теликах Яндекса и Сбера, но не за 60-65, а за 45 тысяч — аргумент.

Выводы

Не собираюсь вам тут ничего впаривать. Если вам нужен телевизор, которым можно управлять голосом без использования пульта — хороший вариант, можно брать (ну или телик Сбера берите, если вам важны антенные разъёмы и работоспособность телика без интернета). Если голосовое управление не нужно — есть варианты покруче по близкой цене: какой-нибудь, прости господи, iFFALCON 65U85 с Mini LED 144 Гц и Google TV, хоть и «непонятный китаец» с паршивым, (даром что 50 Вт с сабвуфером) качеством звука, но за 65 тысяч будет и быстр, и универсален как для теле-задач, так и для игр с консолью. Или, вон, Сяому TV S Mini 65 2025 берите — за 70 тысяч будет тоже и Mini LED (яркость 600-800 кд/м2, контрастность 7000:1), и 144 Гц, и 3/32 ГБ. Да, это дороже, чем Яндекс за 60 тысяч, но вполне понятно, за что доплата.

А ТВ Станция Бейсик QLED — это не про «больше телевизора за те же деньги», это про «новые впечатления от использования». То есть примерно то, ради чего люди сейчас смартфоны с гибкими дисплеями покупают вместо обычных смартфонов-моноблоков. Чёрт его знает, приживётся ли продвинутое голосовое управление в телевизорах (как прижились среди всех нас нейросети), либо вымрет (как вымер 3D в теликах и в смартфонах в своё время), но с ним пока лучше, чем без него. Так что, если хотите купить «прикольный» телевизор для себя, либо удобный телевизор для родителей (старшему поколению проще скомандовать телику голосом, чем пультом нужные пункты находить) — вполне себе вариант. С качеством тут всё в порядке — даже если нейросети и голосовое управление вам «не зайдут», в амплуа обычного телевизора для IPTV-каналов и фильмов/сериалов в приложениях базовая Станция QLED тоже вполне неплоха.