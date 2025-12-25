65" Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED: яркий дисплей и Алиса с управлением голосом без пульта

65" Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED: яркий дисплей и Алиса с управлением голосом без пультаУтомительная в настройке, но простая в использовании
Что это и зачем это
Об этом мало говорят в целом — всё как-то больше в частном порядке в обзорах пишут о конкретных моделях — но Сбер и Яндекс совершили «тихую революцию» в умных теликах, когда первыми на российском рынке выпустили смесь телевизоров с умными колонками. То есть телики, которые слушают ваши команды и откликаются, даже если экран выключен.
Обычные-то телевизоры и на «Ведроид TV», и у WebOS (LG)/Tizen (Samsung) требуют взять в руки пульт, включить дисплей, зажать кнопку с микрофоном на пульте и только после этого можно им что-то надиктовать. Да и поисковик даже на системе Google довольно куцый — уровня односложных ответов, как из поисковой строки в браузере вашего ноутбука.
А здесь прям уже «взрослые» голосовые ассистенты — сообразительные, умеющие не только справку из поиска зачитывать или искать платные фильмы для просмотра, но и громкостью/яркостью и др. функциями телика управлять, лампами/шторами/температурой/розетками/кондиционерами/мультиварками/стиральными и посудомоечными машинами/чайниками управлять, если они у вас «вайфайные» или через Zigbee в умном доме управляются.
Вот это уже то самое, что мы себе представляли, когда в 2010-х появился термин «умный телевизор». Потому что вкоряченный Android с горизонтальной ориентацией и возможностью приложения запускать — это приятно, конечно, но это «Android-планшет, управляемый с пульта», по сути, а не «умный телевизор». А вот штуковина, которая по команде голосом (потому что у тебя руки заняты копчёной курицей и пивом) громкость поправит и включит тебе сериал — это умный телевизор, каким он и должен быть. Для этого теликам добавили супер-чувствительные микрофоны Farfield, чтобы вам не приходилось подходить впритык к телевизору и командовать ему — он ведь должен вас из любого конца комнаты слышать и понимать.
У Яндекса это уже второе поколение ТВ Станций (первое вышло ещё в августе 2023 г., в 2024 г. его немного модернизировали). Не путайте их со всякими Tuvio — это тоже бренд Яндекса, но там просто обычные телевизоры, иногда даже не на Яндекс.ТВ, а с Google TV (он же Android TV) в чистом виде.
Второе поколение ТВ Станций Яндекса поделено на младшие модели (Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — именно по слову «QLED» и можете отличать второе поколение Бейсиков от первого), среднюю «ТВ Станцию QLED 2-го поколения» (не Бейсик) и более дорогие Яндекс ТВ Станции Про MiniLED — эту версию мы тоже обозревали, вот можете почитать, если интересно.
Ну а сейчас поговорим о Яндекс Станции Бейсик QLED с 65” дисплеем. Вроде бы в реалиях 2026 г. это должна быть самая ходовая модификация. Потому что это и не «Про», где цена кусается, и не 55” какой-нибудь, которые уже и так практически у всех дома есть. Сейчас трудящиеся, если обновляют телевизор на более современный (потому что старый «тормозит» или «экран выгорел», например), то примерно 65”, а то и 75” берут, чтобы «досыта».
|Модель
|Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65" (YNDX-00081)
|Тип дисплея
|65”, 3840x2160, 60 Гц, VA, KSF Direct LED, QLED
|Яркость
|450 кд/м2
|Контрастность
|5000:1
|Стандарты HDR
|HDR10
|Кодеки
|VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, VP8, VP9, AV1
|Процессор
|4x Cortex-A55 1.9 ГГц + NPU, графика Mali-G31 MP2, ARMv8
|Оперативная память
|2 ГБ LPDDR4, 2133 МГц
|Встроенная память
|32 ГБ, eMMC 5.1
|Цифровые тюнеры
|Отсутствуют
|Аналоговое ТВ
|Не поддерживается
|Интерфейсы
|1x HDMI 2.1 eARC, VRR, ALLM
|2x HDMI 2.1
|1x RJ-45 100 Мбит/с
|1x 3.5 мм
|2x USB 2.0
|1x S/PDIF оптический
|Динамики
|2x 15 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0
|Операционная система
|YaOS X + YandexGPT (на основе AOSP 12)
|Габариты
|144x84x83 см
|Вес
|14.3 кг
|Стандарт настенного крепления
|VESA 400x300 мм
|Габариты с подставкой
|145x90x32 см
|Габариты упаковки
|159x95x19 см
|Цена на маркетплейсах
|60 тысяч руб.
|Цена в федеральных розничных магазинах
|70 тысяч руб.
Дизайн и разъёмы
О внешности телевизоров рассказывать особо нечего, потому что почти всю площадь «морды лица» у них занимает экран. То, что ножки расставлены по краям, вы и так видите (бывают телевизоры с подставкой по центру, так их легче влепить на недостаточно широкие тумбочки).
В комплекте с телевизором минималистичный пульт без цифрового блока (наподобие пульта от телевизоров или ТВ-приставок с Google TV/Android TV), батарейки к пульту, ножки и винты к ним. Кстати, заготовьте отвёртку заранее, в комплекте никаких приспособлений, чтобы присобачить ножки, нет.
Корпус матовый, засветов или дефекты экрана, либо остальных дефектов нет — качество изготовления нормальное.
Блок управления с микрофонами и светодиодом (для индикации, когда телевизор вас слушает, индикации изменения уровня громкости и т.д.) расположен снизу дисплея. В принципе, чо бы и нет — вид не портит. На обратной стороне этого блока есть кнопка включения телика и физический переключатель микрофонов (ну, если вам телик приглянулся, но вы не хотите, чтобы он вас слушал и отзывался на вашу речь, а хотите по-дедовски голосом телику диктовать команды по нажатию с пульта, либо вообще голосом ничего ему не диктовать).
Разъёмы расположены справа (или слева, если с задней панели смотреть), подписаны кириллицей, что очень умиляет. Это вам не UAZ PATRIOT писать на тачках, продающихся внутри РФ!
Сверху вниз разъёмы состоят из:
-
Пары USB 2.0. Это норм — даже с учётом потерь такие разъёмы выживают до 320 Мбит/с битрейта видеофайлов. Если чё, 2-часовой фильм с битрейтом 320 Мбит/с занимал бы 288 ГБ. Много вы таких фильмов видели? «То-то и оно», с запасом хватает.
-
Проводного LAN (RJ-45) 100 Мбит/с. А вот это уже, конечно, жлобство, накануне 2026 г. выпускать телики с медленным сетевым разъёмом. Но для 4K, опять же, хватает (YouTube в 4K требуется менее 30 Мбит/с, российским аналогам тоже), а для более быстрого соединения есть Wi-Fi.
-
Оптический выход для подключения внешних колонок к телику.
- Разъём 4K 60 Гц HDMI ARC. ARC — это когда можно саундбар (внешнюю акустику) подключить по HDMI (обычно HDMI только на вход работает — ну, то есть вы ноутбук или PlayStation подключаете, и они дают сигнал на телик. А ARC позволяет HDMI работать «на выход», то есть по HDMI отдавать звук на внешнюю акустику). Ну и ещё Станция поддерживает HDMI-CEC — это управление по HDMI: либо с телика управлять звуком внешней акустики и не использовать два пульта. Либо, когда телик состарится, подключаете к нему по HDMI-CEC ТВ приставку и с пульта приставки можете управлять включением/выключением и громкостью телевизора, не используя пульт телика.
- Два разъёма «просто 4K 60 Гц». Вы можете спросить: «А почему 120 Гц разъёмом не поддерживаются, на дворе 2026 год почти?!». А я отвечу — нафиг не нужно это в телевизоре, у которого дисплей поддерживает только 60 Гц.
- «Линейный выход аудио», то есть стандартный аудиоразъём 3.5 мм, как когда-то был в смартфонах и до сих пор есть в ноутбуках, например. Тоже для колонок (ну или проводных наушников с удлинителем, если вы наркоман). Хотя так-то и Bluetooth в наличии: если вам хочется отправить звук через наушники, чтобы не будить ночью родню звуком телевизора, можете подключить свои TWSки по Bluetooth.
Разъёмов эфирной антенны или разъёмов для спутниковой антенны, слотов CI/CI+ для CAM-модулей спутникового доступа (Tricolor, НТВ+ и др.) тут нет — извольте подключать ТВ-приставки спутникового телевидения по HDMI, а тут у нас, дескать, не телевизор, а ТВ Станция — типа «смартфон в корпусе телика, полностью цифровой, без пережитков вашей эпохи телевещания по антеннам».
Не, так-то сойдёт, всего хватает для использования. Просто если вы дед и у вас до сих пор эфирная антенна на чердаке, то забудьте, не для вас этот
телевизор Станция.
Качество экрана и звука
По большому счёту, управление голосом (без пульта) было ещё в самой первой Яндекс ТВ Станции, которая в 2023 году вышла, просто тогда это было дорогое удовольствие. Более интересные по цене ТВ Станции Бейсик вышли в октябре 2024 г. — вот наш обзор первого поколения «Бейсиков».
Это я к тому, что не «интеллект» (хотя его тоже понемногу улучшали программно — ну, Алису, в смысле) стала модернизация дисплея и звука.
|Модель
|ТВ Станция Бейсик 65” (Gen 1) (YNDX-00077)
|ТВ Станция Бейсик QLED 65” (Gen 2) (YNDX-000081)
|Дисплей
|3840x2160, 60 Гц, VA LED Direct LED, 400 нит
|3840x2160, 60 Гц, VA KSF QLED Direct LED, 450 нит
|Звук
|24 Вт (2x 15 Вт), Dolby Audio
|30 Вт (2x 15 Вт), Dolby Audio, Yandex AQ
С одной стороны, дисплей с частотой всего лишь 60 Гц — по такой цене (правда, без продвинутого голосового управления и нейросетей) можно взять телик с 120 Гц (приличных брендов) или даже 144 Гц (иногда приличных, а иногда и неприличных брендов).
С другой — тут как в анекдоте:
Одесскому еврею-портному заказал клиент брюки. Пришел в назначенный срок - не готово. Через месяц - не готово.
Ещё через два - не готово. Только через полгода портной выдал ему готовые брюки.
Клиент:
- Господь Бог создал мир за семь дней, а вы какие-то брюки шили целых полгода!
Портной:
- Таки вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки!
Вот и тут: дисплей 60 Гц, но это ОЧЕНЬ хороший дисплей по своим характеристикам. Всё у него хорошо и с яркостью, и вот KSF (узкополосный красный люминофор — такой вот «тюнинг» для LED-диодов подсветки) впрок пошёл — яркость увеличилась на 50-100 нит (в зависимости от SDR/HDR режима), «читабельность» при просмотре телика днём при дневном свете тоже улучшилась. Это как, если помните, раньше в смартфонах дисплеи были не вклеены воедино со стеклом, а были с воздушной прослойкой, поэтому «читабельность» была ниже. Тут никто конструкцию покрытия дисплея не менял, просто «на пальцах вам объясняю», почему дневной просмотр дисплея стал удобнее.
Ну и цветовой охват вырос с 80% у прошлого поколения до 93% у актуального.
Баланс белого по умолчанию, конечно, синеват (хотя он такой буквально везде — не помню теликов, в которых «из коробки» белый цвет был бы нейтральным, но это в настройках телика можно переключить — да, как и в других обзорах отмечали, лучше ставить «Тёплую» цветовую температуру.
Это всё ещё не уровень Mini LED (за 60 тысяч рублей, которые стоит 65” Станция Бейсик QLED, Mini LED не найти, а вот за 70 тысяч — есть варианты) по запасу яркости и контрастности. Зато телик менее подвержен выгоранию, чем «миниледы». Ну и я, когда бываю в гостях, замечаю, что далеко не у всех людей в телевизорах установлена максимальная яркость — мол, «глаза болят, если на максимум выставить». Хотя я всегда люблю крутить телики на «максимум», чтобы дисплей работал «на все деньги». Но таких маньяков мало, как оказалось.
И… даже при том, что далеко не все игры на той же PlayStation 5 идут с 120 fps, а многие идут с 60 fps (то есть укладываются в 60 Гц), для игр я бы всё равно предпочёл телик с 120-144 Гц. Там ещё нужно смотреть, что с инпут-лагом и т.д., но всё же — для консоли и одиночных игр телик ещё туда-сюда годится, для мультиплеерных игр на консоли или, тем паче, подключения настольного компа в режиме Steam Big Picture есть за 60-70 тысяч рублей варианты и получше.
Звук… приятный. Хоть по количеству ватт всё очень прилично, сабвуфера здесь нет — есть только два динамика — поэтому звук громкий, ровный, достаточно высоких и средних частот, а вот «бухтеть» глубоким басом телик не умеет, но это многим покупателям и не нужно, наверное. А кому нужно — либо доплачивать, либо покупать внешнюю акустику.
Ну и, опять же, «из коробки» звук настроен на просмотр телеканалов и онлайн-видео с «болтологией» блогеров, а не под прослушивание музыки (хотя Яндекс Музыка так-то — один из «столпов» того, что можно попросить воспроизвести Алису). То есть звук объёмно-кинотеатральный — если вам и фильмы смотреть, и музыку будет хотеться включать периодически, придётся лезть в настройки и отключать «объёмное звучание». Или не отключать, если музыку и клипы на телике будете смотреть изредка.
Железо
По процессору и памяти, как оперативной, так и постоянной, тут никаких сюрпризов — 4 ядра Cortex-A55 ARMv8 (то ли Amlogic S905X4, то ли Realtek RTD1319 — производители теликов всегда «мутные» и подробностей не сообщают) и 2/32 ГБ.
Если вы всё ещё побаиваетесь, что 2 ГБ ОЗУ для телевизора с ядром Android (точнее, AOSP — Android Open Source Project) — это мало, то нет, зря волнуетесь. С 2 ГБ ОЗУ телики на «андроидоподобных» системах работают, как смартфон с 8 ГБ ОЗУ.
То есть, само собой — с 12 или 16 ГБ было бы круче (ну или с 4 или 8 ГБ ОЗУ на телике). Но и с 8 ГБ жить можно свободно — даже торренты смотреть на лету (товарищ майор — речь о бесплатных видео в общественном достоянии!) с таким «железом» получится без проблем. Другое дело, что запаса на будущее, когда в новых версиях система и приложения «разжиреют» естественным путём, тут нет — а вот было бы 3 ГБ, было бы в самый раз. Но здесь и сейчас всё «летает» и вопросов к быстродействию нет.
Кстати, ТВ Станция с 3 ГБ ОЗУ тоже существует — это та, которая «просто» ТВ Станция QLED Gen 2 (не Бейсик). То есть существует Бейсик (базовый вариант, как и понятно из названия), «просто» ТВ Станция (средний вариант) и ТВ Станция Про (подороже-покруче).
По Wi-Fi, кстати, телевизор выжимает скорость повыше, чем через 100-мегабитный Ethernet — в зависимости от вашего роутера ТВ Станция Бейсик QLED выдаёт 180-200 Мбит/с. Для абсолютно любых фильмов в 4K этого достаточно.
Ну и HDR10 поддерживается (тут вам не OLED, да и яркость, по меркам HDR, недостаточно крутая, но всё-таки контрастность в порядке, поэтому можно и HDR’ом побаловаться). Все необходимые кодеки — от попсовых H.264 и H.265 до более прожорливого и современного AV-1 играют вплоть до 4K 60 к/с без проблем.
А ещё тут есть двухъядерный NPU с производительностью 2.5 TOPS — именно на нём лежит распознавание голоса, локальная «мыслительная» активность Алисы и прочие навороты, о которых сейчас всё распишу:
Софт, голосовое управление и ИИ-функции
Итак, это гибрид телевизора с умной колонкой:
-
Может включаться из выключенного состояния по команде «привет, Алиса». После этого телик доступен для команд голосом.
-
Умеет включать музыку и по запросу, и по жанру.
-
Умеет находить фильмы и сериалы по вашей команде голосом. Правда, пока только в Кинопоиске, Okko и Ivi.
-
Умеет отвечать на вопросы, на которые отвечают голосовые ассистенты или всякие ChatGPT/DeepSeek.
-
Сообщать прогноз погоды.
-
Просто поддерживать беседу.
-
Ставить таймеры и будильники.
-
Перематывать видео или менять громкость по команде голосом.
-
Всякие курсы валют, статусы заказов в Яндекс Лавке или Деливери, анекдоты/сказки детям/шутки.
То есть не нужно даже брать в руки пульт, нажимать кнопку и всё это диктовать. Не нужно нажимать кнопки — всем этим можно управлять голосом. А можно и пультом, если хочется.
Кстати, ночью можно не орать, а обращаться к Алисе шёпотом — она будет всё равно распознавать ваши команды, выполнять их и тоже отвечать шёпотом, чтобы не будить окружающих.
Это только часть функций. Из дополнительного:
-
Управление умным домом. Если у вас есть какие-то устройства с маркировкой, мол, «совместимо с экосистемой Яндекса/Алисой», то с телика можно включать/отключать свет/розетки/шторы/кондиционеры/пылесосы/стиральные машины/чайники и т.д.
-
Заказывать такси через Яндекс Go. Да, прям телику диктуем, откуда и куда едем и на каком тарифе.
-
Комбинировать команды. Например: «Сделай музыку тише и снизь подсветку экрана до 50%».
-
Переключаться между несколькими пользователями. Например, с аккаунта родителей на аккаунт ребёнка.
-
Трансляция звука между Станциями Яндекса (ну, для функций радионяни, послушать, спит ли ребёнок в другой комнате). А можно и звонить на другие устройства Яндекса в других комнатах (чтобы позвать кого-нибудь или потерянную штуковину найти).
И это я ещё не уверен, не забыл ли чего… Короче, очень много всего умеют такие телики. Это не только у Яндекса, но и у Сбера теперь — тут сами определяйтесь, кому какой интерфейс и подписка полезнее.
И да, магазина приложений Google Play тут нет, само собой. Другой вопрос, что взять флешку и установить всякого из .apk вам никто не запрещает. И если в смартфонах заблокированный заодно с YouTube в России Google Play (из-за криворукости отдельных провайдеров) иногда создаёт неудобства — на нём многое в смартфонах всё ещё завязано, то в теликах все официальные видеосервисы уже давно удобнее обновлять через RuStore-версию для Android TV (её через .apk аналогично используйте — не помню уже, предустановлена ли она на этой модели, но на всякий).
А не совсем официальные приложения в любом случае всегда с флешки устанавливаются.
Конкуренты
|Модель
|Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65" (YNDX-00081)
|Sber 7000 (SDX-65U4169)
|Xiaomi TV A Pro 65 2026
|Тип дисплея
|65”, 3840x2160, 60 Гц, VA, KSF Direct LED, QLED
|65”, 3840x2160, 60 Гц, VA, Direct LED, QLED
|65”, 3840x2160, 60 Гц, VA, Direct LED, QLED
|Яркость
|450 кд/м2
|400 кд/м2
|350 кд/м2
|Контрастность
|5000:1
|5000:1
|6000:1
|Стандарты HDR
|HDR10
|HDR10
|HDR10, HDR10+, HLG
|Кодеки
|VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, VP8, VP9, AV1
|VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, VP8, VP9, AV1
|VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, VP8, VP9, AV1
|Процессор
|4x Cortex-A55 1.9 ГГц + NPU, графика Mali-G31 MP2, ARMv8
|4x Cortex-A55 1.9 ГГц + NPU, графика Mali-G31 MP2, ARMv8
|4x Cortex-A55 1.8 ГГц + NPU, графика Mali-G52 MC1, ARMv8
|Оперативная память
|2 ГБ LPDDR4, 2133 МГц
|2 ГБ LPDDR4, 2133 МГц
|2 ГБ LPDDR4, 2133 МГц
|Встроенная память
|32 ГБ, eMMC 5.1
|32 ГБ, eMMC 5.1
|8 ГБ, eMMC 5.1
|Цифровые тюнеры
|Отсутствуют
|DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
|DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
|Аналоговое ТВ
|Не поддерживается
|PAL BG, DK, I, SECAM BG, DK, NTSC M
|PAL BG, DK, I, SECAM BG, DK, NTSC M
|Интерфейсы
|1x HDMI 2.1, eARC, VRR, ALLM
|1x HDMI 2.0, ARC
|2x HDMI 2.1, VRR, ALLM
|2x HDMI 2.1
|3x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|1x RJ-45 100 Мбит/с
|1x RJ-45 100 Мбит/с
|1x RJ-45 100 Мбит/с
|1x 3.5 мм
|1x 3.5 мм
|1x 3.5 мм
|2x USB 2.0
|2x USB 2.0
|2x USB 2.0
|1x S/PDIF оптический
|1x S/PDIF оптический
|1x S/PDIF оптический
|1x F-тип антенный (эфир/кабель/спутник)
|1x F-тип антенный (эфир/кабель/спутник)
|CI+ слот (для карт доступа Триколор/НТВ+ и др.)
|CI+ слот (для карт доступа Триколор/НТВ+ и др.)
|Динамики
|2x 15 Вт
|2x 12 Вт
|2x 10 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0
|Операционная система
|YaOS X + YandexGPT (на основе AOSP 12)
|Салют ТВ (на основе AOSP 11)
|Google TV (на базе AOSP/Android 14)
|Габариты
|144x84x8.3 см
|144x83x6.7 см
|144x83x7.5 см
|Вес
|14.3 кг
|14.6 кг
|13 кг
|Стандарт настенного крепления
|VESA 400x300 мм
|VESA 600x300 мм
|300x300 мм
|Габариты с подставкой
|145x90x32 см
|145x90x32 см
|144x90x39 см
|Габариты упаковки
|159x95x19 см
|159x95x19 см
|163x98x14 см
|Цена на маркетплейсах
|60 тысяч руб.
|68 тысяч руб.
|46 тысяч руб.
|Цена в федеральных розничных магазинах
|70 тысяч руб.
|70 тысяч руб.
|47 тысяч руб.
Sber 7000 (SDX-65U4169)
Вышел в свет совсем недавно, в ноябре 2025 г. — ответ Сбера на телики Яндекса, тоже с голосовым управлением без пульта, только уже с голосовым помощником Салют (и нейросетью ГигаЧат) вместо Алисы.
По процессорам, памяти, вайфаю/кабельному соединению, голосовому управлению, габаритам и цене — примерно одно и то же. Отличия сосредоточены в других аспектах:
-
У телевизора Sber есть цифровые и аналоговые тюнеры (а ещё на один HDMI больше, чем у Яндекса). То есть, вы можете воткнуть в него антенну в антенный разъём и смотреть бесплатные эфирные каналы DVB-T2, можете воткнуть в него карту доступа Триколора/НТВ+/МТС ТВ и антенну от спутниковой тарелки и смотреть на нём спутниковые каналы даже без подключенной по HDMI приставки «Триколора». В Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED — только по HDMI приставки городить, либо смотреть видео через приложения.
-
Телик Sber позволяет включить его и использовать без учётной записи Sber и без интернета. Телик Яндекса при включении говорит «слышь, Wi-Fi выдал мне!» и, пока не обновит прошивку и пока вы не войдёте с телевизора при подключенном Wi-Fi в аккаунт Яндекса, дальше по меню настройки пойти не позволит. С одной стороны, мало кто пользуется современными Smart TV без интернета. С другой (это я уже говорил в другом обзоре, но повторюсь) — «на деревню дедушке», у которого есть только мобильный интернет, да и тот из-за атаки беспилотниками отключают, такой телевизор в подарок не отправишь — его без домашнего интернета просто невозможно будет в новом состоянии запустить.
С другой стороны, у телика Яндекса тоже есть свои плюсы в сравнении с теликом Сбера:
-
Есть NPU. Это означает, что если уж вы после первоначальной настройки начали пользоваться теликом, а потом у вас вдруг взял и пропал интернет, то Алиса всё равно будет на часть команд вам откликаться даже без интернета. А телевизору Sber для работы голосового ассистента интернет нужен постоянный.
-
Чуть-чуть (на 10%) лучше звук и чуть-чуть (примерно на столько же) ярче дисплей.
Впрочем, у телика Сбера контрастность 6000:1 против 5000:1 у Яндекса, так что по картинке, даже с учётом отличающейся яркости, будет де-факто паритет.
Поэтому «вкрации»: Sber — это не только Smart TV с голосовым управлением, но и всё ещё телевизор, Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — это «без антенных входов + нельзя включить и активировать без интернета». По остальной части выбор сводится к тому, какая подписка вам выгоднее и чей интерфейс перерисованной системы поверх ядра Android (AOSP) вам милее.
Xiaomi TV A Pro 65 2026
А вот вам «то же самое, но без голосового управления и ИИ. Такой же по яркости, контрасности и цветопередаче дисплей, немного хуже звук (для квартиры пойдёт, для дома лучше акустику докупать или что-то со звуком получше брать), «чистый» Android, ТВ-тюнеры на месте. И стоит такое добро уже не 55-70 тысяч, как телевизоры Яндекса и Сбера, а 45-50 тысяч рублей.
Минусы? 8 ГБ встроенной памяти. Да, приложения для просмотра фильмов и прослушивания музыки влезут, конечно, но уж очень «на тоненького», по меркам 2026 года такой объём памяти в телевизоре — срамота, минимум 16 ГБ нужно, не говоря уже 32 ГБ у конкурентов.
Но если «то же самое, только чтобы ещё и 16 ГБ встроенной памяти, то это уже TCL 65P7K за 55 тысяч рублей минимум. А за 55 тысяч 16 ГБ памяти и 20 Вт динамики как-то уже не очень смотрятся, потому что за 60 тысяч есть Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65” с 32 ГБ и 30 Вт… Короче, провалитесь в традиционное «вот можно ещё чуть-чуть добавить и взять телик классом выше!». Добавить или нет — вопрос открытый, вы сами должны представлять себе, много ли вам нужно приложений, либо не очень. Я бы, правда, с 8 ГБ памяти телевизоров избегал — это как со смартфоном с 64 ГБ памяти — намучаетесь. Но аскетам и так будет норм, а телевизор с таким же экраном, как в теликах Яндекса и Сбера, но не за 60-65, а за 45 тысяч — аргумент.
Выводы
Не собираюсь вам тут ничего впаривать. Если вам нужен телевизор, которым можно управлять голосом без использования пульта — хороший вариант, можно брать (ну или телик Сбера берите, если вам важны антенные разъёмы и работоспособность телика без интернета). Если голосовое управление не нужно — есть варианты покруче по близкой цене: какой-нибудь, прости господи, iFFALCON 65U85 с Mini LED 144 Гц и Google TV, хоть и «непонятный китаец» с паршивым, (даром что 50 Вт с сабвуфером) качеством звука, но за 65 тысяч будет и быстр, и универсален как для теле-задач, так и для игр с консолью. Или, вон, Сяому TV S Mini 65 2025 берите — за 70 тысяч будет тоже и Mini LED (яркость 600-800 кд/м2, контрастность 7000:1), и 144 Гц, и 3/32 ГБ. Да, это дороже, чем Яндекс за 60 тысяч, но вполне понятно, за что доплата.
А ТВ Станция Бейсик QLED — это не про «больше телевизора за те же деньги», это про «новые впечатления от использования». То есть примерно то, ради чего люди сейчас смартфоны с гибкими дисплеями покупают вместо обычных смартфонов-моноблоков. Чёрт его знает, приживётся ли продвинутое голосовое управление в телевизорах (как прижились среди всех нас нейросети), либо вымрет (как вымер 3D в теликах и в смартфонах в своё время), но с ним пока лучше, чем без него. Так что, если хотите купить «прикольный» телевизор для себя, либо удобный телевизор для родителей (старшему поколению проще скомандовать телику голосом, чем пультом нужные пункты находить) — вполне себе вариант. С качеством тут всё в порядке — даже если нейросети и голосовое управление вам «не зайдут», в амплуа обычного телевизора для IPTV-каналов и фильмов/сериалов в приложениях базовая Станция QLED тоже вполне неплоха.
- Голосовое управление слышит далеко, Алиса достаточно умна и много чего умеет
- Один из самых ярких и качественных в классе дисплеев
- Хороший звук 30 Вт
- Нет тюнеров — всё видео либо через приложения, либо по HDMI через ТВ-приставки
- Сложная начальная настройка (без подключения к Wi-Fi и входа в аккаунт Яндекса не позволит даже на главный экран попасть и HDMI для спутниковой ТВ-приставки выбрать)
- Без голосового управления по такой цене можно взять не 60, а 120/144 Гц на более ярких матрицах Mini-LED