В России ещё в 18 веке были дома с голосовыми ассистентами

Кстати, за демо актуальных технологий на выставке отвечает SberDevices. Но это не та ситуация, когда рекламная кампания гаджетов пытается прикрыться ширмой выставки. Честно говоря, если бы я разрабатывал концепцию, то сделал бы куда более глубокую и агрессивную интеграцию продуктов в музейное пространство. В «Доме быта» производитель дает шанс попробовать в нескольких задачах SberPortal (я писал его обзор), посмотреть на телевизоры (про них я тоже писал), а также оценить работу SberBox Top (у нас есть обзор) и SberBox Time (обзор). Продукты Сбера дополняют повествование выставки и показывают, как поумнели домашние гаджеты и к чему пришли за полтора столетия.