В России ещё в 18 веке были дома с голосовыми ассистентами

В России ещё в 18 веке были дома с голосовыми ассистентамиВпрочем, технологически это сильно отличалось от актуальных решений
Вместо хронологической (и, справедливости ради, весьма унылой) последовательности экспонатов кураторы выбрали куда более интересный и современный подход — расставили предметы зонам и по функциональности. Так экспозиция расположилась в пяти тематических пространствах: «Кухня», «Гостиная», «Чистота и красота», «Работа и игра», «Дом без быта». В каждой локации собрали предметы и гаджеты, характерные для домов от середины прошлого века и до наших дней.
Зачем идти? Самым юным посетителям (читай — зумерам) понравится идея узнать, что в Союзе были вертикальные пылесосы типа Дайсона, а шарообразные пылесосы времен космической гонки вполне можно назвать иконами промышленного дизайна. Без шуток, будь они чуть тише и мощнее — хотел бы себе домой! Также выставка покажет ретро модели домашнего аудио с дизайном в стиле корпусной мебели, старые компьютеры, расскажет о довольно печальном идеологическом подтексте детских игрушек времен СССР. А взрослым (теперь читай — бумерам) наверняка удастся вдоволь поностальгировать по годам, в домах стояли сомнительного качества стиральные машинки «Малютка», хлопали массивными дверями холодильники «ЗиЛ», а в шкафах лежали стопки журналов мод.
Выставка «Дом быта» компактная. От входа и до выхода — даже при вдумчивом просмотре — уйдет не больше сорока минут. Впрочем, отсутствие выдающейся плотности экспонатов на квадратный метр компенсирует комфортный тайминг посещения, а во-вторых, наличие действительно интересных и очень редких экспонатов. Например, знаете как выглядел в свое время холодильник без электричества и фреона? А ультразвуковой девайс для стирки? Или желаете взглянуть на портативный виниловый проигрыватель для уличных «вечеринок»? Наконец, возможно захочется вспомнить те первые модемы, издававшие инфернальные звуки при подключении к сети или посмотреть, как выглядел советский компьютер со слишком уж милым названием «Микроша» (не путать с Микротик).
Кстати, за демо актуальных технологий на выставке отвечает SberDevices. Но это не та ситуация, когда рекламная кампания гаджетов пытается прикрыться ширмой выставки. Честно говоря, если бы я разрабатывал концепцию, то сделал бы куда более глубокую и агрессивную интеграцию продуктов в музейное пространство. В «Доме быта» производитель дает шанс попробовать в нескольких задачах SberPortal (я писал его обзор), посмотреть на телевизоры (про них я тоже писал), а также оценить работу SberBox Top (у нас есть обзор) и SberBox Time (обзор). Продукты Сбера дополняют повествование выставки и показывают, как поумнели домашние гаджеты и к чему пришли за полтора столетия.