Самые крутые по цене/качеству смартфоны 2020 года, которые стоит покупать и сегодня

А в 2020 году Samsung выпустил дважды проблемные топовые флагманы, но очень интересные и выгодные «удешевлённые» модели. Если вы помните, Galaxy S20 Ultra вышел с новым 108 Мп-сенсором Samsung — ажиотажа в связи с количеством мегапикселей было выше крыши. Но потом оказалось, что главное — не размер, а умение, а процессор под нагрузкой склонен к перегреву (и сбросу производительности — «тормозам», пока температура не упадёт), да и прожорливый. В общем, тот самый случай, когда от iPhone 12 Pro Max, даже с учётом менее крутого зума в камерах, больше пользы при равной цене. А Huawei P40 Pro и P40 Pro+, с другой стороны, предлагают более толковые процессоры при таких же по качеству камерах. С дорогими смартфонами у Samsung в 2020 не задалось.

Зато! На фоне всех этих неудач Samsung выпустил прекрасный «удешевлённый флагман» Galaxy S20 FE. Всех проблем в нём не решили, но со смартфона стоимостью 40 тысяч спрос ниже, чем со смартфона за 80 тысяч, и свою цену FE отрабатывает прекрасно.

Что это за смартфон такой? Если вкратце: вы получаете слегка улучшенную (дисплей 120 Гц вместо 60 Гц, есть слот для карт памяти, в отличие от Note), более качественный зум на камере) версию осеннего флагмана Samsung Galaxy Note20, только без стилуса, и не за 65-75 тысяч рублей, а за 40-50 тысяч. Тот случай, когда аналогичные по качеству камер iPhone 12, Sony Xperia 5 II стоят на пару десятков тысяч дороже. И даже китайцы, такие как Xiaomi Mi 10 (60 тысяч рублей), либо Honor 30 Pro+ (50-55 тысяч рублей, да ещё и Google-сервисов нет) стали менее выгодной покупкой!

Да, Samsung сэкономили на корпусе (смартфон пластиковый), а для игр лучше взять что-то не на процессоре Exynos 990, а на Snapdragon 865 (Xiaomi Mi 10T Pro выше по тексту вам в помощь, самый ближайший конкурент). Зато дисплей отличный, автономность хорошая, качество фото и особенно видео, по меркам смартфонов за 40-50 тысяч, одно из лучших. И нет ощущения, что «Lite-версию» флагмана разжаловали по характеристикам до уровня бюджетного смартфона (как это сделали с Honor 30S, Oppo Find X2 Neo или, прости господи, Google Pixel 5). Настоящий флагман Samsung «без наценки» и один из редких в 2020 году смартфонов с крутыми характеристиками при разумной цене.