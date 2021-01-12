Самые крутые по цене/качеству смартфоны 2020 года, которые стоит покупать и сегодня
Немного оговорок по сути списка смартфонов, чтобы дважды не вставать:
- Здесь упоминаются смартфоны только 2020 модельного года. Если ты, Васян, в восторге от своего двухлетнего Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy S9, то мы за тебя рады — можешь пропагандировать своё старьё в комментариях. И будешь в чём-то прав (старые флагманы зачастую лучше новых бюджетных моделей). Но ни возможности, ни причин покупать такие смартфоны в новом состоянии в 2021 году уже нет.
- Не берём в расчёт мобильники, которые не продают в России. Я согласен, что Vivo iQOO и иные мобильники Lenovo достойны внимания, а Samsung S20 на процессоре Snapdragon гораздо лучше, чем Samsung S20 на Exynos. Но большинство покупателей в России берут смартфоны в российских магазинах (особенно с тех пор, как на смартфоны свыше 200 евро из-за границы полагается пошлина), а уж колхозить Google-сервисы или добавлять русский язык через MoreLocale в смартфоны, где его изначально не было, решаются единицы энтузиастов. Уважаемые задроты, будьте счастливы в своих перепрошивках на форумах 4PDA и XDA, не атакуйте своей агрессией нормальных людей, в мире которых, в отличие от вашего, смартфон — это «средство передвижения», а не смысл жизни. Всем спасибо и добра.
А теперь к списку лучших. «От лучших к худшим» или наоборот в этой статье не будет — здесь и так будут самые-самые смартфоны, каждый из которых хорош по-своему под разный бюджет или хотелки (всесторонне рекордный смартфон вы не получите даже за 100 тысяч рублей, к сожалению). Поэтому пойдём от самых выгодных дешёвых моделей к флагманам… но не охренительно дорогим флагманам, а тем, которые, что называется, «без переплаты за понты».
Самый дешёвый среди лучших
Realme C3
Когда в 2019 г., то есть уже два года назад, Realme начали продавать в России, это было событие. Во-первых, потому что наконец-то в Россию хоть кто-то из производителей пришёл, а не ушёл (а ушли за последние годы Google со своими Pixel, OnePlus, Meizu, Lenovo и др.). Во-вторых, смартфоны и вправду были нормальными по качеству, и очень выгодными по цене — единственные, на тот момент, достойные конкуренты для Xiaomi с тех пор, как LeEco умерла, а Meizu оказалась при смерти, разогнала российское представительство и ограничила продажи Китаем.
С другой стороны, после этих восторгов обзорщики (включая нас) остались в дураках: все в один голос писали в обзорах «Realme — хорошие смартфоны, надо брать! Лучшая альтернатива Xiaomi!», китайцы из представительства Realme потирали ручки и… с конца весны начали продавать свои смартфоны по таким же завышенным ценам, как и Samsung, Nokia, Oppo и остальные. Пришлось всем обзорщикам «переобуваться» обратно, и оправдываться «не, ну раньше и вправду были хорошие смартфоны при своей цене, а сейчас уже что-то не то, так что лучше уж Xiaomi по-старинке…».
Почему тогда в этой статье есть смартфон Realme? Потому что C3 — последний (и единственный) мобильник марки Realme 2020 модельного года, который заткнул всех конкурентов за пояс по соотношению цены и характеристик.
Заткнуть, в общем-то, на момент выхода было не сложно:
- Nokia упорно не хотела выпускать бюджетные смартфоны с 5000 мАч. А Nokia 2.4 с 4500 стоила столько же, сколько Realme C3, только с процессором на 40% слабее и без NFC (оплаты на кассах смартфоном).
- Huawei и Honor за 9-11 тысяч NFC уже предлагали, но процессор был настолько же дохлым, как у Nokia (из-за чего смартфон «икал» сам по себе, даже без нагрузки), а ещё были ампутированы Google-сервисы из-за санкций — WhatsApp, Instagram и т.д. извольте скачивать в «интернетах» и устанавливать/обновлять вручную собственноручно.
- Xiaomi долго «рожали» переход от выносливого (5000 мАч, нет NFC, так себе по скорости процессор) Redmi 8 к Redmi 9. В итоге родили три новых смартфона (Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9)… и все мимо. Redmi 9A за 8 тысяч, который дешевле и хуже (медленнее, оперативную память урезали до 2 ГБ, чтобы приложения «выпадали» из памяти почаще), Redmi 9C, который… блин, опять же, медленнее, появился позже и стоил аналогично. И «просто» Redmi 9 — а вот он был во всём чуть-чуть лучше и… на 40% дороже (14 тысяч рублей вместо 10 тысяч рублей).
- Все остальные производители смартфонов бездельничали, курили бамбук и радостно нюхали стиральный порошок, валяясь дома на самоизоляции.
Чтобы вам было понятно, что в характеристиках Realme C3 хорошего, имейте в виду, что это по сей день:
- Смартфон с самым мощным процессором за 10 тысяч рублей (окей, можно оспорить, если какой-нибудь Сяоми по купону на Aliexpress в полнолуние со среды на четверг заказать). Например, Samsung за смартфон с таким же по мощности процессором не стесняется просить 22 тысячи рублей — сходите-ка посмотрите, сколько нынче стоит Galaxy M31, офигеете. А у Huawei/Honor с такой производительностью смартфоны сегодня стоят 16-17 тысяч — Honor 10X Lite, Huawei P30 Lite и так далее.
- С возможностью оплаты по NFC (а вот тут все конкуренты, кроме Huawei и Honor, ступают лесом. А потом лесом ступают и эти двое, потому что за 11 тысяч предлагают только маломощные «лагающие» смартфоны).
- С 5000 мАч. И соответствующей автономностью, а не как у Xiaomi Redmi 9 и прочих Nokia, где смартфон с 5000 мАч по факту работает на уровне конкурентов с 4200 мАч.
|За какие заслуги считается лучшим
|Очень мощный процессор + большой аккумулятор + NFC по минимальной цене
|Стоит ли покупать сегодня
|Да, прекрасный бюджетный смартфон. Учитывайте, что NFC есть только в версии 3/64. Либо берите Xiaomi Redmi 9C в варианте 3/64 с NFC, но он на 25-30% медленнее и ничем не лучше
|Цена
|3/32 без NFC — от 8.3 до 9 тысяч рублей
|3/64 с NFC — от 9 до 11 тысяч рублей
Супер-выносливый и бюджетный не в ущерб остальным характеристикам
Xiaomi Poco M3
Xiaomi в 2020 году — лауреат премии «имитация бурной деятельности» и номинации «оргия маркетологов». Настолько много практически одинаковых смартфонов под разными этикетками даже Huawei и Honor не плодили в свои лучшие годы (и теперь уже не будут плодить). Берём, к примеру, дешёвую модель Redmi 9. В старые добрые времена, когда к именованию смартфонов допускали психически здоровых людей, существовал Redmi 3 (базовый вариант смартфона) и Redmi 3 Pro (версия с максимальным объёмом памяти и бонусом в виде сканера отпечатков пальцев).
А сейчас у нас в рамках Xiaomi Redmi 9 (исключая даже старшие Redmi Note 9) продаются:
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 9 Power
- Redmi 9i
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9 AT
- А ещё отдельные варианты смартфонов для Индии (даже с другой внешностью) под именем Redmi 9, и подраздел упомянутых выше моделей на версии с NFC и без NFC.
И это только вариации на тему одной модели смартфона! А всего у Xiaomi в 2020 году вышло 6-7 моделей, к которым наплодили вот таких «придатков». То есть примерно 30-40 смартфонов, которые отличаются между собой, как Жигули-«копейка» от Жигулей-«семёрки»! Даже обзорщики охреневают от этого разнообразия и не могут запомнить и половины продающихся «Сяом». А вам не стоит и пытаться.
Без мата разъяснять, чем одна модификация таких смартфонов отличается от других, невозможно. А с матом тоже проблематично — нас читает Роскомнадзор (лицензия СМИ и всё такое), да и Xiaomi перестанут давать смартфоны на обзор. Поэтому вместо копания в модельном ряде вернёмся к смартфону, который среди всех моделей Xiaomi достоин звания «один из лучших мобильников 2020 года» — Poco M3.
Отчасти вся порнография с огромным количеством подвидов одной и той же модели развернулась из-за мании Xiaomi «тюнинговать» старые смартфоны до победного. Иными словами, если раньше Redmi 3 от Redmi Note 3 отличались заметно (Redmi — маленький бюджетный смартфон со средним по мощности процессором, Redmi Note — большой бюджетный смартфон с необычно мощным для бюджетника процессором), то теперь и по диагонали, и по мощности процессоров, и по ёмкости аккумулятора одну модель смартфона переиначивают и в сторону улучшения, и в сторону удешевления.
И ещё забавная тенденция в том, что новые «младшие» модели догоняют по цене и характеристикам старые модели, которые были уровнем выше. Например, Redmi 9 сегодня предлагает примерно то же самое, что было в Redmi Note 7 Pro. Ситуация как в автомобилях, где BMW 3 серии 2019 года доросла по размерам до BMW 7 серии девяностых годов, а на роль компактного автомобиля пришлось изобретать BMW 1 серии.
Но, как и в автомобилях, новый «средний класс» не вполне заменяет совсем недавний старый, который уровнем выше, поэтому Redmi 9 не только не заменяет Redmi Note 8 Pro, а даже и Redmi Note 8. Камеры снимают хуже, дисплей, хоть и Full HD, дешёвый, и поэтому унылый по уровню яркости, автономность из-за этого же дешёвого прожорливого дисплея, не огонь.
В итоге Xiaomi берёт и в конце 2020 года «переизобретает» Redmi Note 8 с чуть более современными характеристиками, а потом называет это Poco M3. Абсолютно такой же по мощности процессор, как был в Redmi Note 8, только на новом техпроцессе («жрёт» и нагревается меньше), такая же основная 48 Мп-камера и мало отличающиеся дополнительные сенсоры. Зато в аккумуляторе уже не 4000, а 6000 мАч, да ещё стереодинамики! И всё это, по нынешним меркам, дёшево стоит — от 13.5 до 15 тысяч рублей.
Жаль только, что в отличие от Redmi Note 8, который дооснастили чипом NFC (для оплаты со смартфона) и назвали Redmi Note 8T, в случае с Poco исключение для России делать не стали — платить с него по воздуху на кассах нельзя. Но даже с этой оговоркой перед вами лучший смартфон по совокупности качества камер, дисплея, выносливости и скорости работы до 15 тысяч рублей. Таким он в ближайшее время и останется, судя по лени и пофигизму конкурентов.
|За какие заслуги считается лучшим
|Входит в тройку самых выносливых «породистых» смартфонов всех времён, очень хорош по сочетанию цены и качества.
|Стоит ли покупать сегодня
|Если позарез нужен NFC, Xiaomi Redmi Note 9 (MTK, NFC) будет предпочтительнее, но и дороже на 2.5-3 тысячи. А по совокупности «супер-автономность + нормальная камера + нормальная производительность» до 15 тысяч конкурентов у Poco M3 нет.
|Цена
|4/64 ГБ — от 13 до 14.5 тысяч рублей
|4/128 ГБ — от 14.2 до 16 тысяч рублей
Самый классный бюджетный смартфон среди не-китайских
Samsung Galaxy M21
По своим манерам Samsung больше всего напоминает опытного, умелого, но «перегоревшего» работника на производстве. Который прожил сытые времена, когда крутильщики гаек на конвейере считались элитой и зарабатывали соответствующе (на заре основания Android Самсунг рубил сверхприбыли, когда Nokia уже почти умерла, а других конкурентов толком не было). А теперь в депрессии и работает «на отвали», потому что в профессию пришли демпингующие гастарбайтеры (китайские бренды-конкуренты), «запятнавшие» престиж профессии и зарплаты в ней, и в такой атмосфере выдавать подвиги былых лет мотивации уже не появляется.
Поэтому большинство смартфонов Samsung (все смартфоны серии Galaxy A и некоторые «промежуточные» флагманы серии Galaxy S) воспринимаются любителями смартфонов как «да нахрен оно нужно за такие деньги?!», а Самсунг не очень мотивирован стараться, потому что смартфоны до сих пор покупают «за то, что Самсунг, а не эти китайцы!», и деньги текут стабильно.
Правда, текут уже не везде — в России и Индии, где покупатели (будем откровенны) нищие, а вопрос «ищу самый мощный процессор и лучшую камеру, но у меня только 20 тысяч рублей» Самсунг чувствует себя неважно. Настолько, что из-за падающих продаж смартфонов за последние три года корейцы выгнали сначала одного, а потом второго директора мобильного подразделения. О том, что китайцы покупают смартфоны Galaxy вяло, уже и не говорим.
И вот для таких стран Самсунг, как всё тот же потерявший запал работник, напрягает мускулы и конструирует (внезапно!) смартфоны с хорошим соотношением цены и характеристик — смартфоны серии Samsung Galaxy M.
Там, где китайцы не начали «мочить» Samsung, он эти смартфоны старается не продавать — например, в США, куда не пустили Huawei и всё ещё не пускают в полный рост Xiaomi, Galaxy M не продаются. Вместо них Самсунг продаёт смартфоны похуже да подороже. А в остальных регионах, где с китайцами приходится считаться, Galaxy M21 и M31 успешно конкурируют с Xiaomi, Realme и прочими этими вашими Хуавеями.
«Конкурировать-то они конкурируют, но чтобы лучший смартфон года?..», — скажете вы. А я вам признаюсь, что да — Galaxy M21 в реалиях января 2021 года уже не выглядит так заманчиво, как это было на момент его дебюта в 2020. Но есть у «демпинговых» Самсунгов два неоспоримых преимущества, которым китайцы не могут ничего противопоставить до сих пор:
Монструозной ёмкости аккумуляторы. 5000 мАч в самых дешёвых моделях, 6000 мАч в недорогих (!) вариациях M21 и M31, и 7000 (!!) в смартфонах среднего класса. И всё это в супер-тонких корпусах! Например, Samsung Galaxy M21 с 6000 мАч тоньше и компактнее, чем Xiaomi Redmi Note 9 с 5000 мАч. И даже если бы в Xiaomi было 6000 мАч, Самсунг всё равно проработал бы дольше, потому что (второе преимущество):
AMOLED-дисплеи даже в дешёвых моделях. Самсунгу, если вы вдруг не знали, принадлежат крупнейшие в мире фабрики по выпуску OLED/AMOLED дисплеев, но корейцы предпочитают продавать эти дисплеи по высокой цене китайцам и Эпплу для iPhone, а не разбазаривать сокровище за бесценок в своих бюджетных мобильниках. И, пока Xiaomi в больное место корейцев не клюнул, так и было. А теперь в недорогих Galaxy M21/M31 вдобавок к 6000 мАч ещё и дисплей, который потребляет энергии меньше, чем IPS в смартфонах конкурентов по этой цене, да и выглядит привлекательнее.
Итого — супер-выносливые смартфоны в компактных корпусах. Но ведь вы заметили, что я всё равно ною, мол, «не очень тянет на смартфон года»? Это потому, что процессор в такие Самсунги ставят «на сдачу». За Samsung Galaxy M21, например, нынче ломят 17.5 тысяч рублей (что уже дорого — весной 2020 года он стоил 13 тысяч), а процессор в нём слабее, чем в Realme за «десятку». И ничего не поделаешь — Самсунг ненавидит использовать чьи-либо процессоры в смартфонах, кроме своих Exynos (иначе доходы упадут и вместо чёрной икры несчастным топ-менеджерам Самсунга придётся намазывать на бутерброды красную), а у Exynos пока здоровенная пропасть между дешёвеньким Exynos 9611 и дорогим флагманским Exynos 990.
Но по качеству изображения на дисплее + компактности + автономности и мелким практичным «фишкам» (полноценный слот для установки двух симок не в ущерб слоту карты памяти и т.д.) смартфон прекрасен. А качество камер 48 Мп (Galaxy M21) и 64 Мп (M31) сенсоров, хоть и не такое вылизанное, как у «китайцев», но всё ещё приличное, чтобы не комплексовать. И, если большинство Самсунгов сделаны по принципу «жрите, что дают, избалованные китайцами козлы!», то M-серия точно стоит внимания даже без оглядки на то, что «это ж Самсунг!». M31, правда, с нынешним курсом рубля «выплеснулся» за пределы 21.5 тысяч, поэтому идёт лесом, а вот M21 за 15-18 тысяч рекомендую к покупке.
|За какие заслуги считается лучшим
|Единственная возможность получить классный AMOLED-дисплей + 6000 мАч в бюджетном классе и в умеренных габаритах
|Стоит ли покупать сегодня
|Для игр — точно нет (вам к Redmi Note 9 Pro или Realme C3). Для любителей ставить несколько десятков приложений, чтоб «на все деньги фигачил» — тоже вряд ли, потому что процессор по производительности впритык и не на вырост. А вот любители качества дисплея и автономности в пересчёте на компактность будут в восторге.
|Цена
|15-17.5 тысяч рублей
Лучший смартфон среднего класса
Xiaomi Poco X3
Терпеть не могу этот смартфон — это практически эталон мобильника, сделанного «без души», а просто методом маркетинга и селекции. Сейчас попытаюсь объяснить, почему.
Как я уже говорил, многообразие новых моделей смартфонов Xiaomi сложно запомнить, как солисток группы «Виа Гра», поэтому никто и не запоминает. Вот лично ты, читатель, попользовался своим смартфоном пару-тройку лет, потом открыл «Яндекс.Маркет», отсортировал модели по цене, увидел, что у Poco X3 характеристики в порядке, купил и доволен.
А для меня, обзорщика, Poco X3 — это не законченный смартфон, а что-то наподобие «хренадцатого» перестилания дорожной плитки в Москве или истории создания Лады Гранты.
Это когда берётся Xiaomi Redmi Note 8 Pro («Жигули-девятка»), в нём меняют жрущий процессор на менее жрущий и добавляют чайную ложку мАч в аккумулятор, получается Xiaomi Redmi Note 9 Pro («Лада Калина»). А потом меняют 60 Гц-дисплей на 120 Гц дисплей и чуть повышают мощность зарядки — получается Xiaomi Poco X3 («Лада Гранта»).
И обзорщики такие хором — «ВОТ ЭТО НЕВЕРОЯТНАЯ НОВИНКА 2020 ГОДА!». Вы там наркоманы или вам заплатили, чтобы величать частично переделанный смартфон 2019 года новинкой?! Тогда называйте меня новой фамилией и именем каждый раз, когда я по утрам надеваю после душа новые трусы.
Но скорей всего, как я и сказал, даже обзорщики не отслеживают изменение всех характеристик, и восторги от «новизны» — не из-за желания отбить поклоны Xiaomi в надежде на рекламные вливания, а просто от технической неграмотности. И смартфон в этом точно не виноват — он-то, сам по себе, очень хорош, поэтому, вне зависимости от моего отношения к искусственному ажиотажу вокруг него, Poco X3 должен быть среди лучших смартфонов года.
Итак, как я сказал, перед нами дважды тюнингованный Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который избавили от всех болезней. С Note 8 Pro всё понятно — для 2019 года был интересный смартфон, который немного портил мощный, но прожорливый «разогнанный» процессор MediaTek и чуть идиотская «автоматика» в камере, что тоже характерно для MediaTek-смартфонов.
После модернизации Note 8 Pro до Note 9 Pro MediaTek сменили на менее «жрущий» Snapdragon, аккумулятору докинули 500 мАч (с 4500 до 5000 мАч), автономность смартфона пришла в норму. А мыльные ночные фото и «желеобразную» видеозапись исправили благодаря более толковым алгоритмам в камере процессора Qualcomm, и на этом успокоились.
Так почему в статье не Redmi Note 9 Pro, а Poco X3? Потому что:
- Poco X3 научили снимать ещё немного лучше, чем Redmi Note 9 Pro, при такой же 64 Мп-камере. Качество записи видео заметно выросло, программная стабилизация (борьба с тряской при съёмке видео на ходу) наконец начала стабилизировать, селфи-камера стала немного, но качественнее. Доводить до ума Redmi Note 9 Pro уже не будут (потому что у всех производителей смартфонов принято класть болт на снятую с конвейера модель), так что этот разрыв не сократится. Фанатикам, которые что-то там выжимают сверх стандартного качества съёмки в GCam напоминаю, что вы чёртовы маргиналы, а нормальные люди такими вещами не занимаются.
- Дисплей 120 Гц и стереодинамики — мелочи, а приятно. Лучше бы вместо них был 60 Гц AMOLED и оптическая стабилизация в камере, но хрен вам ребятушки — «рынок» диктует другую конфигурацию модных смартфонов. И всё же лучше с 120 Гц и стерео, чем 60 Гц и моно, как в Note 9 Pro.
- На покупке старых моделей Xiaomi сэкономить не получится. Мало кому из производителей удаётся построить из своего бренда секту — этого хотят добиться все, но у того же Самсунга из сектантов до сих пор только несколько продажных обзорщиков. Поэтому смартфоны Samsung Galaxy или каких-нибудь там Meizu/Sony и т.д. после снятия с производства валяются в интернете за бесценок. А у Xiaomi и Apple (двух главных сект в мобильной технике)… либо не дешевеют, либо чуть растут в цене под предлогом «оставшиеся экземпляры у нас раскупят коллекционеры или те, кому новые смартфоны не нравятся, а этим любая цена сгодится». В общем, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и Poco X3 с 64 ГБ стоят примерно одинаково — по 16-18 тысяч рублей. Если вы не фанатик отбитый, то для вас очевидно, что Poco X3 среди этих троих самый современный и технически продвинутый смартфон.
- Конкурентов нет. В начале статьи я рассказывал, как Realme с логикой «обзорщики нас раскрутили, новые модели продаём задорого!» решили погулять по граблям, поэтому близкий по характеристикам Realme 7 Pro обойдётся на 5-7 тысяч дороже (удачи им с такими ценами). У Huawei и Honor за 17-25 тысяч рублей вообще не продаётся ничего хорошего, а классные флагманы Honor 30 — это уже от 30 тысяч рублей. У Samsung, Oppo и Nokia тоже нет ничего из того, что оправданно стоило бы 18-25 тысяч рублей.
В общем, в вопросе с Poco X3 «молодая была не молода», но по объективной сумме характеристик это лучший смартфон в диапазоне «18-29 тысяч рублей» и в конце 2019, и в начале 2020 года. Разочарованы не будете.
|За какие заслуги считается лучшим
|Эталонный смартфон среднего класса, без выдающихся черт, но и без недостатков.
|Стоит ли покупать сегодня
|Если вы искали «золотую середину» среди современных смартфонов — это она. Если вам не нужны рекордно качественная камера или рекордно мощный процессор, другой более дорогой смартфон покупать нет смысла.
|Цена
|64 ГБ — 18-20 тысяч рублей
|128 ГБ — 19-23 тысячи рублей
С самым мощным процессором и отличной автономностью
Xiaomi Mi 10T Pro
Переходим к смартфонам категории «дорого, а куда деваться?». То есть к так называемым «антикризисным флагманам», у которых основные характеристики на уровне бешено дорогих смартфонов стоимостью 70-100 тысяч, а цена кусачая, но всё же не настолько высока.
Самые выгодные в этом плане смартфоны, как водится — флагманы Xiaomi. Так уж исторически сложилось, потому что они, при офигевших официальных ценах в РФ, всегда были самыми дешёвыми среди себе подобных за счёт «серого» импорта из Китая.
Но в 2020 году всё пошло как-то вкривь и вкось: во-первых, Xiaomi Mi 10 изначально был каким-то неадекватно дорогим — 70 тысяч рублей в официальной рознице. Хотя Mi 9 стоил 35 тысяч. И его никто не хотел покупать, потому что цена оказалась революционной, а «выше головы» Mi 10 не прыгнул (как это сделал Huawei P20 Pro в 2018 году со своей камерой на голову круче, чем у всех конкурентов). В «сером» импорте за 50 тысяч на Mi 10 желающие были, но после очередного «дна» курса рубля цена выросла до 57-62 тысяч (это без официальной российской гарантии!), и смартфон снова стал не востребован. А потом появился удешевлённый флагман Samsung S20 FE (о нём чуть ниже) и отнял ещё немного «лояльных» покупателей.
Не то, чтобы Mi 10 был плох, просто он был ни рыбой, ни мясом — по качеству камер его уделывал сравнимый по цене Huawei P40 Pro, при равных характеристиках и цене более выигрышным смотрелся Samsung Galaxy S20 FE, да и «односимочность» (да, в Mi 10 нельзя вставить вторую SIM!) многих смущала.
Поэтому Xiaomi выкинули из Mi 10 дорогой дисплей и вставили навороченный (144 Гц), но более дешёвый IPS, выкинули беспроводную зарядку, но оставили внутри флагманские камеры и самый мощный процессор 2020 года. Этот смартфон получил название Mi 10T Pro. И стоит он не 70, не 65 и не 60 тысяч рублей — в «серой» рознице его цена начинается с 44 тысяч рублей. И, что гораздо важнее, у официалов в РФ он стоит 50 тысяч ровно. Короче говоря, наценка крайне невелика, а по возможностям смартфон прекрасен: супер-быстрый (более быстрого смартфона по такой цене в 2020 году не было), камеры примерно на уровне iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S20/S20+/S20 FE. Даже автономность классная — и это при прожорливом IPS-дисплее 144 Гц!
Да, Самсунг S20 FE при сходной цене престижнее, с более крутой селфи-камерой и более высоким качеством съёмки видео ночью. Но и более прожорливым процессором, автономностью уровнем ниже и пластмассовым корпусом. И всё же в Xiaomi Mi 10T Pro одни из самых крутых камер (это 108 Мп-сенсор Samsung — почти такой же стоит в Galaxy Note20 Ultra, только для Xiaomi в сенсоре ухудшили качество ночной съёмки из-за запрета объединять пиксели группами 3x3). И самый крутой (тут уже без всяких «но») процессор среди Android-смартфонов 2020 года. Что вам ещё нужно от одного из самых дешёвых флагманских мобильников на сегодняшний день?
|За какие заслуги считается лучшим
|Недорогой (по меркам флагманов) даже в официальной рознице. Экстремально быстрый, с камерами уровня iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy S20, но дешевле.
|Стоит ли покупать сегодня
|Конкурент только один — Samsung Galaxy S20 FE. В Самсунге дисплей AMOLED и выше качество съёмки видео. В Xiaomi лучше автономность, намного лучше процессор и, чаще всего, выше качество фото. Оба смартфона хороши.
|Цена
|45-50 тысяч рублей
«Секретный» Samsung с флагманскими характеристиками и дешевле, чем Xiaomi
Samsung Galaxy S20 FE
Ушедший 2020 год был настолько особенным, что Samsung в нём чуть ли не впервые прославился не дорогими, а «антикризисными» смартфонами. В любой другой год сохранялся принцип «да, Самсунги бюджетного и среднего классов уступают китайцам, зато дорогие смартфоны у него настолько крутые, что Китай попросту ничего подобного предложить не может».
А в 2020 году Samsung выпустил дважды проблемные топовые флагманы, но очень интересные и выгодные «удешевлённые» модели. Если вы помните, Galaxy S20 Ultra вышел с новым 108 Мп-сенсором Samsung — ажиотажа в связи с количеством мегапикселей было выше крыши. Но потом оказалось, что главное — не размер, а умение, а процессор под нагрузкой склонен к перегреву (и сбросу производительности — «тормозам», пока температура не упадёт), да и прожорливый. В общем, тот самый случай, когда от iPhone 12 Pro Max, даже с учётом менее крутого зума в камерах, больше пользы при равной цене. А Huawei P40 Pro и P40 Pro+, с другой стороны, предлагают более толковые процессоры при таких же по качеству камерах. С дорогими смартфонами у Samsung в 2020 не задалось.
Зато! На фоне всех этих неудач Samsung выпустил прекрасный «удешевлённый флагман» Galaxy S20 FE. Всех проблем в нём не решили, но со смартфона стоимостью 40 тысяч спрос ниже, чем со смартфона за 80 тысяч, и свою цену FE отрабатывает прекрасно.
Что это за смартфон такой? Если вкратце: вы получаете слегка улучшенную (дисплей 120 Гц вместо 60 Гц, есть слот для карт памяти, в отличие от Note), более качественный зум на камере) версию осеннего флагмана Samsung Galaxy Note20, только без стилуса, и не за 65-75 тысяч рублей, а за 40-50 тысяч. Тот случай, когда аналогичные по качеству камер iPhone 12, Sony Xperia 5 II стоят на пару десятков тысяч дороже. И даже китайцы, такие как Xiaomi Mi 10 (60 тысяч рублей), либо Honor 30 Pro+ (50-55 тысяч рублей, да ещё и Google-сервисов нет) стали менее выгодной покупкой!
Да, Samsung сэкономили на корпусе (смартфон пластиковый), а для игр лучше взять что-то не на процессоре Exynos 990, а на Snapdragon 865 (Xiaomi Mi 10T Pro выше по тексту вам в помощь, самый ближайший конкурент). Зато дисплей отличный, автономность хорошая, качество фото и особенно видео, по меркам смартфонов за 40-50 тысяч, одно из лучших. И нет ощущения, что «Lite-версию» флагмана разжаловали по характеристикам до уровня бюджетного смартфона (как это сделали с Honor 30S, Oppo Find X2 Neo или, прости господи, Google Pixel 5). Настоящий флагман Samsung «без наценки» и один из редких в 2020 году смартфонов с крутыми характеристиками при разумной цене.
|За какие заслуги считается лучшим
|Дешевле «китайцев», и не хуже их, при этом полноценный флагман. А ещё — лучшее качество съёмки видео среди смартфонов за 40-50 тысяч рублей.
|Стоит ли покупать сегодня
|Если хочется крутой работы в играх и автономности поболее, берите вместо этого Самсунга Xiaomi Mi 10T Pro. Если камера и дисплей важнее, ничего лучше по цене Galaxy S20 FE не найдёте.
|Цена
|40-52 тысячи рублей
Смартфон с камерами уровня iPhone 12 Pro, только в 2 раза дешевле
Huawei P40 Pro
Хуавей сейчас находится в положении «Титаника» на самой ранней стадии крушения: вроде бы ещё не все водонепроницаемые отсеки прорезаны (денег у компании всё ещё полно), да и балласт сбросили (продали Honor). Но конкурентоспособных бюджетных смартфонов Huawei не выпускал уже года два (со времён P Smart 2019), а ведь именно они делают кассу, а не флагманы. И всё это уже начинает сказываться на продажах, и вряд ли в будущем ситуация станет лучше — даже процессоры Хуавею закупать уже не у кого. Разве что Байден смягчит/отменит санкции против компании, но это ещё не факт. В общем, никто не в состоянии сказать, как долго ещё сможет плыть эта повреждённая конструкция.
С другой стороны, на этом фоне ещё более героическим выглядит подвиг «хуавеевцев», которые под всесторонними санкциями (к которым присоединились не только американские компании, но и их «подтанцовка» из Европы и Тайваня) сделали флагманские смартфоны лучше, чем обнаглевшие от безделья и не испытывающие никакого прессинга Samsung, Xiaomi, Oppo/Vivo/OnePlus/Realme.
Даже вышедший весной Huawei P40 Pro (и P40 Pro+) опережает всю «китайщину» по качеству камер, наравне конкурирует с «топ-моделями» Самсунга по всем дисциплинам, и по цене при этом не улетает в космос, а наоборот, официально стоит 55-60 тысяч при характеристиках, за которые Samsung в своём S20 Ultra в оф.рознице рисует вам ценник в 80-95 тысяч, а Apple в своих iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — по меньшей мере 110-115 тысяч. Как вам, уважаемые читатели, идея доплатить от 30 до 50 тысяч за ту же «ботву», только с Google-сервисами или гламурной этикеткой?
Ах да, Google-сервисы… Не буду врать, без них жить «геморройно». Можно, но геморройно. Если вы привыкли устанавливать «всё и помногу», будете чувствовать себя неуютно из-за необходимости искать установочные файлы приложений и игр из Google Play. Если довольствуетесь стандартным набором из соцсетей-мессенджеров-такси-банков, особой разницы не заметите.
И вот в этом заключается вся дилемма — взять «по дну рынка» Huawei P40 Pro за 55 тысяч и привыкать, что часть приложений не работают (вот тут смотрите, какие конкретно) или устанавливаются/обновляются только вами вручную. Либо доплатить 20 тысяч и взять Samsung Galaxy S20 Ultra, у которого единственное существенное преимущество — Google «из коробки» и полностью работоспособный. А автономность и производительность даже хуже, чем у Huawei P40 Pro.
Казалось бы, ответ ясен: «живёте смартфонами», хорошо разбираетесь в Android и приложениях — покупайте, не разбираетесь — не покупайте.
Но фиг там! Как раз опыт показывает, что те, кто до этого был в Google обвешан приложениями под сотню установленных, умеет прошивать, рутировать, лепить Magisk, разблокировать загрузчик и т.д., страдают от смартфонов без сервисов Google больше всего. Пытаются время от времени установить эти сервисы, бесятся, потому что не получается, рано или поздно устают от необходимости собирать .apk (установочные файлы приложений, как .exe на Windows) вручную и отказываются от Huawei.
А те, кто пользуются смартфоном «в гражданском», а не боевом-экспериментальном режиме, и не тюнингуют его всесторонне, пользуются Хуавеями с удовольствием и искренне не понимают недовольства «отбитых» гиков.
Зачем такой неоднозначный смартфон в статье о лучших смартфонах года? Затем, что это способ получить самые качественные фото-видеокамеры уровня iPhone 12 Pro/Pro Max или Samsung Galaxy Note20 Ultra радикально дешевле, практически по себестоимости. Да, всё равно дорого (55-60 тысяч на дороге не валяются), но все аналоги с настолько же «царским» качеством камер влетят вам на 30-50 тысяч рублей дороже. Тех, для кого смартфон — это прежде всего камеры, а приложений хватает по-минимуму, это не остановит. Остальным — вот и думайте теперь сами со своей колокольни, я вам рассказал, как есть.
|За какие заслуги считается лучшим
|Самый дешёвый смартфон с «максимальным» уровнем качества камер по меркам 2020 года.
|Стоит ли покупать сегодня
|Только после торжественной клятвы «я не буду пытаться установить на него Google-сервисы, потому что знаю, что всё равно не получится» и «никогда не буду беситься, если для установки приложения придётся искать и качать .apk».
|Цена
|55-60 тысяч рублей
Единственный (и последний) флагманский смартфон в маленьком корпусе
Apple iPhone 12 mini
Ни для кого не открою Америку, если скажу, что смартфоны Apple = «мы тут довели до ума то, что все конкуренты до сих пор реализовывали через задницу» + «но заложили в цену смартфонов наценку за гламур и наш улетающий в космос нарциссизм». Такой концепцией попахивало ещё с выхода самого первого iPhone в 2007 году, а со смертью Джобса и приходом Кука, когда Айфоны окончательно перестали удивлять и превратились в «нормальный флагманский смартфон, но дороговат», ситуация закрепилась окончательно.
Вопросов или ненависти к этой концепции у меня нет — иначе какой ещё смартфон покупать айтишникам, понторезам и обжегшимся на «говноандроидах втридорога» (усилиями сами знаете каких продавцов-консультантов) обывателям? Просто для тех, кто глубоко разбирается в смартфонах, айфоны кажутся неоправданно дороговатыми, хоть и качественными мобильниками. В общем, что-то подобное на Android всегда можно взять на 25-30% дороже.
Почти всегда. За исключением случаев, когда на Android аналогов нет. И это как раз про iPhone 12 mini — единственный по-настоящему компактный флагманский смартфон 2020 года (Sony Xperia 5 II, которую сделали узкой, но взамен длинной, не очень подходит под этот критерий).
К сожалению, диванные любители маленьких крутых смартфонов настолько же балаболы, как диванные фанаты СССР — в обоих случаях хотят, чтобы пришло всё хорошее, «но не такой ценой», какой действительно придётся за это хорошее заплатить.
Как итог — никто из тех, кто орёт в комментариях «заколебали выпускать лопаты, козлы! Дайте нам компактные смартфоны!», iPhone 12 mini в действительности не покупает. Скорей всего, следующий iPhone mini по этой причине даже не появится на свет. Если вы не такой балабол, как комментаторы, и на деле, а не на словах хотите современный флагманский смартфон с минимальными габаритами, покупайте iPhone 12 mini, пока он есть и не взлетел в цене из-за очередного «прорыва» рубля.
Потому что, ей-богу, это шедевр: смартфон в габаритах классических моделей с диагональю 4.5” (даже меньше, чем iPhone 7/iPhone 8!), но с диагональю 5.4” за счёт безрамочности. При этом дисплей супер-чёткий, супер-яркий, супер-качественный, основная камера настолько же качественная, как у дорогущих флагманских Android-смартфонов за 80 тысяч рублей! И в этот крохотный корпус влепили стереодинамики, водозащиту, а ещё NFC и поддержку 5G (на последние пункты совокупно нужно дофига места для антенн, если вы вдруг не знали).
Никто ничего подобного уже не делает, и не будет. Вышедшие в 2019 году Samsung Galaxy S10e и Huawei P30, во-первых, уже стали раритетами, которые либо не купишь, либо купишь втридорога. Во-вторых, они крупнее. В-третьих, заведомо хуже по характеристикам. А новых аналогов нет — производители Android-смартфоны слишком заняты «захреначиванием» однообразных лопат с 100500 Гц частоты дисплея и четырьмя-пятью камерами на задней крышке. iPhone 12 Pro Max, кстати говоря, из этой же оперы — унылый здоровенный металлолом «без души», о котором спустя годы никто не вспомнит. А вот iPhone 12 mini и сейчас «с изюминкой», и останется таким, когда компактные смартфоны вымрут окончательно и надолго.
Всё это не отменяет того, что автономность у iPhone 12 mini ужасная (хуже абсолютно всех Android-смартфонов 2020 года, примерно равна старым андроидофонам с большим экраном и 3000 мАч, которые в обед уже было пора подзаряжать), а цена, как полагается для Apple, запредельно высока. Настолько высока, что, откровенно говоря, понимаю чувства шутов гороховых, которые били себя в грудь «следующий смартфон куплю только компактный!», а потом отказались от своих слов, когда такой смартфон наконец появился. Но iPhone 12 mini в любом случае «памятник нерукотворный» компактным флагманам, и если вы фанат жанра + есть финансы, покупка грозного по характеристикам и «игрушечного» по габаритам Айфона будет греть душу больше, чем выбор любого «стероидного» суперсмартфона за 80+ тысяч рублей.
|За какие заслуги считается лучшим
|Великолепный и единственный в 2020 году компактный флагманский смартфон.
|Стоит ли покупать сегодня
|Если вы максималист и хотите максимальные характеристики в минимальном корпусе, это оно. Если диагональ дисплея не принципиальна, то «да Honor 30 за 32 тысячи рублей почти такой же по характеристикам, и даже работает дольше…»
|Цена
|60-77 тысяч рублей
Обзорщик, ты что, собрал вообще все вышедшие мобильники года в эту статью?
Далеко не все, ребят, а только лучшие. Просто год, хоть и унёс в могилу очень много людей, «похоронить» смартфоны не смог — хороших моделей вышло даже больше, чем по итогам 2019 г. Извините за огромную простыню текста — старался мотивировать и объяснить «почему этот, а не вон тот?» как можно подробнее. Удачных вам покупок смартфонов, когда на это решитесь, и старайтесь без фанатизма и предвзятости — значение имеют только ваши интересы, а не то, чем вам пытались нагадить в уши маркетологи производителей мобильничков.