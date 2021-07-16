А вот и самый новый смартфон с рекордным временем работы от аккумулятора. Круче в 2021 вряд ли будет

Realme C25 — первый смартфон на тестировании в Ferra.ru, который крутил видеоролик (опять же — одинаковый для всех смартфонов) больше суток! При этом, и ридер листал книгу почти сутки.

С нетерпением жду, какой смартфон сможет побить и этот рекорд, и скоро ли. Ну и, конечно, надо понимать, что в режиме повседневного использования результаты могут быть совсем другими — в первую очередь, потому, что разные люди используют смартфон очень по-разному. Однако наше тестирование, повторюсь, одинаковое для всех смартфонов.

Дополнительно стоит отметить, что у Realme C25 тоже не всё гладко с датчиками движения, как и у Xiaomi Poco M3 и Lenovo K12 Pro. Напомню, у Xiaomi нет гироскопа (при этом он притворяется, будто гироскоп есть, но всегда возвращает нули), а у Lenovo отсутствует компас.

У Realme C25 компас на месте, а вот с гироскопом тоже проблемы, правда не настолько серьёзные, как у Xiaomi. Здесь используется что-то вроде “эмулятора гироскопа”, который возвращает уже не нули, но работает не очень точно и будто с задержкой. Если на Xiaomi Poco M3 смотреть видео с 360-градусной панорамой вообще невозможно т.к. всё дергается, причём криво, то с Realme C25 чуть получше, но тоже не очень комфортно — резких подёргиваний нет, но наклон в видео не всегда соответствует наклону смартфона.