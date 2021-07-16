А вот и самый новый смартфон с рекордным временем работы от аккумулятора. Круче в 2021 вряд ли будет

А вот и самый новый смартфон с рекордным временем работы от аккумулятора. Круче в 2021 вряд ли будетRealme C25
Внешний вид
Внешне Realme C25 выглядит совсем не как бюджетник (кроме, разве что, толстоватых рамок вокруг экрана, особенно снизу), хотя к эргономике у меня есть вопросы.
Если, скажем, Realme 8/8 Pro просто идеально лежат в руке, то C25 всё-таки слегка великоват и чуть толстоват. Возможно, как раз из-за батарейки.
Ещё модуль камеры сзади смотрится немножко нелепо, но это какое-то субъективное ощущение, которое я даже не могу объяснить. В целом спинка симпатичная и без аляповатости, на ней также расположен сканер отпечатков пальцев — экономичное решение, которое лично мне нравится больше, чем сканер в кнопке питания (работает он быстро и чётко).
Снизу — разъём USB-C и 3,5-мм для подключения гарнитуры. Правда, FM-радио почему-то не поддерживается.
Справа — кнопка включения/блокировки и качелька громкости.
Слот для симок находится слева, туда можно поместить одновременно и две nano-SIM, и карту памяти MicroSD. Для смартфона с 64 Гбайт памяти это может оказаться кстати (есть варианты и с 128 Гбайт, но в Россию официально не поставляются).
Экран и интерфейс
Как и в Lenovo K12 Pro здесь установлен IPS-экран с разрешением HD+. И, опять же, как и в случае с тем K12 Pro здесь это далеко не очевидно — благодаря отличному сглаживанию в современных версиях Android.
|Realme C25
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|420/1,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,52
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
По запасу яркости, впрочем, получилось не очень. На солнце информация читаема, но экран темнеет и выцветает. Результат, правда, получше, чем на фото. Впрочем, у всех конкурентов по цене схожие проблемы, кроме Vivo Y31 — там и яркость выше почти на 100 кд/м2 и, кстати, Full-HD+.
Смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Лично мне очень нравится эта оболочка — в ней нет ничего лишнего, но всё скомпоновано удобно и интуитивно. При этом плавность работы даже на таком слабом “железе” выше, чем у того же Vivo Y31.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G70. Производительность аналогична моделям на Snapdragon 662, разве что в AnTuTu Benchmark баллов больше — скорее всего, из-за более быстрого накопителя или оперативной памяти.
А вот что касается автономности… В общем, 2021 год в Ferra.ru — это год рекордов автономности. Причём, рекорды следуют буквально один за другим. Сначала на первую строчку рейтинга по результатам нашего тестирования (одинакового для всех смартфонов) забрался Realme 8 Pro, что было весьма удивительно, т.к. он не то чтобы маломощный и аккумулятор у него “всего” 4500 мАч. Затем лидером уже вполне ожидаемо стал Lenovo K12 Pro. Но теперь Realme C25 показал ещё лучший результат, причём с большим отрывом.
Realme C25 — первый смартфон на тестировании в Ferra.ru, который крутил видеоролик (опять же — одинаковый для всех смартфонов) больше суток! При этом, и ридер листал книгу почти сутки.
С нетерпением жду, какой смартфон сможет побить и этот рекорд, и скоро ли. Ну и, конечно, надо понимать, что в режиме повседневного использования результаты могут быть совсем другими — в первую очередь, потому, что разные люди используют смартфон очень по-разному. Однако наше тестирование, повторюсь, одинаковое для всех смартфонов.
Дополнительно стоит отметить, что у Realme C25 тоже не всё гладко с датчиками движения, как и у Xiaomi Poco M3 и Lenovo K12 Pro. Напомню, у Xiaomi нет гироскопа (при этом он притворяется, будто гироскоп есть, но всегда возвращает нули), а у Lenovo отсутствует компас.
У Realme C25 компас на месте, а вот с гироскопом тоже проблемы, правда не настолько серьёзные, как у Xiaomi. Здесь используется что-то вроде “эмулятора гироскопа”, который возвращает уже не нули, но работает не очень точно и будто с задержкой. Если на Xiaomi Poco M3 смотреть видео с 360-градусной панорамой вообще невозможно т.к. всё дергается, причём криво, то с Realme C25 чуть получше, но тоже не очень комфортно — резких подёргиваний нет, но наклон в видео не всегда соответствует наклону смартфона.
Получается, что из новейших смартфонов до 15 тысяч рублей нормальным набором датчиков обладает только Vivo Y31. Ну либо скидочный Xiaomi Redmi Note 10 — там ещё и AMOLED-экран будет. Правда, там нет NFC, а у Realme C25 этот модуль имеется (что тоже хорошая новость)
Камера
На спинке Realme C25 красуется блок из трёх камер (и одной вспышки), но по древней китайской традиции, две камеры — это “макро” и “сенсор глубины”, а “рабочая” только одна. Тем не менее, “за свои деньги” эта камера работает неплохо, особенно в сравнении с Lenovo K12 Pro, и особенно ночью.
Ну днём-то тут нечему удивляться – сегодня когда света много все хорошо снимают.
Ночью сложнее. Realme C25 задирает светочувствительность, что приводит к ухудшению цветопередачи, но зато демонстрирует неплохую, для таких условий, резкость (вы можете скачать оригинал фото и убедиться сами, по предпросмотру это не так очевидно). Собственно, решение правильное — ночью мы всё равно цвета хуже различаем. А вот специальный ночной режим здесь получается бесполезен, на мой взгляд. Так-то он создан как раз чтобы вернуть цвета, но картинка получается сильно размытой.
По селфи тоже за свои деньги неплохо, особенно днём.
С видео ситуация получилась забавная. Днём Realme C25 лишь немного выделяется на фоне конкурентов — картинка уже получше, чем "а-ля видеорегистратор". В первую очередь, за счёт цветопередачи. Но в 60 к/с внутреннее разрешение съёмки, скорее всего, ниже FHD и используется апскейл.
А вот ночью результат весьма приличный, особенно если в 30 к/с. Впечатляет резкость, а расстраивает разве что периодическая перефокусировка. Но у Lenovo K12 Pro с фокусом ночью вообще настолько плохо, что лучше и камеру не включать когда стемнело.
Конкуренты
|Realme C25
|Lenovo K12 Pro
|Xiaomi Poco M3
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 10
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,8'', 720х1640 пикс., 20,5:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|Процессор
|Mediatek Helio G70, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G52 2EEMC2
|Adreno 610
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,2
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Аккумулятор
|6000 мАч
|6000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|164,5x75,9x9,6 мм
|172,1x76,8x9,7 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|Масса
|209 г
|221 г
|198 г
|Цена
|15 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
Lenovo K12 Pro
Как я уже говорил, до тестов Realme C25 именно Lenovo K12 Pro был лидером по автономности. Там тоже есть модуль NFC, железо примерно такое же, однако смартфон Lenovo тяжелее и до сих пор работает на Android 10. Ну и по автономности он всё-таки немного хуже получается, чем Realme, а по камере — сильно хуже. Ещё и компаса нет. В общем, не рекомендую.
Xiaomi Poco M3
Модель Xiaomi Poco M3 интересна хорошей за свои деньги камерой (сложно сравнить её 1-к-1 с Realme, т.к. тестовые фотографии на неё я делал зимой) и экраном Full-HD+. Но по автономности, несмотря на сравнимое железо, он сильно уступает и Realme C25, и Lenovo K12 Pro. Скорее всего, из-за большего разрешения экрана и забитой рекламой с кучей “левых” фоновых процессов оболочки. Ещё тут нет модуля NFC и отсутствует гироскоп.
Итого
Да, фраза избитая и банальная, но Realme C25 — реально топ за свои деньги. Особенно если вы готовы принести в жертву память и взять смартфон с 64 Гбайт — он обойдётся вам всего в 13 тысяч рублей. А память можно дополнить картой MicroSD, тем более она не помешает установке второй симки.
Реальные конкуренты Realme C25 — Xiaomi Poco M3 и Vivo Y31, но оба проигрывают по автономности, а Xiaomi — ещё и по наличию NFC. Lenovo K12 Pro будет хуже во всём (камера, эргономика, актуальность ПО), рассматривать этот вариант я не рекомендую. Разве что можно найти Xiaomi Redmi Note 10 по скидке за 14 тысяч — предложение очень выгодное, на самом деле, но по автономности Realme C25 всё равно будет на голову выше.
По большому счёту, если уж рекомендовать смартфон по рецепту "лучшая автономность вааще" или "бюджетный, но выносливый, и не в ущерб другим характеристикам", перед нами лучший кандидат. Посмотрим, чем там Xiaomi ответит в Redmi 10 (Самсунг Galaxy M22 за 21 тысячу рублей слишком дорогой и, в отличие от M21, бюджетным конкурентом не является), но на сегодня у Realme C25 получилось создать самый толковый смартфон из выносливых без переплаты за сомнительные доп.функции. За это и награждаем.
- Рекордная автономность
- Приличное для такой цены качество ночной съёмки (в т.ч. видео)
- NFC, 3,5-мм, USB-C
- Недорого
- Хотелось бы чуть более яркий дисплей
- Неточный гироскоп