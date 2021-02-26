Сравнили младший флагман Samsung S21 с Ultra и узнали, какой выгоднее по цене/качеству
Если в бюджетных смартфонах производители до сих пор пытаются вилять в характеристиках и делать упор на какую-то одну сильную сторону, во флагманах, как водится, прокачивают сразу все характеристики. По крайней мере, так это работает в теории и в головах инженеров.
Но на самом деле в мире полно примеров, когда флагманские смартфоны получаются и паршивыми по автономности (iPhone 12 mini), либо сомнительными по качеству дисплея (последние флагманы HTC), либо по камере всего лишь уровня середняков (LG G7, например). Но дешёвыми от этого изначально не бывают (а вот потом падают в цене из-за плохого спроса).
Это я к тому, что вот есть у нас, на февраль 2021 года, максимально навороченный по характеристикам смартфон в мире — Samsung Galaxy S21 Ultra. Все конкуренты либо прошлогодние и слабее по процессору (флагманы Huawei Mate 40 Pro и прочие ASUS ZenFone 7 Pro), либо процессор современный, но остальные характеристики уровнем ниже, потому что это младший флагман, а не «Pro Ultra Max Deluxe», как сейчас модно (Xiaomi Mi 11).
Поэтому такой Самсунг сравнивают либо с прошлогодними флагманами, либо Айфоном 12 Pro Max, который тоже стареет, но медленнее «ведроидов». Но эти сравнения всегда заканчиваются фразами «S21 Ultra новее и немного лучше по всем основным характеристикам, но пока цена на него завышена, а прошлогодние смартфоны уже подешевели максимально и сейчас выгоднее для покупки». Для таких выводов обзорщику даже не нужно поднимать зад с дивана.
Мы сегодня зайдём с другой стороны и сравним... два Самсунга! По нескольким причинам: во-первых, сейчас чёрт ногу сломит, зачем нужны сразу три модели (S21, S21+ и S21 Ultra). Из таблиц с характеристиками не очевидно, какой смартфон будет ощущаться ущербным, а какой нет. Во-вторых, между младшим флагманом S21 и старшим S21 Ultra пропасть размером в 35 тысяч рублей. Поэтому интересно сравнить, за что переплачиваем, и какой смартфон в итоге окажется выгоднее в покупке.
Технические характеристики
|Samsung Galaxy S21
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Операционная система
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6,2", FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|6,8", QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Mali-G78 MP14
|Память
|8+128/256 Гб
|12+128/256/512 Гб, либо 16+512 Гб
|Связь
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Камеры
|Тройная основная: 12 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS + 64 Mп, f/2.0, 28 мм, 1/1.76", PDAF, OIS + 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55, Super Steady video Фронтальная: 10 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/3.24", Dual Pixel PDAF
|Четверная основная: 108 Mп (второе поколение), f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 10 Mп, f/4.9, 240 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS + 10 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS + 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55", Dual pixel PDAF, Super Steady video Фронтальная: 40 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/2.8", PDAF
|Аккумулятор
|4000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|71,2х151,7х7,9 мм
|75,6х165,1х8,9 мм
|Масса
|169 г
|227 г
|Цена
|256 ГБ — 80 тысяч рублей; 128 ГБ — 75 тысяч рублей
|512 ГБ — 128 тысяч рублей; 256 ГБ — 115 тысяч рублей; 128 ГБ — 110 тысяч рублей
Стандартный Galaxy S21 — идеальный смартфон для небольших рук
После выхода нашего обзора Xperia 5 II, который претендовал на звание (относительно) компактного, только ленивый не высказался в комментариях, что «узкий и длинный смартфон компактным считать нельзя!». А теперь давайте разбираться, что сегодня можно считать компактным смартфоном и является ли таким Galaxy S21?
На S21 Ultra приятнее смотреть, материалы в нём дороже. Но он огромный и очень скользкий. А пластиковый компактный S21 попросту удобнее использовать
Самое незаметное со стороны массового покупателя, и при этом одно из самых существенных изменений в смартфонах за последние пять лет — это переход к новому соотношению сторон экрана. Да, дисплеи стали вытянутыми и более пригодными для просмотра кино без чёрных полос сверху и снизу. И теперь шестидюймовый дисплей, при крохотных рамках вокруг, не делает из смартфона лопату. Поэтому не нужно в порыве ностальгии вспоминать планшет Nexus 7, где диагональ экрана классическая — 7 дюймов с соотношением сторон 16:9. И сегодня шесть дюймов — признак какой-никакой компактности, чтобы вам не говорили в комментариях. Других компактных смартфонов, за исключением провалившегося в продажах iPhone 12 mini, в 2021 году попросту нет.
Возьму для примера знаменитый бюджетник Samsung Galaxy A5 2016, выпущенный пять лет назад. Так вот, он при диагонали в жалкие 5.2 дюйма всего лишь на 7 миллиметров ниже, чем Galaxy S21! Это даже не сантиметр, меньше чем половина длины вашего ногтя на указательном пальце! А если говорить про хват, то это почти тот же корпус с теми же габаритами. Только у S21 при этом экран занимает почти всю фронтальную поверхность. Короче, хватит ныть о размерах флагманов, у S21 адекватные габариты. Сейчас большинство смартфонов такого уровня вообще выпускаются с диагональю 6,5”.
|Диагональ дисплея
|Ёмкость аккумулятора
|Размеры
|Samsung Galaxy A5 2016
|5.2"
|2900 мАч
|144.8x71x7.3 мм
|Samsung Galaxy S21
|6.2"
|4000 мАч
|151.7x71.2x7.9 мм
И вот те, кому нужен экран побольше, должны, в теории, обратить внимание на “Ультру”. Большой смартфон с крутыми камерами и не менее крутой автономностью. Только есть одна проблема. Смартфоном страшно пользоваться без чехла, потому что, черт побери, он скользит в руках непредсказуемо и, если не успеваете ловить его на лету, фатально.
Это главный минус загнутых по бокам корпуса экранов-водопадов и стеклянных панелей корпуса со всех сторон. Если что, то в младшем S21 корпус пластиковый сзади, а экран не загнутый, а плоский. И, знаете, это здорово! После кучи стеклянных смартфонов этот хотя бы не так страшно ронять.
И вроде бы со стеклянным S21 Ultra есть решение: надел чехол и проблема исчезла. Только вот с ним и без того большой смартфон становится неприлично большим. Одной рукой пользоваться невозможно, длины пальцев не хватит ни для того, чтобы дотягиваться до букв на противоположной стороне, ни для верхней шторки. Если будете делать это без смены хвата, конечно. А менять хват будет долго и не очень удобно. Либо придётся пользоваться смартфоном, удерживая его в двух руках, чтобы точно не выронить. Удобно ли это? Нет. Поэтому тут мои симпатии всецело на стороне обычного Galaxy S21 — в руке лежит почти что идеально. За это отдельный плюс.
Новый процессор. Хотя работает как старый
Давайте забудем на пару минут про внешний вид и размеры. Это все, конечно, здорово, но когда речь заходит про флагманы, хотелось бы обсудить что-то, что чуть более важно в контексте покупки такой техники. Аппаратную часть, например.
Exynos 2100 — это такой аналог Snapdragon 865+ или Kirin 9000, только чуть быстрее и намного экономичнее. В сравнении с Snapdragon 888 он иногда быстрее, но чаще всего отстаёт
Оба смартфона работают на самом крутом на сегодняшний день процессоре Samsung. После откровенно неудачного и склонного к перегреву Exynos 990 самсунговцы отказались от ядер собственной разработки и сделали стандартную компоновку, как у Qualcomm Snapdragon: одно большое производительное ядро, два поменьше и еще три в придачу.
Если вы хотите сразу выводов по Exynos 2100 в сравнении с Snapdragon 888, то:
- Exynos намного прожорливее (никогда такого не было, и вот опять!). Набитый приложениями смартфон с 5000 мАч на Exynos разрядится раньше, чем на Snadpragon.
- Преимущества Exynos 2100 над Snapdragon 888: быстрее работает в обработке фото (фильтры, маски с этих ваших Instagram, Snapchat и прочих FaceApp), и в прорисовке сайтов в Chrome тоже немного оперативнее. Достигается это за счёт того, что производительные ядра Cortex-A78 в самсунговском процессоре при кратковременных нагрузках работают на более высоких частотах, чем в Snapdragon 888. Поэтому процессор «жрёт, но едет» быстрее конкурента.
- Недостатки Exynos 2100 в сравнении с Snapdragon 888: слишком быстро разряжает аккумулятор при аналогичных нагрузках (примерно +20-25% к энергопотреблению Снапа), оперативная память медленнее, чем у Snapdragon (прыгать между запущенными приложениями и загружать уровни в играх смартфоны на Snapdragon 888 будут быстрее). И незначительно ниже игровая производительность.
А вот во время игровых тестов сразу вспоминается шутеечка: «чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы». Потому что в теории процессоры 2021 года (Exynos 2100 и Snapdragon 888) должны были стать стабильно быстрее на 35-40% в играх. А по факту... да, показывают эти +35% на несколько секунд, после чего из-за перегрева сбрасывают производительность (троттлят). И прирост получается уже +15-18%.
И вы, конечно, скажете: «НО В АНТУТУ-ТО ВСЁ ЗАШИБИСЬ!». Да, потому что процессоры работают в особом режиме в этих супер-популярных бенчмарках. Так жульничают абсолютно все производители, причём очень давно.
Если вам интересны технические нюансы, почему новые процессоры начали обделываться и перегреваться, хотя в прошлые годы прогресс шёл более гладко, то у нас есть объяснение. Из-за неэффективного техпроцесса 5 нм LPE на фабриках Samsung (где выпускают Snapdragon 888 и Exynos 2100) и старых системах охлаждения в смартфонах при более горячих процессорах они работают так же, как прошлогодний Kirin 9000, у которого старые ядра и техпроцесс 5 нм фабрик TSMC.
А если вам интересна суть, то:
Exynos 2100 и Snapdragon 888 — тот случай, когда «оба хуже». Смартфоны на Snapdragon 865 и Kirin 9000 почти такие же по быстродействию, но меньше нагреваются и экономичнее
Берёшь смартфон за 115 тысяч, а потом такой доплачиваешь 3 тысячи за зарядник
С автономностью у обоих Самсунгов, как сказал бы Ельцин, получается интересная «загогулина». С одной стороны, у S21 Ultra аккумулятор насчитывает 5000 мАч против 4000 мАч у S21, и победитель предрешён. Но при этом у S21 Ultra в дисплее выше разрешение и намного крупнее сам дисплей (6.8 дюймов против 6.2 дюймов у S21). В итоге по автономности побеждает (барабанная дробь) Ультра!
А всё потому, что в S21 Ultra Самсунг влепил свой новейший тип дисплея. По качеству картинки и яркости это примерно то же самое, что было в S20 Ultra и Note 20 Ultra, зато он потребляет на 16% меньше энергии, чем остальные AMOLED-дисплеи такого же размера. Это именно тот фактор, за счёт которого Samsung Galaxy S21 Ultra будет выглядеть очень круто в сравнительных тестах автономности даже при своём прожорливом процессоре.
На вас зарабатывают, продавая копеечную память смартфона (без слота microSD) как отдельный более дорогой смартфон. А теперь ещё за счёт отдельной продажи зарядников
А вот младшему S21 последние достижения техники не полагаются (типа, эконом-класс флагман же), поэтому автономность у него даже в замерах отстаёт на 15-18% от Ультры. Что, в общем-то, не беда и уровень таких смартфонов, как Huawei P40 Pro, у которого аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. А Xiaomi Mi 11 с 4600 мАч и Snapdragon 888, если что, разряжается быстрее.
С другой стороны, с Snapdragon на борту это мог бы быть ещё более выносливый смартфон — двухлетний Samsung Galaxy S10 Lite с Snapdragon 855 и 4500 мАч (при большом 6.7-дюймовом дисплее) выносливее современного S21 эдак на треть. Как и OnePlus 8 (4300 мАч, 6.55". Snapdragon 865). Но это уже, наверное, придирки.
А НЕ придирки — это то, что в порыве жадности Самсунг лишил покупателя комплектного зарядного устройства. Извольте заряжаться от старых зарядников, оставшихся от предыдущих смартфонов. Вот только все эти зарядники, готов поспорить, стандарта Qualcomm Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт, тогда как новые Самсунги для максимальной мощности зарядки требуют Power Delivery 25 Вт. Чтобы ваш флагманский Самсунг заряжался действительно быстро, корейцы теперь хотят стрясти с покупателей 3 тысячи рублей дополнительно. В принципе, это шаг, срисованный с Apple, которые тоже продают iPhone 12 без зарядников.
Хотя, если не лукавить, то разница в скорости зарядки между 18 Вт и 25 Вт де-факто невелика. От зарядного устройства Quick Charge 3 (18 Вт) Galaxy S21 Ultra заряжается за 1 час 40 минут, от зарядного устройства 25 Вт — за 1 час 10 минут.
Жаловаться скорее нужно на то, что по-настоящему быстрой зарядки аккумуляторов у Самсунга, в отличие от китайских смартфонов, не бывает. Например, Huawei P40 Pro заряжается с 0 до 100% за 1 час ровно, и считается отсталым в плане зарядки смартфоном среди китайских конкурентов. А Xiaomi Mi 10 Ultra, Oppo Find X2 Pro или OnePlus 8 Pro заряжаются полностью за 30-35 минут! И зарядники у них в комплекте! И они не выпендриваются надписями Super Fast Charging на корпусов зарядных устройств, в отличие от Самсунга.
С другой стороны, все мы помним, почему Самсунг боится добавлять в смартфоны по-настоящему быструю зарядку... Тише едешь, дальше будешь.
Дофигище камер. Но все они качественные
Если последние пару лет вы не просидели в бункере, то должны были увидеть за это время хотя бы один мем, который высмеивал огромное количество камер на задней панели смартфонов. Смех смехом, но сегодня это наша реальность, в которой мы, дорогой читатель, теперь вместе живем.
S21 Ultra чуть-чуть лучше фотографирует и чуть-чуть лучше снимает. Но, если отбросить 10x-оптический зум, то на 35 тысяч рублей разницы в цене различия не тянут
На фотографиях вы уже могли заметить, что количество «дырок» на задней панели у Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra разное. Вот как обстоят дела с модулями в обоих смартфонах:
|Модули
|Samsung Galaxy S21
|Основной: 12 Мп, f/1.8, 26 мм, 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS Телефото: 64 Mп, f/2.0, 29 мм, 1/1.72", PDAF, OIS, 1.1x оптический зум, 3x гибридный зум Широкоугольный: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", Super Steady video
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Основной: 108 Mп, f/1.8, 24 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS Перископический телефото: 10 Mп, f/4.9, 240 мм , 1/3.24", 1.22, dual pixel PDAF, OIS, 10x оптический зум Телефото: 10 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", dual pixel PDAF, OIS, 3x оптический зум Широкоугольный: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, dual pixel PDAF, Super Steady video
А вот так ситуация выглядит интереснее. Два смартфона из одной линейки, но с разными модулями, кроме одного - широкоугольного. Тут он, хвала небесам, одинаковый. Посмотреть, как он снимает, можете чуть ниже. А вот дальше начинается какой-то темный лес.
Хоть Samsung и продолжает убеждать публику в том, что их обновленный модуль на 108 МП получился куда более инновационным, нежели предыдущий, моя любовь к обычным матрицам с нормальным размером пикселей никуда от этой пропаганды не делась. Открою секрет. Чтобы вы получили нормальный вечерний снимок в режиме повышенной детализации на Galaxy S21 UItra, снимать придется в идеальных условиях и, желательно, со штатива. Да, даже на смартфон за 100 000 рублей. И почему-то никакие системы стабилизации не спасают.
Толку от 108 Мп в смартфоне нет и никогда не было. Ваш телефон, каким бы крутым он не был, будет прямиком «из коробки» выдавать снимки с уменьшенным разрешением. Так что я продолжу считать это исключительно маркетинговой фишкой, применение для которой в реальных условиях найти сложно и вряд ли возможно.
Но не только же о грустном. Когда Galaxy S21 Ultra попал ко мне в руки, я был приятно удивлен тем, что десятикратный зум здесь честный. Для него выделен отдельный модуль, никаких гибридных технологий, только честная оптика. Проработка деталей на высоком уровне. То есть, вы можете спокойно запечатлеть с приближением даже маленькие веточки на далеко стоящем дереве. И при этом снимки выглядят естественно. Это хороший результат
Обычный Samsung Galaxy S21 таких излишеств лишен, зато в распоряжении пользователя будет действительно неплохой модуль с трехкратным гибридным увеличением. Он более универсальный и, по-хорошему, должен быть как у «старшего брата», только вот разрешение и светосила (показатель того, сколько света пропускает оптика) тут выше: 64 Мп против 12 Мп и f/2.0 против f/2.4. На практике это должно было дать и хорошее размытие фона, и более живую и резкую картинку на выходе. Правда, эквивалентное фокусное расстояние тут никак не тянет на «телефото» — 29 мм это мало. В общем, зум паршивенький.
Конкуренты
|Huawei P40 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|Операционная система
|Android 10 + EMUI 10.1 (без Google-сервисов)
|iOS 14.1
|Экран
|OLED, 90 Гц, 6,58", 1200x2640 п., 441 PPI,
|Super Retina XDR OLED, 6,7", 1284x2778 п., 458 PPI, HDR10
|Процессор
|Kirin 990 5G, 7 нм, 2 ядра 2,86 ГГц Cortex-A76 + 2 ядра 2,36 ГГц Cortex-A76 + 4 ядра 1,95 ГГц Cortex-A55
|Apple A14 Bionic, 5 нм, 2 ядра 3,1 ГГц Firestorm + 4 ядра 1,8 ГГц Icestorm
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Apple GPU (4 ядра)
|Оперативная память
|8 Гб
|6 Гб
|Накопитель
|128/256/512 Гб
|128/256/512 Гб
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
|NFC, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/6), Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
|Камеры
|Основная: 50 Mп, f/1.9, 23 мм, PDAF, OIS, оптика Leica
|Основная: 12 Mп, f/1.6, 26 мм, dual pixel PDAF, IBIS
|Телефото: 12 Mп, f/3,4, 125 мм, PDAF, OIS, 5x оптический зум
|Телефото: 12 Mп, f/2.2, 65 мм, PDAF, OIS, 2,5x оптический зум
|Широкоугольная: 40 Mп, f/1,8, 120˚, 18 мм
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.4, 120˚, 13 мм
|Сенсор глубины: TOF 3D
|Сенсор глубины: TOF 3D LiDAR
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.2, 26 мм + IR TOF 3D
|Фронтальная: 12 Mп, f/2.2, 23 мм + SL 3D (биометрия)
|Аккумулятор
|4200 мАч
|3687 мАч
|Размеры
|158,2x72,6x9 мм
|160,8x78,1x7,4 мм
|Масса
|209 г
|228 г
|Цена
|65 тысяч рублей
|120 тысяч рублей
Huawei P40 Pro
На этом месте мог бы быть Xiaomi Mi 11, но Сяоми всё никак не «родит» для него российскую цену. А когда родит, то, судя по слухам, это будет цена порядка 70-75 тысяч рублей. При всём уважении к Xiaomi, не очень понятно, почему китайский смартфон без водозащиты и с плохой автономностью должен вдруг стоить столько же, сколько флагман Самсунг S21. Правда, Xiaomi очень быстрый, с более чётким дисплеем и более быстрой зарядкой.
А здесь и сейчас наиболее вероятный противник для Galaxy S21 — Huawei P40 Pro. За 65 тысяч рублей вы получите смартфон с 256 ГБ памяти (Самсунг просит за 256 ГБ-вариант уже 80 тысяч), более крутыми камерами, более быстрой зарядкой, но менее мощным процессором и более дешёвым дисплеем. И без гугл-сервисов (традиционная боль владельцев Huawei). Если смартфон для вас — это фотографии и видео в первую очередь, а Instagram и WhatsApp вы готовы устанавливать/обновлять дедовским способом, из скачанных файлов, получите хорошие камеры с нормальным смартфоном. А Samsung просто более универсальный, хоть и уступает по фото/видеовозможностям.
Apple iPhone 12 Pro Max
А это уже конкурент для Samsung Galaxy S21 Ultra. Более крутой по процессору, чуть хуже по качеству дисплея, с уродливым широким вырезом в дисплее, зато по автономности и камерам такой же (8K-видео только не умеет снимать). И более престижный — даже при том, что в московском метро почти у каждого студента такой же мобильник (купленный в кредит и «через не могу»), звёзды шоу-бизнеса и прочие инстаграмеры ценят iPhone выше Самсунгов.
Итого
Итак, аргументы в пользу S21:
- Гораздо компактнее и легче
- Не скользкий и не липнет к ладони на морозе
- Дешевле на 35 тысяч рублей.
Аргументы в пользу S21 Ultra:
- Более качественно снимает видео (и умеет снимать в разрешении 8K на вырост)
- Чуть лучше фотографирует ночью
- Позволяет снимать фото без потери качества с 10-кратным приближением
- Автономность лучше на 15-20%
Всё остальное (звук, дисплей, скорость работы, селфи и т.д.) примерно одинаковое, или отличается настолько слабо, что предметного обсуждения не стоит.
Мне кажется, для большинства сокрушающихся о том, что «флагманские смартфоны стали неподъёмно дорогими» и возможностей Galaxy S21. А S21 Ultra, как и все смартфоны с рекордными характеристиками, нужно покупать так, как российские олигархи покупают себе Bentley — без заметного ущерба для личного бюджета, с пониманием, что эта штуковина очень быстро дешевеет в б/у состоянии, и уж точно не в кредит с экономией на дошираках. Это если вам захотелось максимально крутых технологий.
А если для вас важнее соотношение цены и качества, то выбирайте что-нибудь из лучших смартфонов 2020 года — Samsung Galaxy S20 FE (от 38 тысяч рублей), Xiaomi Mi 10T Pro (от 40 тысяч рублей) и Huawei P40 Pro (от 57 тысяч рублей) на сегодняшний день гораздо интереснее, когда вам нужны не максимальные характеристики, а флагманский уровень по адекватной цене.