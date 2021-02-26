Сравнили младший флагман Samsung S21 с Ultra и узнали, какой выгоднее по цене/качеству

Если в бюджетных смартфонах производители до сих пор пытаются вилять в характеристиках и делать упор на какую-то одну сильную сторону, во флагманах, как водится, прокачивают сразу все характеристики. По крайней мере, так это работает в теории и в головах инженеров.

Но на самом деле в мире полно примеров, когда флагманские смартфоны получаются и паршивыми по автономности (iPhone 12 mini), либо сомнительными по качеству дисплея (последние флагманы HTC), либо по камере всего лишь уровня середняков (LG G7, например). Но дешёвыми от этого изначально не бывают (а вот потом падают в цене из-за плохого спроса).

Это я к тому, что вот есть у нас, на февраль 2021 года, максимально навороченный по характеристикам смартфон в мире — Samsung Galaxy S21 Ultra. Все конкуренты либо прошлогодние и слабее по процессору (флагманы Huawei Mate 40 Pro и прочие ASUS ZenFone 7 Pro), либо процессор современный, но остальные характеристики уровнем ниже, потому что это младший флагман, а не «Pro Ultra Max Deluxe», как сейчас модно (Xiaomi Mi 11).

Поэтому такой Самсунг сравнивают либо с прошлогодними флагманами, либо Айфоном 12 Pro Max, который тоже стареет, но медленнее «ведроидов». Но эти сравнения всегда заканчиваются фразами «S21 Ultra новее и немного лучше по всем основным характеристикам, но пока цена на него завышена, а прошлогодние смартфоны уже подешевели максимально и сейчас выгоднее для покупки». Для таких выводов обзорщику даже не нужно поднимать зад с дивана.

Мы сегодня зайдём с другой стороны и сравним... два Самсунга! По нескольким причинам: во-первых, сейчас чёрт ногу сломит, зачем нужны сразу три модели (S21, S21+ и S21 Ultra). Из таблиц с характеристиками не очевидно, какой смартфон будет ощущаться ущербным, а какой нет. Во-вторых, между младшим флагманом S21 и старшим S21 Ultra пропасть размером в 35 тысяч рублей. Поэтому интересно сравнить, за что переплачиваем, и какой смартфон в итоге окажется выгоднее в покупке.

Технические характеристики