Как Huawei будет действовать под санкциями и без Android, и не помрёт ли в процессе

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1. Huawei продолжает использовать Android, но без сервисов Google
Невозможно полностью запретить Хуавею использовать Android
Для вас, наверное, «народ и партия (Google и Android) едины», но на самом деле Гугл в своё время породил то, что сегодня уже не может полностью контролировать и запрещать.
Когда-то давно, когда Android только появился и должен был для успеха растолкать нокиевский Symbian, майкрософтовский Windows Mobile и, конечно, айфоновскую iOS, Google сообразил, что для успеха нужно не приходить к производителям мобильников с требованиями и помахивать платным контрактом на использование «лучшей системы для смартфонов!», а наоборот, быть скромнее и раздавать свои разработки, по возможности, нахаляву – работа программистов отобьётся потом, а с бесплатной системой её начнут лепить на смартфоны даже те, кто никогда не сел бы с Гуглом за стол переговоров, но косвенно могут сделать Android самой популярной системой для смартфонов. И теперь мы знаем, что Google в своих соображениях был прав – всё произошло ровно так, как хотели ребята-разработчики.
Сделать Android бесплатным в любом виде было нельзя – антимонопольщики восприняли бы это, как демпинг, и настучали бы Гуглу по шапке. Поэтому Android с комплектом «Google Apps» или «Гугл-сервисами» (магазин приложений Google Play, почта Gmail, хранилище телефонных контактов в Google Contacts, YouTube, карты и т.д.) стоил денег и назвался «официальным Андроидом», а пустой-голый Android без всего этого добра, но способный запускать приложения и игры, назывался «Android Open-Source Project» (проект Андроида со свободным программным кодом) или просто сокращённо AOSP. Бесплатный Андроид могут использовать, дорабатывать, перерисовывать, лепить на любую технику кто угодно, без каких-либо юридических претензий со стороны Google или патентных взносов.
AOSP сначала был просто игрушкой для энтузиастов и программистов мобильных приложений – возможность влепить любую версию Android без «отсебятины» Samsung/LG/Sony/HTC и проверить, как работает написанное тобой приложение «в бою», очень нравилась IT-спецам. Чуть позже, когда эти четыре производителя начали откровенно халтурить и плодить медленные прожорливые прошивки на свои смартфоны, фанаты мобильников начали делать на AOSP «кастомные» (неофициальные) прошивки. Не такие красивые и безглючные, как стандартные, но гораздо более быстрые, потребляющие мало энергии и, чаще всего, с возможностью влепить самую последнюю версию Андроида даже на очень старые телефоны, под которые сам производитель не обновлял прошивки уже несколько лет. Это как возможность влепить кожаные сиденья, кондиционер и автоматическую коробку передач в древние «Жигули» - не решала всех проблем, но для всех, кто не хотел менять машину, была спасением.
И, наконец, AOSP бурно расцвёл в Китае, потому что компартия заблокировала Google чёрт знает сколько лет назад за возможность найти по запросу «порнография»… порнографию и за возможность найти в поиске информацию о том, как компартия размазывала кишки протестующих на центральной площади в Пекине. Когда Google осознал, что страдать за правду – затея невыгодная, и надо бы прогнуться, было уже поздно – ничего, что связано с Гуглом, в Китае уже не соединялось с интернетом, без права на апелляцию.
Когда смартфоны на Android стали популярными, у китайских производителей (Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и более мелкие) просто не оставалось никаких вариантов, кроме как взять AOSP и переделать его на свой лад. Переделать с азиатской дотошностью, чтобы «скелет» американской системы было сложно опознать, и развить функции, на фоне которых официальный Андроид казался урезанным донельзя унынием. Я сейчас говорю не только о сяомовской MIUI, ZTEшной MiFavor, FlymeOS у Meizu или EMUI у Huawei, но и настолько крупных переделках, как MagicUI в специализированных Honor для китайского внутреннего рынка.
Поэтому, когда в новостях пишут «Google заблокировал использование Android в технике Huawei», имеется в виду только официальный Android – Хуавей может выкорчевать все следы Google из своих прошивок, заменить магазин приложений на свой собственный (или какой-нибудь Яндекс) и жить припеваючи. Почти все приложения для Android будут работать на таких мобильниках, а американцы даже не смогут предъявить Huawei претензии по этому факту.
Почему никто из всемирно известных конкурентов Google не поможет Huawei доукомплектовать Android
Во-первых, в цивилизованном мире никто не устанавливает программы по схеме «нашёл на каком-то сайте приложение, скачал на комп, залил на мобильник, установил из файла». Так можно делать и это технически не сложно, но реально это нужно только любителям пиратских взломанных приложений/игр и инструментов для глубокого ковыряния прошивки телефона с самого телефона (root-права и так далее). Для всего остального должен быть официальный магазин приложений, в котором можно легко скачать проверенную антивирусом официальную версию WhatsApp, да так, чтобы он потом сам обновлялся.
До сих пор эту роль отыгрывал Google Play, но теперь про Google придётся забыть. Альтернативы? Они есть, но всемирно известные (Amazon App Store, например) из США лучше даже не начинать использовать – «кинут» под давлением правительства, как это сделал Google.
Почему Amazon не может послать в пешее путешествие правительство США и сказать «это наше коммерческое дело, с кем сотрудничать»? Потому что после этого Трамп и компания арестуют все счета и активы Amazon на территории США, сотрудники поедут давать показания ФБР о своём проступке, дружественные американцам государства и регионы (Южная Корея, Япония, Тайвань) добавят своих санкций сверху и производственную блокаду. Вот такой демократический путь убеждения на «свободном рынке». Никто из успешных в США компаний не захочет терять миллиарды долларов и самую платежеспособную (по части гаджетов и покупок программ/игр/доната в играх, умных колонок и т.д.) аудиторию в мире, чтобы выручить Huawei. Даже норвежская Opera со своим каталогом приложений Opera Mobile Store не рискнёт влезать в такую передрягу.
Поэтому скорей всего Huawei будет использовать собственный магазин приложений AppGallery. Уже переведенный на русский язык и в открытом доступе, кстати говоря.
Допустим, новый партнёр нашёлся. Проблемы продолжаются
Когда мы говорим о крупных интернет-компаниях, которые не погрязли в обязательствах перед США и хорошо понимают, что такое Android, на ум приходят российский «Яндекс» и китайский «Baidu» (местный аналог Google).
Проблемы Baidu в том, что ни европейцам, ни индийцам (индусы сейчас пересаживаются с паршивых старых мобильников на новые смартфоны, продажи в Индии растут бешеными темпами в сравнении с «зажравшимися» Китаем и США или небольшой, но при этом нищей по продажам России). И, когда на полках будут лежать по одной цене Xiaomi с Google Play, а рядом Huawei с, извините, байдой, никто не захочет связываться с чем-то непривычным, чтобы получить приключений на свою пятую точку с настройкой и поиском софта.
У Яндекса проблем ещё больше: его тоже не знают в Европе, обвиняют, как и Huawei, в шпионаже, только не китайскому правительству, а лично Путину, и… будет много проблем с укомплектованностью нужными приложениями.
Ну-ка, угадайте с одного раза, в какой стране сидят владельцы WhatsApp? А Facebook? А Firefox (Chrome для Huawei сдох, не забывайте). И все они побегут прочь из магазина Яндекса, как только Трамп погрозит пальчиком – следом за ними, быть может, убежит и часть европейских создателей приложений и игр. Да и вообще – помните о том, что даже нормально работающего YouTube, скорей всего, не будет (Google будет перекрывать доступ к сторонним приложениям, как это было на примере Windows Phone).
Почему никто не убежит из магазина Baidu? Потому что это означает плевок не в российских пользователей (что американцам в радость) + небольшое количество маргиналов из Европы, а в многомилионную армию покупателей смартфонов из Китая – такую роскошь американские коммерсанты до последнего не выпустят из лап.
И, наконец, помните о том, что очень многие вещи в современном Android завязаны на алгоритмы Google, а не их бесплатные аналоги в AOSP. Отображение карт внутри приложений, открытие сайтов внутри приложений, Google Pay (оплата со смартфона в роли банковской карты), доставка Push-уведомлений (всплывающих, до перехода в VK, Viber или Telegram), и многое другое. То есть нельзя будет просто скопировать программы из магазина Google в магазин Яндекс – их нужно будет дорабатывать. Ради одного Хуавея, и ради его новых моделей (старые будут доживать с работающим Google Play и старой версией Android).
2. Huawei переводит все смартфоны и планшеты на собственную абсолютно новую операционную систему Kirin OS
…и получает ситуацию, как в анекдоте про ковбоя: «…а вот теперь точно конец!». Если в неполноценном бесплатном AOSP ещё остаётся армия всё тех же приложений от Android, то в новой системе не будет ни VK, ни Facebook, ни WhatsApp, ни Instagram, ни голосовых ассистентов, ни YouTube, ни приложений для вызова такси, ни переводчиков, ни карт – ни-че-го не будет, и в первые 6-12 месяцев даже не появится! Для того, чтобы всё это появилось, Huawei придётся вбросить огромные суммы программистам всех перечисленных приложений, и надеяться, что они не испугаются перспективы попасть под санкции США за коллаборационизм с «врагами народа».
И вообще, что мы знаем об этой Kirin OS? Систему «колхозят» с 2012 года (уже 7 лет!), а ни одного рабочего мобильника на её базе, хотя бы рабочего под стеклом на выставке, мы так и не увидели. Похоже, что там ещё конь не валялся в плане готовности к работе даже без приложений. А пока поваляется, Huawei, без продаж смартфонов в Европе, России, Индии, Африке и «гуглофицированной» Азии рискует умереть раньше, чем программисты допрограммируют свою прелесть.
3. Huawei капитулирует и выполняет все требования правительства США
О-о-о, такой путь даже хуже всего, что мы только что обсудили. Как показала практика, американцы высосут из Huawei столько денег, сколько смогут, поставят у руководства «нужных» им людей, назначат компании «испытательный срок», в течение которого, если захотят, перехотят помиловать Huawei и впаяют ещё штрафы. ZTE сквозь это уже прошла – на выходе мы получили бедную, глубоко зависимую от США компанию, которая выпускает 2.5 смартфона в полгода-год и больше не претендует ни на какое лидерство по продажам.
А ещё это будет глупо потому, что:
- Доказательства США, как водится, не предоставили – пока в ходу аргументация уровня «мы посовещались и решили, что вы козлы», и ничего больше.
- После согласия Huawei, самого крупного китайского производителя электроники, США могут пойти дальше по списку.
Следующими станут, к примеру, Lenovo – формальный повод «наехать» уже есть. С другой стороны, Google тоже страдает от таких действий правительства США. Представьте себе: продаёте вы, например, маринованные помидоры в стеклянных банках во всех крупных супермаркетах России. А потом по указу Путина перестаёте продавать помидорки в «Пятёрочке» и/или «Магните». Вот и Google с таким манёвром, получается, берёт и спускает 16% всех смартфонов в мире (и гораздо больше, если мерять среди только Android-смартфонов) в унитаз. Гуглу вообще наплевать на политику – он зарабатывает на том, что подглядывает за нами и продаёт наши интересы рекламодателям, либо впаривает что-то нам, пользователям смартфонов, собственноручно. До тех пор, пока хуавеевские аналоги по подглядыванию не блокируют гугловские (и вообще не высовываются за пределы Китая в большинстве случаев), телодвижения Huawei никак не мешают Google. А телодвижения правительства США – мешают.
Поэтому есть шанс, что усилиями Гугла правительство США вытрясет их Хуавея немножечко сотен миллионов долларов, а потом стороны сделают вид, что договорились, и Huawei будет жить… до следующих санкций.
4. Китайские производители смартфонов объединяются и совместными усилиями выпускают свой ответ на Android
Пролетарии всех стран, соединяйтесь, угу. С учётом того, что от американской истерии никто не застрахован, было бы здорово. Но это маловероятно, потому что:
- Разработка новой системы требует денег – Meizu и так уже почти банкрот, ZTE только выкарабкался из могилы и навлекать на себя американские санкции повторно не захочет. Lenovo до сих пор был самым доверенным лицом среди китайских производителей в лице янки, поэтому рубить свои продажи ноутбуков в США тоже не решится. Да и смартфоны для Lenovo сейчас – баловство только для внутреннего рынка Китая, ради которого никто не будет морочить голову.
Xiaomi торгует смартфонами с минимальной наценкой, поэтому отгрузить мешки денег на то, чтобы создать альтернативу Андроиду так просто не станет. Oppo и Vivo почти не высовывают носа за пределы Китая и Индии и прекрасно понимают, что американские интересы таким образом они никак не заденут. Остальные производители – нищета полуголая, от которой не дождёшься помощи.
- Китайское правительство деньги найдёт. Но от такого сотрудничества уже сами китайские производители мобильников с удовольствием открестились бы. Потому что это как остаться в долгу у Мизулиной или Милонова – жизнь может ещё и не к такой нужде привести, но лучше не быть должником у таких людей в принципе. Иначе рано или поздно за помощь попросят очень много всего назад.
5. «Пиратский Андроид» как плевок в сторону США и Google
Помните, как Meizu выкручивались, когда они «на коленке» адаптировали китайские экземпляры смартфонов (без сервисов Google) к российским реалиям? Покупаете вы китайский мобильник с иероглифами и вообще, как положено. Выбираете при первом включении русский язык, почти все иероглифы пропадают. Загружается Android… а Google Play в нём нет! Но!
У вас есть официальная инструкция производителя «нажми на значок вот этого китайского магазина, потом сюда, а потом туда и перезагрузи смартфон». И, оп-па! Теперь в вашем смартфоне есть нормально работающий Google Play!
В общем, и овцы целы (Huawei делает смартфоны, которыми можно пользоваться), и волки сыты (конгрессмены США) видят, что смартфоны Huawei выпускаются без сервисов Google в комплекте.
Но есть проблемы – при нынешней политике лицензирования мобильных сервисов Google (Google Mobile Services, они же GMS) такие трюки считаются «пиратской эксплуатации фирменного Android в исполнении Google». Поэтому смартфоны с кустарно установленным Google Play отлавливаются и получают бан в доступе к Google Play, YouTube и др.
Никто не отменял закон брони и снаряда: Huawei может хоть каждую неделю рассылать новые заплатки для прошивок с исправленным доступом к Google-сервисам, а Google будет не менее весело проводить время в банах новых «безбилетников». Жаль, что гордость и боязнь огласки не позволят Huawei весело «пиратить» Android, как это с большим удовольствием и без задней мысли проворачивало российское представительство Meizu.
6. Вы можете сами найти способ обновить Android на отвергнутых Гуглом смартфонах
Фанаты прошивать всё, что звонит, с форума 4PDA, всё это уже давно знают и могут дальше не читать. Для всех остальных напоминаю, что при должном желании на Android-смартфон можно напялить не предусмотренную производителем версию Андроида с Google-сервисами. У адекватных производителей (OnePlus, Xiaomi, Nokia) процедура официально оформлена производителем – заполняете заявку на сайте, мол, «планирую ставить не родную прошивку на свой смартфон. Осознаю, что если смартфон сломается, то я – сам дурак, производителя винить не буду». После этого подключаете мобильник к компу, включаете фирменную программу, вводите IMEI, и телефон разблокирует загрузчик – ту самую область, которую в компьютерах называют BIOS. Надстройку, которая работает в первые секунды после включения (когда вы пялитесь на название производителя на экране), шерстит внутреннюю память на наличие прошивок и, если находит, включает прошивку, выдавая ей доступ к камере, динамику, аккумулятору, сенсорному экрану, предельной мощности процессора и т.п.
Почему загрузчик не открыт изначально? Потому что такие бездельники, как вы (и я тоже, чего уж там) любят нажимать «далее-далее-далее-установить» вместо того, чтобы задуматься, куда приложение собирается лезть, и зачем аудиоплееру, например, доступ к SMS. А с открытым загрузчиком новые вирусы могут устроить незаметное даже для опытного пользователя Android групповое изнасилование операционной системы с подменой файлов. Ознакомьтесь – и перестанете петь песни о «на Андроид не бывает опасных вирусов».
Но мы отвлеклись – у нормальных производителей разблокировать загрузчик и напялить любую версию Андроид (хоть собранную вами лично – лишь бы «драйверы» для процессора, камеры, экрана и звука подошли) проще простого. У ненормальных, которые плевать хотели на энтузиастов и живут по принципу «не вам, холопам, решать, какая на телефоне будет прошивка, а нам!» (LG, Samsung, Huawei, Meizu) эту процедуру провернуть… можно, только через «труднодоступные места» – не через официальное разрешение производителя, а сквозь дыры в Android, которые обычно используют вирусы. Только теперь вместо стандартной прошивки смартфона в момент его загрузки включается… не вирус, а ваша самопальная прошивка!
Как я уже сказал, Huawei в этом плане всегда вёл себя, как высокомерный подлец и подражатель Apple, из-за чего нестандартные прошивки в Хуавеи и Хоноры напялить крайне сложно. Но возможно – вот список смартфонов, которые есть шанс перепрошить на нестандартный Android с рабочий Google Play, когда придёт необходимость.
Android – не самая страшная потеря Huawei
Самая заметная, но не самая разрушительная – выпускать смартфоны дальше она не мешает, варианты выхода, как видите, есть. А вот с аналогичным «кидаловом» со стороны снабженцев «железом» всё гораздо печальнее. Если на заявление Qualcomm «мы отказываемся выдавать вам процессоры Snapdragon!» можно наплевать – Huawei давно использует собственные процессоры Kirin – то без Intel подразделение по выпуску ноутбуков Huawei и Honor можно смело и окончательно хоронить.
Во-первых, потому что производителей процессоров для ноутбуков сейчас всего два – Intel и AMD. И оба они (сюрприз!) американские. Читай – будут ноги целовать правительству США и исполнять любые санкции. Очень жаль – ноутбуки у Хуавея были самыми крутыми, после Apple.
Во-вторых, потому что даже с другими (в теории) производителями процессоров просто не сработается Windows 10 (а её тоже подведут под санкции, но позже). Влепить смартфонный процессор в ноутбук и напялить на него Windows уже возможно, но этим занимался теперь уже вражеский для Хуавея Qualcomm. А адаптировать под ноутбуки «Кирины» - дорого, и не первостепенно на фоне трагедии со смартфонами. Как говорит царь-батюшка: «Времени на раскачку у нас нет».
Как долго Huawei продержится в такой ситуации? Не умрёт ли?
Не дождётесь – сейчас по запасу прочности и инженерной школе Huawei – полный аналог Nokia (даже инженеры нокиевские в штате местами) в эпоху, когда только-только появился Айфон. Как вы помните, в аналогичной сложной ситуации «у разбитого корыта, без нормальной системы для смартфонов» Nokia прожила сначала 4 года вообще в прострации – с 2007 по 2011 год выпускала мобильники на своей никому не нужно уже системе, отстающие от конкурентов. С 2011 по 2013 год выпускала смартфоны на Windows под своим именем, с 2013 по 2015 год её ещё «поматросил и бросил» Microsoft, а потом отдал шильдик на съедение «китайцам».
Итого – богатая компания мучилась 8 лет, прежде чем окончательно умерла – и это при том, что в руководстве Нокии тех лет хватало как обычных бесполезных идиотов, так и хитрых намеренных вредителей (не будем показывать пальцем на её знаменитого эффективного менеджера)! В Huawei сейчас процент глупцов гораздо меньше, а вредителей в Китае очень не-демократически и не толерантно расстреливают. Поэтому поговорку «что не убивает, делает нас сильнее» Хуавей вполне может воплотить в жизнь. Будем надеяться и верить.