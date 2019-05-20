Как Huawei будет действовать под санкциями и без Android, и не помрёт ли в процессе

И, наконец, AOSP бурно расцвёл в Китае, потому что компартия заблокировала Google чёрт знает сколько лет назад за возможность найти по запросу «порнография»… порнографию и за возможность найти в поиске информацию о том, как компартия размазывала кишки протестующих на центральной площади в Пекине. Когда Google осознал, что страдать за правду – затея невыгодная, и надо бы прогнуться, было уже поздно – ничего, что связано с Гуглом, в Китае уже не соединялось с интернетом, без права на апелляцию.

Когда смартфоны на Android стали популярными, у китайских производителей (Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и более мелкие) просто не оставалось никаких вариантов, кроме как взять AOSP и переделать его на свой лад. Переделать с азиатской дотошностью, чтобы «скелет» американской системы было сложно опознать, и развить функции, на фоне которых официальный Андроид казался урезанным донельзя унынием. Я сейчас говорю не только о сяомовской MIUI, ZTEшной MiFavor, FlymeOS у Meizu или EMUI у Huawei, но и настолько крупных переделках, как MagicUI в специализированных Honor для китайского внутреннего рынка.

Поэтому, когда в новостях пишут «Google заблокировал использование Android в технике Huawei», имеется в виду только официальный Android – Хуавей может выкорчевать все следы Google из своих прошивок, заменить магазин приложений на свой собственный (или какой-нибудь Яндекс) и жить припеваючи. Почти все приложения для Android будут работать на таких мобильниках, а американцы даже не смогут предъявить Huawei претензии по этому факту.

Почему никто из всемирно известных конкурентов Google не поможет Huawei доукомплектовать Android

Во-первых, в цивилизованном мире никто не устанавливает программы по схеме «нашёл на каком-то сайте приложение, скачал на комп, залил на мобильник, установил из файла». Так можно делать и это технически не сложно, но реально это нужно только любителям пиратских взломанных приложений/игр и инструментов для глубокого ковыряния прошивки телефона с самого телефона (root-права и так далее). Для всего остального должен быть официальный магазин приложений, в котором можно легко скачать проверенную антивирусом официальную версию WhatsApp, да так, чтобы он потом сам обновлялся.

До сих пор эту роль отыгрывал Google Play, но теперь про Google придётся забыть. Альтернативы? Они есть, но всемирно известные (Amazon App Store, например) из США лучше даже не начинать использовать – «кинут» под давлением правительства, как это сделал Google.