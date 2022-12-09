До того как стал известен: это смартфон на замену младшим iPhone, Samsung FE и подорожавшим Xiaomi

До того как стал известен: это смартфон на замену младшим iPhone, Samsung FE и подорожавшим XiaomiЗнакомимся с новым флагманом Tecno Phantom X2 Pro
Как обзорщик с приличным стажем, я видел такое не раз. Когда-то в премиум успешно ворвался Huawei, несмотря на выкрики «Вы там вообще берега попутали, кто будет за такие деньги покупать китайца вместо Sony или LG?». Потом туда успешно пролез Xiaomi со своими Ультрами по бешеной цене. И пока Самсунг уже почти три года подряд (начиная с Galaxy S20 Ultra в марте 2020 г.) лепит в смартфоны одну и ту же камеру, китайские производители не довольствуются продажами недорогих мобильников, а ищут способы понравиться покупателям, которых утомила ситуация «копипаста» старых смартфонов в новые. Сегодня смотрим, получилось ли «войти в лухари» у постепенно набирающего популярность в России гонконгского Tecno.
Фото: Ferra.ru
Это какие-то новые китайцы? Чем отличаются от всех предыдущих?
На случай, если вдруг вы со смартфонами на «вы» (то есть нормальный человек) и не отличаете Redmi от Realme, немного справочной информации о том, какие китайские производители набегали в Россию и чем они отличаются:
Huawei изначально в Китае был чем-то наподобие Яндекса в России (настолько большой и настолько же приближённый к государству), и смартфоны для него были развлечением между делом. Основные деньги он добывал (и добывает) выпуском оборудования для провайдеров проводного интернета и всяких штуковин для сотовых операторов (4G, 5G, Wi-Fi, оптоволоконные технологии, вот это всё). А потом залили деньгами мобильное подразделение и научили смартфоны хорошо фотографировать. Тем и прославились (пока их не задавили санкциями США).
Xiaomi — компания, которая научилась в «правильное кроилово» (экономию без ущерба качеству). Так себе сравнение, но это подобно тому, как Тиньков сделал банк без филиалов (в которых нужно платить за аренду, электричество, зарплаты сотрудникам и т.д.) и, поначалу, без банкоматов. За счёт этого смог наваливать пользователям больше кэшбэка, чем банки, у которых такие расходы были. Вот и Xiaomi поначалу торговали смартфонами не в сотовых салонах, а в «интернетах». А недорогие смартфоны с крутыми характеристиками делали за счёт больших тиражей продаж и, теперь уже, за счёт рекламы в своей оболочке Android.
Вам, конечно, Шо Пен, шо Моцарт, но китайские производители смартфонов, которые приходили в разное время в РФ, очень между собой отличаются
Oppo, Vivo, OnePlus — дочки компании BBK. BBK — это не только производитель DVD-плееров из прошлого, а ещё и такие производители смартфонов как Oppo, Vivo и OnePlus. В Китае Oppo и Vivo — это такие Samsung: все китайцы понимают, что как-то дороговато с учётом характеристик, но продают эти смартфоны на каждом углу, реклама изо всех щелей льётся, поэтому всегда найдутся те, кто и на завышенные цены клюнет. И не будет даже разочарован, потому что качество в целом ок. OnePlus — это такой «мы сделаем вам аналог iPhone раза в два дешевле, если скинетесь нам по интернету предзаказами». Но чёт такая идеология долго не прожила, поэтому сейчас это просто флагманские китайские смартфоны для
задротовэнтузиастов, а всё, что не флагманское — компиляция из смартфонов Oppo и Realme с чуть другим корпусом и лениво изменёнными характеристиками
Realme — «отряд особого назначения» от всё той же BBK, чтобы «замочить» бюджетные смартфоны Xiaomi более выгодным соотношением цены и характеристик. Изначально были ощутимо круче Сяом, теперь немного круче, но и этого хватает для успеха. Первые свои смартфоны начали продавать, кстати, не в Китае (там уже столько производителей было, что не протолкнуться), а в... Индии. И уже потом стали востребованы везде.
А теперь переходим к героям нашего обзора:
Tecno Phantom X2 Pro, о котором сегодня и поговорим
Ferra.ru
- Tecno. Чем-то похожи на Realme, но устроены чуть иначе. Если там «боярин» BBK отсыпал денег на конкуренцию с Xiaomi, то Tecno начинали свой путь... даже не с Индии, а Африки. Когда-то делали кнопочные мобильники, потом перешли на смартфоны, в 2018 г. начали впервые пытаться что-то продавать в России. Но по-настоящему успеха добились в 2022 году, когда Honor, Nokia, Samsung, Sony, Lenovo и Motorola (отчасти ещё Oppo) сказали россиянам: «Не нужны нам ваши деньги, уходим от вас!».
Политика политикой, а Россия — страна большая, пусть и не очень богатая. Из-за того, что не очень богатая, какие-нибудь Louis Vuitton уходят из РФ и не горюют — не так уж много покупателей кроссовок по 70 тысяч рублей находится.
А вот смартфоны в России покупают вполне в тех же ценовых рамках, как и в Европах, например. И в достаточно больших количествах. Поэтому Tecno и Infinix (младший бренд у всё той же конторы) постепенно начали замещать ушедших производителей мобильников с бюджетном и средних классах смартфонов.
Какие-нибудь козлы напишут: «Да просто россияне тупые и покупают что ни попадя», но фактически Tecno сейчас единственные, кто предлагают нормальный бюджетный смартфон за 6-7 тысяч рублей. Не «купил и страдаю, а что поделать?», а «за такие деньги весьма хорошо». И ещё выпустили смартфон за 20 тысяч рублей с качеством камеры как у iPhone 13. Ну и бюджетные смартфоны с 7000 мАч в аккумуляторе при вменяемых габаритах тоже больше никто не выпускает.
Короче, это ещё не Samsung, который имеет возможность гибкие смартфоны городить и с iPhone 14 Pro Max бодаться. И не Xiaomi, которые за счёт своих масштабах уже отпочковались на дочерние бренды Poco и Redmi, пока сама по себе Xiaomi рвётся в люкс и закупает бешено дорогие камеры для всяких там 12S Ultra.
Но мы тут все ждали, что для конкуренции с Samsung, Xiaomi и Realme, например, вылезет Meizu из гроба. Или Honor, которому вернули Google-сервисы, вернёт себе могущество. Или Oppo перестанет продавать мобильники с так себе характеристиками втридорога. Но нет — уж скорее Tecno начнёт постепенно выходить за рамки недорогих смартфонов и добьётся успеха. И у нас тут как раз смартфон-попытка влезть в премиум, который должен это светлое будущее (для Tecno, но может и для нас, если повезёт) приблизить:
Характеристики Tecno Phantom X2 Pro
|Tecno Phantom X2 Pro (AD9)
|Операционная система
|Android 12 + HIOS 12
|Экран
|6,8’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц, 387 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9000, 1x Cortex-X2 3,05 ГГц + 3x Cortex-A710 2,85 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц. 4 нм
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Оперативная память
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт, UFS 3.1
|Связь
|5G, 4G, NFC, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная : 50 Мп f/1,9 (Samsung S5KJNV, он же GNV), съёмка видео до 2160@60 к/с
|Зум-камера (портретная): 50 Мп f/1,5 (Samsung JN1), оптический зум 2,5х
|Сверхширокоугольная : 13 Мп f/2,2 (Samsung S5K3L6)
|Фронтальная : 32 Мп f/2,5 (Samsung S5KGD2)
|Аккумулятор
|5160 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|Размеры
|164,6x72,7x9 мм
|Масса
|201 г
|Класс защиты
|нет
|Цена
|$952 (60 тысяч рублей по курсу)
Чем силён, на чём сэкономили
Характеристики — жир, как и полагается флагманам.
Из «джентльменского набора» дорогих мобильников в первую очередь стоит отметить солидный объём памяти: 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 и 256 Гбайт накопителя UFS 3.1. Оперативку можно дополнительно расширить на 5 Гбайт за счёт NAND, но смысла в этом мало — на сегодняшний день 12 Гбайт реально хватит всем. Жаль только, что накопитель расширить нельзя — установка карты памяти не предусмотрена.
Сюда же — быстрая зарядка 45 Ватт. Не топовое значение на рынке, но в общем-то при этом производитель обещает зарядку с 0% до 54% за 20 минут. При том, что аккумулятор тут даже не 5000 мАч, а 5160 мАч (ну и тут эта мощная зарядка включена в комплект, конечно же, в отличие от Самсунгов, например). Правда, часть зарубежных обзорщиков, которым смартфон выдали задолго до презентации (все равны, но некоторые равнее), говорят, фактически получается медленнее (39% за полчаса), но это мы ещё проверим на полноценном обзоре. А сегодня я просто рассказываю вам о том, чем запомнился мне мобильник спустя двое суток использования.
Один из лучших в мире по быстродействию в приложениях. И лучший среди не игровых смартфонов по охлаждению процессора
Нам ни разу в руки не попадался смартфон на топовом MediaTek Dimensity 9000. Вот сейчас попался и я под впечатлением: да, медиатековцы уже давно отошли от выпуска yблюдoчногo гoвнa наподобие Helio X10 и MT6589 к более цивилизованным процессорам. И да, я читал, что «Snapdragon уже не тот», а Dimensity 9000 — новый эталон в дорогих смартфонах. Но всё равно — вы только взгляните, как он «порвал» всех по CPU! Фактически он ближе уже к Snapdragon 8 Gen2, чем даже к 8+ Gen1 (разогнанной версии Gen1 на техпроцессе TSMC взамен Samsung). Но да, по графике он на четверть медленнее Снапа, поэтому не рассчитывайте, что 120 кадров в секунду у вас будут прям во всех играх. Но это ладно, это логично.
При этом отдельно восхищает то, насколько слабо при этом смартфон нагревается и насколько мало теряет производительность. Будто игровой ASUS какой-нибудь. Вообще, в этом плане Tecno и Infinix сейчас зачастую круче, чем даже Xiaomi и Realme, не говоря уже о криворуких по части охлаждения процессоров Samsung, Sony и остальных.
Также у Tecno Phantom X2 Pro имеется 6,8-дюймовый AMOLED экран с максимальной частотой обновления 120 Гц и заявленной максимальной яркостью в 500 кд/м2 (но это мы приборами потом перепроверим). Экран немного закруглён по краям (не настолько жестоко, как было в Huawei Mate 30 Pro, но всё же), что немного уже выходит из моды, но некоторым до сих пор нравится.
Ferra.ru
Забавно, что Phantom X2 Pro — возможно, единственный флагман, у которого есть FM-радиоприёмник. При этом разъёма 3,5-мм здесь нет, но для работы радио всё равно требуется подключение наушников. В комплекте как раз поставляются наушники, которые подключаются в разъём USB-C.
Tecno зачем-то сохранили FM-радио в смартфоне. Но вместо Wi-Fi 6, как у всех дорогих смартфонов с 2020 г., здесь Wi-Fi 5 (802.11ac). Почему?
Но самое интересное, на мой взгляд, это камера. У Phantom X2 Pro имеется выдвижной 50-мегапиксельный модуль для портретной съёмки (зум).
4pda.to
Зачем выдвижной, спросите вы?
Кратко: для повышенной светосилы именно у зум-камеры (диафрагменное число этого объектива здесь составляет f/1,49, что даже круче, чем у обычного ширика — f/1,9). Чтобы, короче, была более зрячей и фотографировала качественнее ночью.
Подробнее я хотел было рассказать прямо в «первом взгляде», но текста получилось так много, что я решил — пусть подождёт до полноценного обзора, где мы заодно посмотрим, сколько всё это «железо» работает от батарейки. Пока, по предварительным отзывам других обзорщиков, автономность получилась средней — не настолько xpeновая, как у Xiaomi 12S Ultra, Sony Xperia 1 IV или Google Pixel 7 Pro, но до iPhone 14 Pro Max ощутимо не дотягивает.
Примерно уровня OnePlus 10 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12T или Samsung Galaxy S22 Ultra получилась автономность.
Ferra.ru
В целом же, камера тоже вышла вполне себе «флагманской». Здесь не отсыпали слишком много бесполезных мегапикселей, как в Xiaomi 12T Pro (у него 200 Мп, которые фотографируют хреновее, чем 108 Мп в старых флагманских смартфонах). Здесь обычный ширик на 50 мегапикселей, и выдвижной зум на те же 50 Мп, и сверхширик на 13 Мп, и селфи-камера аж на 32 Мп. Но ни одного сенсора с оптостабом... и это печально.
Камеры на очень качественных сенсорах, но без оптической стабилизации. Поэтому для максимального качества фото лучше не дышать во время съёмки.
По камерам впечатление пока двоякое. С одной стороны, физически (по размерам, новизне сенсоров и оптике) эти камеры — офигительные. Вот просто взгляните на характеристики основной камеры в Tecno Phantom X2 Pro в сравнении с конкурентами:
|Смартфон
|Размер сенсора (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Диафрагма (чем меньше цифра, тем лучше)
|Tecno Phantom X2 Pro
|1/1.3”
|f/1.9
|Samsung Galaxy S22 Ultra
|1/1.33”
|f/1.8
|Apple iPhone 14 Pro Max
|1/1.28”
|f/1.8
|Apple iPhone 14 Plus
|1/1.7”
|f/1.5
|Xiaomi 12T Pro
|1/1.22”
|f/1.7
|Google Pixel 7 Pro
|1/1.31”
|f/1.9
|OnePlus 10 Pro
|1/1.43”
|f/1.8
|Sony Xperia 5 IV
|1/1.7”
|f/1.7
|Huawei Mate 50 Pro
|1/1.56”
|f/1.4
|Xiaomi 12S Ultra
|1/1.0”
|f/1.9
После этой таблицы вы вообще осознаёте, насколько дорогая-богатая основная камера в этом Tecno? Казалось бы, щас будут новые фоторекорды...
Но!
Ни у одной камеры этого смартфона нет оптической стабилизации! А это важная штуковина:
Оптическая стабилизация — это вот что, если утрировать. Именно она помогает фотографировать ночью не «рыхло» и качественно, при этом быстро
backstage.com
Можно ли жить без оптической стабилизации? Да запросто — днём качество снимков будет не хуже, чем у смартфонов с оптостабом, потому что света вокруг достаточно и дополнительная страховка (здесь читайте, как это работает) не нужна.
Но вот ночью, чтобы изображение «звенело» чёткостью, оптическая стабилизация решает — именно за счёт неё, кстати, Tecno Camon 19 Pro чпокнул по качеству фотографий всех конкурентов стоимостью до 20 тысяч рублей.
Но в старшую версию флагмана её не завезли. Возможно, я слишком мнителен, ведь оптостаб — всего лишь одно слагаемое хорошей камеры из трёх (ещё важны размер сенсора и оптика, с которыми у Phantom X2 Pro всё круто, см. табличку выше). Но... напишите в комментариях флагманский смартфон с основной камерой без оптостаба, который славится качеством съёмки? Я только Huawei Mate 40 Pro вспоминаю из относительно современных, и вроде всё? Но, может что-то упустил?
Но на первый взгляд фотографии днём очень крутые, ночью — на уровне младших флагманских смартфонов конкурентов. А видео, снятое на Tecno Phantom X2 Pro в 4K и 60 fps, лишено типичной для китайских смартфонов перенасыщенности в цветах и в целом смотрится очень прилично.
Основной камере зачастую не хватает даже не то, чтобы резкости — она скорее любит, как это принято у китайцев ещё со времен Huawei P20 Pro, слишком высветлять фото в ночной режиме. В остальном — нужно сравнивать, может зря я так раскритиковал тут всё. С собой в командировку я взял ноутбук с так себе экраном, поэтому лучше выводы делайте вы сами. А вернувшись в Москву я, конечно же, проверю, как смартфон справляется со снимками типичной грустной зимы.
Итого
Прежде всего, это бешено быстрый смартфон, который никогда не перегревается, с огромным запасом производительности на будущее. Да, это стандартная фраза, которую мы лепим в обзоры флагманских мобильников, но здесь, как видите, по эффективности процессора в приложениях он круче всех конкурентов.
При этом автономность... ну, не супер-супер, но уровня тех же Самсунгом S22 Ultra, то есть всё в порядке с ней.
Дизайн — обзорщики, конечно, хихикают и говорят, что это стиль «купил промышленную варочную панель из ресторана и поставил на кухню в малогабаритной квартире». Да, камеры здоровенные и поначалу это выглядит дико, но вживую всё равно впечатляет и не вызывает отторжения. И вообще, тот же Samsung Galaxy S21 на рендерах выглядит, как фотошоп от криворукого школьника, либо смартфон с накладкой на камеры от дядюшки Ляю из AliExpress. И что-то все владельцы Самсунга всё равно ходят гордые и на внешку смартфона не жалуются.
Другое дело — насколько конкурентоспособными окажутся камеры в сравнении с другими сопоставимыми по цене смартфонами. На презентации объявили цену смартфона в 952 доллара, то есть 60 тысяч рублей примерно. По факту в России может быть и дешевле — цену-то объявляли в Объединённых Арабских Эмиратах, а у них там всё дорого (потому что в пустыне городить и поддерживать цивилизацию, чтобы пустыня её не сожрала, априори затратно). Понятное дело, что этот смартфон уделывает по качеству камер какой-нибудь Samsung Galaxy S21 FE (за него всяческие DNS просят 50 тысяч рублей в варианте с 256 ГБ) и, скорей всего, будет на уровне OnePlus 10 Pro/iPhone 14 (за него сетевые магазины в РФ просят 75 тысяч) по качеству съёмки. При этом, конечно, алиэкспрессовские цены на OnePlus 10 Pro в 35-45 тысяч всё равно рулят, как и «серый» S21 FE 128 ГБ за 35 тысяч. Но... возможно и Tecno на Алиэкспрессе тоже появится по такой цене, если не дешевле (китайский же производитель, почему нет?).
А вот до Google Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro этот смартфон, боюсь, по качеству съёмки не допрыгнет, хотя он вроде и не претендует.
Да и вообще, в Россию привезут не Phantom X2 Pro, а младшую версию — Phantom X2. В ней почти всё такое же (корпус, процессор, аккумулятор, экран, селфи-камера, чуть меньше оперативной памяти), но отличаются тыльные камеры. В нём зум-камера не выдвигается, а основная камера — не здоровенный сенсор Samsung 50 Мп, а какой-то другой (пока не уточняют) 64 Мп-сенсор, зато... с оптической стабилизацией! Так что возможно «только выиграли», как любят говорить сектанты о санкциях против России.
Младший Tecno Phantom X2 начнут продавать в России с недели на неделю, уже в декабре 2022 г., а вот X2 Pro для РФ отложили до февраля и с российской ценой пока не определились.
Ferra.ru
Судя по долларовой цене, в рублях за младший Фантом придётся выложить не меньше 50 тысяч, а то и все 60, но это мы ещё посмотрим. В любом случае, подобная конфигурация у официалов не может стоить прям дёшево. Тот же близкий по характеристикам и идеологический Xiaomi 12T Pro с Snapdragon 8+ Gen1 и 200 Мп-камерой стоит в оф.рознице 58 тысяч рублей, а за Realme GT2 Pro ломят (внимание, сейчас офигеете) 70 тысяч рублей!
И вы после этого всё ещё не хотите, чтобы Tecno навязали конкуренцию другим флагманским смартфонам?