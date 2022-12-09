До того как стал известен: это смартфон на замену младшим iPhone, Samsung FE и подорожавшим Xiaomi

Tecno. Чем-то похожи на Realme, но устроены чуть иначе. Если там «боярин» BBK отсыпал денег на конкуренцию с Xiaomi, то Tecno начинали свой путь... даже не с Индии, а Африки. Когда-то делали кнопочные мобильники, потом перешли на смартфоны, в 2018 г. начали впервые пытаться что-то продавать в России. Но по-настоящему успеха добились в 2022 году, когда Honor, Nokia, Samsung, Sony, Lenovo и Motorola (отчасти ещё Oppo) сказали россиянам: «Не нужны нам ваши деньги, уходим от вас!».

Политика политикой, а Россия — страна большая, пусть и не очень богатая. Из-за того, что не очень богатая, какие-нибудь Louis Vuitton уходят из РФ и не горюют — не так уж много покупателей кроссовок по 70 тысяч рублей находится.

А вот смартфоны в России покупают вполне в тех же ценовых рамках, как и в Европах, например. И в достаточно больших количествах. Поэтому Tecno и Infinix (младший бренд у всё той же конторы) постепенно начали замещать ушедших производителей мобильников с бюджетном и средних классах смартфонов.

Какие-нибудь козлы напишут: «Да просто россияне тупые и покупают что ни попадя», но фактически Tecno сейчас единственные, кто предлагают нормальный бюджетный смартфон за 6-7 тысяч рублей. Не «купил и страдаю, а что поделать?», а «за такие деньги весьма хорошо». И ещё выпустили смартфон за 20 тысяч рублей с качеством камеры как у iPhone 13. Ну и бюджетные смартфоны с 7000 мАч в аккумуляторе при вменяемых габаритах тоже больше никто не выпускает.

Короче, это ещё не Samsung, который имеет возможность гибкие смартфоны городить и с iPhone 14 Pro Max бодаться. И не Xiaomi, которые за счёт своих масштабах уже отпочковались на дочерние бренды Poco и Redmi, пока сама по себе Xiaomi рвётся в люкс и закупает бешено дорогие камеры для всяких там 12S Ultra.

Но мы тут все ждали, что для конкуренции с Samsung, Xiaomi и Realme, например, вылезет Meizu из гроба. Или Honor, которому вернули Google-сервисы, вернёт себе могущество. Или Oppo перестанет продавать мобильники с так себе характеристиками втридорога. Но нет — уж скорее Tecno начнёт постепенно выходить за рамки недорогих смартфонов и добьётся успеха. И у нас тут как раз смартфон-попытка влезть в премиум, который должен это светлое будущее (для Tecno, но может и для нас, если повезёт) приблизить:

Характеристики Tecno Phantom X2 Pro