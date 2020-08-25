После перехода на китайские процессоры Xiaomi стали не только лучше, но и хуже старых. По нескольким пунктам
Лентяи могут сразу нажать на «Итого» в оглавлении и получить исчерпывающие ответы. А мы пока расскажем о смартфоне в целом для тех, кто не следит за Сяомами каждый божий день.
Внешний вид
Бюджетник Redmi 9 всё легче перепутать с каким-нибудь более дорогим смартфоном, даже от той же Xiaomi. Это касается не только внешности, но и в ней лично я вижу много общего с Mi 9.
Сходство усиливается, если надеть тёмный силиконовый чехол из комплекта. Без него спинка, конечно, совсем другая.
На спинке, кстати, расположен и сканер отпечатков пальцев. Правда, его точность не такая высокая, как хотелось бы.
Отдельное спасибо производителю за разъём USB-C. Уже давно пора вообще всем на него “переехать” — ну просто чтобы не надо было иметь всегда под рукой множество кабелей, для подзарядки смартфона, наушников, пауэрбанков и прочей техники.
Пожаловаться хочется только на размер. Смотрите, Redmi 9 имеет габариты 163,3x77x9,1 мм, а Redmi Note 9 Pro — 165,8x76,7x8,8 мм. Наверное, я сильно испорчен Самсунгом, у которого серия Note изначально создавалась именно как смартфон с большим размером, но я правда не понимаю — почему по двум измерениям из трёх Redmi Note 9 Pro меньше, чем Redmi 9? Учитывая, что стилуса у Xiaomi всё равно нет, в чём смысл названия Note? По сути, разница между этими линейками — в качестве экрана, камеры и в производительности, ну так назвали бы как-нибудь Redmi Max или вообще другое обозначение придумали бы.
Отмечу ещё, что Redmi 9 тяжеловат — почти 200 г, но это и Redmi Note 9 Pro тоже касается. Из-за веса в руке держать не очень удобно, но привыкнуть можно.
Ну и последнее — слот для симок и карты памяти раздельный. До сих пор не могу понять, почему так делают именно в бюджетниках, а владельцы дорогих смартфонов должны терпеть тяготы и лишения.
Экран и интерфейс
Xiaomi Redmi 9 заявлен как смартфон с IPS экраном яркостью 400 кд/м2, что для бюджетника вроде как круто. На деле оказалось не всё так просто. По нашим тестам максимум яркости составил лишь 320 кд/м — и это в режиме “Цветовая схема -> Насыщенное”, а в “Стандартная” (не ругайтесь на орфографию, я просто цитирую, как в смартфоне написано) и того меньше. И это шаг назад, о котором вам не расскажут со сцены слащавые маркетологи — даже в сравнении со старым Redmi 7 (450 кд/м2) дисплей нового Redmi 9 потерял 30% (!) яркости. Да, в режиме авто-яркости разница не такая большая (420 кд/м2 у новой модели против 450 кд/м2 у старых), но мякотка заключается в том, что эту яркость смартфон будет включать, когда ему заблагорассудится, и далеко не всегда, когда вы этого захотите, дисплей будет достаточно ярким.
И это печально: даже у дешёвого Samsung Galaxy M11, хлама практически по всем параметрам, дисплей выдаёт порядка 390 кд/м2 в ручном режиме регулировки.
|Redmi 9 - насыщенная
|Redmi 9 - стандартная
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|320/1,39 кд/м2
|290/1,3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|80%
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,16
|4,38
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8600К
|7000К
Согласно тестам западных коллег из GSMArena те самые 420 кд/м2 можно достичь только в режиме “Авто”, но там обычно (точнее — обычно для Xiaomi и Huawei) и цветопередача меняется в зависимости от яркости, и остальная алхимия с подкруткой качества изображения (когда оно "плавает", и остаётся впечатление, что что-то не то) присутствуют.
При этом дисплей в режиме "насыщенных" оттенков, когда он хотя бы не совсем тусклый, смешивает белый цвет с синевой: 8600К — это довольно много. Чтобы было понятнее, прикрепляем наглядную картинку:
С другой стороны, "синюшность" дисплеев смартфонов сейчас встречается везде, кроме, разве что, флагманов. Так что стерпится-слюбится.
А вот с чёткостью изображения в Redmi 9 не поспоришь — впервые в номерных недорогих Redmi дисплей не мутноватый, а с качеством прорисовки, как у иных флагманских смартфонов. Full HD+ разрешение (1080 пикселей по узкой стороне) по цене до 11 тысяч рублей в смартфонах оф.розницы с нормальными характеристиками вы не найдёте — оно есть только в уже древних Huawei P Smart 2020 или Honor 10 Lite, забытых даже производителем Meizu Note 9 или, "не дай бог так оголодать", моделях Alcatel или Doogee.
Откровенно говоря, за счёт классного антибликового покрытия и хорошего стекла дисплея, жить можно даже с такой яркостью Но грустно, да и наглое враньё о 400 кд/м2 при реальных 320 оставляет осадочек.
Что касается интерфейса, здесь используется типичная для Xiaomi оболочка MIUI, которая всё больше начинает напоминать рекламную витрину. Мне ещё “понравилось” как на каком-то сайте я читал от очевидного фанатика Xiaomi (ну вы знаете — те, которые “сяоми лудше”), мол, компания позаботилась, чтобы пользователь мог это всё отключить.
Позаботилась, чтобы отключить!
А я вам так скажу — компания позаботилась, чтобы даже отключив кучу галочек вы всё равно увидели где-то её рекламу. Скажите на милость — вот какой смысл в экране “с проверкой приложения”, кроме как показать рекламу? Когда ставишь пачку приложений, эти экраны невероятно бесят. Ты уже запустил одно из установленных приложений, но нет — смартфон прерывает тебя, чтобы сделать вид, что новое (другое) приложение якобы проверено, но на самом деле — показать тебе рекламу.
В уведомлениях ты видишь кучу рекламы — установи то приложение, другое… Всё это надо отключать по всем возможным менюшкам с настройками. Одним рубильником навязчивую рекламу не отключишь.
Производительность и автономность
Прежде, чем обсуждать железо Xiaomi Redmi 9, стоит рассказать о сложностях, возникших в процессе его тестирования. Например, я так и не смог прогнать тест Geekbench 4 и только после ручного вмешательства запустил 3D Mark. Первый выполнялся, но на процессе верификации результатов онлайн ругался на отсутствующее соединение. Второй не хотел качать кэш, и запустился только после установки кэша вручную. При этом, Geekbench 5 работал без проблем.
На случайный глюк это не похоже — например, в процессе тестирования Modern Combat 5 игра тоже постоянно жаловалась на потерянное интернет-соединение, бывало по нескольку раз в 15 минут даже. При этом, вышеупомянутые бенчмарки так и не смогли “увидеть” интернет, хотя все разрешения у них стояли. Это вряд ли проблема Redmi 9 в целом — скорей всего российское представительство Xiaomi просто рассылает обзорщикам тестовые экземпляры, которые откупорили от выставочных стендов в магазинах или с каких-то китайских презентаций. На таких мероприятиях в смартфоны всегда ставят защиту от бенчмарков — как бы намекают нам, что "ты, поганый обзорщик, сейчас отправишь замеры Mediatek Helio G80 до анонса и испортишь нам продажи афишированием его показателей!". Ладно, проехали...
Ну и разумеется такое поведение было только у Redmi 9, тогда как все остальные тестовые смартфоны, подключённые к той же точке доступа работали без проблем в тех же самых приложениях. Да и другие приложения на Redmi 9 ни на что не жаловались.
В общем, простите-извините, если по каким-то цифрам Redmi 9 из более поздних обзоров на других сайтах будет ворочаться быстрее — мы не стали привязывать редакционные учётные записи Mi к смартфону, чтобы подавать заявку на разблокировку загрузчика, а потом самовольно "шить" смартфон, к которому на момент теста и прошивок-то никто не выкладывал.
В целом же, по меркам бюджетника, производительность “в попугаях” приличная, да и реальная производительность очень хороша — система точно ворочается быстрее, чем у Redmi 8, который со своим Snapdragon 439, конечно, не зависал, но и не "летал".
Но вот с автономностью у Redmi 9 как-то совсем не задалось. На диаграмме он находится среди моделей с аккумулятором 3500–4000 мАч, хотя сам имеет 5020 мАч. И ладно бы в “соседях” были сплошь флагманы, но вот даже Realme 6 Pro со своим 90 Гц IPS-дисплеем держится дольше.
Прожорливый тусклый дисплей? (Для смартфонов с 450-500 кд/м2 наша тестовая яркость 200 кд/м2 — мелочь, для смартфона с 320 кд/м2 — уже не совсем). Кто его знает, независимых замеров нет, представители Xiaomi правду не скажут. Прожорливый китайский процессор? "На бумаге" ничто не предвещает прожорливости — экономичный техпроцесс 12 нм, современные ядра Cortex-A55 и A-75... ASUS ZenFone Max Pro M2 двухлетней давности с процессором Snapdragon 660 (14 нм, Cortex-A53 + A73) и менее экономичным "голым" Android проработал столько же.
Наверное, что-то не так с нашим экземпляром смартфона? Но в обзоре iXBT Redmi 9 автономностью тоже не блистал. А вот в тестах ютьюберов держится молодцом, но мы и iXBT тестируем смартфоны на одинаковой яркости, а ютьюберы - на максимальной. В итоге у них Realme 6i (Narzo 10) шпарит тест автономности при своих максимальных 520 кд/м2, а Redmi 9 проходит тот же тест автономности на своей максимальной яркости... в 320 кд/м2. То есть у Xiaomi экран на 38% более тусклый, и, потрясающий эксперимент, автономность с Realme 6i оказывается одинаковой! А если в Realme снизить автономность на 38%? Но всем пофигу.
В общем, хотите — верьте, хотите — нет, но Redmi 9 со своими 5000 мАч работает на уровне других смартфонов с 4000-4200 мАч. Весь прирост ёмкости аккумулятора улетел в компенсацию прожорливости мощного китайского процессора.
Обидно, ведь с технологической точки зрения Redmi 9 очень крут — здесь есть быстрый Wi-Fi 802.11ac с поддержкой 5 ГГц (редкость смартфонах за 9-11 тысяч рублей), есть NFC, экономичный Bluetooth 5.0. В общем, к функциональности никаких претензий.
Камера
А вот сейчас буду опять ругаться. Камера Redmi 9 — наглядное подтверждение нашей статьи “Как вас обманывают производители смартфонов“.
Тут тот самый случай, когда из четырёх модулей камеры реально полезны только две, да и качество доп.сенсоров оставляет желать лучшего. Всего в это слово “квадрокамера” тут входят: основная камера (снимает лучше всех остальных, но хуже, чем в Redmi Note 8T по такой же цене), сверхширокоугольный модуль (качество плохое), макро-объектив (картинка — как на древних нокиях, когда в мобильниках только появились камеры), и тот самый “сенсор глубины”, который в общем-то и не нужен — можете проверить, залепить его пальцем и увидеть, что смартфон фотографирует без него абсолютно так же.
Я пересмотрел свой же обзор Redmi 6 и Redmi 7 и убедился, что прогресс по качеству снимков если и есть, то очень незначительный. Наверное, потому, что основная камера со времён Redmi 8 не улучшилась, а деградировала. Вот поглядите-ка:
- Redmi 8: 12 Мп, f/1.8, размер матрицы 1/2.55", размер пикселя 1.4 мкм, сенсор Sony IMX363
- Redmi 9: 13 Мп, f/2.2, размер матрицы 1/3.1", размер пикселя 1.12 мкм, сенсор "Xiaomi стыдно нам признаться, какой, поэтому помалкивают".
В общем, с учётом доводки до ума алгоритмов съёмки, примерно на то и вышло. С другой стороны, большинство конкурирующих смартфонов даже до этого уровня не дотягивают — с нынешним жалким курсом рубля за 10-11 тысяч вам чаще всего предлагают откровенный хлам, который ранее бы стоил 7-8 тысяч.
Если вы не поняли, что означают указанные выше характеристики камер, вот подробная статья о том, как в них разобраться.
По видео — та же ситуация, а то и хуже. В общем, если у вас есть тот же Redmi 7 или Redmi 8, и он вас устраивает — из-за камеры переходить на Redmi 9 точно не стоит.
Конкуренты
На момент написания обзора на Redmi 9 и Oppo A5 (2020) в официальных магазинах установлены скидки — минус 2 тысячи рублей и там, и там. Но это история временная, мы уже поели грязи от комментаторов, когда скидки закончились, а цены в статье остались скидочными, поэтому я в таблице привожу номинальные цены.
|Xiaomi Redmi 9
|Realme C11
|Oppo A5 (2020)
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11
|Android 10 + realme UI 1.0
|Android 9 + Color OS 6
|Экран
|6,53’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 395 ppi
|6,5’’, 720х1560 пикс., 20:9, IPS, 270 ppi
|6,5’’, 720х1600 пикс., 20:9, IPS, 269 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G80, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|MediaTek Helio G35, 8x Cortex-A53
|Qualcomm Snapdragon 665, 4x Kryo 260 Gold 2,0 ГГц + 4x Kryo 260 Silver 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G52 MC2
|PowerVR GE8320
|Adreno 610
|Оперативная память
|3 Гбайт
|2 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Квадрокамера: 13 Мп f/2,2 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Двойная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 5 Мп f/2,4
|Квадрокамера: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|5020 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|163,3x77x9,1 мм
|164,4x75,9x9,1 мм
|163,6x75,4x9,1 мм
|Масса
|198 г
|196 г
|195 г
|Цена
|12 тысяч рублей
|9 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
Realme C11
Если Realme C3 был более быстрой и толковой (NFC же!), но менее выносливой альтернативой Redmi 8, то Realme C11... дешевле, но настолько же и хуже.
Да, 8 тысяч за Realme против 11 тысяч за Xiaomi — это аргумент, но в C11 лишь 2 Гбайт оперативной памяти (о быстрой работе можете забыть), процессор медленнее эдак на 25%, дисплей чуть более яркий, но менее чёткий, нет NFC, камеры хуже и в фото, и в видео, зато лучше автономность. В целом, к сожалению, новый бюджетый Realme в отличие от предыдущего (Realme C3) — унылое ведро, которое может тягаться только с Redmi 9A, да и то с горем пополам. Инициатива "а вот мы сделаем не хуже, чем Xiaomi, но дешевле!" сдулась так же быстро, как и началась — и в случае с Redmi Note 9 Pro vs Realme Pro 6, и в более дешёвых смартфонах.
Oppo A5 (2020)
Из-за того, что смартфоны Oppo практически никто не покупает (даже в сравнении с умирающим Huawei, не говоря уже о Xiaomi), вы вряд ли представляете себе характеристики Oppo A5 2020 до того, как взглянули в табличку. Давайте поступим проще и объясним на пальцах — это такой чуть улучшенный Xiaomi Redmi Note 8T (который, в свою очередь, был самым продаваемым смартфоном в мире в начале года). Короче: процессор такой же по производительности, как в Redmi 9, но потребляет меньше энергии, поэтому Oppo работает дольше. Дисплей более яркий (420-450 кд/м2 против сяомишных 320 кд/м2), камеры... в теории более крутые, но на практике настроены тяп-ляп, поэтому качество съёмки такое же. NFC в наличии.
Короче, Oppo более выносливый и с более качественным дисплеем, всё остальное не отличается. Ну или можно не выпендриваться и взять проверенный временем Xiaomi Redmi Note 8T — в нём 4000 мАч и, порой Redmi 9 будет немного выносливее, зато Note 8T лучше фотографирует и да, дисплей у него развивает 470 кд/м2 в ручном режиме и до 600 кд/м2 в авто-режиме, то есть радикально более качественный.
Итого
Xiaomi пошла интересным путём — вместо попытки поставить в бюджетник улучшенную камеру (что сейчас в основном и пытаются сделать конкуренты), они сконцентрировались на других вещах. В частности — на функциональности. Где ещё найдёшь полноценный тройной слот SIM и microSD, NFC, USB-C, Wi-Fi 802.11ac и Full HD-дисплей за такие деньги?
Но ничего не даётся даром, везде есть подвох. И подвох таков, что в таблице характеристик его не увидишь:
Xiaomi сменила экономичный американский процессор на более мощный за те же деньги, но гораздо более прожорливый китайский. В итоге смартфон с 5000 мАч работает на уровне эдак 4200 мАч в смартфонах-конкурентах.
Более чёткий дисплей Full HD будет радовать картинкой в помещении, но ему "зарезали" уровень яркости — эдак на 30% в сравнении с другими мобильниками за 9-11 тысяч рублей. Если вы никогда не выкручиваете яркость на максимуме или замечаете, что она в авто-режиме до таких уровней не дотягивается, вас это устроит. А вот если привыкли к более ярким дисплеям в смартфонах (поищите обзор нынешнего мобильника и параметры яркости дисплея в нём, чтобы понять), то приготовьтесь прикрывать дисплей Xiaomi ладошкой, чтобы было удобнее с него что-то прочитать на улице в ясные газмановские дни.
Чтобы было совсем понятно:
- Redmi 9 покупайте, если в вашем городе Redmi Note 8T либо не продают, либо продают радикально дороже. Потому что Note 8T немного лучше (по качеству камер и яркости дисплея), а в остальном такой же — быстрый и нафаршированный всем, чем только можно, универсальный солдат.
- Если хотите такую же камеру, но радикально улучшенную автономность и более яркий (пусть и не супер-чёткий) дисплей, вам к Redmi 8. Придётся пожертвовать скоростью работы (незначительно) и NFC (а вот это уже печаль для тех, кто привык расплачиваться со смартфона).
- Если хотите золотую середину, берите Realme C3 в варианте 3/64 — получите умеренно быстрый и достаточно выносливый смартфон, который идеально расположился по характеристикам между Redmi 8 и Redmi 9.
И на этом толковые смартфоны до 11 тысяч рублей, пожалуй, закончились. Удачи вам и хорошего настроения, как говорил Медведев, держитесь там!
- Есть USB-C и NFC
- Очень чёткий дисплей Full HD
- Самый быстрый в классе Wi-Fi
- Полноценный тройной слот 2x SIM + microSD
- Мощный процессор (для такой цены)
- Тусклый дисплей
- Много навязчивой рекламы в оболочке Android
- Слабая автономность (для такой батарейки)