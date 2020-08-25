После перехода на китайские процессоры Xiaomi стали не только лучше, но и хуже старых. По нескольким пунктам

В уведомлениях ты видишь кучу рекламы — установи то приложение, другое… Всё это надо отключать по всем возможным менюшкам с настройками. Одним рубильником навязчивую рекламу не отключишь.

Производительность и автономность

Прежде, чем обсуждать железо Xiaomi Redmi 9, стоит рассказать о сложностях, возникших в процессе его тестирования. Например, я так и не смог прогнать тест Geekbench 4 и только после ручного вмешательства запустил 3D Mark. Первый выполнялся, но на процессе верификации результатов онлайн ругался на отсутствующее соединение. Второй не хотел качать кэш, и запустился только после установки кэша вручную. При этом, Geekbench 5 работал без проблем.

На случайный глюк это не похоже — например, в процессе тестирования Modern Combat 5 игра тоже постоянно жаловалась на потерянное интернет-соединение, бывало по нескольку раз в 15 минут даже. При этом, вышеупомянутые бенчмарки так и не смогли “увидеть” интернет, хотя все разрешения у них стояли. Это вряд ли проблема Redmi 9 в целом — скорей всего российское представительство Xiaomi просто рассылает обзорщикам тестовые экземпляры, которые откупорили от выставочных стендов в магазинах или с каких-то китайских презентаций. На таких мероприятиях в смартфоны всегда ставят защиту от бенчмарков — как бы намекают нам, что "ты, поганый обзорщик, сейчас отправишь замеры Mediatek Helio G80 до анонса и испортишь нам продажи афишированием его показателей!". Ладно, проехали...

Ну и разумеется такое поведение было только у Redmi 9, тогда как все остальные тестовые смартфоны, подключённые к той же точке доступа работали без проблем в тех же самых приложениях. Да и другие приложения на Redmi 9 ни на что не жаловались.