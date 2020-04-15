Что выгоднее всего продать, если вы остались без денег в период коронавируса
Ну да, ну да — «со мной такая ерунда никогда не произойдёт, я предусмотрительный». Официальная статистика, правда, говорит о том, что даже у тех, кто откладывал деньги на чёрный день, суммы хватит только на месяц — потом придётся выкручиваться как-нибудь иначе. Это уже не говоря о том, что свыше 60% россиян никаких накоплений не делают вообще.
Только вот никто не знает, сколько ещё продлятся проблемы с деньгами и работой из-за коронавируса. И никто не знает, будет ли в дальнейшем ситуация лучше или хуже. Поэтому лучше планировать, откуда можно извлечь деньги, не связываясь с микрозаймами или прочей дрянью.
Мы сейчас, правда, не будем рассматривать катастрофическую ситуацию, когда все в панике и голодают — в таких условиях людям будет не до интернет-объявлений и самовывозов — вы даже не сможете взять кредит, потому что банки не будут полноценно функционировать, а оставшиеся выкатят рабские условия кредитования, на которые «ни в жизнь» никто не подпишется.
Это будет текст о реалиях, когда у людей ещё осталось желание (и деньги) успеть купить что-то до того, как введут карантин и комендантский час, а у вас осталась возможность продавать не всё подряд, а только то, что выгодно и имеет смысл продавать.
Ноутбуки
Первоочередное из того, что люди сейчас готовы раскупать много и практически без торга. С тех пор, как работать из офиса стало нельзя (за редким исключением), огромное количество работников начали работать из дома. «Но компьютеры же есть практически у всех, кому они были нужны?», — удивитесь вы. Да, только жизнь вносит свои коррективы:
- В условиях самоизоляции людям нужно больше компьютеров. Если раньше можно было обойтись одним настольным компом, за которым папа иногда играл в World of Tanks, мама переписывалась с подругами в соцсетях, а сын смотрел распаковки айфонов на YouTube и «выбивал ачивки» к каждой игре в Steam, то сейчас мама-бухгалтер/финансист должна быть за компом весь рабочий день, папа тоже вынужден консультировать покупателей своего небольшого интернет-магазина почти круглосуточно, а сын… а сын на удалённом обучении, где днём — лекции, а вечером — домашние задания. И все одновременно находятся дома. В таких условиях компьютер нужен каждому. А если детей двое, то ещё и каждому ребёнку.
- Иногда у людей компьютер есть, то он овощ никудышный. Наверное, основная аудитория читателей нашего «околокомпьютерного» сайта не поймёт, как можно настолько пустить на самотёк стабильность или скорость работы домашнего компа, но поверьте — это нормально для тех, у кого компьютер не связан с хобби или работой из дома. Ровно таким же пофигистом назовут вас стоматологи на приёме, когда увидят, в каком состоянии ваши зубы; или автомеханики, когда осмотрят состояние кузова и двигателя/подвески в автомобиле.
При этом люди, которые не увлекаются компами, и не будут их «апгрейдить» (выборочно заменять запчасти для более быстрой работы) — это для них не понятно, да и не очень-то интересно. И, если компьютер — это какой-нибудь древний Celeron 2011 модельного года, а то и Core 2 Quad с древней видеокартой, на которой даже YouTube в 360p «икает», проще купить более современный ноутбук, чем вникать в то, стоит ли прикручивать к конфигурации с SATA-II новый SSD, где достать и как впихнуть нормальную оперативную память DDR3 в матплату с всего двумя слотами, какую термопасту выбрать, если процессор постоянно «троттлит» из-за высохшего радиатора на вентиляторе, что случилось с блоком питания (комплектным у корпуса, угу), что под нагрузкой комп отключается… и так далее.
- Иногда ноутбуки покупают бабушкам и дедушкам. Никогда не понимал этих людей — за что вы наказываете пожилых людей знакомством с полноценными компьютерными системами Windows или Mac OS, в которых, во-первых, человеку без опыта использования компьютера значительно сложнее разобраться, чем в смартфоне. А во-вторых, гораздо сложнее что-то «сломать», или же оно сломается само.
Но факт остаётся фактом — многие покупают ноутбуки для того, чтобы созваниваться по видео с бабушкой, или чтобы ей было не скучно и появилась возможность выходить в интернет.
- Некоторым просто срочно нужен хоть какой-нибудь компьютер. Потому что не было никакого (если работа не была связана с компьютерами, это нормально), а теперь с работы уволили, на улицу выходить нельзя и единственный вариант — подработка через интернет.
И в эту когорту плюсуем тех, кто до ажиотажа продал старый ноутбук чтобы через 2-3 месяца накопить на более крутой новый. Но случился доллар по 82 рубля (уже, правда, по 73, но надолго ли?), самоизоляция, проблемы с работой и зарплатой. А ноутбук нужен, как и деньги на чёрный день, поэтому приходится «закатать губу» и брать б/у.
Как продавать
Если запастись терпением, в этом классе техники продать можно практически любой хлам, но быстрее всего «уйдут» вот такие ноутбуки:
- Процессор Intel Core i3 или i5. Люди, в действительности, не очень разбираются в отличиях между поколениями «интелкоров», да и ты, школьник-Вася, тоже (ну-ка, назови мне без Гугла пять отличий Haswell от Kaby Lake?). Но по рассказам знакомых «компьютерщиков» могли краем уха слышать, что Celeron и Pentium — плохие процессоры, а AMD в ноутбуках и малоизвестный, и маломощный (современные AMD Ryzen классные, но б/у ноутбуков с ними не найдёшь).
Если вы продаёте ноутбук с процессорами не Intel Core, лучше не пишите в объявлении, какой в ноутбуке установлен процессор — те, для кого это важно, зададут наводящий вопрос. Те, для кого не важно, купят и так. А если вы покупаете ноутбук и хотите знать, в чём отличия между разными поколениями Intel Core, просто знайте, что с каждым поколением эти процессоры становились быстрее… грубо говоря, на +5%. То есть Core i3xxx серии на 5% быстрее, чем Core i3 2xxx, и так далее. Вплоть до Core i3 8xxx, но это уже «свежак», в котором начали ставить четыре ядра вместо двух. Со старыми AMD даже не пробуйте разобраться: там чёрт ногу сломит, и даже крутые цифры в наименовании ничего не значат — AMD A10-6800K звучит мощно, но на деле это процессор уровня ширпотребного Intel Core i5-4210H образца 2014 года.
- Дисплей 1920x1080. На остальное наплевать — если диагональ трудящихся ещё немного интересует (хотя все ожидают 15.6”), то тип матрицы, яркость, наличие сенсорного слоя никого не волнует вообще. Оценивать будут глазами, да и то снисходительно.
Вот если у вас в ноутбуке 1366x768, то, во-первых, сочувствую, а во-вторых, такое гораздо сложнее продать. Не пишите этот параметр в объявлении, если вам срочно нужны деньги.
- Видеокарта. В старых ноутбуках почти бесполезна на практике, но в теории помогает «набить цену» на ровном месте. Пишешь в объявлении «игровая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 860M, и все понимают — солидный господин продаёт солидный товар. И только компьютерные фанатики понимают, что эта древняя субфлагманская видеокарта по факту не быстрее новой бюджетной GeForce MX150/MX250, которую можно получить в ноутбуке стоимостью 32 тысячи рублей со «всей хурмой», включая современный процессор и дисплей 1920x1080. Но на простых трудящихся, повторюсь, «игровые видеокарты» в описании производят неизгладимое впечатление — своими глазами видел, как сын-школьник уговаривал маму-бухгалтера раскошелиться на ноутбук с такой комплектацией, потому что «мне тоже пригодится, когда будешь от работы отдыхать».
Всё остальное в описании не так уж важно: к плохой автономности в здоровенных ноутбуках покупатели относятся спокойно, наличие или отсутствие SSD тоже мало кто замечает (в лучшем случае «SSD есть? О, это хорошо, что есть!»), дизайн ноутбуков не интересует никого, но ваши хипстерские наклейки «здесь был Федя» и «New York City» с крышки лучше отодрать — людям неприятно пользоваться техникой, которая кричит о своей б/ушности и пересказывает вкусы своего бывшего владельца. Это как татуировка морды лица «бывшего/бывшей» на ляжке вашей второй половинки.
Холодильники
Не ожидали? А зря — техника для сбережения продуктов в условиях самоизоляции уходит бешеными темпами. Конечно, широка страна моя родная, во многих регионах и сейчас можно хранить продукты на балконе без последствий, но в центрально-европейскую часть России уже добралась весна, поэтому окорочка, куриные яйца и прочие твороги люди хранят в холодильниках.
Если компьютеры есть не у каждого, то холодильники уж точно есть у всех, но:
Некоторые параноики покупают второй холодильник. Если паника не действует на вас, это не значит, что она не действует на кого — фанаты раскупать гречку и туалетную бумагу это наглядно показали.
За б/у холодильниками охотятся фермеры, владельцы крупных домашних хозяйств и/или большого количества домашних животных. Для первой категории дополнительный холодильник — место для хранения как птицы/коров/свиней, которых отправили на мясо, так и яиц, молока а иногда и корма для животных.
У тех, кто держит в квартире (а чаще всё-таки частном доме) толпы собак, котов, кроликов, морских свинок и т.д., доп. холодильник в период самоизоляции — необходимость. Потому что не всю еду можно легко купить в ближайшем супермаркете, а за поход в не ближайший полиция может докопаться и, если очень захочет, выписать штраф (если сочтёт причину не уважительной).
Конечно, вам самим оставаться без холодильника тоже нельзя (отдельные случаи, когда вы уже купили новый холодильник, но не продали старый, не в счёт), просто имейте в виду, что технический прогресс есть не только в мобильниках. И, хотя, казалось бы, в холодильниках ничего нового изобрести невозможно, но новые отечественные бюджетные модели (всяческие Stinol, Atlant, Бирюса, Nordfrost, Pozis, Don и др.) холодят настолько же хорошо, как и ваш 15-летний недешёвый Bosch, Indesit, Ariston, Gorenje, Beko или другие. Но потребляют меньше электричества (в старых холодильниках с классом энергопотребления B расход приличный) и они новые — без рассохшихся уплотнителей двери, трескающихся «уставших» полок, утечек хладагента и прочих «приколов» престарелой техники. Я бы на вашем месте продал старый премиум задорого ценителям «понтов» и купил с небольшой доплатой новый «бюджетник», который будет не хуже. Благо, собранные в России холодильники пока не успели подорожать даже после падения рубля.
Как продавать
В сравнении с компьютерами, здесь всё относительно просто:
- Проще всего продавать «иномарки»: потрёпанный Indesit вы продадите быстрее, чем почти новую «Бирюсу», хотя она запросто может быть лучше во всех отношениях видавшего виды «мамонта».
- О годе выпуска помалкивайте, пока не спросят напрямую. Потому что в б/у холодильнике важен не год, а состояние конкретного экземпляра. Несмотря на то, что холодильники — это не автомобили и по дорогам они не бегают, даже у двух одинаковых моделей одного года выпуска у разных хозяев состояния будет разное. Из этого вытекает ещё один нюанс:
- На занимайтесь самобичеванием перед покупателями. «Да, холодильник еле живой, ну так ему и лет уже много!» — самая тупая фраза, которую только можно произнести перед людьми, которые пришли к вам за ним с деньгами. Пусть сами осматривают и решают, будут ли торговаться.
- Снимите чёртовы магниты и отмойте всё, что на виду. Хороший грязный холодильник уйдёт дешевле, чем плохой чистый. И делайте это уже на этапе, когда размещаете фото в объявлении, а не после размещения в надежде, что «вот когда придут смотреть, тогда и презентую». Не придут.
P.S. кстати, почти всё вышесказанное отлично подходит и для продажи стиральных машин!
Игровые консоли
Если вы не фанат уровня «мои Xbox и PlayStation со мной навсегда!», сейчас самое время отправлять их на продажу:
- Спрос на подержанные консоли сейчас максимальный. Потому что детям нельзя валять дурака за «на свежем воздухе» и приходится делать это дома. А дома выбор невелик, при этом нынешняя молодёжь разбираться в устройстве компьютера, системных требованиях, фреймворках, режимах совместимости и прочей ерунде желанием не горит — удобнее взять геймпад в руки и играть. Да и любителей игр в возрасте от 30 до 50 в 2020 году много, как никогда. Это у вас в самоизоляции апатия из-за затворничества и проблем на работе, а многие люди не «грузятся» такими проблемами. С них деньги — с вас надоевшая старая консоль, и все довольны.
- Всегда помни о некстгене. PlayStation 5 и Xbox Series X, конечно, чёрт знает когда выйдут на деле, а нормальное количество игр на них выйдет ещё позже, но PS4 и Xbox One уже точно моложе не станут. С учётом того, что выход многих игр отложили из-за коронавируса (хотя какого бы хрена? Сидите дома и программируйте свою игру, потом её через интернет же у вас и купят, чтобы играть на самоизоляции!), впервые в истории может случиться так, что из-за переносов к следующему году новыми играми будут равномерно обеспечены и старые, и новые консоли. Новые, возможно, даже лучше, потому что им ещё и «эксклюзивов под некстген» завезут.
Как продавать
- Чем больше жёсткий диск, тем больше наценка. Если вам по какой-нибудь причине хватало 500 Гбайт, но где-то валяется HDD на 1000 Гбайт от ноутбука, не поленитесь засунуть его в консоль для эффектной «утилизации».
- Продавать с SSD смысла почти нет. Можете попробовать задрать цену, но в заголовке объявления слово «SSD» никак не возбудит трудящихся, а для тех, кто ищет подешевле (таких в коронавирусный кризис большинство), важнее видеть «1 TB» и низкую цену, а 500 Gb на SSD. Просто поверьте на слово.
- Часть игр есть смысл продать отдельно. Потому что за вашу огромную коллекцию никто не доплатит огромные деньги. В случае, когда родители выбирают консоль для школьника, проще нарисовать в объявлении «PS4 + 20 игр» и продать консоль со старьём, а диски с новыми играми, которые в новом состоянии очень дорогие, продать по отдельным объявлениям. Так дольше, но выгоднее.
Смартфоны
Так себе затея по количеству денег, которые получите с продажи, но мобильники нужны людям всегда, поэтому, если есть подменный смартфон, современную модель в нынешних непростых условиях можно и продать.
Сегодня, когда смартфоны дороже 12-13 тысяч рублей из Aliexpress обложили пошлинами, да ещё всё едет непредсказуемо долго, а в России смартфоны подорожали из-за падения рубля, время для продажи б/у вполне подходящее.
Как продавать
- Ниже престиж модели смартфона — быстрее и выгоднее продадите. Есть только одно исключение из этого правила — iPhone, который наши соотечественники покупают втридорога даже на последние деньги.
С продажей флагманских мобильников других марок всё будет намного сложнее — это не холодильники, где новые бюджетники равны старым флагманам. И после продажи Samsung Galaxy S9 Plus за 15 тысяч рублей вы, когда дела наладятся, ни в этом, не в следующем году по такой цене не купите смартфон аналогичного уровня.
И Samsung — это ещё самый удачный кандидат на продажу. А вот флагманы HTC, LG, Motorola, Oppo, OnePlus, Realme и ZTE продать по разумной цене невозможно, только за бесценок. Поэтому лучше не портите себе настроение и даже не ставьте объявление с этими моделями, или готовьтесь демпинговать до победного.
Sony и Nokia — как ни странно, есть шанс продать. В столице такие смартфоны иногда покупают горячие южные парни, для которых iPhone и Samsung — это слишком банальные мобильники. В общем, таких покупателей мало, но если ваш «флагман не для всех» в хорошем состоянии и не очень устарел, желающих будет много и они будут достаточно щедры.
- Производитель, чьи смартфоны всегда легко продать, только один — это Xiaomi. Из-за того, что Xiaomi, как и Apple, это не смартфоны, а религия, только уже не для богачей, а для всех, раскупают их влёт. Но… только по ценам ниже алиэкспрессовских.
Например, у вас хорошо сохранившийся Xiaomi Redmi Note 7. На Aliexpress такой «толкают» за 11 тысяч рублей. Значит вы без проблем продадите его за 7 тысяч, и с проблемами (будете долго ждать покупателя) — за 8 тысяч.
Redmi Note 8 Pro 64 Gb на Aliexpress продают за 14-15 тысяч рублей. Значит в состоянии б/у продать его будет реально за 10-11 тысяч (скорее за 10, потому что церковь свидетелей Сяоми ещё помнит новые Note 8 Pro до падения рубля по 11500-12000 рублей на «сером рынке». И никого, ребята, не волнует, что вы могли купить этот смартфон у
охреневших официальных продавцов за 18-20 тысяч, все исходят из «контрабандной» цены.
- Самые выгодные в продаже флагманы — это, конечно, Huawei. Во-первых, потому что у них почти нет фактора демпинговой цены из-за смартфонов Aliexpress: Huawei уже давно сделал так, чтобы смартфоны, купленные напрямую у китайцев, в обход российского представительства, не ловили в РФ связь 4G, а иногда и 3G. Нет конкуренции со смартфонов по китайским ценам (а смартфоны Huawei в Европе всегда дороже, чем в России, смысла их везти нет) — цены дольше удерживаются более высокими.
Вдобавок, древние легенды гласят, что Huawei фотографируют не хуже, чем новейшие iPhone (отчасти правда) и что их флагманы по многим пунктам круче лидера соотношения цены и качества, Xiaomi (раз на раз не приходится). А теперь, когда на новых моделях Huawei не работают Google Play, YouTube и прочая всячина (а если установить самостоятельно, то спустя какое-то время снова не работают), старые флагманы, вопреки здравому смыслу, оказываются востребованнее новых.
- Не пытайтесь продавать смартфоны «как бы российских» или не престижных импортных брендов. BQ, Fly, Inoi и Highscreen умеют только ботов в комментарии для нахваливающих комментариев зазывать — на Avito интереса к смартфонам этих марок ноль. Такие же проблемы, но уже по причине малой известности в России, у Alcatel, BlackBerry, Blackview, Doogee, Elephone и остальных. Всё это не означает, что смартфоны этих марок особенно плохие (хотя иногда и означает) — просто вы, когда покупали их, знали, что покупаете смартфон малоизвестного производителя дешевле, чем широко раскрученного и уже с наценкой. И вот теперь из-за этой малой известности будете испытывать проблемы с его продажей. Лучше даже не предпринимать попыток.
Компьютеры
Это может показаться странным, но здесь правила игры немного не такие, как в случае с ноутбуками. Комп — это, во-первых, «сборная солянка» из огромного количества разных запчастей, от процессора до корпуса, а ещё и монитора и клавиатуры-мыши (в понимании простых людей, а не тех, кто в теме). Слишком много разных вариантов, чтобы давать советы на все случаи жизни.
Во-вторых, в России, так уж повелось, те, кто покупают компьютеры, либо берут «какой-нибудь для работы» подешевле, либо выбирают не компьютер, а комплектующие к нему (процессоры, матплаты, видеокарты, оперативную память и т.д.) по отдельности. Поэтому здесь, в отличие от всех остальных товаров, нужно сначала определиться, как именно вы будете продавать свой компьютер.
Как продавать
- Очень старые и/или маломощные компьютеры выгоднее продавать в сборе. Если ваш «гроб с монитором» выпущен до 2012 года или в нём двухъядерный процессор, больше всего денег вы выручите, если будете продавать его не только как «системный блок», но и с монитором, клавиатурой и даже колонками. Потому что компьютеры уровня «лишь бы функционировал в целом» берут те, кому не улыбается перспектива докупать весь «обвес» по отдельности (и каждый раз объясняться перед полицией, почему нарушил режим самоизоляции) в б/у виде, или, тем более, новом.
Если у вас компьютер с четырёхъядерным Intel Core, есть смысл продать его по запчастям — реалии сейчас таковы, что материнская плата под процессоры Intel Core 2xxx, 3xxx и 4xxx серий стоит дороже, чем в момент, когда её начали выпускать. Старые компьютеры имеют свойство ломаться, «выжившее» раритетное железо для их ремонта ценится дорого.
С процессорами Intel продать компьютер проще, чем с AMD. Не имею ничего против AMD’шных компьютеров, Ahtlon II X3 или Phenom II X4 были прекрасны для своего времени, «типа» шести- и восьмиядерные FX, хоть и не хватали звёзд с неба, для работы с фото и видео подходили хорошо. Но старые Intel Core популярнее, медленнее устаревают (можете считать это стереотипом) и, с высоты прошедших лет не дороже. Если у вас в компьютере четырёхъядерный процессор AMD, и это не Ryzen, лучше просто пишите «четырёхъядерный процессор». Если шестиядерный и т.д., можно писать полностью — Intel-фанаты всё равно не клюнут, зато школьники будут в восторге и обрывать вам телефон/личные сообщения.
«Core i5» и «Core i7» — магические слова. Если у вас компьютер с таким процессором, продать его будет проще всего.
- Видеокарты есть смысл продавать по отдельности только для моделей 2016 года и новее. Если технический прогресс в процессорах народ ещё не осознал, поэтому старые четырёхъядерные Интелы расхватывают так же хорошо, как старые люксовые холодильники (хотя в обоих случаях это невыгодно в сравнении со «свежаком», то, если надумаете продавать видеокарту отдельно от компьютера, покупателя найдёте только на малое количество моделей.
В случае с NVIDIA всё проще — GTX 1xxx серии, начиная с GTX 1060 и выше (1060 сегодня сойдёт за бюджетную видеокарту, 1050 и прочие уже не котируются), у AMD востребованы R9 380X/390/390X, RX 470/480, RX 570/580/590… да и всё — новенькие RX 5600 XT/5700/5700 XT ещё не успели перекочевать в «б/у».
За другие видеокарты с вас попросят такие копейки, что лучше не тратить время и продавать их целиком с компьютером под соусом «и для игр, и для работы».
- Кроме процессоров и видеокарт в б/у комплектующих всё слишком дёшево. Как я уже сказал, вы можете очень выгодно продать материнскую плату для старого процессора Intel Core, потому что мало их осталось в живых. Но б/у оперативная память, жёсткие диски, SSD не ценятся: SSD прогрессируют быстро и устаревают настолько же стремительно, как смартфоны. «Оперативка» с каждым годом оказывается нужна всё меньшему количеству людей, жёсткие диски и блоки питания б/у вообще никто не покупает, потому что они «с пробегом» имеют свойство выходить из строя, когда им заблагорассудится. О корпусах и вентиляторах я уж молчу.
Телевизоры
На правах «хлеба и зрелищ» у вас с радостью и быстро купят телевизор не особо дешевле новых моделей. Нужно только соблюсти несколько важных характеристик.
Как продавать
- Диагональ — самое главное. Вроде бы не так уж много среди россиян близоруких, но всё равно подавай им телик покрупнее. Возможно, это такая разновидность «понтов», а может у всех дворцы с огромными комнатами, где телевизор разглядывают с солидных расстояний, и поэтому желательно, чтобы он был во всю стену. В общем, количество интереса к вашему объявлению прямо пропорционально размеру диагонали экрана. Маленький телевизор вы продадите за копейки и только под соусом «для кухни», при этом он должен быть не широкоформатным, чтобы оказаться впихуемым на эту самую кухню (наверное, кухни во дворцах россиян только для прислуги, и поэтому компактные). Качество самого экрана, как вы понимаете, никого не волнует — людям, зачастую, не с чем сравнить, или то, с чем сравнивают, ещё хуже.
Smart TV обязательно!. Даже если доисторический Smart TV у первых умных теликов LG или Samsung, где перелистывание по меню «икает», экран немного тусклый, а половина приложений не работает, такой телевизор у вас с руками оторвут, в отличие от новенького Full HD-телика с качественной матрицей, но без Smart TV. Потому что «это уже тогда не телевизор, а плохой монитор» и всё такое. А потом эти же люди из покупателей всё равно «приколхозят» ТВ-приставку от провайдера интернета к телевизору и никогда не вернутся в фирменное меню телика. Но это уж потом, как пел Макаревич.
Чёткость экрана — не ниже Full HD. То есть 1920x1080 пикселей. Потому что 1280x720 наших соотечественников не возбуждает, даже если телик компактный, порядка 32” а вот 1920x1080 на 55-60” — мечта! То, что на такой диагонали надо бы уже 4K, никого не смущает — «ничего страшного, пока купим такой, а после коронавируса может в кредит с этим вашим 4K возьмём», — сообщают они нам.
Автомобиль
В руках много гречки и туалетной бумаги не перетащишь, что будет дальше с рублём, тоже не очень понятно, поэтому россияне в коронавирусный кризис закупаются автомобилями. В основном новыми, потому что на них проще оформить кредиты и прочие рассрочки, но и рынок б/у тоже растёт.
Я понимаю, что в этой теме обзорщик смартфонов уже лезет «не в своё собачье дело», но не готовить же отдельную статью из-за частного случая товара, который хорошо продаётся во время коронавируса. Тем более, что реалии
стереотипы продаж автомобилей в кризис хорошо известны:
Как продавать
- Lada — желаннее всех. Не мы такие, жизнь такая. Недорогие ВАЗовские легковушки стоят недорого, продаются легко в любом регионе. В отличие от полтора фанатиков и школьников, которые ценят отточенную управляемость, чип-тюнинг и правильную репутацию бренда (Renault Duster — «для тупых колхозников» и так далее), для обычных людей нужна просто «какая-нибудь колымага под задницу, чтобы везла» и была недорогой в эксплуатации и ремонте. В принципе, этим запросам отвечают не только автомобили ВАЗ, просто по совокупности возраста/состояния/распространённости альтернатив им нет — только китайские автомобили, для которых запчасти перестают производить раньше, чем для этих ваших Oukitel и Doogee прошлых лет выпуска.
Японское — это круто. Так же, как и в случае с китайскими смартфонами/ноутбуками, китайские автомобили очень любимы в народе. С тем же самым стереотипом «солидно и не ломается». Toyota в этом плане самая желанная, и даже дорогая страховка из-за того, что для таких же фанатиков Тойоты постоянно угоняют, не останавливает никого.
Хорошо продаётся то, что производится/производилось в России. Все эти бюджетные Renault (которые Dacia), соплатформенные Hyundai/Kia, Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid/Octavia и кроссоверы этих же марок — любимы и желанны. Я сейчас говорю до идиотизма очевидные вещи, от которых автолюбители ухмыляются, но, представьте себе, не все люди в курсе, что продать Fiat в России — это проблема.
Россия — родина ненависти к французским автомобилям. Я сказал «французским», а не Logan/Sandero/Duster/Kaptur, которые проектировал не «духовно богатый» Renault, а румынская Dacia, причём в этом нет ничего плохого — автомобильчики простые, надёжные и предсказуемые. А у исконно французских Renault, а также Peugeot/Citroen репутация автомобилей, в которых «понт дороже денег» — всё очень красиво и необычно, и даже едет классно (лучше этой вашей корейщины, местами), но сконструировано «через труднодоступные места», ломается в непредсказуемые моменты, ремонтируется сложно и дорого. Разве что турбодизели у французов прекрасны, но это ложка мёда в бочке дёгтя, поэтому извините.
Чем проще, тем лучше. Турбодвигатели? Не, лучше атмосферные. Многорычажная подвеска? Дорого в ремонте, лучше балка. Роботизированная коробка передач? Не надо нам такого, выберем гидротрансформаторный «автомат». И за это нельзя винить людей — живём во время, когда любую дорогую технику берут с оглядкой на надёжность в условиях катастрофы. И, как показывает коронавирус, в чём-то они правы.
Если у вас Peugeot с двигателем свыше 250 лошадиных сил и «роботом» — можете даже не пробовать выставлять объявление.
Что нет смысла пытаться продавать в период коронавирусного кризиса
Мебель. Да, многие офисные работники ощутили, что на табуретках и хлипких стульях работать из дома за компьютером неудобно, но офисные кресла они заказывают себе новенькими.
Фотокамеры. В период, когда всем запретили выходить из дома, спросом не пользуются.
Пылесосы. Или за бесценок, или не продадите — многие брезгуют покупать б/у пылесос.
Планшеты. Вот здесь сложно сказать — с одной стороны, сейчас всё больше людей выходят в интернет через планшеты (мы следим за статистикой, угу). С другой — мало-мальски хороший планшет на момент покупки обошёлся вам дорого, а покупать его даже умеренно дорого никто не станет, только за гроши. Не говоря уже о том, что, в отличие от смартфонов, планшеты нужны не всем и продавать вы их можете вплоть до окончания «самоизоляции» (то есть вечно).
«Не дай бог так оголодать!»
Грузинский аул.
Выходит пожилой грузин на крыльцо покурить и видит как петух топчет курицу. Поглядев, он бросает горсть пшена, петух тут же соскакивает с курицы и начинает клевать пшено. Грузин, тяжко вздохнув: «Не дай бог так оголодать!»
Очень хочется верить, дамы и господа, что мы не оголодаем настолько, чтобы продавать свой любимый автомобиль, компьютер или смартфон ради пропитания. Да во многих случаях это и нерентабельно — настолько, что не стоит браться. Зато, надеюсь, теперь вы понимаете знаете, в каких случаях браться есть смысл, и не натворите глупостей, продав неадекватно дёшево то, что вообще не было смысла выставлять на продажу по бросовой цене. Здоровья вам и терпения пережить весь коронавирусный кошмар в мире!