Что выгоднее всего продать, если вы остались без денег в период коронавируса

При этом люди, которые не увлекаются компами, и не будут их «апгрейдить» (выборочно заменять запчасти для более быстрой работы) — это для них не понятно, да и не очень-то интересно. И, если компьютер — это какой-нибудь древний Celeron 2011 модельного года, а то и Core 2 Quad с древней видеокартой, на которой даже YouTube в 360p «икает», проще купить более современный ноутбук, чем вникать в то, стоит ли прикручивать к конфигурации с SATA-II новый SSD, где достать и как впихнуть нормальную оперативную память DDR3 в матплату с всего двумя слотами, какую термопасту выбрать, если процессор постоянно «троттлит» из-за высохшего радиатора на вентиляторе, что случилось с блоком питания (комплектным у корпуса, угу), что под нагрузкой комп отключается… и так далее.

Иногда ноутбуки покупают бабушкам и дедушкам. Никогда не понимал этих людей — за что вы наказываете пожилых людей знакомством с полноценными компьютерными системами Windows или Mac OS, в которых, во-первых, человеку без опыта использования компьютера значительно сложнее разобраться, чем в смартфоне. А во-вторых, гораздо сложнее что-то «сломать», или же оно сломается само.

Но факт остаётся фактом — многие покупают ноутбуки для того, чтобы созваниваться по видео с бабушкой, или чтобы ей было не скучно и появилась возможность выходить в интернет.

Некоторым просто срочно нужен хоть какой-нибудь компьютер. Потому что не было никакого (если работа не была связана с компьютерами, это нормально), а теперь с работы уволили, на улицу выходить нельзя и единственный вариант — подработка через интернет.

И в эту когорту плюсуем тех, кто до ажиотажа продал старый ноутбук чтобы через 2-3 месяца накопить на более крутой новый. Но случился доллар по 82 рубля (уже, правда, по 73, но надолго ли?), самоизоляция, проблемы с работой и зарплатой. А ноутбук нужен, как и деньги на чёрный день, поэтому приходится «закатать губу» и брать б/у.

Как продавать

Если запастись терпением, в этом классе техники продать можно практически любой хлам, но быстрее всего «уйдут» вот такие ноутбуки:

Процессор Intel Core i3 или i5. Люди, в действительности, не очень разбираются в отличиях между поколениями «интелкоров», да и ты, школьник-Вася, тоже (ну-ка, назови мне без Гугла пять отличий Haswell от Kaby Lake?). Но по рассказам знакомых «компьютерщиков» могли краем уха слышать, что Celeron и Pentium — плохие процессоры, а AMD в ноутбуках и малоизвестный, и маломощный (современные AMD Ryzen классные, но б/у ноутбуков с ними не найдёшь).

Если вы продаёте ноутбук с процессорами не Intel Core, лучше не пишите в объявлении, какой в ноутбуке установлен процессор — те, для кого это важно, зададут наводящий вопрос. Те, для кого не важно, купят и так. А если вы покупаете ноутбук и хотите знать, в чём отличия между разными поколениями Intel Core, просто знайте, что с каждым поколением эти процессоры становились быстрее… грубо говоря, на +5%. То есть Core i3xxx серии на 5% быстрее, чем Core i3 2xxx, и так далее. Вплоть до Core i3 8xxx, но это уже «свежак», в котором начали ставить четыре ядра вместо двух. Со старыми AMD даже не пробуйте разобраться: там чёрт ногу сломит, и даже крутые цифры в наименовании ничего не значат — AMD A10-6800K звучит мощно, но на деле это процессор уровня ширпотребного Intel Core i5-4210H образца 2014 года.

Дисплей 1920x1080. На остальное наплевать — если диагональ трудящихся ещё немного интересует (хотя все ожидают 15.6”), то тип матрицы, яркость, наличие сенсорного слоя никого не волнует вообще. Оценивать будут глазами, да и то снисходительно.

Вот если у вас в ноутбуке 1366x768, то, во-первых, сочувствую, а во-вторых, такое гораздо сложнее продать. Не пишите этот параметр в объявлении, если вам срочно нужны деньги.