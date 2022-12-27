Все пытаются изобрести альтернативу Google Play в 2022 году. А она уже есть, причём со смартфонами!

Давно ходят разговоры, что монополизм платформодержателей — это не круто. И у этого «не круто» появляется все больше подтверждений. Так, пользователи в России из-за санкций потеряли возможность скачивать некоторые популярные приложения и привычными способами платить за контент.

Само собой, в нашей стране реакцией на эти события стали запуски локальных магазинов приложений. Но мы же с детства помним, что сани надо готовить летом, так что кто раньше заподозрил риск чего-то подобного, тот сейчас и предлагает услуги лучшего качества. Новые отечественные сторы — это вполне повод для гордости, но за покупками лучше идти в AppGallery.

AppGallery? Напомните-ка...

Да-да, раньше мы не обращали особого внимания на наличие дополнительных магазинов приложений, а если и обращали, то пользовались мало. Тем не менее, HUAWEI AppGallery — это одна из старейших альтернатив Google Play. Изначально магазин появится в Китае в 2011 году, а в 2018 из-за американских санкций был запущен по всему миру, установлен на все смартфоны и планшеты HUAWEI, а также доступен на Android-устройствах других брендов. Выходит, AppGallery стартовал спустя всего лишь три года после открытия Android Market и за год до его переименования в привычный Google Play.