Все пытаются изобрести альтернативу Google Play в 2022 году. А она уже есть, причём со смартфонами!HUAWEI AppGallery
Еще недавно Google Play закрывал все наши потребности. Даже если на смартфоне уже установлен второй магазин, причин запускать его практически не было. А чтобы самому поставить еще один альтернативный... да ну серьезно, кому вообще это могло прийти в голову? Теперь все иначе. Если нужно платное приложение, внутриигровая валюта или Сбербанк Онлайн — Google Play вам не друг.
Фото: Артур Сотников для Ferra.ru
Давно ходят разговоры, что монополизм платформодержателей — это не круто. И у этого «не круто» появляется все больше подтверждений. Так, пользователи в России из-за санкций потеряли возможность скачивать некоторые популярные приложения и привычными способами платить за контент.
Само собой, в нашей стране реакцией на эти события стали запуски локальных магазинов приложений. Но мы же с детства помним, что сани надо готовить летом, так что кто раньше заподозрил риск чего-то подобного, тот сейчас и предлагает услуги лучшего качества. Новые отечественные сторы — это вполне повод для гордости, но за покупками лучше идти в AppGallery.
AppGallery? Напомните-ка...
Да-да, раньше мы не обращали особого внимания на наличие дополнительных магазинов приложений, а если и обращали, то пользовались мало. Тем не менее, HUAWEI AppGallery — это одна из старейших альтернатив Google Play. Изначально магазин появится в Китае в 2011 году, а в 2018 из-за американских санкций был запущен по всему миру, установлен на все смартфоны и планшеты HUAWEI, а также доступен на Android-устройствах других брендов. Выходит, AppGallery стартовал спустя всего лишь три года после открытия Android Market и за год до его переименования в привычный Google Play.
HUAWEI
На текущий момент в распоряжении Huawei не просто альтернатива магазину Google, а собственная полноценная экосистема HMS (Huawei Mobile Services), которая поддерживает разноформатные продукты от фитнес-браслетов и смарт-часов до умных домов и автомобильных систем. И ничего удивительного, что такая экосистема может предложить нам действительно много полезного. Поиск, облака, навигация и карты, магазин приложений, фирменные приложения и сервисы, бесшовная и дружная работа гаджетов — все это есть у Huawei. И некоторые имеющиеся решения превосходят технологии других производителей.
Во-первых, уважаем старших
Магазин может быть бесконечно крутым, но если он запущен недавно, количество доступных приложений безальтернативно стремится к нулю. Казалось бы, что сложного разработчикам опубликовать приложение где-то еще? Переписывать код с нуля не надо, все происходит достаточно быстро. Однако инди-программисты в моменте бывают чересчур заняты, а в крупных корпорациях процесс согласования слишком длинный и сложный для оперативного принятия решений.
Ferra.ru
Чем дольше существует магазин приложений, тем более лояльными к нему становятся и крупные компании, и стартапы, и разработчики-одиночки. Они понимают, что аудитория магазина растет, это новый канал продаж, а значит, усилия по публикации приложений не будут потрачены впустую на стор-однодневку.
На текущий момент в AppGallery доступно более миллиона игр и приложений. Так, для некоторых пользователей он один способен удовлетворить все потребности в контенте. Причем компания Huawei активно работает на рынках разных стран, чтобы в ее магазине был доступен не только глобальный контент, но также и популярные локальные приложения, игры, сервисы. Если говорить именно про магазин, статистика получается вот какая: более 1 миллиона приложений, более 580 миллионов активных пользователей по всему миру.
«Санкционочки» не желаете?
Уже давно Россию покинули хамон, прекрасные итальянские сыры с трюфелем и еще разные продукты многих стран. Ответные санкции. Значит ли это, что я не могу после работы заехать за нарезкой испанского окорока? Да хоть Иберико 5J! Также и с приложениями: если выгнали из Google Play, скачаем в другом месте. Неудобно, но не конец света. Правда, есть нюансы. Это какую-нибудь игру ты можешь загрузить по одной из первых ссылок в поисковике. Провернуть такой трюк с банковским приложением? Поступок граничит с идиотизмом по причине элементарных принципов безопасности.
Ferra.ru
Понятно, что финансовый софт можно скачать и на официальном сайте, но бегать потом туда же за регулярными обновлениями совсем не круто. С AppGallery подобных проблем нет: магазин надежный и безопасный, разработчики проходят идентификацию личности перед публикацией и обновления устанавливаются автоматически. Сбербанк есть, сервисы Яндекса тоже (ну, мало ли?), также найдется HeadHunter, VK Клипы и еще сотни популярных в России приложений.
И можно без позволения Google
Кстати, даже с отсутствием сервисов Google проблему удалось решить через AppGallery. Как смотреть YouTube мы недавно рассказывали, устанавливать WhatsApp научились и даже Roblox детям поставить можно. Кстати, на днях появилась возможность скачивать приложения Google прямо из AppGallery, не переходя на сторонние ресурсы. Уже доступны YouTube, WhatsApp, Google Maps, и список будет расширяться. А пока на смартфонах и планшетах HUAWEI также доступна утилита GSpace, которая эмулирует сервисы Google и открывает доступ к Google Play c возможностью войти в свой привычный аккаунт и скачивать оттуда любые приложения.
Ferra.ru
Из минусов, в GSpace есть реклама (должен же разработчик как-то окупать эмуляцию сервисов), но за ее отключение можно заплатить небольшую сумму денег — разово или по подписке. И вот тут можно подумать, что автор попал в ловушку. Как платить-то, если магазины не принимают российские карточки? Об этом — дальше.
Оплата внутри и снаружи
В общем, я уже намекнул про вопрос оплаты внутри приложений, так что ходить вокруг да около больше нет смысла. Да, AppGallery позволяет привязать банковскую карту Мир, либо оставшиеся на руках MasterCard и Visa российских банков, платить со счета мобильного телефона и даже с QIWI-кошелька. По сути, есть все привычные способы купить приложение, набрать игровой валюты или оплатить подписку на какой-нибудь сервис.
Понятно, что одним лишь контентом сыт не будешь. С оплатой физической на смартфонах HUAWEI тоже проблем нет. Доступно целых три способа: Huawei Pay, Mir Pay, СБПэй. Кому что удобней. Так что прикладывать смартфон на кассе, турникетах общественного транспорта и в прочих местах можно без ограничений.
Ferra.ru
Даже при имеющихся плюсах вам положены бонусы
Если вам дают классный сервис (и он решает все проблемы), то спрашивать о каких-то дополнительных привилегиях становится как-то неловко. Однако у AppGallery другой подход. Нужные приложения есть? Оплата контента есть? А вот вам еще кэшбэк и подарки. Само собой, это работает не всегда и не на все, но по пятницам, в качестве примера, дают кэшбэк за покупки игровых валют. В самый раз, чтобы на выходных можно было не думать о работе и зарубиться во что-нибудь изо всех сил. Да и не только по пятницам, магазин AppGallery в целом располагает к тому, чтобы почаще туда заглядывать в поисках чего-то нового, выгодного или просто интересного.