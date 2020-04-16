5 смартфонов, которые лучше взять вместо нового iPhone SE 2020

Первое, что бросается в глаза — огромные рамки. В 2014 году, когда вышел iPhone 6, это ещё было нормой. В-принципе, и в 2017 на iPhone 8 они смотрелись ещё сносно. Ирония в том, что именно Apple ввела моду на тотальную безрамочность (iPhone X), и в итоге сегодня даже бюджетники на Android имеют лучшее соотношение площади экрана к фронтальной поверхности, чем “новый” iPhone SE в корпусе от iPhone 8. По соотношению рамок к диагонали дисплея iPhone SE 2020 (138.4 мм высоты, 4.7" дисплей) находится на уровне Xiaomi Redmi Go (140 мм, 5" дисплей) — смартфона за 4 тысячи рублей для нищих индусов.

Разрешение экрана тоже, конечно, не на 40 тысяч рублей, потому что у нас тут HD IPS-дисплей. Дисплей нормального такого Android-смартфона... за 8-10 тысяч рублей. И всё-таки хорошо, что не AMOLED — в этом случае чёткость картинки была бы ещё ниже (см. PenTile). С другой стороны, IPS быстрее разряжает аккумулятор, которого в iPhone SE 2020 всего лишь 1821 мАч...

Что ещё? Ах, да, всего одна камера. Как минимум, не хватает сверхширокоугольного объектива — без него уже как-то скучно. Впрочем, тут можно и дать послабление: всё же, не всегда и в Android-смартфонах несколько камер реально используются как несколько камер (в дешёвых Realme, например, почти все камеры, кроме основной, используются в роли "пустышек"). И если одна, но хорошая, то это лучше, чем несколько паршивых, как до сих пор во всяких мобильниках TCL и прочих бесполезных флагманских Nokia.

Ещё смущает, что iPhone SE 2020 неполноценно двухсимочный. “На бумаге” он поддерживает две симки, на деле одна из них — eSIM. Не спорю, технология хорошая, но в России не работает (а с коронавирусом теперь ещё и чёрт знает, когда начнёт работать) и поэтому пользы от неё мало. Почему Apple до сих пор, в 2020 году, не может просто выделить место для двух очень маленьких nano-SIM в каждый свой аппарат, как это делают другие? Да потому что плевать они хотели на пожелания покупателей одного из самых больших рынков сбыта их дорогущих мобильников. Вот китайцы почему-то пересиливают себя и делают смартфоны с NFC для России (Alcatel, Xiaomi, Realme, Huawei и другие), а горячие американские парни на такие мелочи не размениваются.

Наконец стоит иметь ввиду, что 40 тысяч рублей стоит версия iPhone SE с всего 64 Гбайт встроенной памяти. При этом, именно обновления iOS выкачиваются сразу на несколько гигабайт. Android-смартфон с 64 Гбайт за 40 тысяч рублей сегодня найти тяжело, все как на подбор идут с 128 Гбайт и выше, а многие ещё и карту памяти поддерживают (айфон не поддерживает).

Единственное, чем iPhone SE теоретически может быть реально хорош — камера и, в особенности, съёмка видео. Но это, подчёркиваю, пока лишь теоретически ибо реальных тестов ещё не было. Мы только знаем, что в ней 12 мегапикселей, светосила f/1.8 и оптическая стабилизация. Камеры с такими характеристиками "на бумаге" есть у iPhone 8 и у iPhone 11: первая камера по сегодняшним меркам уже паршивенькая, и Xiaomi Redmi Note 8 Pro за 15 тысяч рублей уничтожает ей по качеству фото на корню (но не по качеству видео), вторая - уровень хорошего такого Samsung Galaxy S10 или Huawei P30, то есть своих 40 тысяч стоит. Я бы хотел верить, что камера действительно полностью унифицирована с iPhone 11, но поговаривают, что ночной режим на iPhone SE 2020 недоступен. Если это не маркетинговые подлости, когда вам программным образом ухудшают работу камеры, то, возможно, внутри просто старый сенсор от айфона-"восьмёрки", который в ночном режиме снимает паршиво. Буду рад ошибаться.

Можно было бы упомянуть и то, что сама Apple когда-то говорила со сцены, что Touch ID (сенсор отпечатков пальцев) уже не нужен и вообще не точен, а Face ID (распознавание по лицу) — наше всё, и фанаты кричали от восторга, вторя любимой компании. Но в iPhone SE есть только Touch ID, а Face ID — нет. И что теперь скажет Apple? Разумеется, ничего по делу — компания снова переобуется на лету (как и преданные фанаты) и будет впаривать Touch ID.