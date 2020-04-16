5 смартфонов, которые лучше взять вместо нового iPhone SE 2020
Прежде всего, стоит спуститься с небес на землю и понять кое-что касаемо новой модели iPhone, которая стоит как флагманы Xiaomi. Посмотрите на iPhone SE по версии 2020 года:
Первое, что бросается в глаза — огромные рамки. В 2014 году, когда вышел iPhone 6, это ещё было нормой. В-принципе, и в 2017 на iPhone 8 они смотрелись ещё сносно. Ирония в том, что именно Apple ввела моду на тотальную безрамочность (iPhone X), и в итоге сегодня даже бюджетники на Android имеют лучшее соотношение площади экрана к фронтальной поверхности, чем “новый” iPhone SE в корпусе от iPhone 8. По соотношению рамок к диагонали дисплея iPhone SE 2020 (138.4 мм высоты, 4.7" дисплей) находится на уровне Xiaomi Redmi Go (140 мм, 5" дисплей) — смартфона за 4 тысячи рублей для нищих индусов.
Разрешение экрана тоже, конечно, не на 40 тысяч рублей, потому что у нас тут HD IPS-дисплей. Дисплей нормального такого Android-смартфона... за 8-10 тысяч рублей. И всё-таки хорошо, что не AMOLED — в этом случае чёткость картинки была бы ещё ниже (см. PenTile). С другой стороны, IPS быстрее разряжает аккумулятор, которого в iPhone SE 2020 всего лишь 1821 мАч...
Что ещё? Ах, да, всего одна камера. Как минимум, не хватает сверхширокоугольного объектива — без него уже как-то скучно. Впрочем, тут можно и дать послабление: всё же, не всегда и в Android-смартфонах несколько камер реально используются как несколько камер (в дешёвых Realme, например, почти все камеры, кроме основной, используются в роли "пустышек"). И если одна, но хорошая, то это лучше, чем несколько паршивых, как до сих пор во всяких мобильниках TCL и прочих бесполезных флагманских Nokia.
Ещё смущает, что iPhone SE 2020 неполноценно двухсимочный. “На бумаге” он поддерживает две симки, на деле одна из них — eSIM. Не спорю, технология хорошая, но в России не работает (а с коронавирусом теперь ещё и чёрт знает, когда начнёт работать) и поэтому пользы от неё мало. Почему Apple до сих пор, в 2020 году, не может просто выделить место для двух очень маленьких nano-SIM в каждый свой аппарат, как это делают другие? Да потому что плевать они хотели на пожелания покупателей одного из самых больших рынков сбыта их дорогущих мобильников. Вот китайцы почему-то пересиливают себя и делают смартфоны с NFC для России (Alcatel, Xiaomi, Realme, Huawei и другие), а горячие американские парни на такие мелочи не размениваются.
Наконец стоит иметь ввиду, что 40 тысяч рублей стоит версия iPhone SE с всего 64 Гбайт встроенной памяти. При этом, именно обновления iOS выкачиваются сразу на несколько гигабайт. Android-смартфон с 64 Гбайт за 40 тысяч рублей сегодня найти тяжело, все как на подбор идут с 128 Гбайт и выше, а многие ещё и карту памяти поддерживают (айфон не поддерживает).
Единственное, чем iPhone SE теоретически может быть реально хорош — камера и, в особенности, съёмка видео. Но это, подчёркиваю, пока лишь теоретически ибо реальных тестов ещё не было. Мы только знаем, что в ней 12 мегапикселей, светосила f/1.8 и оптическая стабилизация. Камеры с такими характеристиками "на бумаге" есть у iPhone 8 и у iPhone 11: первая камера по сегодняшним меркам уже паршивенькая, и Xiaomi Redmi Note 8 Pro за 15 тысяч рублей уничтожает ей по качеству фото на корню (но не по качеству видео), вторая - уровень хорошего такого Samsung Galaxy S10 или Huawei P30, то есть своих 40 тысяч стоит. Я бы хотел верить, что камера действительно полностью унифицирована с iPhone 11, но поговаривают, что ночной режим на iPhone SE 2020 недоступен. Если это не маркетинговые подлости, когда вам программным образом ухудшают работу камеры, то, возможно, внутри просто старый сенсор от айфона-"восьмёрки", который в ночном режиме снимает паршиво. Буду рад ошибаться.
Можно было бы упомянуть и то, что сама Apple когда-то говорила со сцены, что Touch ID (сенсор отпечатков пальцев) уже не нужен и вообще не точен, а Face ID (распознавание по лицу) — наше всё, и фанаты кричали от восторга, вторя любимой компании. Но в iPhone SE есть только Touch ID, а Face ID — нет. И что теперь скажет Apple? Разумеется, ничего по делу — компания снова переобуется на лету (как и преданные фанаты) и будет впаривать Touch ID.
На самом деле, конечно же, сканер отпечатков пальце лучше, чем распознавание по лицу. Да, чисто математически количество похожих отпечатков может быть выше, чем количество похожих лиц. Проблема в том, что похожее лицо определить легко визуально, и найти такого человека тоже легко — им с высокой долей вероятности может оказаться ваш родственник. А вот найти человека с похожими отпечатками можно только перебором вообще всех отпечатков, и им может оказаться кто-то живущий на противоположной точке земного шара. Единственная причина появления Face ID в айфонах — Apple очень хотела сделать экран во весь корпус, сканер на спинке ей почему-то не нравился, а технологий встраивания сканера под экран у Apple нет, в отличие от практически всех конкурентов на Android.
При этом, iOS на сегодняшний день уступает Android. Например, на Android вы можете пополнить карту “Тройка”, удобно подключаться к внешним беспроводным аксессуарам благодаря полноценному модулю NFC, удобно закидывать ваши любимые песни в телефон и использовать для их прослушивания любой плеер. Какое бы приложение на Android вы ни использовали, оно может полностью заменить любое стандартное в полной мере, тогда как на iOS это невозможно. У меня лично постоянно были проблемы с коллекцией музыки (ранее — iTunes, ныне просто “Музыка”). Просто дублировались треки. Легально купленные! Сброс медиатеки помог на пару недель, потом снова такое.
Но перейдём к делу. Итак, у вас есть плюс-минус 40 тысяч и вы на волне хайпа уже задумались о покупке iPhone SE. Но я рекомендую обратить внимание на следующие модели:
Samsung Galaxy S10e
Пока курс доллара снова не начал расти, Galaxy S10e можно было купить за 40 тысяч официально (позже компания снизила цену даже до 35 тысяч по акциям), а неофициально — за 33 тысячи. Сейчас, на волне скачка курса, цена поползла вверх (официальный интернет-магазин поднял цену до 50 тысяч), но всё равно остаётся примерно схожей с ценой iPhone SE, особенно если сделать поправку на внутреннюю память — её у S10e 128 Гбайт, да и слот microSD в наличии, в отличие от iPhone.
На мой взгляд, Galaxy S10e — один из лучших смартфонов от Samsung за последние годы. Мощный (процессоры Exynos, конечно, прожорливые, но по скорости это аналог Snapdragon 855 почти всегда), невероятно компактный со своими 5.8 дюймами классного яркого Full HD AMOLED-дисплея при корпусе размером с 5.1 дюйм. После HD IPS в iPhone это просто дисплей богов! И я практически не шучу.
Отдельно отмечу отличное качество фото- и видео-съёмки (местами даже лучше, чем у S20, потому что для работы с новыми сенсорами в S20 у корейцев пока кривоваты руки и нужно ждать обновлений прошивок), а также наличие сверхширокоугольного объектива. Более того! Galaxy S10e один из последних флагманов Samsung с наличием 3,5-мм разъёма для проводных наушников (при сохранении пыле/влаго-защиты корпуса).
Если у iPhone SE 2020 камера заимствована от iPhone 11, можно всерьёз рассуждать о выборе, если от iPhone 8 — Galaxy S10e лучше абсолютно по всем фронтам.
Xiaomi Mi 9
Китайский флагман "всё в одном" образца 2019 модельного года, последний относительно дешёвый топовый Xiaomi (все новые недорогие модели теперь выпускаются под бюджетной дочерней маркой Redmi). Мощный процессор с защитой от троттлинга (перегрева и сопутствующей потери мощности), хорошая (не рекордная, но как минимум не хуже, чем у iPhone 11) автономность, качественная камера (на момент выхода была одной из лучших, на сегодняшний день всё ещё выше среднего, в том числе и по съёмке видео) — и всё это примерно за 30 тысяч рублей. Модель с 64 Гбайт памяти стоит 27-28 тысяч.
А ещё это один из самых крутых недорогих флагманов по мощности зарядки — 27 Вт по проводу и 20 Вт по технологии беспроводной зарядки. Для сравнения, Samsung Galaxy S10e потребляет максимум 15 Вт по проводу и 15 Вт без провода, у некоторых смартфонов беспроводная зарядка и того медленнее.
Правда, фанатам Xiaomi этого оказалось мало, сам смартфон "не взлетел", его быстро сняли с производства и, под действием тяжёлых наркотиков (не иначе) начали штамповать всяческие Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 Lite и Mi 9 SE, чтобы никто, кроме обзорщиков, не мог разобраться в отличиях между моделями сяомофонов. Тем не менее, купить классический правильный Mi 9 по сей день не проблема. Новые же Mi 10 до нас ещё не доехали (и доедут непонятно когда, вы все знаете, в связи с какими общемировыми событиями), поэтому лично я не могу делать никаких выводов на его счёт. Но в Mi 9, в сравнении с iPhone SE, вы получите и несколько камер (в том числе, сверхширик и зум), и почти полную безрамочность.
Экран будет уже 6,39 дюймов (Full-HD+), но и корпус немаленький: 157,5x74,7x7,6/173 г. Впрочем, в руке его всё равно держать удобно, а Mi 10 и другие китайские флагманы 2020 модельного года будут ещё крупнее.
Кстати, раз уж я упомянул Mi 9T — ради экономии (мы же тут рассматриваем "дешёвый" айфон?) стоит выбрать его, а не полноформатный Mi 9. Получите не флагманский, а средний по скорости процессор, зато более ёмкий аккумулятор и классную автономность, как следствие.
Oppo Reno2
Честно скажу, к новому Oppo Reno3 у меня есть немало претензий (подробности будут в обзоре), но вот Oppo Reno2 — это именно тот смартфон, в котором Oppo не "халявили" и всерьёз пытались бороться с Huawei и Xiaomi по параметру соотношения цены и качества (да, я знаю, что Apple вообще не про это). Дизайн настолько хорош, что всё те же Xiaomi не поленились украсть эту внешность для своего Redmi Note 8 Pro. Ну и выезжающая набок камера — это вкусовщина (хотя и крутая, ни с одним другим смартфоном не спутаешь), а лично мне понравилась абсолютно ровная спинка смартфона, где даже стекло на объективах камер полностью сливается с корпусом. И, если мы уж стали ковыряться в мелочах, в комплекте идёт отличный чехол из кожзама — типа таких, что Apple отдельно по 3-4к продаёт, и которые у Apple теряют товарный вид уже за пару недель.
В остальном — хорошая 48 Мп-камера (при полном наборе всех необходимых сегодня объективов) с, внимание, оптической стабилизацией (чем обделён Xiaomi Mi 9), полная безрамочность за счёт того, что селфи-камера выезжает изнутри корпуса, идеально работающий сканер отпечатков пальцев под экраном (не смейтесь, у китайцев это получается не всегда, да и у Samsung S10 сканер мог бы быть лучше), экономичный, средний по скорости работы процессор, дисплей Full HD+ AMOLED и объём памяти аж 8/256 Гбайт. И всё это за 38-40 тысяч рублей. Дорого, как для "китайца", который в российских условиях и престижным ещё не назовёшь. Но, на всякий случай напомню, что iPhone SE с памятью 256 Гбайт обойдётся вам в 54 тысячи.
А насколько iPhone будет лучше? По процессору и скорости работы — радикально. По автономности — точно окажется хуже. По камере — если она в SE 2020 будет позаимствована от iPhone 8, то Oppo будет снимать либо так же, либо чуть лучше. Если от iPhone 11 — новый бюджетный айфон, всё-таки, по фото- и видеочасти будет предпочтительнее.
Жаль, что экран у Reno2 — 6,5 дюймов. Вообще ни разу не компактный смартфон. Но, если вы заглядываетесь на iPhone SE 2020 не из-за компактности, а из-за того, что он "относительно недорогой, но при всём с точки зрения характеристик", в Oppo часть параметров (память, дизайн, автономность, набор камер для увеличения или съёмки "невпихуемого") окажется лучше.
Huawei P30
Флагманы Huawei 2020 года, к сожалению, уже лишены сервисов Google, но Huawei P30 всё ещё актуален. Что особенно интересно, учитывая его цену — 30–32 тысячи рублей! Отличная фотосъёмка (но с видео, конечно, до айфона всё ещё далеко), яркий, чёткий и экономичный FHD+ AMOLED-дисплей, выдающееся соотношение скорости работы и автономности (как и у любого другого смартфона с AMOLED и процессором Kirin 980).
С точки зрения престижа Huawei, конечно, проигрывает Apple значительно, но это очень добротный смартфон, один из лучших по качеству в пересчёте на потраченный рубль.
Google Pixel 3a
Из-за того, что Google кладёт на продажу фирменных смартфонов в РФ с прибором, Google Pixel на наших просторах можно купить только у полутора перекупов (за что им спасибо, потому что лично вы при заказе из-за рубежа обалдеете от пошлин).
Зато идеологически это самый близкий соперник iPhone SE 2020 — серьёзный смартфон от всемирно известной и престижной конторы, с "вылизанной" скоростью работы и не менее "вылизанным" эталонным качеством съёмки фото и видео. При этом Pixel 3a, в отличие от "просто пикселей" — модель "мы тут сообразили, как сделать вам флагман дешевле. Полная копия SE'шки, только, к сожалению, с автономность у него похуже, процессор слабее (потому что модель прошлогодняя), да и цена кусается — 35 тысяч рублей.
Тем не менее, обеспеченные ребята-айтишники, которые любят покупать такие смартфоны из-за "чистого" Android при флагманских характеристиках, уверяют, что что-то в нём есть, и что "один раз попробовал — назад дороги уже нет". Возможно, они и правы, у вас есть шанс купить такой же и рассказать нам.