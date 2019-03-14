Лучшие бюджетные смартфоны марта 2019 г. («серый» рынок)

Lenovo K5 Play — дешёвый мобильник может и должен быть хорошим
Внезапная внезапность — умерший за наши грехи Lenovo не просто воскрес, чтобы начать клепать ширпотреб для китайцев, но и спустя какое-то время стал пригоден для покупки лаоваями, то есть, всеми нами.
Молодёжь уже, наверное, не помнит этих времён, но ещё совсем недавно, прежде чем стать клоунами на подтанцовках у Xiaomi и Huawei, именно Lenovo считались самыми престижными китайскими смартфонами в глазах широкой общественности. И ладно бы «престижными» (об этом можно спорить, когда рядом лежит тяп-ляп перепрошитый на русский язык, но более мощный Xiaomi Mi 4), но самыми цивилизованными и дружественными к новичкам — уж точно. Были в истории смартфонов Lenovo и престижные металлические «лопаты» с процессорами, близкими по конструкции к ноутбучным; и смартфоны-фотоаппараты даже тогда, когда Sony Ericsson похоронил эту идею на корню. И дешёвые смартфоны с флагманским процессором и большим аккумулятором тоже были.
А потом, когда Huawei перестал быть непонятным мусором с дохлыми китайскими процессорами и клюнул Леново в темечко, внезапно оказалось, что быть крутыми
ленивцы ленововцы умеют только на фоне наглейших ценников Samsung, LG и Sony, а в схватке с соотечественниками на равных дёшевые и крутые по характеристикам смартфоны делать не умеют. А недешёвые и крутые по характеристикам — тоже не получится, потому что народ привык, что Lenovo = недорого.
Поэтому Lenovo купила у американцев убыточную Motorola, которая из-за неприкасаемых бездельников-янки стала ещё более убыточной и потянула Lenovo вниз. Потом, когда из-за многолетнего застоя в мощности процессоров стали вяло покупать ещё и ноутбуки, пациенту стало ещё хуже, а «бесконечные» китайские бюджеты на развитие закончились. Вот поэтому Motorola теперь и выпускает сомнительный хлам с 2 Гбайт оперативной памяти за 14 тысяч рублей. Парам-пам-пам.
Когда Lenovo после нескольких лет тишины начала делать бюджетные смартфоны для китайцев, никто не мог предположить, что эти не адаптированные модели могут идеально подойти для покупателей России
Но, если для россиян, европейцев и американцев шильдик Motorola хоть что-то значит, то в Китае престиж этой марки равен разве что какому-нибудь Fly. Поэтому Lenovo спустя несколько лет после официального отказа выпускать смартфоны под собственным именем пришлось снова начать выпускать дешёвые трубки для китайцев.
Lenovo K5 Play — как раз такой случай. Если у современных Xiaomi и Huawei обязательно находятся европейские/российские цивилизованные аналоги, то это именно «отмороженный» исконно-китайский смартфон, который никто не планировал продавать вне границ Поднебесной. Как в старые добрые времена, когда Aliexpress ещё не перевели на русский язык, а для покупок чего-либо из eBay приходилось заводить специальную банковскую карту.
Чаще всего китайские смартфоны Lenovo никакого интереса для нашего брата не представляют: дорого (в сравнении с Xiaomi/Meizu), характеристики так себе, а во многих моделях ещё и нет русского языка/Google Play и поддержки российских частот 4G.
Но у Lenovo K5 Play всё это есть, и по очень вкусной цене — порядка 6000-6500 рублей. За эти деньги вы получаете красивый стеклянный аппарат с переливающимся корпусом в стиле Honor 10 Lite/Huawei P Smart 2019, вытянутым экраном 18:9 без выреза, сканер отпечатков пальцев (редкость в смартфонах за 6 тыщ) и, что самое важное — восьмиядерный процессор + 3/32 Гбайт памяти! В общем, получаете примерно то же самое, что и в Samsung Galaxy A6 (2018), за который в России просят 14 тысяч рублей. И даже Android более-менее современный (Android 8.0)
А если сравнить с китайскими аналогами, то оказывается, что непогрешимый Сяоми впаривает нам за ~6000 рублей пластиковый четырёхъядерный смартфон без сканера отпечатков пальцев. Даже если вы смирились с тем, что Сяоми, вопреки визгу злых фанатиков в комментариях к статьям — это, оказывается не «всегда самые крутые характеристики на потраченный рубль!», всплывает другой нюанс. Этот же самый неказистый Redmi 6A можно прямо сейчас купить не у китайцев, а официальную российскую версию с российской гарантией и зарядником для «правильной» розетки за те же 5800 рублей. Если «проверенный временем» мобильник с валом запчастей (если что сломаете/разобьёте) в России для вас важнее более крутой по характеристикам экзотики, заказывайте Redmi 6A на TMall. А мы едем дальше в поисках достойных конкурентов «Линове».
В январской подборке, если помните, я обращал ваше внимание на то, что смартфоны с максимальными характеристиками за 5-7 тысяч рублей на Aliexpress — это LeEco. Это и по сей день так, просто свято место пусто не бывает, лучшие экземпляры уже расхватали, и выбирать в LeEco приходится из:
- Смартфонов с «хромым» 10-ядерным процессором MediTek. Неплохим, в целом — уровня того, что вы можете увидеть в Xiaomi Mi A2 Lite, Nokia 6.1 или Sony Xperia L3. Но очень горячим и прожорливым, что немного обесценивает даже модели с 4000 мАч в аккумуляторе. А ведь есть у LeEco и варианты с 3100 мАч, у которых с автономностью вообще швах.
- Android 6.0 без альтернатив, только если вы не умеете прошивать смартфоны самостоятельно, или у вас нет «знакомого компьютерщика», который влепит в ваш мощный смартфон достойную версию Android за магарыч. Я прекрасно понимаю, что вам плевать на новые пункты меню, значки и прочую мастурбацию, которой занимается Google со сменой версий Андроида, но у Lenovo K5 Play с Android 8.0 надпись «приложение не совместимо с вашим смартфоном» вы увидите на несколько лет позже, чем у LeEco Le 2 Pro, Le S3 и т.д.
«А ещё?», — спросите вы. А всё — дальше в пределах 7 тысяч китайские магазины предлагают только какой-то немыслимый ломучий или бракованный изначально хлам да совсем уж штучную экзотику, которую в рекомендацию ежемесячной статьи не впихнёшь. Если вас не смущает штучность этих дешёвых мобильников, обязательно хватайте Lenovo K5 Note 2018 за 6500 рублей (более мощная и более выносливая вариация Lenovo K5) или доплачивайте ещё тысячу и покупайте «восемь ядер без приключений» в попсовом, но более дорогом и чуть более быстром (в сравнении с K5 Note) Xiaomi Redmi 6. По большому счёту, в Lenovo K5 Play (эконом-вариант) и Xiaomi Redmi 6 (гуляй, рванина) есть всё лучшее, что вам может предложить Aliexpress в смартфонах дешевле 10 тысяч рублей. Дальше в этом бюджете можете даже не искать.
|Сколько стоит
|6 – 6.5 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Восьмиядерный процессор (не китайский и по цене четырёхъядерного у конкурентов)
|- Сканер отпечатков пальцев
|- Много памяти
|- Современная версия Android
|Чем плох
|- В играх ворочается настолько медленно, что лучше даже не пробовать
|- Камеры уровня «терпимо», на троечку с плюсом по пятибалльной
|- Прошивка переведена тяп-ляп
|- Запчастей в России нет (износился аккумулятор или разбили экран — идём на поклон к Aliexpress и заказываем дисплей из Китая)
|Все подробности
|- Характеристики Lenovo K5 Play
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Chinatronic — 6600 рублей
|- Lenovo Official — 6600 рублей
|- CooliCool — 6600 рублей
|- Gshopper — 6700 рублей
Motorola Z2 Play — последний настоящий «люкс за бесценок»
Пишу и сам не могу поверить, что смартфон с 4/64 Гбайт памяти, хорошим восьмиядерным процессором, качественной камерой, NFC (Google Pay), Full HD-экраном и хорошей автономностью стоит… 11-12 тысяч рублей.
Если отойти от замешательства «а почему так дёшево-то?» и оглянуться по сторонам, вы поймёте, логику китайских продавцов. Просто с осени 2017 года, когда вышла Motorola Z2 Play по наглейшей цене в 35 тысяч рублей, время не стояло на месте — китайцы с тех пор наштамповали тонны новых моделей, а старые начали дешеветь-дешеветь-дешеветь… и вот теперь за 11-12 тысяч вы можете купить Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Смартфон, который быстрее и дольше работает, а фотографирует лишь немногим хуже. И кому после этого будет нужна старая Моторола?
Только после тотального падения цены Motorola Z2 Play стала такой, какой задумывалась — умеренным по цене смартфоном с нетипично высоким, в сравнении с конкурентами, качеством изготовления и исполнения
Ну, например, тем, кто хочет получить вместо ублюдочного кастрюльного металла дешёвых Редми приятный на вид и на ощупь тонкий (6 миллиметров при 3000 мАч!) корпус. При этом Motorola будет работать в режиме просмотра соцсетей и видео от аккумулятора практически столько же, сколько Xiaomi с более крупным аккумулятором, но более прожорливым процессором и дешёвым не-экономичным экраном.
Тем, кто хочет получить экран Full HD AMOLED в приличном мобильнике по минимальной цене. И качественный звук в Bluetooth-наушниках, чего Redmi не полагается (см. aptX) И тем, кому подавай возможность оплачивать покупки на кассе со смартфона, да чтобы этот смартфон был не по завышенной цене российских салонах, а «оттудова» — прямиком из китайского интернет-магазина.
Понятное дело, что наши люди в булочную на такси не ездят и подобными «понтами» не озабочены. А озабочены тем, чтобы PUBG работал без рывков на высоком качестве графики, да китайская оболочка обновлялась как можно чаще. Но Моторола, даже при том, что она до недавнего времени была посмешищем из-за завышенной цены, есть душа. А Redmi Note 6 Pro — это даже не полноценная модель, а всего лишь «заколхоженный ради сиюминутного бабла» Redmi Note 5 с чёлкой и бесполезной второй селфи-камерой, души нет. Тем более, что Redmi Note 5 с аналогичными 4/64 Гбайт на полторы-две тысячи дешевле, чем Note 6 Pro с такими же потрохами. И, если уж брать бюджетный Xiaomi, который будет всесторонне радовать, то не этот, а тот, который будет следующим кандидатом в сегодняшней подборке.
|Сколько стоит
|11 – 13 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Очень тонкий и качественный корпус
|- Яркий и чёткий экран Full HD AMOLED
|- NFC (Google Pay)
|- Качественная тыльная камера
|- Хорошая автономность
|- Поддержка подключаемых к задней крышке модулей (динамик, доп.аккумулятор, геймпад и др.)
|Чем плох
|- Процессор бодрый, но за эти деньги бывает и намного быстрее
|- Селфи-камера качеством не блещет
|- Android 8.0 выпустили с трудом и мучениями, больше обновлений, вероятно, не будет
|Все подробности
|Характеристики Motorola Z2 Play
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- The Geeks — 11800 рублей
|- Very mobile — 12200 рублей
|- X Show — 12400 рублей
|- Asia-Pacific DC — 12400 рублей
|- Coolicool — 13100 рублей
Redmi Note 7 — лучший бюджетный смартфон в китайских интернет-магазинах
Пока вы дочитывали до этой строки в статье, вас наверняка не раз тревожила мысль «почему этот козёл-автор так упорно увиливает от рекомендаций хотя бы какой-то модели Xiaomi? Уж не куплен ли он кем-либо из конкурентов Сяомы?».
И вас в этом подозрении можно понять: положа руку на сердце, кроме Xiaomi в импортных магазинах почти не осталось достойных покупки бюджетных смартфонов. Потому что все Хуавеи и Хоноры (ну, 90%) на Aliexpress и в других магазинах продаются «кастрированными», с заботливо вырезанной поддержкой российского стандарта 4G. Не потому, что так дешевле (плодить отдельные версии для Китая и Европы как раз дороже, чем делать одну) — просто чтобы вы страдали и были наказаны, если закажете смартфон не по завышенным российским ценам, а по умеренным китайским. Аналогичным образом поступает Nokia и, иногда, Meizu.
ZTE ничего толкового-бюджетного не выпускает (хотя Blade V10 будет неплох, если цена окажется разумной), дешёвые хорошие Асусы ZenFone тоже остались в прошлом, OnePlus делает только флагманы, Oppo и Vivo в китайских интернет-магазинах почти не мелькают. Что осталось на трубе?
В такой обстановке хочется пойти по пути наименьшего сопротивления и просто выбирать Xiaomi на завтрак, обед и ужин, в любой ценовой категории смартфонов, по фанатичным соображениям. Но, перефразируя Михаила Михайловича Жванецкого: фанатизм по отношению к определённой марке мобильников — это прочное, хорошо аргументированное религиозное верование, почему нужно доплатить вон за ту модель смартфона, а не предпочесть эту, которая выглядит выгоднее по соотношению цены и характеристик. Отсюда и всяческие «ты бы, извращенец, не парился с выбором, а брал Redmi Note 5 — и нет проблем!» вместо обсуждения преимуществ и недостатков смартфонов, о которых человек спросил на форуме.
Против Redmi нет приёма, если нет другого Redmi
При этом вы, фанаты, отчего-то забываете, что для производителей смартфоны ваша ценность — уровня ценности отдельной курицы для владельца птицефабрики. То есть, будет очень обидно, если курочка уйдёт в мир иной, потому что она генерирует прибыль. Но, если вдруг появится способ заставить куриц нести больше золотых яиц и меньше при этом кушать, такой методикой владелец птицефабрики обязательно воспользуется. И не обратит внимание на глубокое уважение отдельной курицы и проделанную ею агитационную работу в курятнике.
Здесь нет особой морали, просто открывайте иногда глаза, идолопоклонники! Если Redmi 6A продаётся по завышенной цене — не покупайте чёртов Redmi 6A, а покупайте более выгодный смартфон. Если Redmi Note 7 «мочит в сортире» всех конкурентов — выбирайте Redmi Note 7, даже если вы недавно были по другую сторону баррикад и погоняли владельцев Xiaomi «нищебродами» с высоты своего элитнейшего б/у iPhone 6.
А если без шуточек, то Redmi Note 7 — это и правда классный смартфон. Да, он сейчас на пару тысяч рублей дороже, чем ему полагается при таких характеристиках (со временем цены устаканятся, а сейчас китайцы навариваются на ажиотажном спросе), но классная скорость работы, чёткий экран и хорошая автономность из старых моделей перекочевали в новую без изменений, а вот более быстрая зарядка, наконец-то красивый корпус и улучшенное качество съёмки фото — это новшества, которых Redmi Note не хватало до идеала. Идеалом он всё же не стал даже в поколении Redmi Note 7, но это объективно лучший бюджетный камерафон с настолько мощным процессором и настолько классной автономностью в пересчёте на мАч. Редкий китайский смартфон, который способен угодить сразу всем категориям покупателей, вне зависимости от их пожеланий. Надо брать.
|Сколько стоит
|12 – 15 тысяч рублей (3/32, 4/64 и 6/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Очень мощный процессор
|- Хорошая автономность
|- Качественные камеры
|- Красивый корпус
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Немного дороговат
|- Качество видеозаписи оставляет желать лучшего
|- 48 Мп в камере — маркетинг и враньё, реальных мегапикселей всего лишь 12, всё, что свыше — «натягивание совы на глобус»
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Eternal — 12100 рублей (3/32 Гбайт)
|- Mi Global — 13100 рублей (3/32 Гбайт)
|- Goldway — 13800 рублей (4/64 Гбайт)
|- Fantacy — 14400 рублей (4/64 Гбайт)
Xiaomi Mi Note 3 — старый флагман Xiaomi, который всё ещё лучше новых бюджетных моделей
Эти смартфоны не продавались в России официально (кто-то когда-то видел полтора экземпляра в «Связном» и на этом дело заглохло), а презентация Mi Note 3 состоялась чёрт знает, когда... …по актуальной информации от чёрта, это был сентябрь 2017 года. Так вот — тогда Mi Note 3 вышел в паре с мощным компактным флагманом Xiaomi Mi 6 и был его младшим братом. Примерно в той мере, в какой сейчас Samsung Galaxy S10e соотносится с «просто» Samsung Galaxy S10. Или iPhone XR в сравнении с iPhone XS.
Только у Xiaomi младший смартфон, Mi Note 3, был более крупным, а флагман — компактным. Дополнительно китайцы всё усложнили, когда сделали во младшем смартфоне более крутую селфи-камеру, чем в старшем, но «обрубили» младшенькому мощность процессора с флагманской до уровня среднего класса.
В итоге мы получили очень красивый смартфон с типично флагманскими достоинствами Xiaomi (крутые камеры, тыльная камера с оптической стабилизацией, приличные материалы корпуса, ИК-порт, стереодинамики, NFC) и аккурат такой же мощностью, к которой спустя два года прискакал Redmi Note 7.
Xiaomi Mi Note 3 — это хороший пример того, как двухлетний «флагман, но не совсем» может оставаться более крутым смартфоном, чем все бюджетные модели 2019 г.
В итоге выбор между двумя близкими по цене и характеристикам моделями Xiaomi сводится вот к чему:
- Mi Note 3 — качественная видеозапись, более крутая селфи-камера, более качественный звук, NFC, ИК-порт для управления телевизором и другой бытовой техникой.
- Redmi Note 7 — лучше автономность, меньше рамки вокруг дисплея, есть отдельный разъём для наушников, есть слот microSD.
По всем остальным характеристикам смартфоны примерно равны. Но Xiaomi Mi Note 3 в «прощальных» распродажах китайцы готовы отдать за 15 тысяч за вариант с 6/128 Гбайт памяти. В то время как за Redmi Note 7 (Pro) с 128 Гбайт потерявшие всякий стыд торгаши рисуют ценники порядка 30 тысяч рублей. Выбор очевиден.
|Сколько стоит
|14 – 17 тысяч рублей (4/64, 6/64 и 6/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный экран с классическими пропорциями 16:9
|Классные камеры
|Мощный процессор
|Дорогой внешне и на ощупь корпус
|NFC (Google Pay)
|Неплохая автономность
|Стереодинамики
|ИК-порт
|Чем плох
|Нет слота для карт памяти и отдельного разъёма для наушников
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Mi Note 3
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Banggood — 13750 рублей по промокоду 3BGNote3C (6/128 Гбайт)
|- Mi Global — 14600 рублей (6/64 Гбайт)
|- Hong Kong Goldway — 14900 рублей (6/128 Гбайт)
|- Mi Store — 15000 рублей (6/128 Гбайт)
Meizu 15 — флагманский китайский смартфон дёшево, исчезающий вид
«Если долго по тропинке Топать, ехать и бежать, Можно в Африку прийти». А если долго-долго-долго выпускать паршивые флагманы вместо нормальных, можно обделаться с продажами, даже если после этого выпустить классный во всех отношениях люкс-смартфон. Meizu опробовали это на своей собственной шкуре.
И даже больше одного раза — после провального Meizu Pro 6 последовал провальный Pro 6s. Затем вышел хороший Pro 6 Plus, который никто не решился покупать. После него — снова неудачные Pro 7 и Pro 7 Plus. И в этого момента покупателям уже было глубоко наплевать на то, что последующие флагманы Meizu 15, Meizu 16th и 16X были прекрасными — публика переключилась на Xiaomi Mi Note 3 и Mi 8.
Девочка плачет. Девочки смеются. У Meizu трагедия и почти банкротство, у покупателей смартфонов — рекордные скидки на недавние флагманы
С одной стороны, такие удары судьбы привели Meizu на грань банкротства, после чего директор частной компании побежал к компартии с мольбой о помощи. Компартия согласилась, но не отсыпала денег, а взамен решила национализировать Meizu. Что будет дальше с одним из самых старых производителей китайских мобильников — никто не знает, но окологосударственный ZTE как-то чувствует себя не очень хорошо даже после того, как продал свой лучший актив, Nubia, посторонним бездарным китайцам.
А с другой стороны — у нас тут флагманский смартфон Meizu начала 2018 года с классной камерой и мощным процессором по цене печального самсунговского «ведра» из какого-нибудь «Связного». Поэтому нам ли быть в печали?
Я уже расписывал основные «фишки» Meizu 15 в январской подборке и тех пор ничего не изменилось, но повторюсь. Meizu 15 прекрасен тем, что вы можете выбирать из стеклянного и металлического корпуса в рамках одной (!) и той же модели. Белый Meizu 15 стеклянный, чёрный — металлический. В отличие от Xiaomi Mi Note 3 выше по тексту, дисплей — самсунговский AMOLED, а не IPS, камера более качественная и есть отдельный вход для наушников. Но нет NFC, хуже автономность и меньше встроенной памяти. И обновления Android, в связи с полумёртвым состоянием Meizu, застряли на Android 7 — можете просить лично Си Цзиньпину пнуть программистов подотчётной китайскому государству компании, которая разрабатывает смартфоны, и дело наладится.
|Сколько стоит
|15 – 16 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Яркий, качественный экран AMOLED
|- Классные камера для фото- и видеосъёмки
|- Хорошая скорость работы
|- Есть отдельный разъём для наушников
|- Мощный процессор
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Старая версия Android, с обновлениями всё очень туманно
|- Нет слота для карт памяти
|- Автономность средняя — на сутки хватает не всегда
|Все подробности
|Характеристики Meizu 15(https://www.ferra.ru/news/mobile/meizu-15-ru-23-05-2018.htm
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Hongkong VT — 14800 рублей
|- Hongkong Sky-Way — 14800 рублей
|- Meizu Online — 14900 рублей
|- Meizu Official — 14900 рублей