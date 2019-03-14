Лучшие бюджетные смартфоны марта 2019 г. («серый» рынок)

Но у Lenovo K5 Play всё это есть, и по очень вкусной цене — порядка 6000-6500 рублей. За эти деньги вы получаете красивый стеклянный аппарат с переливающимся корпусом в стиле Honor 10 Lite/Huawei P Smart 2019, вытянутым экраном 18:9 без выреза, сканер отпечатков пальцев (редкость в смартфонах за 6 тыщ) и, что самое важное — восьмиядерный процессор + 3/32 Гбайт памяти! В общем, получаете примерно то же самое, что и в Samsung Galaxy A6 (2018), за который в России просят 14 тысяч рублей. И даже Android более-менее современный (Android 8.0)

А если сравнить с китайскими аналогами, то оказывается, что непогрешимый Сяоми впаривает нам за ~6000 рублей пластиковый четырёхъядерный смартфон без сканера отпечатков пальцев. Даже если вы смирились с тем, что Сяоми, вопреки визгу злых фанатиков в комментариях к статьям — это, оказывается не «всегда самые крутые характеристики на потраченный рубль!», всплывает другой нюанс. Этот же самый неказистый Redmi 6A можно прямо сейчас купить не у китайцев, а официальную российскую версию с российской гарантией и зарядником для «правильной» розетки за те же 5800 рублей. Если «проверенный временем» мобильник с валом запчастей (если что сломаете/разобьёте) в России для вас важнее более крутой по характеристикам экзотики, заказывайте Redmi 6A на TMall. А мы едем дальше в поисках достойных конкурентов «Линове».