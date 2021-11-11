Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2021 г. («серый» рынок)

Если вы недавно выбирали себе смартфон

…но смотрите на цены в таблицах и думаете: «Какого хрена? Почему так дорого?», то учитывайте, что с весны 2021 года торгаши (и внутрироссийские, и те, которые доставляют из Китая) начали плавно переписывать цены в сторону повышения. Настолько плавно, что с марта по ноябрь один и тот же мобильник начал стоить на 2000-3500 рублей дороже, чем был до этого.

Правда, «навар» коснулся в основном смартфонов, которые раньше стоили 10+ тысяч. Сейчас это означает, что там, где раньше уже начиналась территория моделей с Full HD+ дисплеями, сегодня иногда придётся кушать HD+, а там, где прежде на прилавках были 128 ГБ-модели, теперь предлагают 64 ГБ и всё.

Так произошло не со всеми смартфонами вообще, а где-то с 75% из них, просто не удивляйтесь нынешним расценкам, я и сам не в восторге от этих цен и собрал минимальные (найдёте дешевле — кидайте ссылки в комментарии, читатели будут благодарны).

А теперь, после всей этой графомании, переходим к конкретным рекомендациям:

Лучшие смартфоны из максимально дешёвых

Xiaomi Redmi 9A или Realme C11

Раньше я сам в это не верил, но существуют женщины, которые выбирают мужа по критериям «если не бьёт, не гулящий и не алкаш, значит подходит — и на этом спасибо». Смартфоны в минимальном бюджете придётся выбирать похожим образом: автономность хорошая, экран нормального, а не «наркоманского» качества, процессор более-менее «тащит» — и ладушки. А эти ваши сканеры отпечатков пальцев, оплата по NFC и излишки оперативной памяти, чтобы на связи держалось что-то кроме VK и WhatsApp — уже за другие деньги.