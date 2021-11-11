Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2021 г. («серый» рынок)Что хорошего продают в отрыве от «Чёрных пятниц» и прочего кидалова
Так уж сложилось, что нас читают как новички, которые открывают текст, не видят в списке волшебных слов «Nokia», «LG» или «подержанный iPhone», объявляют автора продажным уродом и сбегают в ужасе. Или не сбегают, но с наскока не понимают, кто все эти
люди китайские производители, и как мир докатился до жизни такой.
И при этом всём нас читают «задроты», которые обмазываются новостями о мобильниках каждый час, отлавливают редкие скидочные купоны на AliExpress тщательнее, чем Госдума ловит иноагентов. Для них разъяснения — издевательство уровня «ребята, вода мокрая, а огонь горячий, уточка говорят кря-кря, котёночек говорит мур-мяу». Щас выведем средний знаменатель и вкратце («вкрации», как сейчас модно писать) введём в суть дела обе категории.
Если вы давно не подбирали себе новый смартфон
Итак, если вы долгое время пользовались старым смартфоном на Android или не очень старым, но iPhone, а теперь очнулись и решили обновиться, добро пожаловать в новый мир. В этом новом мире производители смартфонов:
- LG, HTC, Fly, Philips, Highscreen, Prestigio — умерли окончательно
- Sony, Huawei, Honor, Asus, Apple (iPhone), живы, но бюджетных смартфонов (до 17 тысяч рублей) в новом виде не выпускают, а б/у — отдельная песня, и тут вам не автомобили, в которых трёхлетняя модель выгоднее новой по всем фронтам. Трёхлетний смартфон — это как колбаса после 6 месяцев в холодильнике, чаще всего протухшая. А если не протухшая, то это очень особенная и изначально дорогая колбаса.
- Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, TCL — китайские смартфоны с хорошим качеством исполнения (на этом в комментарии приглашаю любителей кукарекать про датчики приближения в Redmi). В выборе между ними уже стоит ориентироваться не на имя бренда, а на соотношение цены и уровня технической начинки в каждой отдельной модели.
- Nokia, ZTE, Lenovo, Motorola и Meizu — номинанты премии «уже не тот». На фоне предыдущей категории стабильно выглядят слабее и не особо выгодными, иногда одна-две модели этих брендов резко падают в цене, когда их распродают, и становятся интересным предложением. Но такое совпадение бывает раз в год, поэтому «перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом», чтобы убедиться, что это «та самая скидка», а не ведро с медленным процессором и бестолковой камерой, да ещё и с переплатой.
- Samsung — это как как не свергаемый с трона диктатор. Когда-то совершил вселенский подвиг (сделал Android-смартфоны жизнеспособными и популярными), в 2020 году потрудился на благо простого народа и выпустил хорошие бюджетные смартфоны (Galaxy M21, например, или даже M30s в 2019 г...), в 2021 снял с выпуска хорошие бюджетные смартфоны и заменил их на «так себе бюджетные смартфоны, при этом дороже». И, как и в случае с диктатором, объективно любить его людям со скромным достатком почти не за что (кое-что есть, но с натяжкой), но ведь любят же, и прощают более дорогую жизнь (хороший Samsung стоит значительно дороже хорошего китайского смартфона).
Если вы недавно выбирали себе смартфон
…но смотрите на цены в таблицах и думаете: «Какого хрена? Почему так дорого?», то учитывайте, что с весны 2021 года торгаши (и внутрироссийские, и те, которые доставляют из Китая) начали плавно переписывать цены в сторону повышения. Настолько плавно, что с марта по ноябрь один и тот же мобильник начал стоить на 2000-3500 рублей дороже, чем был до этого.
Правда, «навар» коснулся в основном смартфонов, которые раньше стоили 10+ тысяч. Сейчас это означает, что там, где раньше уже начиналась территория моделей с Full HD+ дисплеями, сегодня иногда придётся кушать HD+, а там, где прежде на прилавках были 128 ГБ-модели, теперь предлагают 64 ГБ и всё.
Так произошло не со всеми смартфонами вообще, а где-то с 75% из них, просто не удивляйтесь нынешним расценкам, я и сам не в восторге от этих цен и собрал минимальные (найдёте дешевле — кидайте ссылки в комментарии, читатели будут благодарны).
А теперь, после всей этой графомании, переходим к конкретным рекомендациям:
Лучшие смартфоны из максимально дешёвых
Xiaomi Redmi 9A или Realme C11
Раньше я сам в это не верил, но существуют женщины, которые выбирают мужа по критериям «если не бьёт, не гулящий и не алкаш, значит подходит — и на этом спасибо». Смартфоны в минимальном бюджете придётся выбирать похожим образом: автономность хорошая, экран нормального, а не «наркоманского» качества, процессор более-менее «тащит» — и ладушки. А эти ваши сканеры отпечатков пальцев, оплата по NFC и излишки оперативной памяти, чтобы на связи держалось что-то кроме VK и WhatsApp — уже за другие деньги.
Кстати, минимальный бюджет сегодня — 7-9 тысяч рублей, дешевле 7 тысяч продают уже не «чуть хуже», а концентрированный хлам в надежде, что какой-нибудь дурак клюнет и приобретёт.
Щас сделаю больно всем, кто разбирается в смартфонах: против всей логики и технического прогресса смартфоны за 8 тысяч в 2021 году хуже смартфонов 2018-2019 года, которые стоили на тот момент 5 тысяч (LeEco Cool1, например). Как минимум, хуже по быстродействию процессора, объёму оперативной памяти и качеству материалов корпуса. А если вспомнить, что в том же 2019 году за 7600 рублей продавали Meizu M6 Note, хоть и в базовой версии...
Просто в нынешних реалиях, как поёт Сплин, «выхода нет», и вариантов урвать за 7-8 тысяч смартфон с выдающимися характеристиками нет даже на Алиэкспрессе. Потому что конкуренты либо лепят подобие моделям из этого параграфа, но дороже, либо по аналогичной цене, но хуже. Сами же Сяоми и Рилми выпустили эти свои бюджетные смартфоны в июне 2020 года. В нормальной ситуации в июне 2021 года вышло бы новое поколение этих моделей с более крутыми характеристиками. Но с дефицитом чипов китайцы решили «забить» и оставить всё, как есть — и так купят.
Ладно, это просто нытьё зажравшегося обзорщика — Xiaomi Redmi 9A и Realme C11 даже спустя год после выхода круче всех конкурентов по сочетанию «срок работы от аккумулятора + качество экрана + качество основной камеры + скорость работы». Им бы в идеале 3 ГБ оперативной памяти вместо 2 ГБ, но такие смартфоны до 9 тысяч продаются только с процессором Unisoc SC9863. Если видите в графе «Процессор» словосочетания «Unisoc SC» — такой смартфон будет тормознутым и склонным к перегреву металлоломом, и будет ощущаться, как старый «уставший» смартфон даже в новом состоянии. Уж лучше 2 ГБ и хорошие все остальные характеристики, от добра добра не ищут. Как не ищут и прогресса в характеристиках дешёвых смартфонов в наше застойное время, увы.
|Сколько стоят
|7-8.5 тысяч рублей (2/32 ГБ)
|Чем хороши
|- Быстрый (с учётом цены) процессор
|- Нормальные по качеству камеры
|- Отличная автономность
|- Нормальные по цветности и яркости дисплеи
|Чем плохи
|- Мало оперативной памяти (начинаете переключаться между приложениями — они запускаются с нуля, а не «на лету»)
|- Нет NFC (не получится платить со смартфона на кассах)
|- Игры, кроме самых примитивных, либо будут «тормозить», либо даже не запустятся
|Все подробности
|- Характеристики Xiaomi Redmi 9A
|- Характеристики Realme C11
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Xiaomi — Playback — 7190 рублей
|Xiaomi — Болтун — 7250 рублей
|Realme — Империя Техно — 7480 рублей
|Xiaomi — AliExpress — 7600 рублей
|Realme — AppMiStore — 7800 рублей
С быстрым процессором и NFC, недорого
Realme C21Y
Американские процессоры Qualcomm Snapdragon исторически считались «породистыми», их устанавливали в эти ваши LG, Sony и прочие HTC хорошего уровня.
Тайваньские MediaTek, они же MTK, до 2019 года находились в ранге «не дай бог так оголодать!», то есть как ВАЗ-2107 в начале двухтысячных годов — лучше, чем пешком, ездить можно, но стыдно (если в окружении найдётся тот, кто разбирается в теме и объяснит вам, какие бывают альтернативы)...
В 2020 году, когда на смену MediaTek MT6xxx и Helio P пришли MediaTek
Diversity Dimensity и Helio G, это уже полноценные цивилизованные процессоры уровня Qualcomm. Придраться к ним могут только «мамкины игруны», у которых стрелялки иногда с чуть худшей графикой идут, или фотокамера «могла бы раскрыть свой потенциал лучше» (а могла бы и не раскрыть).
Китайский Unisoc (в девичестве Spreadtrum) держал уровень дольше всех — стабильно выпускал гoвно десять лет подряд, с 2011 года по июнь 2021. Причём поначалу процессоры были настолько бескомпромиссно плохими (жуткий перегрев из-за старого техпроцесса, «тормоза и зависания» из-за устаревшей архитектуры ядер), что смартфоны на их базе лепить было опасно — загорятся ещё, не ровен час. Поэтому ставили их только в планшеты, и только самые дешёвые. Чаще всего малоизвестных брендов (Intex, Senseit, Micromax, Gionee), но иногда жажда наживы поглощала Samsung, и он ставил эти импотентские процессоры в свои самые дешёвые планшеты. Если у вас или родственников был планшет Самсунг уровня «твою мать, опять завис!», скорей всего он работал на базе Unisoc SC-серии.
Но! После того, как США «демократически замочили» выпуск процессоров Huawei (Hisilicon) Kirin, а эти процессоры Хуавей выпускал и для сторонних китайских контор, Unisoc не упустил момент, привлёк «бабла» (инвестиций, чтобы выпускать процессоры на нормальных фабриках) и начал делать уже хорошие бюджетные процессоры Unisoc Tiger T-серии.
Краткие выводы ликбеза:
- Unisoc SC — просто ужас, обходить десятой дорогой
- Unisoc T — нормальные бюджетные процессоры, если смартфон с ними дешевле конкурентов, можно брать
Так вот, жил да был смартфон Realme C21 — бюджетная модель на базе Helio G35. А потом MediaTek сказал «ой, следующая партия процессоров будет хз когда, столько желающих, столько желающих…». Realme стоять в очереди не захотели, установили в смартфон вместо старого процессора новый процессор Unisoc T610 и назвали модель C21Y.
И, ребята, это первый в истории человечества смартфон на базе Unisoc, который стоит покупки. За счёт того, что у Unisoc самооценка пока не успела раздуться, как у других производителей процессоров, а ещё за счёт того, что Realme ещё какое-то время будет жертвовать сверхприбылями, лишь бы стать популярнее, чем Xiaomi, мы получили максимально круто упакованный смартфон за 9-11 тысяч на сегодняшний день.
Для справки: за 10 тысяч рублей Samsung продаёт Galaxy M21 3/32 ГБ, в котором процессор на 25% медленнее, а сравнимый по мощности процессора, качеству камеры, автономности и объёму памяти (4/64 ГБ) Xiaomi Redmi 9 по цене начинается с 11 тысяч рублей, а чаще всего стоит 12 тысяч — на уровне, где цена на Realme C21Y уже заканчивается. Смешно говорить о смартфоне стоимостью в 9 тысяч рублей «полный фарш», просто де-факто остальные смартфоны такого же уровня стоят 12 тысяч, а варианты, которые лучше хотя бы чуть-чуть — ещё дороже. Переплачивать смысла нет — это не iPhone 13, с которым можно надувать губы и фотографироваться напротив зеркала в туалете. Все бюджетные смартфоны одинаково не престижные, поэтому будьте меркантильны и покупайте те, которые выгоднее.
|Сколько стоит
|9.2-11 тысяч рублей (4/64 ГБ)
|Чем хорош
|- Памяти уже достаточно, чтобы смартфон «дышал свободно» и не зависал
|- Процессор «без породы», но по скорости как в Самсунгах за 20 тысяч рублей
|- Один из самых выносливых в мире смартфонов с 5000 мАч в аккумуляторе
|Чем плох
|- В онлайн-играх нагревается и снижает яркость экрана. Играть можно, но неприятно
|- Камера ужасно фотографирует в тёмное время суток, некачественно снимает видео ночью
|Все подробности
|Обзор Realme C21Y
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Интеллект — 9200 рублей
|Aliexpress Narzo Store — 9250 рублей
|Aliexpress Realme Globals — 9250 рублей
|Aliexpress Realme Outlet — 9260 рублей
|Aliexpress Realme Global Direct — 9380 рублей
Смартфон за 12 тысяч из Китая, аналог смартфонов за 17 тысяч в РФ
Realme Narzo 50A
Как я и предупредил в начале этой здоровенной статьи, смартфоны в бюджете от 10 до 15 тысяч рублей пали жертвой торгашеского «да, мы охренели, и что вы нам сделаете?». Можно тыкать пальцем наугад в любой из этих смартфонов, говорить «подождите, он же недавно стоил на 3 тысячи дешевле!», и вы не ошибётесь.
Кто-нибудь может мне объяснить, какого хрена абсолютно «деревянный» (процессор как в Realme за 9 тысяч, экран тусклый, камера уныловатая) Xiaomi Poco M3 4/64 ГБ, смартфон годичной давности, стоит минимум 12.6 тысяч рублей, а чаще — 13-13.5 тысяч? За переиздание Redmi Note 8 тоже просят многовато — 13-13.5 тысяч рублей в среднем. Хороший процессор и ностальгия — это понятно, но за такие «бабки» получать 4000 мАч вместо уже повсеместных 5000 мАч и камеру двухлетней давности (бюджетную камеру двухлетней давности) не улыбает.
А ещё за 12-13 тысяч отдельные одарённые личности пытаются впарить вам Samsung Galaxy A12 4/64 ГБ (тот самый, с процессором уровня смартфонов за 7-8 тысяч) и… вообще клинический случай — Honor 9C без Google-сервисов и с 64 Гб за 11-12 тысяч во многих магазинах.
Что тут добавить, кроме:
На этом фоне характеристики Realme Narzo (не путать с «Нарзаном») 50A радуют практически во всём: тут и 6000 мАч (один из самых выносливых смартфонов в мире в бюджете до 15 тысяч рублей), и новая качественная 50 Мп-камера (такая же стоит в Xiaomi Redmi Note 11), и 128 ГБ постоянной памяти.
Процессор, конечно, по производительности почти такой же, как Kirin 710 в том самом Honor 9C, или как Snapdragon 662 в Xiaomi Poco M3, и абсолютно такой же, как в Redmi Note 8 2021. Короче, почти все хорошие смартфоны за 12 тысяч будут такими же по скорости, но ни один не будет быстрее, а 128 ГБ и такой камеры вы менее, чем за 15 тысяч, у конкурентов не получите.
И дисплей из более дешёвых моделей: хоть и яркий, и с HD-дисплеем + 6000 мАч всё это будет супер-долго работать, но если вам до 30 лет и со зрением всё круто, есть вероятность, что захотите более чёткой картинки. «А есть такой же, но с экраном получше?». Есть — Xiaomi Redmi 10. Такой же процессор, такая же камера, столько же памяти, но не 6000 мАч, а 5000 мАч и стоит это всё от 15 тысяч рублей.
|Сколько стоит
|12-12.5 тысяч рублей (4/128 ГБ)
|Чем хорош
|- Мощный процессор, как в смартфонах среднего класса
|- 6000 мАч в аккумуляторе
|- Яркий дисплей (яркости будет хватать даже летом)
|- Качественная камера
|Чем плох
|- HD-дисплей вместо Full HD за 12 тысяч — уже не особо-то и чётко
|- Смартфон только-только начал продаваться, если закажете в ноябре, не факт, что приедет до Нового года
|- В комплекте медленный зарядник (но это не точно), с которым смартфон заряжается вечность. Хотите быстрее — запаситесь нормальным на 18 Вт.
|- Разобьёте — запчасти придётся ждать месяц из Китая. И в ремонт не каждая мастерская возьмёт
|Все подробности
|Характеристики Realme Narzo 50A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Aliexpress RTDC — 11700 рублей
|Aliexpress Realme Authorized — 11750 рублей
|Aliexpress Realme Direct — 11850 рублей
|Aliexpress Realme Outlet — 12000 рублей
|Aliexpress Realme Globals — 12000 рублей
Самый крутой смартфон за 15 тысяч рублей
Realme Narzo 30 5G
Хотел бы я здесь видеть Xiaomi Poco X3 NFC, потому что по умению «затащить» качество фото в гору это по-прежнему лучший бюджетный смартфон. Или Poco X3 GT, потому что у него бешеный запас мощности процессора в пересчёте на потраченный рубль. Ну ладно, хотя бы Xiaomi Redmi Note 9 Pro (просто хороший бюджетный «старший» смартфон без недостатков) или Samsung Galaxy M31 (медленный, но выносливый и с классным экраном).
Но… Все перечисленные Xiaomi с 128 ГБ стоят 17-18 тысяч рублей. Я ещё могу понять, почему Poco X3 GT подорожал — процессор сложный, дефицитный и дорогой, но остальные-то вёдра с какой стати 3 тысячи рублей на ровном месте прибавили? А с 64 ГБ Poco X3 NFC вообще не боец, даже за 15 тысяч рублей, которые за него просят наглые китайцы на Ali. Ну а Samsung M31 уже просто не продаётся, потому что, как вы помните, волевым решением в 2021 году Самсунг решил прекратить выпускать хорошие смартфоны М-серии и начать «немного хреновые», чтобы жизнь мёдом не казалась.
Поэтому, вы таки будете смеяться, но «опять ты, козёл, впариваешь тут эти Realme». Если бы продавцы не возомнили, что Xiaomi — «люкс» и что «никуда не денутся, и с приподнятыми ценами купят», здесь бы гораздо уместнее смотрелся X3 NFC. Потому что Snapdragon (в этом бюджете уже можно учитывать производительность в играх), хороший сенсор 64 Мп и возможность дополнительно тюнингануть камеру установкой GCam, чтобы фотографировалось «Вах! Харашо, слюшай!».
Но… Realme предлагает примерно то же самое, только уже менее «для игр» и с меньшим потенциалом ковырять алгоритмы камеры — да и пофигу же, ведь ковыряют их, будем откровенны, полтора фанатика с форумов 4PDA и XDA, а не обычные люди-покупатели.
Короче говоря, это тот смартфон, на который можно показывать, когда у вас будут спрашивать, чего бы купить за 15 тысяч, но «чтобы по всем пунктам всё у него на уровне было». Этим и хорош.
|Сколько стоит
|14-16 тысяч рублей (4/128 ГБ)
|Чем хорош
|- Самый мощный процессор среди смартфонов до 15 тысяч рублей
|- Полно памяти
|- Полноценный слот на три места (2x SIM и отдельно под карту памяти microSD)
|- Качественная камера
|- Хорошая автономность
|- Хорошо подходит для игр
|- Очень качественный дисплей с частотой 90 Гц
|Чем плох
|- По качеству фото Xiaomi Poco X3 NFC всегда чуть лучше (и «с завода», и, тем более, в Google Camera)
|- За такие деньги хотелось бы сканер отпечатков в экране, а не сбоку. Или быструю зарядку (тут она стандартная на 18 Вт)
|Все подробности
|Характеристики Realme Narzo 30 5G
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Aliexpress Realme EU — 14000 рублей
|Aliexpress Realme Narzo Store — 14150 рублей
|Aliexpress Narzo Global Store — 14270 рублей
|Aliexpress SZ YKT — 14360 рублей
|Unotechno — 14610 рублей
Специально для идейных ненавистников «китайцев»
Samsung Galaxy A22 / Samsung Galaxy M22
Да-да, я знаю, что вас, сторонников «расового превосходства корейского смартфоностроения над китайским» сюда занесёт в огромных количествах. Хотелось бы чем-нибудь порадовать даже таких гостей. Какими-то ультра-подешевевшими Самсунгами Galaxy A52 (с очень крутой камерой), например. Вот стоил бы такой смартфон 18 или даже 19 тысяч рублей, и ему можно было бы простить и 4500 мАч вместо 5000 мАч у конкурентов, и жалкие 4 ГБ оперативной памяти (за 19 у китайцев можно 6 ГБ или 8 ГБ поискать) — камера ведь великолепна и это искупит.
Но хрен там — за A52 сегодня просят минимум 26 тысяч рублей. Что сразу ставит его в положение «да и нафиг он нужен тогда?» на фоне Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Realme 8 Pro за 20 тысяч.
А что мы получаем в Самсунгах которые стоят под 18 тысяч де-факто? Если вкратце — это два смартфона-близнеца, которые по уровню подобны Realme 50A (выше по тексту), только на 6 тысяч рублей дороже. Потому что дисплей AMOLED, а не IPS, и потому что Samsung, пацаны на раёне уважать будут.
Дорого? Но вы же сами просили «не китайское», и если отвечать на вопрос «с какой цены и каких моделей бюджетные Самсунги уже не гoвно, а конкурентоспособные смартфоны» — вот ответ. С 16-18 тысяч и Galaxy A22/Galaxy M22. Можно брать, если чётко понимаете уровень переплаты на фоне китайских мобил, и вас такая разница устраивает.
Потому что объективно говоря по качеству фото эти Самсунги способны поспорить с Realme 30 5G, по качеству программной стабилизации видео никакие мобильники из Китая дешевле 20 тысяч вообще рядом не стояли. И, хоть процессора Helio G80 с учётом тяжеловесности оболочки Samsung в Android, очень мало для быстрой работы (будет всё ворочаться, но без огонька), с автономностью тут всё очень и очень хорошо, потому что против 5000 мАч + экономичного AMOLED нет приёма, кроме 6000 мАч + AMOLED.
|Сколько стоит
|16-18 тысяч рублей (4/64 или 4/128 ГБ ГБ у Galaxy A22, 4/128 ГБ у Galaxy M22)
|Чем хорош
|- Дисплей яркий и считывается под лучами солнца лучше конкурентов, у которых IPS
|- В съёмке видео 1080p защита от тряски (стабилизация) лучше, чем в китайских смартфонах
|- Качество фото неплохое (с учётом цены)
|- Автономность отличная
|Чем плох
|- Слабый процессор
|- Чёткость экрана как в смартфонах за 7-9 тысяч рублей
|- Приходится выбирать между красивым корпусом (A22) и нормальной скоростью зарядки (M22), потому что маркетологи решили «подоcpать» вам покупку
|Все подробности
|Характеристики Samsung Galaxy M22
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|A22 64 ГБ — Unihof — 14500 рублей
|A22 64 ГБ — Store77 — 14750 рублей
|M22 128 ГБ — Gsm10 — 16140 рублей
|A22 128 ГБ — Unotechno — 16350 рублей
|M22 128 ГБ — Addroid — 16150 рублей