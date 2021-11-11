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Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2021 г. («серый» рынок)

Что хорошего продают в отрыве от «Чёрных пятниц» и прочего кидалова
Раньше при подборе мобильника мы выбирали между Sony-Ericsson, Nokia, BenQ-Siemens, Motorola, Asus и, например, Alcatel, а китайские модели были короткой категорией в рубрике «остальные» для любителей экзотики. Но вот сейчас бюджетные смартфоны — это 90% «китайцев» и 10% остальных. А всем, кто хочет отличаться, остаётся… «экзотический» Samsung, ха-ха. Но драка китайских производителей за кошелёк покупателей — это прекрасно, только за счёт неё при бардаке с ценами из-за «ковида», «дефицита полупроводников», твитов Илона Маска и погоды на Марсе до сих пор остались недорогие хорошие варианты для покупки.
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2021 г. («серый» рынок)

Так уж сложилось, что нас читают как новички, которые открывают текст, не видят в списке волшебных слов «Nokia», «LG» или «подержанный iPhone», объявляют автора продажным уродом и сбегают в ужасе. Или не сбегают, но с наскока не понимают, кто все эти люди китайские производители, и как мир докатился до жизни такой.

И при этом всём нас читают «задроты», которые обмазываются новостями о мобильниках каждый час, отлавливают редкие скидочные купоны на AliExpress тщательнее, чем Госдума ловит иноагентов. Для них разъяснения — издевательство уровня «ребята, вода мокрая, а огонь горячий, уточка говорят кря-кря, котёночек говорит мур-мяу». Щас выведем средний знаменатель и вкратце («вкрации», как сейчас модно писать) введём в суть дела обе категории.

Если вы давно не подбирали себе новый смартфон

Если вы отвлеклись и не поняли, куда исчезли смартфоны Sony и LG, у меня для вас много новостей

Если вы отвлеклись и не поняли, куда исчезли смартфоны Sony и LG, у меня для вас много новостей

Итак, если вы долгое время пользовались старым смартфоном на Android или не очень старым, но iPhone, а теперь очнулись и решили обновиться, добро пожаловать в новый мир. В этом новом мире производители смартфонов:

  • LG, HTC, Fly, Philips, Highscreen, Prestigio — умерли окончательно
  • Sony, Huawei, Honor, Asus, Apple (iPhone), живы, но бюджетных смартфонов (до 17 тысяч рублей) в новом виде не выпускают, а б/у — отдельная песня, и тут вам не автомобили, в которых трёхлетняя модель выгоднее новой по всем фронтам. Трёхлетний смартфон — это как колбаса после 6 месяцев в холодильнике, чаще всего протухшая. А если не протухшая, то это очень особенная и изначально дорогая колбаса.
  • Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, TCL — китайские смартфоны с хорошим качеством исполнения (на этом в комментарии приглашаю любителей кукарекать про датчики приближения в Redmi). В выборе между ними уже стоит ориентироваться не на имя бренда, а на соотношение цены и уровня технической начинки в каждой отдельной модели.
  • Nokia, ZTE, Lenovo, Motorola и Meizu — номинанты премии «уже не тот». На фоне предыдущей категории стабильно выглядят слабее и не особо выгодными, иногда одна-две модели этих брендов резко падают в цене, когда их распродают, и становятся интересным предложением. Но такое совпадение бывает раз в год, поэтому «перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом», чтобы убедиться, что это «та самая скидка», а не ведро с медленным процессором и бестолковой камерой, да ещё и с переплатой.
  • Samsung — это как как не свергаемый с трона диктатор. Когда-то совершил вселенский подвиг (сделал Android-смартфоны жизнеспособными и популярными), в 2020 году потрудился на благо простого народа и выпустил хорошие бюджетные смартфоны (Galaxy M21, например, или даже M30s в 2019 г...), в 2021 снял с выпуска хорошие бюджетные смартфоны и заменил их на «так себе бюджетные смартфоны, при этом дороже». И, как и в случае с диктатором, объективно любить его людям со скромным достатком почти не за что (кое-что есть, но с натяжкой), но ведь любят же, и прощают более дорогую жизнь (хороший Samsung стоит значительно дороже хорошего китайского смартфона).
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Расстановка сил среди производителей смартфонов в разных регионах мира (2 квартал 2021 года)...

Фото: Counterpoint

Если вы недавно выбирали себе смартфон

…но смотрите на цены в таблицах и думаете: «Какого хрена? Почему так дорого?», то учитывайте, что с весны 2021 года торгаши (и внутрироссийские, и те, которые доставляют из Китая) начали плавно переписывать цены в сторону повышения. Настолько плавно, что с марта по ноябрь один и тот же мобильник начал стоить на 2000-3500 рублей дороже, чем был до этого.

Правда, «навар» коснулся в основном смартфонов, которые раньше стоили 10+ тысяч. Сейчас это означает, что там, где раньше уже начиналась территория моделей с Full HD+ дисплеями, сегодня иногда придётся кушать HD+, а там, где прежде на прилавках были 128 ГБ-модели, теперь предлагают 64 ГБ и всё.

Так произошло не со всеми смартфонами вообще, а где-то с 75% из них, просто не удивляйтесь нынешним расценкам, я и сам не в восторге от этих цен и собрал минимальные (найдёте дешевле — кидайте ссылки в комментарии, читатели будут благодарны).

А теперь, после всей этой графомании, переходим к конкретным рекомендациям:

Лучшие смартфоны из максимально дешёвых

Xiaomi Redmi 9A или Realme C11

Раньше я сам в это не верил, но существуют женщины, которые выбирают мужа по критериям «если не бьёт, не гулящий и не алкаш, значит подходит — и на этом спасибо». Смартфоны в минимальном бюджете придётся выбирать похожим образом: автономность хорошая, экран нормального, а не «наркоманского» качества, процессор более-менее «тащит» — и ладушки. А эти ваши сканеры отпечатков пальцев, оплата по NFC и излишки оперативной памяти, чтобы на связи держалось что-то кроме VK и WhatsApp — уже за другие деньги.

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A

Кстати, минимальный бюджет сегодня — 7-9 тысяч рублей, дешевле 7 тысяч продают уже не «чуть хуже», а концентрированный хлам в надежде, что какой-нибудь дурак клюнет и приобретёт.

Щас сделаю больно всем, кто разбирается в смартфонах: против всей логики и технического прогресса смартфоны за 8 тысяч в 2021 году хуже смартфонов 2018-2019 года, которые стоили на тот момент 5 тысяч (LeEco Cool1, например). Как минимум, хуже по быстродействию процессора, объёму оперативной памяти и качеству материалов корпуса. А если вспомнить, что в том же 2019 году за 7600 рублей продавали Meizu M6 Note, хоть и в базовой версии...

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Xiaomi Redmi 9A

Просто в нынешних реалиях, как поёт Сплин, «выхода нет», и вариантов урвать за 7-8 тысяч смартфон с выдающимися характеристиками нет даже на Алиэкспрессе. Потому что конкуренты либо лепят подобие моделям из этого параграфа, но дороже, либо по аналогичной цене, но хуже. Сами же Сяоми и Рилми выпустили эти свои бюджетные смартфоны в июне 2020 года. В нормальной ситуации в июне 2021 года вышло бы новое поколение этих моделей с более крутыми характеристиками. Но с дефицитом чипов китайцы решили «забить» и оставить всё, как есть — и так купят.

Realme C11

Realme C11

Ладно, это просто нытьё зажравшегося обзорщика — Xiaomi Redmi 9A и Realme C11 даже спустя год после выхода круче всех конкурентов по сочетанию «срок работы от аккумулятора + качество экрана + качество основной камеры + скорость работы». Им бы в идеале 3 ГБ оперативной памяти вместо 2 ГБ, но такие смартфоны до 9 тысяч продаются только с процессором Unisoc SC9863. Если видите в графе «Процессор» словосочетания «Unisoc SC» — такой смартфон будет тормознутым и склонным к перегреву металлоломом, и будет ощущаться, как старый «уставший» смартфон даже в новом состоянии. Уж лучше 2 ГБ и хорошие все остальные характеристики, от добра добра не ищут. Как не ищут и прогресса в характеристиках дешёвых смартфонов в наше застойное время, увы.

Сколько стоят7-8.5 тысяч рублей (2/32 ГБ)
Чем хороши- Быстрый (с учётом цены) процессор
- Нормальные по качеству камеры
- Отличная автономность
- Нормальные по цветности и яркости дисплеи
Чем плохи- Мало оперативной памяти (начинаете переключаться между приложениями — они запускаются с нуля, а не «на лету»)
- Нет NFC (не получится платить со смартфона на кассах)
- Игры, кроме самых примитивных, либо будут «тормозить», либо даже не запустятся
Все подробности- Характеристики Xiaomi Redmi 9A
- Характеристики Realme C11
Где можно купить недорого (на момент публикации)Xiaomi — Playback — 7190 рублей
Xiaomi — Болтун — 7250 рублей
Realme — Империя Техно — 7480 рублей
Xiaomi — AliExpress — 7600 рублей
Realme — AppMiStore — 7800 рублей

С быстрым процессором и NFC, недорого

Realme C21Y

Американские процессоры Qualcomm Snapdragon исторически считались «породистыми», их устанавливали в эти ваши LG, Sony и прочие HTC хорошего уровня.

Тайваньские MediaTek, они же MTK, до 2019 года находились в ранге «не дай бог так оголодать!», то есть как ВАЗ-2107 в начале двухтысячных годов — лучше, чем пешком, ездить можно, но стыдно (если в окружении найдётся тот, кто разбирается в теме и объяснит вам, какие бывают альтернативы)...

В 2020 году, когда на смену MediaTek MT6xxx и Helio P пришли MediaTek Diversity Dimensity и Helio G, это уже полноценные цивилизованные процессоры уровня Qualcomm. Придраться к ним могут только «мамкины игруны», у которых стрелялки иногда с чуть худшей графикой идут, или фотокамера «могла бы раскрыть свой потенциал лучше» (а могла бы и не раскрыть).

Realme C21Y

Realme C21Y

Китайский Unisoc (в девичестве Spreadtrum) держал уровень дольше всех — стабильно выпускал гoвно десять лет подряд, с 2011 года по июнь 2021. Причём поначалу процессоры были настолько бескомпромиссно плохими (жуткий перегрев из-за старого техпроцесса, «тормоза и зависания» из-за устаревшей архитектуры ядер), что смартфоны на их базе лепить было опасно — загорятся ещё, не ровен час. Поэтому ставили их только в планшеты, и только самые дешёвые. Чаще всего малоизвестных брендов (Intex, Senseit, Micromax, Gionee), но иногда жажда наживы поглощала Samsung, и он ставил эти импотентские процессоры в свои самые дешёвые планшеты. Если у вас или родственников был планшет Самсунг уровня «твою мать, опять завис!», скорей всего он работал на базе Unisoc SC-серии.

Но! После того, как США «демократически замочили» выпуск процессоров Huawei (Hisilicon) Kirin, а эти процессоры Хуавей выпускал и для сторонних китайских контор, Unisoc не упустил момент, привлёк «бабла» (инвестиций, чтобы выпускать процессоры на нормальных фабриках) и начал делать уже хорошие бюджетные процессоры Unisoc Tiger T-серии.

Краткие выводы ликбеза:

  • Unisoc SC — просто ужас, обходить десятой дорогой
  • Unisoc T — нормальные бюджетные процессоры, если смартфон с ними дешевле конкурентов, можно брать

Так вот, жил да был смартфон Realme C21 — бюджетная модель на базе Helio G35. А потом MediaTek сказал «ой, следующая партия процессоров будет хз когда, столько желающих, столько желающих…». Realme стоять в очереди не захотели, установили в смартфон вместо старого процессора новый процессор Unisoc T610 и назвали модель C21Y.

Realme C21

Realme C21

И, ребята, это первый в истории человечества смартфон на базе Unisoc, который стоит покупки. За счёт того, что у Unisoc самооценка пока не успела раздуться, как у других производителей процессоров, а ещё за счёт того, что Realme ещё какое-то время будет жертвовать сверхприбылями, лишь бы стать популярнее, чем Xiaomi, мы получили максимально круто упакованный смартфон за 9-11 тысяч на сегодняшний день.

Для справки: за 10 тысяч рублей Samsung продаёт Galaxy M21 3/32 ГБ, в котором процессор на 25% медленнее, а сравнимый по мощности процессора, качеству камеры, автономности и объёму памяти (4/64 ГБ) Xiaomi Redmi 9 по цене начинается с 11 тысяч рублей, а чаще всего стоит 12 тысяч — на уровне, где цена на Realme C21Y уже заканчивается. Смешно говорить о смартфоне стоимостью в 9 тысяч рублей «полный фарш», просто де-факто остальные смартфоны такого же уровня стоят 12 тысяч, а варианты, которые лучше хотя бы чуть-чуть — ещё дороже. Переплачивать смысла нет — это не iPhone 13, с которым можно надувать губы и фотографироваться напротив зеркала в туалете. Все бюджетные смартфоны одинаково не престижные, поэтому будьте меркантильны и покупайте те, которые выгоднее.

Сколько стоит9.2-11 тысяч рублей (4/64 ГБ)
Чем хорош- Памяти уже достаточно, чтобы смартфон «дышал свободно» и не зависал
- Процессор «без породы», но по скорости как в Самсунгах за 20 тысяч рублей
- Один из самых выносливых в мире смартфонов с 5000 мАч в аккумуляторе
Чем плох- В онлайн-играх нагревается и снижает яркость экрана. Играть можно, но неприятно
- Камера ужасно фотографирует в тёмное время суток, некачественно снимает видео ночью
Все подробностиОбзор Realme C21Y
Где можно купить недорого (на момент публикации)Интеллект — 9200 рублей
Aliexpress Narzo Store — 9250 рублей
Aliexpress Realme Globals — 9250 рублей
Aliexpress Realme Outlet — 9260 рублей
Aliexpress Realme Global Direct — 9380 рублей

Смартфон за 12 тысяч из Китая, аналог смартфонов за 17 тысяч в РФ

Realme Narzo 50A

Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2021 г. («серый» рынок)

Как я и предупредил в начале этой здоровенной статьи, смартфоны в бюджете от 10 до 15 тысяч рублей пали жертвой торгашеского «да, мы охренели, и что вы нам сделаете?». Можно тыкать пальцем наугад в любой из этих смартфонов, говорить «подождите, он же недавно стоил на 3 тысячи дешевле!», и вы не ошибётесь.

Кто-нибудь может мне объяснить, какого хрена абсолютно «деревянный» (процессор как в Realme за 9 тысяч, экран тусклый, камера уныловатая) Xiaomi Poco M3 4/64 ГБ, смартфон годичной давности, стоит минимум 12.6 тысяч рублей, а чаще — 13-13.5 тысяч? За переиздание Redmi Note 8 тоже просят многовато — 13-13.5 тысяч рублей в среднем. Хороший процессор и ностальгия — это понятно, но за такие «бабки» получать 4000 мАч вместо уже повсеместных 5000 мАч и камеру двухлетней давности (бюджетную камеру двухлетней давности) не улыбает.

А ещё за 12-13 тысяч отдельные одарённые личности пытаются впарить вам Samsung Galaxy A12 4/64 ГБ (тот самый, с процессором уровня смартфонов за 7-8 тысяч) и… вообще клинический случай — Honor 9C без Google-сервисов и с 64 Гб за 11-12 тысяч во многих магазинах.

Что тут добавить, кроме:

На этом фоне характеристики Realme Narzo (не путать с «Нарзаном») 50A радуют практически во всём: тут и 6000 мАч (один из самых выносливых смартфонов в мире в бюджете до 15 тысяч рублей), и новая качественная 50 Мп-камера (такая же стоит в Xiaomi Redmi Note 11), и 128 ГБ постоянной памяти.

Процессор, конечно, по производительности почти такой же, как Kirin 710 в том самом Honor 9C, или как Snapdragon 662 в Xiaomi Poco M3, и абсолютно такой же, как в Redmi Note 8 2021. Короче, почти все хорошие смартфоны за 12 тысяч будут такими же по скорости, но ни один не будет быстрее, а 128 ГБ и такой камеры вы менее, чем за 15 тысяч, у конкурентов не получите.

Realme Narzo 50A

Realme Narzo 50A

И дисплей из более дешёвых моделей: хоть и яркий, и с HD-дисплеем + 6000 мАч всё это будет супер-долго работать, но если вам до 30 лет и со зрением всё круто, есть вероятность, что захотите более чёткой картинки. «А есть такой же, но с экраном получше?». Есть — Xiaomi Redmi 10. Такой же процессор, такая же камера, столько же памяти, но не 6000 мАч, а 5000 мАч и стоит это всё от 15 тысяч рублей.

Сколько стоит12-12.5 тысяч рублей (4/128 ГБ)
Чем хорош- Мощный процессор, как в смартфонах среднего класса
- 6000 мАч в аккумуляторе
- Яркий дисплей (яркости будет хватать даже летом)
- Качественная камера
Чем плох- HD-дисплей вместо Full HD за 12 тысяч — уже не особо-то и чётко
- Смартфон только-только начал продаваться, если закажете в ноябре, не факт, что приедет до Нового года
- В комплекте медленный зарядник (но это не точно), с которым смартфон заряжается вечность. Хотите быстрее — запаситесь нормальным на 18 Вт.
- Разобьёте — запчасти придётся ждать месяц из Китая. И в ремонт не каждая мастерская возьмёт
Все подробностиХарактеристики Realme Narzo 50A
Где можно купить недорого (на момент публикации)Aliexpress RTDC — 11700 рублей
Aliexpress Realme Authorized — 11750 рублей
Aliexpress Realme Direct — 11850 рублей
Aliexpress Realme Outlet — 12000 рублей
Aliexpress Realme Globals — 12000 рублей

Самый крутой смартфон за 15 тысяч рублей

Realme Narzo 30 5G

Хотел бы я здесь видеть Xiaomi Poco X3 NFC, потому что по умению «затащить» качество фото в гору это по-прежнему лучший бюджетный смартфон. Или Poco X3 GT, потому что у него бешеный запас мощности процессора в пересчёте на потраченный рубль. Ну ладно, хотя бы Xiaomi Redmi Note 9 Pro (просто хороший бюджетный «старший» смартфон без недостатков) или Samsung Galaxy M31 (медленный, но выносливый и с классным экраном).

Слева — более дешёвая модель Narzo 30A (от 50A отличается более старой камерой и 64 ГБ вместо 128 ГБ, но и цена ниже), справа — Narzo 30 5G. Чем дороже смартфон Realme, тем больше на нём глянца

Слева — более дешёвая модель Narzo 30A (от 50A отличается более старой камерой и 64 ГБ вместо 128 ГБ, но и цена ниже), справа — Narzo 30 5G. Чем дороже смартфон Realme, тем больше на нём глянца

Но… Все перечисленные Xiaomi с 128 ГБ стоят 17-18 тысяч рублей. Я ещё могу понять, почему Poco X3 GT подорожал — процессор сложный, дефицитный и дорогой, но остальные-то вёдра с какой стати 3 тысячи рублей на ровном месте прибавили? А с 64 ГБ Poco X3 NFC вообще не боец, даже за 15 тысяч рублей, которые за него просят наглые китайцы на Ali. Ну а Samsung M31 уже просто не продаётся, потому что, как вы помните, волевым решением в 2021 году Самсунг решил прекратить выпускать хорошие смартфоны М-серии и начать «немного хреновые», чтобы жизнь мёдом не казалась.

Поэтому, вы таки будете смеяться, но «опять ты, козёл, впариваешь тут эти Realme». Если бы продавцы не возомнили, что Xiaomi — «люкс» и что «никуда не денутся, и с приподнятыми ценами купят», здесь бы гораздо уместнее смотрелся X3 NFC. Потому что Snapdragon (в этом бюджете уже можно учитывать производительность в играх), хороший сенсор 64 Мп и возможность дополнительно тюнингануть камеру установкой GCam, чтобы фотографировалось «Вах! Харашо, слюшай!».

Расцветка в стиле «лифт едет вниз» появилась ещё в Honor View 20 в 2018 году, но до сих пор не приелась

Расцветка в стиле «лифт едет вниз» появилась ещё в Honor View 20 в 2018 году, но до сих пор не приелась

Но… Realme предлагает примерно то же самое, только уже менее «для игр» и с меньшим потенциалом ковырять алгоритмы камеры — да и пофигу же, ведь ковыряют их, будем откровенны, полтора фанатика с форумов 4PDA и XDA, а не обычные люди-покупатели.

Короче говоря, это тот смартфон, на который можно показывать, когда у вас будут спрашивать, чего бы купить за 15 тысяч, но «чтобы по всем пунктам всё у него на уровне было». Этим и хорош.

Сколько стоит14-16 тысяч рублей (4/128 ГБ)
Чем хорош- Самый мощный процессор среди смартфонов до 15 тысяч рублей
- Полно памяти
- Полноценный слот на три места (2x SIM и отдельно под карту памяти microSD)
- Качественная камера
- Хорошая автономность
- Хорошо подходит для игр
- Очень качественный дисплей с частотой 90 Гц
Чем плох- По качеству фото Xiaomi Poco X3 NFC всегда чуть лучше (и «с завода», и, тем более, в Google Camera)
- За такие деньги хотелось бы сканер отпечатков в экране, а не сбоку. Или быструю зарядку (тут она стандартная на 18 Вт)
Все подробностиХарактеристики Realme Narzo 30 5G
Где можно купить недорого (на момент публикации)Aliexpress Realme EU — 14000 рублей
Aliexpress Realme Narzo Store — 14150 рублей
Aliexpress Narzo Global Store — 14270 рублей
Aliexpress SZ YKT — 14360 рублей
Unotechno — 14610 рублей

Специально для идейных ненавистников «китайцев»

Samsung Galaxy A22 / Samsung Galaxy M22

Да-да, я знаю, что вас, сторонников «расового превосходства корейского смартфоностроения над китайским» сюда занесёт в огромных количествах. Хотелось бы чем-нибудь порадовать даже таких гостей. Какими-то ультра-подешевевшими Самсунгами Galaxy A52 (с очень крутой камерой), например. Вот стоил бы такой смартфон 18 или даже 19 тысяч рублей, и ему можно было бы простить и 4500 мАч вместо 5000 мАч у конкурентов, и жалкие 4 ГБ оперативной памяти (за 19 у китайцев можно 6 ГБ или 8 ГБ поискать) — камера ведь великолепна и это искупит.

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22

Но хрен там — за A52 сегодня просят минимум 26 тысяч рублей. Что сразу ставит его в положение «да и нафиг он нужен тогда?» на фоне Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Realme 8 Pro за 20 тысяч.

А что мы получаем в Самсунгах которые стоят под 18 тысяч де-факто? Если вкратце — это два смартфона-близнеца, которые по уровню подобны Realme 50A (выше по тексту), только на 6 тысяч рублей дороже. Потому что дисплей AMOLED, а не IPS, и потому что Samsung, пацаны на раёне уважать будут.

Дорого? Но вы же сами просили «не китайское», и если отвечать на вопрос «с какой цены и каких моделей бюджетные Самсунги уже не гoвно, а конкурентоспособные смартфоны» — вот ответ. С 16-18 тысяч и Galaxy A22/Galaxy M22. Можно брать, если чётко понимаете уровень переплаты на фоне китайских мобил, и вас такая разница устраивает.

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M22

Потому что объективно говоря по качеству фото эти Самсунги способны поспорить с Realme 30 5G, по качеству программной стабилизации видео никакие мобильники из Китая дешевле 20 тысяч вообще рядом не стояли. И, хоть процессора Helio G80 с учётом тяжеловесности оболочки Samsung в Android, очень мало для быстрой работы (будет всё ворочаться, но без огонька), с автономностью тут всё очень и очень хорошо, потому что против 5000 мАч + экономичного AMOLED нет приёма, кроме 6000 мАч + AMOLED.

Сколько стоит16-18 тысяч рублей (4/64 или 4/128 ГБ ГБ у Galaxy A22, 4/128 ГБ у Galaxy M22)
Чем хорош- Дисплей яркий и считывается под лучами солнца лучше конкурентов, у которых IPS
- В съёмке видео 1080p защита от тряски (стабилизация) лучше, чем в китайских смартфонах
- Качество фото неплохое (с учётом цены)
- Автономность отличная
Чем плох- Слабый процессор
- Чёткость экрана как в смартфонах за 7-9 тысяч рублей
- Приходится выбирать между красивым корпусом (A22) и нормальной скоростью зарядки (M22), потому что маркетологи решили «подоcpать» вам покупку
Все подробностиХарактеристики Samsung Galaxy M22
Где можно купить недорого (на момент публикации)A22 64 ГБ — Unihof — 14500 рублей
A22 64 ГБ — Store77 — 14750 рублей
M22 128 ГБ — Gsm10 — 16140 рублей
A22 128 ГБ — Unotechno — 16350 рублей
M22 128 ГБ — Addroid — 16150 рублей
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