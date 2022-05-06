Необычный бюджетный смартфон, который берут не из-за цены или характеристик. И не жалеют об этом

Как же я заколебался переписывать цены в этой статье: начинаешь писать обзор — одни цены. Закончил — уже другие. Но и без самизнаетечего в мобильниках произошла девальвация, из-за дефицита полупроводников и просто жадности производителей. Поэтому, если сравнивать в лоб смартфоны 2020 или 2021 года с 2022, новые будут выглядеть менее выгодно (только старые модели в идеальном сохране уже сложно достать, где там ваши Poco X3 NFC и Realme Narzo 30 5G в продаже? То-то же).

Тем не менее, характеристики новых моделей понемногу растут, внешность тоже эволюционирует. Да и вообще, если у вас украли старый смартфон или вы его разбили в «кашу», выбирать будете уже из современных вариантов.