Необычный бюджетный смартфон, который берут не из-за цены или характеристик. И не жалеют об этом

Необычный бюджетный смартфон, который берут не из-за цены или характеристик. И не жалеют об этомvivo Y33s с абсолютно не китайской айфоновской идеологией «главное — не размер, а умение» в младшем ценовом сегменте
Как же я заколебался переписывать цены в этой статье: начинаешь писать обзор — одни цены. Закончил — уже другие. Но и без самизнаетечего в мобильниках произошла девальвация, из-за дефицита полупроводников и просто жадности производителей. Поэтому, если сравнивать в лоб смартфоны 2020 или 2021 года с 2022, новые будут выглядеть менее выгодно (только старые модели в идеальном сохране уже сложно достать, где там ваши Poco X3 NFC и Realme Narzo 30 5G в продаже? То-то же).
Тем не менее, характеристики новых моделей понемногу растут, внешность тоже эволюционирует. Да и вообще, если у вас украли старый смартфон или вы его разбили в «кашу», выбирать будете уже из современных вариантов.
Короче, выбирать недорогие смартфоны было и так сложно, а в России сейчас это сложнее вдвойне. О самых очевидных вариантах для покупки вы, наверное, и так знаете (а если не знаете, то здесь ищите подборки), а мы сейчас остановимся на мобильниках, которыми вам не прожужжали уши с помощью сарафанного радио или рекламы.
Это такая экзотика холдинга BBK: OPPO, vivo, OnePlus (раскрутившийся уже realme сегодня в расчёт не берём). Конечно, здесь нет такого, чтобы можно было брать вообще любую модель этих марок и гарантированно оказаться в выигрыше, однако при внимательном изучении модельного ряда найдутся отличные примеры действительно выгодных вариантов. Так, realme делает востребованный средний класс и отличные субфлагманы, OPPO смогли сделать лучший по соотношению цены и качества складной смартфон, OnePlus в принципе всегда стоил своих денег и имеет массу поклонников, а у бренда vivo интересные модели есть и в бюджетниках, и необычные модели среднего класса, и флагманские смартфоны по качеству камер, можно сказать, на уровне лучших Huawei-Xiaomi и даже Samsung (хотя продажам флагманских vivo это пока не помогает).
Теперь рассказываем, каким может быть нормальный бюджетный смартфон в 2022 году. А под «бюджетным» понимаем цену в пределах 18 тысяч рублей — как раз столько сейчас просят за vivo Y33s в версии 4+128 ГБ памяти. Ну, или еще дешевле, тысяч за 15 при выборе скромной конфигурации с накопителем на 64 ГБ.
Комплект поставки
При создании флагманов производители думают, что у покупателей уже есть классные собственные наушники, мощные адаптеры или беспроводные зарядки, а также желание искать для нового гаджета симпатичные защитные чехлы. Подается все это, конечно, под эгидой заботы об экологии, но по факту речь об экономии производителя на мелочах и уверенности в том, что наименее чувствительная к расходам часть покупателей самостоятельно укомплектует смартфон всем необходимым. С бюджетными моделями такой трюк обычно не прокатывает и покупатели внимательно смотрят комплект поставки на предмет наличия всего нужного.
Да, постепенно отказ от наушников и адаптеров приходит также и в сегмент недорогих смартфонов, но это пока не массовое явление и в том же vivo Y33s можно наблюдать солидный комплект как в старые добрые времена. В коробке лежит адаптер с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, кабель, простенькие наушники-вкладыши, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для извлечения лотка SIM-карт и карты памяти, а также на дисплей смартфона сразу приклеена качественная защитная пленка.
Как выглядит?
Проектировщики vivo выбрали для продуктов единый дизайн-код на ближайшее будушее. В модельном ряду ровные спинки, нескучные расцветки, аккуратные блоки камер другого оттенка или материала и тяготеющие к плоскостям металлические рамки. Все это есть и в vivo Y33s. С учетом цены смартфон хоть и не получил каких-то эксклюзивных экстерьерных фишек типа фотохромных панелей или необычных раскрасов V-серии, однако в целом смотрится не дешевым и вполне себе привлекательным.
Доступно два варианта: классическое «черное зеркало», либо переливающийся от голубого к розовому «полуденный свет». Первый вживую не видел, однако название намекает на повышенную маркость и риск запросто ловить микроцарапины «зеркальной» поверхностью. Голубой лично мне кажется более практичным на длинной дистанции.
Из «бюджетных» дизайн-решений отмечу довольно толстые рамки вокруг экрана (включая заметный «подбородок»), каплевидный вырез в верхней части экрана под фронтальную камеру, совмещенный с кнопкой включения сканер отпечатков, а также наличие разъема для подключения проводных наушников.
Наоборот, из «дорогих» особенностей экстерьера к уже отмеченной переливающейся матовой спинке добавлю необычную металлическую рамку корпуса со «ступенькой», хорошую эргономику и солидный вес смартфона, а также классно реализованный модуль тройной основной камеры. В верхней части площадки расположен крупный 50 Мп сенсор, под ним пара условно полезных камер для портретного режима и макро, двойная вспышка. Модуль крупный, прямоугольной формы, почти не выступает над поверхностью и закрыт черным глянцем. Смотрится стильно.
Дисплей
В vivo Y33s установлена базового качества IPS-матрица с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2408х1080 точек. Плотность пикселей составляет 401 ppi. Повышенной частоты обновления экрана нет, значение стандартное — 60 Гц.
|vivo Y33s
|Максимальный уровень яркости
|407 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1032:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3.79
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7800K
Яркость и контраст не очень высокие, я думал, получше всё это будет, а не как в Xiaomi Redmi Note 9 двухлетней давности.
Этих параметров впритык хватает, чтобы не приходилось под прямыми солнечными лучами прикрывать дисплей ладонью или крутиться в поисках оптимального ракурса. Показатели минимально допустимые для комфортной работы со смартфонов в ясные дни. Но цветопередача и заводская калибровка в целом неплохие, изображение на смартфоне выглядит хорошо.
Производительность и автономность
В плане «железа» vivo Y33s построен на базе хорошо известного чипа средне-бюджетного класса MediaTek Helio G80 (12 нм) с восемью ядрами: двумя Cortex-A75 с частотой 2,0 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графика — Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц. Количество оперативной памяти составляет 4 ГБ (это минимально комфортный на сегодняшний день уровень), также есть возможность получить плюс 1 ГБ виртуальной памяти за счет емкости накопителя. Постоянной памяти 64 или 128 ГБ с расширением картами microSD в выделенном слоте.
Если переплата в пару тысяч рублей не кажется критичной при выборе смартфона, имеет смысл посмотреть на vivo Y53s. На мой вкус, дизайн у него чуть менее стильный, зато есть выиграл по характеристикам. Большинство такие же, однако конфигурация памяти лучше: 6+2 ГБ оперативки и 128 ГБ накопитель, а кроме того, быстрее скорость зарядки 33 Вт против 18 Вт в vivo Y33s. Впрочем, я не могу сказать, что по мощности vivo Y33s не справляется с теми задачами, которые обычно ждешь от недорогого смартфона. В повседневном использовании он себя ведет нормально, можно и поиграть на настройках не выше средний во что-то типа мобильной Call of Duty или проекты Riot. MediaTek Helio G80 в этом плане кажется хорошим выбором, поскольку процессор хоть и не очень мощный, зато крайне стабильный при продолжительной нагрузке. Падение мощности из-за перегрева даже при очень долгих игровых сессиях менее 20%.
Емкость аккумулятора в vivo Y33s составляет 5000 мАч, поддерживается условно быстрая зарядка мощностью 18 Вт. С учетом экономичной аппаратной платформы поведение смартфона предсказуемо хорошее. Даже при очень активном использовании можно обойтись без промежуточных подзарядок в течение дня.
Камера
Основная камера, по сути, одна. Макро и датчик глубины в расчет можно не брать. 50 Мп сенсор выполнен по системе Quad Bayer с объединением четырех соседних пикселей в один, а значит, снимки получаются с разрешением 12 Мп. Известно про фазовую автофокусировку и светосилу оптики f/1,8. Прочие параметры сенсора, равно как его производителя и модель производитель не указывает. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп с диафрагмой f/2,0 с фиксированным фокусом.
В целом качество съемки для бюджетника очень неплохое. Если сравнивать с vivo Y53s — стало лучше. Днем получаются достаточно качественные и неплохо детализированные снимки, вечером камера традиционно пасует в условиях недостаточного освещения и приемлемые фотки можно делать только статичных объектов.
Что еще нужно знать
Защиты от воды и пыли традиционно для этого ценового сегмента нет. Зато из неожиданных бонусов, помимо мини-джека для проводных наушников, заявлен солидный набор поддерживаемых кодеков для беспроводного звука: aptX, aptX Adaptive и LDAC. Модули подключений представлены Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), а также NFC для использования с платежными системами Сбера и МИР. Кроме того, в смартфоне полный комплект датчиков: освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас). Напомню, что последние два не всегда присутствуют в недорогих смартфонах. Попадались нам аппараты без компаса, что ухудшало удобство навигации, а также с виртуальным (и не очень точным) гироскопом.
Конкуренты
Если не vivo Y33s, тогда в ценовом сегменте около 18-20 рублей можно посмотреть на чуть более старые vivo Y53s и Redmi 10. Беспроигрышный вариант из тройки выбрать вряд ли получится, в каждом случае придется идти на некоторые компромиссы. Так у vivo Y33s наиболее дорогой-богатый дизайн, неплохая камера и очень качественный звук по Bluetooth, у vivo Y53s (по ссылке наш обзор) больше оперативной памяти и быстрее зарядка. А Xiaomi Redmi 10 интересен тем, что это, формально, младший смартфон серии «просто Redmi, даже не Redmi Note», но в 2022 году как раз китайскую версию Redmi Note 11 по качеству камеры и автономности «уронили» до уровня простого Redmi 10 (абсолютно одинаковая основная тыльная камера, не особо-то роскошный IPS-дисплей, производительность тоже «на тоненького». И, как водится у Сяоми, мало кто может обскакать этот Redmi 10 по соотношению цены и характеристик. И да, у него есть ультраширокоугольная камера, в отличие от vivo.
|vivo Y33s
|vivo Y53s
|Redmi 10
|Операционная система
|Android 11, Funtouch 11.1
|Android 11, OriginOS 1.0
|Android 11, MIUI 12.5
|Экран
|6.58’’, 1080 x 2408 пикс., 20:9, IPS 60 Гц, 401 ppi
|6.58’’, 1080 x 2408 пикс., 20:9, IPS 60 Гц, 401 ppi
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 405 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G80 (12 nm)
|Mediatek Helio G80 (12 nm)
|MediaTek Helio G88 (12nm)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4+1 Гбайт
|6+2 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + отдельный слот microSD
|128/256 Гбайт без слота microSD
|64/128 Гбайт + отдельный слот microSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины) + 2 Мп (макро); фронтальная: 16 Мп
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 2 Мп (макро); фронтальная: 8 Мп
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп(макро) + 2 Мп (глубины); фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|5000 мАч (18 Вт зарядка)
|5000 мАч (33 Вт зарядка)
|5000 мАч (18 Вт зарядка)
|Размеры
|164.3 x 76.1 x 8 мм
|164 x 75.3 x 8.5 мм
|162 x 75.5 x 8.9 мм
|Масса
|182 г
|189 г
|181 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|15/18 тысяч рублей
|от 20 тысяч рублей
|15/20 тысяч рублей
Ну а vivo Y33s зачем существует? Затем, чтобы при одинаковых с Xiaomi Redmi 10 процессорах и аккумуляторах быть тоньше, выглядеть дороже и передавать более качественный звук в Bluetooth-наушниках. Экзотика, но не ради экзотики, а со своими особенностями. Выживет ли она в суровой российской действительности?
- Тонкий корпус и привлекательный дизайн
- Хорошая автономность
- Слот для двух SIM и карты памяти
- Мини-джек и Bluetooth с поддержкой aptX и LDAC
- Неплохое качество съемки
- Каплевидный вырез в экране и толстые рамки
- Невысокая яркость, контраст и частота обновления экрана
- Небольшой объем оперативной памяти
- Недостаточно быстрая зарядка