Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2019 г. («серый» рынок)
Если вы открываете каталоги смартфонов в китайских магазинах, вас вряд ли что-то смутит с первого же взгляда. Либо цены вам покажутся низкими, либо «что поделать, таков курс рубля».
А на самом деле цены на Aliexpress и подобных магазинах постепенно ползут вверх, потому что китайские торгаши наглеют с каждым месяцем. На любом этапе продаж:
Когда смартфон только-только появился в продаже. Половина торговцев накручивают цену в надежде «на дурака», остальные держат её в разумных пределах, но всё-таки с ощутимым «наваром» относительно цен, которые заявляла на презентации компания-производитель смартфона.
Когда смартфоном завалены почти все магазины на Aliexpress цены временно приходят в норму, а иногда и снижаются до приятных значений. Как узнать этот лучший период для покупки? Находите новость «имя-смартфона представлен официально», отсчитываете от неё 2.5-3 месяца вперёд, и это будет лучшее время для покупки его по разумной цене.
- Когда вышла более новая модель и смартфон перестают подвозить в магазины в прежних количествах, китайские торгаши аккуратно пробуют вас «кинуть» накруткой цены на 30-40%, но не повсеместно, а только для отдельных лотов (например, модель с 32 Гбайт памяти может быть с наценкой, а с 64 Гбайт продаваться уже по среднерыночной цене). С учётом того, что поиск на Aliexpress проектировали альтернативно одарённые программисты, и проще пользоваться агрегаторами из Али/Гуглом, чем найти что-то внутри сайта, неопытные покупатели клюют на завышенные цены и покупают смартфон втридорога.
- Когда популярный смартфон уже несколько месяцев снят с производства и вдруг становится экзотикой, у продавцов в китайских магазинах начинается золотой период «да куда ты денешься, козёл?! Если пришёл за редкой моделью, щас мы на тебе наваримся по полной!». И смартфон легко могут начать продавать по цене в 2 раза выше рыночной, даже если в сравнении с более новыми модели он такой цены объективно не достоин. Поэтому будьте внимательны и всегда изучайте весь разброс цен на смартфон, прежде чем поддаться искушению и нажать кнопку «купить» сразу после того, как нашли нужную модель.
- Когда малопопулярный смартфон снят с производства и становится… лучшим вариантом для покупки. Таких смартфонов с «жизнью после смерти» очень мало, но они есть. Почему их не брали в период конвейерной молодости модели? Причины могут быть разными — либо производитель обнаглел с ценами на новинку (типичная судьба почти всех смартфонов Meizu и Nokia последних лет, например), либо смартфон был неплохим, но конкуренты были лучше (флагманские Sony и LG чувствуют это на своей шкуре).
Xiaomi Redmi 6 — мы не настолько богаты, чтобы покупать смартфоны дешевле
К чему я расписал всю эту простыню выше по тексту? В основном к тому, что разумными цены бывают только на новые модели смартфонов, когда они находятся на пике популярности, а продавцы не могут наглеть с ценами, потому что эту же модель продаёт огромное количество конкурентов.
И подвести вас к жестокой реальности — нет сейчас ни одного хорошего смартфона новой модели по цене до 8 тысяч рублей.
А значит что? А значит, приходится искать либо старые популярные смартфоны у продавцов, которые ещё не взвинтили цены за «раритетность» модели, либо находить в глубине интернет-магазинов всеми позабытые дешёвые мобильники, об истинной крутизне которых китайские торгаши не подозревают, а потому и не делают наценку.
Среди добротной «попсы» прошлых лет лучше всего остановиться на Xiaomi Redmi 6 — смартфоне, который на момент выхода получил титул «ни рыба, ни мясо». Тогда он был слишком дорогим, чтобы быть кандидатом на покупку «по минимуму» (для этого покупали Redmi 6A), и недостаточно крутым, чтобы за него выкладывали 9-10 тысяч, как этого хотели продавцы — вместо этого люди брали «морально устаревший» Redmi Note 5, который внутри был идентичен более дорогому Redmi Note 6 Pro.
Но мы полезли в дебри. Главные преимущества Redmi 6 в сравнении с другими алиэкспрессовскими «вёдрами» по такой же цене сегодня заключаются вот в чём:
- Можно купить за 6 с небольшим тысяч рублей. Нас читает немало москвичей жителей Санкт-Петербурга, которые скажут: «Ха-ха! Чёртовы скупердяи не могут добавить 1500-2000 рублей и купить Redmi 8 с более ёмким аккумулятором!». Но хочется, знаете ли, не выпрыгивать из общероссийских реалий и, если уж искать минимум, то не пускаться в цирк «а вот ещё добавьте N рублей и купите Y», которым любят заниматься советчики на форумах и в соцсетях.
- Нормальный объём оперативной памяти. Не хочу советовать смартфоны с 2 Гбайт ОЗУ, потому что это как советовать «Оку» на роль первого автомобиля — кому-то и она будет «нормалёк», но в целом это боль и унижение при том, что автомобили классом выше стоят лишь незначительно дороже. К любым аналогам с 3 Гбайт ОЗУ (Xiaomi Redmi 7, Redmi 8 и даже обрезанный во всём Redmi 7A) без 8-8.5 тысяч рублей не подходи. Такой футбол нам не нужен. Но если вы настолько гурман, что вам вообще наплевать, насколько быстро всё будет работать, лишь бы Android и нормальная сборка — берите Meizu C9 за 4 тысячи рублей. Будете крыть его матом за медлительность и дефицит памяти, но как вариант «зато не жалко» он вас устроит.
- Восемь ядер и сканер отпечатков пальцев. При этом ядра не «курильщика» (иначе можно было бы выбрать смартфон на процессоре Unisoc), а «здорового человека» — он даже быстрее, чем Snapdragon 439 в чуть более дорогих моделях Redmi. В сочетании с 3 Гбайт оперативной памяти — это минимум для того, чтобы Android работал не через задницу. А сканер отпечатков важен просто потому, что в смартфонах дешевле 7 тысяч рублей его принято не устанавливать ради снижения стоимости.
- Все преимущества популярного смартфона. Это значит, что ремонт, если разобьёте дисплей или износится аккумулятор, будет стоить копейки, а прошивка обновляется и улучшается. Сейчас-то вам наплевать, но, если Android не будет обновляться, в один прекрасный день Instagram и прочие Ватсаппы заявят вам: «купи себе современный смартфон, неудачник! Я на этом работать больше не буду!». Сейчас новые приложения перестали работать на Android 4.4, часть уже не запускается на Android 5.0. В ближайший год на очереди — Android 5.1, а в перспективе 2.5 лет — Android 6.0.
Если вы уверены, что спустя 2.5-3 лет купите другой смартфон, можете взять экзотический, но качественный и чуть более крутой смартфон LeEco Le 2 (X520 или X527) за 5 тысяч рублей по акции, если успеете, или за 6400 рублей на постоянной основе. В отличие от Xiaomi, запчасти (в случае чего) на это чудо придётся заказывать строго из Китая, а потом долго искать мастерскую, где его согласятся взять в ремонт. И Android в нём пожизненно шестой, то есть в ближайшее время перестанет работать. Если найдёте «знакомого компьютерщика», он вам за магарыч прошьёт хоть десятый Андроид, но в реальной жизни умельцев мало, а для вас, если вы не знаете, что такое флэштул, или хотя бы не опытный ковырятель Windows, процедура перепрошивки станет страшным и непонятным ритуалом.
Так зачем тогда смотреть в сторону LeEco? Затем, что вы получаете классный, качественный и чёткий Full HD+ дисплей и игровую производительность на 85% выше (если покупаете смартфон для школьника, это важно).
И, вы будете удивлены, один из лучших смартфонов по такой цене выгоднее покупать в России, а не в Китае. Я имею в виду Nokia 5.1 Plus, которая с очень мощным процессором (на 65% быстрее, чем в Redmi 6), хорошим качеством изготовления, 3/32 Гбайт памяти и всегда обновляющимся Android обойдётся вам в 6500 рублей, если вы живёте в Москве или области, либо примерно 7500 рублей с доставкой в любую точку России. Я не особо фанат российских «серых» магазинов, но это тот случай, когда смартфон в РФ гораздо выгоднее того хлама, который нам по такой же цене впаривают китайцы на Aliexpress.
|Сколько стоит
|6 – 8 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Яркий качественный дисплей
|- Восьмиядерный процессор
|- Сканер отпечатков пальцев
|- Много памяти
|- Современная версия Android
|Чем плох
|- Камеры всего лишь уровня «сойдёт», но не больше
|- Так себе автономность — на сутки хватать не будет, чаще всего — до ужина.
|Все подробности
|- Сравнительный тест Xiaomi Redmi 6 против Redmi 7
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Goldway — 6100 рублей
|- Mi Store — 6300 рублей
|- Mi Russian Store — 6300 рублей
|- Goldway — 7200 рублей (4/64 Гбайт)
Motorola P30 Play (Motorola One) — сколько стоит хороший смартфон без наценки за «понты»
Удивлены? Как я вас понимаю — сам удивлён тому, что Motorola стала более выгодной покупкой, чем Xiaomi, Huawei или Nokia. Тем более, что, когда Lenovo прикупили себе Моторолу, они изначально собирались использовать её, как бренд для выпендрёжа и «премиального пользовательского опыта» с соответствующей наценкой. Не прокатило.
И это очень хорошо — теперь Lenovo «поджали хвост» и продают смартфоны по их реальной цене, а продавцы в этих ваших алиэкспрессах тоже не наглеют, потому что Motorola не настолько ходовой товар, как Xiaomi, и выставлять завышенную цену в надежде найти «дурака» для неё бесполезно.
А теперь поехали по пунктам:
В бюджете от 8 до 10 тысяч рублей невозможно купить хороший Huawei. Точнее, им бы мог быть Honor 8C, но подлые хуавеевцы, как всегда, вырезали поддержку 4G для всех стран, кроме Китая. А покупать мощный смартфон за 8500-9500 рублей, который будет ловить только 3G-сети — так себе удовольствие.
Xiaomi от 7.5 до 10 тысяч тоже не предлагает вам ничего хорошего — полноценные крутые «бюджетники» уровня Redmi Note 7 вы купить ещё не сможете (они стартуют с 9.7-10 тысяч), даже чёртов Redmi Note 5, которому сто лет в обед, будет стоить те же 10 тысяч, если найдёте его в продаже. А всё остальное, что укладывается в 10 тысяч (Redmi 7, Redmi 8A, Redmi 8) — бестолковые «овощи», которые на 30-40% дороже, чем Redmi 6 выше по тексту, но не особо-то его и лучше.
Хороший по характеристикам Meizu Note 9 влетит вамминимум в 11 тысяч рублей. Ещё есть очень классный Sharp Aquos S2 за 7500 рублей. С Full HD+ дисплеем, 4/64 Гбайт памяти, быстрым процессором Snapdragon 630 и даже NFC. Но… официальной русскоязычной прошивки с Google Play для него нет. Некоторые продавцы «колхозят» в смартфон кустарный перевод и Google Play, некоторые этого не делают. А главное — в аккумуляторе этого смартфона всего 2700 мАч. Нет, я не опечатался — 2700 мАч. На этом разговор заканчиваем.
В Motorola P30 Play аккумулятор ненамного больше — 3000 мАч. Но дисплей HD+, а с такой чёткостью и аналогичным аккумулятором, помнится, Xiaomi Redmi S2 работал дольше, чем Nokia 7 Plus с 3800 мАч или Huawei P20 с 3400 мАч. Только вот за этот жалкий Redmi с 3/32 Гбайт памяти наглые китайцы просят 13 тысяч рублей (потому что «вы же любите переплачивать за редкие модели Xiaomi, тупые русские лаоваи?»), а Motorola с такими же характеристиками, но 4/64 Гбайт памяти стоит 7300-8500 рублей максимум.
В чём подвох. Он довольно банальный:
Самопально переведённая прошивка без возможности обновлений. Дело в том, что Motorola P30 выпускалась строго для китайцев, просто, в отличие от Хуавея, Lenovo не стала делать подлянки тем, кто хотел бы использовать смартфон за пределами Поднебесной. Поэтому здесь полноценная поддержка 4G, но вот русского языка в прошивке изначально не было. Продавцы нашли «компьютерщиков», которые влепили в смартфон русский язык и Google Play, и это даже работает, но кустарно модифицированная прошивка больше не может получать обновления. С учётом того, что в смартфоне стоит либо Android 8.1, либо Android 9, то и чёрт бы с ними, с обновлениями — «запаса прочности» хватит для приложений лет эдак на 4-5. Просто не удивляйтесь тому, что среди русскоязычных пунктов прошивки будут встречаться англоязычные.
В остальном — грех жаловаться. Очень быстрый (на 30% быстрее, чем Xiaomi Redmi 8 по такой же цене) процессор, нормальная автономность, неплохая камера, много памяти. Есть всё, чтобы получить радость от покупки за 7-8 тысяч кровно заработанных рублей.
Альтернативы? Вы таки будете смеяться, но это снова Lenovo (отличная рифма!). А именно — Lenovo K5 Pro. Если вы разбираетесь в мобильниках, знайте, что это примерно тот же самый Xiaomi Redmi Note 6 Pro, но в другом корпусе и без выреза в экране. Если не разбираетесь, то напоминаю, что в нём стоит мощный процессор Snapdragon 636, 4/64 Гбайт памяти, 4050 мАч в аккумуляторе и Full HD+ дисплей. Если успеете, можете заграбастать его за 7900 рублей, если нет — за 8900 рублей. В любом случае, аналогичный по крутизне Xiaomi обойдётся вам в 10-11 тысяч, не меньше.
|Сколько стоит
|7.4 – 8.5 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Быстрый процессор
|- Красивый стеклянный корпус
|- Много памяти
|- Хорошее сочетание цены и качества
|- Современная версия Android
|Чем плох
|- Запчастей мало, аксессуаров тоже
|- Прошивка русифицирована «колхозным» образом
|- Автономность — на четвёрку, может даже с минусом
|- Вырез в дисплее кошмарной ширины
|Все подробности
|Характеристики Motorola P30 Play
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- X Show — 7700 рублей
|- Dealextreme — 8000 рублей
|- eBestBuy — 8500 рублей
|- 2RTrade — 7400 рублей (только английский язык в оболочке, нужна перепрошивка на глобальную версию или одну из прошивок от энтузиастов)
Xiaomi Mi A2 (Mi 6x) — когда китайский смартфон выгоднее купить в России
Похоже, здесь придётся расписать подробную преамбулу, откуда появилась подобная аномалия.
Итак, перемотаем время на год назад. В феврале 2018 года на свет появился Xiaomi Redmi Note 5 — первый бюджетный Xiaomi, на который было не противно фотографировать. Сразу стал хитом, деньги к Сяоми потекли рекой.
Но Redmi Note 5 был недорогим смартфоном (менее 15 тысяч рублей), а выше него стояли намного более дорогие Pocophone F1 за 22 тысячи, и флагман Mi 8 за 28-30 тысяч рублей. Нужно было заткнуть пробел. И китайцы это сделали — выпустили Mi A2, у которого процессор был чуть более мощный, чем в Redmi Note 5, аккумулятор на 1000 мАч меньше (и это аукнулось так себе автономностью), зато камеры были очень классными — лучше, чем у более дорогого «Покофона». И заломили за него от 18 до 22 тысяч рублей.
Чтобы этот смартфон стал популярным, Xiaomi даже не поскупились на рекламу в России — от рекламных щитов на улице до ютьюберов и т.д. А это был прецедент, потому что обычно Xiaomi на рекламу никогда не тратится — для продвижения техники хватает бесплатных контуженных фанатиков, которые бегают по комментариям к обзорам и пишут «Сяоми лучше всех! Покупайте только Сяоми! Я купил Сяоми и теперь счастлив, а все другие смартфоны в сравнении с ними — дно!». Продавцы в «серой» рознице России под впечатлением от рекламной кампании почувствовали запах хороших продаж и привезли из Китая крупные партии Mi A2 (вариант на «чистом» Android) и Mi 6x (вариант с оболочкой MIUI).
Но… как и в случае с Lenovo-Motorola, не прокатило. С тех пор, как русские после обвала рубля стали в два раза беднее, они научились очень хорошо считать деньги и выгоду. Не все, конечно — покупателям iPhone и Samsung Galaxy Note, например, нет дела до выгодности покупки, когда лишняя сотня тысяч рублей обжигает карман и от неё срочно нужно избавиться. Но уж покупатели Xiaomi почти всегда разбираются в начинке смартфонов, поэтому приглашение заплатить 22 тысячи за смартфон, который был в чём-то лучше, а в чём-то и хуже Redmi Note 5/Note 6 Pro стоимостью 15-17 тысяч, никто не горел желанием. А потом вышел ещё более крутой по качеству камеры Redmi Note 7 и окончательно превратил Mi A2/Mi 6x в неликвид для продавцов.
Надо сказать, что на Aliexpress торговцы гораздо раньше почуяли, чем дело пахнет, и распродали смартфоны по сниженным ценам ещё к концу 2018 года. То, что сейчас продают на Ali, уже подают под соусом «раритета» и, чаще всего, ломят за него от 10 тысяч рублей. И никто не берёт, потому что это уже территория более крутого Redmi Note 7. Но в России этих Mi A2/Mi 6x в разных модификациях всё ещё много, и стоят они дешевле, чем в Китае. Ниже российских цен Mi A2 можно выхватить только на Dealextreme за 7800 рублей, но это базовая версия на 4/32 Гбайт, а карту памяти в неё влепить нельзя.
Так стоит ли связываться с этим Mi A2? Если хотите хорошую скорость работы, Full HD+ дисплей и самую качественную камеру до 10 тысяч рублей — определённо да. Тем более, что цены на Mi A2 заканчиваются там, где на Redmi Note 7 они только начинаются. Пожертвовать придётся разве что разъёмами (наушники — либо по Bluetooth, либо через переходник с Type-C, карту памяти вставлять некуда) и автономностью (она теперь уже не такая плохая, какой была поначалу, но на сутки хватать не будет). Если автономность для вас гораздо важнее качества камеры, есть альтернатива — Motorola P30 Note (она же Motorola One Power). В ней вы получаете 5000 мАч при быстром и экономичном процессоре за 10 тысяч рублей.
|Сколько стоит
|7.8 – 10 тысяч рублей (4/32, 4/64 и 6/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Очень мощный процессор
|- Классные камеры
|Чем плох
|- Автономность так себе
|- Нет разъёма для карты памяти
|- Нет отдельного разъёма для наушников (есть переходник с USB Type-C)
|- За доставку по России придётся доплатить от 300 до 500 рублей
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Mi A2
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Dealextreme — 7800 рублей (4/32 Гбайт)
|- Telnix — 8200 рублей (4/32 Гбайт)
|- Baxtel — 8800 рублей (4/32 Гбайт)
|- Aliexpress Dreami — 9500 рублей (4/64 Гбайт)
|- MobiTrend — 9500 рублей (4/64 Гбайт)
Redmi Note 7 — почему старая модель Xiaomi оказалась лучше новой
В диапазоне с 10 до 17 тысяч рублей на всём чёртовом Алиэкспрессе нет никаких нормальных смартфонов, кроме Xiaomi — увы и ах. Не то, чтобы я был противником этого производителя, просто в ситуациях, когда нет выбора, а есть производитель-монополист, он рано или поздно начинает наглеть, и от этого страдают все. Да и в принципе отсутствие разнообразия — это плохо.
Но таковы реалии. Honor 9X, например, мог бы быть хорошей альтернативой, но на Aliexpress есть только его версии с «кастрированным» 4G. Аналогичная ситуация и с Realme X2 — классным, в целом, смартфоном, который есть в вариантах за 15 тысяч, и за 21 тысячу. Но за 15 тысяч у вас не будет 4G. Аналогично издевается над своими покупателями и Vivo.
Meizu Note 9 очень классный «на бумаге», но брака и «глюков» в прошивке у него гораздо больше, чем в Redmi Note 7, а зная раздолбайство Meizu в обновлении прошивок (производитель просто может взять и забить хрен на обновление Android даже в дорогих смартфонах) платить за этот смартфон столько же, сколько за Xiaomi, рука не поднимается.
И вы, конечно, скажете «Так ведь есть более новые модели Xiaomi, которые должны быть интереснее этого старого Redmi Note 7!». В теории они есть, но на очень странных условиях продажи. Например, есть Redmi Note 8, который копирует Redmi Note 7 почти во всём — отличия только в том, что у «восьмёрки» менее прожорливый процессор и дополнительная сверхширокоугольная камера для съёмки «невпихуемого» в кадре. Но бОльшая часть этих новых смартфонов вышли в китайской версии, где… им обрезали поддержку 4G для всего остального мира! Чуете, куда ветер дует? Если раньше в смартфонах Xiaomi с процессорами Snapdragon 4G был полноценным (окей, иногда без Band 20, который погоды не делал), то теперь сяомисты решили приложили усилия к тому, чтобы их смартфоны для Китая не ловили 4G в Европе и России, а всякие «дофига хитрые русские» покупали Redmi Note 8 по более высокой цене у себя на родине, а не за 10 тысяч на Aliexpress.
А на глобальные версии Redmi Note 8 цены скачут от 10 до 15 тысяч. Да ну его, такое удовольствие…
Вот за Redmi Note 8 Pro с его новой 64 Мп-камерой стоит гоняться — чёрт с ними, с мегапикселями (в действительности их 16, остальное — лапша маркетологов для тех, кто не разбирается в смартфонах), важнее то, что она фотографирует лучше, чем смартфоны с 48 Мп. Проблема с Note 8 Pro заключается всё в тех же обрезанных частотах и неадекватному разбросу цен у разных китайских торгашей — некоторые обнаглели настолько, что продают Redmi Note 8 Pro за 19-20 тысяч рублей, которые он стоит в России после уплаты всем «санстанциям» и прочим отечественным просителям позолотить ручку. Не говоря уже о том, что он в принципе не имеет права на существование по такой цене с тех пор, как за 16 тысяч можно купить более мощный и крутой флагман Xiaomi Mi 8.
Если же вы увидите Note 8 Pro по адекватной цене в 14-15 тысяч и в глобальной версии (это важно!), покупайте. Например, здесь. Для всех остальных Redmi Note 7 за 10-12 тысяч рублей будет гораздо менее «геморройным» и более толковым выбором.
|Сколько стоит
|10 – 15 тысяч рублей (3/32, 4/64 и 6/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Яркий и чёткий дисплей Full HD+
|Классные камеры
|Мощный процессор
|Качественные материалы корпуса
|Хорошая автономность
|Чем плох
|Нет NFC
|Снят с конвейера и начал дорожать. В вариантах с 128 Гбайт догоняет в цене модели классом выше
|Все подробности
|Обзор Redmi Note 7
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Mi Russian Store — 9400 рублей (3/32 Гбайт)
|- Goldway — 9500 рублей (3/32 Гбайт)
|- Fantacy — 10100 рублей (4/64 Гбайт)
|- C1 Store — 10500 рублей (6/64 Гбайт)
Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) — уже смартфон среднего класса, но очень крутой
Смартфоны стоимостью от 13 до 20 тысяч рублей чаще всего странные, чем «возбуждающие» и побуждающие к покупке. То есть, вы, конечно, можете прикольнуться и купить OnePlus 5T за 16 тысяч — это будет очень романтичный шаг и дань уважения китайским флагманам, но на деле покупка вас не обрадует.
Потому что Snapdragon 835 по нынешним временам не так уж быстр, по скорости работы он стоит между Snapdragon 710/730 (в каком-нибудь Xiaomi Mi 9 Lite за 15 тысяч такой же по мощности процессор, но менее прожорливый). А по качеству камеры OnePlus 5T был крутым в 2017 году, когда соревновался с Samsung Galaxy S8 и iPhone 7 Plus. С тех пор много воды утекло и сейчас этот смартфон хорошо снимает только в солнечную погоду (да и по съёмке видео неплох), а ночью выдаёт ужасные по качеству снимки.
Чуть меньшей авантюрой будет покупка Meizu 16th за 16.5 тысяч рублей. Да, очень красивый и относительно компактный смартфон с неплохой камерой, без всяких чёртовых вырезов в экранах. Но по такой цене более свежие модели Xiaomi уже снимают лучше, с автономностью у Meizu 16th дела обстоят так себе, в прошивке полно недоработок и их никто не собирается устранять (программисты Meizu клали с прибором на ваши просьбы устранить глюки в Android). Можно, конечно, всё равно купить этот «хороший, но плохой» смартфон, а потом ковыряться с ним, как с б/ушной BMW, но оно вам надо?
Уж если вы хотите побыть «духовно богатым покупателем» с нестандартными вкусами, или если просто недолюбливаете Xiaomi, берите ZTE Axon 9 Pro за 17 тысяч рублей. По качеству камер он, честно говоря, не ахти, и не особо далеко ушёл от Redmi Note 7 за 10 тысяч. Зато по скорости работы, качеству экрана и автономности всё в полном порядке. И «чистый» Android при всё этом, что для многих тоже будет плюсом.
Остаются два варианта смартфонов Xiaomi — прошлогодний флагман Mi 8 и «антикризисный флагман-2019» Redmi K20, он же Mi 9T. Антикризисный потому, что в сравнении с более дорогим и мощным Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) в нём урезали скорость процессора, но оставили прежней камеру. Huawei обычно поступает наоборот, поэтому в Mate 30, в сравнении с Mate 30 Pro, кастрированы именно камеры, а не процессор. Между Honor 20 Pro и Honor 20 такие же различия.
Итак, Mi 8 или Mi 9T? По скорости работы — Mi 8. По автономности, безрамочности и дизайну — Mi 9T. Что касается камер, когда Xiaomi впервые впихнула 48 мегапикселей в тогда ещё стандартный Mi 9, оказалось, что Mi 8 фотографирует не хуже, а иногда и лучше (ночью). Но хуже снимает видео.
Сейчас, когда эта же 48 Мп-камера перекочевала в Mi 9T, её уже довели до ума, поэтому Mi 9T (K20) фотографирует так же, как Mi 8, а видео снимает лучше. Поэтому советую покупать именно Mi 9T.
Будем надеяться, что когда-нибудь ситуация с недорогими смартфонами в китайских магазинах изменится в лучшую сторону. Удачных вам покупок!
|Сколько стоит
|16.5 – 20 тысяч рублей (6/64 и 6/128 Гбайт)
|Чем хорош
|- Яркий, качественный экран AMOLED
|- Классные камеры для фото- и видеосъёмки
|- Быстрый и экономичный процессор
|- Есть отдельный разъём для наушников
|- Отличная автономность
|- NFC
|- Есть отдельный разъём для наушников
|Чем плох
|- Выезжающая камера однажды умрёт от засорения механизма или примерзания в мороз
|- Нет слота для карт памяти
|- Конкуренты на Snapdragon 845 всё-таки работают быстрее
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Mi 9T
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Mi Russian Store — 16500 рублей
|- JD — 16800 рублей
|- D-Phone — 17100 рублей
|- Mi Store — 17800 рублей
|- Mi Store — 17500 рублей (6/128 Гбайт, нужна перепрошивка на глобальную версию)