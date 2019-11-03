Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2019 г. («серый» рынок)

Но Redmi Note 5 был недорогим смартфоном (менее 15 тысяч рублей), а выше него стояли намного более дорогие Pocophone F1 за 22 тысячи, и флагман Mi 8 за 28-30 тысяч рублей. Нужно было заткнуть пробел. И китайцы это сделали — выпустили Mi A2, у которого процессор был чуть более мощный, чем в Redmi Note 5, аккумулятор на 1000 мАч меньше (и это аукнулось так себе автономностью), зато камеры были очень классными — лучше, чем у более дорогого «Покофона». И заломили за него от 18 до 22 тысяч рублей.

Чтобы этот смартфон стал популярным, Xiaomi даже не поскупились на рекламу в России — от рекламных щитов на улице до ютьюберов и т.д. А это был прецедент, потому что обычно Xiaomi на рекламу никогда не тратится — для продвижения техники хватает бесплатных контуженных фанатиков, которые бегают по комментариям к обзорам и пишут «Сяоми лучше всех! Покупайте только Сяоми! Я купил Сяоми и теперь счастлив, а все другие смартфоны в сравнении с ними — дно!». Продавцы в «серой» рознице России под впечатлением от рекламной кампании почувствовали запах хороших продаж и привезли из Китая крупные партии Mi A2 (вариант на «чистом» Android) и Mi 6x (вариант с оболочкой MIUI).

Но… как и в случае с Lenovo-Motorola, не прокатило. С тех пор, как русские после обвала рубля стали в два раза беднее, они научились очень хорошо считать деньги и выгоду. Не все, конечно — покупателям iPhone и Samsung Galaxy Note, например, нет дела до выгодности покупки, когда лишняя сотня тысяч рублей обжигает карман и от неё срочно нужно избавиться. Но уж покупатели Xiaomi почти всегда разбираются в начинке смартфонов, поэтому приглашение заплатить 22 тысячи за смартфон, который был в чём-то лучше, а в чём-то и хуже Redmi Note 5/Note 6 Pro стоимостью 15-17 тысяч, никто не горел желанием. А потом вышел ещё более крутой по качеству камеры Redmi Note 7 и окончательно превратил Mi A2/Mi 6x в неликвид для продавцов.