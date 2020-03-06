Мечтали о смартфоне с сильными сторонами Samsung и Huawei одновременно? Теперь такой есть!

Процессор — Qualcomm Snapdragon 865. И слава богу, потому что самсунговский Exynos 990 в Galaxy S20 работает на 17% медленнее процессора Qualcomm. А у Huawei новейший (на данный момент) Kirin 990 — это всего лишь Kirin 980 образца осени 2018 года, только лениво разогнанный, что погоды не делает, и с 5G. В общем, Самсунги немного медленнее, а самые крутые Хуавеи по скорости работы уже, к сожалению, немного отъезжают в сторону смартфонов среднего класса. OPPO, даром что китайцы, используют американские процессоры (как и Xiaomi), за что им честь и хвала.

Аккумулятор, к слову, не такой уж огромный — 4200 мАч. В флагманских Samsung больше (4500 мАч у Galaxy S20+ и 5000 у S20 Ultra), но зато у OPPO это 4200 мАч в самом тонком корпусе. Потому что, например, в Huawei Mate 30 (не Mate 30 Pro, а просто Mate 30) эти же 4200 мАч влепили в 8.4 мм толщины, тогда как у Find X2 они же помещаются в 8 мм ровно. Но Samsung Galaxy S20+ с 4500 мАч на 7.9 мм толщины, впрочем, ещё круче.

Ладно, это не так важно, как то, сколько смартфон будет работать. С учётом того, что новый Снапдрагон, если не гонять его на пределе возможностей, самый экономичный среди всех флагманских процессоров, а дисплей у нас тут AMOLED (кушает меньше, чем IPS), сутки автономности вам гарантированы. О чём-то более конкретном (автономность при максимальной нагрузке, сравнение с конкурентами) будем говорить тогда, когда получим смартфон на длительный тест, с замерами и всей хурмой.

Кстати, о дисплее — он тут самый качественный за всю историю существования китайских смартфонов. Во-первых, у нас тут Quad HD-разрешение, с которого слился даже Huawei (после Mate 20 Pro образца 2018 года все новые флагманы выходили с Full HD). И даже новейший Xiaomi Mi 10 Pro предлагает вам только 2340x1080 пикселей против 3168x1440 у OPPO.

Всё-таки китайские производители смартфонов — птицы гордые: пока не пнёшь их придирками к чёткости картинки или качеству звука в динамиках/наушниках, будут считать, что и так сойдёт.

Во-первых, глубину цветности в нём расширили с 8 бит до 10, то есть цветопередача более широкая — в HDR-фильмах будет выглядеть ого-го! Можно кивать, мол, это программная фишка, но для неё всё же нужно иметь изначально подходящую матрицу, на дешёвенький AMOLED такой потенциал не натянешь.

И даже если фильмы вас интересуют слабо (ведь и с 8 бит всем жилось хорошо), не забывайте что на практике 10 бит отразятся на отображении градиентов. Теперь они будут гораздо плавнее и без надоедливых «лесенок». Смартфон позволяет вам выбирать между разрешениями 1440p/1080p и частотой 60/120 Гц в любых комбинациях. Которых получается многовато, зато довольны будут и любители выжимать максимально крутую картинку на дисплее мобильника, и те, кому плевать на это, но подавай максимальную автономность.

Только три основные камеры. А больше и не надо

Пока все пытаются «запихнуть» в смартфон больше тыльных камер по любой надуманной фигне, в OPPO решили остановиться на сдержанном наборе. Их тут всего три — без модулей для измерений глубины резкости и прочих маркетинговых уловок, от которых конечному потребителю ни горячо, ни холодно.