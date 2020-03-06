Мечтали о смартфоне с сильными сторонами Samsung и Huawei одновременно? Теперь такой есть!
Вы уже рассмотрели смартфон на фото, поэтому перво-наперво поздравляю вас с важной вехой — китайские компании наконец-то начали отказываться от вырвиглазных градиентов (переливающихся расцветок) в пользу более простых цветов и аккуратного дизайна. Теперь смартфоны из Поднебесной выглядят, зачастую, даже лучше, чем флагманы Apple, Samsung, LG или Sony. Не совру, если напишу, что OPPO Find X2 — это один из самых красивых флагманских смартфонов начала 2020 года. И на такую точку зрения у меня есть причины.
Отметочка-предупреждалочка: существует ещё более крутой OPPO Find X2 Pro, который в России, к сожалению, продавать не будут (слишком дорого). У нас на тесте его младшая версия — «просто Find X2»
Технические характеристики
|OPPO Find X2
|Операционная система
|Android 10 + ColorOS v7.1
|Экран
|6,7", AMOLED, 3168 × 1449 п., 513 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865, 8 ядер, 7 нм
|Графика
|Qualcomm Adreno 650
|Оперативная память
|12 Гб (LPDDR5)
|Накопитель
|256 Гб
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5., GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 13 Мп + 12 Мп (IMX708) + 48 Мп (IMX586) Фронтальная: 32 Мп (IMX616)
|Вес
|196 г (Керамическая версия) / 187 г (Стеклянная версия)
|Размеры
|164,9x74,5x8 мм
|Аккумулятор
|4200 мАч + SuperVOOC 2.0 65 Вт
|Цена
|72 990 рублей
Дизайн оказался лучше, чем у новых «галактик»
Весь дизайн новых смартфонов, будем откровенны, вертится вокруг того, каким образом производитель расставит кучу разномастных тыльных камер на крышке. Изначально все срисовывали расстановку у iPhone с его вертикальной линией, но потом Apple перестал быть локомотивом новшеств, и копировать начали уже у других вендоров. Например, в вышедших недавно Samsung Galaxy S20 дизайн камер «слизали» у Honor V30, который вышел в Китае ещё в конце 2019 года. В OPPO Find X2 мы видим что-то среднее между «электроплитой» в верхнем правом углу (как у Samsung Galaxy S20) и вертикальной полосой камер (как у Huawei P30 Pro). Выглядит симпатично и не выступает над корпусом, как у родственных Оппо смартфонах Realme, например.
Спереди смартфон тоже симпатичный. Концерн BBK «переболел» натянутыми по самую
задницу тыльную крышку дисплеями-водопадами ещё после выпуска Vivo NEX3, теперь перед нами что-то среднее между «натянутым» до задней спинки экраном (как у Huawei Mate 30 Pro) и обычным плоским дисплеем.
Удобно ли это? Вполне, потому что это минимизирует случайные нажатия на дисплей. И как бы не старались производители исключить эти нажатия при помощи всяких программных ухищрений — это спасает далеко не всегда.
О компактности при настолько огромном экране, который раньше можно было встретить только в планшетах, можно рассуждать только с оговорками. Да, это «лопата». Но чуть более тонкая и не настолько высокая, как тот же Samsung Galaxy S20 Ultra, но более крупная в сравнении с Huawei P30 Pro. С управлением можно справиться одной рукой, благо, корпус не особо скользкий и не норовит улизнуть из рук в неподходящий момент. Это плюс.
Слишком флагманская начинка
Что нужно от флагмана в начале 2020 года? Аккумулятор нормальной ёмкости (который есть уже у всех, кроме Sony, даже у LG), максимально мощный процессор и «чёткий-быстрый» дисплей, ведь так? OPPO собрали всё это в месте, а такое в китайских флагманах случается редко.
Процессор — Qualcomm Snapdragon 865. И слава богу, потому что самсунговский Exynos 990 в Galaxy S20 работает на 17% медленнее процессора Qualcomm. А у Huawei новейший (на данный момент) Kirin 990 — это всего лишь Kirin 980 образца осени 2018 года, только лениво разогнанный, что погоды не делает, и с 5G. В общем, Самсунги немного медленнее, а самые крутые Хуавеи по скорости работы уже, к сожалению, немного отъезжают в сторону смартфонов среднего класса. OPPO, даром что китайцы, используют американские процессоры (как и Xiaomi), за что им честь и хвала.
Аккумулятор, к слову, не такой уж огромный — 4200 мАч. В флагманских Samsung больше (4500 мАч у Galaxy S20+ и 5000 у S20 Ultra), но зато у OPPO это 4200 мАч в самом тонком корпусе. Потому что, например, в Huawei Mate 30 (не Mate 30 Pro, а просто Mate 30) эти же 4200 мАч влепили в 8.4 мм толщины, тогда как у Find X2 они же помещаются в 8 мм ровно. Но Samsung Galaxy S20+ с 4500 мАч на 7.9 мм толщины, впрочем, ещё круче.
Ладно, это не так важно, как то, сколько смартфон будет работать. С учётом того, что новый Снапдрагон, если не гонять его на пределе возможностей, самый экономичный среди всех флагманских процессоров, а дисплей у нас тут AMOLED (кушает меньше, чем IPS), сутки автономности вам гарантированы. О чём-то более конкретном (автономность при максимальной нагрузке, сравнение с конкурентами) будем говорить тогда, когда получим смартфон на длительный тест, с замерами и всей хурмой.
Кстати, о дисплее — он тут самый качественный за всю историю существования китайских смартфонов. Во-первых, у нас тут Quad HD-разрешение, с которого слился даже Huawei (после Mate 20 Pro образца 2018 года все новые флагманы выходили с Full HD). И даже новейший Xiaomi Mi 10 Pro предлагает вам только 2340x1080 пикселей против 3168x1440 у OPPO.
Всё-таки китайские производители смартфонов — птицы гордые: пока не пнёшь их придирками к чёткости картинки или качеству звука в динамиках/наушниках, будут считать, что и так сойдёт.
Во-первых, глубину цветности в нём расширили с 8 бит до 10, то есть цветопередача более широкая — в HDR-фильмах будет выглядеть ого-го! Можно кивать, мол, это программная фишка, но для неё всё же нужно иметь изначально подходящую матрицу, на дешёвенький AMOLED такой потенциал не натянешь.
И даже если фильмы вас интересуют слабо (ведь и с 8 бит всем жилось хорошо), не забывайте что на практике 10 бит отразятся на отображении градиентов. Теперь они будут гораздо плавнее и без надоедливых «лесенок». Смартфон позволяет вам выбирать между разрешениями 1440p/1080p и частотой 60/120 Гц в любых комбинациях. Которых получается многовато, зато довольны будут и любители выжимать максимально крутую картинку на дисплее мобильника, и те, кому плевать на это, но подавай максимальную автономность.
Только три основные камеры. А больше и не надо
Пока все пытаются «запихнуть» в смартфон больше тыльных камер по любой надуманной фигне, в OPPO решили остановиться на сдержанном наборе. Их тут всего три — без модулей для измерений глубины резкости и прочих маркетинговых уловок, от которых конечному потребителю ни горячо, ни холодно.
Если основная камера и телефотомодуль (для зума и размытия) почти ничем не примечательны, то рассказать о, изначально невзрачной дополнительной камере с разрешением 12 Мп все-таки стоит. Как и в случае с Huawei Mate 30 Pro, в Find X2 для съемки видео используется отдельный кастомный модуль Sony IMX708. Не с очень большим разрешением (которое для видео не пригождается), конечно, но с широким углом обзора в 120 градусов и исправлением искажения перспективы.
За фронтальную камеру IMX616 (32 Мп), расположенную в вырезе дисплея, смартфону стоит отдать должное. Во-первых, благодаря тому, что она не находится в выезжающем механизме, ее можно использовать как дополнительный способ разблокировки устройства. Даже при наличии сверхбыстрого дактилоскопического сканера под дисплеем, иногда воспользоваться им возможности попросту нет. Во-вторых, камера находится не на центральной оси смартфона и внешне делает смартфон настолько безрамочным, насколько это возможно при таком форм-факторе.
Итого
Больше всего опасений вызывает качество фотосъёмки на основную камеру — помнится, OPPO Reno 10x Zoom в соревновании с Huawei P30 Pro в прошлом году в некоторых ситуациях фотографировал чуть хуже. А ведь он был на то время смартфоном OPPO класса «круче и дороже уже некуда», тогда как Find X2 в России будет продаваться только в базовой, не Pro, вариации.
Зато у нас тут крутой дисплей, по чёткости и быстродействию которому нет альтернатив ни в одном флагмане Huawei. И стереодинамики, которые обычно есть только в Самсунгах и Sony. Процессор Snapdragon 865, который из альтернатив встречается только в Xiaomi Mi 10, а остальные смартфоны (включая Samsung Galaxy S20 Ultra) не настолько быстры. Фирменная супер-зарядка с 0% до 100% за 38 минут! Оптическая стабилизация в основной фото и основной видеокамерах. Селфи-камера чуть лучше этого же Самсунга.
Но, блин, 73 тысячи рублей за OPPO... сложно гутарить, мол, китайские смартфоны уже заслуживают того, чтобы за них столько платили, если стандартный Samsung Galaxy S20 стоит 70 тысяч ровно, а «вечно молодой» Huawei P30 Pro, который хуже по скорости работы и дисплею, но по качеству камер очень близок, стоит на 18 тысяч рублей дешевле, чем OPPO, о котором я вам сегодня рассказываю. Да на такую разницу можно ещё и Xiaomi Redmi Note 8 Pro купить!
Как вы могли понять, смартфон очень крут «на бумаге», но пока общей картины и единого мнения по нему у нас не складывается. И окончательное решение «брать или не брать» мы вынесем на холодную голову, после замеров и, если повезёт, сравнительного теста с конкурентами — эмоции убивают разум, а мы тут стараемся поддерживать объективость.
В любом случае, OPPO участся на своих ошибках и, в отличие от прошлых лет, имеют много козырей за плечами, чтобы «подвинуть» приунывший под санкциями США Huawei. А конкуренция — это всегда хорошо.