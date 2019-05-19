Когда телефон настолько крут, что ему нет замены даже спустя 14 лет — Sony Ericsson K750i

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Золотая эпоха телефонов перед тем, как смартфоны сожрали всё
Когда вспоминаешь, что в 2005 году ты играл за ЖК-монитором в Resident Evil 4 и Need for Speed: Most Wanted, смотрел на DVD или ходил в кино на «Бэтмен: Начало» и «Константина»-Киану-Ривза, ловишь себя на мысли о том, что, в общем-то, за 15 лет мир изменился слабо. А потом вспоминаешь, что в 2005 году песня Глюкозы «А снег идёт» была новым свежим хитом, президентом Украины был Ющенко, а ноутбуки Lenovo и смартфоны Apple iPhone, Huawei и Xiaomi ещё не родились, и осознаёшь, что с тех пор прошло чёрт знает, сколько времени, при этом сменились несколько эпох и в политике, и, тем более, в технике.
Если вы вдруг забыли, напомню вам, что, в 2001 году мобильники были толстыми большими «пищалками» с черно-белым экраном и, если повезёт, без торчащей антенны.
В 2002 году их немного уменьшили в размерах, добавили полифонию и, пусть паршивый, но интернет.
Чуть позже все запомнили 2003 год, как «СКАЧАЙ МОДНЫЕ ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ РИНГТОНЫ И ПРИКОЛЬНЫЕ КАРТИНКИ ЗА SMS!» в тонких, орущих на все голоса искусственными инструментами, но уже «цветных» телефонах без возможности делиться мелодиями и картинами друг с другом в недорогих моделях, и с ИК-портов в дорогих.
А в 2004 году уже всего было выше крыши — инфракрасный порт для того, чтобы делиться мелодиями и картинками, Bluetooth на самых дорогих мобильниках, чтобы делать это на расстоянии и быстро, стереодинамики и яркие экраны, нормального качества камеры, карты памяти… А теперь, внимание вопрос — что же тогда было в 2005 году?
А в 2005 году все прелести старых кнопочных флагманов перенесли в недорогие модели, а крутые кнопочные телефоны вышли на максимальный уровень качества.
Сделать хороший кнопочный телефон просто, но все вместо этого валяют дурака
До выхода первого Айфона оставалась пара лет, до моды на сенсорные мобильники (с выходом iPhone 3G/3GS и Nokia 5800) — ещё больше, но уже в 2005 году было ощущение, что кнопочные «просто мобильники» приближаются к потолку своего развития. А вместе с ними к предсмертному состоянию приближались и многие «титаны» телефоностроения тех лет.
- Nokia в те годы была престижнее нынешних Apple и Samsung вместе взятых. Качественно, надёжно, очень дорого. При этом финны понимали, что будущее — за смартфонами, так что можно было ткнуть в любой новый мобильник Нокиа, и с вероятностью 75% это был не обычный кнопочный телефон, а смартфон на системе Symbian. Обычные телефоны без закоса под компьютеры Nokia при этом нагло урезала по потенциалу, и подкрепляла логикой «если ты такой хитрозадый, доплачивай за смартфон! А людям и так нормально!». Редкие исключения в виде Nokia 6233 или 6270 погоды не делали: либо ты состоятельный барин и выкладываешь 300-400 евро за действительно хорошие мобильники, либо покупаешь цветное и полифоническое урезанное в возможностях нечто, либо отправляешься дальше по списку. Было бы ещё куда отправляться, потому что…
- Siemens. Доживал последние счастливые месяцы перед банкротством и продажей китайцам из BenQ. После крутейшей 65-й серии (Siemens CX65/M65/S65) выпустил новое поколение телефонов... в которых не было почти ничего нового — немцы просто переобули старый флагман (тот же S65) в новые модели среднего класса CX75/M75 и сказали «а вот у нас теперь есть MP3!». Тот факт, что в прошлом году MP3 (и нормальная музыка, как следствие) был уже у всех конкурентов, гансов не волновал.
Флагманы у «Семёна» уже вышли бестолковыми и глючными — новый «просто флагман» Siemens S75 отпугивал людей унылой камерой, медлительностью (процессор установили на сдачу) и «глюками». А «всем флагманам флагман» Siemens SXG75 вышел гибридом ежа с ужом — почти все потроха достались Сименсу от модели, которую забраковала и не выпустила Motorola. В нём была разработанная с нуля система на основе Linux с процессорами Qualcomm (да-да, зародыш Андроида, почти!), в которой всё работало через задницу: Java-приложения и игры нормально не устанавливались, глюки в системе были такими, что иногда даже нельзя было ответить на звонок, при очень мощном процессоре всё тормозило, как в моделях, которые были вдвое дешевле.
В общем, самые преданные любители прошивок и «броневиков» ещё ходили с Siemens CX75/M75, но Сименс уже был «мёртв, даже когда жив». Как новые фильмы Михалкова.
- Motorola. Ещё один пример «рубим бабки на том, что хорошо продаётся, а потом хоть потом». Годом раньше, в 2004 г. Моторола выпустила крутой аудиофильский E398 со стереодинамиками, и раскладушку с лучшим в мире дизайном — RAZR V3. И после этого ребята не парились, а покупали себе белый порошок, яхты и девочек на вырученные сверхприбыли.
Мобильники? Какие ещё мобильники? А, вы про Моторолы… Ну да, сделали Motorola L7 «как Рэйзер, только не раскладушка» и милаху снаружи, но хлам внутри «морской камешек» PEBL U6. Народ почему-то не побежал раскупать это добро вместо смартфонов Nokia и зверски «злых» СониЭрикссонов, но американские ковбои из Motorola всё ещё были слишком увлечены освоением прибылей, чтобы это заметить. Результат всем известен — разорившуюся Моторолу сначала «поматросил» Google, выпотрошил из неё все патенты и перспективные разработки, а потом продал китайцам из Lenovo. Ленововцы надеялись, что смогут заработать на телефонах с большой буквы «M» в странах, где ненавидят всё китайское, но внезапно обнаружили, что за прошедшие годы Моторолу все позабыли, и плевать кто-то хотел на этот «премиум-бренд с богатой историей». Теперь Moto — производитель бюджетного хлама для горячих латиносов и что-то позорное в глазах покупателей современных телефонов на Android. А Lenovo наплевала на своих подопечных, оставила их на самоокупаемости и лепит смартфоны под своим шильдиком.
- Samsung (его мобильное подразделение) в те годы чувствовал себя, как сын российского олигарха — от «папеньки» (филиалов по продаже мониторов, жёстких дисков, телевизоров и бытовой техники) сверху падали бешеные суммы, но среди производителей мобильников Самсунг всё равно считали клоуном и «бесталанным мажором». И были отчасти правы — корейцы были слишком далеки от народа и не понимали, какими люди хотят видеть телефоны по разумной цене.
Точнее, Самсунг попали в точку, когда в 2003 году выпустили полифонический-суперцветастый и дешёвый C100, смогли заработать на модном и крутой слайдере D500 в самом начале 2005 года. А потом полностью потеряли понимание, куда идти дальше.
Как подобает обидевшемуся мажору, Samsung на почве своих комплексов начал показывать всем «кузькину мать» и настоящий шик — сделал смартфон i300 с рекордным по тем временам объёмом памяти 3 Гбайт и никому в народе не понятной Windows Mobile, да ещё за $600-700. «Пацаны» не прониклись и не зауважали. А потом сделал то же самое, только слайдер (i750) — он «почему-то» тоже не взлетел.
Что осталось на трубе?
Sony Ericsson — из гламурной ерунды для мажоров в лучшего «народного» производителя
Насколько быстро Motorola и Siemens скатились из народных любимцев в «живых мертвецов» и ширпотреб, настолько же стремительно Sony Ericsson перестроил себя из производителя мобильников для богатеньких болванов в крутейшие телефоны, какую цену ни возьми.
Это обидная и неприятная правда, но Ericsson (когда его ещё не заграбастали японцы) очень долго выпускал непонятные штуковины для любителей разбрасываться деньгами, да не простыми любителями, а с «богатым внутренним миром». Почти как HTC, ASUS или даже OnePlus сейчас. То есть, не скажешь, что телефоны были провальными по всем фронтам, но свою цену не оправдывали, досаждали мелкими недоработками (при цене, как у Нокии, Ericsson до 2003 года умудрялись паршивейшим образом ловить сеть) и были непонятно кому нужны.
Флагманам не хватало функций в сравнении с Nokia, бюджетники выглядели «обрубками» в сравнении с Siemens. В итоге до конца 2003 года тогда уже Sony Ericsson покупали либо те, кто вообще не разбирался в телефонах, либо ушлые ребята, которые находили хорошие экземпляры старых «топ-моделей» б/у, либо на распродажах.
В 2004 году самураи поняли, что дальше так жить нельзя, и вложили в новые телефоны всё лучшее, что смогли придумать. В итоге Sony Ericsson K300i и K500i стали золотой серединой между неадеватно дорогими и «так себе звук, терпимая камера» Нокиями 6610i и 6020, а в сравнении с «вот вам характеристик выше крыши и дёшево, но глючно» в Siemens были гораздо более стабильными в работе.
А уж флагманский Sony Ericsson K700i по скорости работы игр и приложений, качеству экрана, качеству камеры и звука был лучше конкурентов Nokia 6230, Siemens S65 и Motorola E398 безоговорочно. Портило его только жмотство, из-да которого для хорошего телефона японцо-шведы выделили позорные 41 Мбайт памяти без возможности вставить карту памяти для полного счастья.
И, пока Нокиа «допиливала» кнопочные смартфоны (которые вскоре стали не нужными с приходом iPhone), а умирающий Сименс пытался слепить из металлолома «конфетку», Sony Ericsson в 2005 году готовили «бомбу», чтобы положить всех конкурентов не с оговорками, как это было с K700i, а наверняка. И вот что у них получилось:
Нормально делай — нормально будет
- Хороший аудиоплеер не в ущерб всему остальному. Супер-банальная вещь, довести которую до ума почему-то ни у кого не доходили руки. Первый пригодный телефон для роли MP3-плеера, Siemens SL45, вышел ещё в 2001 году, но слушать на нём музыку было сложным, ответственным занятием. Второй культовый среди аудиофилов мобильник, Motorola E398, вышел в 2004 году и радовал хорошим звуком, но разряжался быстро, работал с задержками даже при пролистывании меню, не говоря уже об играх и приложениях (процессор был хламом), а для того, чтобы нормально слушать музыку, нужно было лезть в Java-приложение. В итоге, либо ты садился прошивать и доводить этот мобильник до ума, либо тебя бесило всё, кроме неплохого экрана и хорошего (не отнимешь) звука.
Sony Ericsson K750i был устроен иначе — его проектировали как флагманский мобильник компании без акцента на каких-то сверхспособностях. А просто «мы тут завернули вам максимальные характеристики везде, где смогли».
Поэтому уже стандартный аудиоплеер был «всеядным», насколько это было возможно в те годы (.amr, .mp3, .midi, .ogg, .aac, .wav), и в нём можно было составлять списки воспроизведения с набором только тех песен («Дима Билан», «Для пьянки у Васяна» и др.), которые нужны. Если вы были технически-грамотным товарищем, вы могли перекодировать всю музыкальную коллекцию в формат HE-AAC — в нём песня аналогичного с MP3 качества занимала примерно в 2 раза меньше места на карте памяти. Правда, так никто не поступал, потому что «компьютерщиков» было мало, музыка в таком формате не воспроизводилась на мобильниках ваших друзей/одноклассников/однокурсников. А это было недопустимо, потому что доступные для передачи песни/приколы/картинки на мобильнике — это была «валюта» и залог дружеских отношений в те времена. При этом звук у SE K750i был изначально более качественным, чем в Самсунгах, которые звучали чисто, но не умели «прокачивать» крупные по размеру наушники. Лучше, чем в Сименсах, которые, как ни странно, в 75-й серии не блистали качеством звука (при этом Siemens SL45 образца 2001 года местами звучал лучше). Хуже, чем в дорогих Нокиях (6230i, 6233) в изначальном варианте, но после доработки эквалайзером (крутилками настроек звучания) — гораздо лучше.
Вы будете смеяться, но большинство владельцев K750i просто включали в настройках предустановку «MegaBass» и радовались тому, насколько мощно телефон долбил по ушам низкими частотами со своим «тыц-тыц-тыц». Сейчас такие люди выглядят в наших глазах папуасами, а вот до 2005 года способность извлекать нормальные низкие частоты была главным отличием MP3-плееров с флеш-памятью от «жалких мобильников, которые умеют всё, но ничего не умеют нормально». А в спецверсии K750i, Sony Ericsson W800i Walkman, звук был изначально самым качественным — японцы потратили дополнительное время, чтобы телефон зазвучал чище. И в нём было подобие «самолётного режима», когда мобильник работал только в роли аудиоплеера и за счёт этого автономность вырастала вдвое.
А ещё был другой дизайн, другая шторка камеры и карта памяти на 512 Мбайт вместо комплектных 64 Мбайт для K750i. Правда, в 2005 году даже 512 Мбайт никого не возбуждали — это было как нынешние 32 Гбайт в смартфоне. Многим хватало, но считалось хорошим тоном купить 1 Гбайт (как сегодня берут смартфоны с 64 Гбайт), чтобы было «как положено».
- Лучшая фотокамера среди «простых» кнопочных мобильников. По всем параметрам: 2 мегапикселя (у Siemens S75 и Nokia 6230i были 1.3 Мп, а в 2005 году камеры были такими, что эти мелочи имели значение. У Nokia 6300, которая вышла уже в 2006 году, 2-Мп камера по-прежнему была хуже), автофокус (редкий вид) и хорошая оптика. Конечно, была ещё Nokia 6233, которая фотографировала не хуже, но она появилась уже в самом конце 2005 года, когда Sony Ericsson продал свои K750i рекордными тиражами и готовился выпускать новую модель — «телефон-фотоаппарат» K790i.
У SE K750i был режим макросъёмки (действительно помогал при фотографировании текста), ночной режим, серийная съёмка для выбора лучшего кадра, если фотографируете кого-то в движении, и возможность фотографировать панорамы. Сегодня для нас всё это «ну и чё тут такого?», а вот в 2005 году такие функции для многих покупателей были почти сенсацией.
А ещё хорошей мощной вспышкой можно было пользоваться, как фонариком. Это тоже была инновация, которая Стивам Джобсам в те годы даже не снилась! И директорам Nokia/Motorola/Siemens тоже!
- Мощный процессор. ARM9 110 МГц. Для обычного мобильника (не смартфона) это было очень много — бюджетный смартфон Nokia 3230, например, располагал 123 МГц при намного более тяжёлой системе Symbian на борту. В общем, эффект был такой же, как и с игровыми приставками Sony PlayStation, которые при дохлом «железе» тянут игры, для которых нужен намного более дорогой и мощный компьютер с Windows.
Самый быстрый на то время мобильник (смартфоны, опять же, уехали в отдельную, более дорогую лигу с другими приоритетами) по скорости запуска и плавности работы игр, один из редчайших телефонов, которые не «тормозили» при быстром переключении между интернетом, играми и SMS при запущенной музыке.
А ещё он тянул крутейшие 3D-игры Java, лучше которых были только спец.игры для смартфонов. Справедливости ради, «самолётом» SE K750i был только в процессорной части — по игровой мощности Nokia 6230i была не хуже. Но никто в здравом уме не запускал игры на микроскопическом экране этой Нокии в 2005 году.
- Качественный экран. Нельзя сказать, что самый качественный — флагманские Самсунги D500/D600 выдавали более качественную картинку. А в середине 2005 года вышли Nokia 6270/6280, которая вываливала на сходной диагонали не 176x220, а 320x240 пикселей при такой же яркости. Но для первой половины 2005-го, когда в ходу у людей были Сименсы CX65/M65/S65/S75 с жалкими 132x176 пикселями, старые смартфоны Nokia 6600/7650 с тусклыми 176x208 пикс. или неадекватно дорогие раскладушки Samsung с менее крутыми экранами, СониЭрик смотрелся хорошо.
Всё на месте и работает, как надо. ИК-порт для того, чтобы обмениваться файлами с теми, у кого мобильник был старый, и быстрый стабильный Bluetooth для того, чтобы соединяться с новейшими телефонами. Никаких искусственных ограничений на передачу или приём игр и приложений, как в чёртовых Самсунгах, любые Java-игры и любые Java-приложения работают без проблем (разве что с мобильников с менее чётким экраном игра показывалась на весь экран). Правда, установленные игры передавать уже было нельзя — приходилось помимо установленных хранить сам установочный файл «для себя и для того парня».
Почти полная безглючность в работе, которая владельцам Моторол и Сименсов даже не снилась. А у Самсунг была возможна, но по той же причине, что и в первых iPhone: «нет функциональности — нет проблем».
Если есть диктофон, он делает записи на всю доступную память (а не 20 секунд, как у Motorola E398) и позволяет записывать разговоры, если галерея — то не хлам, «вешающий» работу системы во время сбора картинок (Siemens и смартфоны Nokia), а всеядная и быстрая смотрелка картинок и видео.
В 2019 году сложно понять, что в примитивных по современным меркам кнопочных мобильниках могло «глючить», но поверьте на слово — в те годы телефоны выдавали такие «приколы», которые паникёрам на почве «у меня тут обновилась iOS и Android и стала работать плохо!» и не снилось. Sony Ericsson такой ерундой покупателям не досаждал, поэтому все, кто не был готов своими руками прошивать Сименсы и Моторолы, чтобы исправить их от «глюков», перебегали в лагерь «сониэриководов».
- Пригоден для ковыряния энтузиастами. Не в такой степени, как Siemens или Motorola, но тоже приятно. С патчами (elfpack) у вас открывались вот такие возможности:
- Использовать эмуляторы игровых приставок. Например, Dendy (NES) или SNES
- Использовать калькулятор с вводом дробных чисел
- Запрограммировать телефон показывать, сколько мегабайт интернета вы намотали, после отключения от GPRS
- Чёрные списки для звонков и сообщений
- Возможность передачи уже установленных игр и приложений по ИК-порту или Bluetooth
- Назначить кнопку переключения между окнами запущенных меню/приложений (как в Android или iOS, да)
- Вибрация на 55 секунде разговора каждой минуты. Чтобы не платить за следующую минуту, если говорить уже особо не о чем. Реалии 2005 года, ребята
- Смена обоев на рабочем столе по заданному интервалу
- Автоматическая запись всех телефонных разговоров на карту памяти
- Возможность делать скриншоты (снимок того, что происходит на экране). Это сегодня вы зажали две кнопки на своём Android — и порядок. А в старых телефонах это было проблемой — даже в смартфонах штатной возможности снимать скриншоты не было
и прочее.
Дизайн. Как видите сегодня — нестареющий. Настолько, что новейшие кнопочные телефоны 2018 года на фоне него выглядят жалкими погремушками. Как тут не пошутить о том, что «неземные технологии выпуска хороших кнопочных телефонов утеряны безвозвратно»?
А в 2005 году хватало разных мобильников, но «квадратненьких» и без выпендрежа почти не было. Nokia 6230i огорчала маленьким экраном, Nokia 6233 многие считали «обмылком», смартфоны Нокии наподобие 3250 вообще по дизайну граничили с наркоманией. Siemens S75 получился «каким-то не таким» на вид, а красавцы Siemens S65 и C75 не дотягивали по функциональности. Motorola SLVR выглядела отлично… до тех пор, пока вы не начинали на ней печатать и не осознавали, что клавиатура не очень удобная, да и сам телефон — старенькое «ведро», которое нужно либо прошивать, либо продавать.
Японцев и шведов для устранения всех недостатков не хватило — позовите ещё кого-нибудь
Как ни хотелось бы приврать относительно «ультимативности и крутейших показателей» во всём у Sony Ericsson K750i, а придётся рассказывать о реальных досадных недостатках:
- Ужасное качество съёмки видео. Мало того, что картинка пляшущая и неразборчивая, так ещё и звук такой, будто владелец — пьяница и во время съёмки дул в телефон, как в алкотестер. В сравнении с даже более дешёвыми съёмками видеозапись K750i — срамота.
- Ударопрочность. Уронил Nokia 6230i — поднял — работает. Уронил Sony Ericsson K750i — поднял — работает… а спустя какое-то время начинает сам перезагружаться, зависать при воспроизведении музыки. Или включаешь камеру и понимаешь, что ты ей автофокус «отбил». В общем, пришла эпоха навороченных кнопочных телефонов — ушла эпоха прочных кнопочных телефонов. Потому что смартфоны Nokia тоже переносили падения уже далеко не безболезненно, что бы там ни привирали вам их пользователи для красного словца.
- EDGE не поддерживается. Представьте себе: покупаете вы хороший смартфон среднего класса тысяч эдак за 20… а он не поддерживает 4G и работает только в 3G-сетях. Пользоваться можно, но грустно. Примерно такой же «облом» ожидал по скорости интернета тех, кто пользовался Sony Ericsson K750i.
EDGE — это ещё не 3G, но это 2.5G и заметное ускорение в скачивании файлов. Не забывайте о том, что этих ваших вайфаев в массовых мобильниках ещё не было, поэтому — либо долго и нудно тянете файлы через обычный GPRS, либо плюёте на всё это и набиваете телефон музыкой и картинками по кабелю с компьютера.
Очень странный ляп для СониЭриков — в намного более дешёвых и старых Нокиях или Сименсах EDGE уже работал.
- Чёртов фирменный стандарт карт памяти Sony. Дело в том, что Sony, как и Apple, наглеет ровно настолько, насколько ей это позволяют покупатели, и всё время проверяет покупателей на прочность. Когда часть компаний продвигала «видаки» и кассеты VHS, Sony пыталась впарить свой Betamax (чтобы получать с него патентные отчисления). Когда музыку начали записывать в формате Audio CD, Sony попробовала навязать свой формат дисков MiniDisc и свой аудиоформат ATRAC. А в мобильниках, как видите, вместо распространённых карт памяти RS-MMC или набирающих популярность microSD, Sony лепила разработанные ею Memory Stick Pro Duo.
Да, эти карты памяти были самую малость быстрее попсовых RS-MMC. Но производили их «три калеки», а цены за один и тот же объём памяти на карты памяти Sony были в полтора-два раза выше, чем на карты памяти другого формата. И, если вы хотели продать стандартную карту памяти 512 Мбайт RS-MMC или microSD в 2005, вы продавали её мгновенно, а если вы продавали 512 Мбайт Memory Stick Pro Duo (чтобы купить больше), вам нужно было ждать с моря погоды — найти владельца мобильника Sony, который бы на эту карту польстился.
- Немного дебилизма в прошивке. Не в стабильности или скорости работы, а просто мелкие странности:
- В адресной книге можно было хранить до 5 номеров на один контакт. Но нельзя было внести два рабочих или два мобильных. То есть японцы считали, что у вас всегда только один рабочий и один мобильный номер, а остальное будьте добры дописывать с обозначением «факс» или «другой».
- Нельзя просмотреть, с какого именно номера вам поступал входящий звонок. То есть, вы видели, что вам звонил Федя. Но вы не знали, звонил он вам с Билайна, МТС или МегаФона, и могли это узнать только после того, как наберёте Федю в ответ. А я вам напомню, что в 2005 году вызовы внутри сети стоили более-менее дёшево, а вот за вызовы на «вражеских» операторов с абонентов драли три шкуры.
- В первых прошивках нельзя было перемотать видео. Вообще никак. В телефоне, который был способен крутить двухчасовые видеоролики. В новых прошивках добавили о-о-оч-ч-ень медленную перемотку, при которой нужно было зажимать джойстик вправо и ждать несколько минут, пока дойдёт дело до минуты фильма, на которой вы остановились. Ах да, джойстик…
- Самый дебильный джойстик управления системой. Четыре года подряд Sony Ericsson ругали за западающие, отказывающие по любому поводу, паршивые, неудобные, дорогие в замене джойстики, но производитель плевать хотел на эти жалобы. Поэтому даже не стоял вопрос, сломается ли джойстик в вашем Sony Ericsson K300/K500/K700/K750i — вопрос стоял в том, как скоро он сломается. И как долго протянет перед тем, как сломаться снова.
Почему это всё равно крутейший кнопочный телефон из когда-либо созданных
Потому что именно в этой модели СониЭрикссон «обрёл себя» и тот вид телефона, после которого всё развитие свелось только к «тех же щей да побольше налей». Мобильник без излишеств (наподобие этих ваших операционных систем) с хорошим экраном, почти идеальным звуком, хорошей камерой, хорошей автономностью, полным набором для передачи данных, картами памяти, быстрой безглючной прошивкой, свободным обменом файлов без надуманных ограничений и возможностью чатиться + бегать по интернету под музыку в идеальном виде сформировали именно Sony Ericsson, и они сделали это почти в идеальном виде.
Да, будущий Sony Ericsson K790i/K800i фотографировал лучше и у него был чётче экран — но это прогресс уровня «мы тут влепили две камеры вместо одной, а экран теперь не 1920x1080, а 2560x1440» в смартфонах. Как мобильник с необычайным фотопотенциалом, K790i стал знаменитым. Как легенда сама по себе — всегда был в тени K750i/W800i.
Самсунг не сделал ничего лучше из «кнопочников» за все последующие годы, Nokia уже в 2006 году почти полностью наплевала на всё, кроме смартфонов с Symbian, и только в смартфоне Nokia N73 (который вышел гораздо позже и был не дешёвым) был достойный ответ «СониЭрику» K800i — последователю K750i.
Motorola уже в 2006 была почти мёртвой, BenQ-Siemens больше не выпустил ничего достойного и погиб. Даже сами Sony Ericsson утонули в самоцитировании одинаковых по начинке и функциональности моделей — настолько однообразных, что даже Huawei/Honor, которые плодят «клонов» десятками штук, стало бы тошно при виде этого.
Вот и получается, что от вселенной классных мобильников старой эпохи спустя год-другой после выхода SE K750i что-то радикально новое появилось только в смартфонах Nokia и пришедших к «человечности» в удобстве использования коммуникаторах на Windows Mobile. А потом пришёл iPhone и перелопатил всё с ног наголову — настолько, что до сих пор жуём его наследие с iOS и Android.
В 2019 году уже поздно рассуждать, захотели бы люди купить быстрый кнопочный смартфон с классной камерой, обновлениями погоды и новостей, перепиской в WhatsApp/Facebook/Telegram/VK и возможностью «немного» (не потому, что не может, а потому что экран был бы маленький) выходить в интернет. Xiaomi пытается изобразить что-то подобное, но практика показывает, что люди уже слишком изменились и им на такие реалии наплевать. Поэтому давайте помнить, что в любви с первого взгляда главное — не взглянуть во второй раз. Наивные старые фильмы нужно было смотреть тогда, когда они выходили, чтобы проникнуться, а крутыми кнопочными телефонами пользоваться в годы, когда они были действительно крутыми, а не «ахахах, в моём Самсунге Galaxy за три тыщи всё работает лучше, чем в этом вашем великом кнопочнике!». Просто цените классику и помните, что нынешний умирающий Sony когда-то был лучшим производителем телефонов в мире. Мы любим его таким, и запомним таким, даже когда в мире не останется ничего, кроме наглеющих в цене на смартфоны «китайцев».
На какие современные смартфоны похож Sony Ericsson K750i
Главное, чем славился K750i — это был не супер-дорогой (флагманы Nokia и коммуникатор Sony Ericsson P990i были дороже), но очень быстрый телефон с качественным экраном, классными камерами и хорошим звуком. С кем сравнить его из современных мобильников — вопрос «религиозный», потому что он зависит от того, согласны ли вы с тем, что «китайцы» могут сегодня создать что-то идеологически близкое, или нет.
Если да, то OnePlus 6 и OnePlus 6T сегодня — именно то, чем был Sony Ericsson в 2005 году. «Злые», быстрые и качественные смартфоны, которые могут «наподдать» более дорогим моделям по соотношению цены и качества, и резко отличаются от «заплывших жиром» Samsung Galaxy S8 или iPhone 8 Plus по такой же цене.
Если вы считаете, что быть преемником легенды может быть только производитель, который пожил «тогда», то Samsung Galaxy S10e — то, что доктор прописал. С тех пор, как Sony «проэтосамое» свои компактные смартфоны, это самый близкий аналог по компактности, универсальности и качеству по любым характеристикам.