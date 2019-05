Когда телефон настолько крут, что ему нет замены даже спустя 14 лет — Sony Ericsson K750i

Золотая эпоха телефонов перед тем, как смартфоны сожрали всё

Когда вспоминаешь, что в 2005 году ты играл за ЖК-монитором в Resident Evil 4 и Need for Speed: Most Wanted, смотрел на DVD или ходил в кино на «Бэтмен: Начало» и «Константина»-Киану-Ривза, ловишь себя на мысли о том, что, в общем-то, за 15 лет мир изменился слабо. А потом вспоминаешь, что в 2005 году песня Глюкозы «А снег идёт» была новым свежим хитом, президентом Украины был Ющенко, а ноутбуки Lenovo и смартфоны Apple iPhone, Huawei и Xiaomi ещё не родились, и осознаёшь, что с тех пор прошло чёрт знает, сколько времени, при этом сменились несколько эпох и в политике, и, тем более, в технике.

Если вы вдруг забыли, напомню вам, что, в 2001 году мобильники были толстыми большими «пищалками» с черно-белым экраном и, если повезёт, без торчащей антенны.

В 2002 году их немного уменьшили в размерах, добавили полифонию и, пусть паршивый, но интернет.

Чуть позже все запомнили 2003 год, как «СКАЧАЙ МОДНЫЕ ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ РИНГТОНЫ И ПРИКОЛЬНЫЕ КАРТИНКИ ЗА SMS!» в тонких, орущих на все голоса искусственными инструментами, но уже «цветных» телефонах без возможности делиться мелодиями и картинами друг с другом в недорогих моделях, и с ИК-портов в дорогих.

А в 2004 году уже всего было выше крыши — инфракрасный порт для того, чтобы делиться мелодиями и картинками, Bluetooth на самых дорогих мобильниках, чтобы делать это на расстоянии и быстро, стереодинамики и яркие экраны, нормального качества камеры, карты памяти… А теперь, внимание вопрос — что же тогда было в 2005 году?

А в 2005 году все прелести старых кнопочных флагманов перенесли в недорогие модели, а крутые кнопочные телефоны вышли на максимальный уровень качества.

Сделать хороший кнопочный телефон просто, но все вместо этого валяют дурака

До выхода первого Айфона оставалась пара лет, до моды на сенсорные мобильники (с выходом iPhone 3G/3GS и Nokia 5800) — ещё больше, но уже в 2005 году было ощущение, что кнопочные «просто мобильники» приближаются к потолку своего развития. А вместе с ними к предсмертному состоянию приближались и многие «титаны» телефоностроения тех лет.