Самый выносливый смартфон в пересчёте на ёмкость аккумулятора — Motorola One Action

По задумке маркетологов мы сейчас должны были пропеть, мол, это первый смартфон, который создан для замены экшн-камер. Но мамкиных видеоблогеров среди наших читателей меньшинство, а встречают мобильники всё-таки по одёжке, поэтому для начала пройдёмся по внешности One Action.

Здесь нужно сделать отступление и вспомнить, что, по негласной моде, каждый смартфон нового поколения обязан вмещать в себя всё более крупный дисплей. Подобно тому, как для похудения нужно либо меньше есть, либо больше двигаться, для увеличения экранов смартфонов нужно или уменьшать рамки, или увеличивать диагональ «в лоб». Первый способ ещё в 2014 году начали применять японцы, когда ради борьбы с рамками разговорный динамик, селфи-камеры и датчики либо шли «под нож»/заменялись так себе аналогами, либо переезжали в «труднодоступные места», культурно выражаясь.

Второй метод — сезонное обострение «посмотри, какой у меня длинный и толстый», которое время от времени накрывает разных производителей смартфонов. Например, в 2016 году таким способом самовыражения переболел ASUS, когда выпустил ZenFone 3 Ultra с 6.8 дюймами дисплея классических уже пропорций 16:9. С тех пор ничего настолько монструозного ребята из Тайваня уже не выпускали и, вроде бы, даже не планируют.

В 2018 году максимализм постучался в двери Huawei, и на свет появился 7.2-дюймовый Mate 20X. Спустя год хуавеевцам тоже «полегчало», поэтому Mate 30 и 30 Pro за пределы 6.6" уже не выглядывали, а серию Mate X, похоже, зарубили на корню. Из современных смартфонов здоровенным остался разве что Samsung Galaxy Note 10+, но это уже скорее возвращение к истокам — к «да вы с ума сошли выпускать такую лопату!», как это воспринималось в момент выхода первого Galaxy Note в 2011 году. Да и то, делать из флагмана дылду Samsung пришлось для того, чтобы снизу вместить «обрезанную» версию Note 10, и чтобы всё это перестали путать с Galaxy S10.

Но есть и третий путь — делать смартфоны более узкими, но с длинным дисплеем. К этой идее пришли японцы из Sony, авторы одной из знаменитых «лопат» эпохи ранних Android-смартфонов. На словах кажется, что смартфоны с пропорциями батончика Twix нежизнеспособны, но на самом деле они оказались и компактными, и солидными по количеству отображаемой информации, да и смотреть фильмы с их постоянно сужающимися год от года пропорциями так оказалось удобнее. Поэтому Sony с радостью воплотили все эти новые идеи в мобильниках 2019 модельного года.

Но... не взлетело. И не из-за дисплея, а из-за традиционной жадности создателей Xperia. Российские покупатели так устроены, что подход «да, я обнаглел, и что с того?» простителен только Apple. А вот если ты выпускаешь смартфон на Android с бюджетным процессором, плохой автономностью, пластиковым корпусом и так себе камерой по цене 30 тысяч, он шагает бодрым шагом с новостей «...представлен в России... объявлена цена» прямиком в могилу. К сожалению, вместе с хорошей идеей делать относительно компактные смартфоны с большой диагональю дисплея.

На самом деле, идеи не умерли, а продолжили жить в Motorola, которые после недавнего перетряхивания модельного ряда в линейку One превратились из аппаратов очень «на любителя» в смартфоны, о покупке которых можно рассуждать всерьёз.

Ах да, экшн-камера... Перед нами первый смартфон, который можно не поворачивать набок при съёмке видео – и видео будет снято как положено, а не вертикальной полоской. Но главное даже не это, а...

Удобство использования и внешний вид

Как говорят в этих ваших соцсетях, НеБоюсьСказать, что это один из самых удобных смартфонов. Нет, серьезно. Идея использовать сверхвытянутое соотношение сторон играет смартфону только на руку. Ну и на руку конечному потребителю (во всех смыслах), потому что типичные современные широкие (18:9 должны были с этим бороться, но взамен производители увеличили диагонали, и всё стало, как раньше) «лопаты» удерживать неудобно. А то, что вам «норм», означает «привыкли и терпим» потому, что не с чем сравнить. А не потому, что лучше не бывает.