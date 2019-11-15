Самый выносливый смартфон в пересчёте на ёмкость аккумулятора — Motorola One Action
По задумке маркетологов мы сейчас должны были пропеть, мол, это первый смартфон, который создан для замены экшн-камер. Но мамкиных видеоблогеров среди наших читателей меньшинство, а встречают мобильники всё-таки по одёжке, поэтому для начала пройдёмся по внешности One Action.
Здесь нужно сделать отступление и вспомнить, что, по негласной моде, каждый смартфон нового поколения обязан вмещать в себя всё более крупный дисплей. Подобно тому, как для похудения нужно либо меньше есть, либо больше двигаться, для увеличения экранов смартфонов нужно или уменьшать рамки, или увеличивать диагональ «в лоб». Первый способ ещё в 2014 году начали применять японцы, когда ради борьбы с рамками разговорный динамик, селфи-камеры и датчики либо шли «под нож»/заменялись так себе аналогами, либо переезжали в «труднодоступные места», культурно выражаясь.
Второй метод — сезонное обострение «посмотри, какой у меня длинный и толстый», которое время от времени накрывает разных производителей смартфонов. Например, в 2016 году таким способом самовыражения переболел ASUS, когда выпустил ZenFone 3 Ultra с 6.8 дюймами дисплея классических уже пропорций 16:9. С тех пор ничего настолько монструозного ребята из Тайваня уже не выпускали и, вроде бы, даже не планируют.
В 2018 году максимализм постучался в двери Huawei, и на свет появился 7.2-дюймовый Mate 20X. Спустя год хуавеевцам тоже «полегчало», поэтому Mate 30 и 30 Pro за пределы 6.6" уже не выглядывали, а серию Mate X, похоже, зарубили на корню. Из современных смартфонов здоровенным остался разве что Samsung Galaxy Note 10+, но это уже скорее возвращение к истокам — к «да вы с ума сошли выпускать такую лопату!», как это воспринималось в момент выхода первого Galaxy Note в 2011 году. Да и то, делать из флагмана дылду Samsung пришлось для того, чтобы снизу вместить «обрезанную» версию Note 10, и чтобы всё это перестали путать с Galaxy S10.
Но есть и третий путь — делать смартфоны более узкими, но с длинным дисплеем. К этой идее пришли японцы из Sony, авторы одной из знаменитых «лопат» эпохи ранних Android-смартфонов. На словах кажется, что смартфоны с пропорциями батончика Twix нежизнеспособны, но на самом деле они оказались и компактными, и солидными по количеству отображаемой информации, да и смотреть фильмы с их постоянно сужающимися год от года пропорциями так оказалось удобнее. Поэтому Sony с радостью воплотили все эти новые идеи в мобильниках 2019 модельного года.
Но... не взлетело. И не из-за дисплея, а из-за традиционной жадности создателей Xperia. Российские покупатели так устроены, что подход «да, я обнаглел, и что с того?» простителен только Apple. А вот если ты выпускаешь смартфон на Android с бюджетным процессором, плохой автономностью, пластиковым корпусом и так себе камерой по цене 30 тысяч, он шагает бодрым шагом с новостей «...представлен в России... объявлена цена» прямиком в могилу. К сожалению, вместе с хорошей идеей делать относительно компактные смартфоны с большой диагональю дисплея.
На самом деле, идеи не умерли, а продолжили жить в Motorola, которые после недавнего перетряхивания модельного ряда в линейку One превратились из аппаратов очень «на любителя» в смартфоны, о покупке которых можно рассуждать всерьёз.
Ах да, экшн-камера... Перед нами первый смартфон, который можно не поворачивать набок при съёмке видео – и видео будет снято как положено, а не вертикальной полоской. Но главное даже не это, а...
Удобство использования и внешний вид
Как говорят в этих ваших соцсетях, НеБоюсьСказать, что это один из самых удобных смартфонов. Нет, серьезно. Идея использовать сверхвытянутое соотношение сторон играет смартфону только на руку. Ну и на руку конечному потребителю (во всех смыслах), потому что типичные современные широкие (18:9 должны были с этим бороться, но взамен производители увеличили диагонали, и всё стало, как раньше) «лопаты» удерживать неудобно. А то, что вам «норм», означает «привыкли и терпим» потому, что не с чем сравнить. А не потому, что лучше не бывает.
Мы с вам ещё обязательно поспорим о том, какие вырезы или выезжающие части должны быть в безрамочном мобильнике, но круглый вырез под селфи-камеру в углу при остальном дисплее с нормальными пропорциями кажется мне хорошим вариантом. Уж поинтереснее свисающей по центру «сопли», как в большинстве смартфонов дешевле 20 тысяч. Даже странно, что такой вариант компоновки лицевой панели есть только у конкурентов за 28 (Honor 20) или 33+ (Samsung Galaxy S10e) тысяч рублей.
Правда, от обоих этих смартфонов Motorola отличается чуть более широкой рамкой вокруг самой селфи-камеры Отчасти, такой размер оправдан большими размерами фронтального сенсора, но все-таки рамка по периметру самой камеры — если вырез в экране того же Honor 20 настолько маленький, что кажется отверстием для шнурка для шеи (да, я знаю, что смартфоны так уже давно никто не носит), то «скважина» селфи-камеры в Motorola заметно крупнее. Но, повторюсь, конкуренты до 20 тысяч не предлагают ничего подобного.
Задняя панель понравится тем, кого напрягают кислотные расцветки в типичных китайских смартфонах, но покажется скучной тем, кому камеры вертикально в ряд уже очень приелись. Забавно, что Motorola была первой среди производителей смартфонов на Android, кто расположил камеры оригинально, в окружности. А теперь, когда этот дизайн скопировали Nokia, Huawei, OnePlus и Vivo, мотороловцы ушли от своего узнаваемого дизайна к более спокойным вариантам.
Задняя панель - почти услада для глаз просто по одной причине: она не имеет никого отношения к вакханалии с дизайнерскими изысками образца 2018-2019 года. Обычный строгий глянцевый пластик с еле заметной текстурой. Он не смотрится «дорого-богато» и только за счет этого выделяется среди остальных устройств.
Сканер отпечатков пальцев оказался в классическом месте - прямо на центральной оси задней панели. Учитывая то, что смартфон вытянут в длину, анатомический хват сразу ставит указательный палец на сканер. Искать его не приходится, поэтому даже такое расположение можно простить. Кстати, сканер довольно быстрый и точный. У меня еще не возникало ситуации, когда бы он не справился со своей задачей. А на тот случай, если владелец в перчатках, предусмотрена разблокировка лицом. Удобно, только вот работает не так быстро, как хотелось бы.
По крайней мере, блок камер в One Action не торчит наружу корпуса, как у многих смартфонов 2019 модельного года. Поэтому смартфон на столе, во-первых, не лежит под наклоном, и не раскачивается на камерах. Не будем показывать пальцем на Redmi Note 8 Pro, который из-за выступающих камер по центру задней крышки, при каждом касании балансирует из стороны в сторону, как кот на заборе.
Нет, я понимаю, почему, например, камеры выступают над корпусом Huawei P30 Pro – да так, что он на любом столе выглядит перекособоченным. Но в бюджетных смартфонах нет рекордно сложной и громоздкой оптики, поэтому выпячивание камер в них – такая же попытка выдать желаемое за действительное, как бюстгальтеры с пуш-апом для «плоских» девушек.
Дисплей и оболочка
Не знаю, как вы, а я немного устал от засилья AMOLED-дисплеев в смартфонах. Сами по себе они, конечно, неплохи, если их «правильно готовить». Но в смартфонах дешевле 25 тысяч OLED вы чаще всего получаете в комплекте с ШИМ (мелким мерцанием, которое утомляет зрение) и перенасыщенными цветами. IPS в смартфонах по такой же цене чаще всего уже оказывается не абы какой, а достаточно качественный. Хороший AMOLED – это, если мы говорим об официальном российском рынке, хотя бы Xiaomi Mi 9T (сейчас, со всякими «Днями холостяка» и прочими «Чёрными пятницами» – от 22 тысяч рублей, а обычно – минимум 26), а всё более дешёвое вам качеством не порадует.
Поэтому нет смысла критиковать IPS-матрицу в Мотороле – по большинству характеристик (насыщенность, правдоподобность цветов, чёткость) картинка очень хороша. Но придраться тоже есть к чему:
|Результаты тестирования экрана Motorola One Action
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|430/2,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1225:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,94
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Во-первых, максимальная яркость, так сказать, не самая максимальная в этом классе – более дешёвый Realme 5 Po светится при 500 кд/м2, и даже уходящий на покой Redmi Note 7 чуть более яркий «в прыжке». С другой стороны, в более новом Redmi Note 8 Pro дисплей чуть менее яркий, чем в Motorola One Action, а полную яркость развивает только в авто-режиме, когда датчик освещения решит, что солнце жарит достаточно мощно, чтобы яркость дисплея можно было поднять свыше 500 кд/м2.
С другой стороны, яркость в Мотороле всё равно чуть выше средней – в режиме ручной регулировки в Honor 8X, Xiaomi Mi 9 или, вы будете удивлены, Samsung Galaxy S10 дисплей более тусклый. Так что жаловаться нужно не на это.
А на избыток «холодных» оттенков из-за завышенной цветовой температуры – при 9000K они, уж извините, хорошо заметны. Точнее, пока пользуешься смартфоном и не смотришь на мониторы/дисплеи смартфонов вокруг, кажется, что всё вроде бы в порядке. Но рядом с фотографически точно откалиброванными дисплеями понимаешь, что дисплей Motorola One Action будто подсвечен люминисцентными лампами. Странно это. Надеемся, что с будущими прошивками из белого цвета «вымоют» синеватые оттенки. Завышенная температура, конечно, делает картинку похожей на витрину японских магазинов, и многие считают, что это круто, но ничего лучше нейтральной цветопередачи человечество ещё не придумало, и поэтому лучше бы придерживаться её.
Чистый Android в Motorola работает хорошо – явно лучше, чем это было в Xiaomi Mi A3 на момент выхода. Система «летает», вмешательства Моторолы минимум – например, возможность использовать фирменные жесты для активации всячины: включить фонарик (вспышку) встряхиванием смартфона и так далее.
По большому счёту, это один из двух (ещё есть Nokia 7.2) оставшихся добротных смартфонов с Android без излишеств до 20 тысяч рублей. Ещё есть Xiaomi Mi A2 (более новые Mi A3 получился специфическим, всем подряд его я бы не советовал), но A2 уже старый и в официальной рознице почти не встречается.
Производительность и автономность
В качестве аппаратной платформы выступает чип Exynos 9609. Это, по большому счёту, тот же процессор, который Samsung устанавливает в свои Galaxy A50 и M30s с разницей в частотах на пару-тройку процентов в большую или меньшую сторону.
По производительности это что-то близкое к Snapdragon 660 или 710 (Xiaomi Mi 9 Lite/Redmi Note 7, Nokia 7.2 Meizu X8 и др.). По сути, процессор в тройке по крутизне среди всех, которые бывают в смартфонах дешевле 20 тысяч, если мы говорим об официальной рознице. В тройке потому, что Snapdragon 710/712 близок по скорости работы в приложениях, но намного быстрее в играх, а первый по производительности – MediaTek Helio G90T, который влепили в Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Только вот Медиатек, по старой доброй традиции, очень горячий и очень прожорливый, поэтому Note 8 Pro с ним даже с 4500 мАч работает на уровне обычных смартфонов с 3800-4000 мАч.
Ещё можно было бы сюда пришить хуавеевский Kirin 810, который чуть быстрее и при этом даже экономичнее, но Huawei намеренно не продаёт смартфоны с этим процессором в России и предпочитает ставить старый и более медленный Kirin 710? Почему? Потому что со старым процессором отлучённый от Android Хуавей может регистрировать в Google новые смартфоны под видом старых и продолжать использовать Google Play в новых моделях. С Kirin 810 это уже не прокатит, а продавать смартфоны без Гугла в России ребята из Huawei боятся больше, чем исключения из Компартии Китая. Короче, поэтому вроде бы не элитный с технической точки зрения процессор Exynos 9609 в Мотороле по-прежнему ого-го!
И это-то как раз прогнозируемо. Гораздо веселее, что в Motorola самсунговский процессор работает быстрее, чем в Самсунгах! Потому что годы идут, а разработчики оболочки для бюджетных Galaxy как были криворукими тунеядцами, так и остаются такими. Ну или, возможно, эти разработчики – индусы на удалённой работе «за еду». Только вот Galaxy M30s за счёт этого не становится дешевле, а всё равно стоит 17 тысяч рублей. Но работает медленнее Моторолы с «голым» Андроидом.
Судя по тому, что в процессорных (Geekbench) и игровых (3DMark) тестах One Action показывает такие же результаты, как Самсунги а в Antutu выбивается вперёд, причина самсунговских «тормозов» в том, что корейцы ставят паршивенькую медленную постоянную/оперативную память в свои Galaxy A и M-серии. С учётом того, что Samsung делает лучшие в мире SSD для компьютеров и одну из лучших «оперативок» для них же, это выглядит особо тонким издевательством.
Но мы отвлеклись. Смотрите, в чём мякотка. Самсунг, конечно, может быть бесконечно криворуким в адаптации прошивок под бюджетные процессоры, но технормы процессоров (которые зависят от технологичности заводов, где эти процессоры штампуют) у корейцев лучшие в мире. А чем тоньше техпроцесс, то есть меньше его цифра, тем меньше нагревается и меньше кушает процессор. Оглашаю весь список:
|Процессор
|Samsung Exynos 9604
|Qualcomm Snapdragon 660
|Qualcomm Snapdragon 710
|MediaTek Helio G90T
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|10 нм
|12 нм
В общем, процессор в Motorola – один из самых экономичных процессоров, не считая ещё более крутого в этом плане Snapdragon 710. Я это вам рассказываю не ради лекции об унылых мобильных железяках, а для понимания вот этой картины на графике:
Честно говоря, я убеждён, что смартфонов с аккумуляторами ёмкостью менее 4000 мАч и ценой выше 15 тысяч рублей не должно существовать в природе. И примерно такую речь я собирался «толкать» в обзоре перед тем, как делал замеры. Но в целом получается, что One Action по сумме разных дисциплин равен по выносливости иным смартфонам с теми же 4000 мАч.
Но это в сумме – присмотритесь к графику внимательнее. Например, Redmi Note 7 отстал в значительной степени из-за дикой прожорливости в режиме игр (а их будут устанавливать далеко не все покупатели One Action), а в целом-то Моторола сверхвыносливая разве что в просмотре фильмов. Потому что этот просмотр для процессора даже менее энергозатратен, чем автоперелистывание страниц большущей (мы тестируем смартфоны на 12 Мбайт .fb2) книги. Но даже это для смартфона с IPS-дисплеем и средним объёмом аккумуляторе уже очень крутой показатель.
Перевожу на человеческий язык – до ужина Motorola One Action будет работать у вас всегда, сутки – зависит от вашего усердия, а вот на двое суток даже не замахивайтесь и просто приучите себя подключать перед сном смартфон к розетке. Странные дела, конечно, ведь Motorola One Action даже чуть толще иных смартфонов с 4000 мАч в аккумуляторе. И ещё напрягает зарядка мощностью всего 10 Вт – на заполнение аккумулятора с 0% до 100% нужно будет тратить 2 часа 15 минут.
Камера
Если сравнивать «по цифрам» камеру Motorola One Action с камерой своего «родного брата» One Vision, то разница очевидна - герой обзора лишился основного модуля на 48 Мп, но зато получил дополнительную экшн-камеру, и полноценный 12 Мп модуль без экстраполяции изображения до притянутых «за уши» 48 Мп (в которых качество фотографии паршивое, а нормальное – при 12 Мп).
Это несомненный плюс, потому что камера смартфона выдает изображение с очень хорошей контрастностью и без «мыла» при ближайшем рассмотрении деталей снимка. Чётче, чем в Xiaomi Mi 9T (пишу и сам удивляюсь, но тем не менее) или Realme XT (у этих ребят просто пока руки немного не оттуда растут по оптимизации автоматики в камерах), не говоря уже о любых Самсунгах до Galaxy A70 включительно. А вот в сравнении с Redmi Note 8 Pro – не факт, нужно проверять вживую в сравнительном тесте. В любом случае, Motorola фотографирует лучше, чем ожидаешь от неё после среднестатистических по качеству съёмки Moto G7 или G8.
Я уж не знаю, замешаны ли в чистом Android «богоподобные» алгоритмы Google Camera, на которые молятся все смартфонные энтузиасты, но факт в том, что даже без всяких ночных режимов One Action снимает во тьме с нормальным качеством – без «рыхлых» областей, замыливания или выжженного с чёрного до серого цвета неба.
Ночью, конечно, лучше стараться снимать в максимально статичном положении, потому что камера не предупреждает, как какой-нибудь Huawei о том, что вам надо зафиксировать устройства после нажатия кнопки затвора для получения резкого изображения. Не дрожат руки - получаете нормальный ночной снимок. Все просто и понятно.
Для съемки видео используются два сенсора. Основной (тот же, что и для фото) предназначен для Full HD и 4К-видео (фронтальная камера тоже может в 4К, вот это поворот) в стандартном режиме. Широкоугольный же режим активируется при переключении в режим Action Сam. Сразу надо сказать, что фотографировать в этом режиме вы не сможете, а снимать вообще придется в вертикальном положении.
И нет, это не минус. Это очень даже рациональное решение, потому что уменьшения тряски можно добиться лишь изменив хват устройства. Когда центр тяжести смартфона проходит полностью через вашу ладонь, большая часть вибраций гаснет. Просто попробуйте взять смартфон одной рукой и держать его в двух положениях: сначала в вертикальном, затем в горизонтальном. Разницу поймете сразу. Вот для этого «ширик» и развернули.
Широкоугольная камера получила разрешение 16 Мп и угол обзора 117 градусов. Чуть меньше, чем у GoPro, но не надо забывать, что перед нами обычный смартфон. Предвосхищая вопросы в комментариях, отмечу, что стабилизацию Motorola запихнула куда только можно. И в основной сенсор, и в экшн-камеру. При этом непонятно, почему при проектировании смартфона не подумали про полноценную защиту от воды. Можно довольствоваться лишь символическим стандартом IPX2, который защищает от брызг воды.
Фронтальная камера - это полноценный сенсор с нормальным диаметром диафрагмы, поэтому света попадает на сенсор в избытке и снимки получаются четкими, яркими и без шума.
Конкуренты
|Motorola One Action
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|Sony Xperia 10
|Samsung Galaxy A50
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Экран
|IPS, 6.3", 1080 x 2520, 21:9, 432 ppi
|IPS, 6.53", 1080 x 2340, 19.5:9, 395 ppi
|IPS, 6.0", 1080 x 2520, 21:9, 457 ppi
|6.4", 2340x1080, 19,5:9, 403 ppi, Super AMOLED
|Процессор
|Exynos 9609 (4x2.2 ГГц Cortex-A73 + 4x1.6 ГГц Cortex-A53)
|MediaTek Helio G90T (6x Cortex-A76 2.0 ГГц + 2x Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 630 (8х2.2 ГГц Cortex-A53)
|Samsung Exynos 9610, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц)
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G76 MC4
|Adreno 508
|Mali-G72 MP3
|Оперативная память
|4 Гб
|6 Гб
|3 Гб
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гб + microSD
|64 Гб + microSD
|64 Гб + microSD
|64 ГБ, слот для microSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFС
|LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFС
|LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Основная: 12 Мп, диафрагма f/1.8, размер пикселя 1.25 мкм Дополнительная сверхширокоугольная: 16 Mп, диафрагма f/2.2, Сенсор глубины: 5 Mп Фронтальная: 12 Мп, диафрагма f/2.0, размер пикселя 1.25 мкм
|Основная : 64 Мп, диафрагма f/1.9, размер сенсора f/1.7" Дополнительная сверхширокоугольная : 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4", размер пикселя 1.12 мкм Дополнительная макро-камера : 2 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5", размер пикселя 1.75 мкм Сенсор глубины : 2 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5" Фронтальная : 20 Мп, диафрагма f/2.0, размер пикселя 0.9 мкм
|Основная : 13 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3", размер пикселя 1.12 мкм Дополнительная телефото (зум-камера): 5 Мп (f/2.4), размер сенсора 1/4" Фронтальная камера : 8 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/4", размер пикселя 1.12 мкм
|Основная : 25 Мп, диафрагма f/1.7, Дополнительная сверхширокоугольная : 8 Мп, диафрагма f/2.2, Дополнительная телефото (зум-камера): 5 Мп (f/2.2) Фронтальная : 25 Мп, диафрагма f/2.0
|Аккумулятор
|3500 мАч
|4500 мАч
|2870 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|160,1x71,2x9,2 мм
|161,4x76,4x8,8 мм
|156x68x8,4 мм
|158.5x74.7x7.7 мм
|Масса
|176 г
|200 г
|162 г
|166 г
|Цена
|19 тыс. рублей
|18 тыс. рублей
|20 тыс. рублей
|20 тыс. рублей
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Генри Форд говорил: «Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный». Вот и в конкуренты можно вписывать любые смартфоны, но сравнивать будут всё равно, в первую очередь, с Xiaomi. Так не будем же противиться неизбежному!
В сравнении с Моторолой, которая у нас на тесте, Redmi Note 8 Pro получил более крутой сенсор основной камеры. Чёрт с ними, с мегапикселями – вы всё равно будете фотографировать при 16 Мп, тогда как 64 Мп в этом смартфоне сделаны исключительно для фаллометрии маркетологов. Важнее то, что сенсор Samsung Bright S5KGW1 в этом Xiaomi в принципе сам по себе довольно дорогой и максимально современный. Настолько, что с более «узким зрачком» камеры (f/1.9) фотографирует зачастую даже чуть лучше, чем смартфоны конкурентов с f/1.7. По фоточасти Note 8 Pro может посоперничать даже со смартфонами стоимостью 22-25 тысяч рублей. А вот видео снимает паршивенько – даже хуже, чем Redmi Note 7. Но, как говорят русские певцы ртом: «ты беременна, но это временно». Будем надеяться, что проблемы с видеосъёмкой в смартфоне с хорошей (физически) камерой – это тоже временно, пока автоматику не приспособили под потенциал нового сенсора.
Процессор в Xiaomi тоже очень-очень мощный, но китайский (MediaTek славится тем, что плевать он хотел на быстрое обновление Android), очень горячий и очень прожорливый. Если с охлаждением Xiaomi худо-бедно справились, то с прожорливостью ничего поделать не смогли, поэтому Note 8 Pro с 4500 мАч разряжается быстрее, чем Motorola One Action с 3500 мАч. Это ли не срамота и руки из задницы?
Все остальные характеристики (дисплей, звук, связь и т.д.) у Xiaomi примерно равны таковым у Motorola, разве что оперативной памяти чуть больше. И цены не по-сяомишному кусается – ладно, если бы смартфон был безальтернативно крутым в пересчёте на потраченный рубль, как какой-нибудь Mi 9T или Redmi 8. Но недостатков хватает, а за них всё равно вынь да положь сумму, сравнимую с прошлогодним флагманом Mi 8, у которого и дисплей лучше, и процессор быстрее…
Xperia 10
Один из первых смартфонов, который не остановился на дежурных пропорциях экрана 18:9 и получил ещё более вытянутый корпус.
Вообще, хочется сказать в адрес Xperia 10 что-то хорошее, но не получается. Да, классный дизайн (на вид, а не на ощупь), компактность, качественный дисплей, очень удобно смотреть фильмы. Но верхняя рамка большая, корпус сделан из скользкого мерзкого пластика, клавиши скомпонованы странно (сканер отпечатков не удосужились совместить с клавишей питания, и мне наплевать, почему – в старых Xperia такая функция была), процессор взят из смартфона стоимостью 6-7 тысяч рублей, автономность печальная, камеры по качеству съёмки равны смартфонам стоимостью 8-9 тысяч рублей. И за всё это добро просят «двадцатку».
Не то, чтобы я всерьёз предлагал вам выбирать между One Action и этой Xperia, просто хотел показать вам, из чего состоят альтернативы, если вам захотелось купить смартфон, который удобно держать в руках.
Samsung Galaxy A50
Один из лучших Самсунгов 2019 года. Качественный дисплей, хорошая автономность (ощутимо круче, чем в One Action), такой же процессор, как у нашей сегодняшней Моторолы. А вот камеры снимают хуже, да и по реальной скорости работы Samsung отстаёт от Moto с её «пустым» Android без многоэтажных фирменных оболочек.
Дороговат, конечно – с 128 Гбайт памяти, как Moto One Action, влетит у официалов минимум в 21 тысячу рублей. А чаще – и во все 23. Но с 64 Гбайт он всё-таки неплох в качестве альтернативы One Action, если AMOLED-дисплей и автономность для вас важнее качества камер и отзывчивости системы.
Сюда бы было уместно «пришить» более свежий Galaxy A50s с улучшенными камерами, но его пока официально в России не продают, увы.
Итого
«А ещё в нём есть прикольная развёрнутая экшн-камера для съёмок в вертикальном положении корпуса!», – хотел я написать в последнем предложении обзора. Потому что, хоть это и удобное новшество, не в нём суть и не в нём главная ценность Motorola One Action.
Реальные ценности у этого смартфона другие, но даже более важные:
- Это самый доступный безрамочный смартфон (подвальная никому не известная китайщина не в счёт) с вырезом в дисплее, а не с «чёлкой» той или иной формы.
- Это, если не самый крутой, то один из лучших недорогих смартфонов по чёткости фотографий на основную тыльную камеру.
- И один из редких толковых мобильников с «чистым» Android, умеренной ценой и современными характеристиками
- Смартфон с лучшим соотношением компактности и диагонали экрана. Смотрите: Motorola влепила в One Action 6.3 дюйма дисплея при ширине 71.2 мм. Знаете, какие обычно размеры дисплея предлагают вам другие смартфоны с такой же шириной? От 5.45” (Redmi 6A, 71.5 мм ширины) в бюджетных смартфонах до 6.1” (Huawei P30, 71.3 мм ширины) во флагманах. Даже в iPhone 11 Pro вы получите только 5.8 дюймов дисплея при таком же удобстве хвата.
- Смартфон, который с 3500 мАч работает дольше, чем огнедышащий Xiaomi с 4500 мАч. А вы ещё говорите, что оптимизация прошивки под возможности железа бывает только в Google Pixel и iPhone.
«Так он, наверное, длинный, как чёрт знает что? И аккумулятор урезали из-за зауженного корпуса?», - спросите вы. Да не особо – смотрим на аналогичный по высоте Honor 8X и видим, что с гораздо более широким и «лопатистым» корпусом он вместил всего на 0.2” больше площади дисплея и на 250 мАч крупнее аккумулятор. Но это уже «лопата», в которой каждую попытку дотянуться до противоположного края экрана нужно мудро планировать – лопата-то стеклянная!
В идеальном мире хотелось бы, чтобы диагональ была ещё меньше, в качестве камеры трудился новый сенсор Samsung на 64 Мп, а процессором был Snapdragon 730, но даже в нынешнем виде Motorola One Action достойна внимания, если вы искали «компакт новой волны» с качественной камерой и не ущербной автономностью.
- Удобные для руки размеры
- Хорошая стабилизация в съёмке видео
- Много памяти
- Хорошая автономность, как для 3500 мАч при огромном дисплее
- По такой цене могли бы завернуть и 4000 мАч
- Очень долго заряжается
- Слишком "холодный" экран