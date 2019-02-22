8 классных разновидностей смартфонов, которые вымерли после 2018 года

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№1. Качественные бюджетные компактные смартфоны с большим аккумулятором
Давайте только не будем юлить, кивать на то, что «времена нынче не те» и подменять понятия. Потому что в народной памяти «бюджетные» — это, лучше бы, менее 10 тысяч рублей, «компактные» — 5.2 дюйма максимум, а большой аккумулятор — 4000 мАч или больше. Качественные — не полуподвальные «вёдра» наподобие этих ваших Vertex или прочих Doogee/Blackview, а что-нибудь с нормальной начинкой, без лотереи с качеством сборки и вранья в характеристиках. Ну как, вспоминается что-нибудь для любителей выносливых и маленьких бюджетников?
Старожилы вспомнят о Xiaomi Redmi 4X и будут правы — это лучший долгожитель-компакт, который хотя бы в теории можно найти и купить в 2019 году (на практике это будет сделать сложнее, потому что это уже раритет с завышенной ценой, и в достаточном количестве он остался только в мелких не сетевых магазинчиках Москвы). Но поиски того стоят — вы получите смартфон с 5 дюймами экрана ровно, восьмиядерным процессором и целыми 4100 мАч на такую крохотную диагональ! И всё это — в металлическом корпусе, с которым смартфон очень сложно угробить ударом, если только он не приземлится прямиком на экран.
Сейчас смешно и стыдно вспоминать о старых глупостях, но, когда в мае 2017 года вышел Redmi 4X, любители смартфонов крыли его матерными словами, говорили о том, что «Xiaomi обленились и кинули нас со всеми нашими ожиданиями» и призывали в знак протеста «не покупать эту халтуру и ждать по-настоящему новый компактный бюджетник Redmi!». Никто всерьёз не предполагал, что Redmi 5 станет лопатищей 5.7-дюймовой с 3300 мАч в аккумуляторе. Ведь так, товарищи энтузиасты?
Старые бюджетные Xiaomi стали «памятниками нерукотворными» мощным маленьким смартфонам с крутой автономностью
А ещё более неловкое воспоминание — это то, что самый крутой 5-дюймовый бюджетный смартфон нужно было ловить в продаже ещё раньше. В ноябре-декабре 2016 года, если быть точным — когда вышел Redmi 4 Prime с по сей день рекордным для 5-дюймовых недорогих смартфонов процессором Snapdragon 625 и Full HD (!!!) дисплеем. Если сходу проникнуться величием начинки этого малыша не получилось, объясню «на пальцах» — в 2019 году Samsung по сей день впаривает 5.6-дюймый менее мощный Galaxy A6+ с HD-экраном 16 тысяч рублей.
Таких больше не делают. И не будут. Остались только «обрубленные» по самые помидоры пародии (Nokia 2) с ультра-дохлым процессором и жалким 1 Гбайт оперативной памяти, китайская четырёхъядерная некачественная срань и, счастливое исключение — неплохой в целом ZTE Blade A6 с 8 ядрами при 3 Гбайт оперативной памяти, и аж 5000 мАч на 5.2 дюйма экрана! И всё это — за 8-9 тысяч рублей!
Подвох, правда, заключается в том, что ZTE по сей день скорее мёртв, чем жив, поэтому прошивки на этом смартфоне никто обновлять не хочет, экран более тусклый, чем в Xiaomi, и даже камера чуть менее качественная. В общем, заменитель «редмисодержащий», который во многих вещах не дотягивает до оригинала.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Xiaomi Redmi 4X
|- Xiaomi Redmi 4 Prime
|- ZTE Blade A6
|- Lenovo K6 Power
|Чем уникальны
|Последние недорогие смартфоны, которые не замечаешь в кармане, и которые можно не заряжать раз в несколько суток.
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- Xiaomi Redmi 4X 3/32 — 8800 рублей
|- Xiaomi Redmi 4X 3/32 — 8900 рублей
|- Xiaomi Redmi 4X 4/64 — 10350 рублей
|- ZTE Blade A6 3/32 — 8100 рублей
№2. Флагманские смартфоны с маленькими экранами и хорошими характеристиками
Если вам кажется, что маленьких крутых смартфонов нет только потому, что «нужно больше денег заплатить», попробуйте найти хотя бы пару-тройку флагманских, в полном фарше, смартфонов 2018 года с экраном до 5.3 дюйма. Найдётся только один — критикуемый общественностью (что имеем — не храним…) Sony Xperia XZ2 Compact.
А в 2019 году число таких смартфонов, судя по всему, превратится в ноль — если вы внимательно следили за слухами о готовящихся к выходу смартфонах Sony, вы видели информацию о крупных моделях среднего класса Xperia XA3 и XA3 Plus, бюджетном L3 и о флагманском XZ4. А об Xperia XZ4 Compact (или XZ3 Compact — не важно) даже за неделю до выставки никакой информации нет — есть только древняя январская фотография от производителя чехлов, которая может быть и поддельной.
Сложно сказать, как мы докатились до жизни такой — наверное, виноваты лично вы, потому что голосуете рублём (или другой нацвалютой) за лопаты с диагональю 6+ дюйма. Либо за это голосуют американцы/индусы/китайцы, которые и делают основную кассу продаж производителям смартфонов — ради «Иванов, iPhone SE котирующих» никто не будет специально разрабатывать компактный флагман, к сожалению.
Удивительно, что этот самый iPhone SE не стал примером для других производителей смартфонов — почему-то воровать дизайн iPhone X кинулись все сразу, а сделать ответ крутому 4-дюймовому смартфону Apple с 2016 года не вызвался никто. Что же вы, инноваторы хреновы, не инновируете там, где от вас так этого ждут?
В общем, iPhone SE постарел и, положа руку на сердце, нормально конкурировать может только с современными китайскими «бюджетниками» — если закрыть глаза на диагональ экрана, какой-нибудь Xiaomi Mi A2 за 13 тысяч «порвёт» кроху Apple по всем параметрам. Не потому, что это какой-то особо Сяоми, просто слишком много воды утекло с 2016 года.
Кто там критиковал Sony Xperia Compact? Радуйтесь — Sony не выпустит новый подобный смартфон в обозримом будущем
Но вы ещё можете купить компактные флагманы, которые не будут ощущаться устаревшими даже в 2019 году. И это будет относительно дёшево — трудящиеся сейчас настолько поклоняются своим «разделочным доскам», что продавцы не могут продать маленькие мощные смартфоны месяцами и отдают такие модели за бесценок.
Некоторые из флагманских компактов успели пасть жертвой упрощений (в Sony Xperia XZ2 Compact, например, наушники придётся подключать по Bluetooth, либо через переходник с USB-C, а у Xiaomi Mi 6 помимо этого и карту памяти вставить некуда), но все они хорошо фотографируют, при этом быстро и, в большинстве случаев, долго работают от аккумулятора. А ещё занимают мало места и по-прежнему ощущаются более крутыми аппаратами, чем современные смартфоны среднего класса от 20 до 30 тысяч рублей. Новых таких, как видите, уже не будет.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Sony Xperia XZ2 Compact
|- Sony Xperia XZ1 Compact
|- Xiaomi Mi 6
|- Google Pixel 2
|Чем уникальны
|Смартфоны-рекордсмены по соотношению габаритов и крутизны начинки
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- Sony Xperia XZ1 Compact 4/32 — 22350 рублей
|- Sony Xperia XZ1 Compact 4/64 — 30000 рублей
|- Xiaomi Mi 6 4/64 — 17250 рублей
|- Xiaomi Mi 6 4/64 — 17400 рублей
|- Google Pixel 2 4/64 — 33500 рублей
№3. Породистые флагманы с противоударным экраном
Ещё одна действительно полезная инновация, которую тунеядцы-производители упорно не хотят замечать — ударопрочные смартфоны. Конечно, всякая сделанная «на коленке» китайская ерунда с якобы противоударным корпусом продаётся и по сей день, но реальной ударопрочности у таких смартфонов не больше, чем у обычного смартфона с дешёвым защитным стеклом поверх экрана.
А я сейчас говорю не об этих недоразумениях, а о легендарных уже при жизни аппаратах, которые работают даже после падения с высоты 275 метров. И у которых экран изначально прикрыт четырьмя (!) тончайшими защитными слоями с завода, поэтому смартфон почти невозможно разбить в «гражданских условиях». А там, где возможно, от любых других смартфонов даже ошмётки не соберешь.
Как воровать дизайн iPhone X или фаршировать паршивыми камерами заднюю панель, так лес желающих из производителей. А сделать ударопрочный смартфон из всех «грандов» почему-то смогла только Motorola
Такой была громоздкая «танкопдобная» Motorola X Force в 2016 году, гламурная сверхтонкая Motorola Z Force в 2016 и всесторонне хорошая Z2 Force в 2017 году. И… всё! Больше никто не повторил мотороловского подвига создания ударопрочного флагманского смартфона. Да что там ударопрочного — у большинства разработчиков китайских смартфонов (не считая отдельных успехов наподобие Huawei Mate 20 и P20 Pro, разве что), до сих пор руки растут из труднодоступных мест, поэтому китайские смартфоны дорожают, а водозащиты почти ни в каком из них нет.
Нет её и в «форсах моржовых» у Motorola, но среди смартфонов, которые умерли от плавания и смартфонов, которые были разбиты, гораздо больше представителей второй категории, поэтому выбор очевиден.
Точнее, выбора уже практически нет — старые X Force и Z Force в дикой природе не встречаются, Z2 Force фигурирует в лотах китайских магазинов по подозрительно низкой цене. Китайцы божатся, что смартфоны новые и это просто финальная распродажа, но от интернет-торгашей можно ожидать всякой подлости, поэтому будьте начеку при покупке «броневичка» в личное пользование.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Motorola X Force
|- Motorola Z Force
|- Motorola Z2 Force
|Чем уникальны
|Единственные в природе противоударные смартфоны с флагманскими камерами и крутейшими процессорами
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- Moto Z Force 4/32 — 21000 рублей
|- Moto Z2 Force 4/64 — 13100 рублей
|- Moto Z2 Force 4/64 — 14400 рублей
№4. Недорогие смартфоны с водозащитой
«Рождённый быть разбитым, утонуть не может», считают производители мобильников, поэтому недорогих моделей с водозащитой почти нет.
И это очень странно, потому что ещё в 2015 году (уже с провалившимся курсом рубля) Самсунг предлагал за 14 тысяч «водоплавающий» Galaxy Xcover 3, который был бюджетным, но всё же качественным защищенным мобильником. А в 2017 году вышли Samsung Galaxy A3 и A5 (2017), которые даже не выглядели «внедорожниками», но тоже были водозащищёнными и недорогими.
А ещё были водозащищенные HTC 10 Evo и HTC U11 Eyes, которые подешевели до 20 с небольшим тысяч рублей рекордно быстро. Или Sony Xperia M5, которую раздавали за 10-12 тысяч рублей на склоне её конвейерной жизни. Наконец, новые Samsung Galaxy A8 (2018) и LG Q7 тоже стали свежими водонепроницаемыми мобильниками среднего класса.
И… на этом инициатива протухла. Китайцы так и не научились мастерить водозащиту в дешёвых смартфонах (Xiaomi учится её внедрять, но никому об этом не рассказывает, чтобы не отвечать за последствия), а все новые Самсунги A-серии и вышедшие чуть ранее A7 и A9 (2018) водозащиту не получили. Дешёвых «водоплавающих» Sony мы не увидели, HTC вообще полумёртвый и ему не до смартфонов, LG занят пропихиванием дополнительных тыльных камер в смартфоны вместо водозащиты или хороших процессоров.
Водозащита — не роскошь, а способ перестать убирать смартфон подальше от любых ёмкостей с водой ради перестраховки
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Samsung Galaxy A8 2018
|- LG Q7
|- LG G6
|- LG G7 Fit
|- Sony Xperia XZ
|- Sony Xperia XZ1
|- HTC U11 Eyes
|- HTC 10 Evo
|Чем уникальны
|Недорогой и качественный смартфон с водозащитой — исчезающий вид, потому что эволюция пошла другим путём
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- Sony Xperia XZ — 15800 рублей
|- Sony Xperia XZ1 — 22600 рублей
|- LG Q7 — 15200 рублей
|- LG G6 — 20250 рублей
|- HTC U11 Eyes — 19700 рублей
|- HTC 10 Evo — 13500 рублей
№5. Дешёвые смартфоны для аудиофилов
Когда человек выбирает смартфон и приговаривает «мне бы камеру получше», все вокруг одобрительно кивают: камера — это почти самое главное, на что стоит обращать внимание. А когда этот же человек просит выбрать мобильник с хорошим качеством звука, общественность реагирует в стиле «что этот зажравшийся козёл себе позволяет?» и пинает беднягу ответами «мой Fly с комплектной гарнитурой звучит нормально, а вы сюда просто выпендриться пришли со своими изысканными пожеланиями!».
Сложно сказать, почему так происходит — наверное
британские российские учёные могут доказать, что дефекты слуха у граждан РФ встречаются чаще, чем дефекты зрения, но выбирать аудиофильские смартфоны от этого не легче. Тем более, что таких смартфонов уже нет.
В старые добрые времена выбирать можно было от дешёвого Highscreen Boost 3 (не смейтесь — в этом китайском неказистом по качеству экрана, камеры и мощности процессора «ведре» очень приличный и нестандартный аудиотракт) до флагманского ZTE Axon 7, у которого звук был прекрасен и в стереодинамиках, и, разумеется, в наушниках. При этом от дорогих Самсунгов и прочих Xiaomi он отличался разве что качеством камеры.
Нет, со слухом у вас всё в порядке. И качество звука в мобильниках по-прежнему способно «срывать крышу» своими подробностями. Просто вы давно не встречали такие мобильники
Сейчас хороший звук можно найти только в полумёртвых Meizu, давно снятых с конвейера смартфонов ZTE, подешевевших флагманах Sony и LG. При этом в новых Meizu отдельного аудиочипа уже нет, а только встроенный в процессор. А из остальных производителей недорогим смартфоном 2018-2019 гг. с хорошим звуком оказался только LG G7 Fit. Но эта модель «не пошла» настолько, что LG даже не собираются обновлять на ней Android, не говоря уже о серьёзной раскрутке и массовых продажах в России.
Попомните мои слова — спустя полгода-год вы не сможете купить обычный смартфон с хорошим звуком, в котором не пришлось бы переплачивать за избыточно мощные процессоры, три-четыре бесполезных камеры помимо основной и прочие нафиг не нужные искусственные интеллекты. Эпоха дешёвых смартфонов в роли крутых аудиоплееров практически закончилась.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Meizu Pro 6 Plus
|- LG G6 (только версия H870DS)
|- LG V30/V30+
|- ZTE Axon 7
|- ZTE Axon 7 mini
|- Highscreeen Boost 3
|Чем уникальны
|Последние смартфоны, которые позволяют ощутить кайф от прослушивания музыки, как это было, когда вы впервые услышали CD-Audio после кассеты
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- ZTE Axon 7 — 17500 рублей
|- ZTE Axon 7 mini — 15200 рублей
|- LG G6 H870DS — 22000 рублей
|- LG V30 — 26000 рублей
|- Meizu Pro 6 Plus — 14000 рублей
№6. Недорогие смартфоны с огромным аккумулятором и хорошими камерами
Огромным — это, по крайней мере, 5000 мАч, потому что прожорливые процессоры в новых смартфонах с 4000 мАч съедают автономность до 1.5 суток, или даже меньше.
Строго говоря, по негласным правилам смартфоностроения покупатель должен получить либо выносливый смартфон, либо смартфон с хорошей камерой — маркетологи скорей удавятся, чем позволят совместить первое и второе. Либо сделают что-то среднее, но по запредельной цене. Вы ведь заметили, что Самсунгу Galaxy Note большой аккумулятор прикрутили только в девятом (на самом деле восьмом) поколении?
Исключения из правила встречались очень редко — настолько, что о них уже и не вспомнишь. Давным-давно, в другой галактике жил да был Lenovo P2, который вышел в свет по цене в 24 тысячи рублей, но популярным в народе не стал, и но в октябре на китайских площадках стоил уже 12-13 тысяч рублей. За Snapdragon 625 (который, кстати, до сих пор используется в этом вашем Xiaomi Mi A2 Lite почти при такой же цене), AMOLED-экран Full HD и 4/64 Гбайт это было уже неплохо. А с 5100 мАч в аккумуляторе и приличной камерой в тончайшем корпусе это был супер-вариант для покупки… который сейчас уже не купить нигде в новом состоянии.
Следующим, кто попытался продать людям сверхвыносливый смартфон с хорошей камерой «за дорого», был ASUS — ZenFone 3 Zoom тоже предлагал 5000 мАч, AMOLED Full HD, тонкий корпус, Snapdragon 625, но камеры в нём были несравнимо круче. Хорошая оптика, хорошие сенсоры, оптическая стабилизация, отдельная зум-камера для приближения без потерь в качестве фото — такого крутого выносливого смартфона не выпускали ни до, ни после. Но народ проголосовал рублём (точнее, его 30 тысячами) за стеклянные гламурные Honor 8 с плохой автономностью, но более мощным процессором и NFC, так что имеем то, что имеем.
Рекордную автономность + очень качественные камеры сегодня предлагают бывший смартфон среднего класса 2017 модельного года и новый «глубоко тюнингованный» бюджетник
При этом оставшиеся ZenFone 3 Zoom всё ещё можно купить у китайцев по разумным ценам (от 12 до 18 тысяч рублей). Можете гордо помахивать своим Redmi Note 7, но ZenFone 3 Zoom снимает не хуже, а работает дольше. И AMOLED, как бы он ни был склонен к выгоранию, в новом состоянии выглядит лучше, чем IPS. Хотя по процессору и скорости зарядки Zoom порядком устарел…
После того, как ASUS обжёгся с ZenFone 3 Zoom, он не сдался, а попытался сделать компромиссный вариант в бюджетном классе. И выпустил ZenFone Max Pro M2 — смартфон с очень мощным процессором, 5000 мАч в аккумуляторе, красивым стеклянным корпусом, NFC, быстрой зарядкой, отдельными слотами для SIM-карт и microSD (чего у старой модели не было) и, что самое важное — более-менее приличными камерами.
Да, Snapdragon 660 в новом Асусе не в меру прожорлив, поэтому до рекордов автономности Zoom этой модели далеко. Да, оптической стабилизации в камерах нет и они, в целом, до среднего класса не дотягивают. Но есть 5000 мАч, умеренная цена и всё равно неплохое качество съёмки — получит все эти три ингредиента в другом мобильнике дешевле 20 тысяч вы не сможете.
В отличие от всех остальных классов смартфонов выше по тексту, этот ещё не безнадёжен — безрамочность и рекордное количество камер всех понемногу утомили, поэтому у производителей нет другого выхода, кроме как подарить с барского плеча новым смартфонам хорошее время работы от аккумулятора. Но сейчас, в начале 2019 года, «красивых и умных» смартфонов с рекордной автономностью и классной фото-видеосъёмкой почти не осталось.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Lenovo P2
|- ASUS ZenFone 3 Zoom
|- ASUS ZenFone Max Pro M2
|- Xiaomi Mi Max 3
|Чем уникальны
|Лучшие камерафоны среди долгожителей, лучшие долгожители среди камерафонов
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- ASUS ZenFone 3 Zoom — 12000 рублей (4/64 Гбайт)
|- ASUS ZenFone 3 Zoom — 16000 рублей (4/128 Гбайт)
|- Xiaomi Mi Max 3 — 15500 рублей
|- ASUS ZenFone Max Pro M2 — 14500 рублей
№7. Сверхчёткие Quad-HD экраны в разумных по цене смартфонах…
…или хотя бы дорогих.
Все покупатели смартфонов делятся на тех, кто отличает на глаз Full HD (1920x1080 и ближайшие по пропорциям разрешения) от Quad HD (2560x1440 и выше), и тех, кто их не отличает. Первые очень огорчены тому, что в 2014 году вышел первый смартфон с супер-чётким дисплеем, LG G3, но за прошедшие 5 лет Quad HD не только не перекочевал в бюджетные смартфоны (как это было с Full HD), но и даже в дорогих моделях особо массовым не стал. А ведь диагонали с тех пор выросли с 5 дюймов до 6.2-6.4, между прочим!
Причина всё та же — слишком мало людей видят разницу в чёткости картинки, а среди тех, кто всё же видит, вычитаем «перебежчиков», которые согласны на Full HD, если с ним смартфон будет чуть быстрее и чуть дольше работать. Производители мобильников, конечно, рады стараться и идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому даже дорогие смартфоны чаще всего предлагают средний по чёткости дисплей Full HD+, а среди моделей с Quad HD/Quad HD+ полным-полно «хромых» аппаратов с большими проблемами по автономности или качеству камеры.
Мало какая техника выдаст настолько же чёткую картинку, как смартфоны с Quad HD-экранами. Было бы жаль растерять такое качество картинки в недорогих моделях окончательно
Найти недорогой смартфон с Quad HD, который не был бы хламом, ещё сложнее, но варианты всё же есть. И, как вы уже могли догадаться, все они касаются только подешевевших «на прощание» топ-моделей смартфонов прошлых лет. А в новых моделях даже Xiaomi за 45 тысяч рублей предложит «разбавленный» Full HD-экран за 45 тысяч рублей, увы. Huawei оценивает роскошь владения Quad HD-смартфоном в 77 тысяч рублей. И только Самсунги из всего «люкса» предлагают максимально чёткую картинку по разумной цене. Да ещё немного старых флагманов и отчаянных «китайцев» прошлых лет.
Спор, нужен ли Quad HD в смартфонах, настолько же бессмысленный, как и спор об аудиочипах. Если вы ощущаете разницу — нужен. Если не ощущаете — не нужен. И больше никого не слушайте.
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Motorola Z
|- Meizu Pro 6 Plus
|- Meizu Pro 7 Plus
|- Meizu 15 Plus
|- HTC U Ultra
|- Nokia 8
|- LG G6
|Чем уникальны
|Нет ничего лучшего для дотошного разглядывания картинок и просмотра видео в качестве 1440p/2160p!
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- Moto Z — 12000 рублей
|- Meizu Pro 7 Plus — 15700 рублей
|- Nokia 8 — 18000 рублей
|- LG G6 — 20300 рублей
|- HTC U Ultra — 20500 рублей
|- Meizu 15 Plus — 20800 рублей
№ 8. Флагманские смартфоны в металлическом корпусе
Потому что все штампуют чёртовы стеклянные обмылки. А металлический смартфон в 2019 году = дешёвый смартфон. Последним годом, когда смартфоны из качественного металла были в моде, стал 2017-й — ну, вы помните Xiaomi Mi 5s, iPhone 7, Huawei Mate 9, OnePlus 3T. Хотя и стеклянных флагманов хватало уже тогда.
А сегодня попробуйте-ка найти смартфон, который всё ещё может считаться крутым, но сделан из металла, а не стекляшек — задача почти невыполнимая. Другое дело — стеклянные смартфоны среднего класса, которые можно легко заменить лучшей флагманской металлической классикой прошлых лет. Чем мы и займёмся:
Хороший металлический смартфон в 2019 году — необычайный раритет
|Самые новые и лучшие смартфоны этого класса
|- Honor View 10
|- Meizu 16 (в тёмных расцветках)
|- Nokia 8
|- OnePlus 5/5T
|- Huawei Mate 9
|Чем уникальны
|На 50% ниже вероятность разбить смартфон, если вы не любите напяливать на него чехол
|Где можно купить оставшиеся экземпляры
|- OnePlus 5T — 24300 рублей
|- Huawei Mate 9 — 21750 рублей
|- Honor View 10 — 24500 рублей
|- Nokia 8 — 18000 рублей