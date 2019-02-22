8 классных разновидностей смартфонов, которые вымерли после 2018 года

№1. Качественные бюджетные компактные смартфоны с большим аккумулятором

Давайте только не будем юлить, кивать на то, что «времена нынче не те» и подменять понятия. Потому что в народной памяти «бюджетные» — это, лучше бы, менее 10 тысяч рублей, «компактные» — 5.2 дюйма максимум, а большой аккумулятор — 4000 мАч или больше. Качественные — не полуподвальные «вёдра» наподобие этих ваших Vertex или прочих Doogee/Blackview, а что-нибудь с нормальной начинкой, без лотереи с качеством сборки и вранья в характеристиках. Ну как, вспоминается что-нибудь для любителей выносливых и маленьких бюджетников?

Старожилы вспомнят о Xiaomi Redmi 4X и будут правы — это лучший долгожитель-компакт, который хотя бы в теории можно найти и купить в 2019 году (на практике это будет сделать сложнее, потому что это уже раритет с завышенной ценой, и в достаточном количестве он остался только в мелких не сетевых магазинчиках Москвы). Но поиски того стоят — вы получите смартфон с 5 дюймами экрана ровно, восьмиядерным процессором и целыми 4100 мАч на такую крохотную диагональ! И всё это — в металлическом корпусе, с которым смартфон очень сложно угробить ударом, если только он не приземлится прямиком на экран.