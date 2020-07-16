Лучшие бюджетные смартфоны июля 2020 г. (официальная розница)

В последнее время замечаю за собой, что статьи о выборе бюджетных смартфонов начинаю с нытья «какой-то тоскливый ассортимент стал, но что поделать — выбираем из того, что осталось». И эта статья не будет исключением! Потому что Родина всегда превосходит ожидания — как бы хреново не было с вариантами для покупки мобильников раньше, со временем становится ещё хуже!

На этот раз, правда, не во всём виновата именно Родина — да, рубль провалился в очередной раз, и за доллар США начали давать 71 рубль вместо 65 (что должно было повлечь подорожание смартфонов на 8.5%, ведь китайцы торгуют с нами в баксах, а не юанях). Но торговцы мобильниками, как они говорят, «заложили риски», а простым языком — переписали ценники в сторону повышения с запасом, чтобы более эффективно «навариться» на ситуации. Тем более, что карантин в большинстве регионов сняли, люди вышли на работу и уже морально готовы снова оформлять на себя кредиты-рассрочки.

К чему я это всё говорю? К тому, что у нас теперь, ребята и девчата, новая реальность. Вы, возможно, не следили за ценами мобильников, пока не надумали купить новый, поэтому объясняю вам различия в ценах эпохи «доллар по 65» и «доллар по 72»:

Смартфоны , которые стоили 5.5 тысяч рублей, теперь стоят 7-7.5 тысяч рублей .

, которые рублей, стоят . Модели смартфонов стоимостью 7-7.5 тысяч рублей рублей выросли в цене до 9-10 тысяч рублей.

Оптимальные бюджетники стоимостью 10-12 тысяч рублей теперь выросли до 13-15 тысяч .

Модели стоимостью 13-15 тысяч подорожали до 17-19 тысяч .

А уж за смартфоны, которые раньше стоили от 15 до 18 тысяч, теперь просят совершенно охреневшие и неадекватные 22-25 тысяч рублей (не будем показывать пальцем на Realme 6 Pro и Xiaomi Redmi Note 9 Pro).

И что теперь? А ничего — покупаем такие же, но «не модные и не трендовые, прошлого сезона» смартфоны с аналогичными характеристиками, но дешевле, ищем аналоги у производителей, на которых раньше не глядели при выборе бюджетников, и вообще по-всякому расстраиваем маркетологов российских представительств производителей китайских телефонов. Но для начала — ещё немного лирики:

Почему в статье нет по-настоящему дешёвых смартфонов по «народным» ценам?

Рано или поздно в нашей жизни наступает период, когда приходится покупать вещи в секонд-хенде, ездить за рулём «уставших» советских малолитражек (если вообще ездить), кушать спред «Маспо» и покупать смартфоны «мусорных» производителей с сомнительным качеством. Ни в коем случае не собираюсь осуждать людей, которые с трудом пробивают дорогу в жизни — сам не так давно покупал всякий хлам наподобие teXet, Ritmix, IconBit, Irbis, Turbo и подобный ужас. Причём не только себе, и иногда даже в состоянии «немного б/у» (так называемые «восстановленные» смартфоны с короткой гарантией в магазинах электроники).

Почему мы не открываем свои рекомендации именно такими, экстремально дешёвыми смартфонами? Потому что, во-первых, информации о них мало (разрешение и размер дисплея в таблице не гарантируют, что он будет яркий и не «тупить в ответ на нажатия, ёмкость аккумулятора не гарантирует, что смартфон не будет разряжаться влёт из-за кривой прошивки»), а на тест их, во избежание, не дают. Во-вторых, потому что способные тянуть Android без зависаний смартфоны (2 Гбайт оперативной памяти, 6-8 ядер) даже сомнительных марок стоят 6-6.8 тысяч рублей. А «породистые» Huawei, Xiaomi и, иногда даже Samsung, начинаются с 7 тысяч ровно — не стоят 500-700 рублей экономии отсутствия в продаже чехлов, запчастей, аккумуляторов, защитных стёкол + сборки уровня «как повезёт».

В-третьих, хороший восстановленный (бракованный, который покупатель вернул в магазин, смартфон отремонтировали и продают дешевле) экземпляр — штучная история, и его в течение суток выкупят заинтересованные в скидках ребята, потому что они дежурят на соответствующих сайтах в поисках экономии почти круглосуточно. «Мёртвые души», которые есть в продаже только в теории, никому в статье не нужны.

Покуда живём в России (или в СНГ, что немногим лучше, не обольщайтесь), зарекаться от ситуации, когда покупаешь максимально дешёвые товары, нельзя, но делать грудь колесом и заявлять «я в своём сознании настолько преисполнился, что покупаю сметанный продукт за 39 рублей, а вас, уродов, берущих сметану 15% за 49 рублей, презираю!» не нужно. У всех разные цели, здесь мы пытаемся подобрать лучшие дешёвые смартфоны, а не составить теоретический список того, что можно купить за 4-7 тысяч рублей.

Дешевле 8 тысяч рублей

Xiaomi Redmi 7A — всё, что дешевле — металлолом