Лучшие бюджетные смартфоны июля 2020 г. (официальная розница)
В последнее время замечаю за собой, что статьи о выборе бюджетных смартфонов начинаю с нытья «какой-то тоскливый ассортимент стал, но что поделать — выбираем из того, что осталось». И эта статья не будет исключением! Потому что Родина всегда превосходит ожидания — как бы хреново не было с вариантами для покупки мобильников раньше, со временем становится ещё хуже!
На этот раз, правда, не во всём виновата именно Родина — да, рубль провалился в очередной раз, и за доллар США начали давать 71 рубль вместо 65 (что должно было повлечь подорожание смартфонов на 8.5%, ведь китайцы торгуют с нами в баксах, а не юанях). Но торговцы мобильниками, как они говорят, «заложили риски», а простым языком — переписали ценники в сторону повышения с запасом, чтобы более эффективно «навариться» на ситуации. Тем более, что карантин в большинстве регионов сняли, люди вышли на работу и уже морально готовы снова оформлять на себя кредиты-рассрочки.
К чему я это всё говорю? К тому, что у нас теперь, ребята и девчата, новая реальность. Вы, возможно, не следили за ценами мобильников, пока не надумали купить новый, поэтому объясняю вам различия в ценах эпохи «доллар по 65» и «доллар по 72»:
- Смартфоны, которые стоили 5.5 тысяч рублей, теперь стоят 7-7.5 тысяч рублей.
Модели смартфонов стоимостью 7-7.5 тысяч рублей рублей выросли в цене до 9-10 тысяч рублей.
Оптимальные бюджетники стоимостью 10-12 тысяч рублей теперь выросли до 13-15 тысяч.
Модели стоимостью 13-15 тысяч подорожали до 17-19 тысяч.
А уж за смартфоны, которые раньше стоили от 15 до 18 тысяч, теперь просят совершенно охреневшие и неадекватные 22-25 тысяч рублей (не будем показывать пальцем на Realme 6 Pro и Xiaomi Redmi Note 9 Pro).
И что теперь? А ничего — покупаем такие же, но «не модные и не трендовые, прошлого сезона» смартфоны с аналогичными характеристиками, но дешевле, ищем аналоги у производителей, на которых раньше не глядели при выборе бюджетников, и вообще по-всякому расстраиваем маркетологов российских представительств производителей китайских телефонов. Но для начала — ещё немного лирики:
Почему в статье нет по-настоящему дешёвых смартфонов по «народным» ценам?
Рано или поздно в нашей жизни наступает период, когда приходится покупать вещи в секонд-хенде, ездить за рулём «уставших» советских малолитражек (если вообще ездить), кушать спред «Маспо» и покупать смартфоны «мусорных» производителей с сомнительным качеством. Ни в коем случае не собираюсь осуждать людей, которые с трудом пробивают дорогу в жизни — сам не так давно покупал всякий хлам наподобие teXet, Ritmix, IconBit, Irbis, Turbo и подобный ужас. Причём не только себе, и иногда даже в состоянии «немного б/у» (так называемые «восстановленные» смартфоны с короткой гарантией в магазинах электроники).
Почему мы не открываем свои рекомендации именно такими, экстремально дешёвыми смартфонами? Потому что, во-первых, информации о них мало (разрешение и размер дисплея в таблице не гарантируют, что он будет яркий и не «тупить в ответ на нажатия, ёмкость аккумулятора не гарантирует, что смартфон не будет разряжаться влёт из-за кривой прошивки»), а на тест их, во избежание, не дают. Во-вторых, потому что способные тянуть Android без зависаний смартфоны (2 Гбайт оперативной памяти, 6-8 ядер) даже сомнительных марок стоят 6-6.8 тысяч рублей. А «породистые» Huawei, Xiaomi и, иногда даже Samsung, начинаются с 7 тысяч ровно — не стоят 500-700 рублей экономии отсутствия в продаже чехлов, запчастей, аккумуляторов, защитных стёкол + сборки уровня «как повезёт».
В-третьих, хороший восстановленный (бракованный, который покупатель вернул в магазин, смартфон отремонтировали и продают дешевле) экземпляр — штучная история, и его в течение суток выкупят заинтересованные в скидках ребята, потому что они дежурят на соответствующих сайтах в поисках экономии почти круглосуточно. «Мёртвые души», которые есть в продаже только в теории, никому в статье не нужны.
Покуда живём в России (или в СНГ, что немногим лучше, не обольщайтесь), зарекаться от ситуации, когда покупаешь максимально дешёвые товары, нельзя, но делать грудь колесом и заявлять «я в своём сознании настолько преисполнился, что покупаю сметанный продукт за 39 рублей, а вас, уродов, берущих сметану 15% за 49 рублей, презираю!» не нужно. У всех разные цели, здесь мы пытаемся подобрать лучшие дешёвые смартфоны, а не составить теоретический список того, что можно купить за 4-7 тысяч рублей.
Дешевле 8 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 7A — всё, что дешевле — металлолом
Именно из-за того, о чём написано выше, лучший недорогой «стартовый» смартфон сегодня — Xiaomi Redmi 7A. Да, это, блин, 7-8 тысяч рублей — на дороге такая сумма не валяется и моментально не зарабатывается (любители гонять чаи в офисе не согласятся, но их мнение здесь никто не спрашивает — погладьте свой кредитный iPhone и закройте статью, она не для вас).
Но такие уж в середине 2020 года реалии, ребята, и такой денежный эквивалент у смартфона «за сто долларов с копейками». Осенью 2019 года этот же смартфон стоил 5.5-6 тысяч рублей. До кризиса, если ещё кто-то помнит те времена, мобильники такого уровня предлагали за 3-4 тысячи. А сегодня — 7-8 тысяч. Проклинать китайцев за эти цены смысла нет — они просто не поймут нашего возмущения, ведь для них это «каждый год смартфоны немного лучше, а цена не меняется», в отличие от наших реалий.
Но хватит графомании «об жизнь», перейдём к сути. Redmi 7A в первой рекомендации потому, что более дешёвые варианты — это либо совсем уж маломощные смартфоны (всякая четырёхъядерная дрянь с 1 Гбайт оперативной памяти, на которой Android подвисает даже без установленных приложений, с первого же запуска), либо терпимые по характеристикам, но с «лотереей» по качеству изготовления.
Например, вы можете взять за примерно те же 7-8 тысяч TP-LINK Neffos X20 Pro аж с 3/64 Гбайт памяти. При этом и аккумулятор будет не хуже, чем в Xiaomi, и дисплей по качеству примерно сопоставимый. Процессор слабее, чем у Redmi 7A, зато оперативной памяти больше, поэтому скорость работы не особо будет отличаться. Зато намного хуже камеры, Android обновляется раз в никогда, чехлов и защитных стёкол так просто не сыщешь, а «глюков» в прошивке больше, чем вы привыкли видеть в современных смартфонах. Настоящим «ниндзя форума 4PDA», которые в свободное время патчат загрузчик и доводят до ума части прошивки, которые не смогли довести криворукие создатели смартфонов, это нипочём, ну а вам-то зачем?
Или, например, Vsmart Joy 2+ за 8 тысяч рублей — вполне цивилизованный вьетнамский смартфон, уж точно не хуже, чем нынешние бюджетные Meizu или ZTE. Но Xiaomi Redmi 7A просто «бьёт» его по всем характеристикам, поэтому не вижу смысла сопротивляться неизбежности, если есть попсовый, набивший оскомину (с осени 2019 года более толковых альтернатив не нарисовалось), но проверенный временем смартфон с нормальным качеством.
Работает долго, фотографирует неплохо (крутой сенсор камеры уравновесили дешёвыми «стёклами», в итоге получилось нормальное среднее качество съёмки), работает со средней, опять же, скоростью. Да, в понимании смартфонных энтузиастов это «маркетинговый обрубок» по многим характеристикам, но повторюсь — по рецепту «я ищу максимально дешёвый смартфон среди хороших» Redmi 7A всё ещё самый толковый вариант.
|Сколько стоит
|6.5 – 7.5 тысяч рублей (2/16 и 2/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Яркий качественный дисплей
|Приличное качество камер
|Хорошая автономность
|Нормальный по быстродействию и экономичный процессор
|Дешёвый ремонт и запчасти (если разобьёте дисплей или износится аккумулятор)
|Чем плох
|Игры работают с горем пополам, кроме самых примитивных
|Периодически «икает» на 1-2 секунды из-за дефицита оперативной памяти (только при запуске приложения)
|Качество корпуса как у детской игрушки (в плохом смысле)
|Нет сканера отпечатков пальцев
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 7A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Pleer.ru— 6200 рублей (16 Гбайт)
|М.Видео — 6500 рублей (16 Гбайт)
|МТС — 7500 рублей (32 Гбайт)
|Беру (32 Гбайт) — 7500 рублей
8-10 тысяч рублей
Realme C3 — бюджетный смартфон с процессором от смартфона среднего класса
В ценовом классе «8-10 тысяч рублей» в официальной рознице выбирать особо не из чего — нам предлагают либо смартфоны наподобие всё того же Redmi 7A, но со сканером отпечатков пальцев, либо даже модели уровнем ниже по характеристикам.
Вроде бы логично выглядит рекомендация Xiaomi Redmi 8 — 5000 мАч в аккумуляторе в хозяйстве пригодятся. Да и по «средней температуре» (совокупности характеристик) это прекрасный вариант для тех, кто готов к не очень быстрому, но очень выносливому смартфону без явных недостатков при цене до 10 тысяч рублей. Если не присматриваться.
А если присматриваться, то замечаем, во-первых, деградацию Redmi 8 в сравнении с более старым Redmi 7 (новая модель на 30% медленнее старой, потому что сэкономили на процессоре). А во-вторых, Redmi 8 уж больно похож на упомянутый выше Redmi 7A, которому просто вернули то, что было «обрезано» маркетологами: корпус нормального качества, +1 Гбайт оперативной памяти и +1000 мАч. Камеры формально новые, но на деле примерно снимают так же, скорость работы незначительно улучшилась, но теперь за это уже хотят не 7.5 тысяч, а 9-10 тысяч рублей. Или ещё более неадекватные 11-12 тысяч, если захотите 64 Гбайт памяти.
С учётом того, что Redmi 7A — это такие «Жигули» с нормальной сборкой (без изысков, но по такой цене можно многое простить, тем более, что вокруг за эти же деньги пытаются впарить «Запорожцы»), а Redmi 8 — те же «Жигули», но с полированными колёсными дисками и магнитолой, «восьмой» Редми при такой цене почему-то хочется проигнорировать. Чтобы взять «Жигули» (уровень Redmi 7A), но хотя бы с мощным двигателем.
Потому что Realme C3 — это аналог смартфона Xiaomi Redmi 7 (4000 мАч, сканер отпечатков, нормальная камера), но с более быстрым процессором. Даже не так — самым быстрым процессором среди смартфонов до 10 тысяч рублей включительно.
Рекламировался этот смартфон в качестве игровой модели для молодёжи — в принципе, справедливо, для игр он подходит лучше менее мощных моделей. Но я бы на вашем месте рассматривал его просто в амплуа мобильника, который по скорости работы равен моделям стоимостью 13-14 тысяч рублей, но стоит 9-10 (в зависимости от объёма памяти. В сравнении с тем же Xiaomi Redmi 8 этот смартфон на 35-40% быстрее, и поверьте, это ощутимо, даже если вы кроме WhatsApp и VK почти ничем не пользуетесь.
По всем остальным параметрам, кроме быстродействия, это аналог Redmi 7A — нормальный дисплей, «выпендриваться не получится, но меня устраивает» качество фото, автономность — 1-2 суток, в зависимости от вашей настырности по использованию смартфона. В старшую версию даже засунули NFC (из-за традиционного китайского пофигизма младшей версии с 32 Гбайт такой чести не удостоили).
Альтернативы за эти же деньги? Они есть, но паршивенькие: Samsung Galaxy M01, например. Процессор и память как в Xiaomi Redmi 8, аккумулятор меньше, система работает чуть медленнее (у Самсунга более «тяжёлые» прошивки, чем в китайских смартфонах), а дисплей… яркий, но, как в старые времени, начинает темнеть и частично «уходить в негатив» при взгляде сбоку. Ну а что вы хотели — Самсунг не может не унизить своего покупателя, если тот захотел сэкономить и купить смартфон по разумной цене. При этом корейцы возмущаются «а чё это русские не хотят жрать наши бюджетные смартфоны?» и увольняют российских директоров компании да передвигают стулья в офисе в надежде, что «как-то оно само наладится». И вроде бы идут (мобильное подразделение, а не вся компания) в гроб по стопам LG и Sony, но есть счастливое исключение, когда Samsung делает дешёвый смартфон выгоднее китайцев. О нём — в этой же статье чуть ниже.
Что ещё нам предлагают за 8-10 тысяч? Huawei Y6s — с NFC, но так себе (после Xiaomi и Realme) скоростью работы и автономностью. Vivo Y11 — копию Xiaomi Redmi 8 по характеристикам, только под маркой Vivo. Остальное по такой цене — сомнительный хлам, который даже не хочется упоминать в статье.
«А» упала, «Б» пропала, Realme C3 на трубе.
|Сколько стоит
|9-10 тысяч рублей (3/32 и 3/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой и качественный экран
|Самый быстрый в работе смартфон, процессор уровня смартфонов за 13-15 тысяч рублей
|Хорошая автономность
|Красивый корпус (правда, «термоядерных» цветов)
|Есть NFC (в версии с 64 Гбайт памяти)
|Чем плох
|Чехлы и защитные стёкла найти гораздо сложнее, чем на Xiaomi
|Есть в продаже менее быстрые, но более выносливые конкуренты
|«Что это за смартфон?!» во всех мастерских на просьбу заменить дисплей или аккумулятор, дефицит запчастей
|Все подробности
|Характеристики Realme C3
|Где можно купить недорого
|Эльдорадо — 9000 рублей (32 Гбайт)
|ОнлайнТрейд — 9000 рублей (32 Гбайт)
|Связной — 10000 рублей (64 Гбайт, NFC)
|Ситилинк — 10000 рублей (64 Гбайт, NFC)
10-13 тысяч рублей
Realme 5 — самый дешёвый способ получить большой аккумулятор, мощный процессор и NFC
Чувствую себя чёртовым сяомо-избегателем, который нарочно не включает в список «очевидный Redmi Note 8T» и впаривает читателям взамен снятый с производства Realme, который ещё и не «кроет» Xiaomi по сумме характеристик, как хотелось бы всем нам. Но, во-первых, ребята, три из пяти смартфонов в этой статье и так изготовлены компанией Xiaomi — вот уж где «заказухой» пахнет, но таких обвинений никто не напишет, потому что «это ж Сяоми, их советуют все подряд». Зато многим станет тоскливо из-за ощущения, что «выхода нет» и выбирать в бюджетных смартфонах не из чего. А на деле альтернативы и разнообразие (точнее, его остатки) мобильников ещё осталось, и я считаю важным подмечать его среди задолбавших всех своим доминированием смартфонов Redmi.
Во-вторых, дурной пример с взвинчиванием цен заразителен, и даже Xiaomi сегодня постепенно наглеют — например, в новом Redmi Note 9 дисплей менее яркий, чем в Note 8T (сэкономили), процессор китайский вместо американского (сэкономили-2) нет NFC (сэкономили-3), и 3/64 Гбайт памяти вместо 4/64 (сэкономили-4). И всё это почему-то стоит не только не дешевле, а дороже «устаревшей» модели. И +1000 мАч проблему не заменяют.
А если вы хотите «примерно тот же, но чуть лучше» Redmi Note 8T (+1000 мАч, есть NFC и чуть быстрее процессор) в новом сезоне, извольте выбрать Redmi Note 9S с доплатой в 4-5 тысяч рублей. Хотя даже камеры не улучшились за год! Потому что у китайцев-сяомистов уже созрела мысль, что покупать их смартфоны будут при любой цене, и можно не париться, «маркетинг и реклама всё продадут».
Realme обнаглели похожим образом и выпустили свои дорогие-бестолковые смартфоны серии Realme 6, которые почти никто не покупает. Зато прошлогодние смартфоны Realme сейчас «в самом соку»: ещё не устаревшие морально, но более дешёвые в сравнении с Xiaomi (Сяоми-то, как показывает исследования, почти не дешевеют даже спустя годы после выхода). И Realme пятой серии, как смартфоны, которые выпускали по адекватным ценам, а не «купят по любой цене» (как стало с Realme 6), достоин покупки.
В категории «10-14 тысяч рублей» в официальной рознице выбор вроде бы и есть, но на самом деле его нет. Потому что Samsung Galaxy M11 — металлолом с паршивым дисплеем примерно такого же уровня, как и более дешёвый Galaxy M01, Honor 10 Lite подобен Софии Ротару — вроде бы выглядит нормально, но вспоминаешь, что он вышел на сцену ещё в «стародавние времена» и даже в теории знакомиться поближе пропадает желание. Honor 9C — то же самое, только ещё и без Google Play, а ещё очень сомнительное качество съёмки, как для 48 Мп-камеры.
Motorola G8, например — это ухудшенный Xiaomi Redmi Note 8T по близкой цене, не понятно, зачем нужный.
Разве что Meizu 16 очень интригует. Потому что это, хоть и двухлетний, но «зам.флагмана» среди китайских смартфонов — по качеству дисплея + материалов корпуса до сих пор на голову лучше любого смартфона до 20 тысяч в оф.рознице. В декабре 2018 г. он стоил 33 тысячи рублей. А знаете, почему сегодня стоит уже 14 тысяч? Потому что в прошивке полно «глюков», обновлять её Мейзушники не собираются (Android 8.1 пожизненный), а камера, которая за 33 тысячи в оф.рознице и 29 тысяч на «сером» рынке считалась «очень даже неплохо, хоть и чуть хуже, чем в Xiaomi Mi 8», сегодня фотографирует даже чуть хуже бюджетной попсы наподобие Redmi Note 8 Pro. С ручными настройками и приложением Google Camera можно выжать улучшенное качество, но это такой геморрой…
В общем, Meizu 16 — это как мейн-кун вместо обычного кота: выглядит сногсшибательно, и если вы готовы взять его домой, недостатки вас не остановят. А если не знаете, стоит ли, то лучше не надо.
Лучше в этом бюджете выбирать между Realme 5 и Xiaomi Redmi Note 8T: Realme дешевле и дольше работает от аккумулятора, у Xiaomi чётче дисплей (ощутимо при просмотре видео, в остальных случаях — не особо, если не прилипать носом к экрану) и чуть качественнее фотографии в темноте или в пасмурную погоду. Равноправные варианты, но цены на Realme 5 заканчиваются там, где на Xiaomi они только начинаются, а за пределами молодых инстаграмеров в крупных городах народ больше ценит автономность, чем крутизну фото, поэтому остановимся на Realme 5. Недорогой Xiaomi с крутой камерой — это не Note 8T, а другая модель, ищите её в конце статьи.
|Сколько стоит
|11-12 тысяч рублей (3/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Мощный и экономичный процессор
|Неплохая камера
|Классная автономность
|NFC присутствует (чё вы смеётесь-то, в Redmi Note 9 его нет, например)
|Относительно недорого
|Чем плох
|Средний по чёткости дисплей (в Redmi Note 8T он лучше)
|Статус «экзотики», со всеми вытекающими проблемами с поиском аксессуаров и запчастей
|Медленно заряжается и от розетки, и от PowerBank
|Все подробности
|Характеристики Realme 5
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 10600 рублей
|Техпорт — 11500 рублей
|Беру — 11900 рублей
|Ситилинк — 12000 рублей
13-15 тысяч рублей
Samsung Galaxy M21 — бюджетный смартфон с лучшей автономностью. Не в ущерб всему остальному
Когда в 2019 году Samsung впервые за долгое время выпустил смартфон, способный конкурировать с Xiaomi, казалось, что мир перевернулся с ног на голову и теперь уж корейцы наконец-то возьмутся за ум, начнут клепать только хорошие смартфоны, чтобы не умереть под натиском китайских производителей
Но в итоге оказалось, что это была, скорее, случайность — за пределами Galaxy A50 и за рамками флагманов Самсунг выпускал переоценённые и невыразительные «вёдра». Не настолько ущербные, как Galaxy J3/J5/J7 в своё время (на фоне J-серии смартфоны хорошие, поэтому фанаты Самсунга продолжили есть кактус и покупать новую A-серию), но и ничего в них не было такого, чтобы сказать «не буду покупать Сяоми, а пойду и доплачу лишних 5-7 тысяч за аналогичный по характеристикам Galaxy!»).
И на этом ужасном разочаровании можно было бы сказать: «Да и чёрт с ним! Что там у нас ещё есть приличного от других производителей?», но есть три счастливых исключения. Это Galaxy M21, M31 и M30s. По сути, один и тот же смартфон (M21 и M30s так и вообще почти 100% клоны) с мелкими отличиями. И одинаковой идеологией: ставим самый экономичный процессор из самсунговских (импортозамещение же, ну!), не менее самсунговский экономичный дисплей AMOLED, добавляем туда камеры не хуже, чем у Xiaomi… но не «паримся» с их настройкой, чтобы не фотографировали слишком хорошо и не мешали продавать Galaxy A71 и т.д.
Что получается в итоге? Смартфон в разумном по габаритам (а не как в ваших сpаных Oukitel и т.д. толщиной с зарплату Абрамовича) корпусе с отличной, лучшей автономностью не только среди бюджетных моделей, но и вообще, а ещё классным дисплеем, который у китайцев обычно встречается в смартфонах дороже 20 тысяч рублей. Единственный дешёвый «китаец» с AMOLED — Huawei Y8P, но у него полно других недостатков, и до уровня Samsung M21/M30s он по совокупности характеристик всё равно не дотягивает.
А что же Xiaomi? А Xiaomi поделены на две эпохи: смартфоны 2018-2019 гг. с 4000 мАч и адекватными ценами, и смартфоны 2020 года выпуска с логикой «да куда ты денешься, козёл, и по новой цене купишь!» и 5000 мАч в аккумуляторе. И все с более прожорливым и менее толковым в солнечную погоду IPS-дисплеем.
В итоге получаем интересную ситуацию, когда ни один из смартфонов Xiaomi не дотягивает по автономности до Galaxy M21, а у равного по цене, более быстрого и более крутого по камерам Redmi Note 9 с 5000 мАч (у Самсунга 6000 мАч, но хотя бы так) нет NFC — никто не стал заморачиваться интересами «русских холопов» (китайцы платят не через NFC, по считыванию штрихкодов с экрана) и паять внутрь корпуса модуль для оплаты через Google Pay. А если вам чего-то такого захотелось, сходите и купите Redmi Note 9S за примерно 18 тысяч рублей.
Значит ли это, что Samsung Galaxy M21 превзошёл Xiaomi Redmi Note 9 «вопреки», а сам по себе паршивый смартфон? Пожалуй, нет — если по скорости работы Xiaomi определённо круче (процессоры Samsung нынче неказистые и уступают даже MediaTek, который стоит в новых Сяоми), то по качеству фото разница невелика, а по автономности и практичности Redmi курит в сторонке.
А главное — Samsung дешевле! Смартфон самой наглой (после Apple, пожалуй) конторы с точки зрения цен стоит от 14 тысяч рублей в оф.рознице (в «серой» — ещё дешевле), тогда как Xiaomi чуть лучше уровнем (Redmi Note 9S) у официалов встречается чаще всего за 18 тысяч.
Если игры на смартфоне интересуют вас в последнюю очередь, а автономность — в первую, Galaxy M21 будет лучшим вариантом для покупки в пределах 15 тысяч рублей среди бюджетных смартфонов. И единственным бюджетным Самсунгом до 15 тысяч рублей, который нельзя назвать хламом.
|Сколько стоит
|13.5-16 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Очень качественный и редкий в недорогих смартфонах дисплей Full HD+ AMOLED
|Лучшая автономность среди всех смартфонов «породистых» брендов
|Полноценный слот для одновременной установки 2xSIM и microSD
|Нормальная (не «летает», но и не «тормозит») скорость работы
|NFC
|Неплохие камеры
|Чем плох
|С играми справляется намного хуже аналогичных по цене «китайцев»
|Есть немало смартфонов стоимостью 15 тысяч, которые работают быстрее
|Все подробности
|Обзор Samsung Galaxy M21
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 13500 рублей
|Связной — 15000 рублей
|МТС — 15000 рублей (с промокодом HOME10 )
|Нотик — 15000 рублей
15-18 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 8 Pro — «сбычие всех мечт» покупателя бюджетного смартфона
Все смартфоны как смартфоны, а Redmi Note 8 Pro — смартфон-аргумент. Видишь обзорщика, который рассказывает что-то о бюджетных смартфонах, говоришь «как тебе такое, продажный агент Самсунга и Realme?» со ссылками на цены Redmi Note 8 Pro, и видишь, что обзорщику нечем парировать. Потому что это один из самых крутых недорогих смартфонов, как по уровню «максимальности» характеристик, так и по соотношению цены и качества.
На самом деле Redmi Note 8 Pro не была уготована судьба стать «живой классикой» бюджетных смартфонов — стартовал он коряво и долгое время разбирающиеся в смартфонах покупатели не хотели его покупать. Почему? Из-за китайского процессора MediaTek внутри.
Китайский процессор — это как шашлык из курицы. В принципе, всё равно хорошо (шашлык же!), но не в случае, когда тебе впаривают куриный шашлык по цене свиного. Вот и за Redmi Note 8 Pro поначалу очередь не выстраивалась — 18 тысяч за 64 Гбайт и 20 тысяч за 128 Гбайт осенью 2019 года казались перебором за бюджетную серию Redmi Note (ха-ха, знали бы вы, что Redmi Note 9 Pro будет стоить уже 24 тысячи!).
Но шли месяцы, а альтернативных смартфонов, которые бы «переплюнули» по характеристикам Note 8 Pro при меньшей цене, не появлялось. Да и магазины из-за отсутствия ажиотажного спроса начали «прогибаться» и немного снижать цену — и продажи пошли. В итоге смартфон стал сверхпопулярным, и только прибавил в продажах, когда Redmi Note следующего поколения не предложил ничего нового (кроме другой марки процессора, близкого по мощности), но стал дороже на 25%.
«Так что там с процессором-то?», — спросите вы. Да ничего особенного — о MediaTek все знают, что они:
«Жрут» аккумулятор слишком быстро при одной и той же мощности в сравнении с Qualcomm Snapdragon
Получают обновления Android позже, чем модели с Snapdragon и даже Kirin (потому что заставить работать процессор MediaTek не через задницу сложнее, чем более продуманные с точки зрения драйверов аналоги).
Первую проблему Xiaomi хитро компенсировали, когда вместо традиционных 4000 мАч впихнули аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В итоге смартфон работает столько же, сколько конкуренты с 4000 мАч, и по толщине близок (диагональ дисплея большая, аккумулятор длинный и тонкий), а сравнивать автономность с другими смартфонами при 4500 мАч будут только фанатики, которых мало.
Вторая проблема… пока себя никак не проявила — Redmi Note 8 Pro благополучно обновили с Android 9 на Android 10, всё работает. А опасений было много — в своё время, когда вышел Redmi Note 3 на базе MediaTek, Xiaomi благополучно «забила болт» на обновления Android, поэтому смартфон родился и умер с Android 5.0 без каких-либо дальнейших телодвижений.
В итоге, даже с учётом того, что цены на Xiaomi Redmi Note 8 Pro простираются до 19 тысяч (в лучшем случае) за 128 Гбайт-версию, это лучший смартфон в диапазоне 15-20 тысяч рублей по сочетанию качества съёмки на камеры, производительности + автономности. Дорого? Очень! Сам удивляюсь, как у меня хватает «борзости» называть такой смартфон бюджетным. Но таковы реалии нашего деревянного рубля — в долларах этот смартфон оценивается в $210, что ещё недавно представляло собой 12-13 тысяч рублей.
И оно того стоит, потому что смартфон уровнем выше этого вы не купите ни за 20, ни за 25 тысяч. Но об этом поговорим в другой раз (надеюсь), в статье о лучших смартфонах среднего класса.
|Сколько стоит
|15-19 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Яркий качественный дисплей с большой (извините, других не завезли) диагональю
|Хорошая автономность
|Классная 64 Мп-камера
|Очень мощный процессор
|Чем плох
|По такой цене хотелось бы видеть AMOLED-дисплей
|Процессор настолько прожорливый, что с 4500 мАч автономность, как с 3800-4000 мАч
|Качество записи видео, с учётом цены, так себе
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 15500 рублей (64 Гбайт)
|Xcom-shop — 16300 рублей (64 Гбайт)
|Беру — 16500 рублей (64 Гбайт)
|М.Видео — 17500 рублей (64 Гбайт)