Лучший смартфон 2019 года с большим (очень большим!) экраном — Samsung Galaxy A80

Начнём с того, что смартфоны, в которых вы считаете экран большим, на самом деле не такие уж великаны. Например, в популярном у трудящихся Samsung Galaxy A20 6.4 дюйма экрана. Много? Но с нынешней безрамочностью он по размерам даже чуть компактнее, чем iPhone 7 Plus и 8 Plus с 5.5 дюймами. Что-то я не припоминаю жалоб на то, что Айфоны плюс-версий невероятно огромны.
В общем, годы идут, а "стандарты красоты" остаются неизменными. Просто раньше экраны были меньше по высоте, но более широкими и с рамками. Поэтому компактным смартфоном считались модели с диагональю 5-5.2", среднеразмерными были аппараты с 5.5", а эталоном больших смартфонов, но ещё не "лопат" всегда были Самсунги Galaxy Note с их 5.7 дюймами (Galaxy Note 3, Note 4, Note 5, Note 7 и подражатели).
Сейчас ничего не изменилось. Просто в габариты 5.1-5.3-дюймовых смартфонов влезают модели с 5.7-5.8 дюймами (Samsung Galaxy S10e с 5.8 дюймами один в один по размерам с Samsung Galaxy S7, у которого 5.1 дюйма). Средние по размеру смартфоны - это теперь модели с 6.2-6.4 дюймами в габаритах старых смартфонов с 5.5". А "лопаты" - это нынче мобильники с 6.7 дюймами и больше. Звучит страшно, но наш 6.7-дюймовый Samsung Galaxy A80 в действительности компактнее классического ультимативного лопатофона - Xiaomi Mi Max первого поколения. При том, что в Сяоми всего лишь 6.4 дюйма экрана. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
Внешний вид и эргономика
На официальных фотографиях Galaxy A80 страшный, как жизнь на российскую пенсию, и похож на устаревшую модель холодильника LG. И ещё не известно, кто красивее.
Но вживую всё не так страшно. Во-первых, безрамочность действительно впечатляет - смартфонов с настолько радикально натянутым до краёв экраном сегодня не так уж много, и почти все они китайские (OPPO Reno, Xiaomi Mi 9T и др.). Sony вытягивает экраны колбаской, убирает нижнюю рамку, но оставляет верхнюю. LG живёт в 2017 году, когда было модно воровать дизайн iPhone X с его широкой "чёлкой". Apple вообще не напрягается - ребята нюхают белый порошок и транжирят миллионы, о судьбе айфонов не заботятся. Так вот...
Вживую гораздо более красивый, чем на фото
Больше всего Galaxy A80 вживую похож на футуристический планшет - хоть сейчас в сериал о ближайшем будущем. И, желательно, сразу раздать актёрам много экземпляров, потому что смартфон скользкий и тяжёлый - неадекватно тяжёлый. Потому что 220 грамм - это вес китайского смартфона с 7000 мАч в аккумуляторе. Или банка со шпротами. Будете в магазине - сравните по весу банку со шпротами со своим смартфоном, и вы поймёте, что для мобильника с жалкими 3700 мАч, без стереодинамиков и водозащиты (а именно такой Galaxy A80) это слишком.
Спереди смартфон классный. Радует, что самсунговцы не стали в очередной раз лепить зализанный на бока дисплей, а взяли и обвели плоский AMOLED рамкой по периметру. Когда отполированная до блеска рамка медного цвета переливается под лучами солнца, это выглядит очень классно!
Вообще, чувствуется, что с Galaxy A80 корейским дизайнерам дали волю - это редкий случай, когда в смартфоне наплевали на все принципы Samsung, которыми компания до сих пор любила хвастать. Разъём 3.5 мм для наушников? Нет его! Слот для карт памяти? Тоже нет! Беспроводная зарядка? Обойдётесь! Водозащиты тоже нет. Это точно Самсунг, а не Honor, который переодели в другой корпус?
Без карт памяти прожить будет можно, потому что 128 Гбайт памяти хватит для большинства пользователей (чувствую себя Биллом Гейтсом, а о водозащите представители Samsung говорят, что ставка на неё не сработала - во времена Galaxy A 2017 года водоплавающими были даже Galaxy A3. Но проку от этого не было - мало кто покупал смартфоны из-за водозащиты (большинство покупателей даже не знали, что смартфоны водонепроницаемые), зато ремонт таких смартфонов был сложнее из-за того, что нужно было сохранять герметичность. Да и вообще, при прочих равных корейцы считают, что лучше вложиться в камеры или процесссоры, чем в водостойкость.
Самый дорогой смартфон из пластика!
Вы будете смеяться, но Galaxy A80 - самый дорогой пластиковый смартфон в истории, если считать в рублях. В долларах старые пластиковые флагманы стоили не меньше, а вот пластмассу за 45 тысяч рублей ещё не предлагал никто. Правда, пластик максимально глянцевый, похожий на стекло и породистый с виду. Да и рама + все окантовки камер и т.д. металлические Но сам факт...
Селфи-камера здесь отсутствует как класс. Вместо неё - поворотная тыльная камера. Стоит зайти в приложение “Камера” и активировать режим съёмки селфи, как начинает работать автоматика - выезжает верхняя часть задней крышки и переворачивается камера. Затем она так же автоматически задвигается.
Правда, если телефон в это время лежит на спинке, то задвинуться она сама не может - и смартфон выдаёт предупреждение.
То есть, тут важно отметить несколько вещей. Первое: Galaxy A80 - не слайдер. Выдвигается только верхняя часть задника корпуса. Второе - работает всё автоматически, вручную разложить камеру нельзя. Третье - механизм срабатывает вполне быстро - быстрее, чем у Asus Zenfone 6, но медленнее, чем выдвижение селфи-камеры у Xiaomi Mi 9T.
Как видно, сканера отпечатков на корпусе Galaxy A80 тоже нет нет - его встроили в экран. И сразу скажу, что получилось так себе - работает он медленно, срабатывает зачастую с чёрт знает какого раза. До сих пор лучший сканер в экране из всех, что я тестировал - как ни странно, в Oppo Reno Z.
Слот для двух nano-SIM странный. То, что нет карты памяти - это ещё ладно, но то, что слот абсолютно симметричен и его вообще не понятно, какой стороной его запихивать обратно - это уже как-то напрягает. Да, сам слот подписан - какая сторона "смотрит" на экран (TOP), какая на спинку (BTM), но если поставить симки - то они как раз эти надписи и закроют. Причём, симки будут контактами наружу. Хорошо хоть другой стороной слот поставить невозможно, а то был бы риск переломать контакты и фиксаторы внутри.
Экран и интерфейс
О-о-о, экран тут большой, реально большой - 6.7 дюймов. Сейчас смартфонов с настолько большим экраном, считай, не осталось. Из недавних моделей-лопатофонов, Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3, у обоих всё плохо с распространённостью и нет перспектив.
Honor 8X Max почти исчез из продажи и остался он разве что в М.Видео и DNS, да и то не во всех регионах. И дальше будет хуже, потому что 8X Max основан на "просто" Honor 8X, а его уже сняли с конвейера и уже выпускают Honor 9X. Без Max-версии.
Xiaomi Mi Max 3 в России никогда официально не продавали, но в мелких магазинах он ещё доступен. Правда, это тоже пожилая модель, суть растянутый Xiaomi Redmi Note 5, и замены её не будет - Сяоми заявили это официально. Из солидных (а не перелицованных прошлогодних бюджетников) смартфонов с большим экраном остались только Huawei Mate 20X и Honor Note 10, но всё это экзотика Алиэкспресса, с прошитыми через "труднодоступные места" Google-сервисами и сомнительными перспективами обновления Android.
6.7 дюймов дисплея сегодня – редкий вид. И у Galaxy A80 самый качественный дисплей среди всех лопатофонов
Теперь вы понимаете, насколько уникален Samsung Galaxy A80 и его экран?
При этом сам экран очень хорош - по уровню яркости в ручном режиме он даже лучше, чем AMOLED в дорогущем Samsung Galaxy S10+. И, в общем, среди смартфонов с диагональю 6.7 дюймов и более это самый лучший смартфонный экран.
Но есть и минусы. Как водится у Samsung, лучше сразу же отключить “Защиту от случайного касания” в “Настройки -> Дисплей”. Тут, как и в других современных Galaxy, она работает как-то наоборот - с ней ложных нажатий наоборот больше.
|Samsung Galaxy A80
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|424-446/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95-100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,52
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700К-7100К
Цветопередача классная, в целом к экрану претензий нет, и даже наличие HDR10 - приятный бонус. Хотя лично мне цвета на дисплеях Samsung не нравятся, но это вкусовщина. Характеристики, повторюсь, отличные.
Смартфон работает на Android 9 с интерфейсом One UI 1.1. Стандартный размер значков и шрифтов запредельно большой, будто смартфон сделали для полуслепых бабушек. Но всё настраивается, правда, долго и нудно.
Звук
Даже дешёвые Самсунги (Galaxy A50, например) звучат лучше "китайцев", а здесь уж сами корейские боги велели. И действительно, Galaxy A80 в наушниках выдаёт чистый и уравновешенный звук - не такой, чтобы аудиофилы сказали "ух!", но высказывать какие-то претензии желания не появляется - Xiaomi Mi 9 в наушниках звучит хуже, не говоря уже о Хуавеях, которым, так исторически сложилось, медведь на ухо наступил (планшет MediaPad M3 был счастливым исключением).
Расстраивает только, что нормальный звук по проводам вы так просто не получите: нужен переходник с USB Type-C на 3.5 мм. В комплекте его нет (есть только паршивенькие наушники под разъём USB-C), а переходники от китайских смартфонов (Huawei P20 Pro, например) Самсунг отказывается видеть.
Динамик неплохой. Нет, он намного хуже того, что мог выдать шедевральный по аудиочасти LG G7, и даже до идеологически близкого ASUS ZenFone 6 не дотягивает. Но Huawei P30 Pro играет примерно так же, да и Nokia 9 PureView тоже, если уж на то пошло. Радикально круче играют только смартфоны со стереодинамиками - Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S10, Sony Xperia 1 и др. Но это уже другая ценовая категория (а снятый с производства P20 Pro попробуй найди в новом состоянии).
Производительность и автономность
Процессор Qualcomm Snapdragon 730 - это не "самый" шик по меркам современных смартфонов. С оглядкой на цену Galaxy A80, он выглядит скупердяйством - в "просто" смартфонах можно получить такую же скорость работы в смартфоне, который на 20 тысяч рублей дешевле - Xiaomi Mi 9T, например. При этом в нём и AMOLED-дисплей будет не намного меньше, и безрамочность будет такой же.
С другой стороны, выбирать смартфон по мощности процессора так же глупо, как выбирать машину только с оглядкой на время разгона 0-100 км/ч. Если не быть максималистом и признать, что квалкоммы 700-й серии достаточны по мощности и более экономичны, чем восьмисотки, прибудет вам счастье.
Потому что в огромном корпусе процессор-зам.флагмана почти не нагревается, игровой мощности на экране с разрешением Full HD+ хватает для всего, оболочка ворочается с нормальной скоростью. С хорошей она ворочается только на Galaxy S10, да и то не всегда (спасибо криворуким программистам Самсунг за наше счастливое детство и необходимость напяливать кастомную прошивку, чтобы смартфон перестал подвисать без причины).
Процессор как в Xiaomi за 26 тысяч. И ещё 20 тысяч доплаты за то, что «это ж Самсунг!»
Автономность тоже довольно типичная для такой ёмкости аккумулятора (3700 мАч), разве что не могу не отметить тенденцию уменьшения времени работы именно в режиме чтения, но увеличения в режимах просмотра видео и особенно игр.
Это ещё раз напоминает об особенностях работы OLED-дисплеев (экономия заряда в играх и фильмах за счёт отключения экрана при показе чёрного цвета), которые теперь используются в смартфонах почти повсеместно.
Камеры
Камеры у Samsung давно уже весьма приличные, но, когда мы не говорим о флагмане - могут быть нюансы. И тут они тоже есть. К сожалению, не всегда возможно предсказать результат - даже если посмотреть на готовый снимок на экране смартфона, ещё не понятно, как он будет выглядеть на мониторе или телевизоре. Потому что экран смартфона, если не переводить его в режим отображения реалистичных цветов, а оставить стандартные яркие, перевирает картинку тотально. И вам кажется, что фото шедевральное, но отправляете друзьям, а они вам сообщают, что фотография паршивенькая.
Самая частая проблема - замыливание. То ли из-за фокуса, то ли из-за шевеленки (неадекватного подбора выдержки).
Камеры неплохие, но иногда живут своей жизнью
Модулей здесь два - обычный широкоугольник и сверх-широкоугольник с бочкообразной дисторсией. Оптического (без потери качества) зума нет, но зуммировать можно и на обычный модуль - получается всё равно неплохо.
Есть здесь и ещё одна чисто “самсунговская” проблема, которую я встречаю во всех Galaxy 2019 года. Довольно часто если нажать кнопку спуска затвора в интерфейсе камеры, вместо того, чтобы сделать снимок, приложение переходит в режим зуммирования. Самого зуммирования не происходит, но появляется полоска зума.
Это крайне раздражает - приходится как-то перехватывать смартфон и пробовать снова. Тем более, выйти из режима зуммирования почему-то с одного нажатия тоже не получается. Особенно часто проблема возникает при съёмке в ландшафтном (горизонтальном) положении мобильника.
По селфи здесь ничего удивительного, ведь, отдельной селфи-камеры здесь нет - вместо неё вас будет снимать основная. Только в отличие от обычной съёмки, здесь уже три настройки угла обзора - узкий угол, широкий (стандартный) и сверх-широкий. То есть, дополнительный здесь именно узкий угол, что-то вроде небольшого цифрового зума, ну или кропа с основного модуля. Здесь картинка по геометрии получается более близка к портрету.
Качество съёмки видео очень классное!
Некий элемент везения присутствует и при съёмке селфи (камеры же те же самые и тупят аналогично). Некоторые снимки (даже в не самых идеальных условиях) получаются отлично, другие - откровенно неудачные.
С видео, впрочем, всё хорошо. По крайней мере, днём. Смартфон неплохо снимает как в Full-HD/60 fps, так и в 4K/30 fps, но в последнем случае явно необходим стабилизатор.
Ночью ситуация усугубляется “гуляющим” фокусом - здесь уже в FHD/60 лучше не снимать (тут ещё из-за короткой выдержки всё слишком тёмное получается). А вот в 4K/30 картинка смотрится хорошо.
Конкуренты
|Samsung Galaxy A80
|Xiaomi Mi 9T
|Asus Zenfone 6
|Операционная система
|Android 9.0 + One UI 1.1
|Android 9 + MIUI 10.3
|Android 9.0 + ZenUI 6
|Экран
|6,7", 1080x2400 пикселей, 20:9, 393 ppi, AMOLED, HDR10
|6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,4", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 409 ppi, IPS, Gorilla Glass 6, HDR10
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер 4x Kryo 485 1,8 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 1x Kryo 485 2,84 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Adreno 640
|Оперативная память
|8 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|8 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|256 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/2,0 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS
|Аккумулятор
|3700 мАч
|4000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,2x76,5x9,3 мм
|156,7x74,3x8,8 мм
|159,1х75,4x9,2 мм
|Масса
|220 г
|191 г
|190 г
|Цена
|46 тысяч рублей
|29 тысяч
|50 тысяч рублей
Asus Zenfone 6
Как и у Galaxy A80, у Zenfone 6 селфи-камера - это перевернувшаяся основная камера. Разве что, поворот здесь происходит медленнее, да ещё и останавливается на пол-пути - мол, чтобы снимать скрытно. Фотографирует ZenFone чуть лучше, динамик громкой связи в нём тоже более крутой, в наушниках с Самсунгом паритет - Galaxy A80 для тех, кто любит, чтобы играло сразу хорошо, ASUS позволяет поковыряться и настроить звук более точно. Но нельзя сделать хороший звук сразу - ковыряться именно, что придётся.
Также Zenfone 6 при схожей цене гораздо более быстрый и у него лучше автономность, хотя экран IPS, поэтому выглядит он не так эффектно, но мерцает меньше (для людей с чувствительным зрением это будет важно).
Правда, топовую модель Zenfone 6 с памятью 8/256 Гбайт уже не найдёшь, а версия 6/128 Гбайт стоит уже 40 тысяч рублей - то есть, дешевле. И он компактнее.
Xiaomi Mi 9T
Ещё один вариант с нестандартной селфи-камерой - вышедший недавно Xiaomi Mi 9T. У него тоже Qualcomm Snapdragon 730, как и у Galaxy A80, но сама селфи-камера всё-таки присутствует - она спрятана в корпус и выдвигается автоматически. Происходит это гораздо быстрее, чем у Galaxy A80. Основная камера почти так же, как в Самсунге, а вот качество съёмки видео заметно ниже.
Сканер отпечатков пальцев в экране работает так же плохо, как и у Samsung. Зато цена на 20 тысяч рублей ниже, а сам смартфон - меньше и легче.
Итого
Samsung Galaxy A80 сам по себе - довольно спорная модель. Его официальная цена почти равна “серому” Galaxy S10e, который при этом предлагает более крутой дисплей, стереодинамики, водозащиту, беспроводную зарядку, более качественные камеры и более мощный процессор и более лучшую автономность. И который мы в Ferra.ru считаем одним из лучших смартфонов 2019 года вообще.
Складывается ощущение, что работа над A80 закончилась на этапе "понтов" - камеры иногда ведут себя странно, будто прошивка не финальная, оболочка работает со средней скоростью, а не "летает", хотя с весны, когда вышел Galaxy S10, пора было бы её уже отполировать. Опять же - явно неудачный сканер отпечатков пальцев. И не потому, что в экране, а потому, что он плохо работает.
Не лучший смартфон, но лучший смартфон с большим экраном среди продающихся в России
Самсунговцы в ответ на все обвинения говорят "не для вас моя роза цвела - это смартфон для молодёжи, блогеров и видеостримеров, ведущих активный образ жизни!". Звучит как маркетинговый бред: во-первых, у молодёжи не валяются 46 тысяч на покупку какого-то там унылого смартфона. Молодёжь, которая заморочена на смартфонах и разбирается в характеристиках, купит себе либо Xiaomi Mi 9T на 20 тысяч дешевле, либо Samsung Galaxy S10e, который по такой же цене лучше. А те, кто не разбираются... чуть добавят и купят себе iPhone X. По тем же соображениям, по котором молодые люди берут "уставшие" BMW вместо новых и более надёжных Тойот.
И всё же это не повод "закапывать" Galaxy A80 на корню. Просто нужно понять, что, вопреки лапше маркетологов, это не смартфон для хипстеров, а просто последний привет Самсунга по-настоящему крупным "лопатофонам". Как я уже сказал, на российском рынке нет ничего с таким же большим экраном и близкими характеристиками - Honor 8X и Xiaomi Mi Max 3 уже староваты и изначально хуже по производительности, качеству экрана и качеству камер. Honor Note 10 и Huawei Mate 20X - алиэкспрессовские смартфоны-приключения, причём в случае с Mate 20X приключения бессмысленные (смартфон не впишется в таможенный лимит в 500 евро и вы попадёте на доп.пошлины при его заказе из Китая).
Итого, мы получаем лучший современный смартфон с по-настоящему большим экраном, но завышенной ценой. Поэтому выжидаем, когда цены опустятся до адекватного уровня (хотя бы 35 тысяч рублей), и тогда, если 6.7 дюймов дисплея вас не отпугивают, а не радуют, это будет идеальный кандидат для покупки.