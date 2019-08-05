Лучший смартфон 2019 года с большим (очень большим!) экраном — Samsung Galaxy A80

Слот для двух nano-SIM странный. То, что нет карты памяти - это ещё ладно, но то, что слот абсолютно симметричен и его вообще не понятно, какой стороной его запихивать обратно - это уже как-то напрягает. Да, сам слот подписан - какая сторона "смотрит" на экран (TOP), какая на спинку (BTM), но если поставить симки - то они как раз эти надписи и закроют. Причём, симки будут контактами наружу. Хорошо хоть другой стороной слот поставить невозможно, а то был бы риск переломать контакты и фиксаторы внутри.

Экран и интерфейс

О-о-о, экран тут большой, реально большой - 6.7 дюймов. Сейчас смартфонов с настолько большим экраном, считай, не осталось. Из недавних моделей-лопатофонов, Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3, у обоих всё плохо с распространённостью и нет перспектив.

Honor 8X Max почти исчез из продажи и остался он разве что в М.Видео и DNS, да и то не во всех регионах. И дальше будет хуже, потому что 8X Max основан на "просто" Honor 8X, а его уже сняли с конвейера и уже выпускают Honor 9X. Без Max-версии.

Xiaomi Mi Max 3 в России никогда официально не продавали, но в мелких магазинах он ещё доступен. Правда, это тоже пожилая модель, суть растянутый Xiaomi Redmi Note 5, и замены её не будет - Сяоми заявили это официально. Из солидных (а не перелицованных прошлогодних бюджетников) смартфонов с большим экраном остались только Huawei Mate 20X и Honor Note 10, но всё это экзотика Алиэкспресса, с прошитыми через "труднодоступные места" Google-сервисами и сомнительными перспективами обновления Android.