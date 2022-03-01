Почему вы должны про это знать? Впечатления от HONOR Magic 4 Pro

Почему вы должны про это знать? Впечатления от HONOR Magic 4 ProОдна из самых цепляющих новинок Барселоны
Сомневаюсь, что при виде iPhone 13 владельцы смартфона предыдущего поколения теряли дар речи. Это проще сделать от нынешних цен, но не от суммы реализованных технических инноваций. Очередные модели Samsung в этом году тоже не показали впечатляющего прорыва. Realme явно сделали хит в классе «доступные флагманы», но все-таки это не элита мобильного рынка. Впрочем, за это мы их и любим: кто-то же должен делать продукты с разумным соотношением цены и качества? Но как быть тем, кто хочет видеть в смартфонах мощный прогресс год от года, получать в значительной мере новый пользовательский опыт и ко всем составляющим продукта мысленно подставлять «эмэйзинг»?
Судя по презентации HONOR в Барселоне, все это актуально для нового флагмана HONOR Magic 4 Pro. В 2021 после обретения независимости (и, что важнее, доступа к сервисам Google) у них получился добротный середнячок HONOR 50. Хороший, но без вау-эффекта. Теперь они все-таки развернулись в полную силу и вышли на европейский рынок с впечатляющим флагманом, его более доступной версией, а также парочкой заслуживающих внимания аксессуаров, очередные смарт-часы и TWS наушники с функцией измерения температуры тела. Есть ощущение, что с такими продуктами можно даже не вспоминать про изначальное позиционирование бренда (доступные смартфоны для молодежи) и теперь будет принято считать HONOR одним из локомотивов технического прогресса в смартфоностроении.
Как выглядит HONOR Magic 4 Pro
Невозможно говорить о дизайне объективно. Например, мне очень нравится камерный модуль от края до края в Pixel 6 и серая экокожа с выступами у realme GT Master Edition. А вот круглые модули камер нравятся не сильно. Разумных и логичных объяснений у меня нет, просто вкусовщина. Впрочем, если объективно подойти к вопросу, дизайн HONOR Magic 4 Pro должен нравиться покупателям. Спереди — эффектное, загнутое по четырем сторонам стекло. Не очень удобное и практичное решение, если уж говорить по-справедливости, однако красивое.
Сзади огромный блок камер расположен по центру корпуса и выполнен симметрично. Все вместе создает впечатлением продуманного дизайна, над которым действительно работали. А еще мне очень понравился выбор цветовых решений. Есть черный и, как говорит OnePlus, сложный в производстве белый корпус. То есть, настоящая классика, а не утомившие за последние годы темно-серый и серебристый. Еще будет доступен стильный светло-голубой, любимый в Китае золотистый и броская версия с рыжей экокожей.
Как дела с производительностью
Разумеется, HONOR для Magic4 Pro выбрала самые мощные комплектующие, однако лучшие ли? Смартфон работает на базе новейшего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, получил 8 ГБ оперативной памяти и быстрый накопитель 256 ГБ. В поддержку железа добавлены еще и программные технологии оптимизаций: ускорение процессора Turbo Engine, повышение FPS за счет HONOR OS Turbo X и основанный на искусственном интеллекте Super Rendering для улучшения графики в играх. На словах звучит круто, что на практике — надо проверять.
Восьмое поколение процессоров Snapdragon имеет все шансы запомниться нам как самый проблемный флагманский чип в истории из-за проблем с перегревом и драматичным падением производительности при долгой нагрузке. В 2021 году складывалось ощущение, что некоторые субфлагманы на младших версиях Qualcomm или топовых MediaTek способны дать лучший пользовательский опыт, например, для хардкорных мобильных геймеров, чем некоторые смартфоны на Snapdragon 888. Особенно, если взять в расчет, что проблемы с перегревом и производительностью очень разнились от производителя к производителю.
На текущий момент вышли единицы смартфонов с Snapdragon 8 Gen 1, но судя по Xiaomi 12 и Moto Edge X30 проблемы с перегревом точно не стали меньше. Пользователи жалуются, Qualcomm отрицает. В случае с HONOR Magic 4 Pro паниковать раньше времени я бы не советовал. Равно как и в прошлом году, все будет зависеть от приложенных производителем усилий к вопросу охлаждения. На текущий момент есть основания надеяться, что инженеры HONOR не должны были оставить этот вопрос без внимания.
Дисплей и его особенности
В HONOR Magic 4 Pro установлен LTPO-экран с загнутыми по четырем сторонам краями. Диагональ составляет 6,81 дюйма, разрешение — Full HD+ (2848×1312 точек). Максимальная частота обновления экрана равна привычным для флагманов 120 Гц, однако технология дисплея позволила реализовать динамическое изменений от 1 до 120 Гц в зависимости от происходящего на экране. Смартфон отображает до 1,07 млрд цветов, обеспечивает 100-процентный охват пространства DCI-P3 и поддерживает расширенный динамический диапазон HDR 10+. Максимальная яркость заявлена на уровне 1000 кд/м2, а точность цветопередачи (дельта Е) обещают 0.5. Настолько малое отклонение крайне редко встречается в смартфонах, будет интересно проверить заявленное в деле редакционным колориметром.
Для управления яркостью LTPO дисплея используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ), то есть пульсирующее включение и выключение подачи энергии на дисплей. Низкие значения могут вызывать значительный дискомфорт у чувствительных к мерцанию пользователей, особенно, на низких уровнях яркости. В HONOR Magic 4 Pro проблемы решили кардинально: повысили значение до рекордного среди всех смартфонов на рынке и получили параметр, значительно превышающий возможности человеческого глаза. Проще говоря, если на других смартфонов с AMOLED экранами у вас начинают болеть глаза, с новым HONOR такой проблемы не будет. Частота ШИМ у дисплея составляет 1920 Гц, предыдущий рекорд был у HUAWEI P50 Pro — 1448 Гц. Флагманы других производителей в разы отстают, так у iPhone 13 (по данным DxO) этот параметр составляет 480 Гц, у Samsung Galaxy S21 — 245 Гц (Notebookcheck).
Камер и сенсоров больше обычного
HONOR Magic4 Pro оснащён камерой с тремя модулями: 50-Мп сенсор с широкоугольным объективом, 50-Мп модуль со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 122° и телеобъектив 64 Мп с технологией Ultra-Fusion. Кроме того, используются два вспомогательных сенсора для улучшения качества съемки. На презентации модуль камер назвали «Глаз музы» и пообещали невероятное качество съемки, детализацию и точность цветопередачи. Какую строчку смартфон займет в рейтинге DxO Mark и какими будут реальные впечатления от его использования — покажет время. На текущий момент заявленные возможности выглядят интересно, хотя и к показанному со сцены мы привыкли относиться с некоторым скептицизмом.
Фронтальная камера двойная, имеет разрешение 12 Мп. Второй сенсор не участвует в съемке и отвечает за построение карты глубины для биометрической разблокировки. Уже сейчас понятно, что система будет более надежной, чем при использовании только обычной камеры, однако пока не ясно, можно ли будет лицом подтверждать платежные операции.
Что еще интересного
В HONOR Magic 4 Pro установлен аккумулятор 4600 мАч с зарядкой 100 Вт, позволяющей получить 50% энергии всего за 15 минут подключения к розетке. Смартфон работает под управлением Magic UI 6 на Android 12 (с сервисами Google), оснащен модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, стереодинамиками, а также новым ультразвуковым подэкранным сканером отпечатка пальца Qualcomm увеличенной площади. Защита от воды присутствует, заявлен стандарт IP 68. Кроме того, в смартфоне обещают довольно много интересных программных решений для улучшения пользовательского опыта, например, AI-преобразование обычных видео в HDR. Про все интересней будет поговорить после реального использования смартфона, а не исходя из данных презентации, поэтому мы все-таки попытаемся дождаться появления HONOR Magic 4 Pro в России. Но когда это будет и в какую рублевую сумму превратятся заявленные 1099 евро — пока тайна.