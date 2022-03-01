Почему вы должны про это знать? Впечатления от HONOR Magic 4 Pro

Сзади огромный блок камер расположен по центру корпуса и выполнен симметрично. Все вместе создает впечатлением продуманного дизайна, над которым действительно работали. А еще мне очень понравился выбор цветовых решений. Есть черный и, как говорит OnePlus, сложный в производстве белый корпус. То есть, настоящая классика, а не утомившие за последние годы темно-серый и серебристый. Еще будет доступен стильный светло-голубой, любимый в Китае золотистый и броская версия с рыжей экокожей.

Как дела с производительностью

Разумеется, HONOR для Magic4 Pro выбрала самые мощные комплектующие, однако лучшие ли? Смартфон работает на базе новейшего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, получил 8 ГБ оперативной памяти и быстрый накопитель 256 ГБ. В поддержку железа добавлены еще и программные технологии оптимизаций: ускорение процессора Turbo Engine, повышение FPS за счет HONOR OS Turbo X и основанный на искусственном интеллекте Super Rendering для улучшения графики в играх. На словах звучит круто, что на практике — надо проверять.