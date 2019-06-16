Прочных кнопочных телефонов было много, броневик с камерой и огромным экраном был один — Siemens M65

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Первый год, когда мобильники стали похожи на современные
Если вы когда-нибудь попадёте на игру «Кто хочет стать миллионером?» и у вас спросят, в каком году вышло больше всего крутых кнопочных телефонов, можете смело выбирать 2004-й. Потому что такого скачка в характеристиках мобильников не было ни до, ни после.
Телефоны перестали быть писклявыми кирпичами с чёрно-белым экраном ещё в 2003 году, но и заменителем компьютера их можно было назвать с огромной натяжкой. Потому что большинство моделей «две тыщи третьего» обходились без камеры (слишком дорогое удовольствие), звук выдавали в виде полифонии разной степени паршивости и умели открывать маленькие картинки на маленьких экранах. Даже GIF-анимации давались телефонам тех лет с мучением, а прослушивание музыки или хотя бы её отрывков вообще казалось «космосом», потому что памяти в массовых телефонах было примерно 1.5-3 Мбайт. ИК-порт и Bluetooth тоже были только у богатых ребят, готовых потратить на телефон не типичные $200-250, а $400-500 и более.
Прежде чем зубоскалить, мол, «разве ж это дорого?», посмотрите статистику — в 2004 году типичная ежемесячная зарплата в России составляла $242. Да, это «средняя температура по больнице» — кто-то получал больше, кто-то меньше. Важнее, что в 2019 году эта же средняя зарплата по стране составляет $727, даже после того, как пять лет назад рубль пробил дно и мы стали в 2 раза беднее.
В общем, $500 для людей в 2004 году означало примерно то же самое, что 80-100 тысяч рублей для нас сегодня — если очень напрячься целью «жизнь ради Айфона!», можно и прикупить, но за наличные (с кредитами в 2004 году дела обстояли так себе) и сегодня мало кто готов настолько шиковать.
Поэтому ребята и девчата покупали «обычные» мобильники за $100-150, «хорошие» мобильники за $150-250 и «крутые» за $250-350. И, хотя никто из молодёжи сейчас не поверит, что в Германии делали дешёвую технику, королём по соотношению цены и характеристики в мобильниках 2004 года был берлинско-мюнхенский Siemens.
Сименс — это такой Сяоми кнопочной эпохи
В 2019 году мобильник стал настолько «не роскошью, а средством передвижения», что проводить параллели с телефонами 15-летней давности сложно. Народ нынче разрывается между iPhone 8 Plus за 50 тысяч рублей и всякого ублюдочного хлама наподобие Vertex Impress за 3 тысячи рублей. При этом дорогие китайские смартфоны тоже покупают, а Самсунги, которые вроде бы престижные, гребут чаще всего в виде младших бестолковых моделях. В общем, «штамповщиков смартфонов» разного качества сегодня запредельное количество, отсюда и такой бардак. А в 2004 году всё было гораздо проще:
- Nokia считалась чем-то наподобие нынешнего Apple. То есть даже самые дешёвые по меркам марки мобильники стоили, как конкуренты классом выше. Взять хотя бы ту же Nokia 3310, о которой сегодня так увлечённо трещат те, кто её в глаза не видел. Этот мобильник стоил ровно в 2 раза дороже аналогичного по характеристикам Сименса.
И финны продолжали бы в том же духе «наваривать» цену телефонов для того, чтобы покупать чёрные джипы и не менее чёрную икру, но в 2004 году начал резко вставать с колен SonyEricsson. Настолько резко, что Нокиа, чтобы её «не замочили в сортире» (как говорит президент РФ) резко перестроилась с выпуска скучных надёжных звонилок с чуть урезанными маркетологами характеристиками на дешёвые смартфоны. За это Nokia очень полюбили гики (на Nokia 6600/3230/6670/7610/6630 фанаты смартфонов до сих пор богу молятся), но, к 2004 году, не очень поняли простые трудящиеся.
Потому что смартфон в те годы казался нелепой штукой, наподобие автомобиля-кроссовера. В глазах автомобилиста-«джипера» кроссовер был ряженой внедорожником тяжёлой неповоротливой телегой, которая застрянет в любой грязи или песке, а на асфальте норовит «прилечь на бочок», в отличие от чистокровных легковушек.
В глазах любителя рингтонов-картинок-видеозаписей-игр смартфон был настолько же недоразвитым созданием — по качеству звука, крутизне камеры и скорости работы в пересчёте на потраченный рубль он был хуже «просто телефонов», на удобство работы с интернетом всем было наплевать, потому что интернет работал местами и понемногу, да и стоил примерно 100 рублей за мегабайт в современном эквиваленте. Соцсетей не было, ICQ работала и в обычных телефонах, полезные приложения для смартфонов Nokia (и других Symbian) начали появляться только в 2005-2006 гг.
- Sony Ericsson. Был подобием современного Samsung, то есть «занозой в пятой точке» у Нокии. Причём до 2004 года нормально конкурировать не мог и выпускал какие-то неадекватно дорогие мобильники для бизнесменов «на серьёзных щах». Недостаточно крутые технически, чтобы конкурировать со старшими Нокиями, недостаточно дизайнерские, чтобы брать их за красивые глаза, как поступали с Моторолами, недостаточно навороченные в рамках своего бюджета, чтобы навязать борьбу Сименсу.
Но шведо-японцы очухались и сделали «святую троицу» телефонов с поддержкой MP3, нормальным цветным экраном, быстрыми процессорами и нормальными камерами (Sony Ericsson K300/K500/K700), и с этого момента перешли в лигу «круче только флагманские смартфоны». Знали бы нокиевцы, насколько Sony дадут им прикурить годом позже…
- Motorola. Икона стиля и культовый производитель у нормальной (а не этих ваших «задротов компьютерных со смартфонами и патчами-эльфами») молодёжи.
Уже через год начнёт медленно умирать, но конкретно в 2004 году был на вершине успеха:
- Сначала выпустила лучший аудиофильский телефон Motorola E398
- Потом выпустила самую красивую «раскладушку» всех времён – RAZR V3.
Глюков в этих мобильниках было запредельное количество, характеристики уступали и Нокиям, и Сониэрикам, а цена — Сименсу. Но одну главную свою функцию (у E398 — выдавать лучший звук, у RAZR V3 — быть самой красивой) они выполняли сполна, поэтому Моторола загребала деньги лопатой и горя не знала.
Samsung. Заслуженная «ни рыба, ни мясо» кнопочной эпохи. В 2003 году казалось, что вот-вот порвёт всех конкурентов по качеству экрана, звука и компактности корпуса. Но вместо этого самсунговские инженеры совещались, поедая собак под пивко, и выпускали странное.
Например, сотни разных по модельному номеру, но одинаковых с лица раскладушек с полифонией. Красивых и громких, поэтому девочки их покупали, но с огромными сложностями закачать в них рингтон или заставить работать «Аську», поэтому девочки зарекались покупать такое ещё раз и, либо переходили на Motorola, либо копили на переоценённые, но красивые Нокии.
Были у Самсунга классные и дорогие флагманы-слайдеры, причём первый из них, D500, вышел как раз в 2004 году. По качеству экрана и камеры — уровня лучших Sony Ericsson и Nokia. По престижу — на уровень ниже. Это как сегодня объяснять окружающим, на кой чёрт ты купил представительскую модель Hyundai, если у тебя хватало денег на Mercedes и BMW.
Siemens. О, это были по-настоящему народные навороченные мобильники. По начинке — что-то в стиле новых Xiaomi или Honor, то есть, очень выгодное приобретение. Бюджетные Motorola тоже были неплохими вплоть до 2004 года, но потом Сименс где-то добыл огромного размера цветные качественные экраны и нормальные процессоры, и ушёл в отрыв как раз с 65-й серией телефонов.
Маркетинг тогда в мобильниках был не очень развит — до прихода Стива Джобса и проповедей «это просто магически! Невероятно!» со сцены реклама телефонов выглядела наивно. Но немцы из Сименс всё равно нашли способ подчеркнуть происхождение своей техники заимствованием у… Мерседеса!
На начало двухтысячных у «мерина» были автомобили:
- А-класса. Эконом-вариант.
- C-класса. Уже не ширпотребный, а полноценный, но относительно недорогой Мерседес.
- M-класса. Внедорожники.
- S-класса. Те самые «шестисотые».
- SL-класса. Люксовые кабриолеты.
Были и другие (тот же E-класс, который был эталонным бизнес-классом в авто), но в целом, на этой пятёрке держался Mercedes в те годы.
И, вы не поверите, у Сименса были телефоны:
- А-класса. Бюджетники.
- C-класса. Уже не дешёвки, с нормальным набором функций, но и ничего крутого пока нет.
- M-класса. Бронированные телефоны с защитой от ударов, песка или влаги.
- S-класса. Флагманы.
- SL-класса. Гламурные модели для бизнесменов.
В принципе, даже заменитель мерседесовскому E-классу у Сименса был, и назывался он CX-класс. Но полностью плагиатить соотечественников арийцы почему-то не решились.
И у нас сейчас речь, как вы теперь поняли, о «внедорожнике».
Народ требовал «премиальный внедорожник», а ему продавали только «сельхозагрегаты»
Сказать, что никто прежде не выпускал защищённые телефоны с крутыми характеристиками, было бы враньём и вообще этими вашими фейк-ньюс. Потому что ещё в 1999 году вышел похожий на коммуникаторы Benefon ESC, первый мобильник со встроенной GPS-навигацией, кстати говоря. Водостойкий и защищённый от попадания пыли. В 2000 года выходила лопатина Эриксон R310s (тогда ещё без Sony) — «просто телефон» с защитой.
Совместить характеристики «выше среднего» с прочностью к падениям и влагостойкостью пыталась только Nokia в своей «пятитысячной» серии. Но из-за жадности финнов вместо моделей среднего класса получались вяло тюнингованные бюджетники за «дофигиллиард» долларов.
Сименс первым сделали флагманский «внедорожник», когда переобули свою лучшую модель S45 и добавили ей пылевлагозащиту. Это было в 2001 году, и новый мобильник Siemens «Мессер» ME45 вышел с чёрно-белым экраном, зато он был компактным, быстрым, с «интернетами» и даже ИК-портом! Успех был сенсационным, люди почти всегда предпочитали купить защищенную модель вместо обычного флагмана. Даже при том, что стандартные телефоны тех лет гораздо лучше переносили ранения, чем современные смартфоны со стеклянным корпусом.
В 2002 и 2003 гг. инициатива сдулась — Нокиа продолжила выпускать неадекватно дорогие смартфоны-«кроссовки» со слабыми характеристиками, а Siemens решил, что цветные экраны и светомузыка народу важнее защитных свойств, поэтому Siemens M55 вышел уже обычным телефоном — так сказать, «заместителем флагмана» с гламурным уклоном, как сегодняшний цветастый iPhone Xr. И его, конечно, покупали (Сименсы были относительно недорогими мобильниками), но без энтузиазма.
А потом в 2004 году M65 вернул серию к заповедям «Мессера», и тогда немцы снова поняли, насколько народ любит бронированные телефоны с хорошими характеристиками.
Почему Siemens M65 любили не только экстремалы, но и все подряд
- Хороший тюнинг любимой в народе модели. Все основные характеристики «внедорожник» позаимствовал у модели среднего класса — Siemens CX65. Причём это был не просто телефон уровня «мы тут накидали понтов сверх бюджетной модели», как поступили финны с Nokia 6020, а, как сейчас говорят, «убийца флагманов». С огромным цветным экраном, неплохой полифонией, камерой, которая умела и фотографировать, и записывать видео (не смейтесь, в 2004 году это было достижением), нормальным объёмом памяти, возможностью крутить реалтоны (музыку, только не в mp3, а в wav) и ИК-портом. С учётом того, что Bluetooth тогда был такой же непонятной фигнёй, как сейчас 5G, а смартфоны Nokia с картами памяти и MP3 в народ не пошли, Сименс был на коне.
Конечно, 128x160 пикселей на дисплее уже тогда почти никого не возбуждали в сравнении с 176x208 пикселей в смартфонах, но защищённых смартфонов с таким экраном просто не было, а в сравнении со старыми смартфонами флагманами (Nokia 7650, например) у Сименса был заметно более яркий экран.
В сравнении с Sony Ericsson K500i/K700i Сименсы, конечно, выглядели медлительными и глючными, зато в них не ломался джойстик на любой чих.
- Прочный корпус, который можно было приводить «в боевое состояние». Или не приводить, и тогда телефон становился компактнее. Металлический каркас, резиновые кнопки, уплотнители, ключ для того, чтобы напяливать «латы», когда это потребуется, два варианта защиты (заглушка или кольцо-обод) для камеры на выбор, уплотнители под аккумуляторной крышкой…
Короче, очень боеготовная конструкция, при которой телефон можно было ронять или купать (не с глубоководными заплывами, но с кратковременным погружением уж точно) без последствий. Люди, которые пишут под видеозаписями с соревнованием по бездорожью «да я тут на своих Жигулях-девятке проеду!», сейчас готовятся высказать мне, что в те годы любой телефон мог перенести и падения, но это не так. Как только мобильники превратились из «кирпичей» с чёрно-белым экраном в цветастые полифонические создания с интернетом и прочими прибамбасами, они стали гораздо менее прочными. После падения или погружения в воду телефон 2004 модельного года мог ожить, а мог и не ожить — как современный не защищённый смартфон. А Siemens давал гарантию защиты в телефоне с большим цветным экраном, камерой и мощным (относительно) процессором, причём без наценки за эту самую защиту (в сравнении с Nokia или Sony Ericsson с таким же характеристиками). И народ это ценил.
И не только народ — спецверсию Siemens M65 Rescue Edition использовали немецкие спасатели. Вряд ли им были нужны 3D-игры или рингтоны, но большой экран для просмотра планов помещений и интернет для связи с базой в прочном телефоне пригождался.
- Честная прошивка, честное железо.
- Если Java, то MIDP 2.0 (самый современный стандарт, с нормальной поддержкой Opera Mini для полноценного лазанья по интернету, с поддержкой новейших 3D-игр). Для того, чтобы с Java-приложениями нормально работали Motorola или Nokia, нужно было заняться жарким сексом с закачкой подписанных сертификатом безопасности приложений через фирменную глючную ПК-программу для Windows. А в Самсунгах ты, холоп, просто шёл лесом, потому файлы нужно покупать на официальном сайте Samsung и качать их при помощи официального браузера при цене в $1-2 за мегабайт, а не выделываться с экономией и всякими WAP-сайтами.
- Если GPRS (это, ребята, такой способ выходить в интернет в эпоху 2G), то Class 10, а не медленный до неприличия Class 6, как в смартфоне Nokia «котлета» 6600.
- Много приятных мелочей в меню и настройках. Например, при входящем вы видели не только имя звонящего, но и иконку, чтобы знать, с домашнего или мобильного телефона вам звонят. Это было не в каждом мобильнике 2004 модельного года, между прочим. Как и будильник, который настраивался не на «прям в ближайшие сутки», а с возможностью выбора дней недели, когда он будет звонить.
В списке непринятых звонков была даже статистика, как долго человек, не дозвонившийся к вам, слушал гудки на линии. На корпусе были светодиоды для индикации звонков или пропущенных вызовов/SMS. Я вам напомню, что возможность моргать вспышкой при звонке появилась только в iPhone 5 спустя 10 лет после выхода Сименса. А индикаторы событий в Android-смартфонах до сих пор ставят не во все модели. Работали копирование, вырезка и вставка текста. Сейчас это кажется само собой разумеющимся, но в те годы такие функции были только у смартфонов.
- Прикольные функции для любителей спорта. Например, Bike-O-Meter — крепление для смартфона на руль + датчик на вилку колеса. В итоге задолго до таксистов с их навигатором на торпедо вы получали навороченный бортовой компьютер для своего велика. Правда, такой комплект стоил $120, поэтому чёрта с два его кто-то покупал в наших краях.
- Правильная работа с памятью. Не была нужна новичкам в мобильниках раньше, не особо нужна и сегодня. И тем не менее, суть её заключается вот в чём:
- Никакого искусственного разделения памяти. Это сейчас выглядит глупо, но во многих смартфонах оно было. Чаще всего, в Samsung (не могу удержаться, чтобы не припомнить им античеловечное отношение к покупателям). Когда у тебя есть 10 мегабайт памяти в телефоне, но разработчики решили, что для игр у тебя будет 5 мегабайт, для картинок 2 мегабайта, а для видео 3 мегабайта. Если ты не играешь в игры, то так тебе, козлу, и надо — 5 мегабайт будут у тебя всегда пустовать и набить их картинками или музыкой ты никак не сможешь.
- Вседозволенность в работе с файлами. Это значит, что вы могли закачать или принять на телефон всё, что захотите. Например, «из коробки» телефон не понимал файлы Word и Excel. Но Siemens позволял закачать файлы .docx и .xlsx в память, а всяческие Samsung, LG, Panasonic и многие Nokia — нет. А это было важно, потому что в случае с Сименсом вы могли поставить программу для работы с Microsoft Office и открывать книги/рефераты/расписания, а в других мобильниках — «пошёл ты, хакер хренов, компьютером пользуйся!». Такой же нейтралитет у Сименса был и по отношению к переданным/принятым файлом по ИК-порту. Вы могли принимать и передавать всё — даже файлы взлома Windows или WarCraft 3, а потом скидывать их дома на комп. Мобильник в эти вопросы не вмешивался. К тому же Siemens M65 (да и другие 65-е Сименсы) подключался к компьютеру как накопитель, а не через труднодоступные места строго из специальной фирменной программы.
- Никаких ограничений на размер приложений или игр. У конкурирующего телефона-«броневика» Nokia 5140 максимальный размер игры или приложения должен был быть равен 140 Кбайт. Это означало, что все новые версии «Аськи» или Opera Mini у вас просто не работали. Не говоря уже об играх.
- Абсолютная открытость и дружественность к энтузиастам. Отчасти поэтому владельцы Сименса абсолютно не комплексовали из-за того факта, что купили не смартфон, «а просто звонилку». Ведь у них была куча возможностей:
- Многозадачность. Возможность свернуть музыку или ICQ и пользоваться телефоном дальше. Так в 2004 году умели только новейшие Sony Ericsson или смартфоны.
- Разгон процессора. На 20% — с 84 до 104 МГц. Даже в Android смартфонах такой шик существовал только с 2011 по 2013 гг. — сейчас все процессоры у андроидофонов выпускаются уже максимально раскочегаренными, никакого потенциала из них не выжмешь. Побочных эффектов у такой процедуры не было, за исключением ухудшенной автономности. Но, если в процессе прошивки у вас отошёл кабель, или вам хватило ума выставить разгон 105 МГц и выше, после перезапуска при серьёзной нагрузке (игры и т.п.) телефон умирал окончательно.
- Перелопачивание меню на ваш вкус. Если в других телефонах набор из 9-12 иконок был «гвоздями прибит», то здесь вы могли расставить всё, как вам удобно. Так же, как вы сейчас перетягиваете значки и виджеты в своих смартфонах, только 15 лет назад.
- Возможность прикрутить поддержку MP3, которой у Siemens CX65/M65/S65 изначально не было. Процедура была хитрой — вы нажимали на MP3-файл, телефон его втихую конвертировал в wav и воспроизводил. Переключаете на следующий — очищал из памяти старый «переделанный» файл и проделывал конвертацию с новым файлом. Это было не супер-быстро, но и не слишком долго — всё-таки в эпоху M65 люди слушали не полноразмерные песни, а только отрывки, и конвертировать их туда-сюда телефон мог без особого напряга.
- Возможность убрать лишние языки ввода. Это сейчас у вас на смартфонах переключение идёт только между русской и английской раскладкой. А в старые добрые времена ты нажимал на выбор языка, и тебе вываливался список из русского, немецкого, польского, какого-нибудь ещё венгерского или болгарского и английского. И ничего поделать с этим без доступа к прошивке было нельзя — тыкай себе джойстиком до нужного пункта и не жалуйся. А у владельцев Сименса такой доступ к настройкам был.
- Пароль на доступ к файлам и папкам. Любители ходить налево были в восторге. Да и все остальные тоже — в эпоху «дай мне свою мобилу на минутку, я себе рингтонов передам» любой компромат на телефоне утекал ещё быстрее, чем с нынешними взломами соцсетей.
- Вибрация в момент снятия трубки. Да, этого в телефонах тех лет тоже изначально не было!
- Регулярные напоминания о пропущенных звонках и сообщениях. Вдруг вы не почувствовали вибрацию в кармане, а там что-то важное.
- Чёрный/белый списки звонков и SMS. Тоже редчайшая функция, которой не было в телефонах конкурентов ни за какие деньги (кроме смартфонов Nokia).
- Всяческий цирк с возможностью смены оформления — от стиля Windows до морд лица персонажей сериала «Бригада» и всего остального, что было модным в те годы.
Почему его осознанно брезговали покупать эстеты и любители других марок
- Характеристики хорошие, функций полно, но всё работает через задницу. В лучших традициях Сименса! Если бы немецкие программисты меньше налегали на вайсбир и шнапс с колбасками, и больше времени уделяли работе, мы бы не наблюдали всё это в не особо дешёвом субфлагманском мобильнике:
- Искусственное ограничение длительности записи видео в 30 секунд. Да, памяти было мало, чтобы записывать полнометражки, да и процессор это не особо позволял. Но почему-то с патчем от энтузиастов длительность можно было повысить до минуты и всё это нормально работало.
- Идиотский перевод. Если «окрябрь» вместо «октябрь» от немцев ещё не особо раздражал — всё-таки, долгих командировок для познания русского языка у них не было с 1945 года — то в конвертере величин «литры — килограммы» вместо литров (англ. Volume) слово перевели как «Громкость» (второе значение этого самого Volume). И такого в прошивке было очень много.
- В ранних прошивках телефон просто не давал вам зайти во многие пункты меню, если у вас был выбран ввод русских букв. Переключаете на английский — заходите. Глючил приём контактов по ИК-порту (а переносить их с SIM-карты при её ограничениях на длину имени файла и ограничениях на вместимость тоже было больно). Камера при попытке записать свыше 30 секунд видео выключала телефон без предупреждения. Видео, соответственно, тоже не сохранялось.
Да, почти все эти проблемы были исправлены в новых прошивках. Но:
- Эти прошивки появлялись не в первые дни после выхода телефона, а спустя пару-тройку месяцев
- Никаких «прошивок по воздуху» тогда не было. Только своими руками ставите программу на комп, качаете прошивку и устанавливаете
- Если у вас нет компьютера или дешёвого интернета, чтобы всё это качать, так вам и надо — страдайте с глючным Сименсом и дальше.
Но многие выбирали вариант «не страдать» и, либо продавали M65 думая, что он неисправим, либо вообще не связывались с Siemens принципиально.
- Плохая камера. Если более дешёвому Сименсу CX65 это прощалось, потому что «самый доступный мобильник с огромным экраном», то M65 был дороже, и за эти деньги Sony Ericsson K500i или Nokia 6230 уделывали его вчистую.
- Качество изготовления не дотягивало до Nokia. Да, броневиков с хорошими характеристиками Нокиа вообще не предлагала, но были и другие нюансы:
- Через зазор между джойстиком и корпусом могла забиться пыль. А потом попасть под экран.
- Никаких защитных стекол на экран тогда вообще не существовало, экран был прикрыт пластиком, который очень быстро царапался. В итоге сам смартфон был непотопляемым и неубиваемым, но сквозь поцарапанный пластик на экране уже очень скоро было ничерта не видно.
Особенно «радовала» эта особенность девушек, который царапали экран мобильника в хлам… серьгами!
- Динамик был очень громким, но хрипел на предельных величинах. Нокии играли тише, но до хрипа никогда не доходили. Тех, кто хотел от телефона нормального звука, бесились от необходимости запоминать «сколько недонажать до максимума, чтобы он не хрипел».
- Задняя крышка разбалтывалась, если вы были большим любителем менять SIM-карты.
- Слот SIM-карт постоянно царапал эти сим-карты. После нескольких таких раз «симки» выходили из строя. А в 2004 году заменить их вам стоило не 5 минут в сотовом салоне, как сейчас, а до двух недель.
- Без прошивки за авторством самоделкиных запускать игры под музыку или свернуть ICQ и пользоваться телефоном дальше было нельзя. А в Sony Ericsson и смартфонах Nokia было можно! Любителей прошивать мобильники всегда было мало, поэтому выбор был очевиден.
А ещё Сименсы 65-й серии плохо подходили для прослушивания музыки. Не только потому, что памяти было мало, а потому, что понятие музыкального плеера в телефонах не было: включил песню — дослушал, руками переключил на следующую. Владельцы Motorola E398 смотрели на «семёноводов», как на неудачников.
Самый навороченный из бронированных, самый бронированный из навороченных
Вообще ничего вменяемого другие производители не предлагали. У Nokia 5140, единственного ровесника-броневика среди телефонов, был паршивый маленький тусклый экран, хуже звук, меньше памяти, дешёвый «полностью резиновый» дизайн, убогая и функционально ограниченная прошивка (в сравнении с Сименсом или Sony Ericsson), процессор в 2 раза медленнее. И такая же цена на старте.
Но Нокия почти не дешевела (потому что была культом, как iPhone или Toyota в России), а Сименс дешевел, да ещё как! Со стартовых $350 он скатился до $250 меньше, чем за год. И даже в 2005 году Сименс конкурировал среди защищённых телефонов сам с собой, когда выпустил «броневик» M75, уже с картами памяти, более быстрым процессором и улучшенной камерой. А Nokia разродилась хорошим защищённым мобильником только два года спустя выхода Siemens M65. Это был смартфон (!) Nokia 5500 Sport, на Symbian 9.1. Хороший сам по себе, но с облезающим корпусом и отклеивающейся от влаги клавиатурой.
Но исправлять свои ошибки Нокия не захотела и, после банкротства Сименса, вообще наплевала на выпуск защищённых мобильников. Поэтому можно сказать, что старые добрые Siemens ME45/M65 так и остались непобеждёнными в своей крутизне и на момент выхода, и годы спустя (когда они уже стоили копейки и всё равно были прочнее новых бюджетников).
Какие современные смартфоны похожи на Siemens M65
Нормальных «породистых» защищенных мобильников сегодня уже не осталось — ещё недавно вы могли купить Motorola Z2 Force или Samsung Galaxy S8 Active, а теперь их уже не выпускают, при этом новых аналогичных смартфонов тоже никто не создал. Китайский хлам от малоизвестных производителей, которые не отвечают за свои слова и не дают реальных гарантий защиты, в расчёт не берём.
Разве что противоударный и водостойкий Samsung Galaxy XCover 4s можно с натяжкой назвать толковым современным «броневичком». Но и он скорее похож на вяло защищённый бюджетник, чем на «зам.флагмана» с хорошими характеристиками, которые предлагали нам мобильники Siemens M-серии. Хорошие времена ушли и, похоже, уже не вернутся.