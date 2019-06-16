Прочных кнопочных телефонов было много, броневик с камерой и огромным экраном был один — Siemens M65

Прежде чем зубоскалить, мол, «разве ж это дорого?», посмотрите статистику — в 2004 году типичная ежемесячная зарплата в России составляла $242. Да, это «средняя температура по больнице» — кто-то получал больше, кто-то меньше. Важнее, что в 2019 году эта же средняя зарплата по стране составляет $727, даже после того, как пять лет назад рубль пробил дно и мы стали в 2 раза беднее.

В общем, $500 для людей в 2004 году означало примерно то же самое, что 80-100 тысяч рублей для нас сегодня — если очень напрячься целью «жизнь ради Айфона!», можно и прикупить, но за наличные (с кредитами в 2004 году дела обстояли так себе) и сегодня мало кто готов настолько шиковать.

Поэтому ребята и девчата покупали «обычные» мобильники за $100-150, «хорошие» мобильники за $150-250 и «крутые» за $250-350. И, хотя никто из молодёжи сейчас не поверит, что в Германии делали дешёвую технику, королём по соотношению цены и характеристики в мобильниках 2004 года был берлинско-мюнхенский Siemens.

Сименс — это такой Сяоми кнопочной эпохи