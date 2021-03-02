Лучшие бюджетные смартфоны марта 2021 г. («серый» рынок)

То есть исключаем такие сети, как «Связной», «М.Видео»/«Эльдорадо», «Ситилинк», «DNS», официальные магазины производителей, TMall и так далее. Для них есть отдельные статьи с ценами и реалиями официальной розницей.

Здесь же оставляем «просто Алиэкспресс», другие китайские маркетплейсы (онлайн-рынки, если можно так выразиться) и мелкие российские магазины, которые протащили внутрь России смартфоны для китайского/европейского/американского рынков, и готовы эти смартфоны доставлять по нашей необъятной стране.

«Разве ж это бюджетно?!»

Хоть о Москве и ходят легенды, что мы тут икру едим, да осетриной заедаем, я прекрасно понимаю тех, кто орёт в комментариях «да разве 8 тысяч рублей — это дешёвый?!». Но помочь ничем не могу — от того, что вы, ребята, истерики устраиваете обзорщикам, рубль не перестаёт быть в пятой точке относительно доллара. А китайцы всегда торговали и будут торговать смартфонами с Россией в «баксах». Смартфоны базового уровня, которые в этой статье будут с ценами «7-8 тысяч рублей», в конце 2019 года стоили бы 5-6 тысяч. И то, что ещё пару лет продавали за 13-15 тысяч, сегодня стоит 18-22 тысячи рублей. Вот такие, блин, «бюджетники» нынче пошли.

Найти что-то супер-дёшево по-прежнему можно, но дешевле оно будет совсем чуть-чуть, при этом за сегодняшние 5-6 тысяч рублей вас ждёт хлам, который прежде продавали за 2.5-3 тысячи. Никому не стану советовать покупать «сметанный продукт с заменителем молочного жира» за 55 рублей, если нормальная сметана стоит 60 рублей.