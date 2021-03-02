Лучшие бюджетные смартфоны марта 2021 г. («серый» рынок)
То есть исключаем такие сети, как «Связной», «М.Видео»/«Эльдорадо», «Ситилинк», «DNS», официальные магазины производителей, TMall и так далее. Для них есть отдельные статьи с ценами и реалиями официальной розницей.
Здесь же оставляем «просто Алиэкспресс», другие китайские маркетплейсы (онлайн-рынки, если можно так выразиться) и мелкие российские магазины, которые протащили внутрь России смартфоны для китайского/европейского/американского рынков, и готовы эти смартфоны доставлять по нашей необъятной стране.
«Разве ж это бюджетно?!»
Хоть о Москве и ходят легенды, что мы тут икру едим, да осетриной заедаем, я прекрасно понимаю тех, кто орёт в комментариях «да разве 8 тысяч рублей — это дешёвый?!». Но помочь ничем не могу — от того, что вы, ребята, истерики устраиваете обзорщикам, рубль не перестаёт быть в пятой точке относительно доллара. А китайцы всегда торговали и будут торговать смартфонами с Россией в «баксах». Смартфоны базового уровня, которые в этой статье будут с ценами «7-8 тысяч рублей», в конце 2019 года стоили бы 5-6 тысяч. И то, что ещё пару лет продавали за 13-15 тысяч, сегодня стоит 18-22 тысячи рублей. Вот такие, блин, «бюджетники» нынче пошли.
Найти что-то супер-дёшево по-прежнему можно, но дешевле оно будет совсем чуть-чуть, при этом за сегодняшние 5-6 тысяч рублей вас ждёт хлам, который прежде продавали за 2.5-3 тысячи. Никому не стану советовать покупать «сметанный продукт с заменителем молочного жира» за 55 рублей, если нормальная сметана стоит 60 рублей.
Хотя если кто-то хочет, то дерзайте — вот вам мобила за три тысячи. А все смартфоны дешевле 7 тысяч даже на Aliexpress сегодня — хлам безнадёжный.
На этом заканчиваю лирику, переходим к пяти бюджетным (относительно) смартфонам, которые в современных реалиях будут самыми крутыми для покупки при скромном бюджете:
Самый дешёвый смартфон среди качественных
Realme C11
В выборе смартфонов дешевле 8 тысяч рублей стабильных вариантов только два — либо Xiaomi Redmi 9A 2/32 ГБ, либо Realme C11, опять же, в минимальной комплектации с 2/32 ГБ. Тех, кто застал «жирные» времена с более мощными бюджетными моделями при 3 ГБ оперативной памяти, эти модели не возбудят, но на самом деле оба смартфона весьма хороши. Экраны в них качественные, автономность — отличная, камеры, с учётом цены в $100, лучше всех смартфонов прошлых лет, которые стоили столько же. Только «обрезанная» оперативная память и отсутствие NFC (смартфоны не заменят вам банковскую карту) выглядят тяготами-лишениями.
Можно ли купить до 8 тысяч что-то покруче? Да, можно, только это будут штучные экземпляры: где-то в закромах Родины всё ещё продают лучший компактный (5 дюймов ровно!) бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 4 Prime. Или уже не компактный, зато с очень чётким дисплеем и мощным процессором, Xiaomi Redmi Note 5. Бывает, вполне толковые Huawei P Smart или Honor 9 Lite встречаются по этой же цене.
Но! Во-первых, их таких на всю Россию — по 2-3 штуки. Во-вторых, есть подозрение, что это не заждавшиеся вас трёхлетние-пятилетние музейные экспонаты, которые никто не купил, а «восстановленные» (refurbished) смартфоны: когда-то их продали новыми, какое-то количество времени они проработали, были сломаны, а потом их отремонтировали, засунули в упаковку и теперь продают под видом новых. Можете рискнуть, но я вас предупреждал.
В случае с Xiaomi Redmi 9A и Realme C11 себестоимость смартфонов такова, что торгашам-мошенникам возня с восстановлением обойдётся дороже, чем честная продажа этих копеечных (в долларовом эквиваленте) мобильников. Да и это новые модели, «без пробега» сроком в год-два по территории РФ. Можно брать.
Какой из двух предпочесть? Realme в данном случае чуть-чуть, но лучше по скорости работы и фото на тыльную камеру. Не настолько, чтобы владельцы Redmi 9A впадали в траур, но при сравнении «в лоб» разница есть.
Месяц назад Realme C11 ещё и стоил столько же, сколько Xiaomi, и выбор был очевиден. Но, похоже, похвалы обзорщиков сделали своё дело, и теперь продавцы «накинули» от 500 до 1000 рублей на Рилми. Поэтому повторюсь: дороговат Realme C11 — берите Redmi 9A 2/32 и будет вам счастье. А Рилми пока будет в нашей основной рекомендации.
|Сколько стоит
|7-8 тысяч рублей (2/32 ГБ)
|Чем хорош
|- Пластиковый, но «дорого» выглядит, как для своей цены
|- Быстро работает
|- Неплохая камера
|- Выносливый (5000 мАч)
|Чем плох
|- Ночью качество фото и видео ужасное (как и у всех конкурентов)
|- Нет сканера отпечатков пальцев
|- Нет NFC (возможности оплаты со смартфона)
|Все подробности
|Характеристики Realme C11
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Pleer.ru (РФ) — 7250 рублей
|Супертрубка (РФ) — 7250 рублей
|Unotechno (РФ) — 7300 рублей
|Quke (РФ) — 7550 рублей
|Chinatronic (Aliexpress) — 7500 рублей
Мощный процессор «по себестоимости» и NFC
Realme C3
С учётом того, что Huawei вместо выпуска смартфонов теперь занят свиноводством (и я даже не шучу), LG и Meizu «немножечко умерли», а Samsung и Nokia брезгуют выпускать хорошие смартфоны дешевле 15 тысяч рублей, конкуренция в бюджете «до 8 до 11 тысяч» снова делится между Realme и Xiaomi. Только на этот раз это уже Realme C3 и Xiaomi Redmi 9.
Есть ещё Xiaomi Redmi 9C, но он максимально бестолковый — в базовых вариантах с 2/32 ГБ памяти мало чем отличается от более дешёвого Realme C11, а в дорогих — выглядит бессмысленно на фоне «такого же», но с более мощным процессором Redmi 9 3/32 ГБ с NFC.
В официальной рознице Realme C3 конкурирует с этим же самым бестолковым Xiaomi Redmi 9C, и побеждает его в одни ворота. Потому что процессор в Рилми на 30% быстрее, чем в Xiaomi, при этом ничего не урезано взамен — 5000 мАч в аккумуляторе, яркий качественный дисплей, нормальная (не шик, но на уровне Xiaomi и прочих Oppo) камера. И даже есть NFC! Но только в старшей комплектации с 3/64 ГБ. И поэтому, если хотите «полноценную» версию с NFC, придётся раскошеливаться на 9.9-10.5 тысяч рублей. Дорого? Терпимо, если мы говорим об официальных магазинах.
Но в «серой» рознице уже есть возможность выбирать. Например, выбирать Xiaomi Redmi 9 с таким же по мощности процессором, более чётким дисплеем (2340x1080 у Xiaomi, 1600x720 у Realme) и NFC, причём дешевле! Да, у него будет всего 32 ГБ памяти, зато за 9-9.5 тысяч рублей, тогда как Realme влетит на тысячу дороже.
Даже у официалов (МТС, например, с промокодом LIGHT3) можно успеть выхватить Redmi 9 3/32 NFC за 9 тысяч ровно! Если успеете, ловите момент — прекрасный вариант для покупки! Только что проверил — работает. Или ищите за 9300 рублей его же в «серых» магазинах, если не успеете у МТС.
Почему тогда Redmi 9 не вошёл в основной список рекомендаций? Меня в нём напрягает слишком тусклый дисплей.
Извините мой французский, но по интернету полным ходом гуляет шутка «То чувство, когда девушка кричит “О, да! Глубже! Глубже!”, а у меня уже закончился член». Вот примерно так же внезапно и не менее обидно у Xiaomi Redmi 9 заканчивается яркость экрана. Выходите в солнечный день на улицу, смотрите на экран — хочется чуть добавить, чтобы буквы читались. Наверное, датчик освещённости плохо сработал и там всего 70% от максимума? Лезете в регулировку яркости, а там… уже стоит 100%!
В Realme C3, хоть дисплей и менее чёткий, зато с яркостью всё в порядке, поэтому как более универсальный вариант советую всё же его. Тем более, хоть Realme и не дёшев, но в равных условиях (64 ГБ и NFC) Xiaomi Redmi 9 начинается с 12.5 тысяч рублей там, где Realme заканчивается на 11 тысячах ровно.
И, раз уж упомянул МТС, где у официалов цена ниже, чем в «серой» рознице, упомяну и Эльдорадо, где с промокодом «ВЫГОДА1000» Realme C3 3/64 продают за 10 тысяч рублей ровно. Надо брать.
|Сколько стоит
|9.5-10.5 тысяч рублей (вариант с NFC, 3/64 ГБ)
|Чем хорош
|- Быстрый процессор
|- Отличная автономность
|- Яркий дисплей
|- Возможность оплаты со смартфона (NFC)
|- Неплохая камера
|Чем плох
|- По такой цене уже встречаются смартфоны с более чёткой (Full HD+) картинкой на дисплее
|- Не существуют варианты с 32 ГБ и NFC, а 64 ГБ не особо дёшевы
|Все подробности
|Характеристики Realme C3
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|GMax (Aliexpress) — 9950 рублей
|Realme Global (Aliexpress) — 10000 рублей
|Оскомп (РФ) — 10000 рублей
|EPlus (Aliexpress) — 10100 рублей
Самый выгодный бюджетный Xiaomi
Xiaomi Poco M3 или Xiaomi Redmi 9T
Подобно тому, как в автомобилях миллион рублей превратился из существенной суммы в способ купить бюджетные Hyundai Solaris/Kia Rio в средней комплектации, в смартфонах 10-13 тысяч из бюджета на покупку «прокачанных» бюджетных смартфонов превратились в бюджет на покупку «солярисов» среди мобильников — не таких уж плохих, чтобы были веские поводы их критиковать, но и не разу не роскошных, чтобы после покупки создать ощущение «жизнь удалась» или «обманул систему, купил крутой смартфон по дешёвке!». Кстати, Xiaomi Poco M3 и Redmi 9T между собой похожи, как Rio и Solaris — один и тот же смартфон в немного разной «обёртке».
В разговоре о цене должен заметить, что, как и в случае с автомобилями, всё зависит от того, застали ли вы «прежние богатые времена». Ноют обычно те, кто годами наблюдал за тем, как смартфоны/автомобили дорожают из-за того, что рубль обесценивается быстрее, чем дешевеет техника в силу технического прогресса. А те, кто купят Poco M3 с нуля, после «убитого» трёх-четырёхлетнего смартфона, будут довольны покупкой, причём не безосновательно.
Потому что вы получаете целых 6000 мАч в аккумуляторе и супер-автономность в придачу, универсально хороший (не «гоночный», но и не «тормоз») процессор и настолько же средневзвешенные камеры.
Минусы тоже есть: дисплей не особо-то яркий (проблема всех новых бюджетных Xiaomi), но в отличие от Redmi 9 выше по тексту, хотя бы в авто-режиме яркости уже более-менее читаемый. Нет гироскопа (в играх-«стрелялках», где нужно прицеливаться наклоном смартфона, а не возюканьем по экрану, у вас это не получится), да и чёрт бы с ним. И, единственный существенный недостаток — нет NFC. Хотя китайцы совсем недавно (в феврале 2021 г.) начали торговать версиями с 64 ГБ и NFC, так что вроде бы этот недостаток уже устранили. Если у вас Redmi 9T как раз в такой версии, напишите нам в комментариях — работает ли оплата в Google Pay?
В остальном же, повторюсь, в диапазоне от 10 до 13 тысяч это лучшие варианты по сумме всех характеристик.
Есть ли альтернатива? Да, вьетнамский VSmart Joy 4 3/64: характеристики почти такие же, как у Xiaomi (аккумулятор только на 5000 мАч, а не 6000 мАч), есть NFC, и всё это в официальной рознице с российской гарантией легко находится за 10-10.5 тысяч рублей! Xiaomi Poco M3 у официалов, напомню, стоит 13500 рублей.
Но… мы-то тестировали VSmart и нам понравилось, а вот владельцы на форумах жалуются, что Wi-Fi ловит плохо. Советовать этот смартфон в основных рекомендациях остерегаемся.
Ещё варианты? Толковых практически нет даже среди раритетов. Из бестолковых: остатки Xiaomi Redmi Note 8T 3/32 ГБ (тот же Poco M3, только с более ярким экраном, NFC, гироскопом, но -32 ГБ памяти) за 12 тысяч в МТС, и весьма неплохой Xiaomi Redmi Note 9 3/64 ГБ за 12500 рублей в «серой» рознице. С более ярким дисплеем, более мощным процессором и гироскопом. Если качество дисплея и мощность процессора для вас важнее автономности, а разница в 2 тысячи рублей не смущает, стоит выбрать Redmi Note 9.
Но Poco M3 и Redmi 9T, как ни крути, в среднем обойдутся дешевле, а ради дешевизны мы сегодня и собрались, поэтому именно они попадают в список основных рекомендаций.
|Сколько стоят
|10-12.5 тысяч рублей (64 ГБ, 64 ГБ + NFC и 128 ГБ-варианты)
|Чем хороши
|- Отличное соотношение цены и качества
|- Почти рекордная автономность среди всех смартфонов по любой цене
|- Стильный и необычный корпус (у Poco M3)
|Чем плохи
|- Версии с NFC есть только у Redmi 9T, только с 64 ГБ и не очень дёшево
|- Смартфоны «кастрированы» в мелочах (нет гироскопа, пластиковые корпуса, хуже стабилизация при съёмке видео, чем в Redmi Note 8/Redmi Note 9, не особо яркие дисплеи)
|Все подробности
|- Обзор Xiaomi Poco M3
|- Характеристики Xiaomi Redmi 9T
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Poco Direct (Aliexpress) — 9850 рублей (Poco M3 64 ГБ)
|Xiaomi Store (Aliexpress) — 12500 рублей (Poco M3 128 ГБ)
|C1 Store (Aliexpress) — 11000 рублей (Redmi 9T 64 ГБ NFC)
|Mi Store (Aliexpress) — 12500 рублей (Redmi 9T 64 ГБ NFC)
Самый дешёвый смартфон с характеристиками дорогостоящих моделей
Realme 6
Так уж получается, что кандидаты на «сером» рынке повторяют таковых из нашей предыдущей статьи об официальной рознице. Но я ни капли не раскаиваюсь, потому что ничем более крутым в бюджете от 13 до 16 тысяч не пахнет, и даже не предвидится в ближайшем будущем (китайцы стараются делать с каждым поколением всё более дорогие смартфоны, как вы заметили).
Итак, что такое Realme 6? Если вы периодически читаете новости о смартфонах и более-мене в курсе популярных моделей, я бы объяснил так: это Xiaomi Redmi Note 8 Pro, только чуть дешевле, чуть мощнее и с проведенной «работой над ошибками».
Дело в том, что Redmi Note 8 Pro вышел в сентябре 2019 г., примерил на себя кучу нового «железа» (новый мощный китайский процессор, новую для бюджетных смартфонов 64 Мп-камеру), из-за этого Xiaomi «погуляли по граблям» сполна.
Процессор, слава богу, до критичного перегрева не доходил, как это зачастую бывало у Sony или HTC, но выедал 4500 мАч в аккумуляторе с такой скоростью, что смартфон был равен по автономности мобильникам с 3800-4000 мАч. А новая камера с китайским процессором работали не особо складно, поэтому с крутым 64 Мп сенсором Xiaomi фотографировал на уровне старых мобильников с 48 Мп. Потом всё это в большей или меньшей степени довели до ума, но не полностью (такая же камера в Redmi Note 9 Pro и Poco X3 NFC снимает лучше, что как бы намекает нам на пофигизм Xiaomi к старым моделям смартфонов).
Realme вышел уже в марте 2020 г. и… оказался никому не нужен. Потому что по характеристикам был похож на вышедший ранее Xiaomi, и Redmi Note 8 Pro был дешевле. А в мае 2020 г. уже вышел Redmi Note 9 Pro, в котором Xiaomi эти досадные недостатки исправила.
Но сегодня у нас весна уже 2021 года, и старые модели Xiaomi из-за того, что они «на хайпе» (ОБОЖЕМОЙ, ЭТО ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СЯОМИ!), не особо падают в цене. А Realme из-за непопулярности и сопутствующих сложностей у продавцов «как это всё, блин, теперь продать?» дешевеют быстрее.
В итоге за 14 тысяч рублей вы сегодня можете купить смартфон с ярким 90 Гц (против стандартных 60 Гц у Сяоми Note 8 Pro/Note 9 Pro) дисплеем, 128 ГБ, NFC, классной 64 Мп камерой, очень мощным процессором и 4300 мАч при сверхбыстрой зарядке с 0% до 100% за 55 минут. Xiaomi Note 8 Pro с 64 ГБ стоит дороже и при этом хуже, Poco X3 чуть лучше, но с 128 ГБ обойдётся вам в 17 тысяч рублей. вместо 14 за Realme.
Если вам кажется, что «дороговато что-то за китайщину, которая совсем недавно начала продаваться», то я вам напомню, что Samsung Galaxy A71 с такими же характеристиками (только дисплей AMOLED) стоит 30 тысяч рублей. Honor 30s — смартфон этого же уровня, но без Google-сервисов и по цене от 22 тысяч рублей даже в «серой» рознице. И даже непопулярная сегодня Motorola G9 Plus (тоже максимально близка по характеристикам) обойдётся вам в 18 тысяч минимум. Нет нормальных конкурентов! Даже за Xiaomi вам придётся переплатить 3-4 тысячи рублей, чтобы получить то же самое!
А если хотите найти подобные характеристики за 14 тысяч вообще из всей «китайщины», то… ну да, есть Infinix Zero 8. Который иные фанатики на форумах считают претендентом, чтобы «свалить зажравшихся Xiaomi и Huawei с небес на землю». В нём тоже установлен процессор Helio G90T, 90 Гц дисплей и 64 Мп. Только вот дисплей тусклый, NFC нет, прошивка русифицирована хуже, чем пиратская GTA: San Andreas — и зачем такое счастье за уже немалые деньги?
В общем, я бы советовал вам не переплачивать и брать Realme 6 за его минимальные 14 тысяч. Но если недоверие к этому бренду жить не даёт, то и Xiaomi Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 9 Pro/Poco X3 при небольшой (2 тысячи рублей максимум) переплате в «серой» рознице сгодятся для покупки. Всё остальное заведомо хуже.
|Сколько стоит
|14-17 тысяч рублей (4/128 и 8/128 ГБ)
|Чем хорош
|- Яркий качественный дисплей 90 Гц
|- Лучшая (по такой цене) камера 64 Мп
|- Очень быстрая зарядка
|- С автономностью тоже всё в порядке
|- Раздельный слот для карты памяти вдобавок к 2x SIM
|Чем плох
|- Нет версии с 6 ГБ оперативной памяти. 4 ГБ впритык, 8 ГБ — дорого
|Все подробности
|Характеристики Realme 6
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Chinatronic (Aliexpress) — 14500 рублей (4/128 ГБ)
|Realme Factory — 14500 рублей (4/128 ГБ)
|Buytalling (Aliexpress) — 14850 рублей (4/128 ГБ)
|New-Beyond (Aliexpress) — 14700 рублей (4/128 ГБ)
|RTDC (Aliexpress) — 16500 рублей (8/128 ГБ)
Лучше него только смартфоны, которые вдвое дороже
Xiaomi Poco X3
По большому счёту не стоило бы продолжать статью о «бюджетных» смартфонах дороже 15 тысяч рублей, потому что это попахивает издевательством. Но придётся это сделать по нескольким причинам:
- Во-первых, больше в список добавить нечего. Не в том плане, как девушкам «нечего носить» при полной квартире платьев, а просто по техническим соображениям — советовать плохие смартфоны не хотелось бы, а хорошие закончились.
Некоторые потому, что их время ушло — к таким относится классный по дисплею, автономности и камере Samsung Galaxy M21, который я не стану советовать из-за слишком медленного и старого процессора при высокой цене.
Некоторые — потому, что они «как все вышеназванные, только хуже». Есть, например, Huawei P Smart 2021, который по характеристикам — ответ на Xiaomi Poco M3, только с аккумулятором на 5000 мАч вместо 6000 мАч и без Google-сервисов. Зачем это нужно?
А бывают и смартфоны, которые хороши по исполнению, но неадекватны по цене. Нежно люблю OnePlus — это «цивилизованная китайщина», которую по качеству хочется сравнивать даже не с Samsung, а с Apple или флагманскими Huawei. Но OnePlus Nord, маломощный смартфон без NFC, который впаривают за 13-15 тысяч, тогда как Realme C3 и Redmi 9 стоят 9 тысяч — в список не включу.
Но Xiaomi Poco X3 в список добавлю, хотя это, грубо говоря, всего лишь тяп-ляп модернизированный Redmi Note 9 Pro с новым дисплеем и завышенной по этому поводу ценой.
Почему? Потому что после этого тюнинга, да с «сяомишной» ценой Poco X3, хоть и остался де-факто бюджетным смартфоном, но на фоне обнаглевших производителей выглядит молодцом. Потому что, вы удивитесь, подавляющее большинство мобильников с характеристиками «Full HD+ 120 Гц, 5000 мАч, Snapdragon 730/750/765, 64 Мп» сегодня стоят ещё дороже! Примеры упоминал и в сравнении с Realme 6, но ещё могу добавить Vivo V20 — абсолютно такой же смартфон, но за 30 тысяч рублей! И ничего — ребята не парятся, продают как-то/зачем-то. А Нокию 8.3 с аналогичными характеристиками за 40-50 тысяч не хотите ли?
Если говорить о полноценных смартфонах среднего класса, а не тюнингованных бюджетных моделях по неадекватной цене (как в предыдущем абзаце), то это уже по-своему классные Samsung Galaxy M51 (титан выносливости с 7000 мАч), либо Realme X3 Superzoom/Xiaomi Mi 10T (смартфоны с не особо крутыми камерами, зато флагманскими процессорам и недорого). Либо самые дешёвые версии флагманов — Honor 30, например, с камерой и процессором на голову выше, чем у халтурщиков, о которых я сегодня говорил.
Что объединяет все эти смартфоны, которые реально круче, чем Poco X3 — они стоят от 30-35 тысяч рублей. А Poco X3 в «серой» рознице простирается от 15 до 17 тысяч рублей. То есть в диапазоне «17-30 тысяч рублей» нет смартфонов, которые были бы ощутимо лучше, и таким образом «переоценённый бюджетник» Poco X3 NFC — тот самый смартфон, который стоит брать, если вы хотите всего и побольше, но 30+ тысяч за мобильник выкладывать не планируете.
|Сколько стоит
|15-17 тысяч рублей (6/64 и 6/128 ГБ)
|Чем хорош
|- Быстрый и диковинный в этом классе 120 Гц-дисплей
|- Стереодинамики
|- «Породистый» американский процессор Qualcomm на борту
|- Хорошая автономность
|- Быстрая зарядка (с 0% до 62% за полчаса)
|Чем плох
|- 64 ГБ-версия стоит столько же, сколько Realme 6 128 ГБ, а разница в характеристиках крохотная
|- На фоне смартфонов Redmi Note 9 Pro/Redmi Note 8 Pro выглядит «халтурой и стагнацией», хоть и выгодной к покупке
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Poco Phone Store (Aliexpress) — 15300 рублей (64 ГБ)
|Poco Online (Aliexpress) — 15800 рублей (64 ГБ)
|Poco Store (Aliexpress) — 17100 рублей (128 ГБ)
|Mi Store — 17100 рублей (128 ГБ)