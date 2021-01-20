Лучшие бюджетные смартфоны января 2021 г. (официальная розница)
Самый дешёвый смартфон из качественных
Xiaomi Redmi 9A
Быть автором статей с рекомендациями недорогих мобильников хреново потому, что, хоть я не конструирую смартфоны и не продаю их (этим сегодня занимаются китайцы и корейцы в своих конторах). Но оправдываться за цены, которые вы увидите ниже в таблице, придётся именно мне.
Ведь я уже наперёд знаю, что при взгляде на 8500 рублей и заголовке «дешевле вы хороших смартфонов не найдёте», реакция людей, которые покупают смартфоны раз в несколько лет будет: «да вы охренели там, зажравшиеся москвичи?!».
А проблема не в оторванных от реальности обзорщиках, а в том, что:
Рубль стабильно пробивает всё новое дно по отношению к доллару.
Производители мобильников вообще не горят желанием «войти в положение» покупателей в России и ставят цены в долларах (иногда даже завышенные, чтобы не переписывать, когда рубль снова провалится).
- Конкуренция на рынке недорогих смартфонов схлопнулась. Уже не в России, а в мире. Например, бюджетные смартфоны (уже пару лет как, но до сих пор обидно) перестал выпускать ASUS. А ведь у него были классные ZenFone Max Pro M1 и M2, которые до конца 2019 г. входили в число лучших бюджетных смартфонов. В конце 2019 г. свои смартфоны в России перестал продавать LG. Тут уж невелика потеря (LG давно разучились делать хорошие бюджетные мобильники). Но ситуацию усугубил тот факт, что Huawei и Honor в 2019 и 2020 г. конкурентоспособных бюджетных смартфонов не выпускали (из-за санкций им пришлось сто раз «переизобретать» модель Honor 8X образца 2018 г). Meizu «дважды умерла» в России и больше не вернулась (а ведь тоже была в топах лучших бюджетников!). ZTE и Alcatel отстали от всех конкурентов по характеристикам и теперь представляют собой «смартфон, который не жалко, для гастарбайтера», только почему-то не за 5, а за 10-15 тысяч рублей.
В итоге мы получили почти полное отсутствие конкуренции в недорогих смартфонах и кусачие цены с логикой «жрите, что дают!» у китайских производителей, которые раньше славились дешевизной.
Как обычно, не получилось объяснить в двух словах, но, надеюсь, вы теперь понимаете, почему смартфоны, которые в 2019 году стоили 5-6 тысяч рублей, сегодня стоят 8-9 тысяч? А теперь объясню, почему в списке Xiaomi Redmi 9A.
Дело в том, что Самсунг с подобными характеристиками (Galaxy A20s, например) обойдётся вам в официальной рознице в 12-13 тысяч рублей, Huawei (Y6p) — в 11 тысяч. И никаких манёвров с «а вот если чуть урезанные характеристики, но ещё дешевле?», к сожалению, в бюджете до 8 тысяч рублей провернуть не удастся — ни среди малоизвестных брендов, ни среди старых моделей «жемчужину» вы не найдёте.
А Xiaomi по такой цене предлагает смартфон по рецепту «не шашечки, а ехать»: выглядит смартфон как игрушечный, зато надёжный, работает (по такой-то цене) быстро, разряжается медленно, фотографирует нормально. Можно брать!
Но перед тем, как бежать за Redmi 9A, советую взглянуть, не продаётся ли поблизости его единственный конкурент в этом бюджете — Realme C11.
Стоит он примерно столько же (8000-8500 рублей), но работает чуть-чуть быстрее и фотографирует чуть-чуть лучше. Почему он не попал в основную рекомендацию? Потому что Redmi 9A — новая модель и ещё поживёт, а вот Realme с тех пор выпустил новые модели C15 и даже C20, уже снят с конвейера, и есть вероятность, что в вашем регионе Redmi 9A будет в наличии, а Realme C11 — не будет. Но уж если будет, то из этих двух я бы предпочёл Realme — минусов в сравнении с Xiaomi у него нет, но он, хоть и на «копеечную» величину, но немного лучше сяомишного бюджетника.
|Сколько стоит
|8 – 8.5 тысяч рублей (2/32 ГБ)
|Чем хорош
|- Быстро работает
|- Хорошая автономность
|- Хорошо фотографирует днём (ночью все смартфоны за 8-9 тысяч фотографируют плохо)
|- Своевременное обновление Android (в отличие от малоизвестных производителей)
|- Если разобьёте или износите аккумулятор, ремонт обойдётся очень дёшево
|Чем плох
|- Пластиковый, выглядит дёшево, как игрушка
|- Android в фирменном исполнении (MIUI 12) напичкан рекламой, которую придётся отключать по инструкциям из интернета
|- Маловато (2 ГБ) оперативной памяти — WhatsApp и Telegram будут периодически выпадать из памяти и «забывать» присылать уведомления
|- Нет NFC (по такой цене он есть только в смартфонах с паршивыми характеристиками, но имейте в виду, что платить на кассах с Redmi 9A не сможете)
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 9A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Яндекс.Маркет — 7900 рублей
|- DNS — 8000 рублей
|- Ozon — 8000 рублей
|- Xcom — 8000 рублей
Очень мощный, но дешёвый и выносливый
Realme C3
Глядите-ка, обзорщик «переобувается на лету»: Я только что не хотел включать Realme C11 в рекомендации, потому что «модель старая и снята с конвейера», а теперь ставлю в основной список ещё более ранний Realme C3. Почему? Потому что у C11 есть близкий конкурент, а у C3 таких конкурентов не появилось до сих пор (январь 2021), хотя смартфон вышел в апреле 2019 года!
По большому счёту, Realme C3 входит в список лучших смартфонов 2019 г.. Как насчёт 2021? До сих пор хорош! Тот случай, когда Xiaomi «дали прикурить» на их исконной территории.
Суть в том, что вы получаете аналог Xiaomi Redmi 9C, только с процессором, который быстрее на 30% (самым быстрым процессором в смартфонах до 11 тысяч рублей) и не в ущерб качеству изготовления/камерам/автономности или наличию NFC.
Такая подозрительная выгода (новые Realme в сравнении с Xiaomi редко побеждают по соотношению цены и качества) получилась из-за того, что на момент выхода смартфона Рилми ещё не успели «зажраться» и переписать цены в сторону повышения, а Xiaomi наоборот, наплодили хренову тучу вариаций Redmi 9 (Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9 в РФ, и ещё + несколько подвидов за рубежом), только каждая из них в сравнении с Redmi 9C либо «стоит столько же, но хуже», либо «такая же/чуть лучше, но дороже на 20-30%».
Если вы не «дофига фотограф в ночи» (днём качество фото хорошее), я бы даже сказал, что покупать что-то дороже этого смартфона особого смысла не имеет. Жаль только, что Realme C3 стал птицей редкой и в некоторых регионах в продаже уже не встречается. Поэтому принимайте во внимание альтернативы:
Из наиболее очевидных заменителей — Xiaomi Redmi 9C. Процессор медленнее на треть, цена такая же, продают на каждом углу. Особого запаса производительности нет (её как раз впритык), но смартфон всё равно более быстрый, чем Самсунги, Нокии или Хуавеи за 9-11 тысяч, так что невелика потеря.
Второй смартфон-заменитель, внезапно, вьетнамский. У Вьетнама, так уж сложилось, великолепно получалось истреблять армию США на своих территориях, а вот раскручивать смартфоны до уровня китайских производителей пока не выходит. Поэтому Vsmart всё ещё в позиции новичка среди производителей смартфонов, которому пока не дозволено наглеть.
Хотите то же самое, что предлагают Xiaomi и Realme, но чуть улучшенное и дешевле? Ищите в продаже Vsmart Joy 3+ — бюджетный мобильник по-вьетнамски. Realme C3 в версии 3/64 ГБ (NFC) будет чуточку быстрее и обойдётся вам в 11 тысяч, а вот Vsmart, за счёт своей малоизвестности, предлагает уже 4/64 ГБ и всё те же 5000 мАч/NFC за 9200-9500 — максимум 10 тысяч рублей у официалов.
И вроде бы превосходство над более дорогим Xiaomi Redmi 9C в +20% производительности процессора и +1 ГБ ОЗУ заметное. Но проблема в том, что истреблять солдат армии США у вьетнамцев получается хорошо, а смартфоны пока — когда как. Например, у этой модели Vsmart периодически встречается брак (слабый сигнал Wi-Fi и LTE), дефицит аксессуаров (защитное стекло приходится подбирать от моделей Samsung, чехлы — от моделей Vivo) и не такая уж большая выгода в сравнении с китайскими смартфонами (1000-1500 рублей), чтобы бросаться в эксперименты.
Но если вы энергичный любитель экономить, готовый ковыряться в FlashTool и ADB, получите «максимум железа» по минимальной цене. А всем остальным, как я и сказал выше, советую искать Realme C3 в первую очередь, и Xiaomi Redmi 9C во вторую.
|Сколько стоит
|8.3 — 10 тысяч рублей (3/32 ГБ, без NFC)
|10 — 11 тысяч рублей (3/64 ГБ, NFC в наличии)
|Чем хорош
|- Самый быстрый процессор среди всех смартфонов по аналогичной цене
|- Очень долго работает от аккумулятора
|- Пластиковый, но за счёт «хитрых» расцветок выглядит дороже, чем стоит
|- Хорошие камеры
|Чем плох
|- Оперативную память намеренно «урезали» до 3 ГБ, чтобы не конкурировал с более дорогими смартфонами
|- В чёрном цвете почти нигде не продают — придётся выбирать между красным и голубым
|Все подробности
|Характеристики Realme C3
|Где можно купить недорого
|- Pleer.ru — 8300 рублей (3/32 ГБ)
|- Никс — 9500 рублей (3/32 ГБ)
|- Ozon — 10000 рублей (3/64 ГБ)
|- Ноу-хау — 10500 рублей (3/64 ГБ)
С самой долгой работой от аккумулятора
Xiaomi Poco M3
Несмотря на придурковатое (для уха русскоязычного человека) название, Poco M3 — один из лучших смартфонов 2020 года, который появился в ноябре-декабре и до сих пор уделывает всех конкурентов по соотношению цены и качества.
Сейчас в иерархии Xiaomi смартфоны подразделяются на:
- Собственно Xiaomi и вот эти все «Mi» (Mi Note, Mi 10, Mi 10T и др.) — «дорого и богато», чтобы пытаться поиметь денег с наценку за престиж, как это испокон веков делают Apple и Samsung.
- Redmi — «дёшево и сердито». При этом у Xiaomi, в отличие от ZTE, Alcatel, Honor и Huawei, даже по минимальной цене не выпускает «вёдра», которые подвисают даже без установленных приложений, а старается «держать марку» дешёвых, но всё ещё достойных покупки смартфонов.
- Poco — это для тех, у кого денег хватает только на Redmi, а «понты кидать» хочется, как владельцы флагманов Mi за 50+ тысяч рублей. То есть, для молодёжи. Ну или, если хотите, второе обоснование Poco — «мы тут взяли за основу Redmi и сделали чуть дешевле/провели небольшой тюнинг характеристик по той же цене».
Например, Poco X3 NFC = тюнингованный Redmi Note 9 Pro, а Poco M3, о котором идёт речь — одновременно «прокачанный» и удешевлённый смартфон по мотивам Redmi Note 7/Redmi Note 8 за 13.5-14.5 тысяч рублей (в реалиях рубля в 2021 году это недорого).
В чём суть Poco M3? Огромнейший (6000 мАч!) аккумулятор при быстром и экономичном восьмиядерном процессоре, и всё это с 48 Мп-камерой, а ещё здоровенным, но чётким дисплеем Full HD+ (2340x1080).
Вроде бы никакой «фантастики» в характеристиках, но я вам напомню, что Poco M3 стоит от 13.5 (64 ГБ) до 14.5 (128 ГБ) тысяч рублей, а сколько стоят конкуренты с такими же характеристиками? Oppo A72 (128 ГБ) стоит 20 тысяч рублей, Samsung Galaxy M21 (64 ГБ) — 17.5 тысяч, Honor 10X Lite (128 ГБ) — 17 тысяч рублей (даже без Google-сервисов!). Куда ни ткнись, всё будет дороже. Неужели у Xiaomi проснулась совесть и они вернулись к идее выпуска честных смартфонов без наценки?
Отчасти да, отчасти нет — мы ведь с вами не поговорили о том самом «удешевлении». Оно здесь точечное, но есть. Например, в сравнении с Redmi Note 8 (смартфона 2019 г., на базе которого строили эту новую модель) в Poco M3 «вырезали» гироскоп. Это такая фиговина, с которой смартфон очень точно реагирует на повороты в пространстве. То есть Poco M3, конечно, повернёт дисплей набок, когда вы повернёте корпус. Но если влепить его в качестве экрана для шлема виртуальной реальности, адекватно поворачивать картинку вслед вашей голове он не сможет. И если держать его в руках, а смартфон по чуть-чуть поворачивать для прицеливания в играх (в некоторых, таких как PUBG, можно целиться наклоном смартфона, а не елозить по экрану), у вас тоже ничего не получится. Это первое и самое малозначительное).
Второе — нет NFC. А значит и нет возможности оплаты на кассе со смартфона. Из-за того, что в Китае NFC никому не нужен, а Китай для Xiaomi — основной рынок сбыта, сяомистам приходится запускать отдельный конвейер под смартфоны с NFC для Европы и России. А это дополнительные затраты. В случае с Poco M3 решили «не париться», хотя во времена Xiaomi Redmi Note 8 выпускали спецверсию Redmi Note 8T, у которой NFC был.
Третье — пластиковый корпус. Но это я за минус не считаю, потому что лучше брутальный шероховатый пластик, чем скользкие стеклянные «вёдра» с разводами, как у конкурентов. Тем более, что по дизайну Poco M3 ни на кого не похож и, со своей стилизацией под «пульт ДУ от крутой техники», довольно симпатичен внешне.
И, наконец, дисплей всего лишь средний по яркости (400 кд/м2 против 470 кд/м2 у Xiaomi Redmi Note 8 и 430 кд/м2 в Honor 10X Lite). Летом в солнечный день иногда будет не хватать, для остальных сезонов хватит.
Но я здесь всё это расписал не для того, чтобы отговаривать вас от покупки: повторюсь — у всех конкурентов что-то подобное стоит на 5-6 тысяч рублей дороже. Тем более, что Poco M3 получился одним из лучших смартфонов в мире по продолжительности работы от аккумулятора!
Но, если для вас запас яркости дисплея, стеклянный корпус и NFC важнее рекордной автономности (и вас устроит средняя автономность), сначала проверьте, не продают ли в вашем регионе Xiaomi Redmi Note 8T — за исключением ёмкости аккумулятора (4000 мАч) этот смартфон «по чайной ложечке» отличается в лучшую сторону по всем характеристикам. Но в роли супер-выносливого, дешёвого-прочного «локомотива» без слабых черт, Poco M3 всё же хорош — если купите, будет радовать, да ещё как!
|Сколько стоит
|13.5-14.5 тысяч рублей (4/64 и 4/128 ГБ)
|Чем хорош
|- Лучший бюджетный смартфон по сроку работы от аккумулятора, и один из лучших смартфонов по автономности в мире
|- Примерно на 30-35% дешевле любых конкурентов с такими же характеристиками
|- Круто и оригинально выглядит
|- По всем параметрам как минимум «хорошист», по некоторым — «отличник»
|Чем плох
|- Нет NFC (нельзя платить со смартфона взамен банковской карты)
|- Яркости дисплея впритык (летом на улице иногда будет не хватать)
|- Нет гироскопа (игры, завязанные на точном наклоне корпуса, отправляются лесом)
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Poco M3
|Где можно купить недорого
|- Официальный магазин Xiaomi — 12500 рублей по акции (13500 после окончания акции) за 4/64 ГБ и 13500 за 4/128 ГБ
|- Ozon — 13500 рублей (4/64 ГБ)
|- Онлайнтрейд — 13500 рублей (4/64 ГБ)
|- Ситилинк — 14500 рублей (4/128 ГБ)
С крутым дисплеем и не китайский
Samsung Galaxy M21
Самсунгу стоит сказать спасибо за то, что Android-мобильники в 2011 году перешли из разряда экзотики (которой в своё время были смартфоны на Firefox OS, Meegoo и прочие Bada) в фундамент того, что мы называем словами «смартфон» сегодня, но за последние годы добрых слов по части бюджетных моделей Samsung уж точно не заслуживает. Потому что хлам выпускали ужасный и пытались за 20-25 тысяч рублей впарить покупателям то, что у китайцев продавалось за 13-15 тысяч.
Но именно из-за этой разницы в странах, где Samsung стали терять популярность из-за Xiaomi/Huawei/Realme и т.д., самсунговцы зашевелились и выкатили в продажи хорошие бюджетные смартфоны. Наверное, стоит радоваться, что Россия вошла в число этих «бунтующих» стран, потому что США и многих странах Европы Самсунг продаёт только дорогие и всё ещё бестолковые на фоне китайских конкурентов смартфоны Galaxy A.
Но Galaxy M — другое дело! Самые дешёвые смартфоны с AMOLED-дисплеем (китайские модели с IPS выглядят не так круто), 6000 или даже 7000 мАч (зависит от модели) в аккумуляторе при очень тонком корпусе! Хорошая надёжность и нормальные, за эти-то деньги, камеры и процессор.
Само собой, «Сяоми и компания» периодически превосходит эти Самсунги по характеристикам в новых моделях, но «святая троица» из Samsung Galaxy M21, M31 и M51 всё ещё прекрасна по соотношению цены и качества. Просто Galaxy M31 с ценой «свыше 20 тысяч рублей» в бюджетные смартфоны никаким боком не лезет, а вот M21 — как раз. Работает долго, фильмы и фотки на AMOLED-дисплее смотреть — кайф, фотографирует прилично — что вам ещё надо?
А надо бы, конечно, более современный процессор — Exynos 9611 в Самсунгах M21 и M31 довольно староват, ему уже исполнилось три (!) года, и современные китайские смартфоны (Realme C3 выше по тексту) за 10 тысяч оказываются быстрее Самсунгов за 17-22 тысячи рублей.
Поэтому, если вам подавай игры, если вы любитель устанавливать дофигище приложений на любой случай жизни, Самсунг покажется вам слишком медленным в пересчёте на потраченные деньги. А вот если у вас, кроме ВК и WhatsApp, в фоне ничего не «шелестит», а супер-выносливость и просмотр видео на смартфоне для вас основное занятие, то лучше смартфона в бюджетном сегменте и найти не получится.
|Сколько стоит
|15-17.5 тысяч рублей (4/64 ГБ)
|Чем хорош
|Очень качественный и красочный дисплей
|Супер-автономность
|Хорошее качество съёмки фото и, в меньшей степени, видео
|Чем плох
|Медленный процессор
|С последним падением курса рубля цена уже начала «кусаться»
|Все подробности
|Обзор Samsung Galaxy M21
|Где можно купить недорого
|- Pleer.ru — 15100 рублей
|- Alt-Del — 15600 рублей
|- Ozon — 16000 рублей
|- Позитроника — 17100 рублей
|- Яндекс.Маркет — 17500 рублей
Единственный смартфон с крутой камерой и «гоночным» процессором по адекватной цене
Realme 6
Не ожидали? Я тоже — до того, как начал копать цены в интернет-магазинах, был уверен, что здесь уж точно будут Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Note 9 Pro (Poco X3 NFC всегда был дороже, с ним и так понятно всё). Если вы думали так же, то вы, как и я, недооцениваете рвение торгашей переписывать цены вверх после того, как рубль проваливается по отношению к доллару в последние месяцы.
И вот ребята настолько увлеклись перестраховкой с завышенными ценами, что к «типа бюджетным» Xiaomi Redmi Note Pro восьмого и девятого поколений теперь без 17-18 тысяч рублей в официальной рознице не подступишься. Есть пара магазинов-исключений, но на них рекомендацию длиной в месяц я строить не рискну — возможно, в наличии полтора смартфона, и после их выкупа мои советы пойдут лесом, потому что альтернативы окажутся «от 18 тысяч и выше». А стабильно за 15.5-17 тысяч рублей официалы предлагают… Redmi Note 9 с 4/128 ГБ. Неплохой смартфон сам по себе, но выкладывать «семнадцать тонн» за примерно то же самое, что предлагает Poco M3 (от 13.5 тысяч) и прибавкой NFC как-то рука не поднимается. У смартфона за 16+ тысяч должно быть больше улучшений в сравнении со смартфоном за 13 тысяч, чем сейчас может предложить Xiaomi в своих Note 9.
И я-то понимаю, что товарищам коммерсантам нужно «закладывать риски», чтобы потом было, на что закупать новые смартфоны после продажи старых, но Redmi Note 8 Pro вышел осенью 2019 года, то есть пора бы ему уже, нахрен, подешеветь и распродаться по прощальной цене «купите уже хоть как-нибудь!», как это у бывает у всех других производителей. Но Xiaomi, как вы знаете, не производитель, а «религия», поэтому в надежде на фанатиков, сгребающих всё по любой цене, продавцы не сдаются и удерживают высокие цены на снятые с выпуска смартфоны до последнего. Ну и удачи им в таком случае.
А мы обратим внимание на «такой же, но дешевле» смартфон Realme, который вышел после Redmi Note 8 Pro, но до Redmi Note 9 Pro, и не стал даже близко настолько «модным», как смартфоны Xiaomi. В мае 2020 года он вышел по цене 20 тысяч рублей, оказался никому не нужным на фоне аналогичных Xiaomi за 15-17 тысяч, а вот теперь ситуация изменилась с точностью наоборот.
И такая непопулярность Realme 6 для покупателей — это хорошо! Потому что по камере и быстродействию он близок к «Pro-сяоми», по дисплею даже лучше, а цена на него заканчивается (17 тысяч рублей за 4/128) там, где на Xiaomi (Redmi Note 9 Pro 6/64 от 18 тысяч, 6/128 от 19.5 тысяч) только начинается!
Да, это компромиссный выбор «не от хорошей жизни», потому что в идеале надо бы брать Poco X3 128 ГБ и горя не знать (Xiaomi временно отдаёт его 128 ГБ-версию за 20 тысяч вместо 22 тысяч, можете попытаться успеть купить, если хотите). Но Realme 6 за 17 тысяч в использовании будет ощущаться как «я хорошо подсуетился и урвал смартфон среднего класса по цене бюджетника», а всяческие Redmi Note 9 и Note 9S оставят впечатление «переплатил 4-5 тысяч рублей в сравнении с Poco M3, и не понимаю, за что».
Для того, чтобы вы осознали, насколько Realme 6 (и, в меньшей степени, Xiaomi Redmi Note 8 Pro/Note 9 Pro) выгодны для покупки, напомню вам, что Samsung Galaxy A71 с примерно такими же характеристиками стоит 32 тысячи рублей. И даже это не предел — Nokia 8.3 продаётся за 50 тысяч (!) рублей. Покупать никто не хочет, но вот «европейское» ценообразование на мощные смартфоны с 4000+ мАч и 64 Мп-камерами — оно такое.
|Сколько стоит
|15-19 тысяч рублей (4/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Классная основная камера 64 Мп (снимает чуть лучше, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro)
|Очень мощный процессор
|Яркий и быстрый дисплей IPS Full HD+ 90 Гц
|Полноценный слот для двух SIM + microSD (не гибридный)
|Чем плох
|Процессор прожорливый, под нагрузкой Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Poco X3 проработают дольше
|Дополнительные тыльные камеры (широкоугольная, макро) по качеству не фонтан
|Все подробности
|Характеристики Realme 6
|Где можно купить недорого
|- Pleer.ru — 15800 рублей
|- Ozon — 16200 рублей
|- Никс — 16200 рублей
|- Ситилинк — 17000 рублей
|- Эльдорадо — 17000 рублей
Спасибо, что дочитали это полотнище текста до конца (или хотя бы перемотали по диагонали)! Не позволяйте производителям мобильников порабощать вас и превращать в фанатиков, и всегда помните о том, что среди «выбирать не из чего» очень часто можно найти «не модный», но технически классный и достойный покупки смартфон!