Лучшие бюджетные смартфоны января 2021 г. (официальная розница)

И вот ребята настолько увлеклись перестраховкой с завышенными ценами, что к «типа бюджетным» Xiaomi Redmi Note Pro восьмого и девятого поколений теперь без 17-18 тысяч рублей в официальной рознице не подступишься. Есть пара магазинов-исключений, но на них рекомендацию длиной в месяц я строить не рискну — возможно, в наличии полтора смартфона, и после их выкупа мои советы пойдут лесом, потому что альтернативы окажутся «от 18 тысяч и выше». А стабильно за 15.5-17 тысяч рублей официалы предлагают… Redmi Note 9 с 4/128 ГБ. Неплохой смартфон сам по себе, но выкладывать «семнадцать тонн» за примерно то же самое, что предлагает Poco M3 (от 13.5 тысяч) и прибавкой NFC как-то рука не поднимается. У смартфона за 16+ тысяч должно быть больше улучшений в сравнении со смартфоном за 13 тысяч, чем сейчас может предложить Xiaomi в своих Note 9.

И я-то понимаю, что товарищам коммерсантам нужно «закладывать риски», чтобы потом было, на что закупать новые смартфоны после продажи старых, но Redmi Note 8 Pro вышел осенью 2019 года, то есть пора бы ему уже, нахрен, подешеветь и распродаться по прощальной цене «купите уже хоть как-нибудь!», как это у бывает у всех других производителей. Но Xiaomi, как вы знаете, не производитель, а «религия», поэтому в надежде на фанатиков, сгребающих всё по любой цене, продавцы не сдаются и удерживают высокие цены на снятые с выпуска смартфоны до последнего. Ну и удачи им в таком случае.

А мы обратим внимание на «такой же, но дешевле» смартфон Realme, который вышел после Redmi Note 8 Pro, но до Redmi Note 9 Pro, и не стал даже близко настолько «модным», как смартфоны Xiaomi. В мае 2020 года он вышел по цене 20 тысяч рублей, оказался никому не нужным на фоне аналогичных Xiaomi за 15-17 тысяч, а вот теперь ситуация изменилась с точностью наоборот.

И такая непопулярность Realme 6 для покупателей — это хорошо! Потому что по камере и быстродействию он близок к «Pro-сяоми», по дисплею даже лучше, а цена на него заканчивается (17 тысяч рублей за 4/128) там, где на Xiaomi (Redmi Note 9 Pro 6/64 от 18 тысяч, 6/128 от 19.5 тысяч) только начинается!