Если вам нужен недорогой и крутой смартфон-флагман, но не Xiaomi или Huawei, у вас только одна альтернатива
Ferra.ru — пишем обзоры для тех, кому наплевать, с 2001 года
Если на Земле когда-нибудь будет конкурс по учёту людей, на мнение которых больше всего кладут с прибором, обзорщики мобильников немного посоревнуются с участковыми врачами (чьи советы игнорируют до последнего, потому что «слишком сложно, да всё и так заживёт») победят с огромным отрывом.
Я постоянно испытываю это на своей шкуре. Рассказываешь людям, что HTC наконец сделала хороший смартфон, который лучше, чем флагман Samsung, а всем пофигу, люди продолжают покупать Galaxy. С аргументами расписываешь, почему Wileyfox выгоднее покупать, чем Xiaomi, а на тебя смотрят, как на идиота и продолжают пускать слюни на Redmi. При этом даже в случае с Xiaomi гребут «новый» Redmi Note 6 Pro, хотя «старый» Redmi Note 5 такой же по характеристикам, но дешевле. И всех всё устраивает, ведь широко известно, что обзорщики же продажные козлы.
Листайте дальше, здесь только нытьё
А вот если какой-нибудь Иван Куёв с аватаркой кота и ссылкой на пустой аккаунт ВКонтакте в комментариях к обзору напишет, что автор вообще не прав, вокруг жертвы маркетинга, а Иван купил восстановленный iPhone 7 с Aliexpress и счастлив, к нему начинают прислушиваться и выспрашивать, где мудрейший смог урвать такую халяву. Вот она, сила общественного мнения.
За Realme пока почти никакого общественного мнения нет, лысый мужик из «Вечернего Урганта» их не рекламирует, и даже корги на скейте пропагандой этих смартфонов не занимаются. И я прекрасно понимаю, что сектантов «кроме iPhone 11 и Galaxy S10+ нет нормальных смартфонов» и «не может быть в природе смартфонов, которые выгоднее Xiaomi» не сдвинуть с пути, но для всех, кто пока ещё не зомбирован, хочу привести пример необычного мобильника, который сходу успешно конкурирует с «пресвятыми» Xiaomi и Huawei, а по части характеристик местами выглядит даже круче.
|Смартфон
|Realme X2 Pro
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Экран
|6,5”, 2400x1080, AMOLED, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ядер (1x Kryo 485 2,96 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц)
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Постоянная память
|128/256 ГБ
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с, 1280x720 960 к/с
|дополнительная телефото (зум-камера): 13 Мп, оптический зум 2x, диафрагма f/2.5, размер сенсора 1/3.4”, размер пикселя 1.0 мкм
|дополнительная свершхирокоугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.5, размер сенсора 1/3.2”, размер пикселя 1.4 мкм
|фронтальная: 16 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3”
|Аккумулятор
|4000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 50 Вт
|Размеры
|161x75,7x8,7мм
|Масса
|200 г
|Цена на момент публикации
|35/40 тысяч рублей
Откуда «свистнули» дизайн?
В любом обзоре правдорубом выглядит тот автор, который начинает «мочить» смартфон вместо простого перечисления характеристик, поэтому начнём с любимой дисциплиной комментаторов обзоров — «у кого стырили внешность?».
Беспроигрышная затея, потому не бывает такого, чтобы «не стырили» — из смартфонов с не банальной внешностью 2019 году вспоминаются, разве что, iPhone 11 с его «камерами-базуками» Vivo V17 с ромбиком на задней панели и, если копнуть чуть ранее, Samsung Galaxy S10 с оригинально вырезанной дырой под селфи-камеру и ни на что не похожей тыльной панелью. Ах, да, и «прыщавый» Nokia 9 PureView из той же оперы. Всё остальное, что мы видели в смартфонах 2019 модельного года, так или иначе где-то уже было.
Спереди — Huawei P30, сзади — OnePlus 6T/OnePlus 7
Realme с идеологией «мы тут запихнули вам самые крутые характеристики недорого» почти всегда заворачивают дизайн «на сдачу», смартфон с оригинальной наружностью у них только один — бюджетный Realme C2 с гранёной пластиковой задней крышкой. Все остальные модели сотканы из «смартфонов современных среднестатистических» с разными исходниками.
Например, в X2 Pro: «морда лица» в широком корпусе с огромным вырезом под разговорный динамик больше всего напоминает Huawei Mate 20 (стандартный, а не Pro).
С тыльной частью сложнее — с одной стороны, это Sony Xperia 1 же, ну! Только вот Xperia появилась лишь в феврале 2019 года, а осенью 2018 года уже был OnePlus 6T с такой же задней крышкой. Если вы не в курсе, OPPO, Vivo, OnePlus и Realme — «дочки» одной и той же компании BBK, которых формально разделили и бросили конкурировать друг с другом, как это сделал Volkswagen со своими дочерними Skoda/Seat или Porsche/Lamborghini. Получается, что дизайн «задницы» смартфона, можно сказать, полностью придворного исполнения.
Не скрипит, не люфтит? Стильно лежит в руке?
Если бы смартфон был тотальным уродцем, как Google Pixel 3XL или очередным клоном iPhone X, как Huawei P20 Pro или Xiaomi Mi 8, эта статья была бы намного короче. А так, придётся расписывать по пунктам. Плюсы:
- Красивый. Окраска — правильный «металлик», без наркоманских переходов в другой цвет или весёленьких узорчиков. Жаль, что в России будут продавать только синюю версию — а есть ещё белая (а точнее, перламутровая, как Galaxy S10), и она тоже выглядит неплохо, не говоря уже о матовых шершавых вариантах в сером и красном цветах.
Клавиши питания ниже, чем должны быть. И лопата. А так неплох
Кстати, ОООО Camera на задней панели — это не «Зеленоглазое такси», как его будут воспринимать в России, а просто толстый намёк, что камер тут четыре и, мол, на любой случай жизни — от «просто сфотографировать» до зума и широкоугольной камеры для съёмки невпихуемых объектов. Но о камерах потом.
Материалы корпуса хорошие. Стекло на задней панели толстенное, разбить его (потому что это не совсем стекло, а сплав с пластиком) будет проблематично, царапины не собирает. А боковые панели матовые и металлические, то есть не скользят. И никаких загнутых на боковины экранов, из-за которых Huawei Mate 30 Pro или Vivo NEX 3 стали смартфонами, в которых при падении вероятность разбить экран — 75% вместо 50%. На дисплее X2 Pro уже «с завода наклеена плёнка» — не транспортировочная, а «боевая», и это хорошо. Но она дешёвая и собирает царапины — это плохо.
Практичность — относительно неплохая. Есть полноценные стереодинамики (которые сейчас, кроме Samsung и Sony, мало кто воплощает из-за моды на разговорные динамики внутри экрана), есть разъём для проводных наушников (!).
А теперь минусы:
- Громоздкий. Всё относительно, конечно — Xiaomi Mi 9T Pro по толщине и весу примерно такой же громила, но Honor 20 Pro, например, и тоньше, и легче, Samsung Galaxy S10+ на фоне Realme выглядит тощей супермоделью.
Правда, и заряжаются все эти конкуренты в 3 раза медленнее, чем Realme, потому что вбирают в себя по кабелю гораздо меньше ватт. Чтобы аккумулятор не взрывался, как члены запрещённой в РФ террористической огранизации или старые флагманы Samsung, его пришлось изолировать и охлаждать в несколько слоёв. Поэтому выглядит и ощущается X2 Pro увесистой «трубой», хотя по цифрам в таблице габаритов так и не скажешь.
- Нет слота для карт памяти. Сейчас на него забил болт даже Samsung (в Galaxy Note 10 слота microSD тоже нет), и тем не менее — на 128 Гбайт в базовой версии не особо разгуляешься, если устанавливать новые игры или снимать/смотреть качественное видео.
А ещё нет водозащиты, но в «китайцах» по такой же цене она есть только у подешевевшего перед снятием с конвейера Huawei P30. Нет беспроводной зарядки, но Xiaomi Mi 9, у которого эта «фишка» была главной, отправлен на пенсию, а ZTE Axon 10 Pro… много вы видели его владельцев? Вот и остаётся только ультракомпактный Galaxy S10e и древние медленно заряжающиеся iPhone 8 с беспроводной зарядкой в этом бюджете.
- Клавиши громкости в
задн~ труднодоступных местах. Они у Realme X2 Pro съехали вниз, почти к середине боковой панели — если вы правша, вы будете заново привыкать к их расположению, а если левша, вы будете проклинать дизайнеров с первых минут использования мобильника. А потом привыкните, куда вы денетесь.
Из того, что не отнесёшь ни в плюсы, ни в минусы — разблокировка сканированием лица очень быстрая (хотя она такая и в Honor 20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro), а вот сканер отпечатков в экране обычный — лучше, чем паршивые сканеры в каких-нибудь бюджетниках наподобие Samsung Galaxy A50, но ничего выдающегося.
Экран
Дисплей — это одна из главных «фишек» Realme X2 Pro, ради которых его и стоит покупать, потому что смартфон умеет отображать Android и всё, что в нём запускается, при частоте 90 Гц. Если вы собственноручно ни разу не пользовались такими дисплеями в смартфонах, вы, конечно же, скажете «да и нафиг бы оно нужно?».
Дисплей отличнейший. Лучший среди смартфонов до 40 тысяч рублей в официальной рознице
Для статичных картинок, чтения и т.д. — не особо. В видеозаписях тоже почти не пригождается — у вас либо 24/30 кадров в секунду, если это художественные фильмы, либо 1080 при 60 к/с из какого-нибудь YouTube.
Зато в играх и во время перелистывания каких-нибудь списков или картинок в галерее: 1. Создаётся ощущение, что в смартфоне установлен процессор какого-нибудь следующего поколения, а не разогнанный «855-й Снап». 2. Во время быстрого поиска информации перелистыванием/перемоткой видишь всё отчётливо. На 60 Гц вроде бы тоже грех жаловаться, но после 90 Гц за старым типом дисплеев при быстрых действиях чувствуешь себя, извините, «бухим» и не способным различать что-то, что мелькает перед глазами быстро.
Если вы ничего не поняли из этого объяснения, просто посмотрите «гифку».
Дисплеи с 60 Гц на ней выглядят в динамике примерно так, как мяч при 30 fps, дисплей с 90 Гц — как мяч при 60 fps. Не очень корректно с научной точки зрения (90 Гц превосходят 60 Гц по чувствительности не настолько радикально как 60 fps против 30), но, надеюсь, принцип понятен. А по-настоящему заметить разницу вы бы смогли, если бы мячик на анимации двигался в пару-тройку раз быстрее.
|Характеристики дисплея Realme X2 Pro (режим цветопередачи — «нежность»)
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|500/1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Кстати, повышенная частота (её, можно снизить до стандартных 60 Гц и получить крохотную экономию заряда аккумулятора), что приятно, никак не сказалась на цветопередаче и остальных характеристиках. Так-то «раскочегарить» не до 90, но 75 Гц можно дисплеи в некоторых перепрошитых на любительские прошивки Xiaomi, но в неприспособленных для этого экранах вы получите «жор» аккумулятора и шлейфы при быстрой перемотке букв или картинок.
Здесь же у нас дисплей, который на 10% ярче, чем дисплей Xiaomi Mi 9T Pro, и эдак на 25-30% ярче, чем в Samsung Galaxy S10e. Это если мы говорим о ручном, всегда доступном диапазоне регулировки яркости, потому что в авто, «когда автоматика сочтёт нужным и заряд аккумулятора позволит» под лучами жарящего в датчик освещённости солнца Samsung может выдать 800 кд/м2, а Mi 9T Pro — 650 кд/м2.
Но такую яркость на дисплее смартфона вы увидите пару-тройку раз за год — на пляже в Турции или когда солнечный свет сквозь иллюминатор самолёта заставляет авто-яркость тужиться и делать дисплей удобным для чтения под прямыми лучами. В остальных случаях смартфоны защищают дисплеи от преждевременного «выгорания», да и аккумулятор в режиме супер-яркости расходуется немилосердно.
Звук
По качеству звука в наушниках Realme X2 Pro хорошист, может даже с небольшим плюсом. В нём есть старый добрый разъём 3.5 мм для подключения проводных наушников без «костылей», а настройка звука простая и логичная, очень похожа на ту, которую мы видим в новых Хуавеях. При этом, в отличие от всё тех же Хуавеев на базе Kirin 970/980, где избавиться от «долбящего» баса можно только добавлением эффекта «звук как из стакана с водой» или «кастрюля люминиевая советская», здесь можно сразу выбрать нормальное усреднённое по всем частотам звучание, а от него уже «танцевать» или не танцевать с тонкой настройкой.
Звук не аудиофильский, как в Samsung и Sony, но очень хороший, докопаться не к чему
«А что же Xiaomi», скажете вы? У них тоже могло быть всё неплохо, но без включения диспетчера звука (так называемое «улучшение звука Mi») он у вас будет маркетингово ухудшенным. А после включения вы ОБЯЗАНЫ выбрать, какие наушники марки Xiaomi вы подключили к смартфону. Вариантов, что у вас могут быть какие-то другие наушники, смартфон Xiaomi не допускает. А предустановки от наушников Mi AirDots и прочих Hybrid к «затычкам» и мониторникам других марок, как вы понимаете, не очень подходят. Приходится крутить крутилки эквалайзера и компенсировать это… Как вспомню, «аж трисёт».
Разъём 3.5 мм — это хороший маркетинговый ход, но, честно говоря, X2 Pro нормально звучит и по Bluetooth — есть поддержка и кодеков aptX HD (для качественного звука в наушниках не-Sony), и LDAC (самый «толстый» по количеству передачи данных в секунду по Bluetooth, но и самый крутой аудиокодек, который Sony сделала под себя), и aptX старой версии, если у вас какие-нибудь крутые наушники эпохи Bluetooth 3.0 или 4.0, например.
По качеству звука из стереодинамиков флагман Realme, пожалуй, второй среди всех современных смартфонов до 40 тысяч рублей. Второй после Samsung Galaxy S10e, который, даром что малыш, играет очень громко, качественно и солидно, не срываясь в хрип или визг даже на высокой громкости.
По громкости всё в порядке и у X2 Pro, но звук слишком заточен на «середину» (помните, как звучат громкоговорители на авто- и ж/д вокзалах? Вот примерно такой эффект), а басов или звенящих «высоких» частот маловато. Это, конечно, идеальная настройка для того, чтобы слушать балаболов из YouTube или смотреть фильмы, но музыкальные клипы из того же YouTube будут звучать «как-то не так», и придётся переключаться на наушники, чтобы разобрать, как оно там в действительности сыграно.
Это при стандартных настройках аудио. А если включить режим… как ни странно, «фильмы» в диспетчере Dolby Audio, Realme чуть поджимает «середину» и добавляет «низов» — в таком режиме он становится похожим по звуку стереодинамиков на Huawei Mate 20/Mate 20 Pro.
Я сейчас много и упорно придираюсь к динамикам, хотя на самом-то деле, кроме Самсунга S10e вам уже никто не предложит стереозвук из корпуса среди мобил 2019 модельного года — ни в Huawei P30, ни в Xiaomi Mi Note 10, ни в Mi 9T Pro, ни в Honor 20 Pro, Samsung Galaxy A80 стереодинамиков нет. Потому что вместо полноценных мощных разговорных динамиков теперь встраивают пьезодинамики в экран. Эта мода вам ещё аукнется, когда вы случайно разобьёте такой экран со встроенным сканером отпечатков и динамиком, а потом узнаете цену ремонта.
Процессор и производительность
До тех пор, пока весной не анонсировали (и не начали продавать где-то с апреля) новые смартфоны-флагманы на Snapdragon 865, Realme X2 Pro можно считать аппаратом под управлением самого мощного процессора для Android-смартфонов.
Snapdragon 855 в любых версиях — король процессоров в Android-смартфонах 2019 года. И уж точно лучше новых процессоров среднего класса 2020 года
По своей сути, Snapdragon 855 Plus — это не какой-то отдельный вид процессора, а просто «раскочегаренный» стандартный 855 из отборных экземпляров «камней», которые допускают этот небольшой разгон. Изначально «плюс»-версию этого процессора устанавливали только в игровые смартфоны (ROG Phone 2 и т.д.), но к концу производства начали раздавать и для «гражданских» мобил. В основном, концерну BBK (OnePlus 7T, Realme X2 Pro, Vivo NEX 3).
В сравнении с «супермоделями» Huawei Kirin 980 (Huawei P30 Pro, Honor 20 Pro, Honor View 20 и др.) этот Qualcomm работает на 8-15% (в зависимости от типа нагрузки: открытие писем, обработка фото, видео и т.д.) быстрее. Да и в сравнении с Exynos 9820 из Samsung Galaxy S10 ситуация аналогичная.
Кирины, правда, менее «жрущие», поэтому с такой разницей в скорости работы можно смириться. А вот с отставанием процессоров Huawei в 40% по игровой производительности мириться не стоит, если вы любитель World of Tanks или PUBG на смартфонах — там, где с выходом новых патчей графики Huawei начнут превращаться в «овощей», смартфон на Snapdragon 855/855 Plus будет всё ещё боеспособен.
Короче говоря, флагманский Снапдрагон — знак качества (почти всегда, не считая Snapdragon 810, но кто об этом сейчас помнит кроме парочки задротов из фанатских форумов?).
Другое дело, что Snapdragon 855 Plus в сравнении со стандартным 855 должен работать на 7-9% быстрее, а на практике получается, как в анекдоте:
— Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
— Что? Кто тебе такую фигню сказал?
— Товарищ майор.
— Майор? А, ну, вообще-то летают, но низенько-низенько
Вот и 855 Plus «летает» только в коротких бенчмарках и на слайдах китайских маркетологов — на практике с учётом троттлинга (если врубить максимальную длительную нагрузку на процессор и следить, не сбрасывает ли он мощность из-за перегрева) Xiaomi Mi 9T Pro работает примерно настолько же быстро, как и X2 Pro с его «супер-мега системой охлаждения». Это всё равно близко к максимуму того, что могут выдать самые мощные смартфоны 2019 года, просто эффекта манны небесной уже нет.
Оформление системы и функции
Фирменная оболочка у смартфонов Realme такая же, как у OPPO, ColorOS. Ещё в 2017 году это была довольно «колхозная» поделка с ворованной из iPhone панелью уведомлений (вместо значков Wi-Fi, звука и т.д. из верхней шторки их нужно было доставать снизу) и многими значками тоже. В смартфонах Vivo такая самодеятельность уровня студентов-прошивальщиков «прикольных кастомных сборок» царит до сих пор.
Но OPPO нацелилась подвинуть Huawei вне Китая (ещё до американских хуавее-санкций), поэтому выдала дизайнерам живительных вдохновений, и теперь система выглядит вполне приятно и… обычно. Как должен выглядеть породистый китайский смартфон. В ней ещё можно найти немного нелепого перевода, как режим «Нежность» для цветопередачи экрана («Опустела без тебя земля», ага), но всё остальное на своих местах — от настроек энергосбережения до «ускорялки» работы. Пользователей Huawei/Xiaomi смутит разве что излишнее рвение ColorOS «мочить» фоновую работу приложений (запрещено всё, что не разрешено) и отдельная «защищённая клавиатура», которая выпрыгивает вместо стандартной, когда вы вводите пароль от Wi-Fi или учётной записи. Запахло Meizu, но в отличие от Meizu здесь систему дорабатывают и «глюков» пока не видать, поэтому будем считать, что дело привычки.
И 64 Мп, и 48 Мп — это маркетинг. А в чём тогда новизна?
Маркетологи преподносят камеру в Realme X2 Pro как ещё одну «невероятную инновацию». С технической точки зрения они правы — сенсор Samsung GW1 (или Bright S5KGW1, если хотите полное наименование) на 64 Мп в основной тыльной камере действительно новый-новехонький. И дело не в мегапикселях, как нам вешают лапшу люди со сцены в пиджаках, важны в нём другие характеристики.
Мегапиксели — ширма для лживых маркетологов. Но камеры всё равно прогрессируют в других дисциплинах со времён «маломегапиксельных сенсоров»
Реальных мегапикселей в камере 16, а 64 Мп, скажем так, «разбавленные», потому что они сделаны по технологии Quad Bayer и годятся для фотографирования только в очень яркую солнечную погоду. В не очень яркую и не очень солнечную режим 64 Мп будет портить качество фото. Китайцы это понимают, поэтому режим «ULTRA 64 MP» нужно включать отдельно, а в обычной работе камера будет щёлкать вам кадры при 16 Мп. И эти 16 Мп Realme нигде в настройках камеры не афиширует, чтобы накачанные маркетингом покупатели не смущались.
В действительности же 16 Мп — это благо, потому что разрешение уже приличное для того, чтобы замостить пикселями даже 4K-монитор, а качество фото, в теории, получается более крутым, чем при 64 Мп из-за пикселей размером 1.6 мкм. Если вы нифига не поняли, о каких размерах пикселей вообще речь, у нас есть понятная инструкция, как отличать крутую камеру в смартфонах от плохой без взгляда на фото.
Чем эта камера на 64 Мп отличается от уже заезженных на 48 Мп? Чуть шире динамический диапазон (когда на фото небо голубое, а листья на дереве в тени всё же зелёные, а не белое небо/зелёные листья или голубое небо/чёрные листья) и чуть более адекватная съёмка против света в сравнении с 48 Мп-предшественниками.
Ну и… всё, наверное! Потому что сенсор, хоть и стал крупнее, но только ради этих сраных бесполезных 64 Мп, которыми никто не будет пользоваться. А оптика (f/1.8) и размер пикселей (1.6 мкм) здесь ни разу не круче, чем были в смартфонах с 48-Мп датчиками Sony IMX586 и Samsung S5K5E8.
Камеры
Я настрочил такую преамбулу по мегапикселям для того, чтобы объяснить — преимущества в съёмке на 64 Мп-сенсоры в смартфонах будут проявляться там, где производителям хватит ума и смекалки:
- Правильно обрабатывать более «жирные» данные HDR-режима в реальном времени (расширенного динамического диапазона) с нового сенсора.
- Ставить оптику с достойными смартфонов среднего класса характеристиками. Я уж не мечтаю об f/1.4, как у Honor 20 Pro или f/1.5, как в Samsung Galaxy S10e, но хотя бы f/1.6 или f/1.7 за 35-40 тысяч не грех и возжелать! Вот с такой оптикой GW1 сможет уделывать даже иные смартфоны-флагманы уровня iPhone 11 Pro. А без всего этого…
С помощью HDR, ручного режима и такой-то матери можно заставить Realme X2 Pro фотографировать хорошо. Но съёмка фото превращается в работу — сложную и нервную
….Realme X2 Pro фотографирует на уровне… недорогих флагманов без фото-замашек с камерами на 48 Мп. То есть, качество съёмки примерно уровня Xiaomi Mi 9T Pro, Samsung Galaxy A80 или Honor 20 (не путать с Honor 20 Pro) днём, а ночью Mi 9T Pro даже покруче будет.
Жить с этим можно, но ради хороших снимков приходится воевать со смартфоном, включать ручной режим и всячески извращаться там, где покупатели Huawei P30/Honor 20 Pro/Samsung Galaxy S10e будут просто бездумно нажимать на одну кнопку в авто-режиме и получать более качественную картинку.
По качеству широкоугольных и зум-камер Realme тоже гораздо ближе к «мы запихнули мощный процессор, а остальное как-нибудь приложится» Mi 9T Pro, чем к суровым камерафонам. Всё-таки у этих двух смартфонов очень много общего в идеологии.
Есть небольшая надежда, что со временем качество съёмки подтянут — Xiaomi Mi 9, когда он только вышел с 48 Мп, тоже фотографировал хуже, чем старый Mi 8 с 12 Мп. А потом его (Mi 9) довели до ума. Но «прям щас» за 35-40 тысяч рублей предостаточно смартфонов, которые фотографируют и снимают видео заметно лучше.
Кстати, ловите фото в исходном качестве, вдруг для вас это важно.
Автономность
На ложку дёгтя в виде «ну ладно, сойдёт» камер у Realme находится бочка мёда в виде ЗАРЯДКИ С НУЛЯ ДО 100% ЗА 35 МИНУТ! Извините, что кричу, просто меня «таращит» сам факт, что это действительно работоспособная, без обмана зарядка мобильника с разряженного в ноль до полностью заряженного состояния за полчаса с небольшим. И аккумулятор после этого не взрывается, как было в Samsung Galaxy Note 7.
Самый крутой смартфон в мире по скорости зарядки с 0 до 100%! И это при честных 4000 мАч!
Магия, в действительности, заключается в том, что аккумуляторов здесь два (каждый по 2000 мАч), поэтому вместо того, чтобы принимать удар в 50 Вт «в одно рыло», каждый из аккумуляторов забирает себе по 25 Вт (больше, чем 18 Вт в быстрой зарядке Samsung Galaxy S10e и примерно так же, как 22.5 Вт у Honor 20 Pro/Huawei P30) и пополнение заряда проходит эффективнее.
При этом от полностью заряженного аккумулятора X2 Pro работает столько, сколько и полагается мобильнику с честными 4000 мАч и AMOLED-дисплеем. То есть да, Xiaomi Mi 9T Pro при прочих равных работает на 6% дольше, но у него дисплей чуть меньше и работает при 60 Гц, а не 90 Гц, как в Realme. И Xiaomi на полную зарядку нужно 90 минут, а не 35.
|Смартфон
|Realme X2 Pro
|Xiaomi Mi 9T Pro
|Huawei P30
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Android 10
|Экран
|6,5”, 2400x1080, AMOLED, 402 ppi
|6,39”, 2340x1080, AMOLED, 403 ppi
|6,1”, 2340x1080, AMOLED, 422 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ядер (1x Kryo 485 2,96 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц), 7 нм
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (1x Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,78 ГГц), 7 нм
|HiSilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.92 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 640
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ
|128 ГБ
|128 ГБ
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с, 1280x720 960 к/с
|основная: 48 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с, 1920x1080 960 к/с
|основная: 40 Мп, диафрагма f/1.7, размер сенсора 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с, 1280x720 960 к/с
|дополнительная телефото (зум-камера): 13 Мп, оптический зум 2x, диафрагма f/2.5, размер сенсора 1/3.4”, размер пикселя 1.0 мкм
|дополнительная телефото (зум-камера): 8 Мп, оптический зум 2x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная телефото (зум-камера): 8 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”
|дополнительная свершхирокоугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.5, размер сенсора 1/3.2”, размер пикселя 1.4 мкм
|дополнительная свершхирокоугольная: 13 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/3.1”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная свершхирокоугольная: 16 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная, сенсор глубины: 2 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/5”, размер пикселя 1.75 мкм
|фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.4”
|фронтальная: 32 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/2.8”
|фронтальная: 16 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3”
|Аккумулятор
|4000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 50 Вт
|4000 мАч, несъёмный, быстрая зарядка 27 Вт
|3650 мАч, несъёмный, быстрая зарядка 22.5 Вт
|Размеры
|161x75,7x8,7 мм
|156.7x74.3x8.8 мм
|156.7x74.3x8.8 мм
|Масса
|200 г
|191 г
|165 г
|Цена в официальной рознице
|35 тысяч рублей
|34 тысячи рублей
|40 тысяч рублей
|Цена на «сером» рынке
|25 тысяч рублей
|23 тысячи рублей
|31 тысяча рублей
«Ублюдок, мать твою, почему в конкурентах нет Redmi K30 5G?!»
Да-да-да, в табличке гораздо уместнее бы смотрелся только что вышедший Redmi K30 5G с аналогичной 64 Мп-камерой (отставание в лице f/1.9 у Xiaomi против f/1.8 у Realme компенсируются тем, что у Realme менее сообразительная автоматика), 4500 мАч в корпусе, где X2 Pro предлагает только 4000 мАч и новым, но «овощным», в сравнении с Snapdragon 855 Plus, процессором.
Почему его нет в основном списке претендентов?Потому что:
- В Китае K30 показали 10 декабря 2019 г. И даже не назвали сроки продаж. То есть, «мы тут вот чего соорудили, когда-нибудь начнём его продавать».
- Начнут его продавать, как водится, индусам и китайцам. Индийские версии плохо совместимы с российскими сотовыми сетями (не ловят 4G, короче говоря), в китайских не будет русского языка и Google Play.
- Даже если вы закажете Redmi K30 5G из Китая в надежде на перепрошивку своими силами, вы пойдёте лесом, потому что на любую покупку дороже 200 евро с начала 2020 года нужно платить дополнительные пошлины.
- Без необходимости конкурировать с Алиэкспрессом российское представительство Xiaomi сможет очень свободно крутить цены на новые смартфоны среднего класса в магазинах нашей необъятной Родины. Есть риск, что K30 Pro выйдет неадекватно дорогим, как мы это уже проходили с Mi A3 в 2019 году.
А теперь — по теме.
Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro)
Mi 9T Pro прекрасен тем, что это здоровенный, полностью безрамочный (без всяких «чёлок» в экране) универсальный солдат с максимально мощным процессором, очень красивым корпусом, да ещё как минимум «хорошист» во всём остальном (автономность, качество камер, качество дисплея).
В сравнении с Realme хорош возможностью купить его на «сером» рынке за 25-27 тысяч рублей — против этого нет приёма, пока из Aliexpress к нам везут готовые к употреблению экземпляры. А если сравнивать официальные российские версии, то Mi 9T Pro радует абсолютной открытостью к перепрошивкам (если вам это нужно, конечно), более качественной съёмкой на камеры вечером и ночью и небольшим (+6%) превосходством в автономности. Но отстаёт от Realme по качеству дисплея, динамиков и по скорости зарядки. Хороший смартфон, но за полгода, представьте себе, умудрился из безальтернативно крутого стать обычным. Потому что очень много воды утекло и появились более интересные альтернативы.
Например:
Huawei P30
Я долго сомневался, кого ставить вторым конкурентом — ведь есть ещё вполне крутые Honor 20 Pro и Samsung Galaxy S10e. Но Honor при своей крутейшей камере не радует средней паршивости (как у Redmi Note 7) дисплеем и плохой, как для 4000 мАч, автономностью, а Samsung всем хорош, да только в официальной рознице за него почти везде ломят 45 тысяч рублей. Изредка — 40 тысяч. А дешевле «сорокета» он есть только в паре-тройке магазинов, из которых испарится раньше, чем эта статья закрепится в интернете.
А вот для Huawei P30 цена в 40 тысяч рублей уже не средняя по «официалам», а максимальная — больше за него никто не просит в принципе. И вот под таким соусом это очень интересная альтернатива нашему Realme.
Всё потому, что Huawei P30 намного легче и компактнее (лопаты нужны не всем, карликовый Galaxy S10e тоже по нынешним меркам уже на любителя), практически настолько же быстр, со своими 3650 мАч работает почти столько же, сколько Realme с 4000 мАч. А ещё в нём есть водозащита и несравнимо более крутые камеры!
Минусы? Huawei гораздо медленнее в играх, в нём нет стереодинамиков (только моно, да и то не выдающийся), менее приятный в работе и на 10% более тусклый дисплей, нет разъёма для проводных наушников, зарядка с 0 до 100% в 2 раза медленнее. И чёрт знает, что там дальше будет с работоспособностью Google-сервисов и обновлениями Android.
Тем не менее, если водозащита и крутые фотки для вас важнее автономности и крутизны экрана, P30 вас не разочарует.
Выводы
Наверное, кричащий заголовок накладывает на меня моральные обязательства сделать настолько же кричащий вывод? Как в комментариях к американскому рестлингу или вырезку из презентации Apple: «это невероятный прорыв и новое слово в доступных смартфонах-флагманах!».
А ничего подобного — не бывает в официальной российской рознице таких революций, потому что у любого конкурентного смартфона цену задирают до уровня его наиболее вероятного противника. А если с противниками туго, цена растёт выше крыши в надежде, что «прокатит и будут покупать».
Я бы не сказал, что Realme X2 Pro открыл нам потрясающие новые горизонты и позволил прикоснуться к чему-то невероятному. Но здесь и сейчас, в официальной рознице это один из самых крутых смартфонов за 35 тысяч, если вы согласны променять флагманскую камеру на камеру среднего класса, но выиграть в остальных характеристиках.
Потому что Realme не отказывается от стереодинамиков даже после того, как от них отказались Xiaomi и Huawei, добавляет в смартфон за 35 тысяч рублей скорость зарядки, которую вы не получите у Samsung и Apple даже за 100 тысяч, и вместо «мы тут влепили Full HD-дисплей в смартфон за 1100 евро (см. Huawei Mate 30 Pro)», ставит Full HD-дисплей с повышенной частотой отображения 90 Гц. Подходящий для такой частоты дисплей, а не колхозно разогнанную матрицу до 75 Гц с потерей автономности, как делаешь ты, Васян, по инструкции с форума 4PDA в своём Mi 9T Pro.
Хочется верить, что Xiaomi Redmi K30 5G повторит эти же характеристики по более низкой цене в 2020 году, но это ещё бабушка надвое сказала, а Realme — вот он. И за положительные сдвиги среди болота «Full HD AMOLED, 48 Мп, 4000 мАч» мы поощряем его наградой «Инновации».
Недостатков в X2 Pro тоже хватает: слишком «лопата», нет водозащиты и беспроводной зарядки (как сейчас говорят, «от слова совсем»), а главное — новая дорогая камера на 64 Мп в этом смартфоне за 35 тысяч рублей снимает так же, как 64 Мп камера в Xiaomi Redmi Note 8 Pro за 19 тысяч из-за «кривых рук» создателей алгоритмов съёмки. Любителям фото гораздо больше подойдут Huawei P30 или Samsung Galaxy S10e. А то и Xiaomi Mi Note 10.
Вы имеете полное право недолюбливать флагман Realme за то, что его сделали «гоночным + выносливым» вместо упора на качество камеры и мелкие радости жизни (водозащиту, слот для карт памяти, беспроводную зарядку), но не забывайте, что Meizu всё ещё похож на мертвеца, в 2020 году выйдут Huawei, на которые может и не получиться напяливать Google-сервисы так же просто, как это делается с Mate 30 Pro, а Xiaomi без серьёзных конкурентов быстро начнут наглеть с ценами — нужен сдерживающий фактор. Поэтому душу греет сам факт, что на нашем задушенном пошлинами российском оф.рынке такой фактор есть.
- Самый качественный дисплей среди смартфонов до 40 тысяч рублей на официальном рынке РФ
- Рекордно быстрая зарядка с 0 до 100%
- Самый быстрый процессор среди возможных в Android-смартфонах
- Неплохие стереодинамики
- Есть разъём 3.5 мм для проводных наушников
- Камера фотографирует, как в смартфонах за 20 тысяч рублей
- Качество записи видео печальное в любых условиях съёмки
- Нет беспроводной зарядки
- Нет водозащиты
- Тяжёлый и очень большой корпус