Если вам нужен недорогой и крутой смартфон-флагман, но не Xiaomi или Huawei, у вас только одна альтернатива

Разъём 3.5 мм — это хороший маркетинговый ход, но, честно говоря, X2 Pro нормально звучит и по Bluetooth — есть поддержка и кодеков aptX HD (для качественного звука в наушниках не-Sony), и LDAC (самый «толстый» по количеству передачи данных в секунду по Bluetooth, но и самый крутой аудиокодек, который Sony сделала под себя), и aptX старой версии, если у вас какие-нибудь крутые наушники эпохи Bluetooth 3.0 или 4.0, например.

По качеству звука из стереодинамиков флагман Realme, пожалуй, второй среди всех современных смартфонов до 40 тысяч рублей. Второй после Samsung Galaxy S10e, который, даром что малыш, играет очень громко, качественно и солидно, не срываясь в хрип или визг даже на высокой громкости.

По громкости всё в порядке и у X2 Pro, но звук слишком заточен на «середину» (помните, как звучат громкоговорители на авто- и ж/д вокзалах? Вот примерно такой эффект), а басов или звенящих «высоких» частот маловато. Это, конечно, идеальная настройка для того, чтобы слушать балаболов из YouTube или смотреть фильмы, но музыкальные клипы из того же YouTube будут звучать «как-то не так», и придётся переключаться на наушники, чтобы разобрать, как оно там в действительности сыграно.

Это при стандартных настройках аудио. А если включить режим… как ни странно, «фильмы» в диспетчере Dolby Audio, Realme чуть поджимает «середину» и добавляет «низов» — в таком режиме он становится похожим по звуку стереодинамиков на Huawei Mate 20/Mate 20 Pro.

Я сейчас много и упорно придираюсь к динамикам, хотя на самом-то деле, кроме Самсунга S10e вам уже никто не предложит стереозвук из корпуса среди мобил 2019 модельного года — ни в Huawei P30, ни в Xiaomi Mi Note 10, ни в Mi 9T Pro, ни в Honor 20 Pro, Samsung Galaxy A80 стереодинамиков нет. Потому что вместо полноценных мощных разговорных динамиков теперь встраивают пьезодинамики в экран. Эта мода вам ещё аукнется, когда вы случайно разобьёте такой экран со встроенным сканером отпечатков и динамиком, а потом узнаете цену ремонта.

Процессор и производительность

До тех пор, пока весной не анонсировали (и не начали продавать где-то с апреля) новые смартфоны-флагманы на Snapdragon 865, Realme X2 Pro можно считать аппаратом под управлением самого мощного процессора для Android-смартфонов.