Переиздание классических Nokia, компакт-флагманы и устройства на альтернативе Android от Huawei — IFA 2019

Смартфоны

В отличие от февральской выставки MWC, IFA не ориентируется сугубо на мобильную технику. Но при этом на ней всегда показывают множество интересных решений в данном сегменте. В этом году, судя по слухам, нас ожидают новые смартфоны компаний LG, Nokia, Honor и других.

Лидером выставки в плане анонсов собственных смартфонов может стать корейская LG, которая уже сейчас очень толсто намекает на то, что именно она покажет нам из мобильников. Вероятнее всего, на IFA 2019 мы увидим первый сгибаемый смартфон LG, слухи о котором ходят чуть ли не с самого начала 2019 года.