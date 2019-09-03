Переиздание классических Nokia, компакт-флагманы и устройства на альтернативе Android от Huawei — IFA 2019

Смартфоны
В отличие от февральской выставки MWC, IFA не ориентируется сугубо на мобильную технику. Но при этом на ней всегда показывают множество интересных решений в данном сегменте. В этом году, судя по слухам, нас ожидают новые смартфоны компаний LG, Nokia, Honor и других.
Лидером выставки в плане анонсов собственных смартфонов может стать корейская LG, которая уже сейчас очень толсто намекает на то, что именно она покажет нам из мобильников. Вероятнее всего, на IFA 2019 мы увидим первый сгибаемый смартфон LG, слухи о котором ходят чуть ли не с самого начала 2019 года.
А ещё, судя по утечкам, LG выпустит обновлённый "младший" флагман G8. Исходный LG G8 вышел весной и стал "просто флагманом", а LG V50 - "старшим" флагманом. Затем вышел LG G8s (удешевлённая версия с экраном Full HD+ вместо Quad HD+, без выделенного аудиочипа и с немного другими камерами), а теперь выйдет LG G8X. Чёрт ногу сломит в этих названиях, на первый взгляд, но вы просто запомните, что X у LG - улучшенная версия смартфона, а S - ухудшенная и удешевлённая.
Ожидаем, что сканер отпечатков переедет с корпуса в экран (да-да, LG только сейчас научилась делать то, что уже предлагают в дешёвых китайских смартфона), самый быстрый на сегодняшний день процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и компактный вырез в экране вместо огромнейшего, который портил вид LG G8 и G8s. Может и камеры будут новые, но это не точно.
Помимо флагмана ждём новые недорогие модели LG, которых уже чёрт знает, сколько времени не было - последним был LG Q7 больше года назад. Уже официально и досрочно рассекречены смартфоны LG K50S и K40S с дисплеями HD+, процессорами MediaTek Helio P22 и двойными камерами. В общем, нечто в стиле Xiaomi Redmi 7 или Honor 8A Pro, но LG. Если не заломят неадекватную цену, такое можно будет даже покупать.
Также о своем участии на выставке объявила и китайская Honor, дочерняя компания многострадальной Huawei. На конференции точно покажут новый смартфон.
Правда, вопрос в том, какой это будет смартфон. С учётом того, что китайцы уверены, будто в Европе (и России) никто не знает, что они для себя, китайцев, показывали, вполне может оказаться, что мы просто узнаем европейские цены Honor 9X и Honor 9X Pro, которые вышли в конце июля.
По другой версии, нас ждёт компактный флагман Honor 20S. С каплевидным вырезом в экране вместо круглой дыры для селфи-камеры и... пока не известно, какими характеристиками. По закону подлости производители ухудшают характеристики компактных смартфонов, поэтому в Honor 20S, как твердят слухи, будет бюджетный процессор Kirin 820. Но, может быть, хотя бы качественную камеру в компактном корпусе мы всё же увидим?
На выставке в Берлине свои новые телефоны всегда показывает Nokia. В этом году HMD Global, которая выпускает смартфоны Nokia, обещает сразу несколько новых смартфонов. В интернете на сегодняшний день засветилась новая якобы Nokia 7.2 с круглым блоком камер, очень похожим на старые модели Motorola, и ещё, поговаривают, Nokia в очередной раз воскресит одну из старых добрых кнопочных моделей. На этот раз, судя по слухам, "раскладушку" Nokia 2720.
Если туда хотя бы урезанный Android (KaiOS) впихнут или мессенджеры, это будет вообще праздник.
Samsung обещает что-то показать 5 сентября, но вряд ли это будет новинка - Galaxy Note 10 вышел совсем недавно, поэтому теперь корейцы просто привезут его в Европу, а попутно будут валять дурака и расслабляться. Впрочем, мы ждём выход первого складного смартфона компании, Galaxy Fold (шо, опять?!). Несмотря на то, что его изначально выпустили ещё в феврале 2019 года, первый блин вышел настолько комом, что продавать его Самсунг не решился и отправил на доработку. И вот теперь проверенный временем смартфон наконец готов показаться народу и пойти в продажу.
Носимая электроника
Чаще всего там, где говорят о смартфонах, также упоминаются и носимые гаджеты, такие как “умные” часы, фитнес-трекеры и так далее. 2019 год оказался очень важным для носимой электроники: умные браслеты сейчас на пике интереса, а Xiaomi MiBand 4 бьет все рекорды по продажам. Поэтому и новинки на IFA будут.
Ожидается, что что-то новое покажут Huawei и Honor (то есть, тоже Хуавей). И если от Honor ждут официального заявления о скором выпуске умного фитнес-трекера Honor Band 5 на глобальном рынке (в России-то его уже продают, в отличие от отсталой Европы!), то от Huawei ожидают гораздо большего. Но пока никаких подробностей - это вам не смартфоны, по которым утечки прибывают каждую неделю.
Вообще, совсем недавно Huawei разродился фирменной операционной системой HarmonyOS, и, скорей всего у китайцев уже готовы телевизоры, бытовая техника, умные часы и прочие радости на её базе. Крупная международная выставка - самое удачное время, чтобы всё это представить.
Также в рамках IFA 2019 ожидается анонс новых гибридных часов от популярной в определенных кругах компании Fossil, которая ежегодно анонсирует что-то интересное в рамках европейской выставки потребительской электроники. Никаких подробностей пока, увы, нет.
Компьютеры и ноутбуки
Больше всего производители ПК любят летнюю тайваньскую выставку Computex, но в Берлине тоже регулярно выходят новинки настольных компьютеров и ноутбуков Берлинская выставка пользуется переменным успехом у производителей ноутбуков и компьютерного железа.
Свои конференции запланировали Acer и ASUS. Acer намекает на выпуск очередного навороченного настольного компьютера и диким количеством светодиодов и хитрой системой охлаждения. ASUS планирует выпустить какой-то былинной величины и крутизны ноутбук, но об этом тоже пока нет никаких подробностей. Да и вообще, на этот раз компьютерный ASUS вполне может разродиться мобильниками - этого от него не особо ждут, но флагманский ZenFone 6 вышел, а всяческих ZenFone 6 Zoom, ZenFone 6 Max и прочих мобильников мы до сих пор не видели. И игровой ROG Phone 2, который в июле показали азиатам, скорей всего привезут в европейском варианте в Берлин.
А ещё будет много бесполезной игровой фигни. Такой, как прошлогоднее игровое кресло Predator Thronos от Acer и нелепый игровой ноутбук 2-в-1 от того же производителя, иначе кто вообще напишет о компаниях? Не писать же о ещё одних ноутбуках на Intel Core i9, GeForce RTX и Windows?
Также, вполне вероятно, компания Lenovo может показать обновленную линейку ноутбуков Yoga. Если верить слухам, то новые устройства серии получат поддержку 5G-сетей, а также очень емкий аккумулятор, благодаря которому ноутбуки смогут прожить от одного заряда полный рабочий день.
Не стоит забывать и о том, что о своем участии на IFA 2019 уже официально объявили Intel и Qualcomm, а значит нам стоит ожидать интересных анонсов на поприще компьютерного и ноутбучного железа. И да, Huawei покажет новый флагманский процессор - тот самый, о котором балаболы говорили "воот, ARM прекратил сотрудничество с Huawei, поэтому новых Киринов больше никогда не будет!".
Аудиотехника
Не в последнюю очередь IFA известна и тем, что в рамках выставки крупнейшие производители звуковой аппаратуры показывают свои новинки.
Например, на IFA 2018 компания Sony показала свои флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением Sony WH-1000XM3 (как время летит!).
В этом году японцы успели показать лишь “младшую” версию этих наушников, да ещё и в новом форм-факторе, по меркам наушников с шумодавом, в виде "затычек". Речь конечно же идет о Sony WF-1000XM3, которые компания представила буквально пару месяцев назад.
Больше всего пользователи ждут от Sony анонса следующего поколения полноразмерных беспроводных наушников закрытого типа, которые предположительно будут называться WH-1000XM4. Никакой информации о том, имеет ли сама компания планы на данный анонс, пока в сети нет. Но даже если японский гигант решит придержать флагманские наушники до IFA 2020, то компания все же сможет порадовать своих фанатов спортивными наушниками, преемниками Sony WF-SP700N.
Также Huawei готовит что-то явно интересное на 6 сентября, о чем нам недвусмысленно намекает тизер опубликованный компанией на YouTube.
Заголовок “Переосмыслить звук” — это явная заявка как минимум на прорыв в области воспроизведения этого самого звука. Если высветлить видео при помощи фоторедакторов, мы увидим беспроводные наушники в кейсе. Кажется, нас ждёт новая модель Huawei FreeBuds.