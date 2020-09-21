Если не знаете, какой смартфон Xiaomi купить, покупайте Mi Note 10 Lite

Серия Mi Note у Xiaomi — это такие «упрощённые флагманы» . Не тот хлам, который Huawei продаёт под флагманской этикеткой P30 Lite, а, например, эквивалент Honor 30 Pro в сравнении с флагманскими Huawei P40 Pro. Или, скажем, Samsung Galaxy S10 Lite в сравнении с S10+. Или iPhone Xr в сравнении с iPhone 11 Pro Max (кривая аналогия, зато примерно понятна расстановка сил). То есть не «топ-модели», но и не паразитирующий на флагманском имени бюджетный металлолом. Короче, смартфоны среднего уровня, либо выше среднего.

у Xiaomi — это такие . Не тот хлам, который Huawei продаёт под флагманской этикеткой P30 Lite, а, например, эквивалент Honor 30 Pro в сравнении с флагманскими Huawei P40 Pro. Или, скажем, Samsung Galaxy S10 Lite в сравнении с S10+. Или iPhone Xr в сравнении с iPhone 11 Pro Max (кривая аналогия, зато примерно понятна расстановка сил). То есть не «топ-модели», но и не паразитирующий на флагманском имени бюджетный металлолом. Короче, смартфоны среднего уровня, либо выше среднего. Современный Xiaomi Mi Note 10 с 108-мегапиксельной камерой стал упрощённой версией флагманского Xiaomi Mi 10… до выхода Xiaomi Mi 10. Да, бывает и так. То есть вышел аналог флагмана с такими же камерами, но на несколько месяцев раньше и за 35-45 тысяч вместо семидесяти, как просили за ми-десятый (сейчас уже меньше, конечно).

Где в этом табеле о рангах Mi 10 Lite? Формально перед нами «старший помощник младшего дворника» — упрощённая версия упрощённой версии флагмана. При этом без экономии на спичках, иначе к названию пришили бы слово Redmi вместо Mi (не вспоминайте о паршивом Mi A2 Lite, не будем о грустном).

Ничего не понятно? Тогда просто запомните, что этот смартфон круче, чем Redmi Note 9 Pro, но при этом дешевле, чем все остальные Xiaomi среднего класса (не говоря уже о флагманах). И с практически идеальным набором характеристик до того, как эти характеристики начали повторять конкуренты. Но обо всём по порядку (а лентяев, как обычно, приглашаем в выводы).

Внешний вид

Разбросанные в чёрном прямоугольнике тыльные камеры впервые появились в Honor View 30 ещё в 2019 году, а сейчас их где только нет: камеры Huawei P40, Samsung Galaxy S20, Oppo A52/A72 и многих других смартфонов выглядят абсолютно так же.

И на этом можно было бы заканчивать с абзацем о том, кто у кого передрал дизайн, но прикол заключается в том, то Xiaomi Mi Note 10 Lite, если забыть о блоке камер, похож на… ZTE Axon 10 Pro. Абсолютно такая же форма экрана с такими же изгибами, такая же толщина металлической рамы по периметру, похожие пропорции и такой же материал задней крышки… будто оба смартфона штамповали на одном станке. Но это мало кто заметит, потому что ZTE, как первая жертва санкций США, сейчас не на слуху, а Xiaomi цветёт и пахнет. Да и в целом дизайн приятный, так что грех жаловаться — лучше пусть копируют хорошее, чем какой-нибудь идиотизм в стиле «мы решили, что это вам не нужно и убрали это из корпуса!» по стопам Apple.