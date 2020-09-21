Если не знаете, какой смартфон Xiaomi купить, покупайте Mi Note 10 Lite
Сложно без мата объяснить логику наименований смартфонов Xiaomi в последнее время — даже те, кто следит за новостями мобильников каждый день, в шоке от сяомишных маркетологов-наркоманов, с которыми в среднем классе (от 20 до 30 тысяч рублей) компания наплодила Poco X3, Redmi 10X Pro, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite, Poco X2, Redmi K30i. И это только смартфоны в диапазоне 10 тысяч рублей! И только те, которые выпустили в 2020 году! Если мы ещё вспомним Xiaomi 2019 года (тоже остались в продаже), мы тут вообще охренеем их подсчитывать и разбираться в моделях.
Поэтому не будем пытаться показать вам картину в целом, а просто упомянем, что:
- Серия Mi Note у Xiaomi — это такие «упрощённые флагманы». Не тот хлам, который Huawei продаёт под флагманской этикеткой P30 Lite, а, например, эквивалент Honor 30 Pro в сравнении с флагманскими Huawei P40 Pro. Или, скажем, Samsung Galaxy S10 Lite в сравнении с S10+. Или iPhone Xr в сравнении с iPhone 11 Pro Max (кривая аналогия, зато примерно понятна расстановка сил). То есть не «топ-модели», но и не паразитирующий на флагманском имени бюджетный металлолом. Короче, смартфоны среднего уровня, либо выше среднего.
- Современный Xiaomi Mi Note 10 с 108-мегапиксельной камерой стал упрощённой версией флагманского Xiaomi Mi 10… до выхода Xiaomi Mi 10. Да, бывает и так. То есть вышел аналог флагмана с такими же камерами, но на несколько месяцев раньше и за 35-45 тысяч вместо семидесяти, как просили за ми-десятый (сейчас уже меньше, конечно).
Где в этом табеле о рангах Mi 10 Lite? Формально перед нами «старший помощник младшего дворника» — упрощённая версия упрощённой версии флагмана. При этом без экономии на спичках, иначе к названию пришили бы слово Redmi вместо Mi (не вспоминайте о паршивом Mi A2 Lite, не будем о грустном).
Ничего не понятно? Тогда просто запомните, что этот смартфон круче, чем Redmi Note 9 Pro, но при этом дешевле, чем все остальные Xiaomi среднего класса (не говоря уже о флагманах). И с практически идеальным набором характеристик до того, как эти характеристики начали повторять конкуренты. Но обо всём по порядку (а лентяев, как обычно, приглашаем в выводы).
Внешний вид
Разбросанные в чёрном прямоугольнике тыльные камеры впервые появились в Honor View 30 ещё в 2019 году, а сейчас их где только нет: камеры Huawei P40, Samsung Galaxy S20, Oppo A52/A72 и многих других смартфонов выглядят абсолютно так же.
И на этом можно было бы заканчивать с абзацем о том, кто у кого передрал дизайн, но прикол заключается в том, то Xiaomi Mi Note 10 Lite, если забыть о блоке камер, похож на… ZTE Axon 10 Pro. Абсолютно такая же форма экрана с такими же изгибами, такая же толщина металлической рамы по периметру, похожие пропорции и такой же материал задней крышки… будто оба смартфона штамповали на одном станке. Но это мало кто заметит, потому что ZTE, как первая жертва санкций США, сейчас не на слуху, а Xiaomi цветёт и пахнет. Да и в целом дизайн приятный, так что грех жаловаться — лучше пусть копируют хорошее, чем какой-нибудь идиотизм в стиле «мы решили, что это вам не нужно и убрали это из корпуса!» по стопам Apple.
В руке Mi Note 10 Lite лежит хорошо (не скрипит, не люфтит, лол). Ширина оптимальна, высота тоже. Назвать смартфон «лопатой» не повернется язык, при том, что диагональ экрана немаленькая — 6.47 дюймов. За сбой в ощущении размеров тут отвечают скругленные поверхности — это делает корпус чуть более мыльным с обеих сторон. Из-за этого, кстати, иногда происходят забавные вещи. Впопыхах тыкать пальцем в заднюю стеклянную панель в попытках найти подэкранный сканер — нормальная практика. Особенно, когда достаешь смартфон из кармана.
Делать закругленный экран при живых-то рамках — кощунство, какого свет еще не видел. Тут либо крестик надо снять, либо трусы надеть. Mi Note 10 Lite и его две старшие версии можно было сделать более узкими, просто убрав рамки. Если и воровать дизайн у ZTE, то воровать его полностью.
Кроме блока камер, который тут почти не выступает над корпусом (в Xiaomi это явление редкость) и матового металла, отличий-то и нет. Два абсолютно идентичных смартфона. И самое забавное — лайт-версия выглядит дороже полноценного Mi Note 10.
Экран
Из обзора в обзор не устану повторять. Крутые технологии в недорогих смартфонах — это, конечно, здорово. На пресс-конференциях журналистам будут рассказывать про фантастические ощущения от использования, а пользователь будет страдать. Одно «удачное» падение, и вас ждет замена уже теперь дорогущего экрана.
Нужны ли такие дополнительные расходы при покупке недорогого смартфона? Решать вам. Вот сколько стоит замена дисплейного модуля на Xiaomi Mi Note 10 Lite:
Дисплей, судя по нашим замерам при помощи колориметра, остался тем же, что и в старших версиях. Не может не радовать, учитывая разницу в цене. Пара претензий к нему все-таки есть, но начнём с плюсов:
|Результаты теста дисплея Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|445/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|130%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,42
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800К
По яркости и контрастности дисплей ну очень крут. Даже стартовых 400 кд/м2 в ручном режиме хватит для повседневного использования с головой (столько же вам предлагает Samsung Galaxy S20, например), а если на экран будут попадать прямые солнечные лучи, то дисплей сможет без проблем «разогнаться» до 600+ кд/м2. Ещё в 2018 году такие показатели были только у самых дорогих смартфонов (в Huawei P20 Pro, например), а теперь пожалуйста — в мобильниках среднего класса всё то же самое!
И даже цветовая температура близка к идеальной — 6800K в недорогих смартфонах увидишь редко. То есть белый цвет нейтрально белый, как в дорогих крутых лампах освещения.
Это тоже признак породистой модели смартфона, над которой заморачивались. Например, та же Xiaomi в бюджетном Redmi 9 просто кладёт болт на цветопередачу и выжигает вам глаза неоново-синюшными 8600K. У Самсунга ядовито-синие 8300K в бюджетных смартфонах тоже за здрасте. И даже за 20+ тысяч редко у кого бывает менее 7000K. Ну да ладно, я слишком заморочился на мелочах.
Единственный показатель в дисплее Mi Note 10 Lite, который выглядит паршивенько — Delta E или точность передачи цвета. Тут он выше, чем у большинства близких по цене смартфонов. Зачем? А чтобы ваши фотографии смотрелись эффектнее:
В совокупности с выкрученным цветовым охватом это sRGB создает эффект «мультяшности», адски перенасыщенных цветов, что только на руку пользователям, которым нужна яркая и сочная картинка. Вы воскликните: «Но это же нечестно!». Ну а кто говорил, что будет легко?
Фиг с ним, что у вас картинка будет ядрёной, это ещё можно пережить, а многим даже понравится. Но вот вы будете фотографировать, как вам кажется, яркие сочные снимки и отправлять их друзьям, а друзья будут отвечать: «Ты заколебал хвастаться этими тусклыми тёмными картинками, криворукий баран!». И ведь вы даже не поймёте, в чём суть претензии, потому что у вас на экране всё выглядит классно. Просто экран врёт конкретно вам по цветопередаче.
Последний раз настолько нагло картинку докручивал, эдак, ещё Honor 9 в 2017 году.
Оболочка
Новейшая оболочка MIUI 12 для Mi Note 10 Lite уже есть, но прошивка на момент написания обзора была доступна для обновления «по воздуху» только в Европе. Почитать чуть подробнее про изменения можно в нашем обзоре Xiaomi Mi 10.
Если не кривить душой, то отношение компании к пользователю на уровне работы с интерфейсами и встроенной в них рекламой начинает не просто печалить, а еще и бесить. Изначально политика компании по поводу интегрированной рекламы была понятна и почти прозрачна — реклама есть в недорогих смартфонах (чтобы эти ваши Redmi оставались настолько же дешевле конкурентов), а вот в более дорогих моделях рекламы не должно быть. Хрен там, в Mi Note 10 Lite я столкнулся с рекламой даже на экране установки приложений. Хотя в остальном, это обычная и удобная MIUI.
Производительность
Сердце Mi Note 10 Lite — Qualcomm Snapdragon 730G. Это современный экономичный и довольно быстрый процессор для смартфонов среднего уровня. Относительно обычного Snapdragon 730 здесь чуть разогнана графика для улучшенной работы игр. Но это только в теории производительность вырастает на 15 процентов. В проведенных нами синтетических тестах, разницы со Snapdragon 730 почти нет. Тот же Samsung Galaxy A80 на базе этого чипа выдает похожие значения в бенчмарке, которым издавна принято измерять игровую производительность — 3DMark.
|Xiaomi Mi Note 10 Lite (Qualcomm Snapdragon 730G)
|Samsung Galaxy A80 (Qualcomm Snapdragon 730)
|Результаты тестирования в 3D Mark Sling Shot Extreme
|2421
|2414
С учётом того, что всем нам «повезло» жить в стране, где национальная валюта — рубль, мы с вами год от года не богатеем, а наоборот. И поэтому хотелось бы в смартфоне за 25-30 тысяч видеть пусть не флагманскую камеру, но хотя бы флагманский процессор.
И-и-и… при точке отсчёта «Snapdragon 730G как-то не огонь, есть у кого что быстрее?» вариантов-то и нет. Honor View 30 Pro с его Kirin 990 почти нигде не продают, и стоит он 37 тысяч рублей. Snapdragon 865, который дешевле всего в «сером» Xiaomi Poco F2 Pro, тоже начинается c тридцати тысяч в «серой» рознице, а если вы живёте не в Москве или Санкт-Петербурге, то закладывайте в бюджет эдак 33-34 тысячи.
Honor 20? Да, есть такой за 25 тысяч, но там вы в обмен на мощный процессор жертвуете и качеством дисплея (у Honor 20 унылый бюджетный IPS, как у Redmi Note 8T за 10 тысяч рублей), и автономностью (она не фонтан, уровня смартфонов с 3500 мАч), и даже в какой-то мере камерой (её «вылизали» в последних прошивках, но это не Honor 20 Pro, который фотографирует круто всегда, а всего лишь продвинутый бюджетник по меркам 2020 года). Нафиг так жить?
Искать что-то на более свежем Snapdragon 765? Но посмотрите на график — это те же
яйца ядра 2xCortex-A76 + 6xCortex-A55, только в профиль. И в приложениях прирост будет порядка 4%. А ради игр доплачивать мало кто вообще захочет.
Если с производительностью не покидает мысль, что «средний класс — это хорошо, но я ещё похожу-посмотрю, вдруг у кого смартфон мощнее», то по автономности Mi Note 10 Lite просто прекрасен — один из лучших смартфонов не только 2020 года, а вообще в истории по автономности. Более выносливый в сравнении с ним среди новинок либо Samsung Galaxy M21, у которого уже 6000 мАч и менее быстрый процессор, либо бюджетный Tecno с 5000 мАч и «задушенной к чёртовой бабушке» производительностью на бюджетном процессоре MediaTek P35.
А всякие флагманские Xiaomi с «сверхтехнологичным» Snapdragon 865 и дорогущим дисплеем, Самсунги с 5000 мАч и прочие «орлы» при одной и той же яркости дисплея разряжаются раньше. В общем, по выносливости Mi Note 10 Lite — просто шик.
Хотя по умению упаковывать здоровенные аккумуляторы в корпус Xiaomi отстаёт от Samsung — у Xiaomi 5260 мАч влепили в 9.7 мм толщины, а вот в Galaxy M31 6000 мАч влезли в 8.9 мм. С другой стороны, у Самсунга медленнее процессор, а более быстрый Snapdragon в Сяоми ещё нужно достойно охлаждать.
Камера
В 2020 году производители смартфонов на своей шкуре убедились, что «главное не размер, а умение». В прошлом году Xiaomi выпустила Mi Note 10 (не Lite, а полноценный) и стала одной из первых компаний, которые решились на установку сенсоров с невиданным до этого разрешением.
Этот же сенсор на 108 Мп перекочевал и в обычный Mi 10. При этом в более дорогом Mi 10 Ultra его уже не оказалось, потому что 108 Мп оказалось сложно «дрессировать и приручать» — проблемный сенсор убрали из нового смартфона по-тихому (чтобы не унижать тех, кто купил смартфоны с 108 Мп и не ссориться с Sony) . Проблемы с автофокусировкой в 108 Мп-камерах толком не решили, да и закупочная цена у таких сенсоров настолько высокая, что при промышленном производстве проще нанять армию китайцев, которые заставят смартфоны фотографировать с 64 Мп-камерами не хуже. Кстати, Самсунг в той же ситуации не сдался и продолжает кушать кактус. Но у него пока и выбора-то нет — S20 Ultra и Note20 Ultra уже нельзя «развидеть» обратно, запихнуть в утробу и родить заново с новыми характеристиками.
Извините, я снова отвлёкся. Так вот:
В Mi Note 10 Lite камеру хорошо «порезали» и теперь у пользователя есть основной сенсор с разрешением 64 Мп и апертурой f/1.89 и три дополнительных модуля: 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4). На деле ухудшение характеристик не сильно сказалось на качестве получаемых снимков.
Основной модуль уверенно ведет себя как днем, так вечером и ночью. И если днем большинство смартфонов худо-бедно научилось нормально снимать, то вечером зачастую наступают проблемы.
Ночью камера выдает красивое изображение без убитых градиентов (например, при съемке неба) с минимумом шумов и приятной резкостью в деталях. Она, конечно, далеко не такая крутая по предельным возможностям, как в каком-нибудь Huawei P40 Pro или Mi 10 Ultra, но для хороших с эстетической стороны снимков подойдет вполне.
С видеосъемкой проблем почти не возникло, разве что иногда вылезала «семейная» проблема линейки Mi Note 10 — автофокус начинал жить своей жизнью и портить панорамные обзоры и плавные проводки. В остальном все хорошо. Стабилизация на уровне, качество самой картинки очень приятное и резкое. Редкость для недорогих смартфонов. Из того, что не понравилось — отсутствие хоть какой-нибудь стабилизации при съемке в 4К.
Удивила и фронтальная камера. За последнее время через мои руки прошло довольно много смартфонов и мне попросту есть с чем сравнить. Камера не хуже, чем у Mi 9T и даже немного лучше, чем фронтальный модуль Honor 40 Pro+. У последнего ночью все сливается в неразличимую кашу, а вот у героя обзора с этим дела обстоят лучше. Если результата недостаточно, то можно установить Google Камеру из профильных веток на известных форумах и попробовать снимать там. Вычислительная фотография в совокупности с не самым плохим фронтальным модулем будут выдавать очень и очень приличную картинку. Вплоть до того, что различим будет чуть ли не каждый волос на голове.
Конкуренты
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Oppo Reno 2Z
|Samsung Galaxy Note 10 Lite
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11
|Android 9 (10) + ColorOS 7.0
|Android 10 + One UI 2.5
|Экран
|OLED, 6.47", 1080 x 2340 п., 19,5:9, 398 ppi
|OLED, 6.53", 1080 x 2340 п., 19.5:9, 395 ppi
|OLED, 6.7", 1080 x 2400 п., 20:9, 394 ppi, HDR
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 730G, 8 нм, (8 ядер: 2x2.2 ГГц Kryo 470 Gold + 6x1.8 ГГц Kryo 470 Silver)
|Mediatek MT6779 Helio P90, 12 нм, (8 ядер: 2x2.2 ГГц Cortex-A75 + 6x2.0 ГГц Cortex-A55)
|Exynos 9810, 10 нм, (8 ядер: 4x2.7 ГГц Mongoose M3 + 4x1.7 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Adreno 618
|PowerVR GM9446
|Mali-G72 MP18
|Оперативная память
|6 Гб
|8 Гб
|6 Гб
|Накопитель
|128 Гб
|128 Гб + microSDXC
|128 Гб
|Связь
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS
|Камеры
|Четверная основная камера: Основная: 64 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.72", PDAF, Laser AF Макро: 2 MP, f/2.4 Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 1/4.0" Сенсор глубины: 5 Mп, f/2.4 Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.5, 1/3.06"
|Четверная основная камера: Основная: 48 Mп, f/1.7, 26 мм, 1/2.0", PDAF Ч/б модуль: 2 Мп, f/2.4, 1/5.0" Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/4.0" Сенсор глубины: 2 MP, f/2.4 Фронтальная камера: 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06"
|Тройная основная камера: Основная: 12 Mп, f/1.7, 27 мм, 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS Телефото: 12 Mп, f/2.4, 52 мм, 1/3.6", PDAF, OIS, 2x оптический зум Широугольная: 12 Mп, f/2.2, 12 мм Фронтальная камера: 32 Mп, f/2.2, 25 мм, 1/2.8", HDR
|Аккумулятор
|5260 мАч
|4000 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|74,2x157,8x9,67 мм
|162,4x75,8x8,7 мм
|163,7x76,1x8,7 мм
|Масса
|204 г
|195 г
|199 г
|Цена
|32 000 рублей
|28 000 рублей
|35 000 рублей
Oppo Reno 2Z
Если задница просит приключений, а эстетический вкус — экзотики и хочется попробовать что-то новое, Reno 2Z — не самый плохой вариант.
Oppo Reno 2Z — это такой Xiaomi Mi 9T, но только от других китайцев. Тоже без вырезов в дисплее, тоже с выдвижной камерой и без выступающих модулей камеры. Правда, уже без Snapdragon на борту, но сочетание бодрого MediaTek Helio P90, OLED-дисплея и емкой батареи все так же выдают целый день работы от аккумулятора. Производительность в синтетических тестах примерно такая же как и у Snapdragon 730 и 730G. Да и цена (даже официальная) ниже, чем у Mi Note 10 Lite. На «сером» рынке можно найти и совсем дешевые варианты.
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Не Xiaomi, а Samsung и не Mi Note 10 Lite, а Galaxy Note 10 Lite. Идейный брат-близнец с почти тем же названием, что и у героя обзора. С более «взрослым» дизайном смартфон смотрится лучше, чем китайские мобильники. Вырез в экране выглядит аккуратнее, а сам экран тут плоский и без изгибов. Если отбросить все различия в процессорах и прочих «железках», то этот Galaxy как минимум интереснее. Во-первых, здесь установлена фирменная оболочка от Samsung (ставшая довольно приятной в последнее время), а, во-вторых, тут есть стилус S Pen. И стоит это все в официальной рознице примерно столько же, сколько и Mi Note 10 Lite. Но можно найти и дешевле, конечно.
Ещё совсем недавно появился идеальный конкурент для Mi Note 10 — Samsung Galaxy M51. «На бумаге» — примерно такой же смартфон, только с 7000 (!) мАч. Но без 30 тысяч к нему не подходи, а Xiaomi можно урвать дешевле в «серой» рознице. Да и по качеству съёмки камер нужно тестировать, прежде чем делать выводы — в бюджетных Самсунгах (а M-серия у корейцев считается бюджетной и сделана для конкуренции с китайскими мобилами, тогда как A-серия более детально проработана и типа «для солидных господ») камеры иногда фотографируют тяп-ляп, просто потому что Самсунг так специально настроил их, чтобы вы страдали и покупали более дорогие Galaxy A вместо Galaxy M.
Итого
Если вы постоянно читаете наш сайт, вряд ли вы считаете нас фанатами марки Xiaomi, скорее даже наоборот. Дело в том, что в последнее время с нашей обзорщецкой точки зрения Сяоми похожи на постаревшего культового киноактёра. То есть ты помнишь, как крут он был в боевиках 1990-х (сенсационно выгодные смартфоны Xiaomi в 2014-2016 гг.) и стал образцом мужественности для целого поколения (по его подобию созданы Realme и Honor, а Samsung из-за Xiaomi сделал серию Galaxy M без задранных цен).
Но актёр постарел и не ушёл легендой, а стал сниматься в халтурных фильмах (какой-то убогий хлам втридорога за 17-19 тысяч наподобие Mi A3 и т.д.), просить много денег за своё имя в титрах (односимочный Mi 10 без водозащиты и с «ладно, сойдёт» камерой по цене более крутых по характеристикам Huawei и Samsung) и лезть в политику, как последняя козлина (издевательства над Huawei из-за санкций США при том, что сами Xiaomi от этого не застрахованы и сами, скорей всего, «станут на колени» в стиле ZTE, случись с ними такая же угроза). И это постепенно меняет отношение к народному идолу даже с учётом всех заслуг.
Но даже постаревший и запятнавший репутацию актёр может однажды сняться в шедевре, и все скажут «боже, как же он хорош! Как в старые добрые времена!», а подзажравшаяся и жадная Xiaomi — выпустить сбалансированный недорогой мобильник. Mi Note 10 Lite — редкий случай, когда произошло именно так.
Смотрите-ка, что получается: у нас тут
- Один из самых выносливых смартфонов среди всех, которые можно купить. Вы не получите автономность лучше даже у вдвое более дорогих моделей мобильников
- Второй по быстродействию процессор среди всех смартфонов до 30 тысяч рублей. Причём у смартфонов, в которых процессор быстрее, хуже автономность, дисплей и камеры
- Классный дисплей, как у флагманских самых дорогих мобильников двухлетней давности
- Цена — в целом адекватна, хотя есть нюансы…
А теперь — о нюансах и недостатках. Они заключаются в том, что российское подразделение Xiaomi слишком усердствует в своём стремлении «нарубить капусты» на чёрную икру и тонированные джипы. Официальная цена Mi Note 10 Lite — 33 тысячи рублей! Как высочайшее одолжение спустя 4 месяца после выхода цену снизили «временно по акции» до 30 тысяч ровно.
Это охренеть как дорого, ребята. Не только потому, что за 30 тысяч можно взять Huawei P30, который лучше фотографирует, или Xiaomi Poco F2 Pro, у которого самый быстрый процессор в 2020 году и запас мощности ого-го. Но ещё и потому, что Samsung просит за только что вышедший Galaxy M51 (такой же экран, такой же процессор, такая же камера, как в Mi Note 10 Lite, но аккумулятор не 5260 мАч, а 7000 мАч в той же толщине корпуса)… те же 30 тысяч рублей! Уже сейчас, на старте продаж — тридцать тысяч. А будет дешевле! Могли ли вы раньше представить себе ситуацию, когда Xiaomi обнаглеет с ценами больше, чем Samsung? Я тоже не мог, но факт остаётся фактом.
Почему мы всё равно рекомендуем этот смартфон как один из лучших в 2020 году? Потому что он выгоден к покупке! Но это достижение не официальных продавцов, а «серой» розницы, как в старые добрые времена.
Например, если вам не нужно много памяти в смартфоне и вы укладываетесь в 64 ГБ, вы можете купить Mi Note 10 Lite 6/64 за… 21.5-22 тысяч рублей! Нет более крутого смартфона по такой цене в 2020 году, и вряд ли будет! И даже средняя конфигурация смартфона с 6/128 ГБ за 25 тысяч выглядит очень выгодно — с тех пор как Honor 20 Pro и Realme X2 Pro испарились, ничего более крутого и «всесторонне развитого» среди смартфонов в пределах 25-27 тысяч вы всё равно не купите.
Смартфон классный, и хочется его наградить… но язык не поворачивается назвать его за 33 тысяч выгодной покупкой. Поэтому пусть будет «Выбор редакции» — всё-таки такой баланс характеристик ещё поискать, и Самсунг Самсунгом, а Сяоми в этом начинание были первыми. Советуем к покупке как один из лучших смартфонов до 30 тысяч рублей, и как идеальный современный смартфон Xiaomi, в котором есть почти всё, что вам предлагают более дорогие модели (качество дисплея, автономность + производительность, качество съёмки), но без недостатков бюджетных моделей (быстрый разряд, тусклые дисплеи, китайские «горячие» процессоры, «глюки» прошивок). Надо брать.
- Отличная автономность
- Быстрый процессор
- Качественный яркий дисплей
- Есть вход для наушников
- Самый выгодный смартфон среднего класса в «серой» рознице
- Завышенная официальная цена
- Перенасыщенные цвета дисплея
- Много рекламы в прошивке
- Экран загнутый и скользкий, а рамки всё равно остались