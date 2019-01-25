Дизайн и характеристики всех главных смартфонов 2019 года в одной статье

Huawei продолжит работать над улучшением ночных снимков (впрочем, не могу в очередной раз заметить, что “ночной снимок” и “снимок в условиях недостаточного освещения” - не всегда одно и то же) и возможностей искусственного интеллекта. Главный вопрос - смогут ли китайцы снова уйти в отрыв по качеству фотосъёмки от конкурентов (P20 Pro по сей день остаётся лучшим камерафоном по некоторым рейтингам), и будут ли улучшения по автономности/качеству экрана в "простом" P30, который могут "обрезать" функционально по старой недоброй традиции Huawei. В процессорах, сами понимаете, никаких революций - нас будут кормить всё тем же Kirin 980 образца "осень 2018" и, разве что, прикрутят к нему модуль 5G для сетей, которые почти не встречаются в природе.

Samsung

Самсунг в последнее время испытывает творческий кризис и начинает терять популярность, поэтому мы надеемся, что корейцы осознают свои проблемы и смогут исправить ситуацию. В конце концов, речь идёт о “юбилейном” флагмане - Galaxy S10. И "бонусе" в виде первого “гибкого” смартфона от Samsung (и одного из первых складных смартфонов в мире) - новой отдельной стоящей модели, потому что экспериментальные технологии на несущих золотые яйца флагманах не обкатываются. А у стандартного S10, как и у вышедшего Honor View 20, вместо “чёлки” будет “дырка” для фронтальной камеры в экране.

Также Samsung уже скоро наверняка обнародует официальные данные и касаемо Galaxy M20 - модель с 5000 мАч аккумулятором.