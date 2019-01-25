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Дизайн и характеристики всех главных смартфонов 2019 года в одной статье

Покупать современные модели, которые дешевеют, или ждать новинки?
Наконец-то "чёлки", которые всех бесят в смартфонах начали постепенно уменьшаются и превращаются в дырку в экране. Не факт, правда, что такую "инновацию" успеет освоить сама Apple, которая кашу и заварила. Зато - уж кто бы мог подумать! - вновь активизировалась "гонка мегапикселей". Смартфоны с 40 мегапикселями снова станут нормой. И их будет много.

Xiaomi

От Xiaomi мы ждём целый ворох различных моделей, в каждой линейке, которых китайцы наплодили, уже чересчур много. Зато угодили запросам почти всех мыслимых и немыслимых покупателей. Например, один из лучших смартфонов по соотношению цены и качества, Pocophone, получит своё продолжение в виде Pocophone F2 - и именно она, как сообщают эксперты, получит основную камеру с разрешением 38 мегапикселей.

Xiaomi Pocophone F2 - долой большие "чёлки"

Ещё в конце февраля мы ждём флагманский Mi 9, а чуть позже - "заместителя флагмана" Mi Note 4 и бюджетный камерафон с "чистым" Андроидом Mi A3. Mi 9 получит основную камеру на 48 Мп и две дополнительных - на 13 и 16 Мп, а также новый процессор Snapdragon 855 с (предположительно) 10 Гбайт оперативной памяти. При этом стоить всё это будет как какой-нибудь средней паршивости Samsung Galaxy.

Вместо сверхбюджетного Redmi 5A Сяоми готовит ещё более урезанный (и ещё более дешёвый) Redmi Go, а для тех, кому подавай крутые характеристики недорого, уже вышел Redmi Note 7.

Xiaomi Redmi Go - это такой Redmi 2 с дизайном Redmi 5A. Очень маломощный, но очень дешёвый. Будете такой покупать?

Huawei/Honor

Свой новый смартфон, Honor View 20, китайцы выпустили совсем недавно, так что её уже ждать нет смысла - читайте обзор и решайте, стоит ли покупать самый дорогой крупносерийный Honor в истории марки.

А впереди у Хуавея обязательная программа - обновление флагмана, Huawei P30. Скорее всего, P30 будет трёхкамерным, причём один из фото-модулей будет с оптическим зумом. Ну и разрешение под 40 мегапикселей - вполне ожидаемый вариант.

Huawei P30 может выглядеть вот так (и тоже без большой чёлки)

Huawei продолжит работать над улучшением ночных снимков (впрочем, не могу в очередной раз заметить, что “ночной снимок” и “снимок в условиях недостаточного освещения” - не всегда одно и то же) и возможностей искусственного интеллекта. Главный вопрос - смогут ли китайцы снова уйти в отрыв по качеству фотосъёмки от конкурентов (P20 Pro по сей день остаётся лучшим камерафоном по некоторым рейтингам), и будут ли улучшения по автономности/качеству экрана в "простом" P30, который могут "обрезать" функционально по старой недоброй традиции Huawei. В процессорах, сами понимаете, никаких революций - нас будут кормить всё тем же Kirin 980 образца "осень 2018" и, разве что, прикрутят к нему модуль 5G для сетей, которые почти не встречаются в природе.

Samsung

Самсунг в последнее время испытывает творческий кризис и начинает терять популярность, поэтому мы надеемся, что корейцы осознают свои проблемы и смогут исправить ситуацию. В конце концов, речь идёт о “юбилейном” флагмане - Galaxy S10. И "бонусе" в виде первого “гибкого” смартфона от Samsung (и одного из первых складных смартфонов в мире) - новой отдельной стоящей модели, потому что экспериментальные технологии на несущих золотые яйца флагманах не обкатываются. А у стандартного S10, как и у вышедшего Honor View 20, вместо “чёлки” будет “дырка” для фронтальной камеры в экране.

Также Samsung уже скоро наверняка обнародует официальные данные и касаемо Galaxy M20 - модель с 5000 мАч аккумулятором.

Samsung анонсировала гибкий дисплей - осталось дождаться реальный смартфон

Чуть позже будет представлен и Galaxy Note 10, скорее всего, на новейшем процессоре от Samsung (в некоторых регионах, среди которых наверняка будет и Россия) - Exynos 9285. В худшем случае - Exynos 9280.

LG

Без сомнений, главный конкурент Samsung на корейском рынке представит в этом году продолжение флагманской линейки G в виде LG G8. Анонс новинки может состояться на MWC, но уже сейчас компания намекает на инновационный способ управления смартфоном фразой: “Прощайте, касания”.

Загадочное приглашение от LG

Самое очевидное - нас ждёт система управления жестами без необходимости прикасаться к самому смартфону. В-принципе, это может быть даже полезным, однако есть сомнения, что это “взлетит”. С момента полного перехода на сенсорный экран и мультитач, ни одна инновация в данной области не прижилась - ни 3D Touch от Apple, ни постукивание от тех же LG, ни пролистывание глазами от Samsung. Причём, хочется отметить, что функции не приживаются не только потому, что плохо реализованы и глючат (как у Samsung), но и потому, что они просто не нужны пользователю.

Если же отвлечься от программных новшеств, в LG G8 нас ждёт очень скучный смартфон с "просто" процессором, "просто" камерами, без особого прогресса в автономности в сравнении с LG V30+/G7, с "чёлкой" и заурядным дизайном. Правда, поговаривают, что вместо складного корпуса LG выпустит подключаемый экран-модуль, только в это слабо верится после провала модульного LG G5 в 2016 году.

Примерно таким мы ожидаем увидеть LG G8

Nokia

Вообще, Nokia 9 мы ждали ещё в прошлом году, но модель так и не вышла - вместо неё представили Nokia 8 Sirocco. Первый же смартфон с пентакамерой должны показать уже вот-вот, в конце января.

Nokia 9 уже давно "утекла" в сеть

При флагманских характеристиках ожидается цена в районе 800 евро (60 тысяч рублей), а сама пентакамера, как мы уже писали, может оказаться полезной для использования различных функций - от простых фото до оптического зума (причём могут быть две камеры с разным уровнем приближения), широкоугольной камеры, монохромной и т.д. Полный набор фотографа в корпусе единственного смартфона.

Sony

От Sony мы ждём как обновление флагманской линейки в виде Xperia XZ4, так и пополнение в рядах “уверенных середнячков” - XA3 и XA3 Ultra. Топовый XZ4 вполне наверняка получит новейший процессор Snapdragon 855, тройную тыльную камеру и экран с соотношением сторон 21:9 (ну очень широкий).

Sony XZ4 может стать самым узким смартфоном современности

Основной же фишкой XA3 Ultra станет безрамочный экран с диагональю эдак 6,5 дюйма (в общем, "лопату" нам упакуют в размер стандартного смартфона). Как и “обычный” XA3, Ultra будет относиться к средней ценовой категории, а потому флагманские “железо” и камеру здесь можно не ждать.

Apple

“Фруктовая” компания в очередной раз заставляет погадать над индексами новых смартфонов. Понятно, что очередные айфоны покажут в сентябре, и они должны быть лучше-быстрее, ну и ещё какую-нибудь важную функцию уберут, как нынче у них принято, скорее всего добавят третью камеру. Тем не менее остаётся загадкой само название.

Новые iPhone могут выглядеть так (я уже ничему не удивлюсь)

Современные iPhone XS, XS Max, XR - модернизированные iPhone X, в названии которого “Х” означает “10 лет”, то есть, юбилей первого айфона, а S - традиционное дополнение для промежуточной модели, выпускаемой через год. Так-то в линейке iPhone X был двенадцатым, если считать только по основным моделям, исключая 5C и SE. Но ладно, ровный счёт для айфонов никогда не являлся чем-то важным, кроме iPhone 4, который и правда был четвёртым.

Но что будет дальше? Напомню, Apple до сих пор не использовала цифру “9”, но уже вряд ли к ней вернётся - это будет восприниматься как движение назад. Можно, конечно, вместо Х поставить 11 (или XI), но получится как-то громоздко: iPhone 11, iPhone 11 Plus (или 11 Max). Другой вариант - подобно Sony продолжать добавлять буквы или цифры к буквам. Типа: XS2, XS2 Max, XR2. Или: XSZ, XSZ Max. Верный способ превратить простое и понятное название в аналог обозначения моделей ноутбуков: 14hxz825pkq.

Что ждём?Почему ждём?Когда примерно покажут?
Samsung Galaxy S10Все флагманы Galaxy S были надёжными и хорошими устройствами с очень качественной фото- и видео-съёмкойперед MWC, в середине февраля
Samsung Galaxy M20Батарейка на 5000 мАчв середине-конце февраля
Xiaomi Pocophone F2Соотношение цена/качество, камера на 38 мпMWC, в конце февраля
Xiaomi Mi 8s/9Неплохая камера и флагманская начинка по цене "середнячка"февраль-март
Huawei P30Ночные снимки, в целом шустрый флагманв марте
LG G8Интересно, что это за "прощай, касания"?MWC, в конце февраля
Nokia 9Пентакамераконец января - начало февраля
Sony XZ4Первый многокамерный Xperia, да ещё и на топовом процессореMWC, в конце февраля
Sony XA3 UltraДля любителей действительно больших экрановMWC, в конце февраля
iPhone 2019Интересно, как назовут и какую полезную функцию уберутсентябрь

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