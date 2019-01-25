Дизайн и характеристики всех главных смартфонов 2019 года в одной статье

Xiaomi
От Xiaomi мы ждём целый ворох различных моделей, в каждой линейке, которых китайцы наплодили, уже чересчур много. Зато угодили запросам почти всех мыслимых и немыслимых покупателей. Например, один из лучших смартфонов по соотношению цены и качества, Pocophone, получит своё продолжение в виде Pocophone F2 - и именно она, как сообщают эксперты, получит основную камеру с разрешением 38 мегапикселей.
Ещё в конце февраля мы ждём флагманский Mi 9, а чуть позже - "заместителя флагмана" Mi Note 4 и бюджетный камерафон с "чистым" Андроидом Mi A3. Mi 9 получит основную камеру на 48 Мп и две дополнительных - на 13 и 16 Мп, а также новый процессор Snapdragon 855 с (предположительно) 10 Гбайт оперативной памяти. При этом стоить всё это будет как какой-нибудь средней паршивости Samsung Galaxy.
Вместо сверхбюджетного Redmi 5A Сяоми готовит ещё более урезанный (и ещё более дешёвый) Redmi Go, а для тех, кому подавай крутые характеристики недорого, уже вышел Redmi Note 7.
Huawei/Honor
Свой новый смартфон, Honor View 20, китайцы выпустили совсем недавно, так что её уже ждать нет смысла - читайте обзор и решайте, стоит ли покупать самый дорогой крупносерийный Honor в истории марки.
А впереди у Хуавея обязательная программа - обновление флагмана, Huawei P30. Скорее всего, P30 будет трёхкамерным, причём один из фото-модулей будет с оптическим зумом. Ну и разрешение под 40 мегапикселей - вполне ожидаемый вариант.
Huawei продолжит работать над улучшением ночных снимков (впрочем, не могу в очередной раз заметить, что “ночной снимок” и “снимок в условиях недостаточного освещения” - не всегда одно и то же) и возможностей искусственного интеллекта. Главный вопрос - смогут ли китайцы снова уйти в отрыв по качеству фотосъёмки от конкурентов (P20 Pro по сей день остаётся лучшим камерафоном по некоторым рейтингам), и будут ли улучшения по автономности/качеству экрана в "простом" P30, который могут "обрезать" функционально по старой недоброй традиции Huawei. В процессорах, сами понимаете, никаких революций - нас будут кормить всё тем же Kirin 980 образца "осень 2018" и, разве что, прикрутят к нему модуль 5G для сетей, которые почти не встречаются в природе.
Samsung
Самсунг в последнее время испытывает творческий кризис и начинает терять популярность, поэтому мы надеемся, что корейцы осознают свои проблемы и смогут исправить ситуацию. В конце концов, речь идёт о “юбилейном” флагмане - Galaxy S10. И "бонусе" в виде первого “гибкого” смартфона от Samsung (и одного из первых складных смартфонов в мире) - новой отдельной стоящей модели, потому что экспериментальные технологии на несущих золотые яйца флагманах не обкатываются. А у стандартного S10, как и у вышедшего Honor View 20, вместо “чёлки” будет “дырка” для фронтальной камеры в экране.
Также Samsung уже скоро наверняка обнародует официальные данные и касаемо Galaxy M20 - модель с 5000 мАч аккумулятором.
Чуть позже будет представлен и Galaxy Note 10, скорее всего, на новейшем процессоре от Samsung (в некоторых регионах, среди которых наверняка будет и Россия) - Exynos 9285. В худшем случае - Exynos 9280.
LG
Без сомнений, главный конкурент Samsung на корейском рынке представит в этом году продолжение флагманской линейки G в виде LG G8. Анонс новинки может состояться на MWC, но уже сейчас компания намекает на инновационный способ управления смартфоном фразой: “Прощайте, касания”.
Самое очевидное - нас ждёт система управления жестами без необходимости прикасаться к самому смартфону. В-принципе, это может быть даже полезным, однако есть сомнения, что это “взлетит”. С момента полного перехода на сенсорный экран и мультитач, ни одна инновация в данной области не прижилась - ни 3D Touch от Apple, ни постукивание от тех же LG, ни пролистывание глазами от Samsung. Причём, хочется отметить, что функции не приживаются не только потому, что плохо реализованы и глючат (как у Samsung), но и потому, что они просто не нужны пользователю.
Если же отвлечься от программных новшеств, в LG G8 нас ждёт очень скучный смартфон с "просто" процессором, "просто" камерами, без особого прогресса в автономности в сравнении с LG V30+/G7, с "чёлкой" и заурядным дизайном. Правда, поговаривают, что вместо складного корпуса LG выпустит подключаемый экран-модуль, только в это слабо верится после провала модульного LG G5 в 2016 году.
Nokia
Вообще, Nokia 9 мы ждали ещё в прошлом году, но модель так и не вышла - вместо неё представили Nokia 8 Sirocco. Первый же смартфон с пентакамерой должны показать уже вот-вот, в конце января.
При флагманских характеристиках ожидается цена в районе 800 евро (60 тысяч рублей), а сама пентакамера, как мы уже писали, может оказаться полезной для использования различных функций - от простых фото до оптического зума (причём могут быть две камеры с разным уровнем приближения), широкоугольной камеры, монохромной и т.д. Полный набор фотографа в корпусе единственного смартфона.
Sony
От Sony мы ждём как обновление флагманской линейки в виде Xperia XZ4, так и пополнение в рядах “уверенных середнячков” - XA3 и XA3 Ultra. Топовый XZ4 вполне наверняка получит новейший процессор Snapdragon 855, тройную тыльную камеру и экран с соотношением сторон 21:9 (ну очень широкий).
Основной же фишкой XA3 Ultra станет безрамочный экран с диагональю эдак 6,5 дюйма (в общем, "лопату" нам упакуют в размер стандартного смартфона). Как и “обычный” XA3, Ultra будет относиться к средней ценовой категории, а потому флагманские “железо” и камеру здесь можно не ждать.
Apple
“Фруктовая” компания в очередной раз заставляет погадать над индексами новых смартфонов. Понятно, что очередные айфоны покажут в сентябре, и они должны быть лучше-быстрее, ну и ещё какую-нибудь важную функцию уберут, как нынче у них принято, скорее всего добавят третью камеру. Тем не менее остаётся загадкой само название.
Современные iPhone XS, XS Max, XR - модернизированные iPhone X, в названии которого “Х” означает “10 лет”, то есть, юбилей первого айфона, а S - традиционное дополнение для промежуточной модели, выпускаемой через год. Так-то в линейке iPhone X был двенадцатым, если считать только по основным моделям, исключая 5C и SE. Но ладно, ровный счёт для айфонов никогда не являлся чем-то важным, кроме iPhone 4, который и правда был четвёртым.
Но что будет дальше? Напомню, Apple до сих пор не использовала цифру “9”, но уже вряд ли к ней вернётся - это будет восприниматься как движение назад. Можно, конечно, вместо Х поставить 11 (или XI), но получится как-то громоздко: iPhone 11, iPhone 11 Plus (или 11 Max). Другой вариант - подобно Sony продолжать добавлять буквы или цифры к буквам. Типа: XS2, XS2 Max, XR2. Или: XSZ, XSZ Max. Верный способ превратить простое и понятное название в аналог обозначения моделей ноутбуков: 14hxz825pkq.
|Что ждём?
|Почему ждём?
|Когда примерно покажут?
|Samsung Galaxy S10
|Все флагманы Galaxy S были надёжными и хорошими устройствами с очень качественной фото- и видео-съёмкой
|перед MWC, в середине февраля
|Samsung Galaxy M20
|Батарейка на 5000 мАч
|в середине-конце февраля
|Xiaomi Pocophone F2
|Соотношение цена/качество, камера на 38 мп
|MWC, в конце февраля
|Xiaomi Mi 8s/9
|Неплохая камера и флагманская начинка по цене "середнячка"
|февраль-март
|Huawei P30
|Ночные снимки, в целом шустрый флагман
|в марте
|LG G8
|Интересно, что это за "прощай, касания"?
|MWC, в конце февраля
|Nokia 9
|Пентакамера
|конец января - начало февраля
|Sony XZ4
|Первый многокамерный Xperia, да ещё и на топовом процессоре
|MWC, в конце февраля
|Sony XA3 Ultra
|Для любителей действительно больших экранов
|MWC, в конце февраля
|iPhone 2019
|Интересно, как назовут и какую полезную функцию уберут
|сентябрь