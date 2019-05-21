Последний смартфон Huawei на Android. Быстрый обзор Honor 20 Pro

На фоне китайско-американских скандалов почти никто не вспоминает о смартфонах, вокруг которых и разгорелся скандал. В этой статье мы не будем обсуждать политику, историю противостояния Huawei и США и пути выхода компании из санкций. Для этого у нас есть две подробные статьи и очень много мнений в комментариях:

Почему США не остановятся, пока не уничтожат Huawei окончательно Что Huawei будет делать теперь, когда он остался без Android и под тотальными санкциями со стороны американских производителей программ и электроники

А сейчас лучше разберёмся в том, каким оказался последний смартфон, изготовленный и согласованный с Google ещё до американских санкций. Встречайте – новый «флагман по разумной цене», Honor 20!