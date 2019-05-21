Последний смартфон Huawei на Android. Быстрый обзор Honor 20 Pro

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На фоне китайско-американских скандалов почти никто не вспоминает о смартфонах, вокруг которых и разгорелся скандал. В этой статье мы не будем обсуждать политику, историю противостояния Huawei и США и пути выхода компании из санкций. Для этого у нас есть две подробные статьи и очень много мнений в комментариях:
- Почему США не остановятся, пока не уничтожат Huawei окончательно
- Что Huawei будет делать теперь, когда он остался без Android и под тотальными санкциями со стороны американских производителей программ и электроники
А сейчас лучше разберёмся в том, каким оказался последний смартфон, изготовленный и согласованный с Google ещё до американских санкций. Встречайте – новый «флагман по разумной цене», Honor 20!
|Смартфон
|Honor 20
|Honor 20 Pro
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Android 9 Pie
|Экран
|6.1”, 2340x1080, OLED, 19.5:9
|6.1”, 2340x1080, OLED, 19.5:9
|Процессор
|HiSlicon Kirin 980, 8 ядер (2x2.6 ГГц Cortex-A76 & 2x1.92 ГГц Cortex-A76 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55), 7 нм FinFET
|HiSlicon Kirin 980, 8 ядер (2x2.6 ГГц Cortex-A76 & 2x1.92 ГГц Cortex-A76 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55), 7 нм FinFET
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|Постоянная память
|128 Гбайт, слот nano-SD
|256 Гбайт, слот nano-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт
|Камеры
|- тыловая: 48 Мп, диафрагма f/1.4, размер сенсора 1/1.2”, размер пикселя 1.6 мкм, программная стабилизация, съёмка видео 3840x2160 30 кадров в секунду
|- тыловая: 48 Мп, диафрагма f/1.4, размер сенсора 1/1.2”, размер пикселя 1.6 мкм, оптическая стабилизация, съёмка видео 3840x2160 30 кадров в секунду
|- дополнительная тыловая: 16 Мп, сверхширокоугольная, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.7”
|- дополнительная тыловая: 16 Мп, сверхширокоугольная, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.7”
|- дополнительная тыловая: 2 Мп, макросъёмка, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, размер пикселя 1.75 мкм
|- дополнительная тыловая: 8 Мп, зум 4x, диафрагма f/2.4,
|- дополнительная тыловая: 2 Мп, телефото (зум и размытие фона), диафрагма f/2.4, размер пикселя 1.75 мкм
|- дополнительная тыловая: 2 Мп, телефото (зум и размытие фона), диафрагма f/2.4
|- фронтальная: 32 Мп, f/2.0
|+ лазерный автофокус
|- фронтальная: 32 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|3750 мАч, несъемный, быстрая зарядка 22.5 Вт
|4000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 22.5 Вт
|Размеры
|154.2x73.9x7.8 мм
|пока не объявлены
|Вес
|174 г
|пока не объявлена
|Официальные цены
|36 тысяч рублей (в пересчёте с европейской цены)
|43 тысяч рублей (в пересчёте с европейской цены)
Самый красивый смартфон 2019 года
Нет, обзорщик не «поехал кукушкой». И я даже знаю, что вы сейчас припомните мне то, как я назвал страшными близкие по внешности Huawei P30. Просто, ребята, попытайтесь вспомнить другие настолько же крутые по наружности мобильники 2019 модельного года. Не «а вот когда-то выпускали симпатичнее», а новые.
И тогда вы поймёте, что у нас есть «никакущий» внешне Xiaomi Mi 9, странный, а не красивый ASUS ZenFone 6, и симпатичная в целом, но «глазастая» и на любителя Nokia 9 PureView. По-настоящему красивых флагманов в 2019 году до сих пор было три: «квадратненькая, как положено» Sony Xperia 1, безрамочный и «официально-деловой» Samsung Galaxy S10+, да ещё парочка очень красивых, но малопопулярных и «так себе» по соотношению цены и качества Vivo. Honor View 20 со стрелками на все «щи» скорее выглядит прикольным, чем красавцем, уж извините.
А вот Honor 20 красивый – глубокий и «готичный» металлик вместо бледных оттенков для подростков в Honor 10 смотрится хорошо. Блок с тыльными камерами не такой пухлый, как у Huawei P30, поэтому Honor не лежит в позе тюленя-алкоголика на льду, и вообще ничем не нервирует во внешности – а это хорошо, потому что смартфон не будет выглядеть устаревшим, как аппараты с широкой «чёлкой» выглядят в 2019 году.
Первый смартфон Honor, способный конкурировать по качеству камер с iPhone и Samsung
Корпоративная субординация Хуавея – штука серьёзная. О Honor маркетологи поют, мол, бренд для молодёжи и интернет-продаж. Хотя в итоге и с Хуавеем, и с Хонорами расхаживают покупатели любого возраста, а в России Honor продают далеко не только в интернете.
Важно другое – для Хуавея Хонор всегда был примерно тем же, кем приходится Skoda в сравнении с Audi – своим, но младшим братом, которому многое не положено. Если по процессорам и внешности смартфоны Huawei и Honor кормятся из общей тарелки, то вот крутые (уровня Huawei P20/P30 и Mate 20/20 Pro) камеры, дисплеи OLED, стереодинамики, водозащита и беспроводная зарядка до недавнего времени Honor были не положены.
Поэтому Honor 20 – настоящий прорыв по корпоративной вседозволенности, уровня «ты целуй меня везде, 18 мне уже». Судите сами:
- OLED-дисплей впервые в европейском флагмане Honor. До этого OLED (он же AMOLED) был только в Honor Magic двух поколений, но это смартфоны, которые никогда не продавали за пределами Китая.
- Впервые в Honor камеры уровня флагманов Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 или. Да, хотелось бы ещё круче, но раньше Honor 10 не дотягивал даже до дешёвых флагманов Xiaomi.
- Первый смартфон Honor с оптической стабилизацией в камере.
Если вы были не в курсе, это очень важная штуковина для качественной съёмки фото.
Жаль,что в стандартном Honor 20 оптостаб вырезали, и этим уравняли его по фотовозможностям (даже по цене) с Xiaomi Mi 9.
Основная тыльная камера основана на том же сенсоре Sony IMX589, который установлен в Xiaomi Mi 9, Oppo Reno 10x Zoom и ASUS ZenFone 6, но только в Honor 20 она работает «на все деньги» - не только за счёт стабилизации, но и потому что новый флагман Хонор – смартфон с лучшей оптикой («стёклышками», объективом, как угодно называйте) в камере среди всех смартфонов в мире! Больше ни в одном смартфоне в мире нет объектива с диафрагмой f/1.4!
Если вы не разбираетесь в этих понятиях, просто знайте, что «стёкла» в камере позволяют ей быть настолько «зрячей» в темноте, что смартфон может фотографировать вечером и ночью качественно в авто-режиме. И вам не нужно будет для этого задерживать дыхание или «пинать» смартфон, чтобы он навёл резкость, потому что хорошая камера у него не благодаря автоматике (она у Honor, кстати говоря, хуже, чем в Huawei), а «от природы».
Выносливость отличная, процессор – сойдёт
По автономности прирост тоже очень большой – мало того, что процессор в Huawei 2019 года пока один из самых экономичных (Qualcomm Snapdragon 855 в флагманах Xiaomi, LG, OnePlus, Sony и др. настолько же хорош, Exynos 9820 в Samsung S10+ и Apple A12 в iPhone XS более прожорливые), так ещё и 3750 мАч в младшей версии против 3400 мАч у Samsung Galaxy S10 выглядят круче. Ну и в равных условиях (4000 мАч у Samsung Galaxy S10+) за счёт более экономичного процессора Honor будет выносливее. Это не рекорд – самым выносливым флагманом остаётся ASUS ZenFone 6 с 5000 мАч, второе и третье места делят между собой Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro (4200 мАч), но автономность у новых Хоноров будет точно выше среднего.
Для полного счастья в Honor 20 добавили сверхширокоугольную камеру (чтобы вам не нужно было отбегать далеко для того, чтобы снять небоскрёб целиком), а Honor 20 Pro получил зум-камеру, которая улавливает мельчайшие детали (песчинки на пляже, каждый отдельный волосок в шерсти животных, каждое ребро монеты) в съёмке вплотную. Можно прожить и без этого, но с такими «наворотами» фотографировать удобнее.
Хорошая замена стареющим флагманам и «золотая середина» среди новых
Итого мы получили:
- Honor 20 за 34-35 тысяч рублей (европейская цена). Приедет в Россию в первую очередь. За эти деньги в официальной рознице с нормальным (а не паршивым, как у Mi 9) сканером отпечатков, более выносливый и более красивый, чем аналогичный по цене Xiaomi Mi 9. Но медленнее работает в играх и без беспроводной зарядки. Фотографируют Honor и Xiaomi примерно одинаково хорошо, видео лучше снимает Xiaomi. Аналогичный по цене Samsung Galaxy S8, если уж мы цепляемся за оф.цены, хуже во всём, кроме чёткости экрана, водозащиты и качества звука в наушниках. Не говоря уже о Sony Xperia 10 Plus.
- Honor 20 Pro за 44-45 тысяч рублей. По автономности лучше, чем Samsung Galaxy S10e (который, кстати, стоит 57 тысяч рублей минимум в оф.магазинах) или S9, по качеству фото днём примерно равен, по качеству макросъёмки лучше, ночью фотографирует хуже, чем Galaxy. По скорости в приложениях равен, в играх отстаёт. Видео снимает хуже, чем Самсунги. По общему потенциалу выглядит альтернативой Айфону XR, но с улучшенной автономностью и более качественной камерой для съёмки фото (видео у iPhone несравнимо более крутое).
Это не сенсация (сенсацией был P30 с рекордным зумом в мобильнике чуть раньше), но более удачного варианта для флагмана Honor придумать сложнее. Смартфон своих денег стоит – будем верить, что вопреки запрету использовать Android это не последний Huawei/Honor