Стволы-убиватели: лучшее оружие в играх

Сергей Калашников, 

Мы собрали десятку самых запоминающихся, самых мощных орудий для убийства в компьютерных играх: стволы, мечи и прочие штуки-убиватели.

Уменьшитель из Duke Nukem

Ствол, уменьшающий врагов на некоторое время, как раз достаточное, чтобы бравый Дюк их раздавил своим армейским сапогом. Главный аргумент в борьбе с свинорылыми пришельцами. 

Меч Lilarcor из Baldur's Gate II: Shadows of Amn

Замечательный огромный тесак по имени Лоруенс Лиларкор (Lawrence Lilarcor), который беспрерывно общается с его обладателем; яркая личность, разумный убиватель! Кроме того, мощное оружие, зачарованный двуручный меч +3.

Lancer в Gears of War

Незаменимое оружие в бою с врагами, засевшими далеко в укрытиях, однако истинная суть его проявляется в ближнем бою. Миллионы злобных пришельцев пали от пилы, установленной на Лансере, кроме того, это эффектный и зрелищный элемент всех многопользовательских баталий. 

BFG в DOOM

Большинство врагов умирают после одного единственного попадания из BFG. Зрелищный выстрел — и всё, вы победитель, верхом на пушке. До сих пор считается многими самым запоминающимся стволом в истории жанра шутеров от первого лица. 

Spreadgun в Contra

Читерский ствол из Contra, самое любимое и самое мощное оружие против врагов в этой культовой 8-битной стрелялке, которую стоит проходить исключительно вдвоем. Сколько горьких слез было пролито детьми 1990-х при потере заветного "S" (Spreadgun'а). 

Гарпун Scorpion-а в Mortal Kombat

Знаменитое Get Over Here звучит в ушах всех детей и подростков славных времен, 1990-х годов. Кумир миллионов, один из самых сильных бойцов в оригинальных, 16-битных «Комбатах», желтый Скорпион и его легендарный гарпун; вместе они попросту не могли миновать наш топ.

Файрбол Марио в Super Mario Bros.

Самый первый Mario, культовая 8-битная забава, казавшаяся нам бесконечной, казалось бы лишена запоминюащихся видов оружия. Но нет, мы тут подумали, повспоминали и включили в наш список знаменитый файрбол белого Марио, скушавшего гриб, а затем разжившегося цветком. 

Скрытые клинки Ассассинов в Assassin's Creed

Assassin's Creed ассоциируется в том числе с этим оружием, скрытыми клинками, которые благородные Ассассины прячут в своих рукавах. Незаметное, незаменимое, удобное для убийц и зрелищное для зрителей средство умервщления всех несогласных и неугодных. 

Волосы Bayonetta в Bayonetta

Ведьма Bayonetta не только хорошо дерется с помощью своих длинных стройных ног, но и способна превращать свои волосы в смертоносное, фантасмогорическое средство отправления демонов обратно в ад, а ангелов, соответственно, в рай.

Магнум в Resident Evil

В классических Resident Evil Магнум являлся чуть ли не самым мощным и самым желанным оружием, патронов для которого перманентно катастрофически не хватало. Тем интереснее!

Автор
Сергей Калашников
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