Стодолларовый Meizu A5 представлен официально

Компания Meizu представила в Китае первый смартфон новой серии A. Им стала недорогая модель под названием Meizu A5. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная основная камеры.


Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3060 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 144 х 70,5 х 8,3 мм, а вес — 140 граммов. Работа производится под управлением фирменной оболочки Flyme 6 на базе Android.

Смартфон предлагается по цене 699 китайских юаней, что составляет 103 доллара США.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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