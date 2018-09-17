Acer запустила официальный онлайн-магазин в России и раздаёт подарки

Компания Acer объявила о запуске в России собственного официального онлайн-магазина по адресу aceronline.ru. В магазине представлен полный ассортимент устройств, в том числе и премиального сегмента: ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, проекторы и моноблоки.


Помимо этого, в онлайн-магазине доступны игровые аксессуары и сопутствующие товары Acer и Predator. Как обещает производитель, новинки Acer и Predator будут доступны на сайте на несколько недель раньше, чем в других магазинах, а покупатели смогут получить профессиональную консультацию по всем представленным продуктам.

Все заказы можно оплатить как наличными при получении, так и банковской картой. Доставка будет осуществляться по всей России, а в Москве и Санкт-Петербурге ее срок составит всего 1-2 дня.

В честь начала работы официального онлайн-магазина Acer в России компания проводит акцию: все покупатели ноутбуков серии Predator, сделавшие заказ на сайте, получат в подарок набор аксессуаров, включающий игровую мышь, профессиональный коврик и геймерский рюкзак для переноски ноутбука.

Источник
Acer
Теги
Россия ACER

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