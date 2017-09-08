В честь первого советского спутника назвали кусочек "сердца" Плутона

Международное аэрокосмическое агентство NASA сообщило интересную новость — 14 топографических объектов на Плутоне получили первые официальные названия, одобренные Международным астрономическим союзом (IAU).





Названия были предложены командой проекта New Horizons в 2015 году. Интересно, что один из самых заметных объектов, долина в так называемом "сердце" Плутона, получила название в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата Спутник-1. "Сердце" Плутона представляет собой большую область на поверхности, по внешнему виду напоминающая сердце. Сама эта область, "область Томбо", названа в честь астронома Клайд Томбо (Clyde Tombaugh), открывшего Плутон в 1930 году.

Также в список попали Венеция Берни (Venetia Burney), бывшая школьницей в 1930 году и предложившая название планете, космические аппараты Вояджер и Хаябуса, и так далее.