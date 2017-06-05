Apple представила новый App Store

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила переработанный онлайн-магазин приложений App Store, который войдет в состав следующей верси мобильной платформы — iOS 11.





Как обещают разработчики, находить и скачивать игры и приложения в переработанном App Store станет проще и удобнее, чем когда-либо. Вкладка «Сегодня» содержит ежедневно публикуемые статьи об играх, приложениях и виртуальной культуре, составленные командой редакторов App Store из разных стран, а также эксклюзивные премьеры, новые релизы, практические советы и инструкции.

Вкладка «Игры» отделена от вкладки «Приложения», в ней можно будет ознакомиться с рекомендуемыми релизами и обновлениями, видеороликами, топ-чартами для игр и подборками. На вкладке «Приложения» разместятся рекомендации, видеоролики и подборки по 24 категориям, а также списки самых популярных приложений.

Система поиска теперь охватывает и редакционные материалы на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения». Можно задать название, категорию, разработчика или тему, чтобы получить результат по конкретным играм и приложениям, а также статьям, подборкам и покупкам внутри приложений.

Apple изменила структуру страниц приложений,. Разработчики могут публиковать до трех видеороликов и до пяти снимков экрана своего приложения, которые теперь можно локализовать, чтобы пользователи в разных странах видели предназначенную для них версию видео.

Кроме того, в App Store станет легче узнать, что можно купить в приложении. Покупки в приложениях будут отображаться на странице продукта и в результатах поиска, а редакторы смогут упоминать их на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения». Пользователь сможет начать покупку в App Store и завершить ее в игре или приложении.

Новый App Store входит в состав iOS 11. Предварительная версия iOS 11 для разработчиков доступна для участников программы iOS Developer Program с сегодняшнего дня. Общедоступная бета-версия выйдет позднее в этом месяц. Релиз iOS 11 запланирован на осень этого года.