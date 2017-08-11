Samsung тестирует Android 7.0 Nougat для Galaxy C5, C7 и C9 Pro

Компания Samsung начала тестировать в Китае прошивку со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфонов Galaxy C5 (модельный номер SM-C5000), Galaxy C7 (модельный номер SM-C7000) и Galaxy C9 Pro (модельный номер SM-C9000). Об этом сообщил пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.





Пока неясно, насколько быстро начнет распространяться финальная версия прошивки. Можно лишь предположить на основе статистики, что это произойдет в течение месяца. Поскольку смартфоны Galaxy C5, C7 и C9 Pro продаются не только в Китае, логично ожидать обновления и в других регионах.