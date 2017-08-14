В мобильном YouTube тестируют живые счетчики просмотров

Команда популярного видеосервиса YouTube начала тестировать живые счетчики просмотров в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Об этом рассказал профильный ресурс Android Police.





Это обновление на стороне серверов и название говорит само за себя. При просмотре видео в Android-приложении YouTube пользователь сможет увидеть сколько человек смотрит это же видео прямо сейчас.

Текст счетчика размещен прямо под названием и над кнопками "Мне понравилось" и "Мне не понравилось". Интересно, что в веб-версии YouTube такой статистики пока не предусмотрено.